TickTick срещу Todoist: коя приложение за списък със задачи е по-добро? 2025

От срещи до презентации и проекти, имате много задачи за вършене. Вие сте усърден работник, но може да е трудно да управлявате работната си натовареност без солидно приложение за списък със задачи. 🐝

Изглежда, че днес има приложение за всичко, а софтуерът за управление на задачи не прави изключение.

Ако търсите приложение, с което да организирате задачите си, вероятно сте попадали на приложения като TickTick и Todoist. Въпреки че тези динамични приложения за продуктивност споделят някои функции, те имат своите предимства и недостатъци.

В този наръчник ще ви запознаем с най-доброто сравнение между TickTick и Todoist. Научете повече за техните функции, цени и коя от тях е най-добрата приложение за управление на задачи, както и за един бонус претендент, който ще ви остави без дъх! 🧦

Какво е Todoist?

Чрез Todoist

Todoist е приложение за управление на задачи, което се използва от над 100 000 организации по целия свят. То се отличава в управлението на ежедневни задачи и е идеално за работа по сложни проекти. Използвайте го, независимо дали репетирате голяма презентация на работа или планирате следващото си епично пътуване. 🚗

По отношение на екипната работа, Todoist има всичко необходимо, за да успеете. Създавайте проекти, създавайте нови задачи с крайни срокове и ги възлагайте на себе си или на колегите си от екипа.

Всяка задача в Todoist ви позволява да споделяте файлове, да чатите с екипа си и да следите напредъка. Ако сте мениджър, можете да видите статистиките за производителността на екипа си чрез таблото за ефективност, което е идеално, ако трябва да преразпределите натоварването към по-малко заетите членове на екипа.

Todoist има предимно изглед под формата на списък, но предлага и изглед под формата на Kanban табло с функция „плъзгане и пускане“, подобно на Trello, ако предпочитате това. То включва дори изглед „Календар“, който показва планираните задачи в Todoist във вашия календар.

Функции на Todoist

Макар че Todoist може да се използва за проследяване на лични цели и задачи, неговите мощни функции са най-подходящи за професионални екипи с комплексни проекти. Ето подробно описание на най-добрите му функции, които ще оптимизират вашия работен процес.

1. Надеждно управление на задачите

Управлявайте лесно задачите си на мобилното си устройство с Todoist

Todoist е лесно за използване, но все пак е достатъчно мощно, за да управлява всички задачи, които имате. Управлявайте по-добре задачите си в Todoist чрез:

Повтарящи се крайни срокове за задачи, които изпълнявате редовно

Организиране на задачите в секции

Добавяне на подзадачи за разделяне на сложни проекти на по-малки части

Създаване на задачи или добавяне на коментари в Todoist чрез пощенската си кутия

Задайте нива на приоритет за всяка задача, за да знаете точно на какво трябва да обърнете внимание първо.

Добавяне на контекст към задачите с гласови бележки, коментари или екранни снимки

Нямате време да се колебаете над подробностите на задачите? Просто използвайте Quick Add.

Този пряк път на Todoist ви позволява да създадете задача само с едно кликване. Добавете името на задачата, планирайте я и я добавете към опашката си за секунди. ✨

Todoist също архивира завършените задачи и включва мощна функция за търсене. Ако някога се наложи да търсите задача, която сте завършили преди шест месеца, ще я намерите за нула време.

2. Напомняния и известия

Можете свободно да персонализирате как и кога получавате известия от Todoist. Приложението ви уведомява, когато някой коментира задача или изпълни задача. Ако не искате да получавате много известия, настройте Todoist да ви изпраща ежедневен или седмичен отчет.

Напомнянията са функция за уведомяване от ново поколение, достъпна само за абонатите на премиум плана. Ако се регистрирате за нея, Todoist ще ви изпраща автоматични напомняния за предстоящи срокове или събития. Вместо да си задавате ежедневна задача, за да си припомните да се подготвите за важно събрание, Todoist ще се погрижи за това вместо вас.

3. Todoist Karma

Повишете нивото на кармата си с тази забавна функция на Todoist.

Системата Karma на Todoist добавя малко забавление и мотивация към списъка ви със задачи, превръщайки продуктивността в – да смеем да кажем – приятно приключение. Спечелете Todoist Karma за завършени задачи и използване на определени разширени функции, за да направите деня си по-гладък.

Кармата е като точките в „Whose Line Is It Anyway?”. Не можете да ги разменяте за нищо, но те визуализират вашия напредък с приятни графики и постижения, които правят работата по-вълнуваща. 🏆

4. Шаблони на Todoist

Todoist включва ограничен брой шаблони за ускоряване на създаването на проекти. Има готови шаблони за проекти като писане на книга, проследяване на софтуерни бъгове и дори за лични задачи като повече готвене у дома. 🍳

5. Интеграции и съвместимост

Todoist се интегрира с много приложения на трети страни, включително:

Google Календар

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist не се интересува от това коя устройство, приложение или браузър предпочитате. То се синхронизира на всички устройства и има уеб приложение за macOS, Windows и Linux. Има и мобилни приложения за Android, iPhone, iPad и Apple Watch.

Не забравяйте да изтеглите разширенията за браузъра, както и разширенията за Gmail и Outlook, за да сведете до минимум времето, което прекарвате в превключване между платформите.

Цени на Todoist

Безплатно

Pro: 4 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 6 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Какво е TickTick?

Чрез TickTick

TickTick е приложение за продуктивност без излишни екстри, което организира както вашите работни, така и личните ви цели на едно място. Простият му потребителски интерфейс е привлекателен и лесен за използване. Но не се подвеждайте от простотата му: TickTick е популярно с причина.

Сътрудничеството с колегите или съпруга/съпругата ви е лесно – споделяйте списъци, възлагайте задачи и преглеждайте пълната история на задачите за всеки елемент от списъка ви.

TickTick автоматично генерира напомняния за еднократни и повтарящи се задачи – стига да включите дата и час за крайния срок, разбира се. Насладете се на пет различни изгледа на календара, задайте персонализирана продължителност на задачите и визуализирайте задачите си в изцяло нова светлина. 💡

Функции на TickTick

От интуитивните си функции за управление на задачи до вградените инструменти за проследяване на времето, TickTick създава потребителско изживяване, което е едновременно функционално и забавно. Нека разгледаме петте най-важни функции на TickTick.

1. Интелигентно създаване на задачи

Създаване на задачи с гласова активация в TickTick

Кой има време да въвежда куп задачи? TickTick е платформа, която дава предимство на гласовите команди, така че е лесно да създавате задачи с гласови команди. Ако използвате iPhone, активирайте Siri с TickTick, за да създавате задачи без усилие с гласовия си асистент.

Потребителите на Android могат да опитат функцията Quick Ball, за да създават задачи от началния екран на телефона си, дори когато той е заключен. Всички потребители на смартфони имат достъп до джаджата TickTick, както и до функцията „имейл към задача“, която създава задачи от пощенската ви кутия. 📩

Платеният абонамент за TickTick ви позволява да сътрудничите с 29 други хора по списък със задачи. Това включва безплатните потребители на TickTick, но те се нуждаят от платен абонамент, за да имат достъп до премиум функциите в списъка. Това означава, че ако използвате персонализирани филтри (платена функция), хората с безплатен план във вашия списък няма да виждат този филтър.

2. „Досадни известия“ и напомняния

TickTick изглед на времевата линия

Ако сте от хората, които поставят шест аларми сутрин, за да станат от леглото, ще харесате функцията „Annoying Alert“ на TickTick. С Annoying Alert получавате множество напомняния за задачи с висок приоритет, така че те да останат на преден план през целия ден, всеки ден. ⏰

TickTick предлага и напомняния, базирани на местоположението, за своите приложения за Android и iOS. Ако трябва да си спомните да медитирате, преди да започнете работния си ден, задайте напомняния, които ще се активират в момента, в който седнете на бюрото си.

3. Организация на задачите

Чрез TickTick

Организирайте задачите си в TickTick в папки или списъци. Платформата автоматично създава интелигентни списъци за задачите ви за днес и утре, но платената версия ви позволява да създавате персонализирани филтри.

Задайте задачи с висока, средна, ниска и никаква приоритетност – с цветно кодиране – за да привлечете вниманието си към най-важните действия в списъка си. За да търсите задача, лесно сортирайте по време, заглавие, етикет, приоритет или персонализиран филтър по ваш избор.

4. Съвместимост и интеграция между различни платформи

Подобно на Todoist, TickTick е достъпно на няколко платформи. Има приложения за настолни компютри с Windows, Mac и Linux. Има и приложения за телефони и таблети с Android, iPhone и iPad, както и Apple Watch.

Не забравяйте разширенията за Firefox и Chrome или добавките за Outlook и Gmail. Това ви дава свободата да създавате и управлявате задачи, където и да сте, без да отваряте TickTick.

TickTick е снабден с мощни инструменти за продуктивност, които ще ви помогнат да останете на правия път.

Използвайте таймера Pomodoro, за да планирате периоди от време, в които да се концентрирате интензивно. Приложението включва и плейър за бял шум, който е идеален за заглушаване на разговорите на колегите ви около машината за вода.

TickTick изчислява и резултат за постиженията въз основа на вашата активност в приложението. Когато изпълните задачите навреме, печелите повече точки и се изкачвате на по-високо ниво. А ако забравите задача или я отложите? Резултатът ви спада.

Цени на TickTick

Безплатно

Премиум: 27,99 $/година

TickTick срещу Todoist: кой печели?

Основната разлика между TickTick и Todoist е нивото на организация и сложност. Todoist позволява до две подпапки на папка със задачи, но TickTick позволява само много проста организация на папките.

В надпреварата между TickTick и Todoist няма ясен победител. В крайна сметка всичко се свежда до това кои функции намирате за най-ценни. Ако се колебаете между тези две опции, ето как TickTick и Todoist се сравняват една с друга. 🥊

1. Организация

Тъй като Todoist е предназначено по-скоро за фирми и екипи, то предлага много повече възможности за организация. Ако изпълнявате сложен проект, Todoist вероятно е по-добрият избор. Създайте до две подпапки за всяка папка със задачи, за да поддържате всичките си задачи на едно място и да ги организирате по-ефективно.

За да създавате персонализирани филтри, е необходимо да имате платен абонамент за TickTick, докато безплатната версия на Todoist ви предлага три филтъра.

Победител: Todoist

В сблъсъка между TickTick и Todoist трябва да признаем, че всяка платформа разполага със свои полезни инструменти за продуктивност. Победителят в тази категория зависи от това кои функции намирате за най-полезни.

Ето как се сравняват TickTick и Todoist:

Todoist включва шаблони, но TickTick не.

TickTick се интегрира безпроблемно с гласовите асистенти, но Todoist не.

И TickTick, и Todoist имат елементи на игри, но TickTick ще ви накаже (чрез намаляване на резултата ви), ако не спазите сроковете.

И Todoist, и TickTick включват таймери Pomodoro, макар и с различни настройки. В Todoist трябва да създадете специален проект Pomodoro, така че е по-тромаво от таймера Pomodoro на TickTick.

Работен процес Pomodoro в Todoist

Предимството е, че Todoist се интегрира с Toggl, PomoDone и Flat Tomato. Ако вече използвате тези инструменти, Todoist е по-добрият избор. Но ако имате нужда от прост Pomodoro тракер във вашата система за управление на задачи, TickTick е по-добрият избор.

Победител: Зависи от вашите нужди

2. Напомняния

Премиум версиите на TickTick и Todoist включват напомняния. TickTick е известен с напомнянията си, базирани на местоположението, но е важно да отбележим, че Todoist също предлага такива.

Задайте „досадно предупреждение“, за да сте сигурни, че ще свършите работата.

Според нас функцията „Annoying Alert“ на TickTick изпреварва Todoist в тази категория. Тя ви държи в течение с досадни задачи с кратки срокове, което е идеално, ако се нуждаете от многократни ежедневни напомняния.

Победител: TickTick

3. Цени

Не можем да сравним TickTick и Todoist справедливо, без да споменем цените им. И двете приложения имат безплатни опции, които ще ви бъдат от голяма полза.

Що се отнася до платените опции, които отключват всички функции, Todoist струва от 48 до 72 долара на година за един потребител, докато TickTick струва 27,99 долара на година.

TickTick е по-евтино, но не се оставяйте да ви заблуди цената. Важно е да получите най-добрата стойност за парите си, затова се уверете, че използвате TickTick заради функциите му, а не само заради достъпната му цена. 💰

Победител: TickTick

TickTick срещу Todoist в Reddit

Имаме собствено мнение по въпроса TickTick срещу Todoist, затова се консултирахме с хората от Reddit, за да преценим коя приложение за списъци със задачи е по-добро.

Ако потърсите TickTick и Todoist в Reddit, ще видите, че някои потребители предпочитат простотата на TickTick, докато други предпочитат мощната обработка на естествен език на Todoist:

„В деня, в който Todoist има вграден календар, който ми позволява да блокирам времето толкова лесно, колкото Ticktick, ще премина към него. Опцията Google календар не е толкова проста, колкото тази, която предлага Ticktick.”

„Todoist е много, много по-добро при бързото записване на задачи, особено с обработката на естествен език.”

След дълги дебати, потребителите на Reddit стигнаха до следния извод: ако искате стабилност, изберете Todoist. Ако искате много актуализации и потенциал за интересни функции (и не ви пречи възможността за бъгове), изберете TickTick.

„Накратко: изберете TickTick, ако искате нещо вълнуващо с много актуализации, но изберете Todoist, ако искате нещо стабилно и последователно.“

Сравнете Notion и Todoist!

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на TickTick и Todoist

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Както можете да видите, TickTick и Todoist имат много предимства.

Има само един малък проблем: и двете приложения изолират реалната ви работа от списъка с задачи. Това означава, че трябва да превключвате между няколко приложения през работния ден.

Това води до много загуба на време, не мислите ли?

ClickUp е тук, за да разтърси нещата. Ние сме истинска платформа „всичко в едно“ за проследяване на задачите ви, сътрудничество с екипа ви и извършване на реална работа.

TickTick и Todoist се затрудняват да се конкурират с усъвършенстваните функции на ClickUp.

Управлявайте процесите с чеклисти за задачи

Създавайте ясни, мултифункционални списъци със задачи, за да управлявате лесно идеите си и да работите отвсякъде, така че никога повече да не забравяте нищо.

Checklists на ClickUp създава прости задачи и стъпки в рамките на дадена задача. Благодарение на простия си дизайн, интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ и вложени елементи, Checklists превръща списъка ви със задачи в практически работни процеси за вас и вашия екип. 🤩

Освободете се от напрежението да решавате какво да правите след това: ClickUp ще се погрижи за всичко.

Списъците със задачи са идеални за очертаване на стъпки или задачи, които изискват многократни, повтарящи се стъпки. Управлявайте списъците си със задачи от настолния си компютър, мобилно устройство или браузър. Те дори позволяват персонализирано форматиране и цветове, за да поддържат интереса.

Създайте си ежедневен списък със задачи

Намалете стреса с прост шаблон за списък със задачи от ClickUp.

Чувствате се претоварени от огромния си списък със задачи? Избавете се от стреса с шаблона за ежедневен списък със задачи на ClickUp. Този подробен шаблон за списък със задачи ви дава ясна представа за всички задачи, които трябва да изпълните през деня, така че да се чувствате по-уверени. 🧘

Създайте персонализирани статуси, файлове и изгледи с този шаблон. Той дори включва автоматични напомняния, бележки, проследяване на напредъка и етикети, за да ви улесни максимално. Винаги можете да използвате изгледа ClickUp Board, за да проследявате напредъка си и да видите какво ви остава да завършите.

Превърнете работните си процеси в автоматични с шаблони за списъци с задачи

Не искаме да се хвалим, но ClickUp има повече шаблони от Todoist – и те са за много повече от просто проекти. ClickUp има шаблони за управление на проекти, маркетинг, развитие, човешки ресурси и много други. 🙌

Шаблоните за списъци за проверка на ClickUp управляват всички ваши процеси само с няколко кликвания. Използвайте един от нашите шаблони или създайте свой собствен списък за проверка и го запазете като шаблон. Можете дори да създавате повтарящи се задачи в запазените списъци за проверка, за да следвате един и същ процес всеки път.

Бонус: Приложения за ежедневни списъци!

Опитайте списъците с задачи на ClickUp сега

Кой има време да избира между TickTick и Todoist? Изберете приложението, което прави всичко и дори повече. Спестяващите време списъци за проверка, списъци със задачи и шаблони на ClickUp го правят идеален избор за екипи от всякакъв размер.

Имате нужда от убеждаване? Разбираме ви. Започнете да използвате ClickUp безплатно и вижте разликата сами. Никога няма да ви питаме за номера на кредитната ви карта – то е безплатно завинаги. Регистрирайте се в ClickUp сега.