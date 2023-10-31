10 инструмента за управление на реклами за маркетинг специалисти и рекламодатели през 2025 г.

Всяка успешна компания знае колко е важно да представи своите продукти или услуги пред потенциалните клиенти. Но ако работите с различни дигитални маркетингови кампании и платформи за управление, това може да отнеме много време.

Ето тук един отличен инструмент за управление на реклами може да направи разликата. ?

Тук ще разгледаме софтуера за управление на реклами и ще ви помогнем да разберете какво да търсите, когато избирате платформа за управление на реклами. След това ще споделим най-добрите инструменти за наблюдение и управление на вашите рекламни проекти или кампании, за да ви спестим време и пари.

Какво е инструмент за управление на реклами?

Инструментът за управление на реклами е платформа, която използва автоматизирани инструменти за управление и оптимизиране на работния процес на вашата рекламна кампания.

Инструментът за реклами може да ви помогне при създаването, таргетирането и разполагането на реклами в различни канали. Той може също да следи успеха на вашите рекламни кампании, да ви информира за решенията за оптимизация и да ви помогне да управлявате бюджета си. ?

Софтуерът за управление на проекти в социалните медии и съдържателен маркетинг може да ви помогне да планирате и създадете съдържание, което ангажира аудиторията ви и е в съответствие с вашите комуникационни цели.

Но нито едно от тях няма да ви помогне да контролирате платената си реклама, като например кампанията ви в Google Ads. Ето защо се нуждаете от инструмент за управление на реклами като част от набора си от инструменти за управление на кампании. ?️

Какво трябва да търсите в инструмента за управление на реклами?

Инструментите за управление на реклами предлагат широка гама от функции. В зависимост от нуждите на вашия бизнес, ето някои общи елементи, които да търсите:

За да ви помогнем да изберете най-добрия инструмент за управление на реклами, започнете с изготвянето на списък с функциите, от които се нуждаете. След това го сравнете с този списък на най-добрите инструменти за управление на реклами и маркетинг, които са налични в момента.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и производителност. Той е идеален за управление на маркетингови проекти, като ви позволява да създавате, възлагате и проследявате маркетингови задачи, всичко под един покрив.

Започнете процеса на планиране на кампанията си с мозъчна атака с членовете на екипа си на ClickUp Whiteboard или ClickUp Doc. След това използвайте ClickApps, за да създадете автоматично задачи директно от планирането на съдържанието си, като същевременно запазите връзката между тези задачи и стратегическите документи, календарите за съдържание и маркетинговата пътна карта. ?️

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Искате да спестите още повече време? ClickUp AI води бележки по време на срещите ви и улеснява генерирането на идеи за кампании. То също така помага за генерирането на съдържание за блогове, имейли и целеви страници, които търсачките обичат, както и за създаването на привлекателни рекламни текстове в различни формати за различни целеви аудитории.

Следете ефективността на кампанията си и всички свързани задачи с таблата за управление на ClickUp. Те ви предоставят всички необходими персонализирани данни и показатели, от които се нуждаете, за да оптимизирате маркетинга си и да управлявате бюджета си. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, на новите потребители може да им отнеме време да се запознаят с всички тях.

AI е достъпна само с платени планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Безплатно

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI се предлага за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

2. AdRoll

чрез AdRoll

Този инструмент е предназначен за всички – от мениджъри на реклами във Facebook с ограничен бюджет до професионални маркетинг специалисти и големи компании за електронна търговия.

Използвайте разширените функции за сегментиране, за да създадете персонализирана аудитория. Настройте рекламни и ретаргетинг кампании на различни платформи като Pinterest, Instagram, Facebook и TikTok и ги управлявайте от една платформа. Получавайте показатели за импресии, кликове и конверсии с помощта на функциите за проследяване и анализ на ефективността на рекламите. След това използвайте тези данни, за да оптимизирате кампанията си.

Най-добрите функции на AdRoll

Пуснете рекламите си, след което ги спрете, за да оптимизирате и редактирате съдържанието и аудиторията, за да достигнете по-добре целевия си пазар.

Използвайте изкуствения интелект, за да създавате динамични, персонализирани реклами, като включвате препоръки за продукти, насочени към вашата аудитория.

Възползвайте се от месечните рекламни кредити в пакета „Маркетинг и реклами плюс“, както и от неограничен брой имейли за вашата имейл маркетингова стратегия.

Ограничения на AdRoll

Пакетът за реклами с плащане по потребление ви дава достъп само до нативни и дисплейни реклами, както и до сегментиране и отчети – без социални медии.

Някои потребители смятат, че функцията за отчитане би могла да бъде по-гъвкава.

Цени на AdRoll

Реклами: Плащате според потреблението

Маркетинг и реклами плюс: Започва от 36 $/месец, в зависимост от броя на уникалните посетители на вашия сайт за месец.

Разширен пакет: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за AdRoll

G2: 4,0/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4. 0/5 (70+ отзива)

3. WASK

чрез WASK

WASK е инструмент за управление на реклами, който ви помага да контролирате рекламните си акаунти от една платформа, дори и да нямате много технически познания. В момента той интегрира вашите акаунти в Google и Facebook, а скоро ще се добавят и X, LinkedIn и TikTok.

Изкуственият интелект анализира поведението на посетителите и клиентите на вашия уебсайт, след което използва тази информация, за да идентифицира автоматично вашата целева аудитория с най-висока конверсия. Той също така използва интелигентни алгоритми, за да изчисли вашите рекламни показатели и да даде интелигентни препоръки за оптимизиране на вашите кампании. ↪️

Най-добрите функции на WASK

Използвайте функционалността на изкуствения интелект, за да създадете рекламни кампании с висока конверсия.

Анализирайте обема на търсенията на важните за вас ключови думи, за да използвате рекламния си бюджет най-ефективно.

Бързо създавайте и персонализирайте отчети с помощта на инструмента за плъзгане и пускане.

Изберете месечни, тримесечни или годишни плащания с нарастващи отстъпки за по-дългосрочни плащания.

Ограничения на WASK

Някои потребители биха искали да виждат по-подробни и персонализирани графики за ефективността на рекламите в потребителския панел.

Базовият план не включва функционалност за оптимизация.

Цени на WASK

Базов: 19 $/месец

Премиум: 49 $/месец

Професионална версия: 89 $/месец

Оценки и рецензии на WASK

G2: 4,5/5 (8 отзива)

Capterra: 4,5/5 (11 отзива)

4. Influ2

чрез Influ2

Този инструмент за управление на реклами е предназначен за B2B бизнеси. Той ви позволява да се насочите към конкретни лица, вземащи решения в рамките на вашата група купувачи, и да измервате как те взаимодействат с вашата реклама.

Гарантирайте безпроблемното сътрудничество между екипите по продажби и маркетинг, като съгласувате съдържанието и използвате маркетинговите сигнали. Използвайте данните за ангажираността, за да информирате потенциалните клиенти, да изградите доверие и да планирате идеално времето за продажбите си. След това проследявайте влиянието, което рекламите ви оказват върху привличането на потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Influ2

Спестете пари, като подбирате рекламите си и се насочвате само към хора, които са склонни да се превърнат в клиенти.

Пускайте дисплейни реклами или реклами в социалните медии във всички основни канали, включително Google, Facebook, Instagram, LinkedIn и Amazon.

Защитете данните на вашите клиенти с SOC2 Type II сертификат.

Бързо внедрете и започнете да използвате системата Influ2 с лесния за употреба интерфейс.

Ограничения на Influ2

Не можете лесно да видите кои платформи генерират ангажираност.

Някои потребители биха искали да виждат шаблони, които спестяват време при изграждането на аудитория.

Цени на Influ2

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Influ2

G2: 4,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,9/5 (7 отзива)

5. trendHERO

чрез trendHERO

TrendHERO е инструмент за дигитален маркетинг, който свързва бизнеса с влиятелните лица. Това е различен вид инструмент за управление на реклами, но е също толкова важен в днешната култура на социалните медии, движена от влиятелните лица.

Използвайте TrendHERO, за да идентифицирате подходящите влиятелни лица, с които да работите, като използвате филтри като местоположение, език, категория и размер. Например, можете да получите информация за аналитичните данни, броя на последователите и споменаванията на влиятелните лица. Свържете се с тях, за да обсъдите какво търсите и да получите бизнес предложения, преди да финализирате споразумението си. ?

Най-добрите функции на trendHERO

Изберете от база данни с над 100 милиона влиятелни лица, от най-големите до най-малките по степен на влияние.

Уверете се, че аудиторията на влиятелния човек съответства на вашия целеви пазар, като използвате аналитични данни като демографски характеристики и интереси на аудиторията.

Изпращайте автоматизирани и персонализирани имейли до няколко влиятелни лица едновременно.

Проследявайте колко често вие и вашите конкуренти сте споменавани в акаунтите на влиятелни лица.

Ограничения на trendHERO

Филтрите са доста ограничени, така че вероятно ще трябва да отделите малко време за ръчно фино настройване на избора си.

Някои потребители смятат, че функцията за отчитане не е толкова бърза и лесна за използване, колкото би могла да бъде.

Цени на trendHERO

Безплатно: Безплатно

Lite: 15,99 $/месец

Pro: 39,99 $/месец

Разширено: 119,99 $/месец

Оценки и рецензии за trendHERO

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

6. 6sense

чрез 6sense

Насочен към B2B бизнеса, този софтуер за управление на реклами съгласува вашите продажби и маркетингови усилия, използвайки данни за намеренията и точни прогнози. Неговата цел е да подобри качеството на тръбопровода, да повиши процента на конверсия, да ускори продажбите и да осигури стабилен растеж на приходите. ?

6sense AI оценява поведението на потенциалните клиенти и ви показва на какъв етап от процеса на покупка се намират потенциалните клиенти. Помага ви да създадете ангажираност на всяко ниво на акаунта с високо релевантно и персонализирано съдържание, както и рекламни кампании за този етап. Когато потенциалните клиенти са готови да купят, можете да ги таргетирате с подходящи дисплейни реклами, предназначени да ги превърнат в клиенти.

Най-добрите функции на 6sense

Достигнете до целевата си аудитория с уникални, мултиканални съобщения в голям мащаб.

Получавайте анонимни сигнали за покупка от вашия собствен уебсайт и уебсайтове на трети страни, за да идентифицирате потенциални клиенти, които търсят продукт или услуга, които предлагате.

Сегментирайте данните за акаунта, за да получите представа за ефективността на кампаниите за конкретен акаунт.

Интегрирайте го с други маркетингови и продажбени платформи във вашия технологичен набор, като HubSpot, Salesforce , SalesLoft, Outreach и други.

Ограничения на 6sense

Тъй като инструментът трябва да се използва от няколко екипа, може да се наложи да назначите продуктов мениджър, който да ги координира.

Някои аспекти на платформата не са толкова лесни за ползване, колкото биха могли да бъдат.

Цени на 6sense

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за 6sense

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (16 отзива)

7. RollWorks

чрез RollWorks

RollWorks е друга платформа за маркетинг и продажби, базирана на акаунти, за B2B бизнеси. Този инструмент за управление на реклами има за цел да увеличи и ускори вашия продажбен поток, като ангажира висококвалифицирани клиенти.

Създайте профил на идеалния си клиент, а след това го използвайте, за да идентифицирате целевите акаунти, които най-добре пасват на вашия бизнес. Провеждайте кампании в различни канали, включително дисплейни и социални медийни реклами и тригерирани имейли, за да ангажирате тези акаунти на различни нива от вашия фуния, преминавайки ги към конверсия.

Най-добрите функции на RollWorks

Персонализирайте рекламите си, за да достигнете най-добре до конкретни аудитории ?

Автоматизирайте повтарящи се маркетингови задачи като изпращане на имейли и последващи действия.

Използвайте ретаргетинг, за да се свържете отново с потенциални клиенти, които са проявили интерес към вашите продукти и услуги в миналото.

Проследявайте ефективността на кампаниите си както на ниво акаунт, така и на ниво конкретен контакт.

Ограничения на RollWorks

Стандартният пакет не позволява персонализиране на маркетинговото съдържание за акаунти или контакти.

Потребителите, които не са напълно запознати с маркетинга, базиран на акаунти, може да им отнеме известно време, за да се запознаят с системата.

Цени на RollWorks

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за RollWorks

G2: 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (25+ отзива)

8. Celtra

чрез Celtra

Celtra ви помага да автоматизирате създаването на дигитално съдържание в голям мащаб и на няколко езика. Това е различен тип инструмент за управление на реклами, който ви позволява да създавате динамични, персонализирани реклами, които подобряват ефективността и конверсията.

Шаблоните на Ad Builder ви помагат лесно да създадете уникални реклами за вашата марка с анимации, видеоклипове и функционалност за електронна търговия. Свържете каталога си с продукти и извлечете подходящи данни за продуктите, за да персонализирате рекламата си. Можете да тествате рекламите си, да ги коригирате и да ги тествате отново, преди да пуснете новата версия. Показателите за отчитане в реално време ви показват точно как се представя рекламата ви, за да можете да продължавате да я усъвършенствате, докато постигнете успех.

Най-добрите функции на Celtra

Създайте своя рекламен шаблон на слоеве, използвайки интуитивния интерфейс за дизайн, за да приложите цветове, шрифтове, брандинг и информация за продукта – не са необходими познания по програмиране.

Използвайте визуални елементи и спешност, за да привлечете вниманието и да насърчите конверсията.

Създайте множество варианти на рекламата си за различни приложения за съдържание и промоции.

Оптимизирайте сътрудничеството с екипа си, използвайки софтуер, базиран в облака.

Ограничения на Celtra

Предварителният преглед, който виждате на екрана, не винаги съответства точно на версията, която се публикува.

Тъй като е базирана в облака, трябва да сте онлайн, за да работите на платформата.

Цени на Celtra

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Celtra

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (290+ отзива)

9. Управление на реклами в HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot Ad Management е част от платформата Marketing Hub на марката. Тъй като HubSpot е CRM в основата си, лесно е да генерирате аудитории от вашата база данни и от своя страна да видите кои реклами превръщат посетителите в клиенти. ?

Създавайте подходящи, целеви реклами за различни платформи, включително Google, Facebook, Instagram и LinkedIn. Следете ефективността и оптимизирайте рекламите си, за да увеличите конверсиите и да повишите възвръщаемостта на инвестициите – всичко това на една платформа.

Най-добрите функции на HubSpot Ad Management

Сегментирайте аудиторията си, за да показвате персонализирани реклами въз основа на реални данни.

Получете информация за конкретните потенциални клиенти и възвръщаемостта на инвестициите, която генерира всяка реклама, за да максимизирате разходите си.

Вижте отчетите на всеки етап от рекламния процес, за да определите какво работи и какво не.

Лесен за използване, независимо от вашите технически познания – не се изискват сложни ИТ процеси.

Ограничения на HubSpot Ad Management

Не можете да изберете само управление на реклами – трябва да закупите целия маркетингов пакет.

Цените на HubSpot са високи за малките предприятия.

Цени за управление на реклами в HubSpot

Професионална версия: 800 $/месец

Enterprise: 3600 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot Ad Management

G2: 4. 4/5 (над 10 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5700 отзива)

10. Smartly. io

Smartly. io е инструмент за управление на реклами, който ви позволява да стартирате и управлявате едновременно няколко кампании в различни социални медийни канали. Благодарение на изкуствения интелект и автоматизираните работни процеси, той намалява ръчната работа, спестява време и пари. ?

Използвайте автоматизацията, за да създавате динамични реклами за вашата целева аудитория, включително изображения и видеоклипове. Настройте ги с помощта на данни, които достигат до нивото на творческите елементи. След стартирането рекламите се редуват автоматично, за да се предотврати умората и да се увеличат конверсиите.

Най-добрите функции на Smartly.io

Използвайте алгоритми, за да оптимизирате наддаването, да насочите рекламното съдържание към различни аудитории и да управлявате по-добре бюджета си.

Преобразувайте съдържанието в различни формати и платформи

Измервайте атрибуцията и ефективността спрямо персонализирани KPI, за да генерирате информация за по-нататъшни итерации.

Вижте подробности за кампаниите си в един табло, което комбинира данни в реално време от всички ваши канали.

Ограничения на Smartly.io

Потребителите съобщават, че все още има някои бъгове, които трябва да бъдат отстранени от екипа за разработка.

По-изчерпателни обучения и статии за помощ биха ускорили процеса на обучение.

Цени на Smartly.io

Свържете се с нас за цени

Smartly. io оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (450+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (13 отзива)

Оптимизирайте маркетинговия си работен процес с най-добрия инструмент за управление на реклами

За да разраснете бизнеса си, се нуждаете от повече клиенти. Управлението на рекламни кампании в статични таблици обаче отнема много време и не е особено ефективно – ето защо много компании се обръщат към инструменти за управление на реклами. ✨

Софтуерът за управление на реклами може да поддържа създаването на реклами, управлението на оферти, таргетирането и пускането на рекламите ви, както и мониторинга и оптимизирането на ефективността на рекламите. Той също така автоматизира работните процеси, където е възможно, за да ви освободи време за други важни задачи.

В списъка с най-добрите инструменти за управление на реклами има много конкуренти, но ClickUp се държи добре в силна конкуренция. ?

Функциите за управление на проекти и производителност на ClickUp подпомагат вашите маркетингови кампании през етапите на планиране, създаване, изпълнение и мониторинг. Те ви помагат да измервате, управлявате и оптимизирате ефективността, като рационализират процеса ви с автоматизация на всеки етап.

Регистрирайте се безплатно, за да получите ClickUp още днес и да започнете да извличате максимална полза от всеки цент от маркетинговия си бюджет.