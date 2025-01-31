10-те най-добри алтернативи на TickTick за управление на задачи през 2025 г.

Отмятането на задачи от списъка с неща за вършене е едно от простите, но толкова удовлетворяващи удоволствия в живота! ?

Списъците със задачи са се променили значително през последните години – вместо химикал и лист хартия, сега разполагате с високотехнологични цифрови платформи като TickTick, които ви помагат да спазвате графика си и да свършите работата си! ✔️✔️

TickTick предлага невероятна гъвкавост като инструмент за управление на лични и бизнес задачи. Можете да му се доверите, че ще раздели сложните проекти на управляеми части, ще зададе напомняния, ще насърчи сътрудничеството в екипа чрез споделени списъци и календари и много други.

Но какво да направите, ако TickTick не отговаря напълно на вашите изисквания? За щастие, имате и други възможности!

Ние проучихме най-добрите алтернативи на TickTick и направихме подробно обобщение на техните функции, предимства и недостатъци. Разгледайте ги и намерете идеалния помощник за управление на времето и задачите си! ⏱️

Какво трябва да търсите в алтернативите на TickTick?

Когато избирате следващия си мениджър на задачи, инструмент за продуктивност или управление на проекти, трябва да обърнете внимание на следните функции:

Приоритизиране на задачите: Приложението ви позволява : Приложението ви позволява да приоритизирате задачите , което улеснява информирането на всички за предстоящи срокове и цели. Категоризация на задачите: Новият инструмент трябва да ви позволява да групирате, филтрирате и бързо намирате задачите си. Това помага да разделите една голяма цел на по-малки, управляеми задачи – особено при сложни проекти. Автоматизация: Приложението трябва да ви спести време, като автоматизира повтарящите се задачи. Оценка и проследяване на времето: Трябва да можете да визуализирате задачите, да задавате напомняния и известия и да проследявате напредъка, за да останете фокусирани. Цялостна интеграция: Приложението трябва да се интегрира с вече използваните от вас софтуерни продукти, но да продължава да работи от една платформа, за да се избегне Приложението трябва да се интегрира с вече използваните от вас софтуерни продукти, но да продължава да работи от една платформа, за да се избегне превключването между различни контексти. Отзивчива поддръжка на клиенти: Най-добрите платформи за управление на проекти предоставят бърза помощ чрез чат и имейл за сътрудничество в реално време.

10-те най-добри алтернативи на TickTick, които можете да използвате

Има няколко причини, поради които потребителите търсят алтернатива на TickTick. Някои искат по-съществен безплатен план, докато други предпочитат по-гладък интерфейс. Много растящи стартиращи компании се нуждаят от по-мощен инструмент за продуктивност, който може да се справи с увеличената работна натовареност, докато техният бизнес се разраства.

Като имаме предвид различните нужди, ние избрахме 10-те най-добри алтернативи на TickTick, всяка от които е пълна с функции, които ще разнообразят работния ви ден и ще повишат производителността ви. ?

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е една от най-добрите алтернативи на TickTick за управление на сложни проекти и се използва като предпочитано средство за продуктивност от някои от най-големите играчи в бранша, като Google, Netflix, Airbnb и Nike.

Платформата предлага решение за управление на задачи от световна класа с ключови функции, предназначени да повишат производителността и да оптимизират работните процеси. ClickUp не е обикновен инструмент за управление на задачи – неговите мощни функции за приоритизиране на задачите са доведени до съвършенство благодарение на система с цветни кодове, която улеснява откриването на задачите с най-висок приоритет.

С AI асистента на ClickUp можете да бъдете 3 пъти по-ефективни при определени работни процеси, тъй като той може да обобщава задачи или да извлича елементи за действие от ClickUp Docs за вас!

А какво ще кажете за повтарящите се задачи? ClickUp ви подкрепя!

Използвайте готови рецепти за автоматизация в ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

Платформата ви позволява да автоматизирате практически всичко – от рутинни задачи до цели процеси – спестявайки ценно време и позволявайки на екипа ви да се фокусира върху по-значима работа. С ClickUp задаването и проследяването на цели е безпроблемно.

Ако работите с няколко други членове на екипа, можете също да превърнете коментарите в задачи и да се уверите, че нито едно действие не се губи в комуникацията! Добрата новина е, че не е нужно да сте корпоративен гигант с сложни процеси и работни потоци, за да се възползвате от ClickUp.

А ако сте малка фирма, стартиращ бизнес или фрийлансър, използвайте функциите на платформата за списък със задачи, за да сте в крак с работната си натовареност.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители считат, че отчетите за отчитане на времето са трудни за четене.

Богатството от функции може да доведе до по-стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с : Свържете се с екипа по продажбите за ценова оферта, съобразена с вашите нужди.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Todoist

чрез Todoist

Обичан от милиони, включително гиганти като Amazon, Facebook и Disney, Todoist предлага лесно за използване управление на задачите с изчистен дизайн и интуитивен интерфейс.

Както подсказва името, Todoist е функционално приложение за списъци със задачи, фокусирано върху простотата. Неговите функции включват повтарящи се крайни срокове, етикети за задачи, приоритети и мобилни приложения за всички устройства. С премиум версията ще получите напомняния, теми и сътрудничество по задачи чрез имейл. ?

Обработката на естествен език на Todoist ви позволява бързо да създавате, маркирате и приоритизирате задачи с прости команди. Платформата предлага над 50 шаблона за различни нужди – от наблюдение на рекламните ви кампании до въвеждане на нови служители!

Първоначално проектиран за индивидуални потребители, Todoist сега разширява функциите си, за да се адаптира към малки екипи. Все пак, за разлика от ClickUp, това приложение за списъци със задачи има ограничен набор от функции, така че някои потребители може да намерят Todoist по-подходящ за лична употреба.

Най-добрите функции на Todoist

85 интеграции (можете да създавате персонализирани чрез API)

Голяма библиотека с шаблони

Обработка на естествен език

Споделяне на файлове и продукти на повече от 10 платформи

Цветово кодиране за нивата на приоритет в платформата за списъци със задачи

Ограничения на Todoist

Не позволява назначаването на няколко изпълнители на една задача в сравнение с другите най-добри алтернативни инструменти.

Ограничени видове изглед: например, няма изглед на календар

Някои бизнес потребители може да счетат функциите му за ограничаващи

Цени на Todoist

Безплатни

Предимства: 4 долара на месец на потребител

Бизнес: 6 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 2000 рецензии)

3. Taskade

чрез Taskade

Taskade е стабилно приложение за създаване на структурирани документи, създадено с мисъл за екипите, особено за тези, които работят дистанционно. С Taskade вашият екип може да използва силата на изкуствения интелект, за да:

Добавяйте задачи, дори повтарящи се, като използвате естествен език (например „напомняй ми всеки петък“).

Организирайте и пренареждайте задачите

Създаване на персонализирани шаблони

Taskade е снабден с функции, които опростяват воденето на бележки и създаването на супер ефективни списъци със задачи и проекти. Всеки екип или проект получава специално работно пространство, което позволява на членовете на екипа да работят и да общуват в един и същ прозорец – кажете сбогом на хаоса и здравейте на фокусираната работа в екип! Освен това има Kanban табло за визуален преглед на натоварването на екипа ви, така че лесно можете да видите кой какво прави и кога. ?

Макар Taskade да се отличава като инструмент за управление на задачи, ориентиран към екипната работа, и инструмент за визуално планиране, той би могъл да използва още няколко вградени интеграции, за да привлече повече потребители.

Най-добрите функции на Taskade

Специализирани работни пространства

Функции за задачи, базирани на изкуствен интелект

Обработка на естествен език

Сътрудничество в реално време с съобщения в приложението и видео чатове

Таймери за обратно отброяване за управление на времето

Преглед в стил Kanban

Ограничения на Taskade

Ограничени възможности за персонализиране

Сравнително малко нативни интеграции

Цени на Taskade

Безплатни

Стартово ниво: 4 $/месец за 3 потребители

Плюс: 8 $/месец за 5 потребители

Про: 19 $/месец за 20 потребители

Бизнес: 49 $/месец за 50 потребители

Ultimate: 99 $/месец за 100 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Taskade

G2: 4. 7/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

4. OmniFocus

чрез OmniFocus

Част от Omni Group, OmniFocus е предимно мениджър на задачи, проектиран за екосистемата на Apple. Той предлага специализирани версии за потребители на iPhone и се интегрира безпроблемно с Siri. Добавяйте задачи с гласови команди и ги наблюдавайте как се появяват незабавно в списъка с задачи на OmniFocus! ?

OmniFocus не се ограничава само до създаването на задачи. Той ви позволява да организирате задачите в проекти, да ги маркирате за лесно намиране и да добавяте подробни бележки за контекста. Вградените перспективи предлагат различни лещи за преглед на задачите ви в зависимост от това, върху какво искате да се фокусирате.

Например, функцията „Прогноза“ показва предстоящите ви задачи и събития в календара в хронологичен ред, като ви дава ясна представа за предстоящия ден или седмица.

Най-добрите функции на OmniFocus

Включва функциите на Siri

Офлайн достъп

Криптирана синхронизация между всички устройства за управление на проекти

Групово редактиране за избор на няколко задачи и едновременна промяна на всички тях

Ограничения на OmniFocus

Повечето функции работят само на устройства на Apple.

Ограничени функции за сътрудничество

Цени на OmniFocus

За уеб: 4,99 $/месец

Професионален абонамент: 9,99 $/месец

Стандартна лицензия V3: 49,99 $ — еднократно плащане

Лиценз V3 Pro за iPhone и iPad: 99,99 $ — еднократно плащане

Лиценз V3 Pro: 99,99 $ — еднократно плащане

Оценки и рецензии за OmniFocus

G2: 4. 6/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

5. MeisterTask

чрез MeisterTask

Чувствали ли сте се някога претоварени от огромна задача, без да знаете откъде да започнете и постоянно се съмнявате дали не пропускате нещо? Функцията многократни списъци за проверка на MeisterTask разбива тези претоварващи задачи на управляеми части, гарантирайки, че нито един детайл няма да бъде пропуснат.

Представете си, че се занимавате с поредица от задачи за картографиране на процеси, всяка от които има свой собствен краен срок и подзадачи. MeisterTask ви позволява да добавяте множество действия, за да проследявате напредъка си по естествен начин. Точно така – просрочените задачи ще ви гледат зловещо от таблото с проекти! ?

С вградения тракер за време на MeisterTask можете да следите колко време отнема всяка задача и да оптимизирате производителността на екипа си. Платформата позволява само един изпълнител на задача, което може да попречи на плановете ви за сътрудничество.

Най-добрите функции на MeisterTask

Опростен инструмент за управление на задачи, който се интегрира с над 5000 други приложения чрез Zapier

Лесно създаване на задачи/подзадачи, за да поддържате организация

Вграден тракер за отчитане на времето

Множество опции за персонализиране

Ограничения на MeisterTask

Биха могли да се използват повече опции за настройка на повтарящи се задачи

Някои потребители съобщават, че системата за сортиране на задачите не е много усъвършенствана и няма функция за приоритизиране.

Цени на MeisterTask

Основно: Безплатно

Про: 11,99 $/месец на потребител

Бизнес: 23,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за персонализиран ценови план

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4. 6/5 (160+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

6. Toggl

чрез Toggl

Toggl предлага два продукта за оптимизиране на работата ви: Toggl Track за проследяване на времето и Toggl Plan за планиране на работата и управление на задачите.

Toggl Plan ви позволява да планирате, разпределяте и проследявате задачи във времевата линия с няколко кликвания или бързо плъзгане и пускане. Той също така ви позволява да визуализирате работния график на екипа си, показвайки потенциални припокривания, ако разпределението на задачите се сблъсква с други проекти, почивни дни или празници.

Toggl Plan опростява комуникацията, като съхранява централизирано цялата информация, свързана със задачите, прикачените файлове, списъците за проверка и обратната връзка. Той също така се интегрира с Toggl Track, предоставяйки лесен начин за отчитане на времето, прекарано в изпълнение на задачите в Toggl Plan.

Мобилните приложения Toggl за iOS и Android ви позволяват да управлявате задачите си, докато сте в движение, но е важно да отбележим, че те не разполагат с пълния набор от функции.

Най-добрите функции на Toggl

Цветово кодирани етапи

Опростен, лесен за използване дизайн

Мобилни приложения

Визуално управление на работната натовареност

Персонализирани работни потоци за задачи

Ограничения на Toggl

Ограничени възможности за интеграция

Преглеждане на предишни записи може да бъде сложно

Цени на Toggl

Toggl Track Free

Toggl Track Starter: 9 $/месец на потребител

Toggl Track Premium: 18 $/месец на потребител

Toggl Track Enterprise: Свържете се с Toggl за персонализиран ценови план

Toggl Plan Team: 8 $/месец на потребител

Toggl Plan Business: 13,35 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Toggl

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 100 отзива)

7. Evernote

чрез Evernote

Вече знаем за преданата фенска база, която Evernote спечели като приложение за водене на бележки, но платформата вече се е превърнала в универсален инструмент за управление на задачи. Новата функция Tasks включва водене на бележки и изпълнение на задачи —добавяйте задачи директно към бележките си, така че няма нужда да преминавате между приложението за водене на бележки и отделен мениджър на задачи. ?

Функциите за съвместна работа са достъпни за потребителите, абонирани за по-скъпите планове. Можете да възлагате задачи, да следите напредъка им и дори да свързвате бележките си с други инструменти за съвместна работа като Google Drive, Gmail, Outlook, Slack и Microsoft Teams.

Функциите за управление на задачи на Evernote са може би най-подходящи за тези, които вече го използват за водене на бележки. Казано това, безплатната версия на платформата бледнее в сравнение с това, което предлагат другите инструменти за управление на времето.

Най-добрите функции на Evernote

Бърза настройка на повтарящи се задачи

Ефективно сортиране и филтриране на задачи

Офлайн достъп

Лесно се интегрира с платформи за сътрудничество като Microsoft Teams

Търсене по ключови думи в изображения, документи и PDF файлове

Ограничения на Evernote

Синхронизацията може да бъде бавна

Скъп в сравнение с подобни решения

Цени на Evernote

Безплатни

Лично: 14,99 $/месец на потребител

Професионална версия: 17,99 $/месец на потребител

Екипи: 19,99 $/месец на потребител, минимум двама потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (1900+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

8. SmartTask

чрез SmartTask

SmartTask има много функции – той обединява управление на задачи, управление на проекти и CRM възможности на едно място. Той е проектиран главно за управление на отдалечени работници и планиране на графиците на служителите.

SmartTask разполага с интуитивна система за управление на задачите – добавяйте задачи директно в приложението или чрез препращане на имейли. Можете дори да зададете зависимости за свързани задачи, които трябва да бъдат изпълнени в определен ред.

Благодарение на напомнянията за мобилни устройства, настолни компютри и имейли, платформата гарантира, че нито една важна задача няма да бъде пропусната. Системата за маркиране ви позволява да филтрирате сходни задачи в различни проекти. Пренареждането на задачите е доста просто благодарение на функцията „плъзгане и пускане”.

Можете да следите времето, прекарано в задачи, ръчно или с таймер – въпреки че това е достъпно само като платена функция. SmartTask предлага 13 вградени интеграции към момента.

Най-добрите функции на SmartTask

Разширено филтриране на задачи

Функции за комуникация като коментиране на задачи, чат и видеоконферентна връзка

Пет персонализируеми изгледа

Тракер за отчитане на времето, достъпен за платени потребители

Ограничения на SmartTask

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е малко сложен.

Мобилните приложения понякога могат да забавя

Ограничени native интеграции

Цени на SmartTask

Безплатни завинаги

Премиум: 7,98 $/месец на потребител

Бизнес: 10,98 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с SmartTask за подробности

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за SmartTask

G2: 4. 5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (30+ отзива)

9. Google Tasks

чрез Google Tasks

Google Tasks е достъпно като безплатно самостоятелно приложение за Android и iOS и се интегрира безпроблемно в средата на Google Workspace в интернет.

Този лесен за употреба инструмент ви позволява да сортирате, управлявате и маркирате задачи като изпълнени в различни списъци. Освен това ви позволява да преобразувате съобщенията от Google Chat в задачи, да отбелязвате приоритетни задачи и да ги организирате в списъци.

Google Tasks повишава удобството си, като ви позволява да задавате напомняния чрез гласови команди чрез Google Assistant.

Макар да не може да се похвали с редица усъвършенствани функции, неговият опростен дизайн го прави достъпен вариант за тези, които търсят основен, но ефективен инструмент за управление на задачи.

Най-добрите функции на Google Tasks

Част от екосистемата за сътрудничество на Google Workspace

Задачите се появяват в страничния панел на Gmail

Позволява преобразуване на чат съобщения в задачи

Функции за приоритизиране на задачите

Ограничения на Google Tasks

Липсват опции за персонализиране

Изисква онлайн достъп и акаунт в Google

Цени на Google Tasks

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Tasks

G2: 4. 2/5 (10+ отзива)

TrustRadius: 7,9/10 (над 40 рецензии)

10. Any. do

Независимо дали управлявате лични задачи или ръководите екипен проект, Any. do ви подкрепя. Използвайте го като списък със задачи с неограничен брой задачи и подзадачи — премиум абонатите могат също да създават повтарящи се задачи и да ги маркират с цветни етикети.

Функциите за сътрудничество и управление на проекти са достъпни за екипи. Можете да възлагате задачи и подзадачи, да споделяте крайни срокове и да провеждате дискусии с членовете на екипа си в реално време благодарение на функцията за чат.

Можете да синхронизирате задачите на всичките си устройства и да ги организирате по приоритет и категория. Напомнянията на Any.do работят с Amazon Alexa, Google Assistant и Siri, но трябва да проверите два пъти крайния срок – ако не сте внимателни, всяка задача, която добавите, може да е с краен срок днес!

Any. do най-добри функции

Над 100 шаблона за работни процеси

Синхронизирайте напомнянията на различни устройства

Задачи, маркирани с цветове

Свързва се с над 5000 приложения чрез Zapier

Any. do ограничения

Някои потребители считат за неудобно, че стандартната дата за изпълнение на новите задачи е „днес“.

Изтриването на завършени задачи може да бъде трудоемко

Any. do ценообразуване

Лично: Безплатно

Премиум: 3 $/месец

Екипи: 5 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Намерете най-добрата алтернатива на TickTick за вашия екип

Жонглирането със задачи е като пасенето на котки – може да стане абсолютно лудо! ?

Приложенията за управление на задачи идват на помощ, превръщайки хаотичните задачи в симфония на продуктивността. Нашите най-добри алтернативи на TickTick със сигурност са супергероите в тази история!

Изберете една от тях и ще сте готови да демонстрирате нинджа умения за приоритизиране, магията на сътрудничеството, магията на проследяването на времето и суперсили за интеграция за нула време! ?