10-те най-добри софтуерни инструмента за инбаунд маркетинг през 2025 г.

През последните няколко години настъпиха значителни промени в дигиталния маркетинг. Новите тенденции, като инструментите за изкуствен интелект (AI), имат потенциал да преобразуват голяма част от маркетинговия процес.

Но в основата си маркетинговата стратегия все още се фокусира върху основните принципи. Става въпрос за намирането на подходящата философия, която да направлява вашите усилия. И за много компании тази философия е инбаунд маркетинга.

От оптимизиране на съдържанието за търсачките до имейл маркетинг и маркетинг в социалните медии, можете да достигнете и да убедите повече потенциални клиенти, отколкото чрез по-традиционните стратегии за изходящ маркетинг.

С подходящите инструменти за инбаунд маркетинг вие създавате маркетингова стратегия за дългосрочен успех.

Подходящите инструменти могат да автоматизират този процес, да превърнат вашите анализи в полезни прозрения и да ви помогнат да привлечете повече потенциални клиенти и да увеличите продажбите си чрез вашата инбаунд маркетингова стратегия.

Какво е инбаунд маркетинг?

Входящият маркетинг е маркетингова философия, която се опитва да привлече потенциални клиенти чрез създаване на ценно съдържание, което те искат да четат и консумират.

Всяка инбаунд стратегия е омниканална стратегия. Тя изисква да обедините всичките си маркетингови усилия, като се фокусирате върху няколко основни компонента:

Маркетинг на съдържание, с цялостна SEO стратегия и обширно проучване на ключови думи, за да привлечете органичен трафик към вашия сайт.

Управление на социалните медии, за да ангажирате целевата си аудитория и да увеличите ангажираността с течение на времето

Създаване на съдържание, което генерира потенциални клиенти, като използва системи за управление на съдържанието и висококачествено съдържание, за да привлече нови потенциални клиенти и да привлече клиенти.

Маркетингова автоматизация, която може да автоматизира всичко, като например вашите публикации в социалните медии и дрип кампании в имейл маркетинга ви.

Благодарение на тази сложност, всяка инбаунд маркетингова стратегия трябва да включва цялостен процес на маркетингово планиране. Но с правилния процес, вашите инбаунд маркетингови усилия могат да бъдат изключително успешни.

Чрез инбаунд маркетинга вие съгласувате вашите съобщения с пътя на клиента. Създаването на полезно съдържание изгражда взаимоотношения с клиентите, а не просто запълва горната част на продажбения фуния. И когато достигнете до правилните клиенти на вашия целеви пазар, ползите за вашия продажбен канал са огромни.

Входящ срещу изходящ маркетинг

Входящият маркетинг се различава от изходящия маркетинг по един прост начин: първият привлича заинтересовани посетители на уебсайта и потенциални клиенти, докато вторият разпространява търговски съобщения.

Изходящият маркетинг се надява да постигне бързи успехи и, трябва да признаем, може да доведе до относително бързи резултати.

Но благодарение на фокуса си върху релевантното съдържание и управлението на потенциалните клиенти, инбаунд маркетинга привлича клиенти с незабавно доверие и желание да създадат дългосрочни взаимоотношения.

Представете си инбаунд маркетинга като система, базирана на магнит. Вашата стратегия за съдържание генерира трафик от търсения и активност в социалните медии, което кара потенциалните клиенти да искат да видят за какво говорят всички.

Ето защо маркетинговите агенции започнаха да се ориентират към тази опция. Това е и основната причина, поради която всеки списък с най-добрите софтуери за инбаунд маркетинг значително се припокрива със софтуерите за маркетингови агенции.

Разбира се, ефективните инбаунд маркетинг стратегии се нуждаят от подходящи маркетинг инструменти. И тъй като тази тема е толкова обширна, вероятно ще искате да внедрите повече от един инструмент, за да подобрите вашите маркетинг кампании.

Например, управлението на социалните медии изисква различни подходи и инструменти от управлението на целеви страници. SEO инструментите са още едно средство за създаване на ефективна стратегия за съдържание.

Ето защо този списък с най-добрите платформи за инбаунд маркетинг варира толкова широко по отношение на функциите, което ви позволява да създадете набор от опции, които можете да използвате, за да оптимизирате вашата инбаунд маркетинг стратегия.

Оптимизирайте своя инбаунд маркетинг подход с персонализираната платформа и шаблони на ClickUp.

Центърът за управление на работата печели с многофункционалността си. ClickUp за маркетингови екипи е особено подходящ за инбаунд маркетингови кампании благодарение на инструменти като календарни изгледи, Kanban табла, бели дъски и възможности за сътрудничество в реално време.

Това е софтуер за корпоративен маркетинг по превъзходство. След като създадете безплатен акаунт, ще можете да управлявате по-добре вашите маркетингови дейности и да автоматизирате повтарящите се задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Това не е инструмент за анализ; все пак ще ви са необходими други маркетингови инструменти за анализ на обратните връзки, анализ на конкурентите и разширено проучване на пазара.

Без интеграция със социални медии или възможности за директно публикуване на блог постове

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. HubSpot

Чрез HubSpot

HubSpot е пионер в инбаунд маркетинга и дори твърди, че е измислил термина. Не е изненада, че това е най-изчерпателният специализиран инструмент за инбаунд маркетинг на пазара.

Но това е опростяване. HubSpot всъщност е комбинация от маркетингови инструменти, включително опции за подобряване на работата на вашия екип по продажбите, CRM и стратегии за инбаунд маркетинг.

Най-добрите функции на HubSpot

Сближаване между маркетинговите и търговските екипи благодарение на инструменти като CRM софтуера

Редактори с функция „плъзгане и пускане” за целеви страници, имейл маркетинг и маркетинг на съдържание

Интегриран инструмент за проучване на ключови думи, за да подобрите видимостта си в интернет

Проследяване и задълбочен анализ на посетителите на уебсайта, за да подобрите вашия маркетинг и продажбен процес

Ограничения на HubSpot

Работните процеси за автоматизация на маркетинга могат да бъдат сложни и да изискват дълъг период на обучение.

Създаването на целеви страници извън шаблоните може да бъде трудно и да изисква ръчно кодиране.

Няма реална анализа на данни за търсачките

Цени на HubSpot

Безплатни инструменти

Стартово ниво: Започва от 18 $/месец за 1000 маркетингови контакта

CRM Suite Starter: Започва от 20 $/месец за 1000 маркетингови контакта

Професионалисти: Започва от 800 $/месец за 2000 маркетингови контакта

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 5500 отзива)

3. Surfer

Чрез Surfer

Като един от най-добрите SEO инструменти на пазара, Surfer обещава да помогне на бизнеса да се класира на първата страница в резултатите от търсачките. Основният процес за постигане на тази цел е автоматизиран анализ на съдържанието, за да се провери неговата ефективност спрямо конкурентите, заедно с редактор в реално време, който показва свързани ключови думи, за да подобрите съдържанието, докато го пишете.

Най-добрите функции на Surfer

Surfer Content Editor предоставя препоръки за съдържание, ключови думи и заглавия, за да оцени вашия текст в сравнение с конкурентите ви в реално време.

Разширен инструмент за проучване на ключови думи ви помага да разберете по-добре какви теми и фрази могат да класират вашето съдържание в търсачките.

Surfer AI, автоматизиран инструмент за писане, ви позволява да създавате мигновени статии с добро класиране.

Функциите за SEO одит ви позволяват да оцените целия си уебсайт въз основа на способността му да привлича клиенти.

Ограничения на Surfer

Потребителите не могат да редактират ключови думи в редактора на съдържание след създаването на съдържание.

Някои анализи могат да отнемат значително време, преди да дадат резултати, които могат да бъдат приложени на практика.

Цени на Surfer

Essential: 69 $/месец

Разширено: 149 $/месец

Макс.: 249 $/месец

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Surfer

G2: 4. 8/5 (460+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 370 отзива)

4. Buffer

Чрез Buffer

Социалните медии играят важна роля в маркетинговата автоматизация на инбаунд маркетинга, а Buffer е сред най-добрите опции в тази област. След като добавите социални медийни платформи към интерфейса му, можете автоматично да планирате публикациите си и да организирате инбаунд маркетинговите си кампании предварително.

Най-добрите функции на Buffer

Инструментите за публикуване и планиране ви позволяват да оптимизирате съдържанието в социалните медии по време на цялото пътуване на клиента.

Анализите и отчетите за социалните медии показват възвръщаемостта на инвестициите (ROI) от усилията, насочени към конкретни канали и омниканални канали.

Интегриран AI асистент помага за пренаписване на изречения, генериране на идеи и оптимизиране на датите на публикуване.

Централизираното управление на коментарите помага да ангажирате аудиторията си и да привлечете клиенти.

Ограничения на Buffer

Някои потребители съобщават за проблеми с интеграцията с Instagram, които могат да затруднят планирането.

Сравнително скъп в сравнение с други платформи за автоматизация на маркетинга в социалните медии.

Цени на Buffer

Безплатно

Essentials: 6 $/месец на канал

Екипи: 12 $/месец на канал

Агенция: 120 $/месец за 10 канала

Оценки и рецензии за Buffer

G2: 4. 3/5 (980+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

5. Canva

Чрез Canva

Успешният инбаунд маркетинг изисква визуални ресурси. Графики, инфографики и видео маркетинг са основни компоненти на всяка инбаунд маркетинг тактика. Тук на помощ идва Canva. Това е интуитивен софтуер за дизайн и шаблони, който можете да използвате, за да създавате визуални ресурси бързо и ефективно.

Най-добрите функции на Canva

Интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който позволява на всеки да създава ефективни дизайни

Предварително зададени и персонализирани шаблони, които поддържат идентичността на вашата марка в инбаунд маркетинговите кампании и канали.

Опростени инструменти за редактиране на видео, които подобряват вашия видео маркетинг, без да изискват обширни познания

Многофункционалност, която можете да използвате дори като инструмент за картографиране на процесите за пътуването на вашите клиенти.

Ограничения на Canva

Редакторът за дизайн е прост, но му липсват някои от разширените функции на други маркетингови инструменти, като Adobe Creative Suite.

Визуалните ресурси се заключват след изтеглянето, което прави бъдещи редакции невъзможни без повторен достъп до софтуера.

Цени на Canva

Canva Free

Canva Pro: 14,99 $/месец за един потребител

Canva for Teams: 29,99 $/месец за първите пет потребители

Canva Nonprofit: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

6. Google Analytics

Чрез Google Analytics

Аналитичният пакет на Google отдавна е златният стандарт за уеб аналитика и това е с основание. Той е сред най-важните инструменти за инбаунд маркетинг за всеки бизнес. Използвайте го, за да анализирате уеб трафика или да определите кои ключови думи са търсили вашите потребители, за да намерят вашето съдържание. Можете дори да добавите малко маркетинг автоматизация към вашите аналитични процеси чрез отчитане и поставяне на цели.

Най-добрите функции на Google Analytics

Мощен набор от аналитични инструменти проследява източниците на трафик и поведението на потребителите във вашия уебсайт.

Функциите „Цел“ и „Стойност на целта“ ви позволяват да оцените възвръщаемостта на инвестициите от отделните кампании, като определите точно колко струва всяка конверсия.

Интеграциите за електронна търговия позволяват задълбочено проследяване на покупките и пътя на клиентите към тези покупки.

Данните от машинно обучение подобряват отчетите и позволяват прогнозната аналитика – вместо само исторически данни – да направлява вашата инбаунд маркетингова стратегия.

Ограничения на Google Analytics

Сложният интерфейс може да затрудни намирането на информация и създаването на отчети за новите потребители.

Възможностите за персонализиране са ограничени за потребители, които искат да надхвърлят основните показатели и ключовите индикатори за ефективност.

Цени на Google Analytics

Безплатно

Analytics 360: 12 500 долара/месец

Оценки и рецензии в Google Analytics

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

7. Grammarly

Чрез Grammarly

Успешният инбаунд маркетинг разчита на достоверност, така че е съвсем естествено, че един от най-важните инструменти за инбаунд маркетинг може да ви помогне да поддържате тази професионална достоверност, като гарантира, че всичко, което пишете, е професионално. Grammarly помага да се гарантира, че цялото ви писмено съдържание, като например имейл маркетинг кампании, следващата ви целева страница или дори индивидуални имейли за представяне в процеса на продажбите, звучи възможно най-добре.

Най-добрите функции на Grammarly

Интегрира се безпроблемно с MS Office, Google, уеб браузъри и други приложения, за да проверява автоматично съдържанието ви.

Предоставя разширени предложения за редактиране, които помагат за подобряване на граматически правилни изречения и абзаци.

Предлага генеративен AI инструмент, който помага при писането и пренаписването на съдържание.

Уверете се, че цялото съдържание е оригинално чрез проверката за плагиатство.

Ограничения на Grammarly

Някои автокорекции на имена и други уникални думи могат да нарушат писането.

Много функции, включително разширени предложения за редактиране и интеграции извън браузъра, не са достъпни в безплатната версия.

Цени на Grammarly

Безплатно

Премиум: 12 $/месец за един потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 4300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6900 отзива)

8. Intercom

Чрез Intercom

Благодарение на възхода на изкуствения интелект в автоматизацията на маркетинга, инструменти като Intercom стават все по-важни инструменти за инбаунд маркетинг. Потребителите се възползват от чат на живо и чатбот с изкуствен интелект, за да подобрят комуникацията с настоящи и потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Intercom

Споделената пощенска кутия позволява на вашите екипи по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти да бъдат на една и съща страница.

Опциите за многоканално доставяне са достъпни чрез уебсайт, имейл и SMS.

Обширна база от знания и библиотека с помощни материали, които разширяват инструмента и оптимизират неговото използване с течение на времето.

Впечатляваща лекота на използване, особено като се има предвид сложният AI двигател, работещ на заден план.

Ограничения на Intercom

Блокиращите реклами понякога маркират инструмента Intercom като реклама, което намалява неговата ефективност.

Индивидуалната поддръжка на клиенти може да бъде бавна

Цени на Intercom

Стандартен: 74 $/месец

Pro: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Intercom

G2: 4,5/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (970+ отзива)

9. Hello Bar

Чрез Hello Bar

Както подсказва неговото приятелско име, Hello Bar е инструмент за привличане на потенциални клиенти, който се интегрира директно във вашия уебсайт. Оттам различни опции за изскачащи прозорци, ленти и плъзгачи ви помагат да привлечете вниманието на аудиторията си, да ги превърнете в потенциални клиенти и да подобрите инбаунд маркетинга си.

Най-добрите функции на Hello Bar

Широкият набор от опции за събиране на повече потенциални клиенти от уебсайта прави този инструмент един от най-гъвкавите инструменти за инбаунд маркетинг за привличане на потенциални клиенти.

Плъзгащите се ленти привличат вниманието на аудиторията ви, без да отвличат вниманието от друго инбаунд маркетинг съдържание.

Потребителските известия могат да изпращат целеви съобщения на посетителите на уебсайта в ключови моменти от тяхното преживяване.

Разширеното таргетиране ви позволява да насочвате съобщенията към най-подходящите точки.

Ограничения на Hello Bar

Може да улавя само потенциални клиенти, докато някои от конкурентите му предлагат по-комплексни инструменти за автоматизация на маркетинга и инбаунд маркетинг.

Ограничена функция за уведомяване при въвеждане на нови потенциални клиенти в системата

Цени на Hello Bar

Starter: Безплатен завинаги

Растеж: 29 $/месец

Премиум: 49 $/месец

Elite: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Hello Bar

G2: 3. 5/5 (4+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

10. Calendly

Чрез Calendly

Всяка дискусия за инструменти за инбаунд маркетинг не би била пълна, без да се обсъди поне маркетинговият календар. За щастие, Calendly е най-добрият на пазара, когато става въпрос за планиране на онлайн срещи, както вътрешни, така и с потенциални клиенти, които чакат да ги привлечете и да им представите офертата си.

Най-добрите функции на Calendly

Вградена календарна интеграция, която предотвратява двойни резервации или припокриване на графици и ви позволява автоматично да маркирате срещи в календарите на всички участници.

Интеграция с общи календари за инбаунд маркетинг екипи, които не разпределят конкретни потенциални клиенти на конкретни членове на екипа за последваща работа

Обширна библиотека с интеграции на Calendly с други инструменти за инбаунд маркетинг, като например ClickUp.

Възможности за автоматизация на маркетинга чрез автоматизирани последващи действия и допълнителна информация, която можете да изпратите преди насрочените срещи.

Ограничения на Calendly

Случайни сривове, които могат да нарушат процеса на планиране и от двете страни

Може да се затрудни синхронизирането на голям брой календари в рамките на инбаунд маркетинговата дейност на едно предприятие.

Цени на Calendly

Основни: Винаги безплатни

Essentials: 8 $/месец на потребител

Професионалисти: 12 $/месец на потребител

Екипи: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2800 отзива)

Стратегиите за инбаунд маркетинг са сложни, така че не е изненада, че няма един-единствен „най-добър“ инструмент за инбаунд маркетинг.

Вместо това, най-добрите стратегии използват комбинация от инструменти и намират начини да ги интегрират за оптимална производителност.

Вземете ClickUp за пример. Нашият софтуер не претендира да предлага планиране на социални медии или усъвършенствани уеб анализи. Но той може да се интегрира с инструментите за инбаунд маркетинг, които изпълняват тези услуги, като в крайна сметка създава център за всичко, свързано с инбаунд маркетинга.

Защо чакате? Ако искате да ускорите вашите инбаунд маркетинг усилия, сега е моментът да започнете. Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес.