Тествахме 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Microsoft Outlook през 2025 г.

Безкрайни вериги от имейли, препълнени пощенски кутии и хаос в календара – достатъчно е, за да накара всеки да копнее за пощенски гълъби. Въпреки това, по-практичното решение е да си набавите надежден инструмент за управление на имейли.

Системата за управление на имейли може да подреди и организира постоянния поток от имейли във вашата пощенска кутия. Вероятно сте използвали Microsoft Outlook за тази цел.

Въпреки че е популярен избор за много хора, особено за потребителите на Microsoft Office, той има ограничения. Потребителите на Outlook намират интерфейса му за труден, а понякога и забавящ и блокиращ, което води до прекъсвания в производителността. Освен това, функцията му за търсене често не е достатъчна.

Знам, че търсите други опции за бизнес комуникация. Затова аз свърших трудната част и създадох перфектния списък за вашите нужди.

Разгледайте нашите 10 най-добри алтернативи на Outlook. От функции до цени и рецензии, аз съм обхванала всичко, за да можете да изберете пощенски клиент, който опростява управлението на вашата електронна поща.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Outlook ClickUp – Най-доброто решение за управление на имейли

Thunderbird – Най-добрият инструмент с отворен код за управление на няколко имейл акаунта

BlueMail – най-добрата алтернатива на Outlook за междуплатформена електронна поща

Mailspring – Най-доброто за потребители на IMAP и Office 365

Helpwise – Най-доброто решение за комуникация с клиенти

Mailbird – Най-доброто за свободни професионалисти

Shift – Най-доброто приложение за настолни компютри

Proton Mail – Най-доброто решение за сигурност и поверителност

Gmail – Най-доброто за потребителите на Google Workspace

Front – Най-добрата споделена пощенска кутия

Какво да търсите в алтернативите на Microsoft Outlook?

Любопитни сте какво да търсите в една система за управление на електронна поща? Ето някои от най-важните функции, които трябва да имате предвид, преди да изберете подходящия доставчик на електронна поща:

Обединени пощенски кутии: Инструментът трябва да обединява имейлите от всичките ви акаунти и да ги категоризира ефективно.

Запазени отговори: Трябва да ви позволява да създавате готови отговори за имейли, които Трябва да ви позволява да създавате готови отговори за имейли, които спестяват време и ускоряват отговорите на клиентите. Те помагат за поддържането на единно послание по време на събития като прекъсвания и пускане на нови продукти.

Автоматизирани работни процеси: Инструмент, който автоматично организира задачите, вместо ръчно да маркира имейли или да присвоява разговори, прави екипите по-ефективни. Инструмент, който автоматично организира задачите, вместо ръчно да маркира имейли или да присвоява разговори, прави екипите по-ефективни.

Профили на клиенти: Инструментът трябва да ви дава достъп до подходящи данни за изпращачите на имейли, за да можете да им окажете бърза помощ.

Интеграции: Софтуерът, който предлага интеграции с повече приложения, ви помага да сътрудничите по задачи с няколко членове на екипа.

AI инструменти: Инструментите за управление на имейли, които помагат при правописа, граматиката, превода и дори изготвянето на първоначални отговори, облекчават работната ви натовареност. Функции като интелигентна пощенска кутия или разделена пощенска кутия са чудесни допълнения.

Сигурност: Защитата на чувствителна информация от фишинг атаки и други заплахи е от решаващо значение в алтернативата на Microsoft Outlook.

Управление на задачи: Инструментът трябва да създава, проследява и управлява задачи с вграден мениджър на задачи. Инструментът трябва да създава, проследява и управлява задачи с вграден мениджър на задачи.

Управление на календара: Трябва да планира срещи, Трябва да планира срещи, да задава напомняния и да ви помага да преглеждате лесно графика си.

10-те най-добри алтернативи на Microsoft Outlook, които да използвате през 2024 г.

Ето нашият подбрани списък с 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Outlook, които можете да използвате за управление на вашата електронна поща.

1. ClickUp – Най-доброто решение за управление на електронната поща

Управлявайте имейлите си с ClickUp Развивайте взаимоотношенията с клиентите си с ClickUp, като интегрирате вашите имейли, създадете база данни с клиенти и автоматизирате работните процеси.

ClickUp Emails е доверено от екипи по целия свят и е приложение за електронна поща на една платформа, което ви позволява да изпращате и получавате имейли, без да напускате съвместното работно пространство на ClickUp.

Прикачвайте файлове и списъци със задачи, свързвайте имейли с задачи и структурирайте разговорите си.

Управлявайте по-добре пощенската си кутия, като настроите персонализирана автоматизация в ClickUp Emails.

Повишете производителността си, като автоматизирате имейлите и задачите си чрез персонализирани тригери, базирани на полета, подадени формуляри или събития, свързани със задачи. Генерирайте действия от имейли на клиенти, билети, бъгове и др., спестявайки време и усилия на всички.

ClickUp не е просто пощенска кутия, а цялостен инструмент за управление на електронната поща. Той може да се интегрира с основните клиенти за електронна поща като Gmail, Office 365 и IMAP и предлага над 15 персонализирани изгледа за проследяване и организиране на всички ваши съобщения.

Изтеглете този шаблон Изберете по-организиран работен процес за електронната поща с шаблона за имейл маркетинг на ClickUp.

Ако се чувствате по-удобно с шаблони, обмислете да използвате шаблона за имейл маркетинг на ClickUp за по-бързи отговори и по-добра последователност. Можете да разчитате на този шаблон, за да планирате съобщения, да автоматизирате имейли и да проследявате напредъка.

Изтеглете този шаблон Създавайте и планирайте успешни имейл кампании с шаблона за имейл кампании на ClickUp.

А ако искате да създадете имейл кампания, шаблонът за имейл кампании на ClickUp ще свърши по-голямата част от работата за вас. Той е специално създаден, за да ви помогне да планирате и създадете успешни кампании, да видите колко добре се представят вашите имейли и да ги подобрите за максимален ефект.

Този шаблон ви помага да спестите време, като ви предоставя готов дизайн за вашата имейл кампания. Просто добавете и актуализирайте съдържанието и сте готови.

Отговаряйте с ClickUp AI, когато получите имейл

А ако не искате да губите време в съставянето и писането на имейли, оставете ClickUp AI да свърши тежка работа и да създаде имейли и отговори за вас. Автоматизирайте създаването на имейли и генерирайте резюмета, конспекти, имейл низове и друго съдържание за секунди.

ClickUp AI ще ви помогне и с идеи за имейл маркетинг за следващата ви кампания.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте над 15 персонализирани изгледа (включително изглед „Таблица“ в ClickUp ), за да проследявате и организирате работата си.

Разпределяйте задачи на няколко членове на екипа директно от имейлите и управлявайте по-добре взаимодействията с клиентите.

Спестете време с шаблони за имейли и предварително зададени отговори

Бързо създавайте резюмета, бележки от срещи и друго съдържание с помощта на ClickUp AI.

Интегрирайте ClickUp с предпочитаните от вас приложения за електронна поща, като Gmail, IMAP и Office 365.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от първоначална помощ, за да се ориентират правилно в платформата.

Потребителите могат да изпитат периодични технически забавяния при някои функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Thunderbird – Най-добрият инструмент с отворен код за управление на няколко имейл акаунта

чрез Thunderbird

Thunderbird е безплатен пощенски клиент и популярна алтернатива на Outlook. Създаден от Mozilla Foundation, той е клиент за електронна поща с отворен код и лесен за използване интерфейс. Помага за управлението на имейлите с функции като филтриране и етикетиране, поддръжка на множество акаунти и вграден календар.

Thunderbird се фокусира върху сигурността с ключови функции като криптиране и инструменти за защита от фишинг. Можете също да го персонализирате с добавки за повече функции.

Той е лесен за използване и работи с популярни имейл клиенти като Gmail и Yahoo, което го прави полезен за лични и бизнес нужди.

Най-добрите функции на Thunderbird

Интегрирайте инструменти за продуктивност като календар, управление на задачи и чат в електронната поща.

Лесно превключване между раздели за ефективно управление на имейлите

Намерете точното имейл съобщение, което търсите, с помощта на мощни инструменти за филтриране и хронологично сортиране.

Спестете време, като създавате и използвате шаблони за имейли

Получавайте автоматични актуализации за различни платформи на над 40 езика

Ограничения на Thunderbird

Ограничаващо за потребители, свикнали с облачни системи за електронна поща

Липсва интеграция с популярни комуникационни инструменти като Slack.

Отнема много време и забавя работата на компютъра

Цени на Thunderbird

Безплатни

Оценки и рецензии за Thunderbird

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

3. BlueMail – Най-добрата алтернатива на Outlook за междуплатформена електронна поща

чрез BlueMail

BlueMail е още една от алтернативите на Outlook – мултиплатформен имейл клиент и календарно приложение, което може да управлява неограничен брой имейл акаунти, като ги обединява в единни папки.

Той е оборудван с AI, задвижван от ChatGPT, клъстери за групиране на имейли и интегриран календар, за да поддържа пощенската кутия подредена и да насърчава продуктивността.

Междувременно функцията за синхронизиране позволява лесно архивиране, възстановяване и сигурен трансфер на акаунти и настройки между нови и стари устройства.

Най-добрите функции на BlueMail

Обединете имейлите от няколко акаунта в една лесна за управление унифицирана пощенска кутия.

Организирайте имейлите по изпращач, като създадете изглед, ориентиран към хората, за по-добро проследяване.

Планирайте събития директно в календара на електронната поща

Приоритизирайте имейлите с Later Board и подобрете управлението на задачите

Ограничения на BlueMail

Понякога имейлите засядат в папката „Изпратени“ и не се изпращат.

Липсва проследяване на имейли и потвърждения за прочитане

Цени на BlueMail

Стандартно: Безплатно

BlueMail Plus: 5 USD/месец на потребител

Business Pro: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за BlueMail

G2: 4. 3/45 (40+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

4. Mailspring – Най-доброто за потребители на IMAP и Office 365

чрез MailSpring

Ако търсите друга бърза и ефективна алтернатива на Outlook, която обединява всичките ви IMAP и Office 365 акаунти на едно място, Mailspring е идеалният избор. Той добавя полезни функции като преки пътища, проследяване на линкове и потвърждения за прочитане, дори ако акаунтът ви няма вградена поддръжка.

За разлика от другите алтернативи на Microsoft Outlook, Mailspring дава приоритет на обединяването на имейлите. Той въвежда инструменти за организиране на пощенската ви кутия, включително шаблони за бърз отговор и подробни профили на контактите въз основа на историята на комуникацията.

Mailspring също така предоставя информация за вашата електронна поща чрез раздела „Активност“, като разбива получените имейли и показва пиковите часове и процента на кликвания/отваряния за проследяваните съобщения.

Най-добрите функции на Mailspring

Управлявайте лесно няколко имейл акаунта и техните пощенски кутии на едно място

Използвайте мощната функция за търсене на Mailspring, за да намерите бързо това, от което се нуждаете.

Подобрете комуникацията си с автоматично откриване на правописни грешки, локализация за над 60 езика и автоматичен превод.

Проследявайте кога вашите съобщения са прочетени, за да можете да предприемете навременни последващи действия.

Ограничения на Mailspring

Честите проблеми със синхронизацията водят до забавяния, особено при изтриването на имейли.

Ограничена интеграция с приложения, свързани с електронната поща

Цени на Mailspring

Безплатни

Pro: 8 $/месец

Оценки и рецензии за Mailspring

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Helpwise – Най-доброто решение за комуникация с клиенти

чрез Helpwise

Като лесна за използване платформа за комуникация с клиенти, Helpwise централизира запитванията на клиентите на едно място, използвайки универсална пощенска кутия. Функциите за автоматизация и сътрудничество ще подобрят начина, по който се справяте с комуникацията с клиентите.

Тази платформа за управление на имейли помага на екипите за поддръжка, продажби и обслужване на клиенти да работят заедно по споделени имейли, което прави общуването по-гладко и по-ефективно.

Като надеждна алтернатива на Outlook, тя предлага допълнителни функции като център за самообслужване, за да намали постъпващите въпроси, чатботове за бърза поддръжка и запазени отговори за обработка на повтарящи се въпроси.

Най-добрите функции на Helpwise

Изпращайте имейли по ваше желание благодарение на гъвкавото планиране

Ефективно управлявайте чата на живо заедно с други запитвания в един център за сътрудничество

Автоматично присвояване на разговори на вашия екип с помощта на интелигентно присвояване

Получавайте редовни софтуерни актуализации за непрекъснати ъпгрейди

Ограничения на Helpwise

Проектирана предимно за обслужване на клиенти, тя може да не е подходяща за други цели.

Някои потребители са съобщили за проблеми с функцията за търсене.

Цени на Helpwise

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Премиум: 29 $/месец на потребител

Разширено: 49 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Helpwise

G2: 4,5/5 (над 155 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

6. Mailbird – Най-доброто за свободни професионалисти

чрез Mailbird

Mailbird е клиент за електронна поща за Windows, който помага да управлявате няколко имейл акаунта и мобилни приложения на едно място.

С Mailbird можете да създадете работно пространство, като комбинирате акаунти от различни други доставчици на електронна поща, като Gmail, Yahoo Mail и Office 365. Освен това, той включва приложения за социални медии и продуктивност. Това го прави идеалната алтернатива на Outlook за свободни професионалисти или собственици на малки фирми, които работят с няколко работни акаунта или канали за комуникация.

Mailbird въвежда и писане на имейли с помощта на изкуствен интелект, използвайки ChatGPT, за да добави скорост и точност при създаването на изходящи съобщения.

Най-добрите функции на Mailbird

Персонализирайте външния вид, усещането и организацията на Mailbird, за да отговарят на вашите предпочитания.

Намирайте лесно имейли, прикачени файлове и контакти с помощта на функцията за търсене.

Проследявайте кога получателите отварят вашите имейли

Свържете вашите имейли с популярни услуги като Google Calendar и Dropbox

Ограничения на Mailbird

Потребителите съобщават, че най-новата версия е пълна с бъгове и е скъпа.

Интензивното използване на ресурсите на процесора може да доведе до случайни сривове

Цени на Mailbird

Основна версия: Безплатна за ползване

Лично: 49,50 $ на потребител (еднократно плащане)

Бизнес: 99,75 долара на потребител (еднократно плащане)

Лично: 2,28 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 4,03 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Mailbird

G2: 3. 8/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (370+ отзива)

7. Shift – Най-доброто приложение за настолни компютри

чрез Shift

За разлика от другите конкуренти, Shift е алтернатива на Outlook за настолни компютри, която организира важните ви раздели, приложения и отметки в едно централно място, подобрявайки сътрудничеството в екипа.

Функциите за електронна поща на Shift са причината, поради която той е намерил място в нашия списък. Той комбинира всичките ви имейли и свързва различни акаунти като Gmail, Outlook и Office 365. Работи и с iCloud и Yahoo Mail. Можете лесно да получите достъп до акаунтите си в Mail, Google Calendar и Google Drive с едно кликване.

Можете също да настроите известия за всяка пощенска кутия по начин, който ви харесва, а Shift синхронизира всичко между различните устройства, за да можете да продължите работата си безпроблемно.

Най-добрите функции на Shift

Персонализирайте настройките за известия за всяка пощенска кутия според вашите предпочитания.

Организирайте всичките си раздели, приложения и отметки в едно работно пространство

Използвайте функцията за търсене, за да намирате неща в имейла, календара и акаунтите си в Drive.

Превключвайте лесно между няколко приложения, без да се налага да влизате и излизате многократно.

Ограничения на Shift

Потребителите са докладвали за бъгове и проблеми с производителността

Прекомерно използване на паметта, което забавя процесора

Променени цени

Basic: Безплатно

Разширено: 149 $/година

Teams: 149 $/година на потребител

Променени оценки и рецензии

G2: 3. 6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 300 отзива)

8. Proton Mail – Най-доброто за сигурност и поверителност

чрез Proton Mail

Proton Mail е една от най-добрите алтернативи на Outlook за фирми, които ценят сигурността и поверителността в електронната си кореспонденция. Това е високо защитена швейцарска услуга за електронна поща с криптиране от край до край и отворена технология, която ви дава по-голям контрол над вашите данни.

Услугата набляга на сигурността и лесната употреба, като предлага лесна навигация и екстри като персонализирани домейни, VPN услуги и календари. Ангажирана с поверителността на потребителите, тя стриктно следва политика за несъхранение на данни и спазва строгите швейцарски закони за поверителност.

Достъпен на различни платформи, Proton Mail може да се използва от всяко устройство.

Най-добрите функции на Proton Mail

Използвайте криптиране от край до край и VPN, за да запазите поверителността на вашите имейли.

Персонализирайте и автоматизирайте пощенската си кутия според вашите предпочитания.

Защитете се от фишинг атаки и масово наблюдение

Блокирайте компаниите да следят дейностите ви в електронната поща с невидими тракери

Отпишете се от бюлетини с едно кликване

Планирайте събития с интегрирания календар на Proton

Ограничения на Proton Mail

Няма SMTP/IMAP сървъри за персонализирани домейни

Няма автоматично филтриране на промоционални имейли в отделен раздел

Цени на Proton Mail (за фирми)

Mail Essentials : 6,99 $/месец на потребител

Бизнес: 10,99 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Proton Mail

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

9. Gmail – Най-доброто за потребителите на Google Workspace

чрез Gmail

Gmail, системата за управление на електронна поща на Google, е широко използвано и сигурно решение, известно с надеждността и удобния си дизайн. Можете да използвате Gmail самостоятелно или като част от Google Workspace, който предлага допълнителни бизнес функции.

Google Workspace (по-рано G Suite) е платформа, базирана в облака, която съхранява данните по сигурен начин на сървърите на Google и е достъпна от всяко устройство с интернет връзка.

Планът Business Starter гарантира 99,9% работно време и разполага с разширени функции като Smart Reply и Smart Compose за подобряване на взаимодействията по електронна поща.

Интегриран с инструменти като Google Drive, Google Calendar и Google Docs, Gmail е популярен благодарение на безплатния си достъп и полезни функции като етикетиране, филтри за спам, управление на контакти, споделяне на файлове и комуникация в реално време чрез чат.

Най-добрите функции на Gmail

Хоствайте фирмените си имейли, без да се налага да се учите да работите с нова система

Организирайте стратегически вашите имейли чрез групирането на разговори в Gmail.

Оптимизирайте фокуса си, тъй като Gmail автоматично маркира важните съобщения.

Достъпвайте безпроблемно фирмените имейли в приложението Gmail, което е идеално за потребителите на екосистемата на Google.

Получете 2 пъти повече място за съхранение, без реклами, достъп до поддръжка и неограничен брой групови имейли като част от платените планове.

Ограничения на Gmail

Инструментите за филтриране могат погрешно да класифицират важни съобщения като спам и автоматично да ги преместват в папката „Спам“.

Синхронизирането на имейли с инструменти на трети страни може да бъде трудно

Цени на Gmail

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Business Standard: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Gmail

G2: 4,6/5 (като част от Google Workspace, над 42 000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 11 700 отзива)

10. Front – Най-добрата споделена пощенска кутия

чрез Front

Front преосмисля управлението на електронната поща, като съчетава ефективността на центъра за поддръжка с познатата природа на електронната поща. Използва автоматизирани работни процеси и сътрудничество в реално време, за да предотврати отлива на клиенти, да подобри задържането им и да стимулира растежа на клиентската база.

Front обединява споделените пощенски кутии и различни канали за комуникация в един интерфейс. Основната цел е да събира входящите съобщения, включително телефонни обаждания, имейли от различни имейл акаунти, социални медии и текстови съобщения.

Можете също да маркирате конкретни членове, ефективно да препращате съобщения и да проследявате отговорите и разговорите за по-добро обслужване на клиентите и комуникация.

Най-добрите функции на Front

Свържете се с популярни приложения като Slack чрез над 50 интеграции.

Спестете време, като автоматизирате повтарящите се задачи и създавате персонализирани работни процеси.

Централизирайте каналите за комуникация и дайте възможност за сътрудничество по задачите в реално време

Проследявайте ключови показатели и измервайте ефективността чрез анализите на Front.

Ограничения на Front

Бавна работа на приложението при голям обем разговори

Планът Starter не разполага с интеграции, които са от решаващо значение за повечето компании, като CRM или платформи за управление на проекти.

Цени на Front

Стартово ниво: 19 $/потребител/месец (фактурира се годишно, включва 2 до 10 потребители)

Растеж: 59 $/работно място/месец (фактурира се ежегодно с минимум 2 работни места)

Цена: 99 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно с минимум 20 потребители)

Premier: 229 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно с минимум 50 потребители)

Добавки: Налични за всички планове срещу допълнителна такса

Рейтинги и рецензии на Front

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 250 отзива)

Преобразувайте своя опит с електронната поща с алтернативи на Outlook

Имейлите са от съществено значение за продуктивните бизнес взаимодействия. Но с няколко хиляди непрочетени имейли в пощенските ни кутии всеки ден, е необходимо да намерим система за управление на имейли, която ни дава увереност, а не тревога.

И никой не отговаря по-добре на изискванията от ClickUp – приложението, което може да управлява всичко – от имейли до проекти и задачи, и то в едно и също работно пространство.

С интуитивния си дизайн и изчерпателен набор от инструменти, ClickUp може да се справи с всички видове бизнес без никакво усилие.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и постигнете Inbox Zero много по-бързо!