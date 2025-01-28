10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Google Tasks за 2025 г.

Здравейте, фенове на Google Tasks! Въпреки че Google Tasks е предпочитано средство за много хора, които търсят лесен начин да управляват ежедневните си задачи, то може да не предлага всичко, от което се нуждаете. Имате нужда от повече функции? Търсите нещо с малко повече мощност? Не се притеснявайте, има много алтернативи на Google Tasks, които ще ви помогнат да бъдете по-продуктивни.

Претърсихме необятния интернет и намерихме 10-те най-добри конкуренти на Google Tasks, които ще ви помогнат да работите по-бързо през 2024 г. Да започнем!

Какво да търсите в алтернативите на Google Tasks?

В идеалния случай новият ви инструмент трябва да е лесен за използване, да има надеждни функции за управление на задачите и да предлага безпроблемна интеграция с другия софтуер, който използвате.

Приложенията за управление на задачи трябва да ви помагат да създавате и управлявате задачи без усилие, с разширени опции за определяне на приоритети, зависимости и крайни срокове.

Освен това би било чудесно, ако инструментът ви позволяваше сътрудничество и предлагаше персонализирани изгледи. Искате софтуер, който да работи за вас, а не обратното, нали?

10-те най-добри алтернативи на Google Tasks, които можете да използвате

Пригответе се да активирате ускорителите на производителността си с тези 10 най-добри алтернативи на Google Tasks.

Плъзгайте и пускайте задачи в табличния изглед на ClickUp за лесна организация.

Запознайте се с ClickUp – вашият нов най-добър приятел в областта на продуктивността! ClickUp не е просто инструмент за управление на задачи, а всеобхватно работно пространство и един от най-добрите инструменти за управление на проекти на пазара. Той поддържа вашите проекти в правилната посока и ума ви свободен от разсейващи мисли.

С богат набор от функции като зависимости между задачите, персонализирани статуси и стабилна система за коментари, ClickUp може да се адаптира към всеки работен процес, личен или екипен.

Ще откриете, че приложението е ясно организирано, което ви помага да поддържате списъка си със задачи подреден и под контрол, а неговият изключително лесен за използване интерфейс улеснява навигацията. Неговите опции за преглед са несравними и ви позволяват да създавате задачи и да ги визуализирате по начин, който най-добре отговаря на вашите приоритети в работата.

А с възможността да синхронизирате задачите си на различни устройства, можете да сте сигурни, че производителността ви ще остане висока, независимо дали сте на работното си място или в движение.

Той е гъвкав, разполага с персонализирани шаблони и е пълен с функции, независимо дали сте екип от един или 100 души. От възлагане на задачи до организиране на документи, ClickUp ви предлага всичко необходимо. А най-хубавото? Той се интегрира с почти всички приложения, които вече използвате.

Най-добрите функции на ClickUp:

Организирайте работата си с ClickUp Tasks и вложени подзадачи за подробно управление на проекти.

Превключвайте между изгледи като Списък, Табло, Гант, Календар, Карта и други.

Управлявайте задачите със статуси, етикети и други персонализирани полета.

Обсъждайте задачите директно на платформата и споделяйте работата си с другите членове на екипа.

Синхронизирайте безпроблемно с Google Calendar, Slack, Zapier и над 1000 други приложения.

Множество шаблони за управление на задачи , които правят организирането на живота ви лесно и забавно.

Ограничения на ClickUp:

Леко затруднение при усвояването поради обширния списък с функции

Някои потребители смятат, че мобилното приложение не е толкова стабилно, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Без ограничения : 5 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. TickTick

Чрез TickTick

Представяме ви TickTick – инструмент за управление на задачи, създаден да улесни приоритизирането на проекти.

Съчетавайки простота и функционалност, той предлага интуитивен интерфейс, където можете да организирате всичките си задачи, независимо от тяхното естество.

Ще оцените вградения Pomo таймер, който насърчава продуктивния стил на работа, използвайки техниката Pomodoro. Не само можете бързо да добавяте повтарящи се задачи и напомняния, но и да ги категоризирате за по-добро управление.

Това е идеалният инструмент за безпроблемно съчетаване на лични задачи и професионални отговорности.

Най-добрите функции на TickTick

Присвойте различни нива на приоритет на задачите си

Автоматично генерираните списъци като „Днес“ и „Седмица“ помагат за организирането на задачите.

Следвайте техниката Pomodoro, един от най-добрите трикове за продуктивност за по-добро управление на времето.

Споделяйте описания и списъци със задачи с членовете на екипа

Ограниченията на TickTick

Липса на подробни функции за управление на проекти

Премиум функциите са скъпи в сравнение с конкурентите

Цени на TickTick

Безплатни

Премиум: 27,99 $/година

Оценки и рецензии за TickTick

G2 : 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

3. Todoist

чрез Tod oist

Тази алтернатива на Google Tasks е средство за повишаване на продуктивността.

Todoist предлага минималистичен интерфейс и се фокусира върху това да ви помогне да управлявате задачите си без никакви разсейвания. Функцията за бързо добавяне е революционна и ви позволява да добавяте задачи на момента.

С системата за точки Karma можете да следите производителността си и дори да превърнете управлението на задачите в игра.

Интелигентният му вход автоматично разпознава и категоризира задачите ви, което прави организацията лесна.

Най-добрите функции на Todoist

Групирайте задачите в рамките на един проект за лесна навигация

Добавяйте коментари или прикачайте файлове към всяка задача

Добавяйте задачи бързо с обработка на естествен език

Превърнете продуктивността в игра с точки за изпълнени задачи

Ограниченията на Todoist

Ограничени функции в безплатната версия

Някои потребители смятат, че функцията за търсене е малко елементарна.

Цени на Todoist

Безплатни

Pro : 4 $/месец на потребител

Бизнес: 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2 : 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

4. OmniFocus

чрез OmniFocus

OmniFocus е перфектното съчетание между изтънченост и простота, създадено изключително за потребители на Apple, и е идеалната алтернатива на Google Tasks.

Тази алтернатива на Google Tasks предлага организация на базата на контекста, като ви гарантира, че виждате задачи, които са свързани с текущия ви контекст.

Една от най-забележителните му характеристики е интеграцията с Siri, която ви позволява да добавяте задачи бързо чрез гласови команди. Неговият изтънчен, но изчистен дизайн ви помага да управлявате сложни проекти, без да се чувствате претоварени.

Най-добрите функции на OmniFocus

Приоритизирайте задачите въз основа на местоположение, инструмент или лице

Редовен преглед на проектите, за да се гарантира, че нищо не се пропуска

Прегледайте предстоящите задачи в календара

Добавяйте бързо задачи с помощта на Siri

Задавайте повтарящи се задачи с няколко кликвания

Ограниченията на OmniFocus

Достъпни само на устройства на Apple

За новите потребители това може да бъде прекалено сложно поради сложните функции.

Цени на OmniFocus

Абонамент : 9,99 $/месец на потребител

Стандартен : 49,99 $ еднократна покупка

Pro: 99,99 $ еднократна покупка

Оценки и рецензии за OmniFocus

G2 : 4,6/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

5. Microsoft To-Do

чрез Microsoft

Microsoft To-Do е изключително прост, но това не означава, че е по-лош по отношение на функциите.

Като продукт на Microsoft, той се интегрира безпроблемно с други услуги на технологичния гигант. To-Do е просто решение за повишаване на производителността ви.

Тук няма да намерите претрупано работно пространство или сложни функционалности. Вместо това ще откриете конкурент на Google Tasks, който предлага лесно и безпроблемно управление на задачите.

Най-добрите функции на Microsoft To-Do

Планирайте деня си с персонализиран дневен планирач

Получавайте умни предложения за задачи, които да добавите към „Моят ден“

Сътрудничество с другите по задачите

Синхронизира се с Outlook Tasks

Ограниченията на Microsoft To-Do

Ограничени възможности за персонализиране

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е по-малко интуитивен от Google Tasks.

Цени на Microsoft To-Do

Безплатни

Оценки и рецензии за Microsoft To-Do

G2 : 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

6. Taskque

чрез Taskque

Запознайте се с Taskque, мощен инструмент за продуктивност, който се отличава в автоматизацията на работния процес. Той оптимизира управлението на задачите, улеснявайки съвместната работа на екипите.

Можете да получите обща представа за всичките си задачи с един поглед, а функцията за управление на ресурсите ви позволява да управлявате и разпределяте ресурсите без усилие.

Това, което отличава Taskque като приложение за управление на задачи, е фокусът му върху подобряването на продуктивността; всяка функция ви помага да свършите повече работа и да изпълните задачите си за по-кратко време.

Най-добрите функции на Taskque

Автоматизирайте задачите и увеличете производителността

Получете цялостен поглед върху всичките си задачи

Комуникирайте и сътрудничете директно в прозореца на задачата.

Управлявайте и разпределяйте ресурсите без усилие

Ограниченията на Taskque

Ограничени интеграции с други инструменти

Цени на Taskque

Basic : Безплатно

Бизнес: 5 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Taskque

G2 : 4. 1/5 (6+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (2+ рецензии)

7. MeisterTask

чрез MeisterTask

С атрактивния си визуален дизайн и гъвкави табла за проекти, MeisterTask издига сътрудничеството на ново ниво.

Той позволява автоматизиране на задачите, което прави повтарящите се задачи по-малко досадни. Но не става въпрос само за управление на задачи; MeisterTask се интегрира и с MindMeister, за да създава задачи от мисловни карти.

Не всеки ден намирате инструмент, който е едновременно приятен за гледане и мощен по функционалност.

Най-добрите функции на MeisterTask

Визуализирайте задачите с персонализирани Kanban табла

Автоматизирайте стъпките в работния си процес за повтарящи се задачи

Създайте задача от мисловна карта чрез MindMeister

Следете времето, прекарано за всяка задача

Ограниченията на MeisterTask

Някои функции, като диаграми на Гант и подзадачи, не са налични.

Възможностите за отчитане биха могли да бъдат по-стабилни

Цени на MeisterTask

Basic : Безплатно

Pro : 11,99 $/месец на потребител

Бизнес : 23,99 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с MeisterTask за цени

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2 : 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

8. Toodledo

чрез Toodledo

Toodledo се отличава с изчерпателните си функции, които надхвърлят простото управление на задачи.

Този инструмент ви предоставя тракер за навици, инструмент за създаване на конспекти и възможност да задавате напомняния в различни формати. Това е всеобхватно решение, което ви позволява да организирате ефективно деня си и да проследявате напредъка си във времето.

Ако искате да оптимизирате всеки аспект от деня си, Toodledo е вашият инструмент.

Най-добрите функции на Toodledo

Проследявайте навиците си във времето и измервайте напредъка си.

Организирайте идеите си с структурирани планове

Получавайте напомняния по имейл, SMS или push известия.

Споделяйте списъци и възлагайте задачи на другите

Ограниченията на Toodledo

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял за някои потребители.

Кривата на обучение може да бъде стръмна поради множеството функции.

Цени на Toodledo

Безплатни

Стандартен : 3,99 $/месец на потребител

Плюс : 5,99 $/месец на потребител

Бизнес: Свържете се с Toodledo за цени

Оценки и рецензии за Toodledo

G2 : 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (70+ отзива)

9. Joplin

Чрез Joplin

Joplin е универсален инструмент за управление на задачи. Това е приложение с отворен код, което обработва бележки и задачи и цени вашата поверителност с криптиране от край до край.

Макар Joplin да не разполага с отделен интерфейс за управление на задачи, какъвто имат другите, той компенсира това с гъвкав, персонализируем инструмент, който зачита поверителността на вашите данни.

За тези, които предпочитат DIY подхода, Joplin е солиден избор.

Най-добрите функции на Joplin

Безплатни за използване и модифициране

Всички бележки са написани и визуализирани в Markdown.

Синхронизира се с множество облачни услуги

Добавяйте уеб страници директно към бележките си

Ограниченията на Joplin

Липсва специален интерфейс за управление на задачите

Потребителският интерфейс може да бъде по-интуитивен.

Цени на Joplin

Базов : 1,99 $/месец на потребител

Pro : 5,99 $/месец на потребител

Екипи: 7,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Joplin

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Супер продуктивност

чрез Super Productivity

Super Productivity е лесен за използване инструмент за управление на задачи, който все пак е много ефективен. Това приложение предлага уникална функция за проследяване на разсейващите фактори, която ви позволява да регистрирате дейностите, които ви разсейват, и да научите как да ги избягвате. С вградения си инструмент за проследяване на времето можете да следите колко време прекарвате за отделните задачи.

Освен това, функцията за управление на проекти ви позволява да се справяте с множество проекти, без да се чувствате претоварени. Това е простота и мощност, всичко в един пакет.

Най-добрите функции на Super Productivity

Записвайте дейностите, които ви разсейват, и научете как да ги избягвате.

Интегриран инструмент за проследяване на времето с работен дневник, таймер Pomodoro и напомняния за почивки

Синхронизирайте данните си на различни устройства

Управлявайте лесно множество проекти

Ограниченията на Super Productivity

Изисква ръчна настройка и конфигуриране

Може да не е подходящ за големи екипи.

Цени на Super Productivity

Безплатни

Оценки и рецензии на Super Productivity

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

Готови ли сте да изберете алтернатива на Google Tasks?

И ето го – 10 солидни алтернативи на Google Tasks, готови да изстрелят производителността ви през 2024 г. Всеки инструмент има уникални предимства и особености, така че правилният избор зависи от това, което търсите.

Ако все още се колебаете коя задача или инструмент за управление на проекти да изберете, не забравяйте, че най-добрият мениджър на задачи или инструмент за управление на проекти е този, който отговаря на вашите нужди, бюджет и стил на работа.

А ако искате да увеличите производителността си, не пропускайте да разгледате ClickUp. От възлагане на задачи, проследяване на времето и определяне на приоритети до персонализирани изгледи и стабилни интеграции, ClickUp има всичко необходимо, за да поддържате организация, да проследявате изразходваното време и да свършите повече работа.

Разгледайте нашите функции за управление на задачи, за да видите как ClickUp може да промени работния ви процес и да ви помогне да се справите с вашия списък със задачи по начин, какъвто никога досега не сте виждали. За по-продуктивния ви живот!