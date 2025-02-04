10-те най-добри софтуера за проследяване на отпуски за управление на заявки за отпуск

Ефективното управление на отпуските на служителите осигурява здравословен баланс между работата и личния живот и оптимална производителност.

Тъй като традиционните методи като електронни таблици или ръчно проследяване на отпуските са податливи на човешки грешки, софтуерът за проследяване на отпуски се е превърнал в идеалното решение.

Софтуерът за проследяване на отпуските помага за ефективното наблюдение и управление на платените отпуски на служителите. Той опростява заявките за отпуск, проследява натрупаните дни и подобрява управлението на работното време на персонала.

Изборът на подходящия софтуер може да бъде труден. Затова сме разделили основните функции, предимства и недостатъци, цени и оценки на продуктите, за да ви улесним в вземането на решение.

Какво трябва да търсите в софтуера за проследяване на отпуските?

При избора на софтуер за управление на отпуските, вашият приоритет трябва да бъде да осигурите на екипа си безпроблемно преживяване.

Ето петте основни характеристики, които трябва да търсите в софтуера за проследяване на отпуските:

Мащабируемост : Изберете решение, което се адаптира към разрастващия се персонал и променящите се нужди на организацията

Надеждни функции за отчитане : Оценете показателите за отчитане, които са от решаващо значение за вземането на решения, разпределянето на ресурсите и планирането на работната сила. Софтуерът трябва да предоставя ценна информация за моделите на присъствие на служителите, използването на отпуските и общите тенденции в отпуските.

Цени : Сравнете функциите и пакетите, преди да се регистрирате. Софтуерът трябва да съответства на вашия бюджет и нужди за управление на отпуските.

Адаптивност : Разберете дали софтуерът за проследяване на отпуските на служителите е адаптивен за управление в движение и достъпност за служителите. Софтуерът трябва да ви помага да се справяте с неотложни заявки за отпуск и да отговаряте на нуждите от персонал в кратки срокове.

Мерки за сигурност: Дайте приоритет на защитата на данните и защитата срещу кибер заплахи, за да защитите чувствителната информация за служителите. Софтуерът трябва да предоставя достъп до такава информация само на упълномощени лица.

Потребителските рецензии на платформи като G2 и Capterra предлагат ценна информация за реалните преживявания. Прочетете тези рецензии, за да получите цялостен преглед на всеки вариант.

10-те най-добри софтуера за проследяване на отпуски, които да използвате през 2024 г.

Независимо дали търсите безплатен софтуер за проследяване на отпуските или цялостно решение, което да отговаря на нуждите на вашите служители, намирането на подходящия вариант е от решаващо значение.

Разгледайте нашия подбрани списък, за да изберете този, който отговаря на вашите специфични нужди за ефективно управление на отпуските.

1. ClickUp

ClickUp предлага цялостно решение за опростяване на проследяването на отпуските. Освен забележителните си функции за управление на проекти, ClickUp е всеобхватен софтуер за управление на човешките ресурси.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате HR работния си процес според вашите нужди

Резултатът е оптимизирани процеси и повишена производителност.

Софтуерът разполага с функции за известяване и предупреждение, които ви информират за чакащи заявки, одобрения и други важни събития. Това гарантира проактивен подход към ефективното управление на отпуските.

ClickUp предлага интуитивен дизайн и навигация. Той ви позволява без усилие да подавате, преглеждате и одобрявате заявки за отпуск.

Достъпността на системата гарантира, че членовете на екипа ще намерят софтуера лесен за използване.

Възможности за управление на човешките ресурси с гъвкави решения

Платформата за човешки ресурси (HR) ефективно се справя с различни HR функции и ежедневни задачи, консолидирайки основните операции в една платформа.

Той помага да проследявате производителността и ангажираността на служителите, да оптимизирате процеса на набиране на персонал и да създадете решения за въвеждане в работата. Тази гъвкавост позиционира ClickUp като софтуер за проследяване на отпуските и цялостно решение за управление на човешките ресурси.

Шаблон за календар на отпуските за ефективно планиране

Шаблонът за календар на отпуските на ClickUp помага на екипите и отделните лица да планират добре работата си. Той показва подробна информация за отпуските на членовете на екипа, което улеснява мениджърите и членовете на екипа да планират и организират работата си около тези периоди.

Изтеглете този шаблон Организирайте графиците за почивки на едно място за всички екипи, като използвате шаблона за календар за отпуски на ClickUp.

Мениджърите по човешки ресурси се възползват от организирания преглед на чакащите заявки, което улеснява процеса на одобрение.

Шаблон за заявки за отпуск

Шаблонът за заявка за отпуск на ClickUp намалява административната ви тежест, като позволява на вашите служители да бъдат самостоятелни в подаването и проследяването на заявките си за отпуск.

Мениджърите използват този шаблон, за да преглеждат и одобряват или отхвърлят заявки за отпуск по болест, неплатен отпуск и личен отпуск. Той помага за поддържането на централизирана база данни с заявките за отпуск на служителите за по-добро управление на човешките ресурси и ресурсите.

Изтеглете този шаблон Ако се нуждаете от по-добър начин за проследяване на заявките за отпуск в екипа си, опитайте този шаблон на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте заявките за отпуск с помощта на интуитивен интерфейс и бърз работен процес за одобрение

Автоматизирайте начисленията, за да елиминирате ръчните изчисления, като гарантирате точно и справедливо разпределение на платеното отпускно време, спестявате време и предотвратявате грешки

Адаптирайте политиките за отпуски към уникалните нужди на вашата организация, като насърчавате гъвкавостта и спазването на конкретни указания за отпуски

Осигурете незабавен достъп до балансите и графиците на отпуските, като подобрите прозрачността за екипите и мениджърите

Дръжте всички информирани с автоматизирани напомняния, като намалите риска от пропуснати срокове

Използвайте персонализирани шаблони, за да синхронизирате бързо календарите и заявките за отпуск

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Идеално за малки екипи или за тези, които проучват възможностите на ClickUp

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени за големи организации

ClickUp AI: Може да се добави към всеки платен работен пространство за 5 долара на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9201+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3948+ отзива)

2. CakeHR/SageHR

CakeHR е софтуер за управление на отпуските с автоматизирани работни процеси за одобрение. Той позволява на администраторите на човешки ресурси да конфигурират системата така, че заявките за отпуск да се препращат автоматично към съответните супервайзори или мениджъри въз основа на предварително определени критерии.

CakeHR се отличава с интуитивния си дизайн, опростява проследяването на отпуските и осигурява достъпност за служителите и специалистите по човешки ресурси.

чрез CakeHR

Ясният табло предоставя обща информация за баланса на отпуските, предстоящите празници и чакащите заявки, за да ви помогне да оптимизирате процеса на управление на отпуските.

Най-добрите функции на CakeHR

Управлявайте отпуските чрез портал за самообслужване

Планирайте графиците на персонала и работните часове за ефективна координация

Навигирайте безпроблемно с лесен за използване интерфейс

Интегрирайте с популярни платформи като Slack, Google Calendar и Microsoft Teams

Ограничения на CakeHR

Ограничен набор от функции, което ограничава привлекателността му за големи предприятия

Трябва да експортирате данни към други аналитични инструменти за задълбочен анализ и сложни изисквания за отчитане

Цени на CakeHR

Безплатен пробен период: 14 дни

Начална цена: 5,5 $ на служител на месец

Цените се повишават с увеличаването на броя на служителите и модулите

Оценки и рецензии за CakeHR

G2: 4. 3/5 (71+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (343+ отзива)

3. Kissflow

Kissflow предлага гъвкаво решение за опростяване и подобряване на управлението на персонала на място, дистанционно и хибридно.

чрез Kissflow

Той е известен с проактивния си подход с автоматизирана система за управление на отпуските. Той оптимизира процеса на подаване и одобрение на заявления за отпуск, намалява административните разходи и насърчава прозрачния работен процес.

Най-добрите функции на Kissflow

Записвайте, следете и управлявайте заявките за отпуск с незабавен преглед

Автоматизирайте работните процеси по одобряване, за да дадете възможност на служителите да управляват самостоятелно своите заявки за отпуск и да намалите административната тежест.

Персонализирайте политиките за отпуски, за да отговарят на конкретните изисквания на вашата организация

Ограничения на Kissflow

Трудности при интегрирането с съществуващи платформи

Ограничени функции на мобилното приложение и отчетите

Цени на Kissflow

Базов: 1500 $/месец (ограничени функции)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване (пълни функции)

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4. 3/5 (532+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 40 рецензии)

4. BambooHR

Софтуерът за проследяване на отпуски на BambooHR е всеобхватно средство за управление на платените отпуски и ваканции. Неговите иновативни изчисления на натрупаните отпуски гарантират точно проследяване на отпуските.

чрез BambooHR

Мениджърите получават известия, когато бъде подадена молба за отпуск. Това им помага да одобряват или отхвърлят молбите своевременно. Този бърз процес на одобрение подобрява комуникацията и предотвратява забавяния.

Най-добрите функции на BambooHR

Активирайте подаването на заявки за отпуск чрез портала за самообслужване

Изчислете отпуските и прегледайте ежедневните отсъствия, като използвате множество лични и публични календари

Бъдете информирани за наличните дни отпуск с видимост в реално време на баланса на отпуските за служители и мениджъри

Ограничения на BambooHR

Объркваща структура на потребителските разрешения

Ограничени показатели за отчитане

Цени на BambooHR

Essentials: Започва от 5,25 $/месец

Предимство: Цена от 8,75 долара на месец

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4,5/5 (1689+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2666+ отзива)

5. Clockify

Софтуерът за проследяване на отпуските на служителите на Clockify е лесен за използване инструмент за автоматизирано управление на отпуските.

Той е известен с интеграцията си с проследяването на времето по проекти, което ви позволява да проследявате времето и да получите цялостен поглед върху производителността на служителите. Clockify позволява на ръководителите на проекти без усилие да проследяват работните часове и платеното свободно време в един и същ интерфейс.

Платформата разполага с интуитивен интерфейс за заявки за платен отпуск. Тя позволява на мениджърите да преглеждат и одобряват тези заявки без усилие, като оптимизира целия процес на управление на отпуските.

чрез Clockify

Софтуерът предлага видимост в реално време на балансите, натрупаните дни и тенденциите в използването на отпуските на служителите. Това помага при планирането на работната сила и гарантира точни финансови прогнози.

Най-добрите функции на Clockify

Откривайте времето на бездействие, за да записвате периодите, през които не сте на работното си място

Достъп до данни на различни устройства с междуплатформена функция за откриване на времето

Автоматизирайте начисленията и салдата за безпроблемно проследяване

Генерирайте отчети и анализи в реално време за незабавни прозрения

Ограничения на Clockify

Ограничени функции за автоматично проследяване на времето

Необходими са допълнителни конфигурации, за да интегрирате Clockify с вашите технологии

Цени на Clockify

Безплатен: Има функции като проследяване на времето и табел за отчитане на работното време

Основен: 3,99 $/потребител/месец, фактурирано годишно, или 4,99 $, ако се фактурира месечно

Стандартен: 5,49 $/потребител/месец, фактуриран ежегодно, или 6,99 $, ако се фактурира месечно

Pro: 7,99 $/потребител/месец, фактурирано годишно, или 9,99 $, ако се фактурира месечно

Enterprise: 11,99 $/потребител/месец, фактурирано годишно, или 14,99 $, ако се фактурира месечно

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (158+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (4727+ отзива)

6. Buddy Punch

Buddy Punch предлага софтуер за проследяване на отпуските, базиран в облака. Това е идеалното решение за организации, които търсят лесен за използване и богат на функции софтуер за управление на времето.

Интуитивното мобилно приложение позволява на служителите да подават и управляват заявления за отпуск.

чрез Buddy Punch

Buddy Punch има допълнителен слой за преглед на цялостния календар за отпуски в реално време, за да видите колко пълни или налични са работните графици, което прави инструмента по-полезен.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Създавайте разнообразни и полезни отчети за изчерпателна информация

Интегрирайте с вашите съществуващи платформи за по-добра съвместимост

Влизайте в системата чрез множество опции чрез браузъри и приложения за по-голяма гъвкавост

Проследявайте видимостта на служителите с GPS за по-добро наблюдение

Ограничения на Buddy Punch

Трудности при достъпа до записите

Непоследователни и неточни записи на времето

Неизправности във функционалността на мобилното приложение

Цени на Buddy Punch

Безплатна пробна версия е налична за всички планове

Стандартен: 3,99 $/потребител/месец, фактуриран ежегодно, или 4,99 $, ако се фактурира месечно + 19 $ базова такса/месец

Pro: 4,99 $/потребител/месец, фактурирано годишно, или 5,99 $, ако се фактурира месечно + 19 $ базова такса/месец

Премиум: 6,99 $/потребител/месец, фактурирани ежегодно, или 7,99 $, ако се фактурират месечно + 19 $ базова такса/месец

Предприятие: Персонализирани цени за големи организации

Оценки и рецензии за Buddy Punch

G2: 4,8/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4,8/5 (917+ отзива)

7. Jibble

Системата за проследяване на отпуските на Jibble опростява мониторинга на отпуските на вашите служители за по-ефективно управление на заплатите и присъствието .

Това е икономично и гъвкаво решение за нуждите на малките предприятия.

Дизайнът позволява както на служителите, така и на администраторите да навигират безпроблемно в платформата.

чрез Jibble

Таблото предоставя изчерпателен преглед на баланса на отпуските, предстоящите почивни дни и чакащите заявки. Потребителите ценят този преглед, който им позволява да планират стратегически своето свободно време.

Най-добрите функции на Jibble

Достъп до множество платформи за по-голямо удобство и ефективност за потребителите

Проследявайте GPS местоположението за видимост на служителите в реално време

Използвайте биометрични данни, за да подобрите процесите по сигурност и удостоверяване

Адаптирайте го към вашата ниша, за да отговаря на специфичните за вашия бранш бизнес нужди

Ограничения на Jibble

Ограничени възможности за персонализиране

Неизправности във функционалността на мобилното приложение

Цени на Jibble

Безплатен: Идеален за основно проследяване на времето с биометрична верификация

Премиум: 2 $/потребител на месец

Ultimate: 4 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jibble

G2: 4,6/5 (47+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (722+ отзива)

8. GoCo

GoCo ви помага да управлявате различни видове отпуски и да се съобразявате с неограничени политики за отпуски. Улеснява планирането на работното време и управлението на отпуските на едно място.

GoCo използва автоматизация за ефективна система за натрупване. Тази иновативна функционалност елиминира ръчните изчисления, като гарантира точни и актуални баланси на отпуските за всеки служител.

Порталът за самообслужване намалява административната ви тежест.

чрез GoCo

Изчистеният дизайн гарантира безпроблемно използване, което намалява времето за обучение на потребителите.

Най-добрите функции на GoCo

Синхронизирайте работните часове и отпуските с цифрови графици, обозначени с различни цветове

Автоматизирайте натрупването на отпуски въз основа на предварително определени правила, като елиминирате необходимостта от ръчни изчисления

Интегрирайте с вашите съществуващи платформи, за да оптимизирате работния процес

Подобрете потребителското преживяване с безпроблемна навигация, за да намалите неудовлетвореността на служителите

Гарантирайте спазването на трудовото законодателство и фирмените политики относно отпуските, за да предотвратите правни проблеми и нарушения на сигурността

Ограничения на GoCo

Ограничена възможност за персонализиране на отчетите

Конфигурирането на сложни политики за отпуски или специфични функции изисква определен период на обучение

Цени на GoCo

Цената започва от 5 долара на месец за служител

Оценки и рецензии на GoCo

G2: 4. 6/5 (307+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (106+ отзива)

9. DayOff

DayOff е лек и лесен за използване инструмент, който помага на мениджърите по човешки ресурси и ръководителите на екипи да проследяват отпуските и ваканциите.

Той е известен със своята функция за автоматично балансиране, която автоматично коригира и актуализира баланса на отпуските в реално време.

Решението е достъпно като мобилно приложение, така че ще можете да изпращате или управлявате заявки за отпуск по всяко време и от всяко място.

чрез DayOff

Най-добрите функции на DayOff

Проследявайте отпуските на екипа и PTO на разумна цена, спестявайки ресурси и оптимизирайки разпределението на бюджета

Адаптирайте системата, за да отговаря на различни видове бизнес, и гарантирайте адаптивност и съобразяване с конкретните изисквания на бранша

Персонализирайте политиките на екипа и работните дни с гъвкави опции, като повишите удовлетвореността и производителността на служителите

Създавайте подробни и ефективни инструменти за отчитане и показатели, които предоставят ценна информация за ефективността на екипа

Ограничения на DayOff

Неизправности във функционалността на мобилното приложение

Трудности при планирането на отпуските

Цени на DayOff

Безплатно завинаги: Идеално за единична политика, екип и местоположение

Pro: 1 долар на служител/месец

Оценки и рецензии за DayOff

G2: 0/5 (10 отзива)

Capterra: 4,7/5 (99+ отзива)

10. Zoho People

Zoho People разполага с динамичен планиращ отпуските инструмент, който визуално представя наличността на екипа. Мениджърите използват тази функция, за да осигурят оптимално покритие на работната сила и да минимизират конфликтите в графиците.

Той е подходящ за фирми от различни размери и националности. Предлага поддръжка за десет основни езика и персонализирани формати.

чрез Zoho

Най-добрите функции на Zoho People

Персонализирайте политиките за отпуски и форматите на заявките, за да отговарят на различни изисквания

Насърчавайте безпроблемно внедряване и достигане с многоезична поддръжка

Използвайте портал за самообслужване, за да ускорите подаването и проследяването на заявления за отпуск

Автоматизирайте работните процеси, за да оптимизирате подаването на заявки за отпуск, одобренията и уведомленията

Интегрирайте го с вашите съществуващи системи за изчисляване на заплатите, за да подобрите оперативната ефективност

Ограничения на Zoho People

API ограничение от 200 записи на заявка

Предизвикателства при интегрирането с съществуващия технологичен стек

Цени на Zoho People

Безплатно: Безплатно за пет потребители

Essential HR: 0,83 USD/служител/месец при годишно фактуриране или 1 USD при месечно фактуриране

Професионален: 1,66 $/служител/месец, фактурирано годишно, или 2 $, ако се фактурира месечно

Премиум: 2,5 $/служител/месец, фактурирано годишно, или 3 $, ако се фактурира месечно

Enterprise: 4,16 $/служител/месец, фактурирано годишно, или 5 $, ако се фактурира месечно

Оценки и рецензии за Zoho People

G2: 4. 4/5 (304+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (241+ отзива)

Изберете подходящия софтуер за управление на отпуските за вашия екип

Платеното отпускно време на служителите е от решаващо значение за ангажираността на работната сила. Затова се съсредоточете върху съобразяването на софтуера за проследяване на отпуските с уникалните нужди на вашия екип за проследяване на платеното отпускно време.

Тествайте потенциалните решения с безплатни пробни версии, за да се уверите, че те се интегрират безпроблемно в работния процес на управление на проекти.

ClickUp се утвърждава като всеобхватен софтуер за проследяване на отпуските на служителите. Използвайте функциите на ClickUp, за да управлявате безпроблемно всички HR функции и ежедневни задачи.

С помощта на персонализирани шаблони можете да адаптирате функциите на ClickUp, за да отговарят на вашите уникални нужди за проследяване на отпуските. Тази гъвкавост позволява създаването на индивидуални решения, които са точно съобразени с вашите политики за отпуски.

Освен това ClickUp е икономичен и използва иновативна автоматизация, за да спести ценно време на екипите по човешки ресурси.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате HR процеси, които поставят вашите служители на първо място. ?