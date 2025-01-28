10-те най-добри софтуера за видео маркетинг през 2025 г. (ревюта и цени)

Видео маркетингът стимулира ангажираността като малко други медии. Добре изработените видеоклипове, съобразени с вашите маркетингови цели, ще привлекат аудиторията ви, ще подобрят класирането на вашия уебсайт в търсачките, ще изградат доверие и авторитет и ще доведат до по-високи проценти на конверсия.

С нарастващата популярност на видео маркетинга, на пазара се появяват все повече софтуерни инструменти за управление на кампании, предназначени да поддържат всичко, свързано с видеото. Повечето опции могат да ви помогнат с разказването на истории, аудио запис и видео редактиране, но най-добрите инструменти проследяват и показатели като прегледи, време за гледане, ангажираност и конверсии, което ви позволява да измервате ефективността на вашите маркетингови кампании.

Независимо дали създавате презентации на продукти, клиентски отзиви или вирусни видеоклипове, за да доминирате в социалните медии, тези 10 най-високо оценени софтуерни платформи за видео маркетинг ще ви осигурят резултати на ниво Холивуд.

Видове софтуер за видео маркетинг

Най-добрите софтуерни инструменти за видео маркетинг обхващат широк спектър от функционалности, като често имплементират или заменят друг софтуер за маркетинг на съдържание. Някои от най-често срещаните категории приложения за видео маркетинг включват:

Платформи за видео хостинг: Хостингът е неразделна част от всяка стратегия за видео маркетинг. Тези платформи задоволяват тази нужда с хостинг възможности. Повечето от тях предлагат и видео анализи, а някои имат и персонализирани видео плейъри.

Инструменти за създаване и редактиране на видео: Създавайте висококачествени видеоклипове чрез изрязване, кадриране и преформатиране. В допълнение към възможностите за редактиране на видео, видеоредакторите често включват библиотеки с предварително записани видеоматериали, които можете да използвате в маркетинга си.

Платформи за видео съобщения и персонализация: Тези специализирани инструменти подобряват усилията за видео маркетинг чрез интегриране с CRM системи и платформи за социални медии за по-целенасочена маркетингова стратегия.

Софтуер за анимирани видеоклипове: Софтуерът автоматизира процеса на създаване на атрактивни анимирани видеоклипове, които често се използват за обяснителни видеоклипове или видеоклипове на бяла дъска.

Какво трябва да търсите в софтуера за видео маркетинг?

Предвид многото видове налични инструменти, най-добрият инструмент за видео маркетинг зависи от вашите нужди. Въпреки това, има някои общи задължителни характеристики, които трябва да търсите при избора на платформа за видео маркетинг:

Леснота на използване: Лесен за използване инструмент, с който ще създадете професионални видеоклипове само с няколко кликвания

Управление на видео: Когато търсите платформа за видео хостинг, опитайте се да намерите такава с надеждни функции за управление на видео

Анализи и статистика: Анализите на видеоклиповете, като ангажираността на зрителите и проследяването на конверсиите, ще ви покажат какъв тип видеоклипове се харесват най-много на вашата аудитория.

Интеграция: Софтуерът за видео маркетинг трябва да работи добре с другите ви маркетингови инструменти и канали в социалните медии.

Цена: Потърсете инструмент, чиито планове започват от реалистична месечна такса за платената версия, и дайте предимство на инструментите с безплатни планове.

Персонализиране: Проверете какви опции за персонализиране са налични, като например видео плейъри и шаблони с брандиране, за да се съобразят с идентичността на марката на вашата компания.

Поддръжка и обучение: Потърсете обширна поддръжка на клиенти, документация и ресурси за обучение, за да можете лесно да започнете.

10-те най-добри софтуера за видео маркетинг, които можете да използвате

Най-добрите инструменти за видео маркетинг за 2024 г. предлагат широка гама от функции. Някои са хостинг платформи, други са по-скоро насочени към записване и редактиране на видеоклипове, а трети са комплексни решения „всичко в едно“ за всички ваши нужди в областта на видео маркетинга.

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или да се срещате лично с Clip by ClickUp

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с функция за запис на екрана, която улеснява създаването и споделянето на видеоклипове. С ClickUp Clip можете лесно да създавате записи на екрана, които могат да се споделят широко в и извън платформата. Чрез ClickUp можете да предадете всяко съобщение с прецизност и контекст.

ClickUp предлага на маркетинговите екипи нещо повече от лесен начин за създаване на маркетингови видеоклипове. Платформата разполага с функции за мозъчна атака, планиране и изпълнение на маркетингови програми от всякакъв мащаб. С визуалните функции за управление на проекти на ClickUp маркетинговите екипи могат лесно да съхраняват и намират видео маркетингови ресурси, като ги поддържат организирани и достъпни.

Освен това, ClickUp AI променя правилата на играта за маркетинг професионалистите. Той помага при създаването на идеи за кампании, конспекти на съдържание, имейли за продажби и други, всичко това в рамките на платформата ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте екрана си незабавно и без ограничения във времето. Записите включват гласов вход от микрофона ви.

Споделяйте видеоклипове незабавно с линк, който се възпроизвежда директно в браузъра им

комуникационни планове Интегрира се с елементи за управление на проекти, като календари за съдържание

Създайте задача от вашия запис, за да внесете яснота във вашия проект и процеса на управление на задачите

Използвайте силата на изкуствения интелект, за да създавате по-привлекателно съдържание за видео сценарии и съпътстващо съдържание, с което да подсилите вашите проекти в социалните медии

Работете с мощни функции за сътрудничество в много от функциите на ClickUp

Обсъдете идеи с функцията за бяла дъска

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото версията за настолни компютри.

Броят на функциите може да направи интерфейса объркващ за някои нови потребители

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Vidyard

Чрез Vidyard

Vidyard е водещ софтуер за видео маркетинг, който помага на маркетинговите екипи да използват силата на видеото. Платформата предлага маркетингови инструменти, базирани на изкуствен интелект, за постигане на възможно най-добри резултати. Функцията за хостинг на видео ви позволява да централизирате цялото си видео съдържание на едно място, създавайки лесен за използване център за всичките ви инструменти за видео маркетинг.

Разширените аналитични функции позволяват на маркетолозите да проследяват зрителите на видеоклипове и да разберат как аудиторията взаимодейства с съдържанието. За още по-голяма функционалност Vidyard се интегрира с няколко популярни инструмента.

Най-добрите функции на Vidyard

Използвайте Vidyard Video Messages, за да се отличите и да създадете по-добри връзки с потенциални клиенти

Централизирайте вашите видеоклипове, документи и други ресурси за продажби на едно място, за да сътрудничите с заинтересованите страни

Автоматизирайте изходящите продажби с инструменти за проучване, базирани на изкуствен интелект

Управлявайте и оптимизирайте вашите видеоклипове с помощта на видео хостинга Vidyard и неговите усъвършенствани видео анализи

Опростете планирането на видеото, като позволите на AI скрипт генератора да създаде персонализирани скриптове за всеки потенциален клиент, така че да можете да мащабирате производството на съдържание

Ограничения на Vidyard

Потребителите изразиха желание да имат повече функции за редактиране на видео, вградени в софтуера

Кривата на обучение може да затрудни пълноценното използване на софтуера

Някои потребители имаха проблеми с интегрирането на Vidyard с другите си инструменти за продажби

Цени на Vidyard

Безплатно

Pro: 19 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Vidyard

G2: 4,5/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

3. Loom

Via Loom

Loom е друг водещ софтуер за видео маркетинг с акцент върху записването на екрана с едно кликване. Loom е един от най-популярните инструменти за видео маркетинг за представяне на дигитални инструменти или споделяне на уроци и предлага лесен за използване интерфейс и опростен дизайн за лесно и професионално създаване на онлайн видеоклипове.

Най-добрите функции на Loom

Записвайте и споделяйте видеосъобщения, задвижвани от изкуствен интелект, за да повишите производителността

Работете по-бързо с функции като автоматични заглавия, автоматични резюмета и премахване на излишни думи

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Google Workspace и Slack

Създавайте интерактивни видеоклипове със задачи и призиви за действие за по-ангажиращо преживяване

Дайте приоритет на сигурността с функции като SSO, SCIM и персонализирани политики за съхранение на данни

Ограничения на Loom

Някои потребители са имали спорадични проблеми с видео хостинга

Потребителското преживяване при навигирането във видеоклиповете може да бъде подобрено

Инструментът за редактиране на видео за подрязване не винаги е интуитивен

Цени на Loom

Starter: Безплатен

Бизнес: 12,50 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Loom

G2: 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 350 рецензии)

4. Wistia

Чрез Wistia

Wistia предлага висококачествен, персонализируем видео плейър, който може лесно да бъде вграден в уебсайт. Това прави Wistia идеален маркетингов инструмент за тези, които искат да използват видео съдържание, като същевременно запазят колкото се може повече от своя бранд.

Подробните анализи предоставят ценна информация за поведението на зрителите на видеоклипове, а екипите могат да използват тази информация, за да подобрят маркетинговите си усилия. Възможностите за редактиране на видеоклипове и инструментите за генериране на потенциални клиенти допълват набора от функции.

Най-добрите функции на Wistia

Wistia предоставя цялостна платформа за видео маркетинг специалисти, с която да създават видеоклипове, да ги управляват и да измерват тяхната ефективност.

Интуитивният видеоредактор позволява на потребителите да създават продуктови видеоклипове, обяснителни видеоклипове, видеоклипове с инструкции и много други директно в платформата.

Бързият и сигурен видео хостинг гарантира, че видеоклиповете остават без реклами и без отвличащи вниманието елементи.

Формуляри за събиране на контакти във видеото и CTA, които по-лесно превръщат зрителите в потенциални клиенти

Детайлните видео данни показват взаимодействията на зрителите на секунда по секунда и се интегрират с CRM системи

Видео плейърът помага за изграждането на идентичност на марката и включва множество функции за достъпност

Ограничения на Wistia

Някои потребители биха искали експортните възможности да работят по-добре

Анализът на данните не е толкова пълен, колкото при някои от конкурентите

Цени на Wistia

Безплатно

Плюс: 24 $/месец

Pro: 99 $/месец

Разширена версия: 399 $/месец

Премиум: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wistia

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

5. Vyond

Чрез Vyond

Софтуерът за видео маркетинг на Vyond ви дава възможност да създавате анимирани видеоклипове, дори и да нямате опит в анимацията. Платформата включва обширна библиотека с готови шаблони и друго съдържание, включително анимационни герои, реквизит и фонове.

Платформата разполага с функции както за начинаещи в управлението на проекти за видео продукция, така и за опитни професионалисти. Независимо от вашите умения, ще можете да създавате висококачествено видео съдържание за видео маркетинг, обучение или разказване на истории.

Най-добрите функции на Vyond

Създавайте професионални анимирани видеоклипове, които завладяват, информират и водят до осезаеми резултати

Създавайте видеоклипове за различни цели, като представяне на продукти, обяснителни видеоклипове, презентации за продажби и др.

Използвайте Vyond, за да увеличите ангажираността, възвръщаемостта на инвестициите, познаваемостта на марката и конверсиите чрез лесно създадени маркетингови видеоклипове.

Създавайте персонализирани видео презентации и последващи действия, които да резонират с потенциалните клиенти

Ограничения на Vyond

Софтуерът понякога забавя работата си, особено при по-бавни интернет връзки.

Някои потребители искат повече възможности за персонализиране на движенията на героите и израженията на лицата

Работата с големи видеоклипове може да бъде трудна и да налага използването на по-кратко видеосъдържание.

Цени на Vyond

Essential: 49 $/месец

Премиум: 89 $/месец

Професионална версия: 179 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Vyond

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

6. Sendspark

Чрез Sendspark

Sendspark е платформа за видео съобщения за персонализирано видео общуване и маркетинг. Този софтуер позволява на потребителите да създават видео съобщения от типа „един към един“ или „един към много“ и лесно да ги споделят чрез различни канали, като имейл, социални медии или уебсайтове.

Платформата предлага много функции за персонализиране, като например персонализирани миниатюри и интерактивни призиви за действие. Бизнесът може да използва тези персонализирани видеоклипове, за да създаде ангажиращи и автентични връзки с отделни сегменти от клиенти.

Най-добрите функции на Sendspark

Преодолейте шума и се свържете в голям мащаб с персонализирани видеосъобщения

Постигнете по-висок процент на задържане в сравнение с изображенията или текстовите съобщения

Използвайте асинхронни видеоклипове, за да избегнете монотонността на видеоконференциите в реално време и да позволите работа по различни графици

Лесно записвайте персонализирани видеоклипове, за да създавате персонализирани секции за индивидуални клиенти и да ги комбинирате с по-големи видеоклипове

Ограничения на Sendspark

Функциите за редактиране на видео са по-основни в сравнение с някои други платформи

Някои потребители смятат, че цените са малко високи.

Интеграцията с други маркетингови инструменти понякога може да бъде трудна

Цени на Sendspark

Безплатно

Стартово ниво: 15 $/месец

Rapid: 49 $/месец

Екип: 149 $/месец (за минимум пет места)

Оценки и рецензии за Sendspark

G2: 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,7/5 (81 отзива)

7. Powtoon

Чрез Powtoon

Тази лесна за използване платформа за видео анимация е специализирана в създаването на анимирани презентации и маркетингови видеоклипове. Библиотеката с шаблони, герои и преходи ви помага да започнете бързо, независимо от нивото ви на опит. Например, интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“ прави добавянето и преместването на анимации лесно и просто.

Най-добрите функции на Powtoon

Комуникирайте визуално с къси видеоклипове и анимации за по-голяма яснота в комуникацията при различни видове работа

Специализирани решения за човешки ресурси, обучение и развитие, вътрешни комуникации, маркетинг и образование

Създавайте свои собствени видеоклипове, независимо от вашите дизайнерски или технически умения, с лесните за използване инструменти за анимация

Включва стотици анимирани герои, шаблони, фонове и саундтраци

Ограничения на Powtoon

Някои потребители считат, че началната фаза на обучение е трудна

Наборът от функции не е толкова усъвършенстван, колкото някои други опции

Цени на Powtoon

Lite: 50 $/месец

Професионална версия: 190 $/месец

Агенция: 117 $/месец (само за годишен абонамент)

Оценки и рецензии за Powtoon

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 350 отзива)

8. Renderforest

Чрез Renderforest

Renderforest предлага широка гама от видео шаблони и инструменти за редактиране на видео, с които можете да създавате промоционални видеоклипове, обяснителни анимации и маркетингово съдържание. Лесният за използване онлайн видео редактор на платформата ви позволява дори да публикувате видеоклипове директно в платформи за видео хостинг като Facebook и YouTube с едно кликване.

Софтуерът се предлага с голяма галерия от шаблони, архивни кадри и музика с търговска лицензия, за да ускори производството на видео и да стимулира творчеството.

Най-добрите функции на Renderforest

Създавайте впечатляващи видеоклипове, анимации и други без опит в дизайна или продукцията

Използвайте интродукции, аутродукции и музикални визуализации с телевизионно качество, за да създадете висококачествени продукти

Създавайте отзивчиви, високоскоростни и професионално оптимизирани уебсайтове, за да привлечете и увеличите трафика

Създавайте дизайни за висококачествени презентации, лога, макети, графики за маркетинг в социалните медии и промоционални графики.

Ограничения на Renderforest

Потребителите на безплатния план смятат, че функциите са по-ограничени, отколкото би трябвало да бъдат

Потребителите считат ценовата структура, особено в по-високия ценови диапазон, за скъпа.

Някои потребители искат повече опции за персонализиране на шаблоните

Цени на Renderforest

Безплатно

Lite: 14,99 $/месец

Pro: 29,99 $/месец

Бизнес: 49,99 $/месец

Оценки и рецензии за Renderforest

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 рецензии)

9. Animoto

Чрез Animoto

Animoto превръща снимки и видеоклипове в атрактивни маркетингови видеоклипове. С набор от шаблони, музикални опции и функции за персонализиране, Animoto улеснява създаването на висококачествено видео съдържание.

Удобният интерфейс на тази уникална платформа за създаване на видеоклипове гарантира, че дори и тези, които нямат опит в редактирането на видеоклипове, могат да създават привлекателно съдържание за социалните медии и промоционални видеоклипове. Облачната архитектура ви позволява да работите по проекти отвсякъде, като ви осигурява гъвкавост и удобство.

Най-добрите функции на Animoto

Създавайте лесно професионални видеоклипове с инструменти за редактиране с плъзгане и пускане и визуални ефекти

Готови шаблони, обхващащи теми като празници, работно място, маркетинг, лични и образование

Лесно качвайте медийни файлове от компютъра си или ги импортирайте от облачното хранилище

Приложете вашата марка и персонализирайте видеоклиповете с цветове, шрифтове, лога, ефекти, анимации и преходи

Събирайте обратна връзка директно върху видеото с коментари с времеви отметки

Споделяйте видеоклипове с интегрирани инструменти за споделяне в социални мрежи, вграждане и изпращане по имейл

Ограничения на Animoto

Опциите за персонализиране са по-ограничени в сравнение с някои други варианти

Интеграцията с други маркетингови инструменти или платформи може да бъде трудна

Някои потребители понякога изпитват забавяне при рендирането на видеоклипове

Цени на Animoto

Безплатно

Базов: 16 $/месец

Професионална версия: 29 $/месец

Екипи: 79 $/месец

Оценки и рецензии за Animoto

G2: 4,4/5 (91 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 рецензии)

10. Vimeo

Чрез Vimeo

Vimeo е утвърдена платформа за видео хостинг, известна с висококачественото си възпроизвеждане на видео и професионалните си функции. Тя е предимно платформа за хостинг и споделяне. Но Vimeo се отличава от другите конкуренти с надеждни настройки за поверителност, персонализиране и анализи.

Това е популярен избор за професионалисти, които се нуждаят от изпипана видео презентация за своята аудитория. Маркетолозите често го използват за хостинг на промоционално съдържание или образователни материали.

Най-добрите функции на Vimeo

Бързо създавайте, редактирайте и споделяйте съдържание, независимо от бюджета или опитът ви

Стриймвайте и хоствайте видеоклипове в 4k, 8k HDR и с Dolby Vision

Персонализирайте видео плейъра си, за да съответства по-добре на вашата марка и предпочитания

Създавайте автоматично глави, прилагайте вашия бранд кит и оптимизирайте видеоклиповете за SEO

Записвайте, качвайте, изрязвайте, подрязвайте, създавайте GIF файлове и много други с AI скрипт генератор и AI-базирано редактиране.

Ограничения на Vimeo

Някои потребители смятат, че ценовите планове не винаги отговарят на техните нужди, като ги задължават да плащат за функции, които не използват

Някои потребители смятат, че интерфейсът за управление на видеото е по-малко интуитивен в сравнение с други хостинг платформи

Потребителите понякога имат усещането, че техните видеоклипове са несправедливо премахнати поради неясни, но строго прилагани правила за съдържанието.

Цени на Vimeo

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец

Стандартен: 33 $/месец

Разширен: 108 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Vimeo

G2: 4. 2/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 950 отзива)

Еволюцията на софтуера за видео маркетинг революционизира начина, по който бизнеси като вашия взаимодействат с клиентите си. Наборът от налични инструменти отговаря на разнообразни нужди, от създаване и редактиране до разпространение и анализ, като ви дава възможност да създавате привлекателно видео съдържание, което резонира с вашата целева аудитория.

За съжаление, много инструменти за видео маркетинг не се интегрират директно в платформите ви за управление на проекти и общ маркетинг. Опитайте ClickUp и избегнете ненужните маркетингови силози, несъгласуваната комуникация и лошото проследяване на напредъка на вашия видео проект в различни инструменти.

От функционалност за запис на екрана до етапи на проекта и инструменти за сътрудничество в екип, ClickUp е пълен с функции, които ще ви харесат за създаване на видео и не само. Платформата „всичко в едно“ може да замести много инструменти във вашия технологичен набор и да се превърне в унифицирано решение за всички ваши нужди, свързани с производителността. А с нашия план „Free Forever“ можете да видите как работи ClickUp още днес безплатно.