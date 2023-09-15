Как да използвате функционални зависимости в проектирането на бази данни

Затрупани ли сте от данни? Дори най-опитните професионалисти в областта на данните се борят да се справят с огромното количество данни, генерирани от един свят, в който цифровите технологии са на първо място – да не говорим за опитите да се оптимизира ефективността на процесите. От уеб анализи до данни за клиенти и показатели за ефективност, вие сте отговорни за поддържането на тези данни възможно най-точни и актуални. ✨

Солидният дизайн на базата данни е необходим за създаването и поддържането на база данни за вашия бизнес, но дори и тогава трябва да знаете как да предпазите работата си от кръстосано замърсяване и излишък на данни. Зависимостите определят връзката между атрибутите на данните, което помага за всичко – от точността на данните до напредналите анализи.

Най-важното? Има толкова много видове зависимости, от които да избирате. Но функционалните зависимости са задължителни, ако сте нетърпеливи да създадете база данни.

В това ръководство ще обясним какво е функционална зависимост, ще ви дадем няколко примера за всички функционални зависимости и ще ви предложим полезни съвети за максимално използване на вашата релационна база данни.

Какво е функционална зависимост?

Функционалната зависимост е тип зависимост с връзка между две променливи. От лявата страна имате определящия атрибут, известен още като първичен ключ, а от дясната страна имате зависимия атрибут, известен още като неключов атрибут. Функцията или резултатът ще се променят в зависимост от връзката между двете променливи.

Знаем, че това звучи малко сложно, затова ето как работят функционалните зависимости:

Да предположим, че използвате софтуер за база данни с клиенти , за да проследявате рождените дни на вашите клиенти. Искате да изпратите на клиентите персонализиран имейл на рождения им ден, за да поддържате добри отношения с тях. Трябва да използвате функционална зависимост, за да изпратите имейл на всеки потребител на рождения му ден – в края на краищата, не би ли било малко странно да изпратите безсмислено „Честит рожден ден“ на 300 души? В този случай функцията за изпращане на имейл зависи от променливата „рожден ден на клиента“. Ако искате този тип връзка във вашата база данни, ще трябва да настроите функционална зависимост между рождения ден на клиента и функцията, която изпраща имейл на рождения му ден.

Функционалните зависимости са от основно значение за нормализирането на бази данни. Чрез нормализиране организирате база данни – точно както подреждате стая – за да подредите данните, така че да се избегне повторение.

Правилата за функционалните зависимости в системите за управление на бази данни

Функционалните зависимости следват няколко правила за извод, наричани още аксиоми на Армстронг.

Има три основни правила за функционалната зависимост:

Рефлексивност: Рефлексивното правило гласи, че ако атрибут А е свързан с атрибут Х, тогава атрибут Х е свързан с атрибут А. Например, ако А е името на някого, а Х е фамилията на някого, тези два атрибута винаги ще са свързани помежду си. Увеличаване: Правилото за увеличаване гласи, че ако добавите данни към променлива, което се нарича увеличаване, трябва да добавите това увеличаване към набора от атрибути. Така че, ако увеличите полето за име с псевдоним, това поле вече се отнася и за полето за фамилия. Транзитивност: Правилото за транзитивност гласи, че ако атрибут А е свързан с атрибут С, то по асоциация атрибут В също е равен на атрибут С. Не се притеснявайте – транзитивната зависимост означава, че понякога едно нещо може да определи друго, което от своя страна определя трето. Например, ако генерирате баркодове в Правилото за транзитивност гласи, че ако атрибут А е свързан с атрибут С, то по асоциация атрибут В също е равен на атрибут С. Не се притеснявайте – транзитивната зависимост означава, че понякога едно нещо може да определи друго, което от своя страна определя трето. Например, ако генерирате баркодове в CRM платформата си за клиенти въз основа на техните имена и фамилии, то името определя мястото на клиента в азбучен списък.

Функционалните зависимости превръщат вашите модели на данни в реална схема на взаимоотношения, използвайки SQL, което запазва целостта на вашите данни. На практика можете да използвате функционални зависимости във вашата система за управление на бази данни (DBMS), за да се освободите от излишните данни и „опа“ моментите, които разрушават базите данни. 👀

Осъществявайте безпроблемна миграция на бази данни в ClickUp

Пълна функционална зависимост срещу частична функционална зависимост

Преди да разгледаме различните видове функционални зависимости, е важно да направим разграничение между частични и пълни функционални зависимости.

Да предположим, че въвеждате данните от организационната си структура в база данни. При пълна функционална зависимост един атрибут зависи от друг атрибут, но не и от подмножество на този атрибут. Да предположим, че имаме комбинация от „Име на служител“ и „Идентификационен номер на служител“, която определя „Местоположение“.

Ако знаете „Име на служител“ и „Идентификационен номер на служител“, можете да определите „Местоположение“. Обаче, не можете да разглеждате тези две променливи поотделно, за да определите „Местоположение“. В този случай „Местоположение“ е напълно зависимо от комбинацията от „Име на служител“ и „Идентификационен номер на служител“.

Частична функционална зависимост възниква, когато даден атрибут зависи само от част от първичния ключ, а не от съставния първичен ключ. Например, ако можете да определите полето с данни „Години на работа“ с „Идентификационен номер на служителя“, имате частична зависимост, защото „Години на работа“ не зависи от „Местоположение“.

Може да звучи като малка разлика, но това има големи последствия за нормализирането на данните. Частичните функционални зависимости могат да доведат до излишъци във вашата база данни, което означава, че трябва да ги отстраните във втората нормална форма на процеса на нормализиране, или 2NF. Това не е края на света, но определено е нещо, което ще трябва да поправите впоследствие. 🛠️

Първа, втора и трета нормална форма в SQL

Когато нормализирате данни, целта е да елиминирате всякакви аномалии при вмъкване, актуализиране или изтриване в базата данни, които могат да причинят хаос. Има три стъпки за нормализация с функционални зависимости.

Първа нормална форма

Помислете за първата нормална форма като основа за изграждане на система, в която можете да използвате функционални зависимости. Тя поставя основите за идентифициране на зависимости във втората и третата нормална форма. Технически погледнато, 1NF има атрибути, които съдържат само атомни стойности, гарантирайки, че няма повтарящи се групи.

Втора нормална форма

След като прекарате данните през 1NF, ще имате таблица, в която всички неключови атрибути са напълно функционално зависими от първичния ключ. В 2NF премахвате частичните зависимости, като разделяте таблиците, за да проверите отново дали всеки неключов атрибут зависи изцяло от първичния ключ.

Трета нормална форма

След като таблицата с данни е в 2NF, тя преминава към 3NF, след като всички атрибути са функционално зависими само от първичния ключ и нищо друго. В 3ND премахвате всички транзитивни зависимости чрез по-голямо разделяне на таблицата на този етап.

1NF поставя основите за функционалните зависимости, докато 2NF и 3NF усъвършенстват начина, по който организирате данните, чрез преструктуриране на функционалните зависимости. Това гарантира, че съхранявате всеки фрагмент от данни на най-логичното място, като по този начин намалявате излишната информация и повишавате целостта на данните.

Визуализирайте и управлявайте пътната карта на вашия продукт в изгледа „Времева линия“ на ClickUp.

Видове функционални зависимости с примери

Ако сте готови да започнете да използвате функционални зависимости, имате четири опции, от които да избирате.

Тривиално

Тривиалната зависимост е основен тип функционална зависимост, при която един атрибут или набор от атрибути определя себе си. Всяка отделна зависима е подмножество на вашия детерминант тук. С други думи, ако C е подмножество на A, функционалната връзка е тривиална.

Може да звучи малко очевидно, но пример за това е идентифицирането на заглавието на книга, когато знаете както заглавието, така и автора. Много лесно е да се види връзката между тези два атрибута, поради което тривиалните функционални зависимости са най-лесни за разбиране.

Нетривиално

Тук нещата стават по-интересни. В нетривиална функционална зависимост един атрибут може да определи друг отличителен атрибут. В този случай А е колекция от атрибути, както и Б, но Б не е подмножество на А. Ако Б не е подмножество на А, те имат нетривиална връзка.

Имате нетривиална връзка, ако създадете база данни с книги, присвоите на всяка книга уникален код и можете да потърсите заглавието на книгата, ако знаете кода, присвоен на книгата.

Визуализирайте как задачите преминават през всеки етап от проекта и ги категоризирайте в цели.

Многозначни

При многозначна зависимост един атрибут се свързва с няколко други атрибута. Атрибутите във вашия набор от зависими елементи не зависят един от друг. Така че, ако атрибутите А и С нямат функционална зависимост, връзката между В, А и С е многозначна.

За да продължим с аналогията с книгата, това е като автор, който е написал много книги. Ако знаете името му, можете да изброите всички книги, които е написал. В многозначна функционална зависимост един автор ще има няколко книги, свързани с името му.

Транзитивни

Транзитивна функционална зависимост е, когато един атрибут определя друг, а след това и трети. Това е нещо като верижна реакция. Ако това ви звучи познато, то е защото този тип функционална зависимост следва правилото за транзитивност.

В този случай, ако А е равно на Б и Б е равно на В, тогава А трябва да е равно на В. Да предположим, че създавате база данни с книги, а уникалните кодове на книгите определят издателите и жанровете им. Ако знаете кода на книгата, можете да разберете кой е издателят и какъв е жанрът й.

Как да използвате функционални зависимости за управление на бази данни

Искате ли да започнете да използвате функционални зависимости? Можете да използвате функционални зависимости както сметнете за добре, но когато имате нужда да работите по-умно и с по-малко усилия, изберете ClickUp.

Ето кратък преглед на това как да създадете база данни в ClickUp и да включите функционални зависимости:

Първо, трябва да настроите база данни в ClickUp. Можете да импортирате таблици с данни от Excel или да създадете свои от нулата.

ClickUp Table view позволява масова редакция и други персонализирани изгледи за проследяване на данни за почти всичко. ClickUp също така визуализира данните, за да завърши вашата база данни за рекордно кратко време.

Добрата новина е, че не започвате от нулата. Шаблоните за бази данни на ClickUp правят създаването на бази данни изключително лесно.

Шаблонът за база данни на блога ClickUp е изключително полезен за планиране на съдържание, а шаблонът за директория на служителите на ClickUp е идеален за бързо създаване на база данни с контактна информация за колеги. Това също е база данни без код, така че ако искате да създадете база данни, без да се налага да изучавате SQL, ние сме ви подготвили всичко необходимо.

Наблюдавайте текущата работа по публикуването на блог публикации с календар за съдържание.

Включване на функционални зависимости в ClickUp

Обикновено бихте се наложило да се трудите усилено с SQL, за да създадете функционални зависимости в база данни. За щастие, интерфейсът на ClickUp с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на взаимоотношения между задачи и документи. Не е лошо, че AI инструментите в ClickUp правят управлението на бази данни лесно – дори и да не сте професионалист в тази област.

Ето как можете да създадете зависимост във вашата база данни ClickUp.

Първо, кликнете върху задачата, с която искате да работите.

Отидете на Връзки > Зависимост. Изберете от В очакване на, Блокиране и Задачи, за да персонализирате връзката.

Задайте задачи, които да се блокират или изчакват една друга, за да създадете зависимост в ClickUp.

В този случай ще изберем Waiting On и ще потърсим друга задача, която ще е свързана с текущата задача.

Достъп до зависимостите от менюто „Настройки на задачата“

Кликнете върху „Готово“ и сте готови! 🙌

Опростете зависимостите с ClickUp

Кой казва, че управлението на бази данни трябва да е сложно? Докато разбирате тънкостите на функционалните зависимости, ще проектирате бърза и точна база данни, която ще поддържа развитието на вашата организация.

Не е нужно да правите това сам. ClickUp е солидна система за управление на бази данни, която комбинира данни с шаблони, проекти, задачи, цели и всичко останало.

Спестете повече време и се съсредоточете върху задачи с висока стойност, като преминете към истински всеобхватната платформа на ClickUp.

Опитайте сами: създайте безплатен акаунт в ClickUp, за да изградите по-добра база данни!