Как да оптимизирате живота си с натрупването на навици

В продължение на години сутрините ми не бяха толкова продуктивни, колкото бих искал.

Целта ми беше проста: да установя спокойна, фокусирана сутрешна рутина, която да зададе тона за успешен ден. Опитах няколко трика – създадох списък със задачи вечерта преди това, опитах да ям „жабата“ първото нещо сутринта и дори преместих повечето от срещите си за втората половина на деня, за да мога да се фокусирам върху това да дам на тялото и ума си енергията, от която се нуждаят, за да се справят с предизвикателствата на един типичен работен ден.

Но волята сама по себе си не беше достатъчна, за да ме накара да се придържам към всички тези методи за продуктивност.

Тогава реших да започна да натрупвам навици, техника, която оттогава промени сутрините ми. Тя се превърна в крайъгълен камък на моята продуктивност и съм тук, за да споделя силата на този прост, но ефективен метод, надявайки се, че ще работи и за вас.

Какво е натрупване на навици?

Натрупването на навици е стратегия за изграждане на нови навици чрез свързването им с вече съществуващи. Тя работи, защото интегрирането на ново поведение в установена ежедневна рутина го прави по-лесно за запомняне и поддържане във времето.

Представете си го като прикачване на вагон (новият ви навик) към вече движещ се влак (съществуващият ви навик). Съществуващият навик действа като сигнал и намалява умственото усилие, необходимо за започване на новото поведение.

Красотата на натрупването на навици е, че решава двата най-големи проблема при формирането на навици – забравянето и липсата на мотивация. Като прикачите нов навик към съществуващ навик, е по-малко вероятно да го забравите. Инерцията на съществуващия навик улеснява преодоляването на първоначалната съпротива към новия.

История на натрупването на навици

Терминът „натрупване на навици“ може да бъде проследен до работата на автора и експерта по формиране на навици С. Дж. Скот в книгата му Habit Stacking: 97 Small Life Changes That Take Five Minutes or Less (Натрупване на навици: 97 малки промени в живота, които отнемат пет минути или по-малко). Тази книга представя натрупването на навици като начин за опростяване на формирането на нови ежедневни навици, като се възползва от съществуващите рутинни действия.

чрез Amazon

Идеята получи по-широко признание благодарение на подкрепата от знаменитости, бизнес лидери и влиятелни фигури в средите за самоусъвършенстване и продуктивност. Дори Опра Уинфри е известна с това, че практикува натрупването на навици – тя пише подробно за това как да изградим добри навици в книгата си „What I Know For Sure” (Това, което знам със сигурност).

Благодарение на ефективността си в изграждането на устойчиви рутинни навици, тази техника се е превърнала в широко признат принцип в областта на формирането на навици и оптимизирането на продуктивността.

Джеймс Клиър, известен автор в тази област, изигра важна роля в популяризирането на натрупването на навици сред по-широка аудитория с книгата си „Атомни навици“. Тя е задължителна за четене, ако искате да научите как да изградите трайни навици и да подобрите личния и професионалния си живот.

Препоръчителна литература: „Атомни навици“ от Джеймс Клиър

чрез Amazon

Международният бестселър „Атомни навици“ на Джеймс Клиър се впуска в дълбочина в начина, по който разбираме формирането на навици. Клиър обяснява науката зад навиците и представя мощни стратегии – една от които е натрупването на навици – за да се постигнат трайни промени.

Ето един впечатляващ цитат от книгата, който ме впечатли:

Всяко действие, което предприемате, е глас за типа човек, който искате да станете.

Всяко действие, което предприемате, е глас за типа човек, който искате да станете.

Той отразява идеята, че нашите ежедневни избори, големи или малки, оформят това, което сме. По-важното е, че подчертава, че вие имате контрол над личното си развитие. Като правите съзнателни избори, можете да се насочите към желаното бъдеще.

Основни принципи на натрупването на навици

Тази формула за натрупване на навици работи чудесно, защото използва два ключови елемента от формирането на навици: основни навици и тригер и награда.

Опорни навици

Тези навици вече са дълбоко вкоренени или „закотвени“ във вашата рутина. Примери за закотвени навици са миенето на зъбите, приготвянето на кафе или проверката на телефона сутрин.

Ефективността на натрупването на навици зависи от избора на подходящ основен навик. Той трябва да бъде навик, който изпълнявате редовно, без да се замисляте много.

Стимул и награда

Цикълът на навиците, концепция, популяризирана и от Джеймс Клиър, е тричастен цикъл – тригер, поведение и награда. Тригерите ни подтикват да започнем да извършваме дадено поведение, което след това е последвано от награда, която засилва поведението и увеличава вероятността то да се повтори в бъдеще.

Натрупването на навици работи, като свързва желаното ново поведение (целеви навик) с съществуващия тригер и награда на избрания от вас основен навик.

По този начин вие използвате установения цикъл от стимул-награда на основния навик, за да създадете положително подсилване и за новото поведение или желания навик.

Ето няколко примера за успешно натрупване на навици, следвайки формулата за натрупване на навици: Преди/след [основен навик], ще [нов навик]. Примери: 1. След като си измия зъбите сутрин, ще медитирам 5 минути. Като съчетаете медитацията с установената ежедневна рутина на миенето на зъбите, вие разчитате на съществуващия тригер (завършване на миенето) и награда (чувство на свежест), за да започнете новия навик. 2. Когато си взема почивка от работа, ще ставам и ще разтягам гърба си. Тук използвате съществуващ ежедневен тригер (почивка от работа) и награда (избягване на болки в долната част на гърба), за да култивирате новия навик да правите разтягания.

Предимства на натрупването на навици

Когато опитах натрупването на навици за първи път, веднага забелязах следните ползи:

Повишена ефективност: чрез интегрирането на нови навици в съществуващите рутинни дейности успях да елиминирам необходимостта да създавам изцяло нови времеви слотове за тях (и да избегна стреса и чувството за вина, свързани с продуктивността, които произтичаха от това). Това организира деня ми и ми позволи да постигна повече в рамките на времето, с което разполагах.

Намалена умора от вземане на решения: Всички ние разполагаме с ограничено количество умствена воля всеки ден. Натрупването на навици намалява умората от вземане на решения, свързана с започването на нови навици, като ги поставя на автопилот.

По-лесно формиране на навици: Най-голямата пречка за формирането на нов навик често е първоначалната съпротива. Натрупването на навици премахна тази пречка, като се възползва от набраната инерция на моите основни навици.

Подобрена последователност: Основните навици са дълбоко вкоренени в рутината ни, което прави по-вероятно да ги изпълняваме. Натрупването на навици разчита на тази последователност, за да гарантира, че ще изпълняваме и новия навик.

Популярни примери за натрупване на навици

Макар че „натрупването на навици“ е нов термин, основната концепция се появява в по-ранна литература за самоусъвършенстване. Бенджамин Франклин, в автобиографията си, обсъжда ежедневната си рутина – стратегии за формиране на положителни навици, като ги свързва с съществуващи действия през деня.

Много съвременни знаменитости също са привърженици на рутината и промяната в поведението, което може да се разглежда като приложение на принципите на натрупването на навици.

Опра Уинфри често говори за сутрешната си медитационна рутина, подчертавайки силата на последователните навици за благополучие. Това съответства на основната концепция на натрупването на навици, а именно свързването на ново поведение (медитация) с вече съществуваща рутина (сутрешно ставане).

Дженифър Лопес подчертава важността на съня и здравословните хранителни навици за поддържане на енергията и натоварения си график. Това корелира с фокуса на натрупването на навици върху интегрирането на положителни поведения в ежедневните рутинни дейности.

Очевидно е, че красотата на натрупването на навици се крие в неговата гъвкавост. То може да се приложи в различни области на живота, от личностното развитие до продуктивността.

Ето няколко идеи за прилагане на натрупването на навици във вашата ежедневна рутина: Фитнес : След като си направите кафе, направете 10 лицеви опори.

Внимателност и душевно благополучие : Започнете обедната си почивка с 5 дълбоки вдишвания.

Производителност : След като проверите електронната си поща, отделете 5 минути за планиране на деня си.

Четене : Преди лягане прочетете 10 страници от книга, вместо да преглеждате социалните медии.

Личностно развитие: След като проверите електронната си поща, отделете 5 минути за четене на книга за самоусъвършенстване. Като част от рутината си преди лягане, запишете три неща, за които сте благодарни, в дневник за благодарност.

Предизвикателства при използването на натрупването на навици

Макар натрупването на навици да е мощен инструмент за изграждане на нови рутинни действия, то има и своите ограничения. Може да се сблъскате с предизвикателства като:

Намиране на подходящия тригер: Не всички навици имат естествени тригери. Налагането на нов навик върху съществуващ може да се усеща като неудобно. Дори може да доведе до изоставяне и на двата.

Гъвкавост: Строгият набор от навици може да не издържи, когато графикът ви се наруши.

Обхват: Натрупването на навици е отлично за изграждането на единични навици. То е по-малко ефективно за сложни проекти, изискващи множество стъпки.

Тъй като натрупването на навици е обща техника, индивидуални фактори като личност, мотивация и предпочитания в начина на живот могат да повлияят на успеха й. Един универсален подход може да не е оптимален за всички.

Тези алтернативи и допълнения ми помогнаха да преодолея предизвикателствата и може да се окажат полезни и за вас:

Тимбоксинг: Отделете конкретни времеви слотове за задачите в календара си. Това създава структура и предотвратява прокрастинирането.

Тематично групиране: Групирайте сходни задачи. Това ви позволява да пренесете фокуса, придобит от една задача, към следващата свързана с нея.

Методът „Малките навици“ : Изградете нови навици или променете съществуващите, като се фокусирате върху много малки, управляеми стъпки. Започвайки с изключително малки стъпки, натрупването на навици може да даде по-добри резултати.

Техника „Само пет минути“: Да се ангажирате с нов навик само за пет минути може да бъде чудесен начин да преодолеете първоначалната пречка.

Матрицата на Айзенхауер : Приоритизирайте задачите въз основа на спешност и важност. Това ви помага да се съсредоточите върху задачите, които водят до резултати, дори когато рутината ви бъде нарушена.

Проследяване на навиците: Цифрови инструменти като игри като Habitica и Цифрови инструменти като приложения за проследяване на навици виртуални ежедневни списъци могат да бъдат вашият източник на мотивация за изграждане и поддържане на добри навици.

Инструменти за управление на проекти: Използвайте инструмент като ClickUp, за да разделите големи проекти в работата или за личностно развитие на управляеми стъпки, да зададете крайни срокове и да проследявате визуално напредъка.

Следете навиците си с помощта на повтарящите се задачи в ClickUp.

ClickUp се справя с предизвикателствата на натрупването на навици чрез:

Това ви позволява лесно да разделите по-големите лични цели на по-малки, по-лесно управляеми задачи и подзадачи в ClickUp . След това можете да комбинирате тези по-малки задачи с вече съществуващите си навици, като по този начин създадете по-плавен преход.

Гъвкаво планиране и напомняния с ClickUp Recurring Tasks и ClickUp Dates & Times . Дори ако основната ви рутина бъде нарушена, инструментът може да ви върне на правилния път с новия навик, който се опитвате да изградите. . Дори ако основната ви рутина бъде нарушена, инструментът може да ви върне на правилния път с новия навик, който се опитвате да изградите.

Предприемане на следващото действие с ClickUp Dependencies и ClickUp Checklists . Можете да зададете зависимости между задачите, като по този начин се уверявате, че ги изпълнявате в правилния ред. Освен това, чеклистите в рамките на задачите могат да разбият стъпките на по-малки части и да ви дадат усещане за постижение, когато ги изпълните. . Можете да зададете зависимости между задачите, като по този начин се уверявате, че ги изпълнявате в правилния ред. Освен това, чеклистите в рамките на задачите могат да разбият стъпките на по-малки части и да ви дадат усещане за постижение, когато ги изпълните.

Помага ви да премествате задачите в графика си, за да се адаптирате към промените, като гарантира, че денят ви остава продуктивен. Можете лесно да премествате задачите в графика си, което улеснява коригирането на плана ви в зависимост от неочаквани събития.

Осигуряваме ви инструменти за визуализиране на сложни проекти и проследяване на зависимости с адаптивните мисловни карти на ClickUp

Как да приложите натрупването на навици в ClickUp

В допълнение към начините, по които ClickUp помага за справяне с предизвикателствата, платформата предлага специфични функционалности, които можете да използвате, за да подпомогнете натрупването на навици.

Ето за какво използвах ClickUp:

Поставяне на дългосрочни цели, свързани с моите навици

Използвайте ClickUp Goals, за да определите „защо“ стои зад вашите навици. Поставете си дългосрочни цели (например да подобрите здравето си, да станете по-продуктивни), за да дадете посока и мотивация на натрупването на навици.

Поддържане на организиран списък с натрупване на навици

Изгледът „Списък“ на ClickUp е идеален за организиране на натрупването на навици.

Всяка точка от списъка може да представлява натрупване на навици, съдържащо „подсказващия“ навик (съществуващата рутина) и „целевия“ навик (новият навик, който искате да добавите).

Създаване на подробни описания на навиците

ClickUp Docs ви позволява да разработите всеки набор от навици. Включете подробности като конкретните действия за всеки навик, ползите и всички тригери или напомняния, от които може да се нуждаете.

Можете да добавите и мотивационни цитати и афирмации, които да ви помогнат да останете на правилния път, както и да опитате различни стратегии за водене на бележки, за да увеличите ефективността на изграждането на навици.

Създавайте бележки, вмъквайте маркери, добавяйте таблици и други елементи, за да форматирате документите по ваш вкус в ClickUp Docs.

Създаване на „бяла дъска“ за натрупване на навици, за да отпразнувате завършените задачи и да визуализирате пътуването

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да създадете цветни визуализации на вашето пътуване към натрупването на навици. Това е чудесен начин да добавите забавление и гъвкавост към вашите планове.

Използване на готови шаблони за бързо стартиране на натрупването на навици

Шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp е отлично средство за проследяване на ежедневните ви лични цели месец след месец. Можете да определите целите си, да създавате списъци, да следите работните си навици, да задавате график и да актуализирате напредъка си в шаблона.

Изтеглете този шаблон Развивайте и поддържайте добри навици с шаблона за проследяване на лични навици на ClickUp.

Бързи съвети за максимално използване на този шаблон:

Създавайте задачи с персонализирани статуси като „Отворено“ и „Завършено“, за да следите напредъка на всеки навик.

Категоризирайте и добавете персонализирани атрибути като „Напредък“ и заглавия за вашите навици (например: „Прочети 15 страници“, „10 000 крачки“ и „Изпий 64 унции“), за да визуализирате лесно напредъка си.

Използвайте етикети за приоритети, за да подобрите ефективността си в изграждането на навици.

Можете да използвате и шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp, за да разделите навиците си на ежедневни цели. Този шаблон ми помогна да планирам събитията и да организирам дните си до най-малкия детайл. Успях да свърша задачите си навреме и да подобря рутината си за по-добър баланс между работата и личния живот.

Изтеглете този шаблон Останете организирани и продуктивни с фокусиран ежедневен план, използвайки шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp.

Бързи съвети за максимално използване на този шаблон:

Подгответе ежедневен списък със задачи, за да планирате деня си и да подредите задачите по важност и спешност

Използвайте табличния изглед, за да получите обща представа за навиците си и да отбелязвате лесно изпълнените задачи

Актуализирайте статуса си в зависимост от напредъка на навиците си, за да сте информирани за постигнатите резултати

Наблюдавайте и анализирайте навиците си, за да постигнете максимална продуктивност

Кратък тест за натрупването на навици Проверете новопридобитите си знания за натрупването на навици с този интерактивен тест! Сценарий 1: Искате да развиете навика да ползвате конец за зъби преди лягане. Кой съществуващ навик бихте могли да използвате като опора? а) Миене на зъбите б) Проверка на социалните медии в леглото в) Отстраняване на грима Сценарий 2: Решили сте да добавите 10-минутна медитация след сутрешното си кафе. Понякога обаче пропускате кафето, ако закъснявате. Какво можете да направите, за да преодолеете това предизвикателство? а) Изберете различен основен навик (например, да си оправяте леглото) б) Настройте алармата по-рано, за да имате време както за кафе, така и за медитация. в) Пропускайте медитацията в дните, в които пропускате кафето Сценарий 3: Как можете да използвате ClickUp, за да сте сигурни, че няма да пропуснете сесията си за медитация? а) Създайте повтаряща се задача в изглед „Списък“ с краен срок, зададен за всяка сутрин. б) Добавете задача за медитация към шаблона на ежедневния си планиращ календар в ClickUp и я включете в графика си заедно с рутинните си дейности по време на закуска. в) И А, и Б Отговори: 1: (а) Миенето на зъбите е най-надеждният и чест навик в този сценарий. 2: (а) Изборът на различен, по-надежден навик-опорна точка гарантира, че вашата медитация няма да бъде пропусната. 3: (c) И А, и Б. ClickUp предлага няколко начина за управление на натрупването на навици. Изберете метода, който най-добре подхожда на вашия работен процес. Допълнително предизвикателство: Представете си, че сте известен спортист, известен с rigorous workout routine. Как бихте могли да използвате натрупването на навици, за да включите здравословни хранителни навици в ежедневния си график?

Моят успех с натрупването на навици

Връщайки се към собствената си история, натрупването на навици ми помогна да повиша продуктивността си и да намаля стреса. Използването на примери за натрупване на навици, като водене на дневник след миенето на зъбите, докато се наслаждавах на здравословна напитка, направи сутрините ми по-съзнателни.

Малките промени се натрупваха с времето. Воденето на дневник и записването на идеите и мислите ми беше чудесен начин да се уверя, че работя по задачите, които съм си поставил, вместо да ги забравям или отлагам.

В съчетание с функциите и шаблоните на ClickUp, цялото упражнение беше впечатляващо начало на трайна трансформация с самодисциплина.

Важно е обаче да помните, че натрупването на навици е пътуване, а не крайна цел. Ще има препятствия, но с постоянни усилия и подходящи инструменти като ClickUp можете да изградите трайни навици и да постигнете целите си.

Защо да не опитате?

Може да се изненадате колко много можете да постигнете, просто като добавите малки промени към съществуващите си навици.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!