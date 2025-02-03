10-те най-добри алтернативи на Things 3 за управление на задачите през 2025 г.

Има три неща, които ни харесват в Things 3: изчистеният му потребителски интерфейс, няколко интеграции с календари и това, че звучи като трилогия от класически филми за чудовища – някой гледал ли е Things 1 и 2? ?‍♀️

Но дори и любимите ни неща имат своите недостатъци, а Things 3 не е изключение. Достъпността, цените, общата функционалност и липсата на функции за сътрудничество оставят много да се желае, когато става въпрос за Things 3.

И така, какво правите?

Търсите алтернатива, която да запълни всяка празнина във функциите – и дори повече. Ние сме тук, за да ви помогнем!

С толкова много приложения за продуктивност на пазара, търсенето на друго място може да бъде изтощително. Ние ще ви помогнем да прегледате опциите си с този списък с деветте най-добри алтернативи на Things 3.

Какво да търсите в алтернативата на Things 3?

Things 3 е достъпно само в екосистемата на Apple, което означава, че ще ви е необходим Mac, iPhone или iPad, за да го използвате. И тъй като няма уеб-базирано приложение, можете да получите достъп до списъците си със задачи само от вашите устройства, а не от всяко устройство с достъп до интернет.

Бързо записвайте бележки, форматирайте ги с богати възможности за редактиране и преобразувайте записите в проследими задачи, до които имате достъп отвсякъде.

Макар че Things 3 не изисква абонаментна такса, няма и безплатна версия на това приложение. Освен това ще трябва да платите отделна такса за всяко от вашите iOS устройства (49,99 $, за да го добавите към вашия Mac, 19,99 $, за да го добавите към вашия iPad, и 9,99 $, за да го добавите към вашия iPhone или Apple Watch, или общо 80 $).

Няма и функции за сътрудничество, така че това приложение работи по-добре за индивидуални потребители, отколкото за екипи. Дори и хора, които се опитват да планират почивка на плажа с най-добрите си приятели, може да се наложи да потърсят друго решение, за да се съгласят всички. ?️

Когато търсим най-добрата алтернатива на Things 3, искаме приложение, което има сходни предимства, но с по-малко недостатъци. Ето нашият списък с функции и характеристики, които всяко добро приложение за списъци със задачи трябва да предлага:

Удобен за ползване дизайн

Шаблони за списъци със задачи за бърза настройка

Уеб приложение

Функции за сътрудничество

Безплатни или достъпни планове

10-те най-добри алтернативи на Things 3, които можете да използвате

Това са някои от любимите ни алтернативи на Things 3. Макар нито една от тях да не се предлага в кафява хартиена опаковка, завързана с въже, тези девет приложения предлагат силна комбинация от изброените по-горе функции и включват опции за потребители на iOS, Android и Microsoft.

Създавайте ясни, мултифункционални списъци със задачи, за да управлявате лесно идеите си и да работите отвсякъде с ClickUp Task Checklist.

ClickUp не е просто инструмент за управление на задачи, а цял набор от инструменти. ?️

Докато приложенията за списъци със задачи са създадени за индивидуални потребители, а инструментите за управление на проекти – за екипи, ClickUp е създаден и за двете. Мощните му функции се адаптират към проекти от всякакъв мащаб. Независимо дали се опитвате да организирате търсене на апартамент или пускане на продукт на пазара, ClickUp може да ви помогне да го направите.

Тази платформа предлага творчески пространства, като ClickUp Whiteboards и Docs, където можете да обсъждате идеите си, и проектни табла, където можете да създавате вложени списъци със задачи и да ги възлагате на други членове.

С интуитивен потребителски интерфейс, който включва функционалност за плъзгане и пускане и стотици динамични функции за управление на задачи като етикети, списъци за проверка и персонализирани полета, можете да организирате работния си процес по свой начин. А с настолните, уеб-базирани и мобилни приложения на ClickUp за iPhone или Android ще имате достъп до работата си, където и да сте.

Най-добри функции

Ограничения

Тъй като ClickUp има толкова много персонализирани функции, за първоначалните потребители може да има период на обучение.

Не всички функции на ClickUp са достъпни в безплатния план.

Цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и ревюта

G2: 4,7/5 (8350+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3720+ рецензии)

2. Workflowy

чрез Workflowy

Мотото на Workflowy е „по-лесен начин да организирате работата си“. Простотата е най-голямата сила на Workflowy.

Това приложение за управление на задачи ви позволява да създавате вложени списъци с точки, така че можете да организирате основните си задачи в един списък и след това да разделите всяка точка на подзадачи, като добавите вложен списък под основната си задача.

Можете да продължавате да разделяте точките на по-малки групи, така че да добавяте подзадачи, под-подзадачи, под-под-подзадачи и т.н.

Workflowy е достъпно като уеб приложение, десктоп приложение за Windows, MacOS и Linux, както и мобилно приложение за iOS или Android.

Най-добри функции

Опростеният дизайн прави това приложение изключително лесно за използване, без необходимост от обучение или време за стартиране.

Интуитивните функции за сътрудничество ви позволяват да поканите всеки в списъка си, като споделите линк, и можете да дадете права само за преглед или за редактиране на всеки от вашите сътрудници.

Ограничения

Workflowy има ограничени опции за форматиране, което може да затрудни различаването на задачите ви с един поглед.

Потребителският интерфейс не е от типа „посочи и кликни“, както при много от другите приложения в този списък, и може да се наложи да научите различни клавишни комбинации, за да използвате тази платформа ефективно.

Цени

Basic: Безплатно

Pro: 4,99 $ на месец

Оценки и ревюта

G2: 4. 4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10+ рецензии)

3. Google Tasks

чрез Google TasksBoard

Ако вече сте запознати с Google Workspace, тогава Google Tasks може да се впише лесно в съществуващия ви работен процес.

Докато потребителите се оплакваха, че Google Tasks няма някои от ключовите функции, които предлагат други списъци със задачи (като синхронизиране с календарното приложение), последните актуализации включват значителни подобрения. Така че това приложение наистина олицетворява мантрата „Ако не успееш от първия път...“. ?

Сега всички задачи, които получавате чрез Gmail, срещи, които добавяте в Google Calendar, или напомняния, които задавате чрез Google Assistant, се добавят в приложението Tasks в реално време. Така че вече не е нужно да преминавате от едно приложение в друго. ?

Сега, когато отворите Google Tasks, ще видите всичките си ежедневни задачи на едно място. Тъй като е създадено от Google, това е чудесно приложение за потребители на Android, но предлагат и приложения за iOS и настолни компютри.

Най-добри функции

Ако вече сте част от екосистемата на Google, синхронизацията в реално време с други приложения на Google улеснява организирането на всички ваши задачи на едно място.

Функциите за споделяне, които са подобни на споделянето в Google Docs, ви позволяват да каните други хора да разглеждат или редактират вашите списъци.

Kanban таблата ви позволяват да проследявате напредъка на задачите си или да организирате списъците си със задачи по теми.

Ограничения

Google Tasks определено е приложение за списък със задачи, а не инструмент за управление на проекти. Няма календари за управление на проекти , а функциите му не са достатъчно усъвършенствани, за да организират сложни проекти.

Ако използвате повече от един Google акаунт, например отделен акаунт за работа и отделен акаунт за лични нужди, няма да можете да видите всичките си задачи на едно място. Ще трябва да проверявате отделно всеки акаунт за задачи, свързан с всеки Google акаунт.

Цени

Безплатно

Оценки и ревюта

G2: Няма налични рецензии

Capterra: Няма налични рецензии

4. 2Do

чрез 2Do

2Do е приложение за списъци със задачи с богат набор от функции и потребителски интерфейс, който дори дизайнерите харесват.

Въпреки възможността за сортиране, филтриране, маркиране, добавяне на местоположения, задаване на дати и групово редактиране, едно от най-впечатляващите неща в 2Do е, че съчетава толкова много функции в толкова изчистен дизайн. ?

Можете да използвате това приложение, за да създадете прост списък със задачи или подобен на Things 3, можете да го използвате, за да приложите план за продуктивност Getting Things Done (GTD), в който записвате идеите си и приоритизирате работата си.

2Do се рекламира като личен мениджър на задачи и определено е създаден за индивидуална продуктивност, а не за продуктивност на екип. Това приложение е за самотните вълци на този свят. ?

Той е най-подходящ и за потребители на Mac. Тази платформа започна като приложение за списъци със задачи само за Mac и iOS устройства, но сега е достъпна и като приложение за Android. Версията за настолни компютри все още е достъпна само за MacOS.

Най-добри функции

Уведомленията, базирани на местоположението, ще ви напомнят за задачи като „купи хранителни продукти“ или „вземи прането от химическото чистене“, когато сте наблизо и е лесно да ги изпълните.

Разширените функции за планиране улесняват настройването на повтарящи се задачи с желаната от вас честота.

Разширеното търсене ви позволява да планирате едновременно множество проекти и стотици задачи, без да изгубите нито една от тях.

Ограничения

Ценовият модел на 2Do е много подобен на ценовия модел на Things 3, което означава, че няма безплатна версия. Ще заплатите еднократна такса и ще имате достъп до инсталиране на програмата на до пет устройства.

Няма функции за сътрудничество, така че не можете да каните други хора да редактират списъците ви или да възлагат задачи.

Цени

Лиценз за един потребител: 49,99 $

Лиценз за много потребители: 149,99 $

Оценки и ревюта

G2: 3,5/5 (2+ рецензии)

Capterra: Няма налични рецензии

5. Gone

чрез Gone

Ако геймификацията е единственият начин да се убедите да направите нещо, ние ви разбираме. Всички ние се нуждаем от малко допълнителна мотивация понякога. Приложението Gone ви дава тази мотивация, като действа като таймер за обратно отброяване в игра за продуктивност. ⏱️

След като добавите задача, тя ще бъде достъпна в списъка ви само за 24 часа, след което ще изчезне. Изпълнете всичките си задачи, за да спечелите деня.

Ще получавате известия, когато задачите са на път да изчезнат, за да можете да се справите с тях в последния момент. А в края на седмицата ще получите оценка, която показва какъв процент от задачите си сте изпълнили в рамките на 24 часа. Тази система може да ви даде по-добра представа за това колко можете да постигнете за един ден и да ви помогне да развиете по-силни умения за управление на натоварването в работата си.

Най-добри функции

Елементът на геймификация в това приложение може да ви мотивира да изпълните повече задачи.

Опростеният дизайн на списъка за задачи е лесен за използване и не изисква учене.

24-часовата времева линия ви помага да се концентрирате върху ежедневните си задачи и да избегнете преумората.

Ограничения

Gone е достъпно само като мобилно приложение за iOS устройства. Не е достъпно за настолни компютри или Android и ще можете да го използвате само от вашия iPhone или iPad, а не от всяко устройство с интернет.

Изчезването на задачи може да доведе до пропускане на някои елементи от списъка ви със задачи или да се наложи да въвеждате елементите многократно, преди да ги изпълните.

Цени

Безплатно

Оценки и ревюта

G2: Няма налични рецензии

Capterra: Няма налични рецензии

6. Akiflow

чрез Akiflow

Това приложение е за суперзадачите. ?

Akiflow е софтуер за планиране на задачи и списък със задачи, който ви помага да следите едновременно задачите си и календара си. Той се интегрира и с други инструменти за управление на проекти, като ClickUp, Asana, Trello, Jira и Todoist, така че можете да импортирате задачите си от различни платформи и да използвате Akiflow, за да организирате, приоритизирате и планирате всяка задача.

Това приложение е чудесен избор за потребители, които искат изключително подробно разпределение на деня си. Достъпно е като уеб приложение или като приложение за настолен компютър за Mac или Windows. Мобилните приложения за iOS и Android в момента са в бета тестове.

Най-добри функции

Функцията за блокиране на времето ви позволява да премествате елементи от списъка си със задачи в календара си, за да планирате незабавно всяка задача.

Функцията за пощенска кутия и календар опростява процеса на събиране и планиране на задачите ви, като показва списъка с задачи и календара един до друг.

Интеграциите ви позволяват да импортирате задачи от най-често използваните приложения, като Slack, Gmail, Notion и ClickUp, за да прекарвате по-малко време в съставянето на списъка си със задачи.

Ограничения

Въпреки че има седемдневен безплатен пробен период, няма безплатен план, а месечните такси са високи в сравнение с други приложения за списъци със задачи.

Много потребители смятат, че функциите работят по-добре за управление на задачи, отколкото за управление на проекти , така че може да се наложи да използвате друг инструмент, ако планирате сложни екипни проекти.

Цени

Месечен план: 24,99 $ на месец

Годишен план: 14,99 $ на месец

Оценки и ревюта

G2: 5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 50 рецензии)

7. Microsoft To Do

чрез Microsoft To Do

През 2015 г. Microsoft купи Wunderlist, едно от най-популярните приложения за списъци със задачи по това време. Те взеха ключовите функции на Wunderlist, интегрираха ги в Microsoft To Do и преустановиха първото приложение в полза на To Do, което се интегрира в екосистемата на Microsoft 365.

Така че, ако всичко, което правите, минава през тази екосистема, Microsoft To Do ще се впише симбиотично във вашия работен процес.

Тази програма работи добре с Microsoft Planner и Outlook и автоматично добавя задачите, зададени в Planner, или маркираните имейли в Outlook към списъка ви със задачи. И макар тази програма да е най-подходяща за потребителите на 365, тя е достъпна и за iOS или Android.

Най-добри функции

Оформлението на това приложение много прилича на дневен планирач , така че ще можете да визуализирате деня и седмицата си в познат формат.

Лесно е да планирате повтарящи се задачи, дори и по персонализиран график.

Можете да сътрудничите по задачите, като възлагате елементи на други хора директно от To Do или от Microsoft Planner.

Ограничения

Макар To Do да предлага някои опции за персонализиране на визуалния дизайн на приложението, те са ограничени и много потребители се оплакват, че няма достатъчно разширени функции за форматиране.

Няма вграден календар, така че можете да виждате задачите си само в списъчен формат.

Цени

Безплатно

Оценки и ревюта

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2750 рецензии)

8. Taskade

чрез Taskade

Taskade се намира на границата между приложение за управление на лични задачи и приложение за управление на екипни проекти – с функции, които се намират някъде по средата между двете. ?‍♂️

Това е добър избор за индивидуални супер потребители или за малки екипи. Но големите екипи може да счетат, че функциите не са достатъчно стабилни.

Ако сте човек, който най-често проверява списъка си със задачи от мобилното си устройство, тогава ще харесате дизайна на приложението Taskade. То работи бързо и има опции за джаджи, които могат да ви помогнат да визуализирате задачите си и напредъка по проектите.

Мобилното приложение е достъпно за iOS или Android. Има и приложения за настолни компютри за Mac, Windows и Linux, както и разширения за браузъри Chrome, Firefox и Edge.

Най-добри функции

Taskade улеснява управлението както на професионалните, така и на личните задачи в едно приложение с отделни области за всяка част от живота ви.

Функциите за сътрудничество включват не само възможността да възлагате задачи на колегите си, но и функция за видеоразговори в приложението, която ви позволява да общувате лице в лице.

Приложението разполага с мощни функции за водене на бележки за мозъчна атака и документиране или за фазата на записване на процеса „Getting Things Done“.

Възможности за управление на задачи

Ограничения

Taskade предлага само няколко интеграции, така че ще трябва да добавите повечето от задачите си ръчно, вместо да ги импортирате автоматично.

Много потребители заявяват, че биха искали да видят повече опции за персонализиране и казват, че интерфейсът може да изглежда претрупан.

Цени

Безплатно

Стартово ниво: 4 долара на месец

Плюс: 8 долара на месец

Pro: 19 долара на месец

Бизнес: 49 $ на месец

Ultimate: 99 $ на месец

Оценки и ревюта

G2: 4,7/5 (25+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (45+ рецензии)

9. Todoist

чрез Todoist

Todoist е лесна за използване опция за приложение за управление на задачи, което е просто, изчистено и организирано.

Можете да създадете основен ежедневен списък със задачи или да добавите няколко проекта и да създадете отделни списъци за всеки от тях. Има прости функции за споделяне. Можете да каните други хора да се присъединят към вашите проекти и да делегирате задачите си на членове на семейството или екипа.

Това приложение работи с различни стратегии за лична продуктивност, включително GTD и техниката Pomodoro. Макар че можете да го използвате и за организиране на прости екипни проекти, то е по-добър инструмент за управление на задачи, отколкото за управление на проекти.

Todoist е достъпен като настолно приложение за Mac, Windows или Linux, мобилно приложение за iOS или Android и разширение за браузъри Chrome, Firefox, Edge и Safari.

Най-добри функции

Подсказките на естествен език ви позволяват да създадете нова задача или персонализиран повтарящ се график, като просто въведете това, което имате предвид.

Функцията „Проекти“ ви позволява да създавате отделни списъци със задачи за работата, личния живот и други категории.

Функцията Karma ви позволява да проследявате производителността си визуално с графики и диаграми, които показват степента на изпълнение на задачите ви.

Ограничения

Напомнянията не са достъпни с безплатния план.

Ограничените интеграции затрудняват свързването с вашата електронна поща, календар или приложения за водене на бележки.

Цени

План за начинаещи/стартиращи: Безплатен

Професионален план: 4 долара на месец

Бизнес план: 6 долара на член на месец

Оценки и ревюта

G2: 4. 4/5 (760+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2250 рецензии)

10. TickTick

чрез TickTick

TickTick е популярна приложение за управление на задачи, което помага на отделни лица и екипи да бъдат организирани и продуктивни. С TickTick потребителите могат да създават списъци със задачи, да задават напомняния, да планират задачи и да си сътрудничат с други.

Най-добри функции

Вграден таймер Pomodoro

Напомняния за графици заедно с предупреждения, базирани на местоположението

Налично за iOS (iPhone и iPad) и Android.

Ограничения

Без синхронизация с вграден календар

Ограничени възможности за интеграция

Безплатната версия е ограничена до само 99 задачи (бихме искали да е поне кръгло число ?).

Цени

Базовият план може да бъде надграден до Премиум план за 27,99 $ на година.

Оценки и ревюта

Capterra: 4. 8/5 (80+ рецензии)

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Намерете подходящия заместител на Things 3

Казват, че най-хубавите неща в живота са безплатни, а вие можете да започнете да използвате ClickUp – една от най-добрите алтернативи на Things 3 – безплатно още сега.

С ClickUp имате възможност да организирате работното си пространство по свой начин. Можете да създавате отделни списъци със задачи за професионалния и личния си живот и да организирате задачите си, за да постигнете дългосрочните си цели.

Освен това, имате на разположение над 1000 персонализирани шаблона, които ще ви помогнат да се справите със задачите, свързани с важните моменти в живота. Независимо дали купувате първия си дом, планирате сватбата си или организирате календар с съдържание за блога си, ClickUp ще ви помогне да разберете какво трябва да направите и да го изпълните.

Това е идеалното приложение за планиране на малките неща, големите неща и всичко между тях.