Slack срещу Asana: Кой инструмент е най-подходящ за вашия екип през 2025 г.?

Asana и Slack са две от най-популярните приложения за управление на проекти, които помагат на отдалечени и локални екипи да работят по-добре заедно. На пръв поглед, двете приложения предлагат сходни функции – от сътрудничество в екип до интеграция с трети страни.

Но ако се вгледате по-внимателно, разликите между Asana и Slack започват да се проявяват. Ако се опитвате да изберете между тези инструменти за управление на проекти за вашия екип, този наръчник за Asana и Slack е за вас.

Какво е Slack?

Чрез Slack

Slack е инструмент за комуникация на работното място, предназначен за екипи, за да обменят информация и да си сътрудничат в реално време. Той предлага дори гласови и видео разговори, както и индивидуален и групов чат.

В Slack вашата организация ще има работно пространство. В това работно пространство можете да създавате канали за отделни екипи, проекти или теми или да използвате директни съобщения за индивидуални и специални групови чатове.

В каналите и чата можете да споделяте файлове и да започвате разговори (или събрания). За всичко, което е извън чата, получавате хиляди интеграции с други приложения, въпреки че новата функция Canvas на платформата добавя някои вътрешни възможности за управление на задачите.

Функции на Slack

За платформа, фокусирана върху комуникацията, не е изненадващо да откриете функции, които насърчават сътрудничеството. При сравнението между Slack и Asana четири функции се открояват особено:

Комуникация в реално време

Всички знаем колко е важна ефективната комуникация в екипа, особено когато става въпрос за отдалечени екипи. Slack дава приоритет на комуникацията с функциите си за незабавна комуникация:

Всички чатове са в реално време, с незабавни известия, които уведомяват потребителите, когато има ново съобщение, което може да е от значение за тях.

Ясната йерархия, включваща канали, директни съобщения и верижни съобщения, ви дава обща представа за множество разговори, които се водят едновременно.

Huddles, които могат да се провеждат по всяко време както в каналите, така и в директните съобщения, интегрират възможности за видео и аудио разговори, без да заемат целия интерфейс.

Потребителите могат да планират съобщенията си предварително или да маркират дадено съобщение, за да го проследят по-късно.

Разширената функция за търсене на Slack улеснява намирането на стари и архивирани разговори с подходяща информация.

Простите потребителски интерфейси на мобилните приложения улесняват поддържането на връзка чрез смартфони и таблети.

Тези комуникационни функции са причината Slack отдавна да е стандартът за цифрова комуникация в офиса.

Чрез Slack

Споделяне на файлове

Slack ви позволява да споделяте файлове с размер до един гигабайт (GB) в канали и директни съобщения. Всяко съобщение може да включва максимум 10 файла едновременно. Платформата съхранява файла на своя сървър, като ограниченията зависят от плана:

Безплатен план : 5 GB за цялата организация

Професионален план : 10 GB на потребител

Бизнес план : 20 GB на потребител

План Enterprise Grid: 1 терабайт на потребител

Нативната интеграция с системи за съхранение в облака като Google Drive, DropBox и Microsoft OneDrive заобикаля тези ограничения, като ви позволява да споделяте файлове чрез директна връзка към мястото за съхранение.

След като споделите файла, Slack автоматично показва предварителен преглед на .doc, PDF, изображения и видео файлове. Това допринася за сътрудничеството в реално време на софтуера, тъй като потребителите могат незабавно да видят какво споделяте, без да се налага да изтеглят файловете.

Основно управление на задачите чрез Canvas

За разлика от Asana, Slack не е софтуер за управление на проекти и му липсват повечето от основните функции, които бихте искали да имате за управление на проекти. Но с добавянето на функцията Canvas наскоро платформата получи някои основни функции за управление на проекти.

Стартирайте Slack Canvas и ще можете да събирате разнообразна информация в един документ, включително всичко от визуални файлове до работни процеси, ориентирани към задачи, описания на проекти и др.

Slack предвижда с времето да направи Canvases по-задълбочени, за да се постигне истинско сътрудничество в работните пространства. В момента обаче няма лесен начин за възлагане и проследяване на задачи. Но това е първата стъпка на системата в областта на комуникацията, която не се случва само в момента, което може да я направи подходяща за управление на по-широки проекти в бъдеще.

Чрез Slack

Широки възможности за интеграция

За платформа, която не претендира да е повече от това, което е, интеграциите с трети страни трябва да са на ниво. За щастие, това е една от областите, в които Slack блести.

Общо потребителите получават над 2000 интеграции, за да свържат Slack с всяка друга платформа на работното си място. Нашите любими интеграции на Slack варират от ActiveCampaign и SalesForce до ClickUp и ZipBooks.

За потребителите на платформата тези интеграции се показват като приложения под директните съобщения. Но можете също да активирате функциите на интегрирания инструмент с проста команда с наклонена черта в всеки чат, като например „/zoom join“, за да се присъедините към следващата си среща в Zoom.

И, разбира се, получавате обратни интеграции с партньорски платформи. Например, искате да добавите имейл към разговор в Slack? Просто инсталирайте приложението Outlook Slack и това става с едно натискане на бутон.

Цени на Slack:

Безплатна версия

Pro : 7,25 $/месец на потребител

Бизнес : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Какво е Asana?

Чрез Asana

Asana е приложение за управление на проекти, което помага на екипите да следят всички задачи, свързани с проектите, по които работят. То позволява на вашата организация да организира проектите ви в по-големи портфейли и цели, като същевременно изгражда индивидуалните задачи и работни процеси, необходими за постигането на тези цели.

Подобно на Slack, Asana е уеб-базиран инструмент за управление на работата, който се предлага с мобилни и настолни приложения. За разлика от Slack, фокусът е по-скоро върху цялостното управление на работата, с функции за сътрудничество, които се фокусират върху по-широки проектни цели, вместо върху комуникация в реално време.

Функции на Asana

Не е изненада, че разширените функции на Asana са насочени към изпълнението на задачите според спецификациите и в срок. Дори функции, подобни на тези в Slack, като инструменти за комуникация и споделяне на файлове, са ориентирани към тази цел.

Комуникация, базирана на проекти

Asana включва три основни функции за комуникация: коментари към задачи, актуализации на проекти и директни съобщения.

Коментарите към задачите позволяват на всеки, който следи дадена задача, да сподели мнението си или да зададе въпроси. Когато някой остави коментар, всички, които следят задачата, получават известие.

Актуализациите на проекта позволяват на собственика на проекта да изпрати бележка с цветен код с информация за проекта до всички други членове на екипа по проекта.

Директните съобщения изпращат бележка до други членове на екипа, които получават известие и могат да коментират съобщението, както биха направили с задача.

Комбинирайте тези функции и Asana е добре оборудвана, за да създадете и изпълните плана си за комуникация по проекта. Въпреки това, за разлика от Slack, в Asana не можете да чатите. Комуникацията е по-близка до имейла по отношение на темпото, отколкото би била комуникацията в реално време.

Чрез Asana

Споделяне на файлове

Какво би била една система за управление на проекти без споделяне на знания? Разбира се, Asana се отличава в това с възможността си да прикачва файлове към индивидуални задачи и цялостни проекти. Като бонус, файловете, добавени към задачите в рамките на даден проект, автоматично се появяват в раздела „Файлове“ на цялостния проект.

Asana има ограничение за качване от 100 мегабайта (MB) на файл. Но има неограничено общо пространство за съхранение на файлове, което означава, че можете да прикачвате толкова файлове с размер 100 MB или по-малко към работната среда на вашата организация, колкото ви е необходимо.

За по-големи файлове Asana се интегрира с популярни приложения за съхранение в облак като OneDrive, Dropbox и Google Drive. И подобно на Slack, визуалните файлове като изображения и PDF файлове се появяват директно в коментарите към задачите, което позволява на всеки, който следи задачите, да ги вижда лесно, без да се налага да изтегля нищо.

Разширено управление на задачите

Тук е мястото, където потребителският интерфейс на Asana наистина блести. Неговите усъвършенствани функции за управление на проекти ви позволяват да създавате работни процеси и да изграждате дори най-сложните проекти с опции като:

Зависимости между задачите, за да създавате по-големи работни потоци с участието на няколко членове на екипа, които работят заедно

Задачи за одобрение, които създават контролни точки в рамките на даден проект, преди той да напредне прекалено много

Диаграма на Гант, табло Kanban и списъчни изгледи, които ви помагат да визуализирате проекта в потребителския интерфейс на Asana по начина, по който предпочитате.

Широка гама от шаблони за проекти с Kanban табла и диаграми на Гант , за да не се налага да започвате от нулата всеки път.

Функция за цели, която ви позволява да групирате проекти според по-големите приоритети на организацията

Персонализирани формуляри, които след попълване автоматично се превръщат в задачи

Лесно е да се види къде са силните страни на Asana. Това е инструмент за управление на задачи в своята същност, а по-разширените му функции предоставят на проектните мениджъри почти всички функции, от които биха могли да се нуждаят, за да управляват проектите си до завършването им.

Чрез Asana

Фокусирани интеграции

Както повечето инструменти за управление на работата, Asana признава, че не може да бъде всичко за всички. Подобно на Slack, тя решава този проблем чрез широка гама от интеграции, които свързват другите инструменти, които екипът ви вече използва.

Тези интеграции, макар и да са многобройни, са насочени към това да помогнат на вас и вашия екип да управлявате по-добре работата си. Свързванията между Slack и Teams, например, ви позволяват да превръщате съобщенията на тези платформи в задачи. Конекторът Adobe Creative Cloud предоставя на вашите визуални екипи лесен начин да споделят работата си в съответните задачи.

Подобно на Slack, потребителският интерфейс на Asana се отличава с няколко обратни интеграции. Добавете Asana към Outlook и с едно кликване можете да превърнете всеки имейл в задача.

Цени на Asana:

Безплатна версия

Премиум : 10,99 $/месец на потребител

Бизнес : 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Slack срещу Asana: сравнение на функциите

И Asana, и Slack са инструменти за управление на работата, но при по-внимателно разглеждане на сходните им функции се вижда, че фокусът им е много различен. Нека ги сравним директно:

Комуникация

Ако искате да оптимизирате комуникацията с другите членове на екипа, Slack е ясен победител. И това не е изненада. В края на краищата, за това е създаден.

Ключът тук е комуникацията в реално време. Можете да се свържете незабавно с екипа си, включително чрез гласови и видео разговори, за да не губите време.

И тъй като Slack се интегрира с Asana, можете да го използвате, за да обсъждате задачите в работното си пространство в Slack.

Победител: Slack

Чрез Slack

Управление на задачи и проекти

Въпреки неотдавнашните усилия на Slack да включи някои инструменти за проекти, Asana печели в сравнението за управление на задачи . Asana има ясен фокус върху управлението на проекти, с което инструментът за комуникация в реално време просто не може да се съревновава.

Разбира се, можете да създавате основни задачи в Slack чрез Canvas и напомняния за съобщения, когато екипът ви има задача, която трябва да изпълни. Но това не може да се сравни с възможността на Asana да създава сложни проектни потоци с множество членове на екипа и взаимосвързани части.

Победител: Asana

Чрез Asana

Споделяне на файлове

Slack ви позволява да споделяте по-големи файлове, но ограничава общото пространство за съхранение за организацията. Asana има много по-малък лимит за размера на файловете, но общото пространство за съхранение е неограничено. И двете се интегрират естествено с услугите за съхранение в облака и предлагат полезна опция за преглед.

За нас Slack печели, защото общите му ограничения за съхранение са достатъчни за повечето организации, което прави по-големия размер на файловете по-значително предимство. Но това има и едно предупреждение.

Ако вашата организация не споделя големи файлове (като видео файлове или Adobe дизайн файлове) или ако използвате външно облачно хранилище, ограничението за размера на файловете няма да има голямо значение. В този случай, неограниченото хранилище на Asana печели.

Победител: Slack, но с някои уговорки

Интеграции

И Asana, и Slack предлагат почти всяка интеграция, от която вашата организация може да се нуждае. Но имаме едно предложение. Преди да се ангажирате с някоя от двете, проверете страницата за интеграция на всяка платформа, за да се уверите, че не липсва някоя конкретна интеграция, от която ще се нуждаете.

Победител: Равенство

Кое е по-добро: Slack или Asana?

Невъзможно е да обявим победител в спора Asana срещу Slack, защото в крайна сметка те са различни инструменти с различни цели. Slack печели в областта на комуникацията, докато Asana печели в областта на управлението на проекти. За услуги извън тези области, и двете са практически равни по отношение на своите предимства и недостатъци.

Това означава, че Asana не може да замести Slack, а Slack не може да замести Asana. Вместо да избирате едно от двете средства за сътрудничество, за вашата организация може би е най-добре да използвате и двете – или алтернативно средство, което може да управлява както комуникацията в реално време, така и управлението на проекти.

Slack срещу Asana в Reddit

Не се доверявайте само на нашето мнение, когато определяте победителя между тези два инструмента за продуктивност. Ние също посетихме Reddit, за да видим какво казват другите потребители, когато сравняват Slack и Asana.

Чрез Asana

Според един потребител:

„Slack и Asana са два различни инструмента, но както другите са казали, те могат да бъдат интегрирани, за да работят много добре един с друг. Интегрирането на Asana в Slack ми позволява да виждам известията от Asana и да отговарям на коментари или да ги харесвам. Това ми спестява време.“

Друг подчерта специално потребителските интерфейси на приложенията за комуникация:

„Обичаме възможността да избегнем превключването на контекста в Slack, като преобразуваме съобщенията в Slack в задачи в Asana или отговаряме на нови коментари или задачи в Asana от Slack. Казано това, за по-внимателно планиране, надзор на проекти и обмен на идеи, които са специфични за дадена задача и не изискват спешен отговор в същия ден, е добре да се работи в Asana. ”

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Asana и Slack

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp за управление на работата и комуникация с екипите на едно място.

Asana и Slack изпълняват различни роли в повечето организации, което означава, че все пак ще трябва да управлявате две отделни платформи за комуникация и управление на задачите. Но какво ще кажете, ако ви кажем, че един единствен инструмент за управление на екипи може да изпълнява и двете функции?

Точно така – време е да поговорим за ClickUp.

ClickUp не е само една от най-добрите алтернативи на Asana за управление на задачи. Той разполага и с други функции, като например бяла дъска, които нито Asana, нито Slack предлагат, като в същото време включва комуникационни инструменти и ключови функции, които са задължителни за опитни проектни мениджъри.

Чат изглед на ClickUp за комуникация в реално време с екипа

Когато създавате проекти в ClickUp, всеки проект има интегриран изглед ClickUp Chat, който позволява на членовете на екипа да комуникират в реално време. Но не става въпрос само за думи. В този изглед Chat можете да управлявате проекти с функции за:

Разпределяйте задачи и отбелязвайте кога сте ги изпълнили

Споделяне на връзки към проекти

Вграждане на файлове

Добавете богат текст

@споменавайте отделни членове на екипа или групи и още много други!

Сравнете Asana и ClickUp!

Още по-добре, можете да държите чата отворен заедно с други изгледи на проекта, за да продължите разговорите. А с интеграции като Zoom можете да започвате видеоразговори от платформата.

Изпращайте актуализации за напредъка на проекта в чат прозореца на ClickUp

Вградена интеграция със Slack за комуникация в ClickUp

Знаем колко е привлекателен Slack. Много организации го използват от дълго време и им е трудно да се разделят с него. Ето защо с гордост представяме нашата интеграция на ClickUp Slack.

Да, можете да превърнете всеки разговор в Slack в задача в Slack. Но има много повече от това.

След като публикувате задача от ClickUp в канал или съобщение в Slack, можете да управлявате крайни срокове, задачи, статуси и други за всеки член на екипа, без да се налага да напускате Slack. Можете дори да настроите известия, които да се изпращат в Slack, когато някоя от вашите задачи в ClickUp бъде актуализирана. Това е перфектната интеграция за организации, които просто не могат да се разделят с любимия си инструмент за комуникация.

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничете си с екипа – всичко това от вашата работна среда в ClickUp.

Цялостно управление на проекти на всяко ниво

И, разбира се, функциите за управление на проекти на ClickUp могат лесно да се сравняват (и дори да надминават) Asana и Slack:

Създавайте задачи и структури на работния процес

Визуализирайте работния си процес с над 10 изгледа, включително Gantt, Board и други.

Изберете от богата библиотека с шаблони за управление на проекти , за да не започвате от нулата, когато управлявате проекти.

Интегрирайте ClickUp docs за преглед на проектите и сътрудничество в екипа в реално време.

Използвайте таблата и отчетите за по-добър поглед върху проектите и организацията

Използвайте ClickUp AI, за да ускорите проектните планове чрез автоматично генерирани конспекти, чернови документи и др.

Започнете с ClickUp още днес

С ClickUp вече не се нуждаете от различни решения за отделни нужди, като комуникации и управление на проекти. Вместо това можете да имате всичко в един инструмент за управление на работата, който включва и подобрява всички най-добри функции на Asana и Slack.

Не се доверявайте само на думите ни. С нашия план Free Forever можете да тествате платформата сами, без никакви финансови ангажименти. Започнете безплатно Workspace още днес! 🤩