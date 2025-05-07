10 алтернативи и конкуренти на Taskade през 2025 г.

Търсите ли алтернативни AI инструменти за управление на задачи, които да заменят Taskade? Не търсете повече!

В тази статия ще разгледаме 10 страхотни алтернативи на Taskade, които ще ви помогнат да оптимизирате управлението на задачите и да повишите производителността.

Независимо дали търсите разширени функции, по-добри опции за персонализиране или по-удобен за ползване дизайн, ние сме подготвени да ви помогнем. Нека се запознаем с любимите ни софтуери за управление на задачи и алтернативи на Taskade!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Taskade?

Ако търсите алтернативи на Taskade, обърнете внимание на удобни потребителски интерфейси за управление на задачи с много интеграции и автоматизация. Освен това, потърсете инструменти, които ви позволяват да автоматизирате повтарящи се задачи и да поддържате организация.

Инструментите за структуриране, функциите за управление на задачи и AI интеграциите също трябва да бъдат начело в списъка ви, ако искате да максимизирате ефективността си, докато се занимавате с множество проекти с лекота.

Ето основните функции на софтуера за управление на проекти, които трябва да търсите, когато обмисляте алтернативи на Taskade:

Интерфейс : Ясен и интуитивен потребителски интерфейс, който осигурява безпроблемно преживяване за проектните мениджъри и ръководителите на екипи при управлението на задачите.

Крива на обучение : Удобна за ползване програма с лесни за разбиране уроци за начинаещи или опитни проектни мениджъри.

Инструменти за чат и сътрудничество : Днешният динамичен свят изисква вътрешна и външна комуникация в реално време, за да се управляват проекти между отдели и екипи.

Управление на проекти : Мощни възможности за управление на проекти, включително диаграми на Гант

Интеграции и автоматизации : Съвместимост с другите инструменти, които вашият екип използва, за да позволи гладка : Съвместимост с другите инструменти, които вашият екип използва, за да позволи гладка автоматизация на работния процес за организиране на задачи и списъци със задачи.

Интегрирана изкуствена интелигентност: Безпроблемна интеграция на изкуствена интелигентност за обобщаване и генериране на задачи, тъй като това може да ви спести време и да ви покаже : Безпроблемна интеграция на изкуствена интелигентност за обобщаване и генериране на задачи, тъй като това може да ви спести време и да ви покаже как да бъдете по-продуктивни (бонус точки, ако програмата включва и генератор на съдържание с изкуствена интелигентност !).

Когато търсите алтернативи на Taskade, имайте предвид горните характеристики, за да намерите най-подходящия инструмент или софтуер за управление на задачи за вашите проекти.

10-те най-добри алтернативи на Taskade, които можете да използвате

Нека разгледаме 10-те най-добри платени и безплатни алтернативи на Taskade, които могат да ви помогнат да подобрите управлението на задачите си. ✅

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp получава голямата златна звезда, когато става въпрос за софтуер за управление на задачи и проекти.

Той предлага цялостен набор от функции, автоматизации и интеграции, които ви помагат да управлявате и приоритизирате задачите. ClickUp улеснява оптимизирането на работните процеси в множество проекти.

Неговите AI инструменти за управление на проекти ще ви оставят без думи! ClickUp AI предоставя вградени AI магии за почти всяка функция, която можете да си представите.

Шаблонът за управление на задачи включва шест изгледа, така че можете бързо да получите достъп до необходимата ви информация. Освен това можете лесно да делегирате задачи за приоритизиране на проекти с оценка А+.

ClickUp оглавява списъка ни с алтернативи на Taskade благодарение на своите обширни възможности за управление на задачи и ресурси, усъвършенствани AI инструменти и отлични клиентски отзиви. Високите му оценки в G2 и хилядите положителни отзиви в множество сайтове показват, че това е една от най-добрите алтернативи на Taskade.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследяването на времето за проекти от всяко устройство улеснява ръководителите на екипи и проектните мениджъри да проследяват точно времето – чрез платформата или чрез нашето разширение за Chrome.

Над 50 автоматизации на задачи с интеграции, които ви позволяват да оптимизирате работните процеси и да автоматизирате повтарящи се или периодични задачи с функции за плъзгане и пускане, за да организирате проектите си.

Усъвършенствани AI функции, които ви помагат да обобщавате, да създавате съдържание и да работите по-бързо при водене на бележки, изпълняване на задачи или управление на повтарящи се задачи.

Инструмент за сътрудничество в екип в реално време и асинхронно с чат и цифрови бели дъски за планиране на зависимостите между задачите, обсъждане на идеи за пускане на продукти на пазара или създаване на работни процеси за членовете на екипа.

Безплатният план завинаги е снабден с функции за управление на сложни проекти (и няма да видите много от тях безплатно в този списък)

Ограниченията на ClickUp

Поради всичките си функции и подробни настройки, за някои може да е необходимо известно време за опознаване.

Не всички изгледи са достъпни на мобилни устройства.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен план : 5 $/месец на потребител

Бизнес план : 12 $/месец на потребител

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8256+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3734+ отзива)

2. TickTick

Чрез TickTick

Създаден с мисъл за фрийлансърите и малките предприятия, TickTick е лесен за използване софтуер за управление на задачи, който може да ви помогне да управлявате задачите за себе си и вашия екип.

Интуитивният му интерфейс улеснява планирането, управлението на задачите и проследяването на напредъка, така че да можете ефективно да управлявате лични или екипни проекти.

Приоритизирайте, сътрудничете си и управлявайте работата на екипа си с инструменти като напомняния за местоположение, предупреждения, статистики за ефективност, гласови функции и други. Освен това получавате Pomo таймер и машина за бял шум, които ще ви помогнат да повишите производителността си!

TickTick е отлична алтернатива на Taskade за фрийлансъри, малки фирми и хора, които искат да управляват лични задачи. Ако вече сте пробвали този софтуер за управление на проекти, разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на TickTick.

Най-добрите функции на TickTick

Супер-удобен, персонализируем потребителски интерфейс с гъвкави изгледи и мениджър на задачи

Плавно интегриране с популярни приложения като Google Calendar, Trello, Microsoft To Do и Siri

Инструменти за екипно сътрудничество, които улесняват споделянето на списъци за всички членове на екипа

Изчерпателна библиотека с помощна информация, включваща ръководство за начало за нови потребители, с отлична навигация и лесни за следване инструкции.

Ограничения на TickTick

Ограничени интеграции

Не е предназначен за големи компании или корпорации

Няма вградени AI инструменти в инструмента за управление на проекти

Цени на TickTick

Безплатни

Премиум: 27 $/месец на година

Оценки и рецензии за TickTick

G2: 4. 5/5 (86+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (101+ отзива)

3. Notion

чрез Notion

Запознайте се с Notion, софтуер за управление на задачи и инструмент за управление на проекти „всичко в едно“.

Notion е софтуер за продуктивност и сътрудничество в екип, базиран в облака. Той може да управлява проектите на членовете на вашия екип, като разпределя задачи, проследява напредъка на проектите и определя приоритетите на задачите.

Това надеждно решение за управление на проекти може да се справи и с всички ваши бележки, бази данни и уикита, което го прави чудесен избор за отдалечени екипи.

Notion AI, достъпна като добавка към Notion, ви позволява да използвате пълните възможности на изкуствения интелект в приложението. Тя може да създава обобщения, да споделя заключения от срещи, да генерира следващите стъпки от бележките ви от срещите и да съставя текст без усилие. И още много други неща!

Независимо дали сте проектен мениджър, фрийлансър, малък екип или компания на корпоративно ниво, Notion се адаптира към вашите нужди, за да ви предостави изключителни функции за управление на задачи.

Потребителите харесват възможността да създават и възлагат задачи, да определят крайни срокове и етапи и да следят ключови детайли. Ако търсите платени или безплатни алтернативи на Taskade с мощни AI функции, разгледайте този софтуер за управление на задачи!

Най-добрите функции на Notion

Създаването, възлагането и приоритизирането на задачи улесняват управлението на множество проекти.

Управлявайте крайните срокове на задачите за крайни срокове и етапи

Гъвкав софтуерен интерфейс за управление на задачи, с който можете да управлявате проектите си с един поглед

Напълно интегриран Notion AI добавка

Ограничения на Notion

Стръмна крива на обучение в сравнение с някои софтуери за управление на задачи

Случайно забавяне в платформата

Ограничени възможности за форматиране

Цени на Notion

Безплатни

Плюс : 8 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Notion AI: Добавете към всеки платен план за 8 $/месец на член

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (4726+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (1760+ отзива)

4. Coda

чрез Coda

Ако търсите надежден инструмент и платформа за управление на проекти, който може да се справи с различни изисквания за управление на задачи, обмислете Coda.

Независимо дали се нуждаете от прост списък със задачи или сложна табло за задачи, за да управлявате проекти в цялата организация, Coda се адаптира и развива според вашите нужди. Той се свързва с хиляди приложения на различни платформи, добавяйки безкрайни възможности към вашите документи.

Харесвате усещането на документ? Coda прилича на документ, но работи като приложение!

Coda все още не разполага с вградена AI, но тя е в процес на разработка! Coda AI в момента е в бета версия и е готова да ви помогне с всичко – от обобщения и акценти до генериране на данни и съставяне на текстове.

Ако търсите гъвкави алтернативи на Taskade, които поддържат сътрудничеството, управляват екипни проекти и се разрастват заедно с вас, Coda може да бъде отличен избор за вашия инструмент за управление на задачи.

Най-добрите функции на Coda

Много опции за персонализиране в софтуера за управление на задачи

Отлични функции за сътрудничество и прости опции за определяне на приоритетите на задачите

Разширена автоматизация

Безпроблемна интеграция на данни и свързаност с други инструменти, от които се възползват всички членове на екипа или дори отдалечени екипи.

Ограничения на Coda

Ограничено мобилно изживяване за инструмент за управление на проекти

Проблеми с форматирането при големи експорти

Дълго време за зареждане при големи проекти

Цени на Coda

Безплатни

Pro : 10 $/месец за Doc Maker

Екип: 30 $/месец на Doc Maker

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Coda

G2: 4,7/5 (395+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (89+ отзива)

5. Fibery

чрез Fibery

Fibery е инструмент за управление на работата, който поставя силен акцент върху структурата и връзките.

Функциите му за управление на задачи включват шаблони като 1-3-5 Focus за организиране на работата, Advanced Workflow за сложни преходи между задачи и Daily Check-Ins за оптимизирана комуникация с проектните мениджъри.

Неговата AI интеграция, Fibery AI tools, разполага с всички функции, от които членовете на вашия екип се нуждаят, за да създават пространства, да автоматизират повтарящи се задачи, да обменят идеи, да водят бележки и да подобряват писането си.

Fibery се интегрира с редица инструменти като Slack, GitLab, GitHub и Jira. Струва си да го разгледате, ако търсите платена или безплатна алтернатива на Taskade.

Най-добрите функции на Fibery

Отзивчив и полезен екип

Цялостна програма с голяма гъвкавост

Лесни автоматизации без кодиране

AI интеграция за по-голяма ефективност

Ограничения на Fibery

Изцяло уеб-базирани (без мобилно приложение)

Няма повтарящи се задачи (но има решения)

Без вградена интеграция с календар

Цени на Fibery

Solo: Безплатно завинаги

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Про: 17 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fibery

G2: 4,8/5 (107+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (15+ рецензии)

6. Nuclino

Чрез Nuclino

Търсите алтернатива на Taskade, която е лека като перце? Не търсете повече, Nuclino е точно за вас!

Този инструмент за управление на задачи е насочен към сътрудничество, определяне на най-важните задачи, мозъчна атака и водене на бележки в един подреден пакет.

Интуитивният му потребителски интерфейс улеснява проследяването на задачите, а функциите за сътрудничество в реално време позволяват на всички да са на една и съща страница.

Nuclino ви помага да се организирате с изгледи на Kanban табло и вложени списъци, за да сте в крак с вашите задачи. Пригответе се да оптимизирате работата си и да повишите производителността си с Nuclino!

Неговата AI, Sidekick, е достъпна като опционален платен добавка към платените планове или с ограничено използване в безплатния план. Sidekick може да ви помогне да генерирате идеи, да създавате чернови на съдържание, да превръщате бележките си в резюмета и много други.

Nuclino може да бъде добра алтернатива на Taskade, ако не ви пречи липсата на мобилен достъп.

Най-добрите функции на Nuclino

Супер лесен и интуитивен с лесни изгледи като изгледа на Kanban таблото

Инструменти за управление на изкуствен интелект, достъпни като добавка

Мисловни карти на файлове и папки

Сътрудничество в реално време за написване на описание на задача или делегиране на важни задачи на други хора

Ограничения на Nuclino

Без мобилно приложение

Не е идеален за големи или корпоративни предприятия

Ограничени интеграции

Цени на Nuclino

Безплатни

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nuclino

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (58+ отзива)

7. Any. do

Any.do е специализирано софтуерно решение за управление на задачи. То предоставя увлекателен, динамичен и забавен начин за управление на множество задачи и организиране на ежедневните дейности.

Можете да добавяте задачи чрез глас, интеграции или разширения. Или просто ги въведете! Останете фокусирани с помощта на Focus Mode и маркирайте задачите като изпълнени с едно задоволително плъзгане или кликване в този гъвкав инструмент за управление на проекти.

Интуитивната функция „плъзгане и пускане” ви позволява лесно да премествате задачи между категории и списъци. Освен това можете да редактирате и управлявате задачи в движение, като променяте заглавия, списъци, напомняния, етикети, бележки и прикачени файлове.

Интерфейсът на Any.do е толкова привлекателен, че ви кара да искате да свършите работата си. Мениджърът на задачи е добра алтернатива на Taskade, която е проста, забавна и ефективна.

Any.do – най-добрите функции

Опростен и изчистен дизайн в сравнение с други софтуери за управление на задачи

Функцията за синхронизация позволява на потребителите да работят на няколко устройства

Изглед на Kanban табло във всички версии

Any.do ограничения

Ограничени интеграции

Ограничени функции за класифициране

Липса на разширени функции

Цени на Any.do

Лично: Безплатен план завинаги

Премиум : 3 $/месец на потребител

Екипи: 5 $/месец на потребител

Any.do оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (193+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (138+ отзива)

8. Todoist

чрез Todoist

Популярният софтуер за списъци със задачи и управление на задачи Todoist иска да бъдете супер продуктивни, докато се чувствате по-спокойни.

Бързо създавайте задачи, проследявайте напредъка, определяйте приоритети и сътрудничете с другите в гъвкава среда. Todoist може да се интегрира с календара ви, гласовия асистент и над 70 други инструмента.

Към момента на написването на тази статия Todoist не предлага любими инструменти, които интегрират най-новата AI технология. Ако не се нуждаете от пълен набор от AI инструменти във вашата програма, това може да бъде добра алтернатива на Taskade за вашите нужди в областта на управлението на проекти.

Най-добрите функции на Todoist

Насърчава чувството за постижение

Отлични умения за обработка на езика

Предлага стратегии за продуктивност, които помагат да се научите как да работите по-бързо

Гъвкав и изчистен интерфейс

Ограничения на Todoist

Ограничена възможност за добавяне на подробности за задачите

Напомнянията не са достъпни в безплатната версия.

Повишена крива на обучение

Цени на Todoist

Безплатни

Pro : 4 $/месец на потребител

Бизнес: 6 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Todoist

G2: 4. 4/5 (758+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2252+ отзива)

9. Microsoft To Do

чрез Microsoft

Microsoft To Do е приложение за управление на задачи и инструмент за сътрудничество, което се интегрира безпроблемно с други приложения в екосистемата на Microsoft.

Тази лесна за използване платформа е чудесна за записване, организиране и споделяне на ежедневни напомняния, списъци със задачи и списъци с дейности.

Независимо дали управлявате личния си живот, работни задачи или други важни задачи, Microsoft To Do може да бъде подходящо решение за всичко.

Благодарение на приложенията за настолни компютри и мобилни устройства, можете да поддържате ежедневния си списък с задачи отвсякъде.

Интуитивният интерфейс на Microsoft To Do ви позволява да разделите задачите на управляеми стъпки. Можете лесно да зададете крайни срокове и напомняния, за да сте винаги организирани и в крак с плана си.

Microsoft To-Do не предлага нито една от най-новите AI технологии за подобряване на производителността и ефективността. Въпреки това, той се интегрира с AI на Zapier. Ако работите с много приложения на Microsoft, това може да бъде добра алтернатива на Taskade.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

Работи отлично с Outlook и други M365 услуги

Лесен за използване, прост и удобен потребителски интерфейс

Надеждни напомняния

Добри функции за сътрудничество

Ограничения на Microsoft To Do

Няма безплатна версия

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Microsoft To Do

Основен пакет: 6 $/месец на потребител

Стандартен : 12,50 $/месец на потребител

Премиум: 22 $/месец на потребител

Приложения за бизнес: 8,25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

G2: 4. 4/5 (61+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (2783+ отзива)

10. Teamwork

чрез Teamwork

Teamwork е софтуер за управление на проекти, създаден специално за работа с клиенти. Той ви помага да управлявате списъците със задачи, проектите, клиентите и фрийлансърите на вашия екип.

Независимо дали се занимавате с индивидуални задачи или управлявате екипни проекти, Teamwork може да ви помогне лесно да проследявате напредъка на проекта си. Той е отлична алтернатива на Taskade и чудесен инструмент за управление на задачи.

Неговите усъвършенствани функции за сътрудничество в реално време позволяват на потребителите да работят по-тясно и продуктивно, особено когато работят с отдалечени екипи.

Teamwork ви позволява да възлагате задачи и да създавате подзадачи. Софтуерът за управление на проекти и задачи безпроблемно интегрира възлагането на задачи, проследяването на напредъка и отчитането на времето за по-добри работни процеси и по-висока производителност.

С помощта на етикети и персонализирани полета можете да категоризирате и филтрирате информация, специфична за нуждите на вашия бизнес.

Потребителите го харесват, защото въпреки богатите си функции, той е лесен и удобен за използване. Проверете го, ако търсите безплатна алтернатива на Taskade, но не се нуждаете от най-новите технологии в областта на изкуствения интелект.

Най-добрите функции за работа в екип

Безплатно добавяне на клиенти към софтуера за управление на задачи, за да сътрудничите в обединено работно пространство

Поддържа както вътрешни, така и външни проекти в правилната посока

Позволява ви да свържете конкретни задачи и часове с клиенти за по-добра комуникация в екипа.

Персонализирани напомняния и имейл отчети за ускоряване на бизнес процесите

Ограничения на екипната работа

Стръмна крива на обучение в сравнение с някои други софтуери за управление на задачи в списъка

Функциите за чат могат да се усещат малко ограничаващи

Цени за екипна работа

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 5,99 $/месец на потребител

Цена: 9,99 $/месец на потребител

Grow: 19,99 $/месец на потребител

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (1037+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (827+ отзива)

Алтернативи на Taskade за всеки, за да работите по-умно

Накратко, намирането на любимите ви инструменти, които да заменят Taskade, може да бъде важно решение, но си заслужава, ако това даде на вашия екип пълен контрол над работните процеси по проектите!

Разгледахме 10-те най-добри алтернативни инструмента на Taskade, които можете да си набавите в момента – от мощни приложения като ClickUp до нишови бижута като TickTick и Nuclino – има по нещо за всеки.

С богат набор от функции, AI инструменти за управление на проекти, удобни потребителски интерфейси и гладка съвместна работа, имате богат избор, когато става въпрос за най-добрите алтернативи на Taskade!

Изберете тази, която отговаря най-добре на нуждите на вашия екип.

Готови ли сте да пренесете управлението на проектите и задачите си на следващото ниво?