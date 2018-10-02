Стратегията за растеж на Slack: 5 ключови извода за вашата компания

Приложение за съобщения за екипи, което може да се похвали с IBM, Oracle, Target, BBC и други компании от Fortune 100 като свои потребители, без да харчи цяло състояние за маркетингови кампании, си заслужава да бъде проучено.

Slack, инструментът за сътрудничество на работното място, е резултат от иновативно съчетание на продукт и пазар, съчетано с някои неконвенционални маркетингови трикове.

Макар че по дефиниция slack може да означава да забавиш темпото, да се отпуснеш и да вземеш нещата по-леко, компанията прави точно обратното. Slack е един от най-бързо развиващите се технологични стартъпи, достигнал статут на „еднорог“ с оценка от 1 милиард долара само за малко повече от година след стартирането си.

Slack: Кратка история

Slack е създаден през 2013 г. от Стюарт Бътърфийлд, който по това време вече е бил известен като съосновател на платформата за споделяне на снимки Flickr, придобита от Yahoo! през март 2005 г.

Инструментът за корпоративна комуникация, чиято цел е да помага на членовете на екипа да чатят, да работят заедно по проекти, да споделят линкове и други в реално време, веднага намери невероятно приложение на пазара и оттогава не спира да се разраства.

Към февруари 2015 г., когато инструментът стана публично достъпен, Slack имаше 500 000 активни потребители дневно. В рамките на четири месеца този брой се удвои до 1,1 милиона активни потребители. Днес Slack има 8 милиона активни потребители дневно, от които 3 милиона са платени, и броят им продължава да нараства.

От скромни начала до голям успех

Slack е чудесен пример за мощна иновация, създадена случайно. Нещо като микровълновата печка – устройство, което промени хранителните ни навици и пазара на храни, откакто беше „случайно“ изобретено от инженера Пърси Спенсър през 1945 г.

Основателят Батърфийлд и неговият екип работеха върху игрална апликация, наречена Glitch, и искаха да имат опростена платформа за вътрешна комуникация. Те се заловиха за работа и проектираха първоначалната версия на Slack, за да улеснят сътрудничеството и обмена на идеи между членовете на вътрешния екип на Glitch. Инструментът скоро стана незаменим за екипа на Glitch.

Когато Glitch не успя да се наложи, Butterfield осъзна потенциала на чат инструмента за работното място и така Slack се роди и постигна голям успех.

Историята на растежа на Slack: метод в лудостта

Slack е използвал някои иновативни начини, за да ускори растежа си. Ето 5-те най-важни стратегии:

1. Използвайте маркетинг от уста на уста

Slack доказа, че хората все още разчитат на мнението на своите приятели или колеги. В началото Батърфийлд използва своите контакти и връзки в различни компании и медиите, за да разпространи информацията за новата платформа.

Той също така повлия на своите приятели предприемачи да опитат Slack. Тези връзки и препоръки от уста на уста дадоха резултат и 8000 души се регистрираха в Slack още в първия ден. Този брой почти се удвои в рамките на две седмици.

Инвеститорът в Slack Марк Андресен публикува в Twitter тази графика за растежа на компанията, основан на устната реклама, през август 2014 г.

Въпреки това, не става въпрос само за буквално „от уста на уста“. Slack използва и социални инструменти като Twitter, за да достигне до по-широка аудитория и да привлече органичен директен трафик към своя уебсайт. Създаването на шум може да бъде от полза за вашия продукт, като потвърди посоката, в която се развива. В ClickUp също сме забелязали положителните асоциации, които идват с „от уста на уста“, особено в Twitter и сайтовете за рецензии, където хората споделят своите честни мнения.

„Заложихме силно на Twitter. Дори ако някой е изключително ентусиазиран от даден продукт, буквалното устно предаване на информация ще достигне само до малка група хора, но ако някой публикува туит за нас, той може да бъде видян от стотици, дори хиляди хора“, казва Бътърфийлд.

2. Ускорете растежа чрез интеграции

Slack има над 1000 интеграции (включително Clickup!). Компанията използва тези интеграции, за да привлече трафик към своя уебсайт, както и да се възползва от успеха на тези интеграции, за да се гарантира, че ще се появи на първата страница с резултати от търсенето, когато някой търси продукт, с който Slack се интегрира.

Например, ако някой търси ClickUp в Google, ще намери и Clickup-Slack App Directory, изброено като едно от резултатите от търсенето на първата страница на Google.

Разгледайте нашия списък с най-добрите интеграции на Slack!

3. Прилагане на обратна връзка от клиенти

Slack търсеше непрекъснато обратна връзка от първите си потребители и я използваше, за да усъвършенства продукта, потребителския интерфейс, ефективността и полезността му.

Те отговаряха на всеки получен имейл и разглеждаха всеки билет за помощ като възможност да подобрят продукта или да решат проблем.

Компанията успя да създаде продукт, който пазарът искаше, защото се вслушваше в своите потребители и следеше колко хора искаха определена функция или нов вид интеграция.

Дори и днес, това уважение към обратната връзка от потребителите е част от ДНК-то на компанията.

Slack вярва, че всяко взаимодействие с клиент е маркетингова възможност. Ако една компания може да надхвърли очакванията и да предостави изключително обслужване на клиентите, хората ще се радват да я препоръчат. Ето една добра възможност да научите какво всъщност е маркетингът!

4. Дайте приоритет на уникалните функции

Още от самото начало Батърфийлд е бил повлиян от тезата на Пол Бухейт: ако правиш няколко неща невероятно добре, останалото няма значение. И той приложи това при създаването на Slack.

Slack не създаде прекалено много функции. Вместо това се фокусира върху създаването на една от тях. Тези основни функции бяха търсене, споделяне на файлове и синхронизация.

Функцията за търсене на инструмента позволява на потребителите бързо да намерят това, което търсят, а функцията за споделяне на файлове ви дава възможност да премествате файлове с плъзгане и пускане или бързо да поставяте изображения чрез интуитивни действия в потребителския интерфейс.

Най-важното е, че Slack има вградена функция за „синхронизация на състоянието на напускане“, която му позволява да знае къде всеки човек в даден разговор е спрял и да се синхронизира с позицията на курсора му в реално време. Сама по себе си тази функция им е дала реално конкурентно предимство на пазар, на който са навлезли много известни технологични гиганти.

5. Справедлива ценова политика

Slack не само предлага безплатен план, който сам по себе си е богат на функции, но и прилага уникална „политика на справедливо таксуване”.

Ето как работи: ако потребител на Slack не използва софтуера в продължение на 14 дни, Slack ви връща парите чрез пропорционален кредит.

Тази стратегия не е полезна само за изграждането на голяма стойност на марката. Тя също така поддържа целия екип на Slack в готовност. Екипът трябва непрекъснато да осигурява лесно въвеждане и удобно потребителско изживяване, за да привлече колкото се може повече активни потребители.

Стратегията е проработила чудесно. От 8-те милиона активни потребители дневно, Slack е превърнал 3 милиона от тях в платени клиенти.

Последни оценки и тяхното влияние

Slack в момента се оценява на около 7,1 милиарда долара на фона на последния си кръг на финансиране (август 2018 г.), при който бяха инвестирани 427 милиона долара. С последната сделка Slack е набрал общо 1,27 милиарда долара от създаването си.

Сега, когато фирмата е с по-голям капитал, тя може да се конкурира по-добре с технологичните гиганти с дълбоки джобове като Microsoft, Alphabet (майка компания на Google) и Facebook. Slack може също да използва капитала, за да привлече и задържи платени клиенти в сценарий, в който големите играчи имат допълнителното предимство да могат да обединят своите версии на услуги за сътрудничество на работното място с други основни предложения, което им позволява да привличат клиенти с по-бързи темпове в сравнение със Slack.

Миналата година инвестицията от SoftBank Group Corp. оцени Slack на 5 милиарда долара.

След миналогодишния кръг на набиране на средства имаше съобщения, че Google, Salesforce, Microsoft и други компании са проявили интерес към придобиването на Slack.

Освен това бе съобщено, че гигантът в електронната търговия Amazon е провел преговори със Slack за оферта, която би оценила приложението за чат на работното място на 9 милиарда долара.

Бизнес стратегията на Slack: сделката с Atlassian

През юли 2018 г. Slack закупи интелектуалната собственост за платформи за екипно сътрудничество – HipChat и Stride – от един от основните си конкуренти Atlassian.

Като част от сделката, Atlassian ще преустанови и двата продукта и ще насърчи потребителите да мигрират към Slack.

Това е важна бизнес стратегия за Slack, защото въпреки настоящото си господство на пазара, компанията усеща конкурентен натиск от технологични гиганти като Microsoft Team, Google Hangouts Chat, Workplace by Facebook и Cisco Webex Teams.

Премахването на конкурент изпраща силно послание към цялата индустрия за корпоративна комуникация – очаква се да видим много активност от страна на нови стартиращи компании, както и от технологичните гиганти.

Благодарение на партньорството, Slack вече има възможност да добави потребителите на HipChat и Stride към своята активна потребителска база. И Stride, и HipChat Cloud ще бъдат преустановени през февруари 2019 г. Това вероятно ще увеличи и без друго впечатляващата потребителска база на Slack.

По-важното е, че съюзът с една силна и уважавана корпоративна марка като Atlassian ще даде на Slack доверието, необходимо за привличане на големи корпорации и финансовата подкрепа, необходима за отблъскване на предизвикателствата от страна на конкуренти с дълбоки джобове.

5 ключови извода от растежа на Slack за вашия бизнес

Slack използва някои уникални техники за маркетинг на марката, за да превърне своята марка в впечатляваща SaaS сила.

Ето 5 ключови съвета за растеж на вашия бизнес:

1. Използвайте силата на медиите.

Дайте по-голям тласък на устната реклама при пускането на продукта, като използвате традиционните медии. Макар Slack да имаше предимството на предварителни връзки, вие можете да започнете да изграждате връзки с медиите от първия ден, така че когато дойде денят на пускането, да имате силни връзки с журналисти и блогъри, които биха били склонни да пишат за вашия продукт.

2. Изберете безплатни планове и бързо въвеждане

Ценообразуването е ключов аспект за една SAAS организация. Използвайте фриймиум или безплатен пробен план, за да привлечете вниманието на целевата си аудитория.

Моделът „freemium“ на Slack е идеален за хора, които искат да изпробват приложението без първоначални плащания. Не е необходима кредитна карта, за да се регистрирате за безплатния план. Безплатният план и супер лесният процес на регистрация ще мотивират повече потребители да изпробват вашия инструмент.

3. Използвайте подход „отдолу нагоре“

Slack не започна, като се обърна към CIO или висшето ръководство; те се обърнаха към мениджър на екип. Ако той намери продукта за полезен, достъпната цена на приложението улесни неговото закупуване.

Това може да бъде важна стратегия за успеха на вашето предприятие.

4. Изслушвайте клиентите си

Има огромно количество качествени данни, които вашите потребители споделят с вас всеки ден. Това е полезна информация, която може да ви помогне да оптимизирате продукта си, за да се приспособи по-добре към пазара.

Slack се възползваше от всяка възможност да отстрани проблеми или да добави нови функции, когато потребителите им съобщаваха, че нещо не работи, или искаха допълнителна услуга.

Ние в ClickUp използваме същия подход. Потребителите са поканени да дават обратна връзка и да правят предложения на нашата табло за обратна връзка.

5. Намерете своето магическо число

Освен да следите стандартните за индустрията цифри, трябва да знаете и магическите цифри на вашата компания, които ви дават ясна представа за това кой наистина използва вашия продукт и как можете да го накарате да продължи да го използва.

За Slack този брой е 2000 съобщения. Slack е забелязал, че всеки екип, който е обменил 2000 съобщения в Slack, продължава да използва платформата. Какво е магическото число, което търсите, за да задържите потребителите си на вашата платформа?

Заключение

Slack не постигна успех, защото продуктът беше уникален или защото разполагаше с голям маркетингов бюджет. Неговият растеж се основава на това, че се вслушва в клиентите, генерира вирусна популярност на марката чрез устата на устата и развива привлекателна, некомерсиална личност на марката.

Ако в момента сте потребител на Slack, можете да го интегрирате с ClickUp, за да управлявате задачите си.