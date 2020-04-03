Преглед на Basecamp 2025 (характеристики, предимства, недостатъци, цени)

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Какво е Basecamp?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Basecamp е софтуер за управление на проекти и комуникация в екип, който ви помага да следите напредъка на проектите и улеснява сътрудничеството по тях. " } },{ "@type": "Question", "name": "Какви са основните функции на Basecamp?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Basecamp предлага списъци със задачи, платформа за чат, отчети и диаграма за проследяване на напредъка на проекта. " } }] }

Чудите се дали Basecamp е подходящият инструмент за вашия екип?

Това е един от най-известните инструменти за управление на проекти на пазара. Но трябва ли да го купите само защото е модерен?

Разбира се, ако вярвате в мъдростта на масите! Но предполагам, че имате съмнения 🙂

Ще ви помогнем да отговорите на този въпрос в този изчерпателен преглед на Basecamp.

Това ръководство за купувачи ще разгледа неговите функции, цени, предимства и недостатъци, за да ви помогне да определите дали това е подходящият инструмент за управление на проекти за вас.

Да започнем.

Какво е Basecamp?

Basecamp е софтуер за управление на проекти и комуникация в екип, който ще ви помогне да:

проследяване на напредъка на проекти и задачи

съхранявайте и споделяйте важни документи

общувайте с екипа си по проекта

улеснява сътрудничеството по проекти с тях

Basecamp Classic е по-ранната версия на инструмента, а настоящата се нарича Basecamp 3. Тя предлага функции като споделяне на файлове, съхранение на файлове и изпращане на съобщения.

Ако версия 2 беше апартамент с две спални, то версия 3 не е точно английска провинциална къща, но ще се спрем на това по-късно!

Кой може да го използва?

Basecamp е основен инструмент за управление на проекти, който е най-подходящ за малки предприятия, които се нуждаят от функции като:

просто управление на задачите

форум за дискусии в екипа

съхранение и споделяне на файлове

Какви са основните характеристики на Basecamp?

Ето по-подробен поглед върху основните характеристики на Basecamp:

1. Списъци със задачи за създаване и разпределяне на задачи

Подобно на други приложения за управление на проекти, като Asana и Trello, Basecamp ви позволява да създавате списъци със задачи за вашата работа.

Можете да създавате задачи или подзадачи, да задавате крайни срокове и след това да ги възлагате на членовете на екипа. Щом завършите дадена задача, кликнете върху отметката до нея, за да я маркирате като изпълнена.

Можете да настроите известия, като напомняния за крайни срокове, за да ви помогнат да следите тези задачи.

Източник: https://basecamp. com/features

Basecamp ви позволява също да добавяте бележки, изображения или други файлове, за да направите списъците си със задачи по-подробни.

Освен това можете да групирате сходни списъци със задачи, за да организирате работата около конкретни задачи или фази на проекта. Например, ако имате задача за осигуряване на качеството, можете да групирате списъците със задачи за различните фази, като „в очакване на поправка“ и „поправено“, под едно заглавие.

2. Чат платформа за комуникация в реално време (Campfires и Pings)

Basecamp поддържа групова комуникация и частни съобщения.

Груповият чат в реално време на Basecamp (Campfires) е идеален за неформални дискусии, бързи запитвания и споделяне на файлове. Всеки проект има своя собствена чат стая, където можете да споменавате хора, да прикачвате документи и да споделяте видеоклипове.

Източник: https://basecamp. com/features

Искате ли да проведем частен разговор?

(Да, всички ни липсва да си разменяме бележки по време на часа по математика!)

В Basecamp можете да провеждате и частни разговори (Pings). Можете да изберете да изпратите ping на едно лице или на група от хора, а разговорът ще бъде видим само за избраните от вас лица.

3. Отчети, за да знаете кой върху какво работи и още много други

Basecamp, подобно на други инструменти за отчитане на проекти, ви предоставя отчети за бърз поглед върху всяка задача или член на екипа.

Източник: https://basecamp. com/features/reports

Ето преглед на някои от неговите доклади:

Какво е просрочено

Следете задачите или проектите, които са просрочени, и от колко време.

Какво предстои скоро

Следете предстоящи задачи като крайни срокове и важни събития.

Какво е правил някой

Следете активността на потребителите във всичките им проекти в Basecamp.

Какво е ново, какво трябва да се направи и какво е направено

Проверете всяка нова задача, която е била добавена, и всяка наскоро завършена задача.

4. Hill Charts за проследяване на напредъка на проекта

Hill Charts на Basecamp ви помагат да следите напредъка на проекта в реално време. Можете да ги използвате, за да следите големи проекти и да елиминирате необходимостта от ежедневни срещи.

Източник: https://basecamp. com/features/hill-charts

Hill Charts ви позволява да:

визуализирайте напредъка във времето с моментални снимки

добавяйте коментари към актуализациите на проектите

актуализации на ревюто за определен период

Тъй като ви показва кои задачи напредват и кои не, можете бързо да се намесите, за да разрешите евентуални проблеми по проекта.

Забележка: Член на екипа трябва да актуализира ръчно напредъка в Hill Chart — той не се актуализира автоматично.

Предимствата на Basecamp

Ето по-подробен поглед върху предимствата на Basecamp:

1. Чудесен за много прости проекти

Вашите проекти са ли много прости?

Basecamp е добър избор за прости проекти без прекалено много променливи елементи.

Пример за това е проектирането на малък статичен уебсайт или управлението на малък блог.

По същество това е удобен софтуер за списъци със задачи с няколко допълнителни функции, като например:

Чат за екипа, свързан с проекта

Форум

График на предстоящите задачи

Хранилище за файлове, в което да съхранявате документите си

Така че, ако искате да преминете от нещо като MS Excel и търсите много основен инструмент за управление на проекти без никакви разширени функции, Basecamp е чудесен избор за вас.

2. Поддържа удобно универсално търсене

Търсенето на подходящата информация в инструментите за проекти обикновено е толкова забавно, колкото и трафикът в понеделник сутрин!

Но с Basecamp не е нужно да понасяте тази болка.

Мощната търсачка на Basecamp ви позволява да намерите това, което търсите, без да се налага да превъртате стотици резултати или да превключвате между различни приложения. Можете да търсите в проекти, чатове и файлове, за да намерите всичко, което съответства на дадена ключова дума или фраза.

3. Гарантира сигурност и поверителност

Basecamp гарантира, че вашите данни са защитени и остават поверителни.

Тъй като той автоматично архивира файловете на проекта на всеки час, не е нужно да се притеснявате, че ще загубите данни. Той също така отговаря на политиката за защита на личните данни между ЕС и САЩ и между Швейцария и САЩ, което добавя още едно ниво на сигурност.

Можете също да настроите двуфакторна автентификация, за да защитите своя Basecamp акаунт. Освен това, след като закриете акаунта си, данните от вашите проекти ще бъдат изтрити в рамките на 30 дни.

4. Има отделна папка за уведомления

Basecamp има отделна папка за входящи съобщения (менюто Hey!) за всички известия в Basecamp, като нови съобщения, задачи и др.

Тъй като тези известия се организират автоматично в менюто Hey!, можете да следите какво се случва, без да се налага да превключвате между няколко прозореца или приложения. За по-голяма гъвкавост можете също да деактивирате известията временно или да зададете персонализирани часове за известия.

9 недостатъка на Basecamp

Макар Basecamp да е добър инструмент за управление на проекти, той не е съвършен.

Ето някои от недостатъците му:

(кликнете върху връзките, за да прескочите към конкретен недостатък)

Забележка: Този преглед на Basecamp подчертава как една мощна алтернатива на Basecamp като ClickUp може да реши всички проблеми, с които може да се сблъскате с Basecamp.

Какво е ClickUp?

ClickUp е водещият в света инструмент за управление на проекти и сътрудничество, който се използва от екипи в компании от всички видове и размери по целия свят. С голямото си разнообразие от функции за сътрудничество и производителност, ще имате всичко необходимо, за да управлявате ефективно своите проекти.

Най-доброто?

ClickUp е лесен за използване инструмент за управление на проекти, който не изисква обучение – всеки може да започне да го използва веднага!

От създаването на планове за проекти до разпределянето на задачи и визуализирането на напредъка, ClickUp е единственият инструмент, от който ще имате нужда за вашите проекти.

Ето как той може да реши всички недостатъци на Basecamp:

Недостатък № 1 на Basecamp: Изключително ограничена функционалност

Basecamp е по същество списък със задачи, към който са добавени няколко други основни характеристики.

Basecamp е толкова „основен“, че можете да изберете всеки друг инструмент за управление на проекти на пазара, като ClickUp, Asana, Wrike и др., и няма да сгрешите.

Мразя да ви разочаровам, но...

Повечето функции, които се считат за съществени и се предлагат в безплатните версии на повечето инструменти за управление на проекти, напълно липсват в Basecamp.

Вместо да използвате Basecamp, всъщност е по-разумно да управлявате проектите си в Slack.

Тогава защо толкова много хора използват Basecamp?

Да предположим, че се намирате в свят, в който единственият наличен инструмент е камък.

Един ден, красавецът пещерняк от съседната пещера ви показва едно брилянтно изобретение – камък, издълбан във формата на нож. И ви предлага да ви го продаде.

Представете си колко ще ви хареса!

Бихте го купили веднага, нали?

Точно това се случи с Basecamp.

Това беше един от първите инструменти за управление на проекти на пазара.

Когато беше разработен, повечето хора използваха Excel за управление на проекти.

Софтуерът определено беше по-лесен за ползване от Excel (макар и не непременно по-добър). Така че изборът беше лесен.

Basecamp придоби огромна клиентска база в много кратък период от време.

Повечето хора все още използват Basecamp, защото го използват от години или защото е един от най-известните инструменти.

Но въз основа на тази логика, не би ли трябвало да използвате Excel за управление на проекти? В края на краищата, той определено е по-известен от Basecamp!

Добре, но как толкова много хора се справят с Basecamp?

И аз си задавах същия въпрос.

Ако проучите по-задълбочено, ще откриете, че много хора използват допълнителни инструменти за проекти заедно с Basecamp!

Вижте, веднъж след като сте започнали да използвате даден инструмент, е много трудно да се откажете от него.

И така, какво да направите?

Продължавате да добавяте други инструменти, които компенсират липсващите функции.

Не е вашият първи избор, нали?

Решението ClickUp

ClickUp е невероятно богат на функции!

Той разполага с всички онези липсващи функции на Basecamp, без които не можете да живеете.

Ето само някои от тях:

Подзадачи

Подпроекти

Статуси на задачите

Приоритети

Изгледи на дъската

Подробни описания на задачите с редактиране на богат текст

Диаграми на Гант

Персонализирани права за достъп

Ще обсъдим тези основни характеристики по-подробно след минута.

Недостатък № 2 на Basecamp: Объркващи изгледи

Basecamp е лесен за използване, но предлага ограничени възможности за управление на задачите.

Тъй като винаги влизате в портали, а след това в секции в тях, може да ви се струва, че се спускате в заешка дупка, когато използвате интерфейса.

Освен това Basecamp не предлага странична лента, която да ви помогне да преминавате между различни проекти.

Това прави управлението на задачите изключително досадно, ако имате няколко проекта. Преминаването между тях е истинско мъчение!

Решението ClickUp: множество изгледи

ClickUp може бързо да се адаптира към предпочитанията на вашия екип благодарение на многобройните си изгледи на проектите.

Независимо дали предпочитате Agile интерфейс, изглед на базата на списък с задачи или друг интерфейс за управление на проекти, ClickUp го предлага – както за мобилното приложение, така и за настолния компютър.

Какво още?

Можете дори да превключвате между тези изгледи в един и същ проект!

Това е функция, която няма да получите, ако сравнявате Basecamp с Asana или друг инструмент за управление на проекти!

(Прочетете нашите ревюта за Wrike, JIRA и Monday за повече информация защо ClickUp е толкова страхотен!)

Ето по-подробен поглед върху различните изгледи, които ClickUp ви предлага:

A. Необходими изгледи на задачите

ClickUp предлага два задължителни изгледа на задачите за два често използвани метода за управление на проекти:

Изглед на таблото

Изгледът „Табло“ е идеален за феновете на метода Kanban.

Агилното разработване става лесно! Просто плъзнете и пуснете задачите, за да актуализирате статуса им.

Изглед на списъка

Предпочитате прост списък със задачи без излишни екстри?

Ето го!

Изгледът „Списък“ е идеален за тези, които предпочитат стила GTD (getting things done).

B. Box View

Не бъдете проектният мениджър, който постоянно тормози членовете на екипа с въпроси за това, върху какво работят!

Задачите са сортирани по изпълнител в изгледа Box. Мениджърите могат бързо да следят задачите и заданията на всички на едно място.

Календарният изглед на ClickUp ви помага да планирате, график и управлявате задачите си за секунди. Няма нужда да се изнервяте, като зачерквате елементи от старата си хартиена agenda. С ClickUp лесно можете да премествате задачите с плъзгане и пускане, за да актуализирате графика си.

Продължете!

Персонализирайте изгледа на календара, за да проверявате това, което ви е необходимо. Имате следните опции:

Дни : Показва всички планирани задачи за дадена дата.

4 дни : Прегледайте графика на проекта си за период от четири дни.

Седмица : Прегледайте седмичния график на проекта си и преместете задачите, ако е необходимо.

Месечно: Предоставя обща представа за задачите на месечна база.

Лесно е да се разсеете от проектите или задачите на другите членове, нали?

Освен ако не сте съсредоточени като Брус Лий!

За останалите от нас, режимът Me Mode на ClickUp ви показва само вашите проекти и резултати.

По този начин ClickUp се адаптира към избрания от вашия екип работен процес, а не обратното — което го прави доста добра алтернатива на Basecamp!

За да улесни навигацията в тези изгледи, йерархията на управление на задачите в ClickUp включва:

Работно място : Разделете компанията си на отделни екипи

Пространства : Основни групи потребители, като „операции“ или „маркетинг“

Папки : Тук можете да съхранявате списъци, свързани с проектите.

Списъци : Където всеки проект е изброен

Задачи : Тук е мястото, където работите. Всяка задача има свои подзадачи, подробности и др.

Подзадачи : Всяка задача в ClickUp може да бъде разделена на няколко подзадачи.

Чеклисти: Можете да създавате чеклисти за всяка задача или подзадача. Например, можете да създадете чеклисти за : Можете да създавате чеклисти за всяка задача или подзадача. Например, можете да създадете чеклисти за тестване на качеството в рамките на вашите дейности по разработване на софтуер.

Никога повече няма да се загубите в безкрайни портали, когато се опитвате да навигирате през задачите си!

Недостатък на Basecamp № 3: Липса на приоритети на задачите

Разбира се, Basecamp може да ви помогне да организирате задачите си с помощта на списъците с задачи.

Ако обаче искате да приоритизирате задачите си, нямате късмет!

Защо е важно?

Приоритизирането на задачите е най-бързият начин да информирате екипа си кои задачи са спешни и изискват незабавно внимание.

Ето как инструменти за управление на проекти като ClickUp решават този проблем:

ClickUp ви позволява да добавяте приоритети към всичките си задачи, за да информирате екипа си какво е важно и какво не е. Тези приоритети са обозначени с цветове за лесно разпознаване:

Червено : Спешно

Жълто : Висок приоритет

Синьо : Нормален приоритет

Сиво: Ниска приоритетност

Тъй като това е стандартен цветови код в цялата ClickUp, можете да идентифицирате приоритетните задачи, дори ако не сте част от този конкретен проект. Освен това можете да сортирате и филтрирате задачите по приоритет, за да се заемете първо с най-важните.

Недостатък на Basecamp № 4: Липса на персонализирани статуси на задачите

Всеки проект има свои специфични фази. Не би ли трябвало вашият инструмент за управление на проекти да може да се справи с тези разлики?

Защо някой би искал да използва едни и същи статуси за блог публикации и проекти за разработка на софтуер?

Basecamp обаче не поддържа персонализирани статуси за всяка задача. Това прави невъзможно използването на софтуера за класифициране на задачите според специфичните нужди на всеки проект или екип.

За разлика от повечето инструменти за управление на проекти, които ви предлагат набор от стандартни статуси на задачите, ClickUp ви позволява да ги персонализирате според вашите нужди!

По този начин няма да се налага да се задоволявате с набор от статуси, които не отразяват точно вашата задача или проект.

Например, можете да създадете статуси като „проблем открит“ и „провери отново“ за задачите си по разработване на софтуер. По същия начин задачите във вашия блог могат да имат статуси като „проверка на граматиката“ или „редактиране“.

Няма повече да тормозите хората за статуса на дадена задача!

Недостатък № 5 на Basecamp: Ограничени функции за проследяване на проекти

Basecamp има само една функция за проследяване на проекти — Hill Charts.

Хубаво име, но ще ви е „трудно“ да разберете смисъла му.

Макар Hill Charts да ви дава визуално представяне на напредъка на проекта, то е силно субективно. Тъй като статусите на проектите се актуализират ръчно, то може да отразява как конкретен член на екипа се чувства по отношение на напредъка в момента — нещо, което може да варира от човек на човек.

Решението ClickUp: Мощно проследяване на проекти

ClickUp предлага многобройни мощни функции за проследяване на проекти, които ще ви помогнат да преодолеете трудностите и да запазите контрол над всичките си проекти.

С вградения инструмент за диаграми на Гант в ClickUp проследяването на напредъка на проектите става лесно като детска игра.

Просто хвърлете един поглед на диаграмата на Гант, за да разберете как напредва проектът ви.

Освен това, диаграмите на Гант в ClickUp могат да автоматизират множество процеси в реално време!

Ето какво може да прави:

Автоматично пренастройвайте зависимостите между задачите , когато променяте графика на проекта.

Изчислете процента на напредъка на проекта си въз основа на изпълнените задачи спрямо общия брой задачи.

Сравнете текущия напредък на проекта си с очаквания напредък

Изчислете критичния си път , за да определите задачите по проекта, които трябва да изпълните, за да спазите сроковете си.

Въпреки това, диаграмите на Гант не са единствените функции за отчитане, които получавате.

В допълнение към тези диаграми на Гант, получавате мощни табла, които ви помагат да визуализирате лесно данните за вашия проект и спринт.

Таблото за управление предлага множество опции за джаджи, включително:

Недостатък на Basecamp № 6: Липса на поддръжка за проследяване на времето

Ако имате нужда да следите времето, прекарано по проекти, за да фактурирате клиенти или да наблюдавате продуктивността на екипа си, Basecamp не може да ви помогне.

Ще трябва да използвате приложенията на Basecamp (интеграции на трети страни), за да следите времето или да управлявате времевите разписания, за да фактурирате точно на клиентите си. Звучи като повече работа, отколкото е необходимо!

ClickUp ви позволява да проследявате времето, прекарано по проекти, чрез разширението си за Google Chrome. По този начин ще имате всички записи, от които се нуждаете, за да фактурирате клиентите си или да следите производителността на екипа си.

Разширението функционира като вграден инструмент за отчитане на времето, който ви показва точното време, което вашият екип отделя за всяка задача. Тъй като всяка задача се проследява отделно, можете да видите кой е работил по коя задача и колко време е отделил за нея.

Най-добрата част?

Той е 100% БЕЗПЛАТЕН.

Освен това, ClickUp се интегрира с популярни софтуери за проследяване на времето като Everhour, Time Doctor и други, за да се адаптира към това, което вашият екип вече използва.

Няма друго приложение за управление на проекти, което да ви предлага такава гъвкавост! — още една причина, поради която ClickUp е най-добрата алтернатива на Basecamp.

Коментарите ви остават без отговор?

Нищо лично, наистина!

Но с толкова много неща, които се случват, членовете на вашия екип може да забравят да отговорят на вашите коментари.

А закъснелите отговори могат да доведат до ненужни забавяния в работата.

Basecamp ви позволява да публикувате коментари, но не можете да създавате действия въз основа на тези коментари. Това може да доведе до пренебрегване на коментарите и незабавно предприемане на действия по тях.

ClickUp ви позволява да присвоите коментар на някого за незабавен отговор. Можете незабавно да превърнете коментарите в задачи и да ги присвоите на някого (или на себе си).

Например, ако искате някой да започне да изпълнява задача, можете да оставите коментар и да я възложите на него.

Софтуерът ще ги уведоми за това – дори ще се появи в лентата с задачи. Щом задачата бъде изпълнена, те могат да я маркират като решена, за да избегнат ненужни последващи действия!

С ClickUp не трябва да се притеснявате, че неотразените коментари ще ограничат сътрудничеството по вашия проект!

Недостатък на Basecamp № 8: Ограничена функционалност в мобилните приложения

Това е лесно решение.

Ако искате да управлявате проектите си в движение, ще ви е необходимо мощно мобилно приложение.

Това е лоша новина за Basecampers.

За съжаление, мобилното приложение на Basecamp има същия дизайн като софтуера за настолни компютри.

Ще трябва да се провирате през безкрайни тунели – портали и секции – носейки каска с фенер, за да намерите някаква информация.

Не е точно вашата представа за забавно приложение, нали?

Мощните мобилни приложения на ClickUp за iOS и Android устройства правят добавянето и управлението на задачи в движение изключително лесно.

Те ви позволяват да:

проследяване на напредъка на проекта

преглед и редактиране на задачи

коментирайте задачите

редактирайте календара си

Получавате всички функции на настолната платформа от удобството на вашия телефон!

Недостатък на Basecamp № 9: Скъпи цени

Basecamp има безплатна версия, но с ограничени функции. Можете да управлявате само три проекта и да добавите 20 потребители.

Ако искате полезни функции като неограничен брой проекти или приоритетно обслужване на клиенти, ще трябва да плащате 99 долара на месец за бизнес плана им.

Не е нужно да сте Хоумър Симпсън, за да кажете „ауч!“

Ето разбивка на ценовия модел на Basecamp:

Модел на ценообразуване на Basecamp

Моделът на ценообразуване на Basecamp ви предлага две опции:

A. Basecamp Personal: безплатен

Осигурява поддръжка за три проекта и 20 потребители, с пространство за съхранение от 1 GB.

B. Basecamp Business: 99 $/месец

Включва всички функции на Basecamp, както и неограничен брой проекти и потребители. Ще получите и 500 GB пространство за съхранение и приоритетна поддръжка на клиенти. Можете да изпробвате този план с 30-дневната безплатна пробна версия на Basecamp.

Решението ClickUp

С цена от 99 долара на месец, Basecamp може да се окаже скъп за много малки фирми.

Защо да плащате толкова много, когато имате инструмент като ClickUp, който предлага широка гама от функции на много по-достъпни цени?

За разлика от Asana Trello и Basecamp, ClickUp предлага неограничен брой потребители, задачи и 24/7 поддръжка на клиенти в безплатната версия — без да се изисква кредитна карта!

С надстройването на плана си получавате неограничено пространство за съхранение на много по-ниска цена, тъй като ClickUp ви таксува по-малко от половината на потребител на всеки ниво.

ClickUp ви предлага три ценови опции:

Безплатен план : Неограничен брой задачи и неограничен брой потребители с 24/7 поддръжка на клиенти

Неограничен ( 5 долара на потребител на месец ): предлага „безплатни“ функции + неограничено пространство за съхранение, изгледи, табла и интеграции

Бизнес (9 долара на потребител на месец): предлага „неограничени“ функции + двуфакторна автентификация + папки с цели + допълнителни гости + частни изгледи и др.

Заключение

Разбира се, Basecamp е подходящ инструмент, ако преминавате от Excel. Но не трябва ли да се откъснем от 90-те години?

Защо да плащате за основен инструмент през 2021 г., когато можете да получите безплатно най-добрата платформа за управление на проекти в света?

ClickUp поддържа всички функции на Basecamp, но освен това ви предлага и голямо разнообразие от допълнителни функции на отлична цена.

Дори получавате безплатно достъп до много от тези функции! Регистрирайте се в ClickUp и го изпробвайте още днес.