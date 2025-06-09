10-те най-добри AI приложения за списъци със задачи и мениджъри на задачи през 2025 г.

Ако някога сте имали затруднения да се справите с всичко, което трябва да направите през деня, приложенията за списъци със задачи с изкуствен интелект могат да ви помогнат.

Днес има много приложения за управление на задачи с изкуствен интелект, които ви помагат да управлявате вашите задачи. Те включват ключови функции като разширено проследяване на задачи, автоматично планиране, приоритизиране на задачи и интелигентни предложения, така че винаги да знаете коя дейност да предприемете и колко време да отделите за нея.

Но намирането на идеалния инструмент за списъци с задачи е по-лесно на думи, отколкото на практика, затова ние изпробвахме и тествахме десетте най-добри AI приложения, създадени да ви помогнат да се справяте с ежедневните си задачи с по-голяма лекота, независимо от сферата, в която работите.

Резултатите няма да ви разочароват.

Да започнем.

Какво да търсите в приложенията за списъци със задачи, базирани на изкуствен интелект?

Нуждите и навиците на всеки човек са различни, затова не всички AI приложения за списъци с задачи ще ви бъдат подходящи. Когато избирате измежду множеството налични опции, ето някои фактори, които ви препоръчвам да вземете под внимание:

Оптимизирайте процесите по управление на задачите: Искате да съкратите времето за запознаване с приложението и да започнете да го използвате бързо; всички процеси по настройка трябва да са лесни и автоматизирани с AI, доколкото е възможно.

Интуитивен интерфейс на приложението: Това улеснява навигацията и организирането на задачите ви; трябва да можете да разглеждате приложението и да го използвате логично и бързо.

Интеграции с трети страни: Инструментът трябва да е съвместим с други софтуери, които използвате в ежедневната си работа, като Gmail или Slack, и да се интегрира лесно с няколко кликвания, включително настройка на разрешенията на приложението и синхронизиране на данните.

Възможности за управление на данни: Приложенията за списъци със задачи с изкуствен интелект, които обмисляте, трябва да могат да ви помогнат да проследявате процесите си и да получите информация за това как можете да оптимизирате работния си процес; това може да бъде под формата на редовни седмични актуализации или диаграми, които можете да изтеглите при поискване.

Криптиране и съответствие с нормативните изисквания: Вашата сигурност и поверителност трябва да бъдат защитени на всяка цена; по-специално, трябва да разполагате с необходимата информация за това как приложението за списъци с задачи ще използва данните за вашата активност.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

10-те най-добри AI приложения за списъци със задачи, които да използвате

1. ClickUp (най-добрият инструмент за управление на задачи с изкуствен интелект)

Започнете с ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain като ваш надежден партньор, писател и мениджър на знания.

ClickUp е приложение за списъци с задачи „всичко в едно“ с многофункционални функции за управление на проекти, сътрудничество и анализи. Мога да създавам многофункционални и подробни списъци във всяка част от работното си пространство, като използвам ClickUp Online To-Do List, Tasks, Docs или Notes.

С ClickUp Tasks, например, мога да добавям списъци за проверка към всяка задача на платформата, като създавам ясни процеси за себе си и екипа си. От друга страна, вграждането на интерактивни списъци за проверка в ClickUp Docs ми позволява да отбелязвам задачите, изброени в даден документ.

Планирайте, организирайте и сътрудничете по всеки списък със задачи с ClickUp Tasks.

Разбира се, има и опция за създаване на списъци за проверка от ClickUp Notepad или чрез разширението на браузъра, без да се налага да превключвате раздели и да прекъсвате работния си процес.

Когато имам прекалено много неща на главата си и не искам да създавам списъци ръчно, използвам ClickUp Brain. То автоматизира създаването на задачи и подзадачи, предоставя бързи отговори на въпроси относно задачите и документите и обобщава ефективно подробностите за задачите.

Обобщавайте дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

За да тествам възможностите на тази AI функция, създадох проект, озаглавен „Стартиране на нова маркетингова кампания“, и добавих съответните членове на екипа, за да обсъдим идеи и стратегии.

Обсъдихме плана на екипа, целите, целевата аудитория и цялостния подход, който искахме да възприемем за кампанията. В рамките на кратък период ClickUp Brain започна да предлага персонализирани подзадачи въз основа на контекста на нашата дискусия.

Те включваха провеждане на пазарно проучване, за да разберем предпочитанията на клиентите, разработване на креативно съдържание за социалните медии, координация с графични дизайнери за създаване на рекламни материали и определяне на график за стартиране на кампанията.

Проактивната помощ оптимизира процеса на планиране и изброи всички важни стъпки, от които се нуждаехме, което ни даде доста добър старт. Няма нищо по-добро от ClickUp, за да научите как да използвате изкуствения интелект за ежедневните задачи.

ClickUp Brain MAX – Преобразуване на реч в текст и контекстуална изкуствена интелигентност за списъци със задачи

Ако ClickUp Brain ви помага да автоматизирате задачите си, ClickUp Brain MAX отива още по-далеч с гласово управляван AI спътник за настолни компютри, който разбира вашите задачи, срокове и контекста на работното ви място.

Подробности за задачите на Brain Max

С Talk to Text можете да продиктувате задачите, бележките или актуализациите си, а Brain MAX веднага ги преобразува в изпипани, структурирани задачи или списъци за проверка, готови за възлагане, приоритизиране или добавяне в ClickUp Doc.

Защо Brain MAX помага при управлението на задачите:

Записване без ръце: Диктувайте нови задачи или актуализации, без да губите концентрация.

Интелигентно свързване: Споменете членовете на екипа или проектите по име, за да свържете бележките си незабавно.

Контекстуално търсене: извеждайте свързани задачи, документи или бележки от срещи, без да напускате списъка си.

Гъвкаво форматиране: Използвайте естествени команди като „булетен списък“ или „срок петък“, за да оформите списъка си в реално време.

Многоезичен изход: Добавяйте задачи на един език и ги извеждайте на друг за глобални екипи.

Пример:

„Макс, създай подзадача за проследяване на дизайна на макетите на кампанията до вторник.“ ✅ Подзадачата е създадена, крайният срок е добавен, екипът е уведомен.

„Макс, създай подзадача за проследяване на дизайна на макетите за кампанията до вторник.“ ✅ Подзадачата е създадена, крайният срок е добавен, екипът е уведомен.

Най-добрите функции на ClickUp

AI Notetaker за автоматично документиране на срещи в приложения на трети страни, като Zoom, Teams и Google Meet

Приоритизирайте задачите въз основа на фактори като важност, спешност или усилие.

Персонализирайте типовете задачи, като интегрирате вашите конвенции за именуване в персонализираните полета на ClickUp.

Достъпвайте безпроблемно списъка си със задачи в ClickUp от настолния си компютър, мобилно устройство или уеб браузър.

Повишете производителността си, като обобщавате задачите си в края на деня с помощта на Standups на ClickUp, задвижвано от изкуствен интелект.

Организирайте проектите си със списъци, подзадачи и крайни срокове и проследявайте напредъка си с инструменти като диаграми на Гант или табла Канбан.

Готови шаблони за списъци със задачи , оборудвани с изкуствен интелект, за да управлявате задачите в динамичен документ. Започнете с шаблона за списък със задачи на ClickUp

Изтеглете този шаблон Поддържайте текущ списък със задачи с шаблона за списък със задачи на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Не всички функции на ClickUp са налични в момента в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4100 отзива)

2. TimeHero (Най-доброто за управление и автоматизиране на задачите на екипа с информация за моделите на производителност)

чрез TimeHero

TimeHero е интелигентен инструмент за планиране и управление на задачи. Той позволява планиране, управление и автоматизиране на ежедневни работни задачи, проекти и събития в календара – всичко на едно място. Той автоматично планира задачите в календара ми въз основа на крайните срокове, приоритетите и наличността ми.

TimeHero също така ми даде информация за моделите на продуктивност на моя екип. Можех да видя капацитета на членовете на екипа си, лесно да разпределям задачи и да @споменавам другите в чатовете за задачи – без да са необходими проверки или срещи за актуализиране. Това прави автоматизирането на задачите с изкуствен интелект доста лесно.

Най-добрите функции на TimeHero

Задействайте таймер отвсякъде и изпълнявайте множество задачи през деня; достъп до подробни и полезни времеви разписания.

Използвайте шаблони за работния процес , за да стартирате бързо обичайните си списъци със задачи; свържете началните и крайните дати с други регистри на дейности или събития.

Получавайте интелигентни известия, които ви предупреждават за предстоящи крайни срокове, промени в дневния график и завършени задачи.

Ограничения на TimeHero

Инструментът не може да изпраща програмирани или автоматични актуализации или напомняния по имейл, тъй като няма координиран списък с контакти.

Потребителите са съобщили за проблеми при намирането на задачи и подзадачи в някои случаи.

Цени на TimeHero

Основно: 5 долара на потребител на месец

Професионална версия: 12 долара на месец на потребител

Премиум: 27 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за TimeHero

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Trello (Най-доброто за персонализирани списъци със задачи и управление на задачите с помощта на система от табла Kanban)

чрез Trello

След като тествах Trello, разбрах защо то е толкова популярно за управление на задачи. Неговият лесен за употреба и визуално привлекателен интерфейс е базиран на системата Kanban, където задачите се представят като карти на табло.

Можех да записвам конкретни задачи на отделни картички и да ги персонализирам с крайни срокове, прикачени файлове и етикети, като поддържах ясна представа за това, какво трябва да направя и кога.

Power-Ups на Trello ми позволиха да персонализирам таблата си според конкретни нужди, като например добавяне на календар, автоматизиране на повтарящи се задачи или интегриране на приложения на трети страни, като Whereby и OneDrive.

Въпреки това, те изглеждат доста прости и не мисля, че биха били подходящи за по-сложни проекти.

Най-добрите функции на Trello

Следете всички карти с изгледа „Времева линия“; изпълнявайте команди и задавайте автоматизирани правила за почти всяко действие на платформата.

Контролирайте разрешенията за управление на съдържанието на вашата дъска с няколко кликвания и лесно управлявайте членовете на екипа в реално време.

Разделете сложните задачи в рамките на една и съща карта, като използвате функцията за списък с задачи за ефективно разпределение на задачите с изкуствен интелект.

Ограничения на Trello

Неотдавнашното обновяване на политиката ограничава сътрудничеството до само десет членове на борда, което ограничава полезността му за по-големи екипи.

При много сложни проекти системата с картички може да стане трудна за управление и разбиране.

Цени на Trello

Безплатно: 0 $

Стандартен план: 6 долара на месец на потребител

Премиум: 12,50 долара на месец на потребител

Enterprise: 17,50 $ на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 800 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 100 рецензии)

4. Asana (Най-доброто за оптимизиране на работните процеси по задачи и проекти в визуално интуитивен интерфейс)

чрез Asana

Asana е софтуер за управление на проекти, който е трудно да се пренебрегне. Той е известен с изчистения си и динамичен интерфейс и мощните AI функции, които помагат за ефективното организиране, проследяване и управление на работата.

Можете да възлагате задачи на членовете на екипа с крайни срокове, да добавяте коментари или инструкции и да прикачвате файлове за допълнителна информация, като поддържате цялата свързана комуникация организирана на едно място.

Инструментът за управление на проекти ви позволява да превключвате между различни оформления, за да видите списъците със задачи по няколко начина, включително табло Kanban, диаграма на Гант, списък, календар или времева линия.

Най-добрите функции на Asana

Добавете етикети към списъците си със задачи, за да можете да сортирате, филтрирате и автоматично да докладвате за работата си.

Създайте шаблони за често срещани задачи или типове списъци, от работни заявки до точки за действие от срещи.

Получете обобщение на случилото се в портфолио, проект или задача, за да сте в крак с Asana AI.

Ограничения на Asana

Уведомленията биха могли да бъдат по-персонализирани – например, потребителите не могат да избират да получават уведомления за задачи, споделени с тях, но не и за всички задачи в тяхното работно пространство.

Липсва опция за ръчно приоритизиране на задачите в списъка с задачи.

Цени на Asana

Лично: 0 долара

Стартово ниво: 13,49 долара на месец на потребител

Разширено: 30,49 долара на месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 12 700 рецензии)

Ако не сте запалени по Asana, ето няколко алтернативи на Asana, които можете да проучите

5. Monday.com (Най-доброто за автоматизация на работния процес с акцент върху използваемостта и визуалната персонализация)

чрез Monday

Monday. com предлага визуална и гъвкава платформа, която се адаптира към различни работни процеси и типове проекти.

Създаването на списъци със задачи беше лесно. Можех да използвам персонализирани шаблони или да създам списък от нулата в работен документ за понеделник, като добавях колони за статуси, крайни срокове, нива на приоритет и др.

Можех също да реша как искам да проследявам напредъка на проекта – чрез календар, времева линия, диаграма на Гант или изглед Канбан. Ако членовете на екипа ми имаха споделен списък със задачи, всеки от тях можеше да добави своите мнения.

Monday.com – най-добрите функции

Персонализирайте таблото си с различни джаджи, включително джаджата „Списък със задачи“, където можете да добавяте задачи и да ги отбелязвате като изпълнени, докато не завършите всичко.

Получавайте автоматични известия, когато наближават крайните срокове, за да сте сигурни, че всичко ще бъде готово навреме.

Приоритизирайте работата си въз основа на предстоящи срокове, текущо състояние или както предпочитате.

Ограничения на Monday.com

Потребителите са отбелязали, че не е възможно автоматично да се добавят няколко табла към дадена папка, което се отразява на тяхното преживяване при анализирането.

Липсва детайлен контрол върху разрешенията и нивата на достъп за гост потребители, което не е идеално за управление на списъци и проекти, съдържащи чувствителна информация.

Цени на Monday.com

Безплатно: 0 долара

Основно: 12 долара на месец на работно място

Стандартен план: 14 долара на месец за всеки потребител

Про: 24 долара на месец на работно място

Предприятия: Персонализирани цени

Monday.com – оценки и рецензии

G2: 4. 7/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4800 рецензии)

6. Tara AI (Най-доброто за управление на задачи с изкуствен интелект и гъвкаво планиране на проекти за екипи за разработка на софтуер)

чрез Tara AI

Tara AI е специално разработено за софтуерни екипи и предлага уникална комбинация от приложения за гъвкаво планиране на проекти и управление на задачи.

Едно от най-важните предимства на Tara AI е способността му да прогнозира и планира спринтове въз основа на исторически данни. Намерих това за изключително полезно, защото ми позволи да разпределя ресурсите по-ефективно, да предвиждам потенциални пречки и да гарантирам, че задачите ми се изпълняват по план и в срок.

Сътрудничеството в екип в Tara AI също е лесно и ефективно. С помощта на богатия текстов редактор можете лесно да възлагате задачи, да оставяте коментари и да прикачвате съответните документи, като по този начин гарантирате, че екипът ви винаги е на една и съща страница.

Най-добрите функции на Tara AI

Използвайте удобния изглед Kanban, за да разпределяте задачи и да следите напредъка на проектите.

Провеждайте седмични и ежедневни срещи, за да видите как напредва екипът ви спрямо плана за действие.

Възползвайте се от двупосочната синхронизация с GitHub, Trello и Asana за импортиране на задачи; актуализациите на задачите във всяка платформа ще се отразят във всички синхронизирани инструменти.

Ограничения на Tara AI

Няма безплатен план или дори безплатен пробен период.

По време на автоматичното управление на спринтовете, когато задачите са завършени и преместени в други спринтове, точките за претоварване не се актуализират съответно.

Цени на Tara AI

Insights Core: 25 долара на месец за всеки сътрудник (фактурира се ежегодно)

Insights Plus: 35 долара на месец за всеки сътрудник (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Tara AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Notion AI (Най-доброто за гъвкаво работно пространство „всичко в едно“ с AI-подобрено писане и организация на задачите)

чрез Notion AI

Потапянето в Notion AI беше вълнуващо преживяване, тъй като съчетава гъвкавостта на всеобхватната работна среда на Notion с мощността на изкуствения интелект.

AI асистентът може да ви помогне да създавате списъци със задачи автоматично от бележки от срещи, записи на продажбени разговори и т.н. Разбира се, можете да създадете списък с отметки по обичайния начин, като добавите блок със списък в Notion. Има и команда със слэш, с която можете да направите това бързо.

Те ви позволяват да добавяте крайни срокове към цели списъци или елементи в списъка, да възлагате задачи на хора и да проследявате напредъка с поле за статус. Можете също да накарате AI писателя да генерира идеи и елементи за списъка или да попълва автоматично списъци със задачи за конкретни задачи.

Освен това, в Notion ще намерите различни примери и шаблони за списъци със задачи, с които да организирате и приоритизирате задачите си ефективно.

Най-добрите функции на Notion AI

Пишете и превеждайте списъци на японски, испански, немски и други езици.

Позволете на другите да коментират или предлагат промени в списъка ви; просто натиснете клавиша @, за да ги уведомите.

Нека автозапълването прегледа стотици документи за минути и създаде списъци, анализи, обобщения и други.

Ограничения на Notion AI

Няма вграден инструмент за отчитане, което ограничава възможността ви да проследявате проектите си.

Функцията за изкуствен интелект се предлага срещу допълнителна такса от 10 долара на месец на потребител, което може да я направи скъпа за екипите.

Цени на Notion AI

Безплатни

Плюс: 12 долара на месец на работно място

Бизнес : 18 долара на месец на работно място

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

15 алтернативи на Notion, от които да избирате

8. Trevor AI (Най-доброто за съвместно управление на задачи с възможности за интеграция)

чрез Trevor AI

Последният в списъка ни с приложения за управление на задачи с изкуствен интелект е Trevor AI, интелигентен асистент за ежедневно планиране. С негова помощ мога да организирам задачите в списък, да добавям цветни етикети и бележки и да интегрирам софтуер на трети страни, като Google Calendar, за да синхронизирам срещите, заседанията и дейностите си.

Trevor AI също така предоставяше персонализирани предложения за планиране, което ми помагаше да се справям с отговорностите си. Приложението споделяше подробни анализи за това как прекарвам времето си и какво мога да направя, за да изпълня списъка си със задачи по най-оптималния начин.

Най-добрите функции на Trevor AI

Използвайте неговите предсказващи AI възможности, за да оцените точно продължителността на задачите въз основа на вашата наличност и минали действия.

Получавайте практични предложения за подобряване на ежедневния си план, съобразени с вашите нужди, по имейл.

Концентрирайте се върху текущата си задача, като използвате таймер и поле за бележки в режим „Фокус“.

Ограничения на Trevor AI

То се основава на синхронизация в облака, което ограничава функционалността му без интернет връзка.

За всичко, което надхвърля основното планиране, ще ви е необходим платен план.

Цени на Trevor AI

Безплатни: 0 долара

Професионален план: 3,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Trevor AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Taskade (Най-доброто за работна среда в реално време за задачи, бележки и видео сътрудничество)

чрез Taskade

Taskade е AI-базирано приложение за водене на бележки, с което можете да създавате календари за съдържание, диаграми, спринтове за проекти и дори SOP, всичко това в един интуитивен интерфейс. То позволява до 1 TB пространство за съхранение на файлове.

Много е готино как AI агентите на Taskade постоянно оценяват приоритетите на задачите и създават динамични връзки и йерархии между задачите в реално време. С тази функция винаги ще знаете кои задачи се нуждаят от незабавно внимание и как те се отнасят към проекта.

Най-добрите функции на Taskade

Визуализирайте списъците си в различни измерения – таблици, табла, списъци, мисловни карти, календари и др.

Обмисляйте, очертавайте и записвайте всичко за вашите задачи и бележки с помощта на AI асистент за писане и задачи.

Споделяйте лесно работата си с екипи, клиенти и гости; чатете и сътрудничете безпроблемно в уеб, мобилни устройства и настолни компютри.

Ограничения на Taskade

Липсват разширени опции като добавяне на изображения и видеоклипове или създаване на сложни таблици.

Форматирането може да бъде предизвикателство, ако не сте запознати с редакторите, съвместими с Markdown.

Цени на Taskade

Безплатни: 0 $

Taskade Pro: 10 долара на месец на потребител

Taskade for Teams: 20 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Taskade

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Motion (Най-доброто за създаване на адаптивни работни процеси и автоматизирано планиране на задачи)

чрез Motion

Motion е AI асистент с функция за динамично планиране. Когато въвеждам задачите, крайните срокове и срещите си в платформата, AI за управление на времето автоматично подрежда графика ми, за да се гарантира, че работя оптимално.

За разлика от някои AI мениджъри на задачи, Motion се адаптира към промените в реално време. Например, ако среща бъде пренасрочена или възникне нова задача, то преизчислява деня ми, за да се побере всичко, без да се налага да правя ръчни корекции.

Освен това, на екрана ми се появяваше малък банер, който ми напомняше да елиминирам разсейващите фактори – функция, която си заслужава да се спомене в този преглед на Motion.

Най-добрите функции на Motion

Създавайте ежедневни или седмични задачи и запазете съответното време в календара си, за да ги изпълните.

Записвайте подробни бележки и съхранявайте информация за списъците си със задачи, за да имате лесен достъп до тях.

Пренаредете задачите си с едно кликване, ако се появи спешна среща или неотложна работа.

Ограничения на движението

Не можете да дублирате задачи, вместо да ги създавате от нулата.

Няма опция за подреждане на работните пространства по азбучен ред или чрез ръчно преподреждане.

Няма безплатен план, само безплатен пробен период.

Динамично ценообразуване

Индивидуално: 34 долара на месец

Екип: 20 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Motion

G2: 4. 1/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

Подобрете създаването на списъци и управлението на задачите с помощта на AI асистент

Добре подбрано приложение с изкуствен интелект може да ви помогне да поемете контрола над списъка си със задачи и да постигнете максимална продуктивност веднъж завинаги. Най-добрите приложения съчетават използваемост, интуитивност, гъвкавост, сигурност и интеграция с трети страни, така че да можете да накарате инструмента да работи за вас, а не обратното.

Без съмнение изкуственият интелект променя изцяло производителността. Независимо от вашия работен ден, той може да ви помогне да спестите време и да посветите енергията си на най-важните задачи. Приложенията за списъци със задачи, базирани на изкуствен интелект, могат да оптимизират работния ви процес, като приоритизират задачите и ви спестят часове от времето ви всяка седмица.

С ClickUp можете да останете продуктивни, като създавате списъци със задачи, базирани на изкуствен интелект, с няколко прости стъпки. Освен това, приложението предлага и няколко функции за сътрудничество, комуникация и продуктивност, които могат да опростят ежедневието ви.

Независимо дали искате да управлявате работата си или да се занимавате със задачите на екипа, нашата платформа може да се мащабира според нуждите ви.

Убедете се сами в предимствата им. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.