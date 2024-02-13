12 най-добри шаблона за Drip кампании за ефективен имейл маркетинг

Ако сте фен на рапа, терминът „капково“ може би ви е накарал да мислите, че в тази статия ще говорим за луксозни модни марки, скъпи бижута и разкошен начин на живот. И макар че няма да засягаме нищо, което е модерно и готино в материален смисъл, ще говорим за една много готина комуникационна стратегия: капковите имейл кампании. 😎

Когато се изпълняват правилно, тези кампании могат да бъдат изключително полезни за бизнеса, тъй като осигуряват по-високи проценти на кликвания и отваряния в сравнение с еднократните имейли.

Освен това, дрип имейл кампаниите са предназначени да предоставят подходяща информация в подходящия момент, което е полезно за достигане до клиентите на всеки етап от тяхното пътуване и във всяка точка от продажбения процес.

За да ви помогнем да започнете работата си и да реализирате успешни имейл кампании, ето 12 полезни шаблона за дрип кампании, заедно с инструмент за управление на проекти, с който да поддържате имейл маркетинга си на ниво!

Какво е дрип кампания по имейл?

Кампаниите за капково изпращане на имейли представляват поредица от автоматизирани имейли, изпратени до списък с абонати в отговор на действията на даден потребител. Въз основа на набор от предварително определени параметри, тези имейли се изпращат последователно и се доставят по определен график.

В реалния живот една дрип кампания по имейл би изглеждала по следния начин:

Когато дадено лице се абонира за вашия имейл списък, вие му изпращате първоначален имейл (в повечето случаи – съобщение за добре дошъл).

Няколко дни по-късно, обикновено два до три, им изпращате втори имейл, в който представяте най-популярните си функции, ако продуктът или услугата е фокусът на вашия бизнес.

След около пет дни продължавате с изпращането на трети имейл, съдържащ CTA, който насърчава получателите да резервират демонстрация, да се регистрират за безплатен пробен период или просто да направят покупка.

И така, каква е ползата от това да вложиш толкова усилия само в изпращането на имейли? Ами, има много! С подходящата дрип имейл кампания и софтуер за дрип кампании ще постигнеш следното:

Създайте персонализирана и целенасочена комуникация

Поддържайте интереса на потенциалните клиенти и клиентите на всеки етап от тяхното пътуване

подобрете производителността Настройте автоматизацията

Установете последователна и навременна комуникация

Увеличете ангажираността, конверсията и процента на задържане

Получете ценна и измерима информация за вашите усилия в имейл маркетинга.

И още

Пример за работния процес на имейл кампания, създаден с ClickUp Whiteboards

А за да улесните управлението на имейл маркетинга, имате на разположение инструменти за управление на проекти и тестване на имейли, както и редица шаблони за дрип имейли, които ще ви спестят време и ще ви помогнат да изпращате качествени дрип имейли.

Координирайте ефективно работата на екипа си, опростете планирането на съдържанието и проследяването на ефективността на имейлите и оптимизирайте работните процеси в имейл маркетинга с шаблона за имейл маркетингова кампания на ClickUp.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Начертайте безпроблемен и систематичен работен процес за имейл кампании в ClickUp Whiteboards и използвайте шаблона за имейл маркетинг на ClickUp, за да подобрите сътрудничеството в екипа и да оптимизирате работните процеси за имейл маркетинг.

12 шаблона за дрип кампании по имейл за повишаване на процента на отваряне и ангажираността

Ето 12 примера за дрип кампании по имейл, които ще ви помогнат да стартирате кампанията си и ще ви дадат идеи за подхода към съобщенията и стратегията ви!

1. Дрип кампания с приветствен имейл

Добре дошли имейлите се използват от десетилетия като първи съобщения в имейл маркетинговите канали, за да поздравят новите абонати и да ги запознаят с компанията, продукта или услугата. Освен това, те са известни и с това, че задават тона на цялата бъдеща комуникация, изпращана от дадена компания.

Когато се използват във формат на поредица от имейли, приветствените имейли могат да доставят част от най-добре представящите се блог публикации на дадена компания или високорелевантно съдържание, като полезни наръчници и казуси. А ако се чувствате щедри, можете да добавите и подарък, като например код за отстъпка.

Започнете вашата имейл кампания по правилния начин, като използвате шаблона за Drip кампания на ClickUp. Започнете по-бързо с структуриран план и лесно създайте вашия имейл за добре дошли и други имейли в ClickUp Docs. Този шаблон включва и три други страници за Drip имейл кампании, като промоционални оферти, известия за подновяване и абонаменти.

Най-хубавото е, че този шаблон може да се персонализира – редактирайте цялата страница, добавете персонализиран текст, вградете линкове, изображения и др.

Този шаблон за Drip кампания ви предлага възможност да изпращате поредица от предварително планирани, автоматизирани имейли до съществуващи и нови клиенти, за да стимулирате взаимодействието и продажбите.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Тъй като този шаблон е достъпен в ClickUp Docs, вие и вашият екип можете да използвате ClickUp AI, за да създавате, редактирате, обобщавате и дори подобрявате текстовете си. Освен това, ClickUp Docs ви позволява да си сътрудничите с екипа си в рамките на Doc страниците – редактирайте текстовете и промените ще се отразяват в реално време, а можете да оставяте коментари, за да разрешите въпроси. AI функцията на ClickUp ще ви помогне да усъвършенствате съобщенията си, а функциите за сътрудничество ще ускорят процеса на обратна връзка, така че да можете да доставяте имейли по-бързо.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

За повече идеи за текстове за приветствени имейли, разгледайте примерите за дрип кампании по-долу:

Имейл 1 Относно: Добре дошли в [Име на вашата компания]! Уважаеми [Име], Добре дошли в [Име на вашата компания] – радваме се, че сте с нас!

В [Име на вашата компания] ние сме страстно отдадени на [Какво прави или предоставя вашата компания]. Нашата мисия е [Мисията на вашата компания].

През следващите няколко седмици ще ви изпратим поредица от имейли, за да ви помогнем да се запознаете с нашата компания, продукти/услуги и екип. Можете да очаквате: [Кратко описание на първия имейл от поредицата] [Кратко описание на втория имейл от поредицата] [Кратко описание на третия имейл от поредицата]

Ако имате въпроси, забележки или обратна връзка, не се колебайте да се свържете с нас. Нашият екип е тук, за да ви подкрепи на всеки етап.

Благодарим Ви, че избрахте [Името на Вашата компания]!

С уважение, [Вашето име][Наименование на вашата компания]

Имейл 2 Относно: Добре дошли в [Име на вашата компания]

Здравей, [Име]!

Като нов член на нашата общност, искахме да се свържем с вас и да ви предложим няколко съвета, които да ви помогнат да започнете работа с [Името на вашата компания].

Ето три неща, които можете да направите, за да извлечете максимална полза от членството си: 1. Настройте своя акаунт: Уверете се, че имате достъп до всички наши инструменти и ресурси, като настроите своя акаунт. Ако се нуждаете от помощ, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка. 2. Разгледайте нашите продукти/услуги: Ние предлагаме гама от [продукти/услуги], които да ви помогнат [какво могат да направят вашите продукти/услуги за тях]. Отделете време, за да разгледате нашите предложения и да видите какво ви подхожда. 3. Свържете се с нашата общност: Нашата общност се състои от [от кого се състои вашата общност]. Свържете се с други членове, споделете вашия опит и научете нещо един от друг.

Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви подкрепим на всеки етап!

[Подпис]

Имейл 3 Относно: Съвети и трикове за [наименование на вашата компания]

Здравей, [Име],

Събрахме няколко съвета, които ще ви помогнат да бъдете по-продуктивни и ефективни при използването на нашите продукти/услуги: [Съвет 1]: [Кратко описание на съвет 1] [Съвет 2]: [Кратко описание на съвет 2] [Съвет 3]: [Кратко описание на съвет 3]

Ако имате въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с нас. Нашият екип е тук, за да ви подкрепи на всеки етап!

[Подпис]

Имейл 4 Относно: Благодарим Ви, че избрахте [наименование на Вашата компания]

Здравей, [Име],

Благодарим Ви, че ни избрахте за Ваш [какво предлага Вашата компания]!

Ние се стремим да ви предоставим възможно най-доброто преживяване. Моля, отделете малко време, за да ни дадете обратна връзка, като попълните тази кратка анкета: [Връзка към анкетата].

Благодарим ви за подкрепата!

[Подпис]

2. Дрип кампания за изоставени колички

Дрип кампаниите по имейл, насочени към потенциални клиенти, които не са финализирали покупката на артикулите в количката си, могат да помогнат за възстановяване на загубени приходи и борба с процента на изоставяне на количките в електронната търговия, който според Baymard Institute може да достигне до 69%.

В повечето случаи тези Drip кампании се състоят от около три имейла, като първият е напомняне за артикулите в изоставената количка, вторият представя някаква оферта, а третият е последно напомняне за количката и офертата.

Имайте предвид, че когато създавате дрип кампания за изоставени колички, трябва да избягвате прекалено рекламен и/или сложен език и вместо това да се стремите към нещо, което е дискретно напомняне или последващо действие.

Ето един пример за дрип кампания по имейл, която напомня на клиентите ви да посетят отново кошницата си:

ИМЕЙЛ 1 Относно: Напомняне: Вашата кошница ви очаква! Здравейте [Име],

Забелязахме, че сте оставили някои артикули в кошницата си, без да завършите покупката. Разбираме, че животът може да бъде натоварен, но не искаме да пропуснете невероятните продукти, които Ви интересуват.

Ето кратко напомняне за артикулите, останали в кошницата ви: Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3

Не пропускайте тези фантастични продукти – завършете покупката си още днес!

Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с нас. Нашият екип е винаги на разположение, за да ви помогне.

[Подпис]

Имейл 2 Относно: Последно напомняне: Не пропускайте кошницата и офертата си!

Здравейте, [Име]! Все още имате артикули в кошницата си и като благодарност за това, че разгледахте нашите продукти, ви предлагаме [код за отстъпка/безплатна доставка/друга оферта], който можете да използвате при плащане.

Ето кратко напомняне за артикулите, останали в кошницата ви: Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3

Не пропускайте тези продукти. Използвайте кода за отстъпка и завършете покупката си още днес!

[Подпис]

3. Дрип кампания за повторно ангажиране чрез имейл

Да накарате хората да предприемат действие е основната цел в маркетинга, особено ако тези хора не са направили никакви покупки или дори не са отворили вашите имейл маркетингови съобщения напоследък.

За да привлечете отново неактивни клиенти/абонати, най-добрият начин е да стартирате дрип кампания за повторно ангажиране.

В рамките на кампанията можете да включите неща като промоция/оферта за повторно посещение, да споменете подобренията, които сте направили в продукта/услугата си, както и да изброите предимствата на продукта/услугата си. Просто се уверете, че поддържате приятелски и уважителен тон.

Имайте предвид, че е достатъчно да изпратите една дрип кампания за повторно ангажиране на всеки получател, а ако те не проявят интерес към нея, е време да ги премахнете от списъка си с контакти.

Ето един пример за дрип кампания за повторно ангажиране и реактивиране на клиенти:

ИМЕЙЛ 1 Относно: Върнете се и спестете [процент] от следващата си покупка

Здравейте, [Име на клиента],

Липсвате ни!

Като ценен клиент, искаме да покажем нашата признателност с специална промоция за завръщане.

Само за ограничен период от време спестете [процент] от следващата си покупка при нас. Използвайте кода [код] при плащане, за да се възползвате от отстъпката.

Не пропускайте тази невероятна възможност. Нямаме търпение да ви видим отново в [Име на компанията]!

[Подпис]

Имейл 2 Относно: Вълнуващи новини! Нашият продукт/услуга току-що стана по-добър Здравейте, [Име на клиента]!

В [Име на компанията] ние постоянно подобряваме нашите продукти/услуги, за да ви предоставим най-доброто преживяване. Радваме се да споделим някои от подобренията, които сме направили от последната ви визита.

[Вмъкнете конкретни подобрения като по-бърза доставка, подобрени материали, подобрени функции и др. ]

Уверени сме, че тези промени ще направят голяма разлика в опита ви с нас. Бихме се радвали да чуем вашето мнение за последните ни подобрения.

[Подпис]

Имейл 3 Относно: Не забравяйте за нашите изключителни продукти/услуги

Здравейте, [Име на клиента],

Надяваме се, че сте в добро здраве и добро настроение!

Като ценен клиент на [Име на компанията], искаме да подчертаем отново изключителните предимства на нашия продукт/услуга.

Нашите предложения се отличават с несравними [Вмъкнете конкретни предимства като удобство, надеждност, качество, достъпност и др.], а екипът ни постоянно се стреми да подобрява и иновации, за да предостави най-доброто клиентско преживяване.

Разбираме, че имате много възможности за избор – благодарим Ви, че избрахте нас за Ваш доставчик, и се надяваме да Ви обслужим отново скоро!

[Подпис]

4. Дрип кампания за поддържане на интереса на потенциалните клиенти

Да водиш аудиторията си през процеса на продажба е един от начините да изградиш доверие и надеждност и да я приближиш до крайната цел: да направи покупка.

Това фигуративно „ръководство“ може да се осъществи чрез CRM работни потоци за поддържане на интереса на потенциалните клиенти, които трябва ефективно да обяснят как вашият продукт/услуга предоставя добавена стойност.

Като първи имейл в дрип кампанията си за поддържане на интереса на потенциалните клиенти, можете да изпратите някои образователни материали. В следващия имейл включете някои социални доказателства, например истории за успех, предоставени от вашите съществуващи клиенти. И като трети и потенциално последен имейл, изпратете някаква специална оферта, за да завършите всичко.

Ето един пример за дрип кампания по имейл за поддържане на интереса на потенциалните клиенти:

ИМЕЙЛ 1 Относно: [Тема] 101: Всичко, което трябва да знаете

Здравейте, [Име на потенциален клиент]

Благодарим Ви за проявения интерес към [наименование на Вашата компания] и [Вашия продукт/услуга]. Знаем, че разбирането на [тема] може да бъде трудно, затова сме подготвили изчерпателен наръчник, който да Ви помогне да се ориентирате в тази сложна тема.

[Вмъкнете кратко резюме на образователния материал, като например публикация в блог, електронна книга, бяла книга или видео. ]

Надяваме се, че този материал ще ви бъде полезен в стремежа ви да научите повече за [тема]. Ако имате въпроси или искате да научите повече за нашите предложения, не се колебайте да се свържете с нас.

[Подпис]

Имейл 2 Относно: Отзиви от наши доволни клиенти Здравейте, [Име на потенциален клиент]!

Знаем, че изборът на доставчик на [продукт/услуга] може да бъде трудно решение и искаме да ви помогнем да улесните този процес. Ето защо се обръщаме към вас, за да споделим някои отзиви от нашите доволни клиенти.

[Вмъкнете отзиви от клиенти, които подчертават конкретни предимства и положителни преживявания с вашия продукт/услуга. ]

Надяваме се, че отзивите на нашите доволни клиенти ще ви помогнат да се почувствате по-уверени в решението си да изберете [Име на компанията]. Ако имате въпроси или искате да научите повече за нашите предложения, не се колебайте да се свържете с нас!

[Подпис]

Имейл 3 Относно: [Име на вашата компания] Ексклузивна оферта само за вас Здравейте, [Име на потенциален клиент]!

Благодарим Ви за интереса към [Име на Вашата компания] и искаме да Ви предложим специална оферта като благодарност за това, че обмисляте нашите предложения.

Само за ограничен период от време предлагаме [конкретна оферта, като отстъпка, безплатен пробен период или консултация] на нови клиенти, които се регистрират до [дата]. Просто използвайте кода [Код] при плащане, за да се възползвате от офертата.

Надяваме се, че тази ексклузивна оферта ще ви помогне да направите следващата стъпка в пътуването си с [Име на компанията]!

[Подпис]

5. Дрип кампания по имейл, базирана на събития

Промотирането на събитие, особено ако е голямо, ще изисква планиране на повече от един имейл във вашия маркетингов календар. Затова изпращането на дрип кампания по имейл, базирана на събитието, ще бъде най-добрият ви избор.

Чрез този тип кампании можете да разширите списъка с участници и да изпращате съобщения преди и след събитието.

За първия имейл в дрип кампанията си, базирана на събитие, можеш да използваш нещо като съобщение „запази датата“ и да продължиш с действителната покана.

Малко преди събитието изпратете един имейл с необходимата информация, а след това още един с напомняне.

Що се отнася до комуникацията след събитието, тя може да бъде съобщение с благодарност за участието, обобщение на събитието и линк към формуляр за събиране на обратна връзка от участниците.

Ето един пример за дрип кампания за имейли, свързани с събития:

Имейл 1 Относно: Запазете датата – [Име на събитието] Здравейте [Име],

Отбележете в календара си – с радост Ви съобщаваме, че [YCompany Name] организира [Event Name] на [Event Date] и ще се радваме да присъствате!

[Включете кратки подробности за събитието, като място, тема и забележителни лектори или дейности. ]

Скоро ще ви изпратим повече информация за събитието, но засега, моля, запазете датата и очаквайте официалната ни покана в следващите седмици!

[Подпис]

Имейл 2 Относно: Важна информация за [Име на събитието] Здравейте, [Име],

Тъй като [Име на събитието] наближава, искахме да се уверим, че разполагате с цялата необходима информация, за да направим преживяването ви възможно най-приятно.

[Включете всички важни подробности, като инструкции за паркиране, информация за достъпност, упътвания или специални изисквания. ]

Ако имате въпроси или забележки, не се колебайте да се свържете с нас. Очакваме ви скоро!

[Подпис]

Имейл 3 Относно: Не забравяйте – [Име на събитието] е тази седмица!* Здравейте [Име],

Приятелско напомняне, че [Име на събитието] ще се състои тази седмица! Нямаме търпение да се видим там.

[Включете кратко напомняне за подробностите на събитието и всякаква важна информация. ]

Ако все още не сте потвърдили участието си, моля, направете го до [краен срок за потвърждение], за да си осигурите място.

[Подпис]

Имейл 4 Относно: Благодарим Ви за участието в [Име на събитието] Здравейте [Име],

Надяваме се, че сте се насладили на [Име на събитието]!

[Включете всички важни моменти или забележителни събития от събитието. ]

Ние ценим вашето мнение и ще ви бъдем благодарни, ако отделите няколко минути, за да споделите с нас вашите отзиви.

[Включете линк към анкета или формуляр за обратна връзка. ] Вашата обратна връзка ще ни помогне да се подобрим и да продължим да организираме висококачествени събития. Предварително Ви благодарим за отделеното време и мненията Ви.

Благодарим ви за подкрепата и се надяваме да се видим на бъдещите ни събития. Останете в контакт и ни следвайте в [социалните медии] за новини и актуална информация!

[Подпис]

6. Дрип кампания за въвеждане на нови клиенти

При закупуване на продукт или регистриране за услуга, повечето хора се нуждаят от въвеждане, ако продуктът/услугата е дори малко по-сложен.

Този процес на въвеждане може да бъде завършен и чрез дрип кампания по имейл, която обикновено се състои от въведение, урок за употреба, както и код за отстъпка или друга форма на подарък за нови клиенти/потребители.

Кампаниите за привличане на клиенти чрез имейли улесняват клиентите/потребителите, уверяват ги, че са направили правилния избор, и ги насърчават да останат с вашия бизнес.

И макар да имат някои сходства с дрип кампаниите за добре дошли, дрип кампаниите за въвеждане са различни в смисъл, че се фокусират повече върху предоставянето на практична информация, а не само върху топло посрещане.

Ето един пример за дрип кампания по имейл за привличане на клиенти:

Имейл 1 Относно: Добре дошли в [Име на вашия продукт/услуга]

Здравей, [Име],

Добре дошли в [Име на вашия продукт/услуга]!

Нашата мисия е да ви предоставим възможно най-доброто преживяване. С оглед на това, създадохме поредица от имейли, които да ви насочват през процеса, включително съвети и специален код за отстъпка като знак на нашата признателност.

Благодарим Ви, че ни избрахте!

[Подпис]

Имейл 2 Относно: Първи стъпки с [името на вашия продукт/услуга]

Здравей, [Име],

Сега, след като имахте възможност да разгледате [Име на вашия продукт/услуга], бихме искали да ви помогнем да започнете.

Първо, трябва да знаете, че [Вмъкнете основни характеристики или предимства]. Тези характеристики ще ви помогнат да постигнете основната цел на [Име на вашия продукт/услуга]. Създадохме подробно ръководство, което ще ви помогне да използвате тези характеристики.

[Вмъкнете стъпки от урока или линк към видео урок]

Надяваме се това да ви е полезно. За всякакви въпроси се свържете с нашия екип за поддръжка!

[Подпис]

Имейл 3 Относно: Ексклузивна отстъпка за нови клиенти на [наименование на вашия продукт/услуга]

Здравей, [Име],

Като благодарност за избора на [Име на продукт/услуга], с удоволствие Ви предлагаме ексклузивен код за отстъпка за следващата Ви покупка!

Използвайте кода [Код за отстъпка] при плащане, за да получите [Въведете процент на отстъпката или подарък]. Този код е валиден само за следващия [Въведете период], така че не забравяйте да го използвате, преди да изтече валидността му!

[Подпис]

7. Дрип кампания за кръстосани продажби/допълнителни продажби

Не е новост, че задържането на съществуващ клиент струва по-малко, отколкото привличането на нов, което означава, че дрип кампаниите за кръстосани или допълнителни продажби могат да ви помогнат да спестите от бюджета си.

В първия имейл от вашата дрип кампания за кръстосани/допълнителни продажби вие или вашият екип по продажбите трябва да представите продукти/услуги или ъпгрейди, които са допълнение към закупеното от получателя, както и предимствата на офертата.

След това, в последващ имейл, създайте усещане за спешност с фрази като „ограничена по време отстъпка“, „бързо се изчерпва“ и т.н., за да бъде получателят по-склонен да приеме офертата.

Просто се уверете, че кампанията ви се задейства скоро след покупката на клиента, за да постигнете максимална ефективност.

Ето няколко шаблона за имейли, които ще ви помогнат да създадете свои собствени имейл кампании за кръстосани и допълнителни продажби:

ИМЕЙЛ 1 Относно: Подобрете вашето преживяване с [име на продукт/услуга] още днес! Здравейте [име],

Като ценен клиент на [Име на продукт/услуга], бихме искали да ви предложим няколко вълнуващи нови опции, които да подобрят вашето преживяване с нас. Внимателно подбрахме няколко продукта/услуги или ъпгрейди, които според нас биха били перфектно допълнение към вашата текуща покупка.

Ето няколко от нашите препоръки:

[Вмъкнете списък с безплатни продукти/услуги или ъпгрейди с описания]

Тези допълнения ще пренесат вашето преживяване с нас на следващото ниво чрез [Вмъкнете предимствата]. Можете лесно да добавите някоя от тези опции към съществуващата си поръчка, като кликнете на линка по-долу.

[Вмъкнете бутон или линк за призив за действие]

Благодарим ви за непрекъснатата подкрепа и се надяваме да се насладите на допълнителните предимства на тези продукти/услуги или ъпгрейди!

[Подпис]

ИМЕЙЛ 2 Относно: Не пропускайте! Ограничена оферта за [безплатен продукт/услуга или ъпгрейд]

Здравей, [Име]!

Добра новина! За ограничен период от време предлагаме специална отстъпка за безплатния продукт/услуга или ъпгрейд, които предложихме в последния си имейл. Това е отлична възможност да се възползвате от допълнителни предимства и функции на още по-изгодна цена.

Не чакайте прекалено дълго! Тази оферта е валидна само за следващите [Въведете период]. Ето линкът, от който можете да добавите безплатния продукт/услуга или да надстроите съществуващата си покупка:

[Вмъкнете бутон или линк за призив за действие]

Вярваме, че това ще подобри още повече вашето преживяване с нас и не искаме да пропуснете тази специална възможност. Благодарим ви, че сте ценен клиент на [Име на продукт/услуга]!

[Подпис]

8. Кампания за капково изпращане на препоръки по имейл

Кампаниите за препоръки по имейл, които имат много общи черти с дрип кампаниите за кръстосани/допълнителни продажби, могат да се използват както за потенциални клиенти, така и за съществуващи клиенти.

За съществуващите клиенти тези кампании трябва да се задействат при извършване на покупка и да се състоят от имейли с високорелевантни препоръки за продукти/услуги въз основа на покупката.

За потенциалните клиенти, от друга страна, можете да базирате тези препоръки на продуктите, които са разгледали на вашия уебсайт и/или са оставили в списъка си с желания.

С дрип кампаниите с препоръки по имейл можете потенциално да увеличите конверсиите, но и да накарате потенциалните клиенти и клиентите да се почувстват специални, тъй като изпращате персонализирани имейли, както и препоръки, и предвиждате техните нужди, вместо просто да препоръчвате най-скъпия или най-печеливш продукт/услуга.

Ето няколко шаблона за имейли, които можете да използвате, за да създадете свои собствени имейли за препоръки:

Имейл 1 Относно: Препоръчани продукти специално за вас!

Здравей, [Име]!

Благодарим Ви за скорошната покупка от [Име на компанията]. Надяваме се, че сте доволни от продукта и бихме искали да Ви препоръчаме някои свързани артикули, които смятаме, че ще Ви харесат!

Разгледайте нашата колекция от [свързани продукти]. В момента предлагаме [отстъпка/промоция] за тези артикули.

Пазарувайте сега и използвайте кода [code] при плащане, за да получите отстъпка!

[Подпис]

Имейл 2 Относно: Най-продавани продукти в [категория продукти]

Здравейте, [Име], Надяваме се, че сте доволни от последната си покупка от [Име на компанията]. Като ценен клиент, бихме искали да ви препоръчаме някои от най-продаваните ни продукти в категорията [категория на продукта].

Нашите най-добри предложения включват [продукт 1], [продукт 2] и [продукт 3]. Тези продукти са високо оценени от нашите клиенти и смятаме, че и вие ще ги харесате!

Не забравяйте, че предлагаме безплатна доставка за всички поръчки над [сума].

Благодарим Ви, че избрахте [Име на компанията]!

[Подпис]

Когато видите, че връзката с даден клиент е на път да приключи, било то защото той се е отписал или просто не проявява интерес, можете да направите последен опит да го спечелите обратно чрез дрип кампания с имейли за отписване.

Кампанията може да бъде проста, с послание „Съжаляваме, че ни напускате“ като основен акцент в първия имейл. След това трябва да изпратите максимум един до два последващи имейла – един, в който събирате обратна връзка за преживяването на клиента и какво можете да подобрите, и един, в който им напомняте, че винаги могат да се абонират отново.

ВАРИАНТ 1 Относно: Съжаляваме, че ни напускате Здравейте, [Име],

Ние ценим Вашата поверителност и разбираме, че прекалено многото имейли могат да бъдат прекалено много.

Следвайте ни в социалните медии или посетете нашия блог за актуална информация. Благодарим ви за подкрепата досега и се надяваме да останете свързани с нас по други начини.

[Подпис]

ВАРИАНТ 2 Относно: Бихме искали да чуем вашето мнение

Здравей, [Име],

Забелязахме, че наскоро сте се отписали от нашия имейл списък и бихме искали да се възползваме от тази възможност, за да съберем обратна връзка за вашето преживяване с нас.

Разбираме, че нуждите на всеки са различни, и бихме искали да знаем какво бихме могли да направим по-добре, за да поддържаме вашето ангажиране. Вашето мнение е важно за нас и ще ни помогне да подобрим нашите услуги за бъдещи клиенти.

Ако желаете да споделите мнението си, моля, кликнете върху линка по-долу, за да попълните кратка анкета. Това ще ви отнеме само няколко минути, а вашите отговори са напълно анонимни.

[Вмъкнете линк към анкетата]

Благодарим Ви за отделеното време и внимание.

[Подпис]

10. Образователна дрип кампания по имейл

Когато става въпрос за задължителните елементи на имейл маркетинга, образователните дрип кампании са едно от тях.

С тези кампании можете да предложите ценна информация на абонатите си и да се позиционирате като надежден и експертен бизнес. Освен това, тъй като образователното съдържание помага на хората да решават проблеми чрез съвети, трикове, наръчници, инструкции и т.н., то изгражда силна връзка между вашия бизнес и абонатите, увеличавайки шансовете те да искат да закупят от вас.

Образователните дрип кампании по имейл могат да се изпращат на нови клиенти/потребители веднага след като се абонират за вашия имейл списък или на съществуващи клиенти/потребители и потенциални клиенти, когато пускате нов продукт/услуга.

Стандартна образователна дрип имейл кампания би включвала следното:

Покана по имейл за курс, семинар и др., която предоставя обща информация за имейлите/съдържанието, които ще изпращате през следващите няколко дни или седмици.

Имейли, посветени на всеки етап от курса/семинара

Обобщаващ имейл с преглед на всичко, което е било обсъдено, както и линк към формуляр за обратна връзка , който насърчава участниците да споделят мнението си.

Имейл 1 Относно: Присъединете се към нашия [курс/семинар] и разширете знанията си

Здравей, [Име],

С удоволствие Ви каним на предстоящия ни курс/семинар! Тази програма ще Ви предостави знанията и уменията, необходими за постигане на Вашите образователни цели.

През следващите няколко дни/седмици ще ви изпратим поредица от информативни и интересни имейли, които обхващат всеки етап от курса/семинара. Ето кратък преглед на това, което можете да очаквате от всеки имейл:

[Вмъкнете кратко описание на всеки имейл тук]

След приключване на курса/семинара ще ви изпратим обобщаващ имейл, в който ще обобщим всичко, което е било обсъдено, и ще ви предоставим формуляр за обратна връзка. Бихме се радвали да чуем вашите мнения и коментари, тъй като те ще ни помогнат да подобрим бъдещите си предложения.

За да се запишете в курса/семинара, моля, кликнете върху тази връзка: [Вмъкнете връзка тук].

Благодарим Ви, че избрахте [Име на институцията/организацията] за Вашите образователни нужди. Радваме се да започнем това пътуване в света на знанието заедно с Вас!

[Подпис]

ИМЕЙЛ 2 Относно: [Курс/Семинар] Етап 1: [Вмъкнете заглавие тук]

Здравей, [Име],

Радваме се да дадем старт на първия етап от нашия [курс/семинар] и да споделим с вас ценна информация, съвети и ресурси, които ще ви помогнат да постигнете вашите образователни цели.

В този имейл ще разгледаме [Вмъкнете кратко описание тук]. До края на този етап ще сте придобили по-задълбочено разбиране за [Вмъкнете резултатите от обучението и допълнителната информация тук].

Очакваме с нетърпение вашето участие в курса/семинара и се радваме да ви помогнем да постигнете вашите образователни цели.

[Подпис]

Имейл 3 Относно: [Курс/Семинар] Етап 2: [Вмъкнете заглавие тук]

Здравей, [Име],

Надяваме се, че досега се наслаждавате на курса/семинара. Радваме се да споделим с вас втория етап от нашия [курс/семинар], който ще надгради знанията и уменията, придобити в първия етап.

Този имейл обхваща [Вмъкнете кратко описание тук]. До края на този етап ще сте придобили по-задълбочено разбиране за [Вмъкнете резултатите от обучението и допълнителната информация тук].

Благодарим ви за продължителното участие в курса/семинара и се радваме да ви помогнем да постигнете вашите образователни цели!

[Подпис]

Имейл 4 Относно: [Курс/Семинар] Обобщение и обратна връзка

Здравей, [Име],

Поздравяваме ви за завършването на нашия курс/семинар! Надяваме се, че знанията и уменията, които сте придобили, ще ви помогнат да постигнете вашите образователни цели.

В заключение, ето обзор на всичко, което беше обсъдено. Моля, споделете вашите мнения и коментари във формуляра за обратна връзка. Вашите отзиви са ценни и ни помагат да подобрим бъдещите си предложения.

За да дадете обратна връзка, кликнете върху тази връзка: [Вмъкнете връзка тук]

Благодарим Ви, че избрахте [Име на институцията/организацията] за Вашето образование. Пожелаваме Ви успех във Вашите бъдещи начинания!

[Подпис]

11. Дрип кампания с имейли след покупка

Изпращането на благодарствен имейл след покупка е стандартна практика. Но това не означава, че е достатъчно.

Вместо това, след всяка покупка трябва да изпращате дрип имейл кампания, чиято цел е да потвърди поръчката/абонамента, да благодари на клиентите, да изброи подробности за проследяването и да събере обратна връзка от клиентите, както и да даде препоръки.

А ако искате да направите нещо повече с вашата дрип кампания след покупка, можете да включите и покана за вашата програма за редовни купувачи и съвети за това как да се възползвате максимално от даден продукт/абонамент.

По този начин можете да запазите старите си клиенти, да покажете признателност, да реализирате кръстосани/допълнителни продажби, да събирате обратна връзка, да обучавате и да правите много други неща само с една дрип кампания.

ИМЕЙЛ 1 Относно: Благодарим Ви за покупката! Здравейте, [Име],

Благодарим Ви, че избрахте [Име на фирмата] и за Вашата последна покупка!

Ако имате въпроси или забележки, моля, свържете се с нас. Нашият екип за обслужване на клиенти е винаги на разположение, за да ви помогне.

[Подпис]

ИМЕЙЛ 2 Относно: Вашата поръчка е изпратена!

Здравей, [Име],

Радвайте се – поръчката ви е изпратена!

Ето вашите данни за проследяване: [Вмъкнете данните за проследяване тук]

[Подпис]

Имейл 3 Относно: Вашата поръчка е доставена!

Здравей, [Име],

Надяваме се, че се наслаждавате на последната си покупка [Списък с артикули от името на фирмата]!

Бихме се радвали да чуем вашето мнение за опита ви – вашата обратна връзка е ценна за нас и ще ни помогне да подобрим нашите продукти и услуги за бъдещи клиенти. Моля, отделете няколко минути, за да попълните нашата форма за обратна връзка:

[Вмъкнете линк към формуляр за обратна връзка тук]

Благодарим ви за отделеното време и за това, че избрахте [Име на фирмата]!

[Подпис]

12. Дрип кампания за подновяване по имейл

Когато става въпрос за ръчно подновяване на абонамента, Drip кампаниите могат да бъдат полезни, за да напомнят на абоната и по този начин да го ангажират в процеса на подновяване.

Те са и чудесна възможност да превърнете клиентите от безплатни пробни версии в платени планове или от основни планове в по-премиум такива.

За автоматично подновяване можете да изпратите имейл известия за предстоящото таксуване на сметката им и да включите информация за връзка с обслужване на клиенти, както и връзки към центъра за помощ или страници с ресурси, за да направите клиентското преживяване възможно най-гладко.

А на абонатите, които подновят абонамента си, не забравяйте да изпратите благодарствен имейл и може би последващо писмо с предложение за стимул за канене на приятели и роднини да се абонират също.

ИМЕЙЛ 1 Относно: Вашият абонамент скоро изтича – надградете сега, за да получите повече предимства!

Здравей, [Име],

Вашият абонамент за Наименование на продукта/услугата ще изтече на [Дата на изтичане]. Не позволявайте достъпът ви до [Предимства на продукта/услугата] да изтече!

За да сте сигурни, че продължавате да получавате най-добрата стойност, ви предлагаме ексклузивно надграждане към нашите по-високи абонаментни планове. С [Име на абонаментен план] ще получите още повече [Предимства на продукта/услугата], включително [Допълнителни функции/предимства].

Не пропускайте тази възможност да максимизирате опита си с [Име на продукт/услуга]. Кликнете върху бутона по-долу, за да научите повече и да надстроите абонамента си.

[Вмъкнете линк за ъпгрейд]

Благодарим Ви, че сте наш ценен абонат. Очакваме с нетърпение да Ви бъдем полезни и занапред!

[Подпис]

ИМЕЙЛ 2 Относно: Благодарим Ви, че подновихте абонамента си за [Име на продукт/услуга]

Здравей, [Име],

Благодарим Ви, че подновихте абонамента си за [Име на продукт/услуга]. Ценим Вашето доверие и непрекъснатата Ви подкрепа!

Като лоялен абонат, ще продължите да се наслаждавате на [предимствата на продукта/услугата]. Ако имате въпроси или обратна връзка, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Ние ценим вашия бизнес и се радваме да ви предоставим най-доброто възможно преживяване с [Име на продукт/услуга]!

[Подпис]

Имейл 3 Споделете [Име на продукт/услуга] с вашите приятели и семейство и получите награда!

Здравей, [Име],

Надяваме се, че се наслаждавате на абонамента си за [Име на продукт/услуга]. Знаете ли, че можете да го споделите с приятелите и семейството си и да получите награда?

За всеки човек, когото препоръчате и който се абонира за [Име на продукт/услуга], ще получите [Награда/полза]. Освен това вашите приятели и роднини ще получат [Отстъпка/безплатен пробен период/друга полза], когато се регистрират.

Това е ситуация, от която всички печелят! Кликнете върху бутона по-долу, за да научите повече и да започнете да споделяте [Име на продукт/услуга] с вашата мрежа.

[Вмъкнете препратка]

Благодарим Ви, че сте наш ценен абонат. Ценим Вашата подкрепа и с удоволствие ще Ви възнаградим за това, че споделяте [Име на продукта/услугата] с другите!

[Подпис]

7 ключови стъпки за изпълнение на дрип кампания по имейл

Зад всяка поредица от имейли има редица стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, за да може тя да се изпълни безпроблемно. Най-често срещаните от тези стъпки са следните:

1. Определете целевата аудитория 🎯

Вашите съобщения от дрип кампаниите ще бъдат ефективни само ако попаднат в правилните пощенски кутии. Поради тази причина е от ключово значение да определите вашата целева аудитория, както и да я сегментирате.

След като направите това, можете да персонализирате съобщението специално за всеки сегмент и да използвате подходящи тригери.

И докато сме на темата за тригерите, уверете се, че сте запознати както с действителните, така и с демографските тригери, като първите са неща като абонамент, покупка, изтегляне и т.н., а вторите са рожден ден, годишнина, местоположение и т.н.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Търсите начини да ангажирате по-добре клиентите си? Шаблонът ChatGPT Prompts for Audience Segmentation Template от ClickUp може да ви помогне да създадете целеви кампании, които ще увеличат ангажираността и конверсиите.

Лесно създавайте сегментирани кампании, събирайте информация и данни, за да идентифицирате типовете клиенти, и генерирайте идеи за съдържание и промоции, за да увеличите ангажираността и конверсиите с Chat GPT Prompts for Audience Segmentation от ClickUp.

2. Поставете ясни цели 🏁

Поставянето на цели е важно не само за да имате представа за посоката, в която да се движите, но и за да можете да се насочите към правилния сегмент с правилното послание и да проследите резултатите по-късно.

Когато става въпрос за дрип кампании по имейл, тези цели могат да бъдат най-различни – от приветстване и информиране до промотиране, продажби и др.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Останете на път към постигането на целите си с ясни графици, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка с ClickUp Goals.

3. Изберете платформа, която улеснява автоматизацията на маркетинга 🦾

Тъй като имейлите за дрип кампании са по същество автоматизирани имейли, ще ви е необходима платформа, която улеснява тяхното създаване.

ClickUp е популярен софтуер за управление на проекти „всичко в едно“ с разширени функции, способен да се грижи за рутинните задачи и по този начин да повиши вашата продуктивност.

В ClickUp можете да изпращате и получавате имейли от ClickUp въз основа на персонализирани полета, подадени формуляри или събития, свързани със задачи. По този начин не се изисква ръчно въвеждане на данни от вас или членовете на вашия екип, което ви позволява да се съсредоточите върху нерутинни задачи.

Изпращайте и получавайте имейли в ClickUp, за да оптимизирате управлението на имейлите.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Интегрирайте всеки имейл акаунт от Gmail, Outlook, Office 365 или IMAP, за да оптимизирате имейл комуникациите – достъпвайте и управлявайте всичките си имейли на едно място.

4. Създайте съдържанието на имейла 📝

Сега преминаваме към основната част: съдържанието. Когато създавате вашите имейли, трябва внимателно да подберете текста, темата, изображенията, линковете, както и всички други елементи, от които се състои вашият имейл. Всичко това трябва да бъде уместно, ангажиращо, привлекателно и да убеди получателите да предприемат желаното действие.

Освен това, тъй като всеки от вашите аудиторни сегменти е различен, ще е необходимо да създадете различно съдържание на имейлите или поне вариации на едно и също съдържание.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Търсите начини да извлечете максимална полза от вашите имейл маркетинг кампании? ChatGPT Prompts for Email Marketing от ClickUp може да ви помогне да генерирате идеи за ефективни теми и съдържание и да създадете привлекателни и ефективни имейли.

5. Свържете ClickUp с приложение за автоматизация на работния процес 🧩

Изпращайте имейлите си директно от ClickUp или интегрирайте ClickUp с приложения за автоматизация на работния процес, за да се справяте с по-сложни дрип имейл кампании.

Създайте автоматизиран и безпроблемен работен процес, като свържете ClickUp с платформа за дрип имейл маркетинг, като Drip, използвайки приложение за автоматизация на работния процес, като Make и Zapier.

6. Тествайте вашата имейл кампания 🧑🏻‍🔬

Последната стъпка, която трябва да изпълните, преди да стартирате дрип имейл кампания, е да я подложите на тестове, за да се уверите, че всичко изглежда и работи добре, а имейлите се адаптират добре към различни размери на екрана.

Отлично решение за тестване на имейли предлага Mailtrap – платформа за доставка на имейли, която покрива всички нужди, свързани с имейлите, на едно място.

Тестът на имейли на Mailtrap е предназначен за безопасно проверяване и отстраняване на грешки в имейли в тестови, разработвателни и QA среди и не носи риск от спамване на получателите с тестови имейли.

В рамките на тестовото решение се предлагат редица функции, включително преглед на имейли, анализ на HTML/CSS шаблони за имейли, проверка на спам рейтинга, докладване на черни списъци и други, които ви помагат да се уверите, че вашите имейли изглеждат както сте планирали и не се маркират като спам.

И така, какви са стъпките, за да започнете да проверявате и отстранявате грешки с Mailtrap Email Testing?

Първо, създайте акаунт в Mailtrap и намерете специалния имейл адрес на виртуалната пощенска кутия за тестване на имейли, на която искате да изпратите тестово имейл.

Тествайте вашите имейл кампании с Mailtrap

След това изпратете тестовия имейл от вашата платформа за автоматизация на имейл маркетинга, като посочите гореспоменатия имейл адрес като получател.

Накрая, намерете тестовия имейл във виртуалната пощенска кутия и започнете да извършвате необходимите проверки.

Проверете и инспектирайте вашите имейли с Mailtrap, преди да ги изпратите на вашите клиенти.

7. Проследявайте и анализирайте резултатите 📈

Вашата дрип кампания по имейл е стартирана и сега е време да си починете, нали? Е, не съвсем!

За да разберете дали всички усилия, които сте вложили в кампанията, са си стрували, трябва да сравните нейните резултати с поставените от вас цели.

Тази ефективност се измерва чрез показатели като процент на отворени писма, процент на кликвания, както и процент на конверсия. Ако те са на незадоволително ниво, тогава е време да помислите кои елементи от имейлите трябва да промените и може би да преразгледате сегментите на аудиторията си, за да видите дали е необходимо да ги преработите.

Персонализирайте комуникацията, поддържайте интереса на потенциалните клиенти и спестете ресурси с шаблоните за Drip кампании.

Сега, когато вече разполагате с нови знания за примери и шаблони за дрип кампании по имейл, е време да работите върху вашата стратегия за имейл маркетинг и да създадете своя собствена кампания.

Използвайте горните шаблони за дрип имейли, за да започнете по-бързо, и използвайте ClickUp, за да се освободите от стреса при управлението на маркетингови кампании. Той е създаден с стотици усъвършенствани и персонализирани функции, които ви помагат да планирате, проследявате, управлявате и наблюдавате работата си, да подобрите сътрудничеството в екипа, да управлявате ефективно маркетинговите ресурси и да оптимизирате всичките си процеси за имейл маркетинг.

И, разбира се, не забравяйте да проведете тестове с Mailtrap, за да се уверите, че няма нерешени малки или големи грешки в съдържанието или връзките и че вашите дрип имейли изглеждат впечатляващо от заглавието до съдържанието, независимо от устройството или имейл клиента, на който се разглеждат.

