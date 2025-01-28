10-те най-добри ERD инструмента за визуализиране и проектиране на сложни модели на бази данни

Една стабилна система за бази данни играе ключова роля в поддържането на ежедневните операции на всяка организация. Тя ви помага да организирате, извличате и сравнявате всички видове данни, от проследяване на запасите до записване на информация за клиенти и транзакции.

Създаването и управлението на високопроизводителни хранилища обаче изисква план. Диаграмите на отношенията между обектите в базата данни ви помагат да разработите този първоначален план, като дефинирате индивидуалните атрибути и взаимоотношенията между записите.

Първоначално предложен от д-р Питър Чен, тайванско-американски компютърен учен, този модел на блок-схема спомага за точното разбиране на схемите на базите данни от технически и нетехнически потребители.

Ако търсите висококачествени инструменти за създаване на перфектна ERD, имате късмет! Ще разгледаме 10 практични ERD инструмента, които осигуряват визуална яснота за създаване на кохерентни модели на бази данни. ?

Какво е ER диаграма?

Диаграмата на обектно-релационните връзки (ERD) е вид блок-схема, използвана при проектирането на бази данни. Тя илюстрира структурата и връзките в базата данни чрез три компонента:

Единици: Означава обекти или концепции в базата данни. Атрибути: Определя свойствата на обектите. В типичен ERD модел ще срещнете четири типа атрибути: Ключовите атрибути служат за уникална идентификация Съставните атрибути се подразделят на по-малки атрибути Многозначните атрибути съдържат няколко стойности Производните атрибути се изчисляват от други атрибути Ключовите атрибути служат за уникална идентификация. Съставните атрибути са подразделени на по-малки атрибути. Многозначните атрибути съдържат няколко стойности Производните атрибути се изчисляват от други атрибути. Връзки: Установява връзки или асоциации между обекти, които могат да бъдат: Един към един (1:1) Един към много (1:N) Много към един (N:1) Много към много (N:N) Едно към едно (1:1) Едно към много (1:N) Множество към едно (N:1) Множество към множество (N:N)

Взаимодействието между атрибутите и връзките разкрива ясен и кратък начин за представяне на организацията на данните в рамките на всяка сложна система. Да предположим, че създавате диаграми на връзките между обектите за училище – ER диаграмата ще ви помогне да начертаете логично връзката между учениците, курсовете и членовете на преподавателския състав. ?‍?

Какво да търсите в един ERD инструмент

Макар че инструментът за ERD трябва да отговаря на вашите специфични нужди и предпочитания, ето някои общи фактори, които трябва да вземете под внимание:

Вградени библиотеки: Потърсете ERD шаблони и библиотеки със символи в инструмента, за да направите Потърсете ERD шаблони и библиотеки със символи в инструмента, за да направите създаването на диаграми по-ефективно. Леснота на употреба: Идеалният вариант е да имате интуитивен интерфейс, който не изисква обширно обучение за потребителите. Възможности за диаграми: Потърсете разширени функции за диаграми и опции за персонализиране. Желателните инструменти разполагат с : Потърсете разширени функции за диаграми и опции за персонализиране. Желателните инструменти разполагат с цифрови бели дъски и мисловни карти, които ви помагат да създадете визуално привлекателни ER диаграми. Съвместимост с бази данни: Може да искате софтуерът да поддържа или да се интегрира с избраната от вас система за управление на бази данни (DBMS). Функции за сътрудничество: Ако работите в екип, ще ви са необходими функции за сътрудничество в реално време, като проверка и контрол на версиите за : Ако работите в екип, ще ви са необходими функции за сътрудничество в реално време, като проверка и контрол на версиите за ефективен работен процес. Опции за импорт и експорт: Възможността да импортирате съществуващи схеми на бази данни и да експортирате ER диаграми в различни формати (например PDF, PNG, SVG) може да се окаже необходима.

След като разгледахме основните принципи на ERD инструментите, нека се запознаем с 10-те най-добри опции за вашите нужди от диаграми на бази данни. ?

ClickUp Whiteboards предлага всички творчески и сътруднически функции, от които се нуждаете, за да създавате онлайн блок-схеми и диаграми.

ClickUp е много повече от обикновен инструмент за диаграми – това е цялостна платформа за продуктивност, която безпроблемно интегрира задачи, дискусии и документи.

Пренесете съвместното картографиране на концепции и сесиите за диаграми на съвсем ново ниво с ClickUp Whiteboards. Това е свободна форма за мозъчна атака и планиране на проекти, която позволява на множество потребители да допринасят едновременно чрез скици, текстове, изображения, фигури, свързващи елементи, лепящи се бележки и други медийни елементи.

Не искате да създавате ERD от нулата? Възползвайте се от обширната библиотека на ClickUp с шаблони за диаграми и картиране! Картирайте без усилие вашата ERD с шаблона за диаграма на отношенията между обектите на ClickUp — идеален за изобразяване на сложни структури от данни без умения за кодиране.

Този шаблон за бяла дъска ви позволява да създавате първични и външни ключове без усилие, като използвате персонализирани полета, които ви дават бърз поглед върху вашите ERD връзки. Установете връзки за секунди с възли, които можете да премествате с плъзгане и пускане. Използвайте нивата на мащабиране, за да моделирате данните си в произволен мащаб. Препоръчваме да използвате прости автоматизации на ClickUp, за да приложите ограничения към ER моделите. По този начин можете да гарантирате последователни и безгрешни резултати. ?

Моделирайте набори от данни с точност, използвайки шаблона за диаграма на връзките между обектите на ClickUp.

ClickUp Mind Maps е друга функция за диаграми, която можете да проучите. Тя ви позволява да организирате проекти, идеи и задачи, като илюстрирате взаимоотношенията и йерархиите.

Като цяло, ClickUp е изключително визуално решение за управление на проекти. С високо персонализируеми табла , над 1000 опции за интеграция и над 15 изгледа можете да представяте, преглеждате и логично свързвате елементите на структурата на базата данни за нула време!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Отнема време да се научите да използвате многобройните налични функции

Мобилното приложение има по-малко функции от уеб версията.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с компанията за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Lucidchart

Lucidchart, подобно на най-големите си конкуренти, е универсален инструмент за създаване на професионални ER диаграми и дизайнерски идеи, дори и за най-сложните набори от данни. Той позволява редактиране в реално време в облака, което го прави идеален вариант за отдалечени и разпръснати екипи.

Те ви позволяват да създавате диаграми от нулата или да използвате богат набор от шаблони, символи и обозначения, за да ускорите процеса.

Създайте празна диаграма и достъпете библиотеката с ERD фигури на Lucidchart, като кликнете върху бутона + Фигури от менюто в лявата част на екрана. След като я активирате, можете лесно да плъзгате и пускате ERD фигури върху платното, което ви дава добро начало.

Свързването на тези фигури е също толкова интуитивно, тъй като можете да ги свържете, като ги плъзнете от червените точки по краищата на фигурите и персонализирате краищата на линиите с помощта на лентата с инструменти над платното. ?

Най-добрите функции на Lucidchart

Сътрудничество в реално време с глобални екипи

Многобройни шаблони, символи и опции за персонализиране

Чист, интуитивен интерфейс

Поддържа импортиране и експортиране от Visio

Ограничения на Lucidchart

Недостатъчно време за зареждане

Персонализирането на визуалните елементи може да бъде сложно

Цени на Lucidchart

Безплатни завинаги

Индивидуален : започва от 7,95 $ на месец

Екип : започва от 9 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2 : 4,5/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

3. QuickDBD

QuickDBD е безплатен инструмент за ER диаграми, който е идеален, ако за вас е важна прецизността и ефективността на клавиатурата. Той ви позволява бързо да начертаете схеми на бази данни само с въвеждане на текст – всичко, което трябва да направите, е да въведете информация за обектите и съответните полета с данни ще се появят на екрана! ⌨️

Но това не е всичко!

QuickDBD се отличава и в областта на сътрудничеството. Неговата удобна функция за споделяне на линкове улеснява работата с вашия екип по текущи структури. Освен това поддържа импортиране на схеми от бази данни като MySQL, MariaDB, Oracle и SQL Server, което ви помага да генерирате ERD, без да се налага да преминавате от една платформа на друга.

Най-добрите функции на QuickDBD

Команди чрез прости клавишни команди

Частно или публично споделяне на ERD

Импортиране на схеми от MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server

Поддържа експортиране във формати PDF/RTF.

Ограничения на QuickDBD

Потребителите на безплатния план са ограничени до 10 таблици на диаграма.

Частно хранилище, достъпно само за Pro потребители

Цени на QuickDBD

Основни : Безплатни

Pro: 14 $/месец или 95 $/година

QuickDBD оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 (по-малко от 5 рецензии)

Capterra: 5/5 (5+ отзива)

4. Creately

Creately премахва сложността от изготвянето на диаграми, като предлага интуитивна платформа, която преобразува необработените данни в изпипани ERD. ?

С интерактивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и удобна лента с инструменти имате свободата да създавате концептуални, логически или физически структури от данни. Персонализирайте ги, като настроите цветовете, шрифтовете и атрибутите в съответствие с вашия проект. Можете да направите търсене в текста на диаграмата, за да намерите конкретен възел в голяма мрежа.

Creately предлага неограничен брой курсори в реално време, което ви помага да си сътрудничите с колегите си. Можете също да използвате коментари за асинхронни дискусии и последващи действия. Подобно на ClickUp, този инструмент ви позволява да конфигурирате няколко нива на достъп и роли, за да управлявате прегледа и одобряването на ER диаграми.

Най-добрите функции на Creately

Интуитивна функционалност за плъзгане и пускане

Персонализиране с едно кликване

Курсори в реално време за сътрудничество

Настройваеми нива на достъп

Ограничения на Creately

Понякога се зарежда бавно

Безплатната версия може да бъде подобрена

Цени на Creately

Безплатни завинаги

Стартово ниво : 5 долара на потребител на месец

Бизнес : 89 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4. 4/5 (900+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

5. DBDiagram

DBDiagram е най-добрият избор за разработчици и анализатори, които търсят икономичен уеб-базиран инструмент за диаграми на отношенията между обекти. Той дава приоритет на лесната употреба, позволявайки на професионалистите да превърнат идеите си в ясни диаграми с минимален код.

Но ето и най-вълнуващата част: DBDiagram прави още една стъпка напред, като ви позволява да получавате ER диаграми директно от SQL dump файлове. Той може дори да генерира SQL изявления за създаване на схема на база данни. Този инструмент е изключително удобен, тъй като можете да го интегрирате с популярни уеб рамки като Rails или Django и да качите вашите rb или models.py файлове за нула време!

След като вашите ER диаграми са готови, бързо ги превърнете в PDF файлове и ги споделете с вашия екип или ги разпространете вътрешно с едно кликване. ?️

Най-добрите функции на DBDiagram

Диаграми с минимален код

Импортира ER диаграми от SQL dump файлове

Интеграции на уеб рамки

Възможност за конвертиране и споделяне на PDF файлове

Ограничения на DBDiagram

Работата с външни ключове може да бъде подобрена

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на DBDiagram

Persona : Безплатно завинаги

Personal Pro : 7,5 $/месец

Екип: 35 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за DBDiagram

G2 : 4,3/5 (по-малко от 5 рецензии)

Product Hunt: 4/5 (30+ отзива)

6. SmartDraw

SmartDraw оправдава името си, като предлага безпроблемен подход към диаграмите на обектно-релационни модели. Това, което го отличава, е способността му да генерира автоматично ERD, използвайки съществуващата ви база данни, като предоставя първоначален проект, който можете да персонализирате допълнително.

Широката гама от шаблони с персонализирани правоъгълни, овални и ромбовидни ERD форми гарантира гладко протичане на процеса от замисъла до завършването. Ако шаблоните не отговарят напълно на вашите нужди, можете да изберете форми и да въведете данни ръчно, за да се уверите, че крайният резултат съответства на вашата визия. ?️‍?️

Лесно добавяйте генерираните диаграми към приложенията на Microsoft Office или Google Workspace. SmartDraw се интегрира с обичайните системи за съхранение на файлове, което ви позволява да съхранявате диаграми, без да създавате паралелни папки и разрешения.

Разгледайте най-добрите алтернативи на SmartDraw, за да разширите търсенето си!

Най-добрите функции на SmartDraw

Предварително проектирани шаблони

Автоматично генерира ERD от съществуващата ви база данни

Полезни интеграции

Поддръжка по телефона, чат и имейл

Ограничения на SmartDraw

Ограничен избор на символи

Някои потребители смятат, че изтриването на текста по подразбиране в шаблоните отнема много време.

Цени на SmartDraw

Един потребител: 9,95 $/месец

Множество потребители: започва от 8,25 $/месец на потребител (минимум трима потребители)

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

7. Miro

Подобно на Lucidchart и ClickUp, Miro ви подкрепя с множество шаблони, обхващащи всичко от вериги на стойност до обхвати на проекти. Шаблонът за ERD се предлага с предварително дефинирана карта за създаване на вашия модел на данни. Типичните стъпки включват:

Идентифициране и наименуване на обекти Използвайте свързващи линии (от лентата с инструменти или с бързия клавиш L), за да установите връзки. Персонализиране и финализиране на диаграмата

Miro добавя доза магия с разширени интерактивни функции, които подобряват вашето сътрудничество при създаването на диаграми. Представете си го като мозъчна атака на истинска бяла дъска, независимо дали сте в офиса или работите от дома. Всеки може да се включи благодарение на функции като цифрови лепящи се бележки и ръчно рисуване. ?️

Най-добрите функции на Miro

Работа в екип и редактиране на документи в реално време

Осигурява достъп до множество файлови формати

Предоставя множество шаблони освен ERD

Интегрира се с други инструменти и платформи

Ограничения на Miro

Ограничени възможности за работа офлайн

Стръмна крива на обучение

Цени на Miro

Безплатни завинаги

Стартово ниво : 8 $/месец на член

Бизнес : 16 $/месец на член

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,8/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

8. Canva

ER диаграмата на Canva е не само удобна, но и лесна за използване. Тя впечатлява с добре разработени функции, които показват сложните връзки в набора от данни, помагайки ви да откриете потенциални логически грешки или дизайнерски бъгове по-бързо. ?

Canva ви позволява да избирате от над 20 типа графики, за да представите ER модели в различни ситуации, като гарантира, че вашите диаграми са както изчерпателни, така и визуално привлекателни. То също така позволява лесни за четене графики с публикуване с висока резолюция.

Това, което отличава Canva, са богатите възможности за персонализиране. Можете да показвате субекти, атрибути и връзки с множество дизайнерски елементи, включително изображения и графики. За да споделите и вградите диаграмите си, просто използвайте бутоните за изтегляне и експортиране, интегрирани в софтуера за диаграми.

Най-добрите функции на Canva

Над 20 типа графики

Интуитивен и лесен за навигация интерфейс

Удобни опции за изтегляне и експортиране

Богата колекция от цветови палитри и шрифтове

Ограничения на Canva

Ограничени професионални функции за редактиране

Възможно е забавяне при някои интеграции

Цени на Canva

Безплатни завинаги

Pro : 14,99 $/месец за един човек

Екипи: 29,99 $/месец за първите пет души

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

9. EdrawMax

EdrawMax е вашият инструмент за лесно създаване на визуално впечатляващи графики и диаграми. Той е полезен за проектиране на диаграми на обектно-релационни модели благодарение на своите персонализирани, привлекателни инструменти за дизайн. ?

За да създадете нова ERD, отворете своя EdrawMax акаунт и преминайте към раздела Моделиране на бази данни (в лявата част на екрана). Изберете един от шаблоните, за да започнете, или просто използвайте празен платно.

EdrawMax улеснява дефинирането на сложни отношения между обекти с помощта на свързващи елементи и линии и ги преобразува в релационна схема. Получената диаграма може да ви помогне да откриете проблемите много по-рано, особено ако искате да ограничите грешките при внедряването.

След като преминете в режим на решаване на проблеми, можете да прецизирате диаграмата си, като добавяте или премахвате елементи. Запазете файловете си безопасно в облака или ги експортирайте в популярни формати като PDF, Visio, HTML и SVG.

Най-добрите функции на EdrawMax

Използване онлайн и офлайн

Функция „Snap and Glue” за свързване на фигури

Експортира файлове в различни формати

Налични за Windows, Mac и Linux

Ограничения на EdrawMax

Може да бъде скъпо за някои потребители

Функциите за промяна на размера и подреждане се нуждаят от подобрение.

Цени на EdrawMax

За физически лица Абонаментен план : 99 $/година План за цял живот : 198 $ (еднократно плащане) Пакетен план за цял живот : 245 $ (еднократно плащане) Годишен пакетен план : 126,4 $/година

Абонаментен план : 99 $/година

План за цял живот : 198 $ (еднократно плащане)

Пакет за цял живот : 245 $ (еднократно плащане)

Годишен пакетен план : 126,40 $/година

За екипи: 505,75 $/година (за пет потребители)

За бизнеса: Налични при контакт

Абонаментен план : 99 $/година

План за цял живот : 198 $ (еднократно плащане)

Пакет за цял живот : 245 $ (еднократно плащане)

Годишен пакетен план: 126,40 $/година

Оценки и рецензии за EdrawMax

G2 : 4,3/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

10. Visual Paradigm

Visual Paradigm е онлайн инструмент с интуитивен редактор за ERD моделиране. Интерфейсът му без реклами гарантира, че ще работите без да се разсейвате от реклами.

Създавайте ERD субекти с примерни набори от данни или използвайте Model Transitor за дублиране на съществуващи диаграми и преходи. Използвайте редакторите Table Record и Database View, за да моделирате методично структурата на данните си и да добавите таблици, колони и взаимоотношения за точно визуално представяне. Можете директно да генерирате ad-hoc SQL изявления за вашите таблици с данни.

С неограничени възможности за създаване на диаграми и опции за експортиране на изображения без воден знак, тази платформа е универсален избор както за индивидуални потребители, така и за екипи.

Най-добрите функции на Visual Paradigm

Интуитивен ERD редактор

Неограничен брой диаграми за правоимащите абонати

Поддържа бележки, текст и изображения

Позволява дублиране на модели

Ограничения на Visual Paradigm

Недостатъчна интеграция с други системи

ERD инструментите не са достъпни за абонатите на плана Modeler .

Цени на Visual Paradigm

Modeler : 6 $/месец

Стандартен : 19 $/месец

Професионална : 35 $/месец (тримесечен модел на фактуриране)

Enterprise: 89 $/месец (полугодишен модел на фактуриране)

Оценки и рецензии за Visual Paradigm

G2 : 4,3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

Овладейте изкуството на диаграмите на обектно-релационни модели

В търсенето си на най-добрите инструменти за създаване на диаграми на отношенията между обектите, винаги е разумно да изберете инструмент, който отговаря на вашите специфични изисквания. Продуктите, които обсъдихме днес, са леснодостъпни и се предлагат в различни ценови категории, така че процесът на вземане на решение би трябвало да бъде лесен.

Като отличен избор, обмислете ClickUp — той не само опростява диаграмите за мениджърите на бази данни, но и предлага безброй други функции за производителност. ?