Преглед на Sunsama: какво трябва да знаете за това приложение за продуктивност

Жонглирането с задачи в приложения за управление на проекти, бележници, имейли и лепящи се бележки може бързо да доведе до хаос – пропуснати срокове, спад в производителността и нарушен баланс между работата и личния живот.

И докато натискът от постоянно нарастващия списък с задачи се усилва, същото се случва и с чувството за вина, стреса и тревожността от неизпълнените задачи. Изведнъж това, което някога беше работата или бизнеса на вашите мечти, започва да ви се струва като кошмар. 💀

Но какво ще стане, ако можете:

Съберете разпръснатите си задачи на едно място, за да имате ясен преглед на това, което трябва да бъде направено.

Фокусирайте се върху планирането на деня си и определянето на приоритетите, преди да се заловите за работа.

Спрете да работите, когато достигнете дневния си капацитет, вместо да се преуморявате с „натоварена работа”?

Завършвате ли деня си с удовлетворение от това, което сте успели да постигнете?

Представяме ви Sunsama – инструмент за управление на задачи, който превръща тези възможности в реалност. Но въпросът е: изпълнява ли наборът от функции обещанията си?

Точно това ще отговорим в този преглед на Sunsama. Ще се впуснем в дълбочина в уникалните функции, ограничения, потребителски отзиви и цени на Sunsama. А ако Sunsama не е подходящият инструмент за вас, ще ви представим една от най-добрите алтернативи на Sunsama, която може да отговори на всички ваши изисквания. ✅

Какво е Sunsama?

Една година след като започнаха първите си пълноценни работни места, Ашутош Приядарши и Травис Майер се нуждаеха от добре обмислен и целенасочен начин за управление на работните си графици. След четири години на разработване на продукти, които не се увенчаха с успех, през 2018 г. те постигнаха голям успех с Sunsama.

Sunsama е приложение за ежедневно планиране за заети професионалисти, които се нуждаят от планиране на седмиците и дните си, приоритизиране на задачите според ежедневния си капацитет, ангажиране с дълбока работа и размисъл върху постиженията си и областите, в които могат да се подобрят. 💪

За разлика от други инструменти, Sunsama комбинира тези елементи в един безпроблемен работен процес, който ви мотивира за работа и ви помага да изградите здравословни работни навици.

Ключови характеристики на Sunsama

На пръв поглед минималистичният интерфейс на Sunsama не разкрива много. И така, кои са функциите, които правят това приложение за дигитално планиране любимо на феновете? Нека разгледаме по-отблизо.

1. Задайте седмични цели предварително

Започнете да използвате Sunsama, като зададете седмични цели. Можете да го направите за няколко седмици напред. Sunsama ви подканва да планирате седмицата напред всеки понеделник, но можете да промените това на всеки ден, който ви е най-удобен.

Ако все още не сте планирали седмицата си, сега е моментът да си запишете целите. А ако вече сте си записали някои цели, използвайте това време, за да ги прегледате и да се уверите, че сте на прав път за предстоящата седмица.

2. Планирайте задачите си за деня

чрез Sunsama

След като определите седмичните си цели, очертайте задачите, които искате да изпълните за деня. Можете да свържете ключовите задачи с седмичните си цели. Това ви помага да планирате и приоритизирате задачите ефективно, за да постигнете тези цели. 🎯

След като сте изготвили всичките си планове, можете да се заемете веднага с работата, знаейки точно на какво трябва да се съсредоточите, за да направите деня и седмицата си успешни.

3. Централизирайте задачите в множество работни канали

Sunsama улеснява ежедневното планиране, като ви позволява да се свържете с любимите си работни приложения. Това включва Google Calendar, Gmail, Outlook Calendar, ClickUp, Notion, Asana, GitHub, Todoist и Slack.

Освен ръчното добавяне на задачи, можете да премествате задачи от тези приложения в Sunsama чрез плъзгане и пускане. Това ви дава по-добра представа за това, което трябва да се направи, и гарантира, че нито една важна задача няма да бъде пропусната. 🕵️‍♂️

Когато маркирате задачите като изпълнени, всички свързани инструменти се актуализират. По този начин списъците ви със задачи в Sunsama или в която и да е друга приложение, което използвате, са винаги актуални.

4. Планирайте и приоритизирайте задачите за деня

чрез Sunsama

След като създадете списък със задачи, можете да приключите ежедневния си работен процес, като планирате задачите. Как? Просто ги отбележете в календара си.

За разлика от други приложения за планиране, Sunsama ви позволява да се съсредоточите върху планирането на вашите приоритети. Предполагаемото време за всички ваши задачи не трябва да надвишава дневния ви капацитет (да речем, 6 часа). Ако надвишите този лимит, Sunsama ви предупреждава. 🚨

Това ви кара да преосмислите задачите си, да изберете приоритетите си за деня и да преместите всички останали задачи за по-късна дата.

5. Управление на задачите и проследяване на напредъка

Чрез Sunsama

Когато създавате задача в Sunsama, можете:

Задайте начална и крайна дата

Разделете го на подзадачи

Добавете бележки и коментари

Прикачете файлове към коментарите си

Настройте го да се повтаря ежедневно, ежеседмично или ежемесечно.

Вашите задачи са подредени в изгледа Daily Kanban, където всяка колона представлява всеки ден от седмицата. Индикаторът за напредък в горната част на всяка колона се запълва, докато отбелязвате задачите.

Можете също да превключите към изглед „Календар“, за да визуализирате графика си по дни, три дни, делнични дни, цялата седмица или месец. Това ви помага да планирате бързо няколко дни и седмици наведнъж. 🗓️

6. Категоризирайте задачите по канали и контексти

Всяка задача в Sunsama може да бъде групирана в канал, а няколко канала могат да бъдат групирани в контексти.

Например, можете да имате категории „Работа“, „Лично“ или „Допълнителна дейност“. А вашият работен контекст може да включва канали като маркетингови проекти, срещи със заинтересовани страни и прегледи на компанията.

Тази настройка е полезна само за показване на задачи, специфични за контекста и канала, в ежедневните ви изгледи Kanban и Календар.

7. Отложете непланираните и неважни задачи

чрез Sunsama

Имате задачи, които не сте готови да планирате? Няма проблем, Sunsama ви позволява да ги съхранявате в списък с нерешени задачи. Така ежедневният ви списък с задачи остава подреден. 📋

А какво става с задачите, които отлагате за следващия ден? Ако това се случи четири поредни дни, Sunsama приема, че те не са важни и ги архивира. Но не се притеснявайте, винаги можете да преместите архивираните задачи обратно в ежедневния си списък или в списъка с неизпълнени задачи.

Ако четиридневният период не е идеален, можете да го настроите според нуждите си или да деактивирате функцията за автоматично архивиране, за да запазите всички задачи на видно място.

8. Преобразувайте имейлите в задачи, без да напускате пощенската си кутия

Да, прочетохте правилно. Sunsama предоставя два уникални имейл адреса – един за добавяне на имейли като задачи към ежедневния ви списък с задачи и друг за поставянето им в списъка с нерешени задачи.

Всичко, което трябва да направите, е да запазите тези адреси в приложението си за електронна поща. След това, когато искате да превърнете имейл в задача, просто го препратете на съответния адрес. Лесно е! 🤩

9. Използвайте режима Focus и таймера за дълбока работа

Да имате всичките си задачи пред себе си може да бъде прекалено обременяващо. Режимът Focus на Sunsama ви позволява да изключите тези разсейващи фактори и да се концентрирате върху една задача наведнъж.

Този режим има вграден таймер за проследяване на работните ви сесии и всички мини-почивки, които правите между тях. Ако използвате техниката Pomodoro, за да свършите работата си, тази функция може да се превърне във вашия нов най-добър приятел.

10. Провеждайте ежедневни и седмични прегледи

След като приключите ежедневните задачи в работния ден, можете да активирате ритуала за ежедневно изключване. Той обобщава деня ви – добър отправна точка за размисъл върху постиженията, извлечените поуки и подобренията за утре. ✍️

В допълнение към ежедневните прегледи, получавате седмичен обобщаващ доклад. Той ви показва къде сте прекарали най-много време и дали сте постигнали седмичните си цели.

11. Персонализирайте ежедневните и седмичните си рутинни дейности

Можете ръчно да активирате ежедневните си рутинни дейности за планиране, преглед, седмично планиране и седмичен преглед. Като алтернатива можете да ги настроите да се активират автоматично в определен ден и час, които са най-подходящи за вас.

Други опции за персонализиране ви позволяват да включите работата през уикенда в прегледите си и да интегрирате седмичния си преглед в седмичното си планиране.

12. Поканете екипа си да сътрудничи по задачите

Привлечете екипа си в Sunsama, като им изпратите покана по имейл. След като се присъединят, можете да им възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да добавяте бележки (и коментари) към задачите, за да обсъждате пояснения и актуализации.

Благодарение на интеграцията на Sunsama със Slack, членовете на екипа могат лесно да споделят своите дневни и седмични планове и размисли за изпълнените задачи в съответните канали на Slack. Това държи всички в течение и подобрява сътрудничеството в екипа.

Цени на Sunsama

Sunsama има едностепенна ценова политика, която отключва всички функции. Можете да изберете да плащате месечен абонамент или да получите отстъпка с годишен абонамент:

Месечен абонамент: 20 $/месец

Годишен абонамент: 192 $/година

Предимства на използването на Sunsama

Освен основните си функции, ето и някои допълнителни предимства, които Sunsama предлага, за да подобри ежедневните ви работни процеси по планиране.

Плавно въвеждане в работата

Като начинаещ потребител, Sunsama ви води през процес на регистрация, за да се свържете с вашите работни приложения и да планирате деня си. Когато приключите, ще бъдете пренасочени към работното си пространство, където можете да започнете задачите за деня. 🛠️

Удобен за ползване интерфейс

Минималистичният и интуитивен дизайн на Sunsama улеснява навигацията дори за начинаещите. Работното пространство е разделено на три панела – непланирани задачи в интеграции на трети страни, планирани задачи в изглед Kanban (или Календар) и списъкът ви с канали и контексти. А ако обичате да работите в тъмен режим, Sunsama ви предлага точно това.

Клавишни комбинации

Няма нужда да правите много кликвания с мишката, за да свършите работата си в Sunsama – просто използвайте клавишни комбинации. Например, натиснете „P“, за да активирате ежедневния си работен процес, „A“, за да добавите нова задача, „F“, за да влезете в режим „Фокус“, и „пробел“, за да включите или изключите таймера за задачите. ⏰

Кръстосана платформена съвместимост

Sunsama е уеб-базирано приложение с десктоп приложения за Windows, Mac и Linux и мобилни приложения за iOS и Android. Десктоп приложението има същите функции като уеб приложението, което е отлично, ако искате да работите без да се разсейвате от уеб браузъра си. Въпреки това, точно като уеб приложението, не можете да го използвате без интернет връзка.

Отзивчива поддръжка на клиенти

Sunsama разполага с добре документирана библиотека с ресурси, която ви учи как да навигирате в работното си пространство и да използвате неговите функции. Ако срещнете някакви проблеми, можете да се свържете с екипа за поддръжка чрез имейл или чат на живо в приложението. Много потребители казват, че екипът за поддръжка е полезен и отговаря бързо.

Често срещани недостатъци, с които се сблъскват потребителите на Sunsama

Както повечето инструменти, Sunsama не е без недостатъци. Нека разгледаме някои от тях, за да ви дадем цялостен преглед и да ви помогнем да решите дали това е подходящият инструмент за вас.

Няма безплатен план и плановете са скъпи

Sunsama няма безплатен план, а само 14-дневен безплатен пробен период. Това може да бъде голям недостатък, ако разполагате с ограничен бюджет. И дори ако искате да преминете към платен план, абонаментът е скъп – разходите могат бързо да се натрупат, ако имате екип. 💸

Ограничени вградени интеграции

Въпреки че Sunsama има стабилна интеграция с някои от най-популярните приложения за работа, тя все още е ограничена. Не се интегрира с iCal, Confluence и Google Drive. Няма и интеграция с Zapier или достъп до API за създаване на персонализирани работни процеси.

Не може да поддържа сложни проекти

Интерфейсът и функциите на Sunsama са оптимизирани за ежедневно планиране, за да повишат личната продуктивност. Така че, ако се нуждаете от разширени функции за управление на задачи и сътрудничество в екип, Sunsama не е за вас – има специални инструменти за управление на проекти, които ще ви подхождат по-добре.

Мобилното приложение липсват основни функции

За разлика от уеб и десктоп приложенията, мобилното приложение на Sunsama работи офлайн. То обаче разполага само с основни функции. Така че, макар да е чудесно за добавяне и пренареждане на задачи в движение, не можете да преглеждате ежедневните и седмичните си планове.

Рецензии за Sunsama в Reddit

За да завършим този преглед на Sunsama, посетихме Reddit, за да разберем какви са преживяванията на други потребители на Sunsama. И имаме информация. 🍵

Много потребители са съгласни, че интерфейсът, интеграциите и работните процеси за ежедневно планиране на Sunsama са най-добрите.

Един потребител каза: „Интеграцията на Sunsama с Asana, Trello, Jira, GitHub и др. го прави много по-лесен за използване. За мен обаче най-голямата разлика беше ежедневното планиране. Sunsama насърчаваше ежедневното планиране с специален ежедневен изглед, който ми помагаше да приоритизирам и планирам задачите си за деня. Фокусният режим също беше чудесна добавена функция, както и седмичните анализи/прегледи и успокояващият потребителски интерфейс. ”

Други не бяха доволни от високата цена на Sunsama и ограничената функционалност на мобилното приложение, което не позволява блокиране на времето.

Ето как друг потребител го описва в своята рецензия за Sunsama: „Аз също съм фен на Sunsama, просто цената е твърде висока за мен. Аз също използвам много приложения, защото ми харесва да разпределям времето си, докато съм в движение. ”

Ако търсите алтернатива на Sunsama с безплатен план и по-стабилни функции за управление на задачите, ClickUp може да е идеалният избор за вас. Нека разгледаме по-отблизо някои от ключовите функции на ClickUp.

1. Управлявайте личните си и екипните си проекти без усилие

Лесно и бързо задавайте начални и крайни дати в рамките на дадена задача или използвайте условни настройки, за да повторите дати или да създадете нова задача след завършване.

Функциите за управление на задачите на ClickUp улесняват планирането и изпълнението. Започнете с плановете си за проекти, като:

Създаване на задачи в ClickUp

Превръщане на бележки от срещи в задачи с ClickUp AI

Добавяне на задачи от уеб приложения с разширението на ClickUp за Chrome

С над 15 персонализирани полета можете да записвате подробни данни за задачите, като отговорни лица, приоритети, крайни срокове, индикатори за напредък, етикети и отметки. Можете също да настроите персонализирани статуси (като „Завърши“, „В процес“ и „Изпълнено“), за да проследявате потока на задачите в даден процес.

Всеки член на екипа може да види списъка с възложените задачи на страницата „Моите задачи“. А ако са готови да споделят актуализации по задачите или да поискат разяснения, могат да го направят в коментарите към задачите. 🧑‍💻

2. Превключете към изглед „Календар“, за да разпределите задачите по време

Управлявайте и организирайте проекти и планирайте задачи в гъвкавия календар, за да поддържате синхронизация между екипите.

ClickUp има над 10 изгледа на задачите, включително Списък, Канбан, Гант и Календар. Искате ли да планирате деня или седмицата си? Просто преминайте към изгледа Календар и плъзнете задачите си върху календара.

Ако имате събития, записани в Google Calendar, свържете го с ClickUp, за да съхранявате всичко на едно място и да избегнете конфликти.

Помните ли страницата „Моите задачи“?

Има и календарна визия. Това позволява на всеки член на екипа да блокира навреме възложените му задачи. Това е като да имате личен планиращ календар, отделен от всички задачи на екипа – изключително полезен за подобряване на концентрацията и повишаване на производителността.

3. Поставете си цели и следете визуално напредъка си

Определете измерими цели за задачи и проекти с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите си с определени срокове и измерими показатели.

Ако имате големи лични или бизнес цели, които искате да постигнете, ще харесате функцията „Цели“ на ClickUp. Можете да създадете няколко цели, да ги възложите на ръководител на екип, да добавите крайни срокове и да ги разделите на по-малки етапи.

Можете също да свържете задачите с вашите цели. Това помага на всички да разберат как тяхната работа се вписва в по-голямата картина. Също така ви позволява да измервате напредъка към вашите цели и ви напомня да празнувате малките победи. 🙌

4. Използвайте шаблони, за да стартирате плановете си за проекти

Визуализирайте и организирайте задачите ефективно с шаблона за управление на задачи на ClickUp.

Библиотеката с шаблони на ClickUp съдържа над 1000 персонализирани шаблона за лична и професионална употреба. Това улеснява намирането на идеалния шаблон за стартиране на всеки проект.

Например, можете да:

5. Интегрирайте с останалата част от вашия технологичен стек

Разгледайте наличните приложения и интеграции в ClickUp, за да свършите работата си на една централизирана платформа.

Свържете любимите си приложения с ClickUp, превръщайки го в платформа „всичко в едно“. Неговите вградени интеграции включват Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Dropbox, Zoom, Figma, YouTube, Calendly и други. Освен това, с ClickUp API и Zapier можете да създавате персонализирани връзки и автоматизации.

6. Достъп до функциите на ClickUp с безплатен план или достъпен платен план

Най-доброто в ClickUp е, че можете да получите достъп до основните функции в безплатния план. А когато този план ви стане тесен, платените планове започват от достъпна цена:

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оптимизирайте простите и сложните работни процеси с ClickUp

Sunsama може да промени играта за всеки, който иска да повиши производителността си, без да стане жертва на преумора. Въпреки това, високата му цена, ограничените интеграции и основните функции за управление на задачите може да не са подходящи за всеки.

Ако това сте вие, ClickUp може да е по-подходящ за вас.

Цялостните функции на ClickUp ви позволяват да управлявате личните си задачи в рамките на по-обширни сложни екипни проекти. И не е нужно да харчите нито стотинка, за да започнете.

Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp още днес, за да подобрите личната си продуктивност и тази на екипа си! ✨