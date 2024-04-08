Slack срещу Google Chat: преглед за 2025 г. (функции, цени)

Преди по-малко от десетилетие повечето организации използваха Google Chat (по-рано Hangouts) за комуникация помежду си – независимо дали ставаше въпрос за комуникация в глобален мащаб или в рамките на офиса. Но след това се появи Slack, който днес се радва на повече от 10 милиона активни потребители дневно. Изведнъж изборът между Slack и Google Chat се превърна в важно решение за софтуера на компаниите по целия свят.

И нека бъдем реалисти, възходът на Slack не е спрял развитието на Google Chat. Всъщност, има повече от 6 милиона платени фирми, които използват Google WorkSpace.

Ясно е, че това са някои от титаните в света на комуникацията и сътрудничеството.

Но коя от двете е по-добра? Коя се откроява? И какви са реалните разлики между Slack и Google Chat?

Да разберем! 👀

Какво е Slack?

Slack е платформа за сътрудничество, която се появи на пазара през 2013 г. Тя обещава да внесе простота и продуктивност в работния живот.

Как?

Решението обединява хора, инструменти и информация под един покрив, за да движи бизнеса напред. Използвайте Slack на всяко устройство и той ще ви служи без дискриминация. Можете да влезете в него чрез компютър, мобилно устройство или браузър. Изборът е ваш.

Slack е чудесен за комуникация с вашия екип. Той ви позволява да изпращате директни съобщения, групови съобщения, да създавате Slack канали и много други. Освен това, можете да интегрирате Slack с популярни инструменти като HubSpot, Zoom, Google Drive и, да, Slack се интегрира с ClickUp!

чрез Slack

Функции на Slack

Какво прави Slack толкова успешен? Останете с нас:

1. Организирани канали

„Няма такова нещо като прекалено много канали. ”

Това е Slack. 🧑‍💻

Каналите на Slack са мястото, където се провеждат всички разговори. Приложението ви позволява да създавате частни и публични канали въз основа на местоположението на офиса, проекти, теми и т.н. Най-важното е, че каналите на Slack помагат да внесете ред и яснота в работата. Просто създайте или се присъединете към канал за всякаква тема, за да можете да се съсредоточите върху разговорите и работата, които са най-важни за вас.

Ако се нуждаете от по-разширени функции, платената версия позволява на всеки канал да има свой уникален имейл адрес. Сбогувайте се с препълнените пощенски кутии. 👋

2. Аудио и видео разговори

Не обичате да пишете дълги съобщения, за да получите отговор? Или може би предпочитате да разрешавате проблеми или да обсъждате идеи за проекти с колегите си в реално време?

Няма проблем!

Едно-на-едно аудио и видео разговорите на Slack ще ви бъдат от голяма полза. А ако искате до 15 души да се присъединят към вашите разговори и видео срещи, платеният план е най-подходящият вариант. Slack позволява и интеграция с инструменти за конференции на трети страни, за да направи комуникацията с вашия екип възможно най-безпроблемна.

3. Slack Connect

Искате 360-градусово сътрудничество? Откажете се от изхабените и изолирани имейл вериги. Slack Connect позволява разговорите да се водят на едно място.

Той позволява на вашия екип да работи безопасно и в сътрудничество с външни партньори като агенции, доставчици, клиенти и други. Резултатът е по-бързо реагиране и по-добра поддръжка на предприятието.

4. Автоматизация

Създаването на стандартни процеси за заявки, споделянето на актуализации и други рутинни задачи не трябва да отнемат от вашата продуктивна и творческа енергия. Автоматизацията на Slack ще ви подготви за успех и ще позволи на вашата продуктивност да достигне невероятни висоти.

Инструментът за създаване на работни процеси на Slack автоматизира ежедневната ви рутинна работа, за да можете да получавате отговори, одобрения и да разрешавате проблеми по-бързо. Той позволява и интеграция с Zapier и други решения за максимална автоматизация.

Цени на Slack

Функциите не са лоши, но дали Slack е изгоден за джоба ви? Нека разгледаме ценовите му планове:

Безплатно : Безплатният план ви позволява да видите до 10 000 от най-новите съобщения и да интегрирате до 10 приложения на трети страни. Поддържа 1:1 аудио и видео разговори, предлага неограничен брой канали, позволява споделяне на файлове и предоставя 5 GB пространство за съхранение на файлове.

Pro (6,67 $/месец/човек): С версията Pro се наслаждавате на неограничена интеграция на приложения, 10 GB пространство за съхранение на файлове на потребител, групови разговори, споделяне на екран с до 15 души, възможност за търсене и интелигентни функции. Google удостоверяване и гостуващ достъп са някои от другите функции.

Business+ (12,50 $/месец/човек) : Планът Business Plus ви дава неограничен достъп до историята на съобщенията и увеличава капацитета за съхранение до 20 GB на член на екипа. Той също така обещава 24/7 поддръжка и 99,99% наличност.

Enterprise (персонализирана цена): Искате да разширите дейността си? Планът Enterprise предлага сигурност на корпоративно ниво и поддържа до 500 000 души. Получавате също така персонализирани политики, централизиран контрол и поддръжка, съобразена с вашите нужди.

Какво е Google Chat?

Световният лидер в областта на търсенето ви предлага инструмент за комуникация и сътрудничество. Малко история – Hangouts започва да съществува през 2011 г. като част от Google Plus. През 2017 г. се превръща в Hangouts Chat, преди да промени името си на Google Chat.

Защо се наложи тази промяна на името? Дори самите Google не успяха да ни отговорят.

Но това, което знаем, е, че Google Chat е още един сигурен инструмент за комуникация, създаден за екипи; той позволява лесна комуникация в рамките на екосистемата на Google Workspace. Членовете на вашия екип могат да имат достъп до чат пространства, да споделят файлове и да провеждат видеоразговори помежду си в Google Meet.

Той е част от по-голямата платформа Google Workspace, която предлага цялостно решение за бизнеса. Това означава, че трябва да имате план за Google Workspace, за да имате достъп до Chat. Подобно на Slack, Chat е достъпен чрез браузъри, компютърни приложения и мобилни приложения.

чрез Google

Функции на Google Chat

Google Chat също има уникални функции, с които да се справи с конкурента си:

1. Пространства за сътрудничество

Slack има канали. WhatsApp има WhatsApp групи. А Google какво има?

Spaces.

Пространството позволява на всички да са на една и съща страница по една и съща тема. Можете да имате различни пространства за корпоративна култура, футбол и практически всичко под слънцето. Тази функция обединява разговори, задачи и файлове на едно място. Външни потребители също могат да се включат в дискусиите.

И знаете ли какво? Едно пространство може да побере до 8000 души! Искате да привлечете вниманието на Джордж, без да безпокоите Лиз, Бен и другите? @mentions ще ви помогне.

Но ето и недостатъкът: не можете да отговорите директно на предишно съобщение, оставено от Лиз. Тук Slack печели.

2. Аудио и видео разговори

Интеграцията на Google Chat + Google Meet ви позволява да се включите в аудио или видео разговор. Последният е решение за видеоконферентна връзка на Google Workspace. Сега можете да се задълбочите в дадена тема, без да се ограничавате само с текстови съобщения.

Meet ви позволява да се свържете с всеки в дадено пространство или колега на работното място в пряк разговор. Просто натиснете бутона и ще се отвори видео чат. Те могат да кликнат върху него, за да се свържат с Meet.

3. Интеграции

Да бъдеш член на Google Workspace означава едно: Google Chat се интегрира автоматично с останалите продукти, за да обогати твоето преживяване. Става дума за Google Forms, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Meet и Google Drive.

Всичко може да се случи в един прозорец. Например, можете да провеждате сериозна видеоконференция от едната страна и оживен чат от другата. Няма повече превключване между задачи.

А ако искате да добавите решение от трета страна, заповядайте. Не сте фен на Google Calendar? Използвайте G Suite Sync, за да синхронизирате данните от календара с Microsoft Outlook.

4. Автоматизация на чата

Smart Reply предлага фрази, които ви помагат да спестите време и да изпращате бързи отговори. Можете да използвате предложенията за интелигентни отговори в Chat, за да получите отговори въз основа на полученото съобщение.

Повишете ефективността си на работа и използвайте бързи клавиши в Google Chat. Например, напишете „?“ (въпросителен знак) навсякъде извън текстовото поле на чата, и готово! На ваше разположение ще бъде набор от бързи клавиши като Command + K или Control + K.

Има ли фенове на емоджита тук? Емоджитата, подобни на тези в Slack, ще придадат индивидуалност на цялата автоматизация.

Цени на Google Chat

Нека разкрием различните планове, които Google предлага:

Business Starter (6 $/месец/човек) : Този пакет включва 30 GB пространство за съхранение на данни на човек и поддържа до 100 участници във видеоконференции.

Business Standard (12 USD/месец/човек) : Паметта на всеки потребител се разширява до 2 TB. Максималният брой участници във видеоконференция е 150 души.

Business Plus (персонализирана цена): Получавате 5 TB пространство за съхранение на данни на работно място и максимум 250 места за видеоконференции.

Enterprise (персонализирана цена): Предоставя ви неограничено пространство за съхранение на данни на потребител и възможност до 250 души да участват във вашата видеоконференция.

Сравнете Asana и Slack!

Google Chat срещу Slack: кой печели?

Бихме искали да имаме ясен отговор за вас, но нека ви помогнем да прецените предимствата и недостатъците на всяка от тях, за да вземете информирано решение:

Интерфейсът

Потребителският интерфейс (UI), потребителското преживяване (UX) и естетиката са важни фактори. Не искате да прекарвате голяма част от работния си ден в работа с депресиращ, скучен или труден за навигация потребителски интерфейс. Затова се уверете, че той е естетически приятен, лесен за използване и интуитивен.

Интерфейс на Google Chat

Интерфейсът на Google Chat е доста подобен на този на Gmail Chat. Тази предсказуемост и последователност му носят някои предимства. С едно кликване можете да достигнете до споделените задачи и файлове в пространствата на Chat. Просто натиснете раздела в горната част на пространството. Страничният панел ви дава бърз достъп до задачи, календари и карти.

Но Google Chat има ограничен избор от теми – предлага само светъл и тъмен режим. Лош късмет за творческите умове.

Интерфейс на Slack 🥇

Когато става въпрос за приятен за окото и лесен за използване интерфейс, Slack печели безспорно. Има команди за бърз достъп за нов канал или GIF. Персонализирайте аватара си и оцветете Slack с фантазиен цвят.

Известия

Едно отлично решение ви уведомява в момента, в който пристигне съобщение. Не искате да пропуснете тази важна среща с шефа.

Уведомления в Slack

Slack е кралят тук благодарение на разнообразните и мощни известия.

Можете да зададете уникални известия за конкретни ключови думи и канали. А ако искате да се откъснете от дигиталния свят или сте заети, възползвайте се от режима „Не ме безпокойте“ в определени часове на деня.

Известия в Google Chat 🥇

С Google Chat можете да настроите предпочитанията си за мобилни, настолни, имейл или уеб известия.

Същото е възможно и със Slack. Той обаче ограничава настройките за известия само до периодите, в които не сте активни на настолния компютър.

Функция за търсене

Всички мразим, когато важно съобщение изчезне в хаоса и никога не може да бъде намерено. Изтощителното търсене отнема време, разваля деня ви и понижава производителността.

„Така че, реши да игнорираш съобщението ми. Нали?“ Този въпрос може да бъде дразнещ и депресиращ.

Търсене в Slack 🥇

Slack не изостава, когато става въпрос за търсене. Процесът е изключително лесен. Освен това можете да се сбогувате с претоварването с информация.

Само за няколко секунди можете да стигнете до хората, каналите, файловете или разговорите, които търсите. Освен това можете да стесните търсенето си до определен период или канал.

Търсене в Google Chat

Що се отнася до Google Chat, функцията за търсене в безплатния план е основна. Само по-скъпите пакети ви предлагат разширени опции за търсене.

Пакетът Business и Enterprise ви позволява да търсите в цялото Google Workspace и съставните му приложения.

Поздравления за Slack!

Интеграции

Интеграцията разширява работното ви пространство и оптимизира работните процеси. За щастие, и двете програми поддържат инструменти на трети страни под един покрив.

Интеграции на Slack

Slack предлага интеграция с над 2400 други приложения за продуктивност в своята екосистема. Това е истинска сила на интеграцията!

Интеграции на Google Chat

Google Chat се интегрира автоматично с други решения на Google: Docs, Gmail, Forms, Meet, Calendar, Drive и други.

Ботовете също са друго творческо допълнение, което автоматизира ежедневието ви.

Пространства и канали

Груповите пространства за комуникация са мястото, където тези две приложения изглежда са се копирали взаимно. Google ги нарича Spaces, а Slack – Channels.

Но има няколко съществени разлики.

Google Chat пространства

Пространствата в Google Chat са частни по подразбиране, така че някой трябва да ви покани да се присъедините. Пространствата ви позволяват да споделяте задачи и файлове с колегите си. А с @mentions само Маги може да получи вашето съобщение в пространството. Така че препращането на имейли, CC и BCC могат да си почиват.

Низовете от разговори са част от Google Chat. Въпреки това, трябва да решите дали ги искате или не, когато създавате пространство.

След като потвърдите настройките за дадено пространство, няма възможност да ги промените в бъдеще.

Канали в Slack

Каналите в Slack могат да бъдат частни или публични. Публичните канали са отворени за всички членове на работната среда, което позволява включване и прозрачност.

Частните канали и тяхното съдържание са достъпни само за членовете. Трябва да помолите член да ви добави.

Разговорите в низове в Slack са по избор. Искате да обсъдите дадена тема, без да претрупвате фийда? Използвайте разговор в низове.

Slack срещу Google Chat в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за Slack и Google Chat. Когато търсите Slack и Google Chat в Reddit, много потребители са съгласни, че предпочитат потребителския интерфейс и потребителското преживяване на Slack пред Google Chat:

„Slack е изчистен и лесен за четене на много текст наведнъж, без да се налага да превъртате и да взаимодействате с потребителския интерфейс, за да „видите повече“.

Други потребители на Reddit отбелязват, че въпреки по-добрия дизайн на Slack, Google Chat печели по отношение на аудио, цена и интеграции:

„Slack печели по отношение на потребителския интерфейс и има по-добър чат поток. Google Chat печели по отношение на цена, интеграции и аудио/видео възможности. ”

Позициониране и функции на ClickUp в сравнение със Slack и Google Chat

ClickUp е едно единствено решение за всичките ви проблеми, свързани с комуникацията и управлението на задачите.

Цялата ви работа на едно място: задачи, документи, чат, цели и др.

От чата с колеги на разстояние до разпределяне на задачи и автоматизиране на работни процеси, ClickUp ви подкрепя.

А най-хубавата част?

ClickUp предлага мощни функции, които ще оптимизират вашите задачи, хора и ресурси:

1. Управление на задачите

ClickUp улеснява управлението на задачите. Можете да се отървете от рутинната работа, като използвате повтарящите се задачи на ClickUp. Цветово кодираните приоритети на задачите помагат на екипа ви да се заеме с най-спешните задачи още сутринта. Използвайте напомнянията на ClickUp, за да сте сигурни, че винаги сте в крак с работата.

Лесно преглеждайте, редактирайте и персонализирайте списъка си със задачи, за да организирате работните процеси.

Вероятно всеки е бил в такава ситуация – възложили сте задача и изведнъж друг аспект от тази задача изисква нещо или някой да се включи. В миналото може би просто сте създали нова задача.

Но с ClickUp можете да елиминирате комуникационния хаос и допълнителните задачи, като просто присвоите коментари в ClickUp на тези, които трябва да ги прегледат, преди да преминете към следващата стъпка. Лесно е да споделяте всичко по дадена задача. Има дори отделни теми за отговори на коментарите на други хора.

Това ви помага да поддържате всички канали за комуникация отворени и организирани. А за тези, които може би пишат малко прекалено бързо, ClickUp ви позволява да редактирате коментарите по всяко време.

Съхранявайте всичките си разговори директно в задачата и добавяйте коментари, за да превърнете лесно мислите си в действия.

3. Интеграции

Знаете ли, че можете да импортирате над 1000 други приложения в ClickUp? Всъщност ClickUp поддържа най-популярните приложения, за които можете да се сетите, като Google Drive, Zoom, Microsoft Teams и други. Между другото, има интеграции за Google Chat + ClickUp и Slack + ClickUp.

Защо да избирате едно, когато можете да имате две мощни работни инструмента, които работят заедно? 😉

ClickUp се интегрира лесно със Slack, за да поддържа работата ви в движение.

4. Изглед на чата

Друга функция на ClickUp е Chat View. Тя ви позволява бързо да споделяте линкове към ресурси и актуализации и да консолидирате комуникацията в екипа под един покрив. Добавете член на екипа към разговорите с @mentions и задавайте коментари, за да поддържате екипа си в движение по задачите за действие.

Разберете как Chat View на ClickUp помага на експерта по социален маркетинг Мишел Темз да организира бизнеса си.

Бързо споделяйте актуализации, свързвайте ресурси и консолидирайте комуникацията в екипа на едно място с изгледа „Чат“.

5. Имейл в ClickUp

Изпращайте и получавайте имейли в ClickUp с лекота и създавайте задачи от имейли, автоматизирайте процеси, прикачвайте имейли към задачи и др. Това помага за подобряване на комуникацията в екипа с по-бързи връзки и актуална комуникация между екипите.

Пример за имейл чрез ClickUp

6. Документи

ClickUp Docs улеснява създаването и изработването на прекрасни документи, уикита и други важни документи директно в работния процес на вашия екип. Свържете ги с работните процеси, за да реализирате идеите си с екипа си, или с документи и уикита, за да споделите подробни идеи. След това ги прикачете към работните процеси.

ClickUp Docs улеснява писането, редактирането и споделянето на информация в рамките на задачите и с целия ви екип.

7. Зависимости между задачите

Създайте перфектната база данни с взаимоотношения. Изградете връзки между зависимости, задачи и документи, за да имате достъп до всичко необходимо на едно централно място. Можете лесно да свържете неограничен брой задачи, за да имате по-бърз достъп до най-неотложните работни елементи.

Освен това можете да свържете клиенти с конкретни сделки или дори клиенти с техните поръчки. Има много възможности, когато става въпрос за зависимости между задачи.

Как да добавите зависимост към връзка в ClickUp.

8. Автоматизация

Оптимизирайте работните процеси и спестете творческата си енергия, като автоматизирате рутинните задачи – без повече повтарящи се действия. ClickUp Automations са идеални за сложни и прости работни процеси, които се повтарят редовно. Имате нужда от задача, която да бъде прехвърлена на конкретен екип, след като сте завършили работата си?

Това е проста автоматизация.

Искате да маркирате конкретно лице, когато не е спазен краен срок? Или трябва да промените приоритета, след като статуса на задачата е променен? Можете да направите всичко това (и дори да създадете персонализирана автоматизация) в ClickUp.

ClickUp ви позволява да персонализирате автоматизацията, за да спестите време при повтарящи се задачи, независимо от сценария.

Цени на ClickUp

ClickUp предлага безплатен план и достъпни планове срещу заплащане. А черешката на тортата? Безплатната версия ще ви изненада с надеждни функции, подобни на тези в премиум версията.

Безплатен план : Ние ви предоставяме повече от достатъчно, за да тествате нашето решение. Получавате 100 MB пространство за съхранение и можете да добавяте неограничен брой членове, които да изпълняват неограничен брой задачи. Получавате също така бели дъски, 24/7 поддръжка и много други.

Неограничен ($5/месец/човек) : След като се влюбите в безплатния план, направете следващата стъпка и се възползвайте от неограничения пакет. Той ви предлага неограничено пространство за съхранение, интеграции и персонализирани полета.

Business (12 $/месец/човек): Разперете криле и преминете към Business! Освен предимствата на плана Unlimited, получавате Google SSO, персонализирано експортиране, разширена автоматизация и още много други.

Business Plus (персонализирана цена): Този пакет ви предлага всичко от Business, плюс споделяне в екип, персонализирани разрешения, обучение за администратори и приоритетна поддръжка!

И победителят е…

Съгласни сме, че в спора между Slack и Google Chat всяка платформа има свои основни функции, които помагат на потребителите. И двете са изключително полезни инструменти за комуникация с членовете на екипа и за поддържане на връзка с задачите и работните процеси.

А ако все още не сте убедени в нито един от тях, разгледайте тези алтернативи на Microsoft Teams за други опции.

Ще ви кажем обаче, че ще намерите ClickUp и в двата списъка, защото той не само предоставя надеждни функции за безпроблемна комуникация, но и служи като универсален инструмент за управление на проекти, който се свързва с над 1000 други работни инструмента, за да помогне на вашия екип да оптимизира цялата си работа на едно място.

За мен това е истинският победител. 😉🥇