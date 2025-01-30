10-те най-добри софтуера за SMS кампании през 2025 г. (ревюта и цени)

Проучванията показват, че 90% от получателите на SMS съобщения отварят съобщенията в рамките на 3 секунди. Това прави SMS маркетинга жизненоважен инструмент днес.

Много компании използват софтуер за SMS кампании, за да се възползват от потенциала на SMS маркетинга. Софтуерът помага за оптимизиране на маркетинговите процеси и предоставя високо ниво на ангажираност и персонализирани съобщения на вашите клиенти. ?

Съставихме списък с 10-те най-добри софтуера за SMS кампании, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вас. Преди да разгледаме софтуерните опции, нека да видим какво е задължително да има вашият софтуер за SMS маркетинг.

Какво трябва да търсите в софтуера за SMS кампании?

Ето няколко важни функции, които трябва да имате предвид при избора на софтуер за SMS маркетинг:

Мащабируемост и международна доставка: Изберете платформа, която предлага глобален обхват и поддръжка на международни символи. Уверете се, че софтуерът може да се справи с нарастващия обем на съобщения, потребителски акаунти и бъдещи персонализирани интеграции.

Управление на кампании: Потърсете функции като планиране, сегментиране и автоматизация, за да оптимизирате кампаниите си и да достигнете до конкретни аудитории.

Отчети и анализи: Инструментът трябва да проследява ключови показатели като процент на отваряне, процент на кликване и процент на конверсия, за да измерва ефективността на кампанията и да идентифицира областите, които се нуждаят от подобрение.

Интеграции: Уверете се, че софтуерът се интегрира с вашата съществуваща CRM система, платформа за имейл маркетинг и други инструменти за единен работен процес.

Съответствие и сигурност: Изберете платформа, която спазва съответните регламенти като TCPA и GDPR и предлага надеждни функции за сигурност, за да защити вашите данни и информация за клиентите.

Удобство за ползване: Изберете интуитивен интерфейс с ясна навигация и лесни за използване функции, за да максимизирате ефективността и да минимизирате кривата на обучение.

Двупосочна комуникация: Изберете софтуер, който позволява двупосочна комуникация с клиентите, насърчава ангажираността и изгражда отношения.

10-те най-добри софтуера за SMS маркетинг, които да използвате през 2024 г.

Ето вашият подбрани списък със софтуер за SMS маркетинг, който ще ви помогне да стартирате и разширите вашите SMS маркетингови кампании. Проучете най-добрите функции и ограничения, за да откриете какво работи за вас.

1. Klaviyo

С повече от 300 вградени интеграции, Klaviyo е известен с компилирането на данни за клиенти и предоставянето на важни анализи.

Платформата Klaviyo използва интелигентни алгоритми за машинно обучение и по-тясна интеграция със софтуер за пазаруване като Facebook и Shopify, за да сегментира клиентите и да стимулира ангажираността. Това увеличава приходите и намалява процента на изоставени колички.

Най-добрите функции на Klaviyo

Възползвайте се от над 300 предварително създадени интеграции и инструменти за абонамент.

Създайте единна форма за регистрация чрез SMS, оптимизирана за мобилни посетители.

Получете поддръжка за MMS изображения и GIF в SMS съобщения

Интегрирайте линкове за абонамент за SMS, за да стимулирате нови регистрации

Ограничения на Klaviyo

Липсва стабилна поддръжка след внедряването

Потребителите споделят, че напредналите функции са трудни за усвояване.

По-скъп ценови пакет за SMS

Цени на Klaviyo

Безплатно: 150 безплатни SMS/MMS кредита месечно

Имейл: Започва от 45 $/месец

Имейл и SMS: Започва от 60 $/месец

Оценки и рецензии за Klaviyo

G2: 4. /5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (390+ отзива)

2. Omnisend

Omnisend комбинира автоматизирани текстови съобщения с имейли и push известия в един автоматизиран работен процес. За разлика от повечето инструменти за SMS маркетинг, той не изисква имейл адрес за създаване на потребителска идентичност.

Omnisend предлага множество инструменти като SMS, WhatsApp, изскачащи прозорци и известия за силна междуканална комуникация. Той ви дава гъвкавост при създаването и управлението на кампании.

Най-добрите функции на Omnisend

Създайте множество тригери за различни етапи на клиентското обслужване

Постигнете по-добра автоматизация с 30 предварително създадени работни процеси

Работете с над 150 готови шаблона за различни случаи на употреба.

Интегрирайте формуляри в кампаниите, за да създадете SMS списъци

Ограничения на Omnisend

Не се интегрира с Google Analytics и други основни CRM софтуери

Липсва функция за A/B тестване

Цени на Omnisend

Безплатно: 0 $ за 60 SMS (еднократно)

Стандартен: 16 $/месец

Pro: 59 $/месец

Оценки и рецензии за Omnisend

G2 : 4,5/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

3. Postscript. io

Postscript предлага 60 детайлни филтъра, които позволяват на потребителите да създават хиперсегментирани маркетингови планове и стратегии. Платформата дава приоритет на създаването на списък, съответстващ на TCPA, за да намали незаконното и неетичното ангажиране на клиенти.

Въпреки че Postscript предлага няколко интеграции, включително Zendesk, Klaviyo, Yotpo и Okendo, той поддържа само Shopify и Shopify Plus.

Най-добрите функции на Postscript

Възползвайте се от опита на вътрешни стратези, за да проектирате, стартирате и оптимизирате SMS програма.

Създавайте сегменти от абонати и клиенти с повече от 45 филтъра за сегментиране.

Изберете от над 65 събития за автоматично задействане, за да изпратите автоматично съобщение във всеки момент от пътуването на клиента.

Опростете SMS кампаниите, последващите действия и персонализираните преживявания с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Ограничения на Postscript

Аналитичните функции на Postscript се нуждаят от подобрение.

Ограничена възможност за интеграция

Цени на Postscript

Стартово ниво: 0,015 $/SMS, 0,045 $/MMS + такси на оператора

Растеж: 100 $/месец, 0,01 $/SMS, 0,03 $/MMS + такси на оператора

Професионална версия: 500 $/месец, 0,007 $/SMS, 0,024 $/MMS + такси на оператора

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Postscript

G2: 4,9/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

4. Sakari. io

Sakari предлага както национални, така и международни SMS маркетингови услуги. Освен това, той позволява двупосочна текстова комуникация между маркетинга, обслужването на клиенти, продажбите и други отдели. Той също така издава специален телефонен номер, за да улесни комуникацията между заинтересованите страни.

Чрез централизирания си контролен панел Sakari предлага богати функции за текстови съобщения, позволяващи на администраторите да добавят медийни файлове, икони, карти и бутони за призив за действие.

Най-добрите функции на Sakari

Изпращайте масови текстови съобщения до над 200 държави

Интегрирайте с различни платформи и API на трети страни, включително Slack, Hubspot и Salesforce.

Използвайте SMS работни потоци, базирани на конкретни клиентски цикли, като попълване на формуляри и насрочване на срещи.

Предоставяйте обогатена информация на вашите контакти чрез мултимедийни съобщения

Ограничения на Sakari

Трябва да се заплаща за входящите съобщения.

Push известията често не работят.

Цени на Sakari

Стартово ниво: 16 $/месец

Растеж: 30 $/месец

Бизнес: 90 $/месец

Екип: 170 $/месец

Gold: 330 $/месец

Elite: 640 $/месец

Персонализирани цени за планове с по-голям обем

Оценки и рецензии на Sakari

Capterra: 4,5 (над 90 рецензии)

G2: Недостатъчно оценки

5. SMSBump

Използван от над 90 000 фирми за техните електронни магазини, SMSBump понастоящем обслужва само Shopify и BigCommerce.

Платформата предлага подход, при който на първо място се поставя спазването на нормативните изисквания, като следва насоките на GPDR, CTIA и TCPA за събиране на данни за абонати. SMSBump предоставя и анализи в реално време и полезна информация.

Най-добрите функции на SMSBump

Импортирайте контакти ръчно чрез CSV файлове.

Създавайте богати списъци с изскачащи прозорци, социални опции за абонамент, QR кодове и ключови думи.

Създайте тесни потребителски сегменти с над 40 точки данни, за да достигнете до целевите купувачи.

Настройте автоматизация на текстовите съобщения и персонализирани напомняния, които се задействат при определени събития или дейности.

Ограничения на SMSBump

Автоматизацията и сегментацията не отговарят на конкуренцията.

Липса на омниканална интеграция с друг софтуер за управление на маркетинга

Цени на SMSBump

Безплатно: 0 $, 0,0165 $ за SMS (САЩ)

Растеж: 19 $/месец, 0,0149 $ за SMS (САЩ)

Prime: 49 $/месец, 0,0142 $ за SMS (САЩ)

Powerhouse: 199 $/месец, 0,0130 $ за SMS (САЩ)

Оценки и рецензии за SMSBump

Capterra: Не е включен в списъка

G2: Не е включен в списъка

6. Textmagic

Наличен в почти 190 държави, Textmagic се отличава със своите възможности за масово изпращане на текстови съобщения. Софтуерът осигурява сигурна текстова комуникация с SSL/HTTPS протокол и архивира акаунтите и съобщенията на контактите 24/7.

SMS шлюзът API на Textmagic се интегрира с уебсайтове за изпращане на SMS съобщения, добавяйки възможности за текстови съобщения към ежедневните работни процеси.

Най-добрите функции на Textmagic

Отговаряйте на запитвания на клиенти с двупосочен SMS чат панел

Преобразувайте имейли в SMS и ги изпращайте от всеки имейл с множество получатели.

Използвайте специални виртуални телефонни номера за пренасочване на повиквания, промоционални кампании и обслужване на клиенти.

Отговаряйте на текстови съобщения, като използвате функцията за пренасочване на гласови повиквания

Ограничения на Textmagic

Трудност при добавянето на мултимедия, тъй като връзките работят чрез директно качване

Лошо обслужване на клиентите в множество отзиви

Цени на Textmagic

План с плащане по потребление, който варира в различните страни и пакети от услуги

Оценки и рецензии за Textmagic

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

7. Emotive. io

Използван от над 700 компании, Emotive предоставя на всеки клиент специален мениджър за въвеждане, мениджър за успех на клиентите и копирайтър. Платформата за SMS маркетинг също така предлага уникален софтуер за маркетинг чрез текстови съобщения.

Функциите на Emotive са лесни за използване и могат да се персонализират, за да помогнат на разрастващите се бизнеси да постигнат своите маркетингови цели.

Най-добрите функции на Emotive

Сътрудничество с екип, специализиран в областта на съответствието, който ще ви насочи към най-добрите практики по TCPA, CCPA и CTIA.

Създавайте SMS съобщения с диалогов характер, а не само излъчвания

Намалете трудностите при покупките с функцията „text-to-buy” (купуване чрез SMS)

Свържете SMS маркетинговите кампании с продажбите

Превърнете уеб трафика в абонати на SMS и имейл

Емоционални ограничения

Emotive не може да създава уникални потребителски полета

Липсват аналитични табла

Емоционално ценообразуване

Emotive SMS: 0,0200 $/MMS, 0,0100 $/SMS

Emotive Attribution: 350 $/месец

Управлявани SMS: 2000 долара на месец

Емоционални реклами: Започва от 10% от разходите за реклама

Емоционални оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4/5 (над 60 отзива)

8. Twilio

Twilio предоставя глобално достъпен облачен API, който разработчиците могат да използват за създаване на персонализирани комуникационни приложения. Той предлага три различни нива за създаване на тези приложения: с код, с минимален код и без кодиране.

Twilio предлага програмируеми опции за свързване за виртуални телефонни номера, SIP trunking и съобщения. Това е подходящо за големи екипи, които се нуждаят от собствени SMS приложения.

Най-добрите функции на Twilio

Възползвайте се от изключителна библиотека с ръководства, уроци и шаблони за съдържание

Създайте множество SMS функционалности с JavaScript, използвайки библиотека с примери за код.

Създавайте разговори в различни канали

Ограничения на Twilio

За начинаещите това може да бъде сложно.

Бизнесите с голям трафик в крайна сметка плащат повече

Ограничена поддръжка на клиенти

Цени на Twilio

Безплатна пробна версия

Различни цени за различни услуги

Оценки и рецензии за Twilio

G2: 4. 3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

9. Attentive

Attentive предлага патентована технология с две докосвания, уникална функция, която ускорява разширяването на списъка с абонати. Тази функция позволява на бизнеса да внедри персонализирани двупосочни съобщения по време на цялото пътуване на клиента.

Можете да обедините данните за клиентите във всичките си маркетингови системи и да мащабирате 1:1 комуникациите между каналите с единен поглед върху клиента.

Най-добрите функции на Attentive

Синхронизирайте продуктовия си каталог от уебсайта си за електронна търговия с кампаниите си за съобщения.

Разгледайте функциите за съответствие, като одитни следи, шаблони за абонамент и свързани условия и поверителност.

Интегрирайте данни от други платформи, включително Shopify и Salesforce.

Присъединете се към общността на потребителите на Attentive, за да получите по-широка подкрепа от екипа на Attentive.

Ограничения на Attentive

Потребителите често се затрудняват да редактират основните си кампании

Липсва функция за изключване на двупосочното изпращане на съобщения.

Цени на Attentive

Персонализирани цени

Внимателни оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

10. SimpleTexting

SimpleTexting позволява на потребителите да използват хиляди тригери и действия, достъпни в над 1600 приложения. Освен това можете да пишете персонализиран код, за да интегрирате всяко приложение.

Той обслужва много индустрии и е обслужил над 10 000 бизнеса. Това е единствената платформа за SMS маркетинг, която предлага безплатни съобщения за съответствие.

Освен това, всеки план на SimpleText включва пълен набор от функции, а компанията твърди, че създава персонализирани интеграции за вашия бизнес.

Най-добрите функции на SimpleTexting

Получете персонализирани интеграции с минимални изисквания за кодиране.

Използвайте 306 символа на SMS, вместо обичайния лимит от 160 символа.

Работете с вграден AI генератор на съобщения

Насладете се на неограничен брой ключови думи и контакти

Сегментирайте базата данни с абонати за по-целенасочен маркетинг

Ограничения на SimpleTexting

Възможности за подобрение в центъра за помощ

Сегментите не могат да бъдат групирани с и/или изрази, което ограничава целевия маркетинг.

Малко възможности за събиране на данни за абонатите

Цени на SimpleTexting

Приблизителна месечна цена: 39 $ + 4 $ (еднократна регистрация при оператора)

Персонализирани добавки

Допълнителни сътрудници: 20 $/месец на потребител

Допълнителни номера: 10 $/месец за номер

Оценки и рецензии за SimpleTexting

G2: 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Докато Klaviyo, Omnisend и другите инструменти, които сме изброили, предлагат отлична функционалност за SMS кампании, други SMS маркетингови платформи са от съществено значение за маркетолозите, за да генерират съдържание за SMS кампании, да навигират в многоканални кампании и да оптимизират творческите работни процеси.

Това е областта, в която ClickUp се отличава!

Ето как можете да използвате ClickUp, за да направите вашите SMS кампании успешни:

ClickUp AI

ClickUp AI ви помага да създадете привлекателно и въздействащо SMS съдържание. С ClickUp AI ще

Създавайте привлекателни SMS кампании

Създавайте персонализирани съобщения с динамично съдържание

A/B тествайте различни стратегии за изпращане на съобщения

ClickUp AI отива отвъд писането, като ви позволява да следите разговорите, да създавате задачи, да гарантирате безупречна граматика и дори да превеждате езици за глобални SMS кампании.

Имейл маркетингът стана лесен с ClickUp AI

ClickUp за маркетинг е цялостно решение за управление на проекти, което позволява сътрудничество в екип, управление на задачи, управление на времето и маркетингови дейности в рамките на един инструмент.

Постигнете ключовите си цели и резултати (OKR), като създадете подробен план за това как маркетинговият ви екип ще постигне целите, бюджетите и другите задачи.

ClickUp за маркетингови екипи

Платформата разполага с няколко функции:

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

ClickUp Whiteboard : Създавайте табла за кампании, за да обсъждате, повтаряте и визуализирате потоците на вашата SMS кампания. Създавайте табла за кампании, за да обсъждате, повтаряте и визуализирате потоците на вашата SMS кампания.

ClickUp Tasks : Повишете видимостта, дефинирайте работния процес и се фокусирайте върху важните неща с ClickUp Tasks. Повишете видимостта, дефинирайте работния процес и се фокусирайте върху важните неща с ClickUp Tasks.

ClickUp Docs : Централизирайте управлението на творческите брифинги и улеснете гладкото преглеждане на дизайна на кампаниите с инструменти за добавяне на бележки към изображения, видеоклипове и PDF файлове. Централизирайте управлението на творческите брифинги и улеснете гладкото преглеждане на дизайна на кампаниите с инструменти за добавяне на бележки към изображения, видеоклипове и PDF файлове.

Платформата предлага и библиотека с маркетингови шаблони и шаблони за писане на съдържание, които ще ви помогнат да разработите и оптимизирате кампаниите си.

Мащабирайте вашите SMS маркетингови кампании

SMS маркетинга запълва критична празнина в съвременните маркетингови стратегии, като достига до силно ангажирана аудитория в критичен момент.

Използването на тези инструменти за SMS кампании ще опрости още повече насочването към вашите клиенти и ще повиши възвръщаемостта на инвестициите от вашите маркетингови кампании.

Докато пробвате различни SMS маркетингови услуги, не се колебайте да изпробвате ClickUp, за да подобрите вашите SMS кампании и да оптимизирате маркетинговия си работен процес.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да провеждате SMS кампании!