10-те най-добри интеграции на Clockify за отчитане на времето през 2025 г.

Проверете всеки списък с най-добрите инструменти за управление на времето и вероятно ще откриете Clockify на или близо до върха. Това е прост, но елегантен инструмент за проследяване на времето, който работи добре, за да следи всяка задача, списък и проект, по които работите.

Една от причините, поради които толкова много хора считат Clockify за ценен, е широкият спектър от интеграции на Clockify. Тези интеграции позволяват на вашия екип да свърже таймера на Clockify с платформи за управление на проекти, счетоводен софтуер и други приложения и инструменти.

От проследяване на времето в агенцията до просто опит да спестите време от личния си списък със задачи, тези инструменти могат да ви спестят много време. Ако искате да свържете Clockify с любимите си приложения, ето някои от най-добрите интеграции, които ще ви помогнат да се ориентирате бързо. ?

Какво да търсите в интеграцията на Clockify?

Естествено, можете да свържете много приложения и платформи с времевите записи на Clockify. Но само най-добрите интеграции обикновено споделят тези общи функции, за да ви помогнат да оптимизирате работата и производителността си:

Естествена интеграция: Както въвеждането на нови записи за времето в Clockify, така и преглеждането на съществуващите тракери трябва да са лесни за изпълнение от приложението, което използвате, като например възможността да проследявате времето директно в проектите си.

Леснота на използване: Вашите екипи трябва да могат лесно да използват клиента Clockify от самото начало, така че всеки потребител да може да създава нови записи за времето, когато има нужда да следи производителността си по даден проект или задача.

Възможности за автоматизация: Вместо да се налага винаги да кликват ръчно върху стартовия таймер на Clockify, потребителите трябва да могат да автоматизират създаването на таймер и отчитането на времето във всеки проект или задача.

Възможности за анализ: Новите записи за времето трябва да могат да се проследяват и да са достъпни чрез търсене, което позволява на потребителите да разберат по-добре времето, прекарано в нова задача или проект.

Бързо записвайте бележки, следете времето и преобразувайте записите в проследими задачи, до които имате достъп отвсякъде, използвайки разширението ClickUp Chrome.

Преди всичко, подходящата интеграция на Clockify трябва да ви помогне да избегнете колкото се може повече превключването между контексти. Щом започнете да използвате и анализирате по-ефективно любимите си приложения, ще можете да разпределяте по-добре времето си, за да свършите работата си.

10-те най-добри интеграции на Clockify, които можете да използвате

Време е да се заемате с работата. Всяка от интеграциите по-долу може да ви помогне да проследявате по-добре работата си, да записвате времето, което прекарвате в най-важните си приложения за продуктивност, и да повишите продуктивността си при всеки проект, с който се заемете.

Следете времето, прекарано в различни проекти в ClickUp, където можете да управлявате проекти в няколко изгледа и да сте в крак с задачите си.

Интеграцията на Clockify с ClickUp е едновременно проста и елегантна. Работата чрез Google Chrome позволява на потребителите от всички нива на плана да проследяват времето, което прекарват по всеки нов проект или събитие, в едно единствено пространство. След като бъде проследено, можете да добавите нов таг или да търсите във всеки запис за времето директно в Clockify.

Но причината, поради която този инструмент за управление на проекти е начело в този списък, е по-дълбока: той разполага със собствени възможности за проследяване. С ClickUp Time Management потребителите могат да създават изцяло вътрешно проследяване на времето. Можете както да оценявате, така и да проследявате действителното време за всяко събитие в работното си пространство.

Вземете за пример ClickUp Project Time Tracking. За всяка задача можете да създадете времева записка, която отбелязва точно колко време сте отделили за нея. Чрез управлението на етикети можете дори да посочите на какво точно от дадена задача сте отделили времето си.

Освен това, имате достъп до шаблони за управление на времето, специално създадени, за да ви помогнат да оптимизирате и автоматизирате производителността си в по-голямо работно пространство. След като ги създадете, можете да дублирате шаблоните си в цялото работно пространство, за да сте сигурни, че цялата ви работа по всеки клиент е добре оползотворена.

Най-добрите функции на ClickUp

Естествена интеграция на Clockify, която прехвърля всеки запис на времето директно във вашите задачи

Подобрени възможности за отчитане на времето, които ви позволяват да създавате записи за времето директно в работното си пространство.

шаблони за блокиране на времето и листа за управление на личното време на ClickUp. Обширна библиотека с шаблони, включително шаблони за отчитане на времето

Поддръжка за всички видове устройства, което ви позволява да проследявате, търсите и изготвяте отчети за проследяването на времето както от настолни, така и от мобилни устройства.

Ограничения на ClickUp

Не е специализиран софтуер за проследяване на времето, което може да затрудни някои потребители при започването на работа в работната среда на ClickUp.

Въведените чрез интеграцията с Clockify записи за времето не са достъпни в платформата ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Notion

Чрез Notion

Notion е проектиран да организира вашата работа. Приложението за ежедневен планиране помага на екипи от всякакъв размер да създават документи, да управляват задачи, да водят бележки и да се организират около централни цели. Интеграцията за проследяване на времето гарантира, че можете да използвате клиента Clockify, за да проследявате времето, което прекарвате върху всяка бележка, и да изготвяте отчети за вашите тенденции по отношение на времето и производителността.

Най-добрите функции на Notion

Проследяването на времето е възможно с едно натискане на бутон, което намалява броя на кликовете, необходими за маркиране на бележките ви с времеви отметки.

Простият интерфейс на Notion се разширява до интеграцията с Clockify, което прави въвеждането лесно и удобно за потребителя.

Разширени функции за сътрудничество, които помагат за приобщаването на всеки, от нов член на екипа до нов клиент.

Ограничения на Notion

Clockify не е наличен за всички функции на Notion, като задачи и документи.

Функционалността на мобилното приложение е ограничена, както за Notion, така и за интеграцията му с Clockify.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 8 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Бизнес: 15 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4. 8/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4800 отзива)

3. Asana

Чрез Asana

Едно от най-популярните решения за управление на задачи може да се похвали със собствена интеграция с Clockify. Инсталирайте разширението за браузър Clockify и ще можете по-лесно да следите цялата си работа в Asana, за да помогнете на екипа си да планира по-добре натоварването и капацитета си.

Най-добрите функции на Asana

Пълна интеграция на Clockify с настолната и приложната версия на Asana

Естествена интеграция на ниво проект: Clockify автоматично ще избере проекта, към който принадлежи задачата, и ще присвои отследеното време на този проект.

Интеграция с едно кликване, която улеснява започването

Ограничения на Asana

Само проследяване на задачи: новите проекти в Asana могат да бъдат трудни за проследяване, докато не бъдат създадени задачи за тези проекти.

Възможно объркване с вътрешните възможности за проследяване на времето, които се появяват до интеграцията на Clockify в потребителския интерфейс.

Цени на Asana

Основни

Премиум: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (9500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

4. Google Календар

Чрез Google Calendar

Все повече професионалисти от различни индустрии използват Google Calendar не само за срещи, но и за планиране на производителността си. С тази Shopify интеграция можете да направите следващата стъпка в този процес – да се уверите, че реалното време, прекарано в ежедневната ви работа, съответства на планираното време.

Най-добрите функции на Google Calendar

Проследявайте времето за всяко събитие в Google Calendar, за да изготвяте подробни отчети за ежедневната си работа и срещи.

Изготвяйте отчети за вашите срещи в Clockify, включително възможността да категоризирате видовете срещи в приложението.

Управлявайте едновременно няколко проекта в календара чрез уеб приложението на Spotify.

Ограничения на Google Calendar

Уеб клиентът на Clockify е ограничен до линеен отчет при проследяване на календарното време, което може да затрудни получаването на по-задълбочени анализи.

Проследяването на времето може да стане объркващо за споделени календари с едновременни събития.

Цени на Google Workspace

Лично: Безплатно

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4. 6/5 (над 40 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 15 000 отзива)

5. Trello

Чрез Trello

Това не е просто основен претендент за софтуер за управление на проектни графици. Благодарение на интеграцията си с Shopify, Trello се превръща и в инструмент за проследяване на производителността в реално време, който гарантира, че вие и вашият екип отделяте подходящо време за всичките си ежедневни задачи.

Най-добрите функции на Trello

Създайте просто проследяване на времето на всяка Trello карта с простия бутон за стартиране/спиране на таймера.

Кодирайте всеки запис, който създавате в Clockify, за да изготвяте по-подробни отчети за видовете проекти, клиенти и т.н.

Добавяйте време ръчно, ако е необходимо, за да се уверите, че всеки създаден отчет остава точен, когато по-късно търсите конкретна информация.

Ограничения на Trello

Пълната интеграция на ниво проект изисква процес на трета страна Zapier.

По-сложен от повечето инструменти за управление на проекти, което може да затрудни въвеждането му

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 22 600 отзива)

6. Google Sheets

Чрез Google Sheets

Подобно на Google Calendar, Sheets е популярен инструмент за продуктивност на Google, еквивалентен на традиционните редактори на електронни таблици. Също като Calendar, той има интеграция с Clockify, която си заслужава да бъде включена в този списък, като ви помага да създавате по-подробни отчети от данните си в Clockify.

Най-добрите функции на Google Sheets

Експортирайте данните от Clockify във всеки желани формат, за да създавате подробни отчети в Sheets.

Функциите за автоматизация намаляват ръчната работа по импортиране и експортиране към и от Clockify.

Отвореният API на Clockify позволява на напредналите потребители да създават всякакви възможни модели за експортиране и отчитане.

Ограничения на Google Sheets

За да можете да търсите записите за времето в Clockify, е необходимо да разберете как са изградени колоните с експортираните данни в Sheets.

Необходим е богат опит с софтуер за автоматизация като Zapier или Automate. io, за да се изгради напълно преносът на данни.

Цени на Google Workspace

Лично: Безплатно

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4. 6/5 (над 40 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 15 000 отзива)

7. Slack

Чрез Slack

Ами ако ви кажем, че чрез Zapier можете да използвате Clockify, за да направите едно от най-популярните приложения за бизнес комуникация в света още по-полезно? Точно това може да постигне тази интеграция.

Най-добрите функции на Slack

Автоматично променяйте статуса си в Slack всеки път, когато започнете да следите времето с Clockify.

Публикувайте нови записи за времето в Clockify в определен канал в Slack или в лично съобщение.

Създайте нови Slack канали за всеки нов проект, който започвате в Clockify.

Ограничения на Slack

В Slack няма вградена функция за отчитане на времето, която да ви помогне да планирате по-добре производителността си.

Възможността за търсене на времеви записи, публикувани в каналите на Slack, е ограничена до функцията за търсене на Slack.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 7,25 $/месец

Business+: 12,50 $/месец

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 32 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

8. Airtable

Чрез Airtable

В основата си Airtable помага на потребителите си да споделят по-добре данни и информация, докато работят за създаване на приложения, операционализиране на работни потоци и др. С интеграцията на Clockify можете да затворите цикъла на този процес, като се уверите, че цялото време, което екипът ви отделя за тези цели, е продуктивно и ефективно.

Най-добрите функции на Airtable

След като таймерът започне да работи за даден елемент, можете да го спрете от всякаква среда – уеб или приложение, мобилно устройство или настолен компютър.

Голяма общност, която може да ви помогне с оптимизирането на работните процеси и функции, включително проследяване на времето.

Интеграцията с Clockify се усеща като липсваща основна част в Airtable, която не предлага вградено проследяване на времето.

Ограничения на Airtable

Clockify е достъпен само в Chrome и Firefox.

Сложният потребителски интерфейс на Airtable може да затрудни новите потребители да извлекат максималното от Clockify.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип: 20 $/месец на потребител

Бизнес: 45 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4. 6/5 (2100+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

9. Todoist

Чрез Todoist

Благодарение на Clockify, едно от най-популярните приложения за списъци със задачи на пазара получава ъпгрейд. Интеграцията за проследяване на времето позволява на потребителите да проследяват производителността си директно от екрана с обзор на списъка, което улеснява изчисляването на точно колко време е отнето за всяка задача.

Най-добрите функции на Todoist

Проследяването на времето от екрана с обща информация намалява броя на кликванията, необходими за стартиране и спиране на таймера.

Интеграцията работи на различни устройства и се интегрира напълно с интерфейса на Todoist.

Проектите се синхронизират между Todoist и Clockify, за да улеснят изготвянето на отчети.

Ограничения на Todoist

Отчетите са достъпни само чрез уеб клиента на Clockify.

Няма офлайн функционалност за Todoist или интеграцията

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Pro: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

10. Quickbooks

Чрез Quickbooks

Quickbooks, може би най-популярният софтуер за счетоводство на пазара, позволява на потребителите да разширят функционалността му още повече чрез връзката му с Clockify. След като инсталирате интеграцията, можете лесно да следите времето, прекарано в работа, да попълвате времеви разписания и да подобрите счетоводството си.

Най-добрите функции на Quickbooks

Добавянето на потребители към Clockify позволява на всеки от тях автоматично да попълва своите времеви разписания чрез проследявано време.

Опцията за автоматична синхронизация ви позволява да съпоставите вашите Clockify потребители с вашите Quickbook потребители.

Часовите ставки се синхронизират заедно с въведеното време за по-лесно създаване на времеви разписания.

Ограничения на Quickbooks

Някои конфликти и ограничена функционалност в сравнение с Quickbook Time (собственото решение на Quickbook за проследяване на времето)

Сложният интерфейс с проследяване на времето от страна на потребителя може да изисква значително време за обучение и ресурси за по-големи екипи.

Цени на Quickbooks

Прост старт: 15 $/месец

Essentials: 30 $/месец

Плюс: 45 $/месец

Разширено: 100 $/месец

Оценки и рецензии за Quickbooks

G2: 4. 0/5 (3100+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6300 отзива)

Подобрете или заместете вашите Clockify проекти с ClickUp

Нека изясним едно нещо: ClickUp не е само една от най-добрите интеграции на Clockify, но и функционира като най-добрата алтернатива на Clockify на пазара.

Да, можете да използвате интеграцията като съществуващ потребител, за да подобрите управлението на проектите си в ClickUp. Но ако просто искате да започнете да следите задачите и времето за проекти, защо да не използвате интегрираната функция?

С ClickUp получавате всички функции, които Clockify може да предложи, заедно с пълна, безплатна платформа за управление на проекти. Това означава автоматизация не само за всяко ново въвеждане на време, но и за всяка част от проекта.

Това е чудесно цялостно решение, което комбинира и автоматизира управлението на проекти и отчитането на времето в едно работно пространство.

И така, какво чакате? Създайте своя ClickUp акаунт и започнете да оптимизирате производителността си още днес.