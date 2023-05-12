10-те най-добри подфорума за продуктивност в Reddit с съвети и трикове за продуктивност

Най-добрите съвети за продуктивност не винаги идват от нашия кръг от семейство, приятели и колеги. Понякога достигаме нашите аха! моменти с онлайн общности, които преживяват възходите и паденията от най-важната работа в личния и професионалния ни живот.

Разнообразната мрежа от общности на Reddit и 52 милиона активни потребители обсъждат почти всяка тема, която интересува някого! Ако сте в блока за продуктивност на Reddit, ние сме съставили списък с 10-те най-популярни подфорума за продуктивност и безплатен шаблон, с който да планирате къде и кога ще изпълните задачите си.

Шаблонът за лична продуктивност на ClickUp съдържа всички необходими инструменти: проследяване на списък с цели, документ за празници и други, за да проследявате всичко, което искате да постигнете.

Използвайте шаблона, за да копирате и поставите любимите си линкове, да запишете идеи и да си оставите положителни бележки! ✍️

Организирайте собствените си цели в ClickUp

Обичаме добрите препоръки за приложения за продуктивност, които ни помагат да се концентрираме по-добре и да блокираме разсейващите фактори. И когато видим тези известни думи: Има приложение за това! веднага искаме да го имаме на нашите устройства. Но този подфорум прави препоръките за приложения още по-добри.

Коментарите са пълни с опит на хора, които са използвали споменатото приложение за продуктивност, така че ще прочетете реални отзиви, за да разберете дали си заслужава да му отделите време и място за съхранение.

Bookmarks е приложение, което задължително трябва да имате на вашето устройство, тъй като ви позволява да се насладите на безпроблемно сърфиране в интернет. С Bookmarks можете да запазвате любимите си сайтове, да добавяте етикети, да проследявате състоянието, да задавате напомняния и дори да организирате връзки в папки и проекти, за да подобрите производителността си и да се концентрирате върху важните неща. Изследователи, студенти, разработчици и просто всеки, който запазва отметки в ежедневното си сърфиране в интернет, ще се възползва от това приложение.

Разгледайте субреддита на ClickUp за съвети относно интеграцията с любимите ви инструменти!

Подфорумът r/getdisciplined понякога ще ви изненада, защото е почти като дословно резюме на точното препятствие за продуктивността, с което се сблъсквате. Хората искат съвети и дават честни отговори за текущите размисли в главите си: Как да изляза от тази рутина?

„Дисциплина“ е не само темата на подфорума, но и правило! Ще оцените правилата за публикуване на модератора за разговорите както от авторите, така и от коментаторите, за да се съобразят с уважението и качеството.

Ако все пак решите да изтеглите приложението, за да го използвате, изтрийте данните си за вход от запазените пароли и ги променете. Това добавя още едно неудобство, което е достатъчно, за да ме накара да „изчакам“, без да ме спре да използвам приложенията у дома (както би се случило, ако изтриете акаунтите си напълно).

Така че, следващия път, когато погледнете купчина пране, мивка с чинии или разхвърляно легло – направете го. Оправете го веднага. Не мислете за това. По-малко от пет минути? Това е нищо. Заемайте се. Не само че ще се почувствате по-добре, след като завършите задачата, но и ще бъдете мотивирани да направите още. Мозъкът ви ще хареса това усещане и ще търси още от тази награда. Не мислете. Направете го. Хранете ума си.

Разгледайте тези шаблони за продуктивност!

Забелязвате ли, че постоянно пропускате песни от плейлиста си „Края на 90-те, началото на 2000-те“? Или спирате работата си на всеки 20 минути, за да потърсите караоке песен, която да пеете? Опитайте Lo-Fi HipHop! Това е автентична форма на downtempo бийтове, смесени с фонов шум, за лесно слушане по време на работа.

Subreddit /rlofihiphop има страници и страници с бийтове и семпли, за да разгледате различни лесни за слушане записи. Доказаната му музика или фонов шум подобряват вашия опит при изпълнение на задачи, така че ако търсите късни нощни бийтове или чил джаз, за да влезете в зоната на продуктивност, послушайте го!

Някои Lo-Fi HipHop видеоклипове дори показват сцени от спокойни места като кафенета, уютни работни места с висящи растения и кучета, дремващи в следобедното слънце. Вече се отпуснахте ли?

Прочетете цифровото ръководство за подреждане на ClickUp за още съвети за продуктивност!

Техниката Pomodoro е метод, който разделя дългите сесии на кратки периоди от време с определени почивки. Това помага да организирате повърхностни и задълбочени задачи, така че да контролирате вниманието и енергията си.

Ето как работи техниката Pomodoro:

Напишете ежедневните си задачи в списък с неща за вършене.

Изберете една задача, върху която да работите.

Настройте таймера на 25 минути и започнете да работите.

Завършете задачата, когато таймерът изтече.

Направете 5-минутна почивка

Повторете стъпки 2-5, за да завършите три сесии Pomodoro.

Направете по-дълга почивка (20 минути) след четири Pomodoros.

Хората споделят своите аналогови и цифрови версии на таймера Pomodoro, за да можете да намерите най-доброто решение за управление на времето според личните си предпочитания. Има по нещо за всеки!

Проследявайте колко време работите по даден проект и колко време траят почивките и срещите. Въз основа на тези данни, в края на седмицата направете кратък преглед, за да оцените производителността си и планирайте следващата седмица в съответствие с наученото.

Разгледайте най-добрите приложения за таймер Pomodoro за учене и концентрация !

Самата категория „Самоусъвършенстване“ обхваща широк спектър от теми, защото, е, обхваща всички сезони на живота. Историите и съветите от хора, които са на различни етапи от пътуването си към самоусъвършенстване, ще ви покажат как да погледнете на всичко, с което се сблъсквате, от нов ъгъл. Но по-важното е как можете да предприемете действия в тази посока.

Защото да отделите време да реагирате означава да поемате контрол над ситуацията. Отговорите ви ще бъдат по-умни и по-последователни, движенията ви ще изглеждат по-елегантни, а вие ще изглеждате по-уверени и самоуверени.

Чел ли сте някога нещо, което сте почувствали, че е предназначено точно за вас в този момент? Насърчението да се върнете към наполовина завършения проект, да поставите граници на звуковите сигнали и просто да се отпуснете на любимото си място за часове, без да се чувствате виновни?

Subreddit за продуктивност е мястото, където можете да общувате с други хора за изграждането на продуктивни системи, които да ви помогнат да се насочите в правилната посока. Започнете с най-популярните публикации, за да намерите страхотно съдържание, и продължете оттам!

Ако се чувствате заседнали в живота, опитайте „The Week”. Напишете си набор от цели за деня и какво планирате да постигнете за 7 дни. След това се придържайте към тях, сякаш животът ви зависи от това. Резултатите ще ви мотивират и ще ви покажат колко много можете да постигнете всеки ден.

Изразът „завършеното е по-добре от перфектното“ започна да променя моето пътуване към продуктивността по невероятен начин. Да се фокусираш само върху завършването на нещо, и може би да го направиш по малко необичаен начин, е по-продуктивно мислене, отколкото да се фокусираш върху перфекционизма. Откажи се от предразсъдъците за това как и кога трябва да се правят нещата и прави това, което работи за теб.

„Така че разгледайте, задавайте въпроси, давайте съвети и създайте/присъединете се към група за подкрепа. Но не прекарвайте твърде много време тук; имате по-важни неща за вършене.“

Subreddit r/getmotivated включва по-привлекателни визуални елементи от повечето други subreddits. От скрийншотове на туитове до артистично творчески дизайни, понякога са необходими само няколко думи, за да се предаде посланието и да се отключи мотивацията.

Разделете целите на управляеми задачи и ги вижте в календара си в ClickUp.

Готови ли сте за това? Проучванията показват, че средното време, което прекарваме в интернет всеки ден, е почти седем часа.

Седем часа. Това е почти половината от времето, през което сме будни!

Цифровото благополучие е много важно, особено след като сме зависими от мобилните си телефони, за да поддържаме връзка с останалата част от света. Може да ви се стори противоречиво да прекарвате време в четене за това защо трябва да спрете безсмисленото сърфиране, докато сърфирате в този подфорум. Въпреки това, най-важното, което можете да научите от тази група, е с какво хората заменят безсмисленото сърфиране.

Няма нищо лошо в това да не гледате телефона си. Може да се чувствате социално неудобно, когато сте сами със своите мисли, без да гледате нищо. Не позволявайте на социалното обуславяне да ви заблуди. Няма нищо лошо в това да сте сами, без телефона си. Следващия път, когато не знаете какво да правите, просто не правете нищо. Оставете ума си да блуждае.

Тук ще намерите въпросите, които сте искали да зададете, честните съвети, които сте търсили, и хора, които просто разбират. Хората, които са преживели период на ниска продуктивност, предлагат реални идеи за всички начини, по които можете да поемете контрола над времето и енергията си!

Добавете този източник на вдъхновяващи цитати в отметките си за онези дни, в които се чувствате в застой!

Искате ли да добавите цвят и комфорт към пътуването си към растеж? Не се подценявайте!

Психическата издръжливост е мускул, който изграждате с всяко предизвикателство и постижение. Нашите навици – малките действия, които извършваме всеки ден – могат да ни отведат към мечти, които ни държат будни през нощта, или да ни направят по-тревожни. Изборът е изцяло ваш!

С помощта на кратки видеоклипове за нагласата и наблюденията от този подфорум, не забравяйте да продължавате да работите.

Избройте целите си и създайте задачи в ClickUp Doc.

Ако забелязвате, че постоянно се връщате към първия ден от пътуването си към продуктивността, започнете да използвате платформа, която да ви помага да отчитате къде сте и къде искате да бъдете. Полезно е да имате специално място, където да приоритизирате най-важните неща в живота си и да визуализирате напредъка си.

ClickUp е помогнал на хиляди екипи и индивидуални потребители да достигнат нови висоти в производителността си и ние искаме същите резултати за вас!