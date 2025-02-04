Прегледахме най-добрите инструменти за тестване на имейли през 2025 г.

Последните проучвания показват, че можете да получите възвръщаемост от почти 36 долара за всеки долар, похарчен за имейл маркетингова кампания. Макар тази цифра да представлява невероятна възможност, тя е далеч от резултатите, които постигат повечето имейл маркетингови кампании.

Тук на помощ идват инструментите за тестване на имейли. Тези инструменти могат да намалят разликата и да ви приближат до постигането на желаната възвръщаемост на инвестициите. С инструмент за тестване на имейли можете да създавате имейл кампании, които работят добре, изглеждат страхотно и заобикалят досадните спам филтри.

Най-популярните инструменти за тестване на имейли днес предлагат редица предимства. Те не само помагат за управлението на пощенската ви кутия, но и създават атрактивно съдържание, тестват теми на писма и проектират имейли, които се открояват. Те могат също да ви помогнат да се фокусирате върху перфектните шаблони за бюлетини.

В тази публикация ще разгледаме 10-те най-добри инструмента за тестване на имейли, които ще бъдат на разположение през 2024 г. Да започнем.

При оценяването на инструменти за тестване на имейли, ето някои ключови характеристики, на които да обърнете внимание:

Съвместимост и визуализация: Изберете инструмент за тестване на имейли, който показва как ще изглежда вашият имейл на различни клиенти и устройства. Това е от решаващо значение, защото имейлите от популярни доставчици на имейл услуги като Gmail, Outlook или мобилни устройства могат да се показват по различен начин на различни имейл клиенти.

Тестване за спам: Уверете се, че вашите имейли достигат до желаните получатели и не се маркират като спам. Затова избраният от вас инструмент трябва да може да оценява темата, съдържанието на имейла и репутацията на изпращача, за да гарантира високи нива на доставка.

Проверка на линкове и изображения: Изберете инструмент, който идентифицира неработещи линкове и проблеми с изображенията, за да осигурите безпроблемно Изберете инструмент, който идентифицира неработещи линкове и проблеми с изображенията, за да осигурите безпроблемно управление на пощенската кутия . Ако те предлагат и информация за пощенската кутия и преглед на имейлите, още по-добре.

Анализ на времето за зареждане: Уверете се, че инструментът ви за тестване на имейли анализира елементи, които оказват влияние върху времето за зареждане, като размер на изображенията и външни скриптове. Това помага за намаляване на процента на отказ – критичен фактор за тези, които управляват Уверете се, че инструментът ви за тестване на имейли анализира елементи, които оказват влияние върху времето за зареждане, като размер на изображенията и външни скриптове. Това помага за намаляване на процента на отказ – критичен фактор за тези, които управляват покани за срещи и други имейли, които са чувствителни към времето.

Потребителски интерфейс и лекота на използване: Инструмент за тестване, който е лесен за навигация и използване, дори за хора, които не са технически подготвени, може да подобри Инструмент за тестване, който е лесен за навигация и използване, дори за хора, които не са технически подготвени, може да подобри производителността на имейлите.

Възможности за интеграция: Трябва да обмислите и колко добре инструментът се интегрира с настоящата ви платформа за имейл маркетинг и други инструменти. Плавната интеграция може да оптимизира допълнително работния ви процес.

Поддръжка на клиенти: Потърсете инструменти, които предлагат надеждна поддръжка на клиенти, включително уроци, обслужване на клиенти, поддръжка чрез чат и помощ при отстраняване на проблеми. Добрата поддръжка е безценна, особено когато се занимавате със сложни проблеми, Потърсете инструменти, които предлагат надеждна поддръжка на клиенти, включително уроци, обслужване на клиенти, поддръжка чрез чат и помощ при отстраняване на проблеми. Добрата поддръжка е безценна, особено когато се занимавате със сложни проблеми, свързани с управлението на имейли

Функции за обратна връзка и сътрудничество: Изберете инструмент, който позволява на потребителите да сътрудничат в дейности като споделяне на тестове и събиране на обратна връзка. Това е особено важно, ако работите в екип.

Изберете инструмент, който отразява всички или поне повечето от горните фактори, и ще сте на път да създадете високо ефективни имейл кампании.

Конкуренцията между софтуерите за тестване на имейли ще бъде ожесточена през 2024 г. Въпреки това, ние открихме 10 от най-добрите инструменти за тестване на имейли, които се предлагат на пазара днес.

1. Litmus

чрез Litmus

Litmus предлага лесен за използване софтуер за имейл маркетинг с мощни функции за тестване. Той помага да видите как изглеждат вашите имейли в пощенската кутия на получателя в 90 приложения и устройства, така че да можете да идентифицирате и коригирате евентуални несъответствия в показването. Той също така предоставя съвети за изпращане на имейли без грешки.

Litmus също така опростява осигуряването на качеството, като автоматично проверява връзки, изображения и ключови елементи за почти безупречно представяне.

Освен това Litmus проверява достъпността на вашето съдържание, като гарантира, че то е достъпно за всички потребители, включително и за тези с увреждания.

Най-добрите функции на Litmus

Преглед на имейли на различни платформи и устройства

Автоматизирайте проверките за качество на линковете и изображенията

Осигурете достъпност на съдържанието на имейлите

Извършете разширени тестове за спам, за да подобрите доставяемостта на имейлите

Интегрирайте го безпроблемно с други маркетингови инструменти

Ограничения на Litmus

Приложението може да е тромаво за използване в Chrome

Достъпни са само платени планове

Цени на Litmus

Litmus Basic: 99 $/месец на потребител

Litmus Plus : 199 $/месец за 5 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Litmus

G2: 4,6/5 (над 380 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

2. Mail-Tester

Mail-Tester е безплатен инструмент за тестване на имейли, който можете да използвате, за да тествате доставяемостта на вашите имейли. За да използвате този инструмент за преглед на имейли, просто изпратете вашите имейли на посочен адрес, предоставен от Mail-Tester. След това инструментът сканира различни аспекти на вашия имейл, включително съдържанието на съобщението, пощенския сървър и IP адреса, от който е изпратен, за да оцени неговата спам оценка.

След приключване на анализа получавате подробен доклад, в който са посочени областите с подходяща конфигурация и са предложени подобрения, където е необходимо. Този лесен за използване инструмент ефективно подобрява доставката на вашите имейли до пощенските кутии на потребителите, като по този начин намалява риска те да бъдат маркирани като спам или преместени в папката с нежелана поща.

Освен това Mail-Tester е полезен за проверка на състоянието на вашите SPF (Sender Policy Framework) и DKIM (Domain Keys Identified Email) записи, за провеждане на тестове на вашия имейл сървър и IP адрес, както и за идентифициране на всяко съдържание, свързано със спам, което може да повлияе неблагоприятно на доставката на вашите имейли.

Най-добрите функции на Mail-Tester

Тествайте вашите SPF & DKIM записи за оптимална автентификация на имейли

Проверете целостта на вашия IP адрес и осигурете сигурна електронна комуникация

Провеждайте задълбочени тестове на вашия имейл сървър, за да оптимизирате неговата ефективност

Получавайте подробни отчети за конфигурацията, за да идентифицирате и внедрите подобрения

Сътрудничество с SpamAssassin за подобряване на откриването и предотвратяването на спам в имейлите ви, използвайки функциите на Mail-Tester

Ограничения на Mail-Tester

Потребителите могат да извършат само 3 теста безплатно в рамките на 24 часа

Цени на Mail-Tester

50 €: 500 теста

80 €: 1000 теста

250 €: 5000 теста

700 €: 20 000 теста

2500 €: 100 000 теста

20 000 €: 5000 теста

200 €: 1 000 000 теста

Оценки и рецензии на Mail-Tester

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Wormly

чрез Wormly

Wormly предлага опростен подход към тестването на имейли. Платформата за тестване на имейли се фокусира върху мониторинг на работното време и проследяване на показатели, за да намали прекъсванията и по този начин да увеличи потенциала за приходи.

Той осигурява мониторинг с висока резолюция на интервали от 5 секунди, за да открива бързо проблеми. Освен това, усъвършенстваните метрики на инструмента за услуги като Nginx, Apache, PHP-APC и Postfix са популярни сред потребителите.

Wormly изпраща бързи известия за грешки чрез различни канали, включително SMS и Slack, за да можете да реагирате бързо на възникнали проблеми.

При провеждането на тестове за доставка на имейли този инструмент за тестване на имейли опростява процеса, като ви моли да въведете основни данни като името на хоста или IP адреса на вашия доставчик на имейл услуги, имейл адрес и TCP порт, за да започнете тестването. Този пряк подход ви помага да наблюдавате и поддържате вашата имейл инфраструктура с лекота.

Най-добрите функции на Wormly

Наблюдавайте различни протоколи, включително HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP и други, за да постигнете цялостно покритие

Получавайте незабавни известия за грешки чрез SMS, Slack, Telegram, гласови обаждания и др.

Създайте няколко потребителски акаунта за целия си екип

Предотвратявайте каскадни сигнали и поддържайте точни сигнали чрез зависимост от хоста

Генерирайте подробни отчети за работното време с SLA показатели за проследяване на ефективността

Ограничения на Wormly

Възможно е да има ограничения на ресурсите при плановете от по-ниско ниво

Изисква повече технически познания за настройка и персонализиране, което може да бъде пречка за по-малко технически подготвени потребители

Цени на Wormly

Стартиращ бизнес : 44 $/месец на потребител

Агенция : 107 $/месец за 3 потребители

DevOps : 221 долара/месец за 10 потребители

Enterprise: 562 $/месец за 50 потребители

Оценки и рецензии за Wormly

NA

4. Email on Acid

чрез Email on Acid

Email on Acid също е практичен инструмент за тестване и усъвършенстване на вашите маркетингови имейли. Той ви позволява да визуализирате вашите имейли и да идентифицирате елементи, които водят до спам филтри.

Удобната за ползване платформа включва няколко интуитивни функции, които можете да използвате, за да усъвършенствате вашите имейли. Така можете да споделяте тестовите си имейли с други хора, да събирате одобрения и коментари на едно място, превръщайки тестването на имейли в съвместен процес.

Освен това Email on Acid не се ограничава само до проверка на съдържанието на вашите имейли. Той включва функции за проверка дали вашият домейн е в някой списък за блокиране, така че можете да сте сигурни, че вашите имейли няма да попаднат в папката за спам.

Освен това този инструмент за тестване на имейли предлага полезни анализи като време за четене, топлинни карти на ангажираността, устройства на получателите и др., за да можете да оптимизирате кампаниите си още повече. Платформата ви помага и да проверите визуалното представяне на имейлите на различни устройства и платформи. По този начин имейлите ще изглеждат така, както сте ги замислили, независимо къде се отварят.

Накрая, Email on Acid опростява работните процеси на имейл кампаниите с функции като предварителна проверка на кампании, валидиране на URL адреси и оптимизация на изображения, за да можете да изпращате имейлите си по-бързо.

Най-добрите функции на Email on Acid

Осигурете последователност във външния вид на имейлите на различни устройства и платформи

Проверете URL адресите и оптимизирайте изображенията за по-добра ефективност на имейлите

Изпълнете важни контролни списъци, включително UTM валидиране и ADA съответствие

Подобрете доставяемостта на имейлите с проверки за спам и достъп до домейни в черния списък

Улеснете проверката на списъка с имейли спрямо над 20 популярни спам филтъра

Ограничения на Email on Acid

Няма безплатна версия

Рендерирането може да бъде непоследователно

Цени на Email on Acid

Основен: 74 $/месец на потребител

Премиум: 134 $/месец за 3 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Email on Acid

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4. 4 (25+ отзива)

5. Brevo

чрез Brevo

Brevo, по-рано Sendinblue, е платформа за имейл маркетинг, която интегрира различни функции, необходими за ефективно управление на имейл кампании. Основните й функции обаче са създаване, изпращане и наблюдение на имейл кампании.

Потребителският интерфейс на Brevo е проектиран за лесна навигация, с изчистен дизайн, който ви дава достъп до контакти, кампании и разговори. Редакторът на имейли с функция „плъзгане и пускане” на платформата допълнително опростява процеса на създаване на имейли.

Brevo предлага и над 40 адаптивни шаблона за имейли, което улеснява дизайна на професионално изглеждащи имейли. Освен това платформата позволява подробно персонализиране на елементите на имейлите, включително текст, шрифтове, цветове и връзки.

Една от основните силни страни на Brevo е доставяемостта на имейлите. За тази цел Brevo използва различни методи, включително навигация през спам филтрите и поддържане на репутацията на изпращача, които гарантират, че вашите имейли достигат до основната пощенска кутия.

Brevo поддържа и сегментиране на списъци с имейли за целеви маркетингови дейности и предлага функции за автоматизация за по-ефективно управление на кампаниите. ​

Най-добрите функции на Brevo

Провеждайте многоканални имейл кампании с усъвършенствана сегментация

Изпращайте имейли с висока степен на доставка

Разгледайте широка гама от персонализации и функции за имейл маркетинг

Работете ефективно с лесния за използване контролен панел и готовите шаблони

Ограничения на Brevo

Ограничени интеграции в сравнение с някои конкуренти

Може да бъде трудно да се настрои за някои потребители

Цени на Brevo

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 25 $/месец

Бизнес: 65 $/месец

BrevoPlus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brevo

G2: 4,5/5 (над 680 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1920 рецензии)

6. GlockApps

чрез GlockApps

GlockApps е усъвършенствана платформа за тестване и анализ на имейли, която подобрява доставяемостта на имейлите и репутацията на изпращача.

Създаден специално за маркетинг специалисти, ИТ професионалисти и мениджъри на имейл кампании, този инструмент предоставя подробна информация за това как имейлите се обработват от различни интернет доставчици (ISP) и имейл клиенти.

GlockApps идентифицира потенциални проблеми с доставяемостта чрез симулиране на изпращането на имейли, което позволява на потребителите да ги отстранят превантивно, преди да стартират кампаниите на живо. Симулацията идентифицира тригерите за спам, предоставя оценки за спам и анализира съдържанието на имейлите за елементи, които влияят на доставяемостта.

Освен това GlockApps следи репутацията на изпращача – ключов фактор за доставяемостта на имейлите – и предлага изчерпателна обратна връзка за протоколите за удостоверяване като SPF, DKIM и DMARC.

С интуитивния си интерфейс и надеждни аналитични функции, GlockApps е незаменим инструмент за тестване на имейли, който ви помага да оптимизирате имейл кампаниите си.

Най-добрите функции на GlockApps

Оценете ефективността на имейлите при различни доставчици на имейл услуги

Открийте и коригирайте елементи в имейлите, които могат да задействат спам филтрите

Получете информация за това как да оптимизирате съдържанието на имейлите, за да увеличите процента на отваряне и кликване

Получавайте известия за проблеми с доставката чрез Slack и имейл

Поддържайте добра репутация на изпращача за по-добра доставка на имейли в дългосрочен план

Ограничения на GlockApps

Сравнително по-високите цени, които могат да бъдат пречка за малките предприятия или индивидуалните потребители

Някои потребители очакват по-голяма прецизност при поставянето на писмата в пощенската кутия на Gmail

Цени на GlockApps

Безплатно завинаги

Необходимо : 85 $/месец

Растеж : 142 долара на месец

Enterprise: 185 $/месец

Оценки и рецензии за GlockApps

G2: 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (35+ отзива)

7. Stripo

чрез Stripo

Stripo е динамична платформа за дизайн на имейли, създадена за екипи, които искат да създават отзивчиви имейли без усилие, независимо от техните познания по HTML.

В основата му е лесен за използване редактор на шаблони за имейли с функция „плъзгане и пускане”, допълнен от предварително създадени основни блокове за създаване на атрактивни имейли без кодиране. Освен това Stripo беше сред първите, които внедриха AMP за имейл технологии, подобрявайки своите интерактивни имейл възможности.

Stripo също така оптимизира процеса на дизайн на имейли с автоматизирани работни потоци и библиотеки с персонализирани модули.

Той предлага и широки възможности за персонализация, включително персонализиран HTML за допълнителна интерактивност. Освен това поддържа експортиране на имейли, проследяване на конверсии и безпроблемна интеграция с над 60 ESP/CRM.

Благодарение на тази гъвкавост, потребителите могат да интегрират имейлите в автоматизирани системи с едно просто кликване.

Най-добрите функции на Stripo

Използвайте редактиране с плъзгане и пускане и основни блокове за лесно създаване на имейли без кодиране

Внедрете AMP за имейли за по-атрактивно и динамично имейл съдържание

Тествайте и преглеждайте имейли на над 90 платформи

Вградете персонализиран HTML код и получите достъп до над 1000 безплатни, отзивчиви и готови за употреба шаблони за персонализирани имейл преживявания

Свържете се с над 60 ESP/CRM за ефективна автоматизация и проследяване на имейли

Ограничения на Stripo

Необходим ви е премиум достъп, за да използвате няколко шаблона

Няма наличен преглед в тъмен режим

Цени на Stripo

Безплатно завинаги

Основен: 15 USD/месец на потребител

Премиум: 45 $/месец за 3 потребители

Про: 95 $/месец за 10 потребители

Оценки и отзиви за Stripo

G2: 4,8/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 70 отзива)

8. Mailtrap

чрез Mailtrap

Mailtrap е усъвършенствана среда за тестване на имейли, предназначена за проверка и отстраняване на грешки в имейли в тестови, разработвателни и QA среди. Този инструмент гарантира, че имейлите се проверяват и усъвършенстват, преди да достигнат до крайните си получатели.

Този инструмент за тестване на имейли е сигурно място, където потребителите могат да преглеждат имейли, да проверяват спам рейтинга им и да удостоверяват целостта на HTML/CSS. Особено полезна е възможността на Mailtrap да показва как се визуализират имейлите в различни имейл клиенти, включително уеб, iOS и Android.

Чрез включването на фалшив SMTP сървър, Mailtrap създава безопасна среда за тестване, така че да можете да избегнете нежелано изпращане на имейли до реални клиенти. Инструментът е подходящ и за автоматизация, като опростява процеса на тестване на имейли в тестови среди.

Освен това, неговият стабилен API за тестване подобрява функционалността му.

Mailtrap поддържа автоматизация на QA и предлага интеграции с популярни езици за програмиране като Ruby, Python, PHP, Node. js и . Net. Освен това предлага множество пощенски кутии за различни проекти и включва изчерпателни опции за управление на потребители и Single Sign-On (SSO).

Най-добрите функции на Mailtrap

Използвайте фалшив SMTP сървър за безопасно тестване на имейли

Проверете и потвърдете HTML кода и CSS за последователност

Идентифицирайте имейлите, които вероятно ще попаднат в папките за спам

Активирайте ясни прегледи на имейлите, за да гарантирате качеството им преди изпращане

Интегрирайте с Ruby, Python, PHP, Node. js,. Net и други

Ограничения на Mailtrap

Не е добър избор за масови имейли, тъй като може да забави процеса

Цената е относително висока

Цени на Mailtrap

Безплатно завинаги

Индивидуален: 14,99 $/месец на потребител

Екип: 34,99 $/месец за 20 потребители

Бизнес: 64,99 $/месец за 40 потребители

Премиум: 129,99 $/месец за 80 потребители

Enterprise: 399,99 $/месец за 999 потребители

Оценки и рецензии за Mailtrap

G2: 4,8/5 (55+ отзива)

Capterra: 5/5 (30+ отзива)

9. Moosend

чрез Moosend

Moosend, многофункционална услуга за имейл маркетинг, предлага различни инструменти за създаване, автоматизиране, тестване и изпращане на имейл кампании.

Този софтуер за тестване на имейли се отличава с възможностите си за създаване на имейли, генериране на потенциални клиенти и управление на списъци. Той се отличава и с изтънчения си дизайн и възможностите си за тестване на доставката. Освен това можете да преглеждате имейлите на различни устройства и да прецените как се представят вашите имейли спрямо популярните спам филтри.

С интегрирани инструменти за A/B тестване и анализи, Moosend предоставя изчерпателна информация за ефективността на имейл кампаниите, допълнена от безпроблемна интеграция с различни инструменти за тестване и проверка на имейли.

Най-добрите функции на Moosend

Тествайте и преглеждайте дизайни на имейли както на настолни, така и на мобилни устройства

Използвайте функцията за тестване на спам в съдържанието, за да оцените съвместимостта на имейлите с популярните спам филтри

Достъп до подробни анализи и показатели за оценка на успеха на имейл кампаниите

Внедрете инструменти за A/B тестване за оптимизиране на съдържанието и стратегията на имейлите

Свържете се с различни инструменти за тестване и проверка на имейли, за да подобрите ефективността на кампаниите

Ограничения на Moosend

Няма безплатен план

По-бавен потребителски интерфейс в сравнение с други инструменти за тестване на имейли

Някои казват, че Moosend има ограничени възможности за анализ

Цени на Moosend

Безплатен 30-дневен пробен период

Pro : 9 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Moosend

G2: 4,6/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,6/5 (190 отзива)

10. SocketLabs

чрез SocketLabs

SocketLabs е надежден механизъм за доставка на имейли, създаден да оптимизира изпращането както на маркетингови, така и на транзакционни имейли.

Той предлага усъвършенствана услуга за доставка на имейли чрез гъвкав API, съвместим с всички обичайни езици за разработчици. SocketLabs е лесен за използване инструмент за имейл маркетинг, който може да подобри ангажираността на потребителите. Сред основните му характеристики са висока доставка и надеждна ефективност. В допълнение към анализиране на имейли и известия в реално време, инструментът предоставя оценка за състоянието на имейлите въз основа на над 30 точки данни.

SocketLabs също така разполага с надеждни аналитични инструменти, които позволяват на различни екипи да вземат решения въз основа на данни. Освен това, за компании, които се нуждаят от изпращане на големи обеми имейли, неговите локални решения предлагат перфектна комбинация от скорост, възможност за персонализиране и мащабируемост, като гарантират ефективна доставка на транзакционни имейли.

Най-добрите функции на SocketLabs

Бъдете сигурни в сигурността на корпоративно ниво и разрешенията на потребителите

Изпращайте имейли безопасно и мащабируемо чрез гъвкав и усъвършенстван API

Разберете и оптимизирайте ефективността на имейлите с StreamScore

Персонализирайте локални решения за доставка на големи обеми имейли с възможност за мащабиране

Ограничения на SocketLabs

Има сложен интерфейс и няма достъп за много потребители

Някои потребители казват, че отчетите трябва да бъдат по-подробни и да показват доставките и неуспехите в реално време

Цени на SocketLabs

Основен пакет: 39,95 $/месец

Про: 79,95 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Пакет: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SocketLabs

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

Докато тези платформи се фокусират върху тестването на имейли и ефективното им доставяне, инструментите за управление на имейли като ClickUp предлагат повече функции, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизират творческия ви работен процес, да подобрят сътрудничеството и да управляват имейл кампаниите.

ClickUp

Опитайте ClickUp Получете цялостен поглед, за да предвиждате и организирате по-добре ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара с ClickUp Home

ClickUp е гъвкав и динамичен инструмент за управление на проекти и сътрудничество, подходящ за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии. ClickUp Workspace интегрира по уникален начин управлението на имейли в своята платформа, позволявайки на потребителите да изпращат и получават имейли директно, като по този начин елиминира необходимостта от превключване между различни инструменти.

За тези, които се занимават с няколко проекта едновременно – нещо, с което дизайнерите на имейли и маркетолозите със сигурност могат да се идентифицират – това означава по-малко превключване между контексти и следователно по-висока продуктивност.

Можете също да използвате иновативния ClickUp AI, за да създавате привлекателни имейли, да създавате варианти на текстове за A/B тестове, да изготвяте въпросници и др.

Независимо дали сте индивидуален потребител, част от екип или цяла организация, ClickUp може лесно да се персонализира, за да опрости стратегията ви за работа и изпълнението на имейл кампании.

Максимизиране на производителността на имейлите с ClickUp

Управлявайте задачите в ClickUp Справяйте се с задачите си с обновената пощенска кутия на ClickUp, проектирана да ви помага да навигирате бързо сред приоритетите си и да свършите работата си.

Но ClickUp не се отличава само в управлението на проекти. Разбираме, че провеждането на имейл кампании означава да се справяте с множество променливи фактори. Ето защо ClickUp Views ви позволява да персонализирате работните си процеси, за да управлявате задачите по-ефективно и да увеличите производителността.

Можете да избирате измежду над 15 персонализирани изгледа, за да организирате и преглеждате работата си по начин, който ви подхожда най-добре. Персонализирайте всеки аспект на работната си среда в ClickUp с персонализирани полета, за да получите това, от което се нуждаете, независимо дали става дума за имейл кампания до 50 или 5000 души.

Функцията за управление на проекти чрез имейл на ClickUp безпроблемно съчетава кореспонденцията по имейл с цялостното управление на проекти. С плавен преход между управлението на имейли и надзора на задачите по проектите, ClickUp е отличен избор за екипи, които търсят цялостно решение.

Освен това, това е една от най-добрите алтернативи на имейла, която ви позволява да комуникирате с екипа си по-бързо, без да напускате работната си платформа. Можете да започнете чат с един или повече души, да обменяте съобщения незабавно, да споделяте бързо актуализации в реално време, да свързвате ресурси и да консолидирате комуникацията в екипа на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Изпращайте имейли и прикачени файлове директно от ClickUp

Получавайте имейли в ClickUp, свързвайте ги със задачи и уведомявайте или възлагайте задачи на членовете на екипа

Автоматизирайте имейлите въз основа на конкретни събития, полета и подадени формуляри

Насърчавайте сътрудничеството и комуникацията в реално време между членовете на екипа

Интегрирайте безпроблемно с голям набор от приложения, като Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox и други

Използвайте предварително създадена автоматизация, за да оптимизирате повтарящите се задачи и да поддържате последователни процеси

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате имейли без грешки, да измислите стратегии за кампании и да автоматизирате отговорите

Изберете от над 1000 персонализирани шаблона за продуктивност, подходящи за различни екипи и сценарии

Ограничения на ClickUp

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение поради големия брой налични функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: AI може да бъде добавен към всеки работен пространство за 5 долара на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Тестването на имейли е основен приоритет

Имейлът все още е един от най-ефективните маркетингови канали. Но ако се използва неправилно, той е загуба на маркетинговия ви бюджет. Ето защо се нуждаете от цялостно решение, което да помогне на екипа ви да измисли, създаде и проследи ангажиращо имейл съдържание, което клиентите ви харесват и на което отговарят. И ClickUp е точно това решение.

Пренебрегването на подходящ софтуер за тестване на имейли може да доведе до неблагоприятни резултати, от пропускане на ключови показатели за ефективност на маркетинговата стратегия до потенциални правни проблеми.

Въпреки това, инструмент като ClickUp предлага цялостен подход към управлението на имейли. Гъвкавостта на ClickUp и ефективните функции за управление на пощенската кутия ви помагат да оптимизирате работните процеси за управление на имейли за максимална ефективност. Регистрирайте се в ClickUp за безплатен пробен период още днес.