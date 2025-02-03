10 безплатни алтернативи и конкуренти на Sunsama през 2025 г.

Sunsama е инструмент за ежедневно планиране и управление на задачи, който съществува от 2013 г. И въпреки че това уеб приложение е на повече от 10 години, то все още е популярно и редовно се актуализира.

Феновете обичат календарното му приложение, функциите за управление на задачите и възможността за интегриране на други инструменти като Trello и Asana. Но му липсват интеграции с важни инструменти за автоматизация и производителност като Zapier, Toggl и TickTick.

Да не говорим, че за някои фрийлансъри и малки фирми цената е твърде висока – 20 долара на месец.

И тук на помощ идват безплатните опции! 👀

Този наръчник представя нашите най-добри предложения за най-добрите алтернативи на Sunsama, заедно с основните им функции, предимства, недостатъци и ценови нива.



Какво трябва да търсите в алтернативата на Sunsama?

Разбираме – изборът на инструмент за продуктивност не е лесен, особено когато разполагате с ограничен бюджет. Но можете да си спестите главоболието, като си зададете няколко въпроса:

Готови ли сте да платите за ъпгрейд, ако харесвате безплатната версия на приложението за управление на задачи?

С кои приложения, инструменти и платформи трябва да се интегрира вашата алтернатива на Sunsama?

Кои функции трябва да са приоритетни за вас в безплатното приложение?

Колко членове на екипа ще използват вашата алтернатива на Sunsama?



10-те най-добри алтернативи на Sunsama

Готови ли сте да откриете нещо, което ще промени играта? Разгледайте списъка ни с 10-те най-добри алтернативи на Sunsama, за да видите дали има по-добър вариант и цена за вашия работен процес.

Изберете между над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Да, ние сме малко пристрастни към ClickUp и вероятно сте очаквали, че той ще бъде начело в нашия списък, но това не е единственият списък, в който е на първо място. ClickUp беше избран за №1 в категорията „Софтуер за управление на проекти“ през 2023 г. в G2! И с основателна причина. 🙌

ClickUp предлага над 15 изгледа, като поне 10 от тях са достъпни в безплатната версия. Тези изгледи ви позволяват да преобразувате работното си пространство, за да се адаптира към вашия работен поток. Освен това можете да избирате измежду хиляди шаблони в нашия център за шаблони за планиране, график и организиране на вашите задачи или документи.

Например, шаблонът ClickUp Daily Planner е сравним с планиращия инструмент на Sunsama. Но той е достъпен за безплатните членове, вместо да е заключен зад платена стена. Така че всеки може да го използва, за да планира срещи, еднократни задачи, повтарящи се задачи и етапи за своите ежедневни и седмични цели.

Има и ClickUp Calendar View, който улеснява значително блокирането на времето. Това е още една безплатна функция, която всеки може да използва, за да поддържа всичко (и всички) на една и съща страница.

Планирайте публикации в социалните мрежи, блогове и съобщения заедно с другите си задачи и срещи, като използвате изгледа „Календар“ в ClickUp.

Списъкът с предимствата може да продължи, но накратко, ClickUp покрива всички основни нужди: календар за управление на проекти, CRM решение, приложение за бизнес съобщения в реално време, софтуер за сътрудничество, списък със задачи и много други. Той е чудесен и за професионалисти и екипи, които използват различни платформи. Можете да получите достъп до ClickUp чрез мобилни приложения за iOS и Android, настолни приложения за Windows, Linux и Mac, както и разширение за Chrome.

Най-добрите функции на ClickUp

Безплатните членове имат достъп до множество функции, включително 100 MB пространство за съхранение, неограничен брой задачи, неограничен брой потребители, над 10 безплатни изгледа, бели дъски, чат, Kanban дъски, диаграми на Гант, вградено проследяване на времето, изглед на календара, записване в приложението и поддръжка 24/7.

Улеснете управлението на проекти с функции като вложени подзадачи, повтарящи се задачи, вградено проследяване на времето, шаблони за задачи и статус, повтарящи се списъци за проверка, повтарящи се задачи, етапи и напомняния.

Създавайте персонализирани полета, статуси, известия, възложители, филтри, бързи клавиши, преки пътища, прикачени файлове с плъзгане и пускане, електронни таблици, етикети и статуси.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез функции като двупосочна синхронизация на календара, подробности и дискусии в списъка, споменавания, редактиране в реално време, присвояване на коментари, клип, кой е онлайн, групи потребители, проверка, коментари и отговори в низове, отстъпки и офлайн достъп.

Интеграциите на ClickUp обхващат над 1000 инструмента, включително Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick и Zapier.

Ограничения на ClickUp

Може да се наложи новото потребители да преминат през период на обучение (но това може да се реши с безплатни демо версии и обучение).

Някои потребители съобщават за прекалено много известия, ако не настроят интелигентните настройки за известия.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

2. Todoist

Чрез Todoist

Todoist е на пазара за управление на проекти от 2007 г. и е подходящ за прости списъци със задачи и за опростяване на живота ви.

Феновете на Todoist харесват неговия изчистен и интуитивен интерфейс. Той позволява на малки екипи да си сътрудничат по списъци със задачи и прости проекти. Освен това помага на самостоятелните предприемачи да се справят с многобройните си срокове.

Струва си да се отбележи обаче, че много потребители се нуждаят от по-динамична алтернатива, когато се сблъскват с комплексни проекти, изискващи повече от основно управление на задачите.

Най-добрите функции на Todoist

Безплатните функции включват до пет активни проекта, пет сътрудници на проект, качване на файлове до 5 MB, три филтъра и една седмица история на дейностите.

Улеснете управлението на задачите с списъци със задачи, удобно разпределение на времето, нива на приоритет , любими, напомняния и карти в стил Kaban.

Делегирайте задачи между членовете на отдалечения екип за лесно сътрудничество и персонализирайте известията според нуждите си.

Персонализирайте теми, цветове и известия

Интегрирайте с инструменти като Outlook, Chrome, Gmail и Alexa

Ограничения на Todoist

Няма офлайн достъп или възможност за проследяване на времето в приложението.

Някои потребители са изразили недоволство от липсата на опции за персонализиране.

Безплатният план има ограничен брой сътрудници, проекти и история на дейностите.

Цени на Todoist

Безплатни

Pro: 5 $/месец

Бизнес: 8 $/месец на потребител

3. nTask

Чрез nTask

Платформата nTask обслужва физически лица и малки предприятия като инструмент за управление на задачи в облака от 2015 г. Тя разполага с инструменти за сътрудничество, които обединяват членовете на екипа, и удобно за ползване работно пространство с добри безплатни функции.

Безплатните членове могат да добавят до пет члена на екипа с неограничен брой задачи и работни пространства. Те също така получават достъп до други функции за управление на задачите, предназначени да поддържат всеки работен ден организиран.

А ако ви харесат достатъчно, за да преминете към по-високо ниво, платените членове на nTask получават достъп до диаграми на Гант, повтарящи се задачи, отчети за напредъка и други ценни функции.

Най-добрите функции на nTask

Безплатният план включва неограничен брой работни пространства, задачи, срещи, времеви графици и проследяване на проблеми за до пет члена на екипа.

Управлявайте работните си дни с функции като планиране, Kanban табла с функция „плъзгане и пускане“, шаблони за приоритизиране , проследяване на задачи, офлайн достъп и последващи действия.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез коментари към задачите, прикачени файлове, възложени роли, разрешения и управление на екипа.

Интегрирайте с Outlook Calendar, Google Calendar, Apple Calendar, Microsoft Teams, Google Meet и Zoom.

Ограничения на nTask

Някои членове съобщават за ограничени възможности за персонализиране и форматиране.

Безплатният план е ограничен до пет члена на екипа.

Цени на nTask

nTask Basic: Безплатен

nTask Premium: 3 $/месец на потребител

nTask Business: 8 долара на месец на потребител

nTask Enterprise: Свържете се с нас за цени

4. Google Календар

Чрез Google Календар

Обичаме добрия Google Calendar! 🤩

Той е интуитивен, удобен и безплатен за всеки, който има Google акаунт. Трудно е да повярвате, че съществува от 2009 г., като се има предвид колко често се актуализира.

Функциите на Google Calendar, като интуитивното блокиране на време, са точно това, от което се нуждаете, ако търсите алтернатива на календарния изглед на Sunsama. Те ще ви помогнат да прекарвате повече време в работа и по-малко време в планиране.

Хората, които работят по няколко задачи едновременно, ще харесат традиционния изглед на задачите, срещите и събитията от работния ви ден. А тъй като Google Calendar улеснява планирането на събития и срещи, с автоматична синхронизация за всички членове и устройства, той е идеален за съвместна работа.

Като цяло, Google Calendar е практично, макар и просто решение за проекти, екипи и бизнеси от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Google Calendar

Безплатно за всички потребители на Gmail и Google Workspace

Лесно управление на списъка със задачи с функции като напомняния за срещи, повтарящи се задачи, подзадачи и етапи на проекта.

Множество изгледи, цветове на събитията, продължителност на задачите по подразбиране и фонове

Всички могат да бъдат на една и съща страница, като споделят задачи, календари, проекти, срещи и статуси.

Интеграции с инструменти като ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack, Google Tasks и други

Ограничения на Google Calendar

Някои потребители съобщават за тромаво редактиране и създаване на задачи, което може да доведе до споделяне на лични събития в професионални календари.

Разширените функции могат да бъдат трудни за намиране и използване за нови потребители.

Функциите за управление на задачите не могат да се сравнят с гъвкавостта на специализираните инструменти за управление на задачите.

Цени на Google Calendar

Стандартен: Безплатен

Business Starter за Google Workspace: 6 USD/месец на потребител за всички приложения на Google

5. TickTick

Чрез TickTick

TickTick е инструмент за управление на задачи, предназначен предимно за мобилни приложения, с прост и гъвкав интерфейс, който ви помага да се справяте с работата си. Той се радва на голям успех от 2013 г. насам.

С всичко от персонализирани функции и гласово въвеждане до напомняния на базата на местоположението и синхронизиране на данни в реално време, TickTick е идеален вариант за малките предприятия. Освен това можете да споделяте списъци с екипа си, да приоритизирате и проследявате задачите и да държите всички в екипа си в течение.

TickTick е популярен сред тези, които тепърва започват да се занимават с управление на задачи, и самостоятелни предприемачи, които не искат допълнителни функции.

Най-добрите функции на TickTick

Безплатните потребители могат да създават до девет списъка с по 99 задачи във всеки списък, плюс 19 подзадачи и две напомняния за всяка задача.

Улеснете си живота с папки, споделяне на списъци, напомняния на базата на местоположението, етикети, интелигентни дати, гласово въвеждане, таймери Pomodoro, множество изгледи и настройки за продължителността на задачите.

Създавайте или избирайте персонализирани интелигентни списъци, опции за превъртане и теми

Интеграциите включват инструменти като Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier и Spark.

Ограничения на TickTick

Безплатната версия има ограничен достъп до функциите.

Не се интегрира с много популярни приложения за управление на задачи.

Някои потребители съобщават за затруднения при навигацията в приложението и потребителския интерфейс.

Цени на TickTick

TickTick Безплатно

TickTick Premium: 27,99 $/месец на потребител

6. TimeCamp

чрез TimeCamp

TimeCamp е насочен към ефективното управление на времето и улесняването на живота ви. Той се появи на пазара през 2009 г. и макар че понякога се забелязва възрастта му, все още е един от най-популярните инструменти за управление на времето.

Това удобно облачно приложение е създадено, за да помага на проектните мениджъри и организациите да следят работното време, да наблюдават статуса на проектите и да са информирани за своите екипи. TimeCamp е популярно и сред хората, които работят от дома, които често разчитат на TimeCamp, за да отчитат работата си през работния ден.

Струва си да споменем, че безплатните функции на TimeCamp са донякъде ограничени, но са достатъчни, за да могат екипи от всякакъв размер да се възползват от основните му функционалности.

Най-добрите функции на TimeCamp

Безплатният план включва неограничен брой потребители, проекти и задачи.

Проследявайте времето от настолни, уеб и мобилни приложения

Интеграции с популярни бизнес инструменти като Asana, ClickUp, Gmail, Airtable и Google Calendar

Оптимизира фактурирането чрез проследяване на отработените часове

Ограничения на TimeCamp

Ограничени функции за членовете с безплатен план

Някои членове са отбелязали тромав интерфейс на приложението и стръмна крива на обучение с разширена функционалност.

Функциите за проследяване на времето са подложени на грешки при ръчното им управление.

Цени на TimeCamp

Безплатни завинаги

Основен: 7,99 $/месец на потребител

Pro: 10,99 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

7. Basecamp

Чрез Basecamp

Basecamp е проектиран да бъде, добре, базов лагер за членовете на вашия екип, проектите и задачите ви. Това е приложение за управление на проекти „всичко в едно“, което стартира още през 2004 г.

Оттогава насам той е актуализиран, опростен и усъвършенстван въз основа на обратната връзка от стотици хиляди екипи. Резултатът от този процес е набор от инструменти и методи, предназначени да намалят сложността на управлението на проекти.

Basecamp е проектиран да обедини всичко, свързано с управлението на задачите и комуникацията в екипа, под един покрив. По този начин той има за цел да намали сложността на управлението на проекти и да го направи по-малко трудоемко.

За съжаление, Basecamp няма напълно безплатна версия. Можете да го пробвате безплатно в продължение на 30 дни, но ще трябва да се регистрирате, ако искате да продължите да използвате приложението.

Най-добрите функции на Basecamp

Списъците със задачи са лесни за създаване, управление, архивиране, възлагане и редактиране, а функцията за бързо търсене улеснява намирането на това, което търсите.

Уникалните диаграми на Basecamp ви дават цялостен поглед върху вашия проект и напредъка му, разделяйки го на фази на възход (идеи) и спад (изпълнение), които всеки може да види и редактира.

Сътрудничеството е по-лесно с форуми, индивидуални задачи и персонализиране на известията.

Интегрира се с популярни инструменти като Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana и Wrike.

Ограничения на Basecamp

Без приоритети на задачите или вградено проследяване на времето

Ограничени възможности за персонализиране, проследяване на напредъка и преглед на проектите

Високи цени след края на безплатния пробен период

Цени на Basecamp

Basecamp: 15 долара на месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец

8. Microsoft Outlook

Чрез Microsoft

Microsoft Outlook е най-старият инструмент в този списък. Той е пуснат на пазара през 1997 г. като инструмент за управление на информация и е достъпен като част от Microsoft Office и Microsoft 365.

Макар Microsoft Outlook да не е специално проектиран за управление на проекти, той разполага с няколко ценни функционалности. А ако е вашият основен доставчик на електронна поща, е и изключително удобен.

Можете да създавате задачи от имейли и да използвате таблата за бърз преглед и лепящи се бележки, за да поддържате организация. И се интегрира безпроблемно с други приложения на Microsoft като SharePoint, Excel и PowerPoint.

Освен това членовете могат да използват Microsoft Planner – основна табло в стил Kanban – за да организират, споделят и планират своите проекти, задачи и дейности.

Имайте предвид, че тези, които търсят безплатен план, ще имат достъп до ограничени функции в сравнение с платените пакети на Microsoft Suite.

Най-добрите функции на Microsoft Outlook

Безплатните потребители имат достъп до календарни инструменти, имейл, 5 GB пространство за съхранение на файлове, 15 GB пространство за съхранение на имейли и основни функции на Teams.

Сътрудничеството е лесно с споделяне на календар, маркиране, @споменавания, планиране на имейли, управление на съобщения и персонализирани известия.

Подобно на Gmail, Outlook предоставя напомняния за прикачени файлове, ако споменете прикачен файл в имейл, но забравите да го прикачите.

Автоматичните актуализации на календара ще добавят събития, полети, срещи и други към календара ви от имейл.

Работи с Microsoft Project, който предоставя достъп до организирани графици, инструменти за проследяване на проекти, отчети за проекти , управление на бюджета, готови шаблони за проекти и активна потребителска общност.

Интегрира се с популярни инструменти като ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike и Asana.

Ограничения на Microsoft Outlook

Възможни са проблеми със съвместимостта, ако не всички членове на екипа използват едни и същи инструменти и версии.

Може да бъде скъпо за малки екипи

В сравнение с други инструменти за управление на проекти, той има ограничени възможности за персонализиране.

Цени на Microsoft Outlook

Безплатен план

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

9. Any. do

Any. do е приложение за продуктивност, пуснато на пазара през 2011 г., предназначено за управление на задачи както за малки екипи, така и за индивидуални потребители.

С лек потребителски интерфейс и прости функции, лесно е да се разбере защо Any. do има толкова отдадени фенове. А тъй като се синхронизира на всички устройства, това мощно малко приложение ще поддържа всичко актуално.

Безплатната версия има достатъчно функции, за да започнете с управлението на лични задачи и списъци със задачи. А ако имате нужда да преминете към Any.do с екипи, цените са относително ниски.

Any. do най-добри функции

Безплатните потребители получават достъп до възложени задачи, списъци със задачи , напомняния, календар, дневен планиращ изглед и синхронизиране.

Вграденото календарно приложение и цифровият планиращ инструмент улесняват организирането и проследяването на вашите проекти.

Еднократни, повтарящи се, базирани на местоположението и WhatsApp напомняния ви помагат да останете в крак с плановете си.

Персонализирани теми и цветни етикети

Интеграции с инструменти като Gmail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp и Siri

Any. do ограничения

Някои потребители споделят, че потребителският интерфейс е объркващ и сложен.

Липсват някои опции като подзадачи, коментари, бележки, управление на файлове, диаграми на Гант, планиране на проекти и проследяване на проекти.

Any. цени

Безплатен план

Премиум за индивидуални потребители: 3 $/месец

Екипи: 5 $/месец на потребител

10. Notion

Чрез Notion

Notion е надеждно приложение за водене на бележки и вътрешна база от знания, което съществува от 2013 г. То е създадено, за да ви помогне да организирате работата и задачите на вашите екипи, да създавате документи и да опростите сътрудничеството.

Проектните мениджъри могат да използват Notion за изготвяне на проектни планове, създаване на информационни бази данни и изготвяне на важни вътрешни ръководства и материали за обучение. Освен това можете да създавате уникални оформления и шаблони, като използвате супер проста система за организиране на проектното си пространство.

Notion е популярен и сред самостоятелните предприемачи, които искат да опростят живота си.

Недостатъкът е, че безплатната версия на Notion е ограничена и дори платените членове може да останат без някои функции за проследяване и управление.

Най-добрите функции на Notion

Безплатните членове имат достъп до неограничен брой блокове, работни пространства за съвместна работа, основни анализи на страниците, седемдневна история на страниците и до 10 гости.

Различни шаблони за различни случаи на употреба

Опции за персонализиране на различни компоненти в потребителския интерфейс

Сътрудничеството с членовете на екипа става по-достъпно благодарение на споделянето и редактирането на задачи.

Уникалната система от блокове отблъсква някои потребители

Много потребители изпитват трудности при усвояването на уникалните системи на Notion (но това може да се преодолее с помощта на подробните им уроци и документация).

Цени на Notion

Безплатен план

Плюс: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Намерете най-подходящата за вас алтернатива на Sunsama

Не е прекалено да искате безплатна алтернатива на Sunsama, която да прави всичко. Поне не и ако изберете ClickUp!

С много безплатни функции и мобилни приложения за всяко устройство, ClickUp е отличен начин да подобрите организационните си умения и производителността си.

