10 безплатни шаблона за планиране на приемствеността в Excel, Word и ClickUp

Независимо дали става дума за бизнес или за личния живот, трябва да се научите как да се справяте с бурните промени. ?️

Най-добрият вариант е да го приемете, да бъдете проактивни и да се подготвите сериозно. Когато става въпрос за промени в персонала, шаблоните за планиране на приемствеността са вашето спасение.

Ще обсъдим 10 от нашите любими и ще покажем как всеки шаблон за план за приемственост може да помогне за осигуряване на непрекъснатост и плавен преход на ръководството. Те са безплатни, така че защо да не ги опитате?

Какво е шаблон за планиране на приемствеността?

Планирането на приемствеността е стратегия, която бизнеса използва, за да се подготви за промени в ръководството в резултат на оставки, пенсиониране или повишения. Това е дългосрочен план, който трябва да следва принципите на управление на офиса и изисква много предварително мислене.

Той също трябва да бъде преоценяван и актуализиран ежегодно или след всеки преход. Някои от основните му стъпки са:

Определяне на критични роли и ключови позиции

Идентифициране и оценяване на потенциални наследници

Създаване на планове за развитие за всеки потенциален наследник

Планирането на приемствеността е рамка, която помага на бизнеса ефективно да начертае стъпките към безпроблемна промяна в ръководството. Тези планове за извънредни ситуации служат за оптимизиране на ключовите роли и промените в персонала, като същевременно намаляват хаоса, който често съпътства подробния план за приемственост.

Какво прави един шаблон за планиране на приемствеността добър?

За да бъде ефективен, шаблонът за планиране на приемствеността трябва:

Бъдете изчерпателни : обхванете всички важни аспекти на процеса на планиране на приемствеността.

Възможност за персонализиране : Бъдете гъвкави и се адаптирайте към различни видове организации и ръководни позиции.

Бъдете удобни за ползване : Опростете процеса и го направете лесен за ползване от всички, за да поддържате непрекъснатостта на бизнеса.

Улеснете сътрудничеството : Позволете на всеки да даде своето мнение и да участва в процеса на планиране на приемствеността.

Предоставяйте анализи: Осигурете проследяване в реално време на напредъка и очертайте всички бизнес предизвикателства.

10 шаблона за планиране на приемствеността, които можете да използвате

Планирането на приемствеността не е лесна задача, но с подходящите инструменти може да протече гладко. Използвайте един от тези 10 шаблона за процеса на планиране на приемствеността в ClickUp, за да създадете солидна база от потенциални кандидати и лидери и да осигурите стабилност в трудни времена.

1. Шаблон за планиране на приемствеността на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте прехода на таланти в ръководни роли или идентифицирайте ключови позиции в нов план за приемственост чрез шаблона за планиране на приемствеността на ClickUp.

Не знаем какво ни очаква в бъдеще, но знаем, че можете да използвате шаблона за планиране на приемствеността на ClickUp. Този шаблон за план за приемственост ви помага да управлявате преходите на таланти в ръководни роли или да идентифицирате ключови позиции в нов план за приемственост.

Това е мултифункционален организационен инструмент, който улеснява планирането. ?

Ако работите за първи път с шаблон на ClickUp, вижте Ръководството за начало. Въпреки че е усъвършенстван, шаблонът е интуитивен за използване и настройка. Той представлява папка, съдържаща два списъка – Членове на екипа и Дейности за професионално развитие.

Списъкът с членовете на екипа съдържа информация за всеки служител, като например настоящата му длъжност, отдел, потенциални кандидати и готовност за наследяване. Можете да персонализирате тези полета, за да отразяват по-добре вашите нужди.

Ако предпочитате табла в стил Kanban пред списъци, ClickUp е точно за вас. В изгледа „Табло“ служителите са представени като карти и групирани по потенциални или критични позиции, за да се улесни визуализацията.

Всяка карта съдържа основна информация за потенциалните аспекти на наемането на лидерски позиции, включително забавни емоджи скали за оценка на комуникативните умения, лидерските качества и представянето. Можете да променяте външния вид на картите, както и методите за групиране и сортиране.

Вторият списък, Дейности за професионално развитие, ви позволява да проследявате и управлявате всички необходими задачи и подзадачи, за да осигурите плавен преход по време на планирането на приемствеността.

2. Шаблон за планиране на корпоративното наследяване на ClickUp

Изтеглете този шаблон Този шаблон за корпоративно планиране на приемствеността ще ви помогне да идентифицирате хората, които имат способностите и потенциала да поемат тези предстоящи отговорности, както и нуждите от персонал в бъдеще.

В корпоративната сфера, солидната рамка за планиране на приемствеността действа като щит срещу нестабилност и смущения. Поради големината на тези организации, лесно е да се изгубите в цялата тази информация и да пропуснете идеалните висши позиции и лидери.

С този шаблон за планиране на корпоративното приемство на ClickUp можете да останете на върха. Той организира и опростява процеса на планиране на сметките , независимо от размера на вашата компания.

Шаблонът за план за приемственост е папка, съдържаща три списъка:

Обучителни дейности: Включва обучение, което потенциалните наследници са завършили или планират да завършат в бъдеще. Потенциални кандидати: Съдържа информация за всички потенциални наследници и тяхната готовност за по-високи позиции. Корпоративно наследяване: Отделя критичните роли в компанията, очертава техните отговорности и предлага план за прехвърляне на кандидатите за наследяване.

Всеки списък се предлага с изглед „Списък“ и „Табло“ за ваше удобство. Създавайте задачи, подзадачи и списъци за проверка, за да реализирате плановете си.

Адаптирайте шаблона към нуждите на вашата компания, като промените метода на сортиране и създадете персонализирани категории и полета. Въведете нови изгледи, като Gantt и Workload, за ефективно управление на времето и екипа.

3. Шаблон за план за назначаване на персонал на ClickUp

Използвайте този шаблон, за да разберете по-добре различните видове персонал, от които вашият бизнес се нуждае, за да постигне целите си.

Планирането на приемствеността може да не е ежедневна задача, но дейностите по управление на човешките ресурси са постоянни. За щастие, шаблонът за план за набиране на персонал на ClickUp ви позволява да сте в крак с вашите служители, независимо дали става дума за настоящия оперативен персонал или бъдещите лидери.

Този шаблон за план за приемственост е подходящ за начинаещи и не изисква инструкции. Но ако имате нужда от насоки, можете да ги намерите в добрия стар документ „Започнете оттук“.

Шаблонът за персонала е бяла дъска, състояща се от две части – диаграма на процеса на планиране на персонала и организационна диаграма за идентифициране на ключовите роли и йерархията на висшето ръководство във вашата организация.

Очертаването на процеса на назначаване на персонал ви позволява да определите точните стъпки на плана си за приемственост. По подразбиране тези стъпки включват:

Оценяване на настоящия капацитет

Идентифициране на бизнес нуждите

Разработване на стратегии за управление на човешките ресурси

Под всяка стъпка можете да намерите лепящи се бележки, които ви позволяват да създавате подзадачи и предупреждения.

Организационната диаграма представя йерархията на хората във вашата организация. Диаграмата е с цветно кодиране за по-добра визуализация и включва четири нива на старшинство.

Както и при другите бели дъски на ClickUp, можете да персонализирате всички елементи. Вмъкнете изображения, добавете връзки, за да покажете взаимоотношенията, и групирайте служителите, за да формирате мултифункционални екипи и отдели.

Белите дъски ви дават свободата да рисувате и да добавяте допълнителни елементи, като мисловни карти и уебсайтове, за да предоставите на плановете за приемственост всичко необходимо, за да бъдат успешни!

📮 ClickUp Insight: Когато дадена цел не бъде постигната, само 34% от анкетираните преразглеждат стратегията си, а 33% просто се отказват. 🫢 Но провалът не е краят, а обратна връзка. С ClickUp Mind Maps и Whiteboards можете лесно да разберете какво е пошло не както трябва, да проучите нови идеи и да начертаете по-умна стратегия за бъдещето. Мислете за това като за вграден план за възстановяване. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат с около 10% повече работа, защото поставянето на реалистични цели означава повече успехи и по-малко провали.

4. Шаблон за план за развитие на служителите на ClickUp

Осигурете на служителите необходимата информация и умения за новите роли/отговорности, като използвате нашия шаблон за списък с планове за развитие на служителите.

Без развитие на служителите планирането на приемствеността би било в най-добрия случай сложно, а в най-лошия – хаотично. ?

Ето защо се нуждаете от солиден план за обучение на бъдещите си лидери. И няма по-добър и по-бърз начин да създадете такъв, отколкото с шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp. Това е прост инструмент, който всеки може да използва, независимо от нивото си на умения.

Представени са под формата на списък, но имат различни изгледи, включително:

Ръководство за начало : Инструкции за използване на шаблона за план за приемственост

Обобщение за служителите : Основен списък на всички служители и техните планове за развитие

План за отдел : Същият като предишния списък, но организиран по отдели.

Статус на разработката : Планове на служителите във формата на гъвкава табло

Списък на служителите: Таблица с основна информация за всеки член на персонала.

По подразбиране шаблонът съдържа персонализирани полета като статус, график на плана, етикети за типа метод на разработване, резултати от оценката и много други.

Изгледът на борда помага за визуализацията, като показва само ключова информация за работника, за да се избегне визуално претрупване. Можете да променяте режимите на сортиране и групиране, да модифицирате категориите и да добавяте нови полета.

5. Шаблон за анализ на пропуските в уменията на ClickUp

Намерете най-добрия начин да усъвършенствате уменията на вашите служители с шаблона за анализ на пропуските в уменията на ClickUp.

След като сте избрали заместници за важни ръководни позиции, искате да им помогнете да се представят отлично. Ако не сте сигурни как да го направите, използвайте шаблона за анализ на пропуските в уменията на ClickUp!

Инструментът е вашето единно място за планиране на развитието на умения. Докато оценявате, анализирате и усъвършенствате уменията на бъдещите си лидери, шаблонът действа като мост, който обединява всичко. ?

Той съдържа няколко изгледа на списъци и изглед на табло, показващи подробности за служителите и информация за техните умения, групирани по различни фактори – отдел, тип умения и приоритет. Освен основната информация за служителите, като например длъжността, тези списъци имат специални полета за оценки на важността на уменията, рейтинги на уменията и бележки с препоръки за действие.

След като оцените служителите, въведете резултатите в списъка и използвайте формули, за да изчислите общите или средните резултати. Шаблонът включва предварително зададена формула за резултат за разликата, която представлява разликата между целевите и общите резултати. Можете да въведете и свои формули.

6. Шаблон за картографиране на уменията на ClickUp

Лесно събирайте и организирайте информация за уменията на вашите служители с шаблона за картографиране на уменията на ClickUp.

Въпреки че е съществена част от планирането на приемствеността, оценката на уменията е достатъчно удовлетворяваща сама по себе си. За да развиете уменията на вашите служители и да им дадете възможност да растат заедно с компанията, трябва да знаете на какво ниво са те.

Шаблонът за картографиране на уменията на ClickUp ви позволява да направите това без усилие. Това е платформа за самооценка, документиране и визуализация на резултатите с множество изгледи, включително формуляр за оценка и списъци, които показват резултатите, използвайки различни критерии за сортиране.

Първата стъпка е да изпратите формуляра на вашите служители. След като го попълнят, прегледайте един от списъците, за да видите резултатите. Можете също да създадете други формуляри и да събирате различни видове информация, като например 360-градусова обратна връзка.

Имайте предвид, че трябва да се абонирате за плана Unlimited или по-висок, за да споделяте формуляри.

В изгледа „Списък“ резултатите се представят с забавни емотикони, което добавя игривост към често плашещия процес на оценяване на уменията. Можете да персонализирате емотиконите, категориите и полетата, за да направите формуляра по-разбираем и по-малко плашещ.

7. Шаблон за план за внедряване на обучение в ClickUp

Управлявайте програми за обучение за наследяване с шаблона за план за внедряване на обучение на ClickUp.

След като обучението за наследяване започне, ви е необходима солидна система за управление на програмите и проследяване на напредъка. С шаблона за план за внедряване на обучение на ClickUp можете да следите цялата информация и да планирате следващите стъпки с яснота и увереност. ?

Въпреки че е пълен с функции, този шаблон е лесен за използване. Това е списък с много изгледи, обхващащи различни аспекти на управлението на обучението.

Основният изглед предлага пълен списък с програми за обучение, групирани по тип. Колоните включват обучители, назначени лица, начални и крайни дати, ресурси и условия, но можете да ги персонализирате, ако е необходимо.

Изгледът „График“ показва хронологията на събитията, за да ви помогне да управлявате времето и да координирате програмите за обучение, за да гарантирате ефективно изпълнение. Изгледът „Модалност“ показва курсовете като карти, което позволява визуално привлекателен и интуитивен начин за организиране на задачите.

8. Шаблон за матрица на техническите умения на ClickUp

Проследявайте техническите умения и основните компетенции на вашите служители с шаблона за технически умения на ClickUp.

Докато предишният шаблон позволява ефективно планиране на обучението, този ви позволява да проследявате резултатите от оценките. Можете да преглеждате резултатите, да добавяте оценки, да изчислявате средни стойности и да сравнявате резултатите, за да изберете най-добрия наследник за всяка позиция.

Шаблонът „Матрица на техническите умения“ на ClickUp е удобен инструмент за разбиране на потенциала на всеки служител. С помощта на категории, обозначени с различни цветове, лесно можете да идентифицирате силните страни, областите за подобрение и пропуските в уменията на вашия екип. Въпреки че е предназначен за технически умения, този шаблон може да бъде модифициран за други цели, като например оценка на меките умения и 360-градусова обратна връзка.

Шаблонът съдържа няколко изгледа, включително:

Технически умения : Списък на всички служители и как се представят по отношение на различни технически умения, като разработка на софтуер и отстраняване на грешки.

Основни компетенции : Списък на всички служители и какви са техните резултати по основни компетенции, като например : Списък на всички служители и какви са техните резултати по основни компетенции, като например умения за управление на проекти и аналитични умения.

Анализ на пропуските : Таблица, която откроява служителите с пропуски в уменията, които трябва да бъдат отстранени в ключовите им позиции. : Таблица, която откроява служителите с пропуски в уменията, които трябва да бъдат отстранени в ключовите им позиции.

За да идентифицирате бързо най-добре представящите се служители, изчислете средните или общите резултати с помощта на формули. Посочете общите нужди за развитие, като изберете категория от падащото меню. Можете да добавите подкрепящи документи в полето „Референции“, за да проследявате всичко в бъдещите или миналите си планове за приемственост.

9. Шаблон за матрица за подбор на кандидати за наемане на работа в ClickUp

Ако търсите начин да направите наемането на персонал по-лесно, разгледайте нашия шаблон за матрица за подбор на персонал, който е идеален за пресяване на голям брой кандидати.

Понякога е по-удобно да се търсят нови хора, отколкото да се разчита на вътрешни ресурси и да се опитва да се намерят подходящи кандидати за неподходящи позиции. В такива случаи трябва да прегледате много кандидати, за да намерите идеалния. С шаблона за матрица за подбор на кандидати за наемане на ClickUp този процес става по-лесно управляем.

Това е документ с множество изгледи, предназначен да ви помогне да проследявате кандидатите и техния напредък. В списъка с база данни на кандидатите можете да намерите цялата необходима информация, включително автобиографии, данни за контакт и оценки на оценителите.

В изгледа на таблото „Регистър на обажданията“ кандидатите се показват като карти, групирани според етапа на наемане, в който се намират. Картите представят опростени профили на кандидатите, но можете да видите повече информация, като кликнете върху тях. За да управлявате срещите, вижте изгледа „Календар на интервютата“ в ClickUp.

10. Шаблон за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp

Използвайте шаблона за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp, за да опишете стратегията и целите си по отношение на персонала.

Шаблонът за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp е прост документ, който ви помага в усилията ви да повишите задържането, удовлетвореността и производителността на служителите. ?

Започва с място за името на вашата компания, лого, име на отдел и дата. В следващата секция, „Ключови области на фокус“, можете да посочите:

Бизнес стратегия: Вашите ценности и проблемът, който вашият бизнес или отдел се стреми да реши Стратегия за човешките ресурси: Вашите цели по отношение на : Вашите цели по отношение на ангажираността на талантите във вашата компания и как планирате да ги постигнете. Стратегически приоритети: Обобщение на основните точки от предходните две секции, организирани в таблица.

Следващата секция се фокусира върху измерването на успеха. Можете да въведете вашите очаквания за всяка цел в таблицата, след което да ги сравните с действителните резултати, за да оцените напредъка. Накрая, създайте план за комуникация, в който да посочите предпочитаните канали, аудитория и честота на актуализациите за всяка цел.

В сравнение с другите примери за планове за приемственост в този списък, този шаблон за план за действие ви позволява да разнообразите документа, като вмъкнете интересни графики или изображения, експериментирате с шрифтове и персонализирате цветовата схема, за да съответства на вашата марка.

10. Шаблон за план за приемственост в Excel за преглед на таланти от Template.net

чрез Template. net

Шаблонът за план за приемственост в Excel за преглед на таланти от Template.net предлага ясен и интуитивен начин за управление на процеса на планиране на приемствеността във вашата компания. Този динамичен шаблон за електронна таблица ви дава цялостен преглед на целия ви резерв от таланти. Той включва специфични раздели за записване на информация като потенциални приемници, тяхната възприемана готовност, пропуски в набора от умения и планове за подобрение. Неговият лесен за използване формат насърчава ефективната оценка на талантите, което прави задачата по идентифициране на бъдещи лидери по-лесно управляема.

Този шаблон ви позволява също да прогнозирате и да изработвате стратегии за развитие на приемствеността – всичко това в един кохерентен и достъпен документ. Започнете своето планиране на приемствеността с този ефективен и лесен за използване Excel шаблон от Template.net.

11. Шаблон за план за наследяване на служители в Microsoft Word от Template.net

чрез Template. net

Шаблонът за план за наследяване на служители в Microsoft Word от Template.net предлага ясен и редактируем формат, който прави процеса на планиране на наследяването по-лесен от всякога. Съгласуването на стратегиите за работната сила и изборът на потенциални наследници никога не е било по-лесно.

Този шаблон предоставя място за пълни подробности за потенциалните наследници, тяхната готовност за нови роли и обучението, необходимо за подготовката им за напредък. Той е идеален за малки предприятия или организации, които търсят просто и лесно за следване решение за планиране на приемствеността. С този шаблон можете да дадете приоритет на планирането и да осигурите плавен преход в ръководните роли. Изтеглете този шаблон и започнете да планирате приемствеността си още сега.

Шаблони за планиране на бизнес приемствеността – общ преглед

Вижте краткото описание на всички шаблони и техните предимства:

Шаблон Предимства Шаблон за планиране на приемствеността на ClickUp Помага ви да се подготвите и да изпълните безпроблемно прехода на таланти във вашата компания. Шаблон за планиране на корпоративното наследяване на ClickUp Опростява планирането на приемствеността за големи организации, които работят с много данни. Шаблон за план за персонала на ClickUp Позволява ви да видите следващите най-добри стъпки, когато става въпрос за човешки ресурси и набиране на персонал. Шаблон за план за развитие на служителите на ClickUp Улеснява създаването и управлението на планове за развитие на служителите. Шаблон за анализ на пропуските в уменията на ClickUp Помага за идентифициране на области за подобрение в работата на всеки служител. Шаблон за картиране на уменията на ClickUp Улеснява оценяването, визуализирането и разбирането на профила на уменията на всеки работник. Шаблон за план за внедряване на обучението в ClickUp Оптимизира планирането и изпълнението на програми за обучение на служители. Шаблон за матрица на техническите умения на ClickUp Помага за проследяване на техническите умения и основните компетенции на служителите. Шаблон за матрица за подбор на кандидати за наемане на работа в ClickUp Създайте солидна рамка за управление и подбор на кандидати в процеса на набиране на персонал. Шаблон за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp Подкрепя разработването на планове за действие за повишаване на удовлетвореността и производителността на служителите.

Използвайте тези шаблони за планиране на приемствеността, за да бъдете винаги една крачка напред

Както казва великият Мигел де Сервантес: „Да бъдеш подготвен е половината от победата“. Тази вечна мъдрост важи и в областта на планирането на приемствеността.

С правилния подход и инструменти можете да улесните успешния преход на ръководството във вашия бизнес. Използвайте тези шаблони за планиране на приемствеността и позволете на вашата организация да триумфира, независимо от обстоятелствата. ?

Планирането на бизнес наследяването не трябва да бъде предизвикателство.