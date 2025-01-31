10-те най-добри софтуера за управление на заинтересованите страни през 2025 г.

Успехът на бизнес инициативите се влияе от заинтересованите страни в даден проект. Независимо дали става дума за служители, клиенти, партньори, инвеститори или други роли, следенето на комуникациите и задълженията ви към заинтересованите страни е едно от най-важните неща, които трябва да правите в бизнеса си. Ключът към ефективното изпълнение на тази задача е изборът на подходящ софтуер за управление на заинтересованите страни.

Тези инструменти ви дават възможност да проследявате и управлявате взаимодействията си със заинтересованите страни. Ще можете да съхранявате информация за техните предпочитания и състоянието на вашите отношения с тях, както и да използвате анализи на данни, за да научите повече за вашите заинтересовани страни. Най-добрият софтуер разполага и с обширни инструменти за комуникация и сътрудничество, които ви помагат да изградите сътруднически и трайни взаимоотношения.

Какво да търсите в софтуера за управление на заинтересованите страни?

Управлението на заинтересованите страни обхваща вашите взаимоотношения с практически всеки, с когото работите. Поради това си заслужава да намерите софтуерен продукт, който да отговаря възможно най-добре на вашите нужди. Наред с функциите, специфични за вашите нужди, има няколко общи идеи, които трябва да имате предвид при избора на решение за управление на заинтересованите страни във вашата организация:

Леснота на използване и потребителски интерфейс: Софтуерът трябва да е интуитивен и лесен за използване или да предлага обширно обучение, което улеснява служителите да се запознаят бързо с него. Комуникация и сътрудничество: Потърсете интегрирани инструменти за комуникация и сътрудничество с вътрешни заинтересовани страни, което ще ви спести необходимостта да разчитате на външни инструменти. Централизация и управление на данни: Софтуерът трябва да служи като централно хранилище за цялата информация за заинтересованите страни, взаимодействията и историята на комуникацията. Анализи и отчети: Инструментът трябва да предлага надеждни инструменти за отчети и анализи, за да можете по-лесно да проследявате напредъка на вашите усилия. Сигурност и поверителност: Тъй като ще го използвате за съхранение на чувствителни данни, вашата платформа за управление на заинтересованите страни трябва да спазва правилата за сигурност и поверителност на данните и да предлага функции за защита на данните. Възможности за интеграция: Ако софтуерът се интегрира добре с други инструменти във вашия технологичен набор, той ще оптимизира по-добре вашите работни процеси и ще поддържа по-високо ниво на целостта на данните. Мащабируемост: С разрастването на вашия бизнес ви е необходим софтуер, който може да се развива заедно с него. Потърсете приложение за управление на заинтересованите страни, което поддържа както малките предприятия, така и корпоративните клиенти.

10-те най-добри софтуера за управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни през 2024 г.

Изборът на подходящия продукт ще ви позволи да работите по-бързо и да отключите лостовете за растеж. За да ви помогнем да вземете правилното решение за вашия бизнес, съставихме списък с 10 от най-добрите инструменти за управление на заинтересованите страни на пазара през 2024 г.

Следете взаимоотношенията със заинтересованите страни с помощта на надеждните CRM и функции за взаимоотношения на ClickUp.

Безплатният софтуер за управление на проекти и функциите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) на ClickUp са достатъчно гъвкави, за да бъдат ценен ресурс за управление на заинтересованите страни. ClickUp CRM не се ограничава само до клиентите, а ви позволява да проследявате и управлявате взаимоотношенията със заинтересованите страни. Лесно съхранявайте предпочитанията, взаимодействията и историята на ангажираността на всички, с които работите.

Шаблонът „Списък на заинтересованите страни “ на ClickUp опростява процеса на създаване и поддържане на списъка ви със заинтересовани страни. Той ви позволява да ги категоризирате и сегментирате въз основа на техните роли и интереси за по-добра персонализация и комуникация. За да получите още повече информация, опитайте шаблона „Анализ на заинтересованите страни“ на Clickup.

Споделянето на информация със заинтересованите страни и изпълнението на други задачи, свързани с комуникацията и сътрудничеството, е лесно с ClickUp Dashboards. Те предлагат широки възможности за персонализиране, за да ви предоставят винаги необходимата информация, когато имате нужда от нея.

ClickUp е повече от просто ефективно решение за управление на заинтересованите страни; той предлага цялостен набор от функции, които го превръщат в универсално бизнес решение за повечето от вашите технологични нужди.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp AI за генериране на обобщения на коментари, чернови на документи, създаване на задачи за действие и др.

Функционалност за наблюдение на задачи и множество изпълнители за оптимизиране на дейностите по ангажиране на заинтересованите страни

Персонализирани инструменти за управление на задачи и сътрудничество за управление на проекти на външни доставчици

Проследяване на целите и мониторинг на напредъка за ефективно управление на данните за заинтересованите страни

Интеграция с различни приложения на трети страни

Диаграми на Гант за планиране на проекти

Ограничения на ClickUp

Може да бъде трудно за нови потребители да се научат да го използват

Някои потребители намират интерфейса за прекалено сложен.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 USD/месец на член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Totango

Чрез Totango

Totango е платформа за успех на клиентите, която се фокусира върху управлението на заинтересованите страни. Софтуерът й картографира всички лица, които подкрепят успеха на клиента. Той също така картографира взаимоотношенията между заинтересованите страни, за да можете да разберете нивата на ангажираност.

Модулният дизайн на софтуера улеснява избора на компонентите, които бихте искали да използвате за конкретните нужди на вашия бизнес.

Можете да създавате профили с шаблони за картографиране на заинтересованите страни, за да събирате стандартизирани данни от взаимодействия, като поддръжка, продажби и срещи. Това осигурява 360-градусова гледка към един профил. То също така предлага решения за управление на риска на заинтересованите страни, като автоматизирани работни потоци за управление на ангажираността на заинтересованите страни във времето въз основа на нива и други подробности.

Таблото за отчети предоставя информация за ключови показатели за оптимизиране на успешните програми. Тези показатели включват рискове при подновяване, оценки за състоянието на клиентите, нива на ангажираност и възвръщаемост на инвестициите. Софтуерът се интегрира с други инструменти за събиране на информация за по-пълна картина.

Най-добрите функции на Totango

Мониторинг на състоянието и ангажираността на клиентите

Сегментиране на клиентите и персонализирана комуникация

Проследяване и анализ на пътя на клиента

Интеграция с CRM и инструменти за поддръжка

Ограничения на Totango

Първоначалната настройка и конфигурация могат да бъдат сложни.

Цената е по-висока от тази на много конкуренти.

Цени на Totango

Стартово ниво: 2988 долара/година

Enterprise: 18 000 долара/година

Premier: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Totango

G2: 4. 4/5 (780 отзива)

Capterra: 4/5 (24 отзива)

3. Картографиране на заинтересованите страни

Чрез картографиране на заинтересованите страни

Този набор от продукти, пуснат от Stakeholder Management, се състои от добре документирана методология за работа със заинтересовани страни и набор от шаблони за електронни таблици.

Методологията Stakeholder Circle помага за управлението на ангажираността на заинтересованите страни в бизнес инициативи. Тя предоставя инструменти за идентифициране, приоритизиране, визуализиране, ангажиране и наблюдение на заинтересованите страни. Тя също така идентифицира заинтересованите страни чрез дискусии, за да разбере техните нужди и влияние.

Приоритизирането оценява влиянието, близостта и спешността, за да се изготви класация на заинтересованите страни. След това инструментът нанася най-важните заинтересовани страни в кръг, визуализирайки важността им чрез размер, цвят и позиция. Можете да разработвате и наблюдавате стратегии за ангажираност, като се променят нуждите и взаимоотношенията със заинтересованите страни.

Трите шаблона на Microsoft Excel предоставят различни степени на анализ на заинтересованите страни въз основа на методологията „Кръг на заинтересованите страни“.

Най-добри функции за картографиране на заинтересованите страни

Визуално картографиране на заинтересованите страни и взаимоотношенията

Проследяване на ангажираността и история на комуникацията

Персонализирани профили на заинтересованите страни

Еднократна покупка

Ограничения на картирането на заинтересованите страни

Дизайнът, базиран на Excel, означава ограничени възможности за интеграция.

Ограничена информация от клиентски отзиви

Цени за картографиране на заинтересованите страни

Работен лист за заинтересованите страни: 30 долара

Stakeholder on a Page: 5 долара

План за комуникация: 20 долара

Оценки и рецензии за Stakeholder Mapping

Няма налични отзиви

4. Darzin

Чрез Darzin

CRM за заинтересовани страни на Darzin позволява на вашия бизнес да картографира, проследява и комуникира с всички свои ключови заинтересовани страни в една централизирана платформа. Тя помага да се идентифицират вътрешни и външни заинтересовани страни, свързани с разработването на проекти или други инициативи. Потребителите могат да създават профили за всяка заинтересована страна, като записват подробности като ниво на влияние, история на ангажираност и приоритети.

CRM използва функции за картографиране на взаимоотношенията, за да визуализира връзките между заинтересованите страни. Автоматизираните работни процеси след това насочват комуникацията и контактите, като например изпращане на персонализирани имейли или съобщения. Информацията от различни профили и източници на данни предоставя 360-градусова картина на всяка заинтересована страна. Показателите за ефективност показват нивата на ангажираност във времето.

Интеграцията с други системи осигурява релевантни данни за заинтересованите страни. За да генерирате високоспецифични данни, софтуерът включва инструменти за създаване на анкети, които можете да използвате, за да съберете подходяща обратна връзка от заинтересованите страни.

Най-добрите функции на Darzin

Планиране и проследяване на ангажираността на заинтересованите страни

Събиране и анализ на обратна връзка в реално време

Персонализирани отчети и анализи

Интеграция с CRM и инструменти за проучвания

Ограничения на Darzin

Няма информация за цените на уебсайта.

Някои потребители желаят повече функции за автоматизация

Цени на Darzin

Свържете се с отдела по продажбите за цени.

Оценки и рецензии за Darzin

G2: 4,8/5 (четири рецензии)

5. InfoFlo

Чрез InfoFlo

CRM системата за заинтересовани страни на InfoFlo помага за управлението на взаимоотношенията чрез създаване на профили, проследяване на комуникацията и персонализиране. Профилите събират данни за контакт и история на взаимодействията в един изчерпателен изглед. Системата проследява взаимодействията, като имейли и срещи, за да гарантира последователна комуникация.

Можете да сегментирате заинтересованите страни, използвайки им присвоените етикети, полета и категории. Задачите, напомнянията и документите централизирано управляват крайните срокове и важната информация. Функциите за отчитане ви помагат да измерите успеха на вашите усилия.

Базовият пакет включва интеграция с Bing Maps за нанасяне на географска информация за заинтересованите страни. Интеграции с други инструменти за разработване на проекти са налични като добавки.

Най-добрите функции на InfoFlo

Управление на контакти и заинтересовани страни

Проследяване на историята на комуникациите

Съхранение на документи и файлове

Интеграция с инструменти за електронна поща и календар

Ограничения на InfoFlo

Потребителският интерфейс може да бъде по-модерен.

Някои потребители споменават за периодични проблеми с производителността.

Цени на InfoFlo

InfoFlo Core: 99 долара

InfoFlo Offline: 199 долара

InfoFLo PBX: 399 долара

Оценки и рецензии за InfoFlo

G2: 4,5/5 (91 отзива)

Capterra: 4,5/5 (95 отзива)

6. StakeWare

Чрез StakeWare

StakeWare е софтуер за управление на заинтересованите страни, който ви помага да идентифицирате, анализирате и ангажирате ключовите си заинтересовани страни. Той предоставя инструменти за картографиране на заинтересованите страни въз основа на влияние, важност и други фактори. Потребителите могат да записват контактна информация, история на взаимоотношенията, интереси, проблеми и други подробности, за да помогнат за сегментирането и категоризирането на заинтересованите страни.

StakeWare улеснява проследяването на дейностите, свързани с ангажираността, като срещи, имейли и телефонни разговори. Софтуерът разполага с няколко вградени или интегрирани инструмента за сътрудничество, което го прави ефективно приложение за комуникация в екип.

Функциите за отчитане предоставят необходимата информация за разработване на целенасочени планове за ангажираност. Информацията за заинтересованите страни и свързаните с тях анализи са лесно достъпни в таблото на софтуера.

Най-добрите функции на StakeWare

Идентифициране и категоризиране на заинтересованите страни

Проследяване на проблеми и управление на разрешаването им

История на комуникацията и споделяне на документи

Сигнализира, когато заинтересована страна се нуждае от внимание

Ограничения на StakeWare

Ограничен брой потребителски отзиви

Няма информация за цените на уебсайта.

Цени на StakeWare

Свържете се с отдела по продажбите за цени.

Оценки и рецензии за StakeWare

Няма налични отзиви

7. Tractivity

Чрез Tractivity

Tractivity е платформа за ангажиране на заинтересовани страни за компании, които управляват сложни заинтересовани страни. Ключовите функции включват персонализирано картографиране на заинтересованите страни, което позволява на потребителите да визуализират мрежите на заинтересованите страни и да сегментират групите. Системата предоставя цифрови профили за всяка заинтересована страна, съхранявайки данни за контакт, минали взаимодействия, интереси и други атрибути.

Tractivity ви позволява да планирате съвместно стратегии за ангажираност с членовете на екипа. Можете да адаптирате стратегиите към различни типове заинтересовани страни или проблеми. Платформата оптимизира изпълнението на задачите, свързани с ангажираността, включително планиране на срещи, споделяне на документи и провеждане на проучвания.

Проследяването в реално време на ключови показатели и подробните отчети ви дават представа за настроенията на заинтересованите страни. Допълнителните възможности включват регистриране на проблеми, форум за дискусии и календар на събитията.

Най-добрите функции на Tractivity

Планиране и проследяване на ангажираността на заинтересованите страни

Управление на проблеми и жалби

Персонализирани табла и отчети

Интеграция с CRM и комуникационни инструменти

Ограничения на Tractivity

За някои потребители тя е трудна за усвояване.

Някои потребители споменават за спорадични проблеми

Цени на Tractivity

Цени от 129 $/месец

Оценки и рецензии за Tractivity

G2: 4,5/5 (три рецензии)

8. Jambo

Чрез Jambo

Jambo е гъвкав софтуер за управление на заинтересованите страни за малки и средни организации. Неговите функции ви позволяват да картографирате заинтересованите страни, да записвате техните профили и да планирате дейности за ангажиране.

Ключовите функции включват мощна сегментация на заинтересованите страни и инструменти за картографиране на вашите взаимоотношения с тях. Можете да документирате взаимодействията, да преглеждате историята на ангажираността и да маркирате проблеми или възможности за всяка заинтересована страна.

Софтуерът включва функции за подпомагане на управлението на задачите. Потребителите с администраторски права могат да възлагат и одобряват задачи, както и да планират събития, срещи и комуникация със заинтересованите страни. Той подпомага сътрудничеството чрез вътрешен инструмент за коментиране, което позволява по-голяма прозрачност на проектите.

Функционалността за отчитане включва оценки за състоянието на взаимоотношенията и показатели за уязвимост. Можете да запазвате често генерираните отчети като шаблони за лесен достъп.

Jambo поставя акцент върху лесното използване и достъпната цена за компании с по-малък бюджет и малки екипи, ангажирани в работата със заинтересовани страни.

Най-добрите функции на Jambo

Ангажираност и комуникация със заинтересованите страни

Персонализирани анкети и събиране на обратна връзка

Проследяване на разрешаването на проблеми

Интеграция с комуникационни платформи

Ограничения на Jambo

Някои потребители намират потребителския интерфейс за объркващ.

Началната крива на обучение може да бъде стръмна.

Цени на Jambo

Jambo Professional: 995 долара на месец

Оценки и рецензии за Jambo

G2: 4/5 (едно ревю)

9. Kahootz

Чрез Kahootz

Kahootz е платформа за управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни, фокусирана върху максимизиране на въздействието. Тя ви позволява да картографирате различни групи заинтересовани страни и да видите как те се отнасят една към друга въз основа на фактори като влияние или въздействие.

Всяка заинтересована страна има профил, в който можете да записвате характеристики, които да ви помогнат да ги сегментирате. Оттам таблата и визуализациите дават информация за настроенията, споделените идеи и възможностите. Мениджърите могат да използват тази информация, за да разработват персонализирани стратегии за ангажираност и да проверяват напредъка.

Инструментите за гъвкаво управление на проекти поддържат инициативите в правилната посока с функции, които се конкурират с инструментите за сътрудничество в предприятията. Независимо дали става дума за срещи, проучвания или кампании, задачите са лесни за проследяване от първото възлагане до окончателното одобрение. Автоматизираните напомняния гарантират, че нищо няма да бъде пропуснато.

Най-добрите функции на Kahootz

Софтуер за сътрудничество и ангажиране на заинтересованите страни

Споделяне на файлове и съвместна работа по документи

Инструменти за управление на задачи и проекти

Интеграция с различни приложения за продуктивност

Ограничения на Kahootz

Софтуерът може да е труден за научаване.

Някои потребители смятат, че опциите за персонализиране са недостатъчни.

Цени на Kahootz

Стартово ниво: 7 £/месец на потребител

Професионална: 11,55 £/месец на потребител

Enterprise: 10,97 £/месец на потребител

Оценки и рецензии за Kahootz

G2: 4. 4/5 (29 отзива)

Capterra: 4,7/5 (13 отзива)

10. Simply Stakeholders

Чрез Simply Stakeholders

Simply Stakeholders е лесен за използване инструмент за управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни. Инструментът ви позволява да проследявате проблеми, да картографирате заинтересованите страни и да получавате информация чрез анализ на настроенията, базиран на изкуствен интелект. Можете да импортирате или добавяте контакти, да каните членове на екипа и да интегрирате инструменти за комуникация като Gmail и Outlook.

Функциите за картографиране на софтуера ви позволяват да визуализирате заинтересованите страни според влиянието, интересите и въздействието им. Отидете отвъд визуализацията и получите по-задълбочени познания с вградените инструменти за анализ с изкуствен интелект.

Simply Stakeholders се интегрира безопасно с други системи. Стандартните конектори се свързват с Salesforce, социални медии, Mailchimp и други популярни приложения за по-гъвкаво управление на заинтересованите страни. API позволява на екипите за разработка да създават свои собствени решения за интеграции без вградена поддръжка.

Най-добрите функции на Simply Stakeholders

Идентифициране и анализ на заинтересованите страни

Проследяване и история на комуникацията

Персонализирани шаблони за ангажиране на заинтересованите страни

Интеграция с комуникационни инструменти

Ограничения на Simply Stakeholders

Някои потребители искат по-разширени функции

Стръмна крива на обучение

Цени на Simply Stakeholders

Свържете се с отдела по продажбите за цени.

Оценки и рецензии на Simply Stakeholders

G2: 5/5 (две рецензии)

Преосмислете бизнеса си около заинтересованите страни

Управлението на взаимоотношенията със заинтересованите страни не трябва да бъде просто още един проект или инициатива – то трябва да бъде в основата на всички ваши бизнес операции. Това ви помага да поддържате високото морално състояние на служителите, да не пропускате проблемите на бизнес партньорите и да укрепите репутацията на компанията си от различни ъгли.

Останете фокусирани върху комуникацията и задълженията към заинтересованите страни с подходящия софтуер. ClickUp е едно от най-популярните софтуерни решения за управление на заинтересованите страни и това не е случайно: то ви помага да държите заинтересованите страни в центъра на вниманието, като същевременно гарантира гладкото протичане на вашите операции. Инструментите на ClickUp са безплатни, така че можете да експериментирате, да ги внедрите и да просперирате. Регистрирайте се за своя акаунт в ClickUp и започнете още днес!