Сравнение между Miro и Lucidchart: кое е най-доброто за използване през 2025 г.?

Вдигнете ръка, ако онлайн бялата дъска или инструментът за диаграми е задължителен за вашия екип. 🙋🏼‍♀️

Ние също! 🎨

Инструментите за бяла дъска и диаграми са от съществено значение за визуалното представяне на сложни теми, отразяване на напредъка, мозъчна атака, представяне на работни процеси и др. За щастие, когато избирате предпочитания от вас софтуер за диаграми и цифрова бяла дъска, имате много възможности!

Търсенето на тези инструменти е реално и вероятно няма да намалее в близко бъдеще, а най-големите имена в тази категория, Miro и Lucidchart, са в челните места на класацията.

Няколко екипа се обръщат към тези два инструмента, за да насърчат сътрудничеството в екипа. И макар че те предлагат множество предимства и функционалности на отдалечени екипи с различни размери, те не са без свои уникални недостатъци.

И така, в крайния сблъсък между Miro и Lucidchart, кой ще спечели?

В този подробен сравнителен наръчник ще ви покажем основните функции, предимства, недостатъци, цени и ограничения на тези два инструмента. Освен това, ще ви предложим и допълнителна алтернатива на цифровата бяла дъска, която покрива функциите, които липсват в Miro и Lucidchart!

Какво е Miro?

Създаден през 2011 г. и по-рано известен като RealtimeBoard, Miro е един от най-популярните инструменти за управление на проекти с виртуална бяла дъска с над 35 милиона потребители по целия свят. 🤯

Цифровото платно на Miro може да се използва като визуална помощ по време на срещи или за планиране на цели работни процеси с функции за диаграми, инструменти за презентации и готови шаблони, които можете да наслагвате върху дъската си и да подобрите съвместната си работа.

Най-важни функции на Miro

Част от привлекателността на Miro за потребителите е колко интуитивно е да се научи. Напомняйки на белите дъски, с които сме израснали в началното училище или които използваме сега, за да управляваме семейния календар, Miro предлага позната функционалност с възможности за рисуване, водене на бележки и добавяне на изображения.

Но как Miro помага на екипи с различни случаи на употреба да свършат работата си? С тези четири основни функции. 🙂⬇️

1. Безкрайна бяла дъска

Чрез Miro

Безкрайната бяла дъска е основната функция на Miro. Екипите могат да използват този цифров платно, за да правят всичко – от мозъчна атака до създаване на канбан табла за проекти. Можете да започнете с празно платно или да използвате различни шаблони от Miroverse. Можете също да добавяте лепящи се бележки, изображения, видеоклипове и PDF файлове към бялата дъска.

Водещите на сесиите могат да възлагат задачи директно от бялата дъска, като използват @mentions, а тъй като всичко се случва на безкраен платно, никога няма да ви липсва място за разгръщане на идеите ви.

Белият борд на Miro съчетава безпроблемно цифровото и традиционното сътрудничество. Например, направете снимка на физически документ и веднага я превърнете в цифрова лепкава бележка.

2. Диаграми

Чрез Miro

Miro разполага с обширна библиотека от основни фигури, икони и свързващи елементи, които ви помагат да създавате блок-схеми, wireframes, диаграми за картографиране на пътувания и диаграми на процеси.

За ваша информация: Разширените диаграми за AWS, Cisco и Azure са достъпни само в Miro Smart Diagramming в бизнес плана.

Можете да си сътрудничите с екипа си в реално време, използвайки Miro. Например, членовете могат да оставят обратна връзка, да правят промени или да задават въпроси директно върху платното за диаграми.

Можете да свържете Miro с над 100 други приложения и да вградите проектите си в инструменти като Microsoft Office и Confluence. Като алтернатива, Miro ви позволява да експортирате диаграмите си като изображения.

3. Срещи и виртуални конференции

Функция за видеоразговори в Miro

Цифровите бели дъски са отлични визуални ресурси за представяне по време на срещи, а Miro прави още една крачка напред, като позволява провеждането на срещи на живо в рамките на приложението. Участниците в срещата могат да гласуват, да участват в дейности за сближаване и да добавят лепящи се бележки, за да изразят мнението си или да развият идеи.

Това прави Miro полезен и за видеоконференции и позволява бързи коментари или предложения с вградена функция за чат.

Редактирането на бялата дъска с целия екип е по-достъпно благодарение на проследяването на курсора в реално време в Miro.

И за да се уверят, че всички погледи са насочени към правилното място на дъската, фасилитаторите на срещата могат да използват функцията Bring Everyone to Me, за да привлекат автоматично участниците към определено място на бялата дъска. Фасилитаторите могат също да използват таймера за обратно отброяване, за да се уверят, че всички участват в срещата, и да споделят реакциите си с емотикони.

4. Мисловни карти

Използване на шаблона за мисловна карта на Miro

Какво е инструмент за бяла дъска без възможности за мисловни карти?

Не много, всъщност...

За щастие, Miro го разбира!

Има много функции и шаблони за създаване на мисловни карти с помощта на бялата дъска Miro. Имате възможност да започнете с чист интерфейс, където можете да рисувате прости карти сами, а тъй като дъската ви никога не се изчерпва, можете да създавате колкото карти искате на една бяла дъска, без да достигнете лимит.

Добавете контекст към мисловното си картиране, като вградите външни връзки или разделите диаграмата си на няколко рамки. Когато мисловното ви картиране е готово, ще имате и възможност да споделите работата си публично.

Цени на Miro

Miro предлага няколко плана, включително безплатен план завинаги.

Безплатно

Стартово ниво: 8 долара на член на месец, фактурирано годишно

Бизнес : 16 долара на член, на месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Какво е Lucidchart?

Подобно на Miro, Lucidchart не е точно новото момче в квартала.

С 15 милиона потребители и 12-годишна история, Lucidchart е инструмент за създаване на сложни и визуални диаграми, графики и чертежи.

Основни функции на Lucidchart

Екипите могат лесно да работят заедно върху единични диаграми, използвайки инструментите за сътрудничество на Lucidchart, като коментиране и проследяване на промените в реално време. Но нека разгледаме и другата ключова функция, която можете да очаквате от Lucidchart. ⬇️

1. Диаграми

Чрез Lucidchart

Диаграмите са хлябът и маслото на Lucidchart. 🍞🧈

Този инструмент ви позволява да създавате всякакъв вид диаграми – независимо колко са сложни, големи или подробни. Lucidchart разполага с обширна библиотека с форми, съдържаща стотици икони и символи за мрежови диаграми, диаграми на обекти и връзки (ERD), организационни диаграми, унифициран език за моделиране (UML) и всичко останало.

Но това не е всичко – Lucidchart може да свързва и данни в реално време с диаграмите си. Например, можете да свържете диаграмите си с данни в Google таблица.

С Lucidchart можете да генерирате диаграми автоматично. Просто импортирайте текстово маркиране и Lucidchart ще създаде UML последователност за вас! Поддържа и условно форматиране за диаграми с повече информация.

Когато приключите с диаграмата си, Lucidchart предлага подробни опции за експортиране, за да споделите диаграмата си като изображение (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX или CSV файл. Можете също да публикувате диаграмите си, за да ги направите обществено достъпни, да ограничите достъпа на другите до само преглед или да дадете разрешение за редактиране на документа ви.

2. Сътрудничество в реално време

Функцията за съвместна работа с курсора на Lucidchart маркира всички участници в файла в реално време.

В Lucidchart няколко потребители могат да работят едновременно върху една диаграма без объркване и без да изостават, благодарение на функциите за сътрудничество в реално време, включително @mentions, персонализирани курсори и чат на живо.

3. Режим на представяне

Режим на презентация на Lucidchart

Готови ли сте да представите напредъка си пред ръководството?

Няма нужда да се мъчите с PowerPoint, Lucidchart ви позволява да превърнете диаграмата си в презентация – идеална за срещи със заинтересовани страни и презентации. Всичко, което трябва да направите, е да превключите приложението в режим на презентация и ще имате безпроблемна презентация, с която да работите.

4. Персонализирани форми

Създавайте или редактирайте персонализирани форми в Lucidchart

Lucidchart е ценен ресурс за хора, които искат да спестят време при създаването на диаграми.

Ако вашият екип разчита предимно на един тип диаграма, можете да запазите елементите й като персонализирани форми в библиотеката си, за да имате бърз достъп до тях и да ги премествате на нови платна по всяко време.

Цени на Lucidchart

Lucidchart предлага безплатна версия за нови потребители и безплатен пробен период за всяка от платените си опции.

Безплатно

Индивидуален : 7,95 $ на месец

Екип : 9,00 $ на потребител на месец

Enterprise: Цени по запитване

Miro срещу Lucidchart: кой печели?

Е, зависи от кого питате. 🧐

Макар и двата инструмента да имат много общи черти, те са уникални по свой собствен начин и привличат различни аудитории. Ето разбивка на предимствата и недостатъците на всеки инструмент, за да ви помогне да изберете най-подходящия софтуер за вашия екип.

1. Потребителско изживяване и интерфейс

Потребителският интерфейс играе решаваща роля при избора на инструмент за диаграми или бяла дъска. В идеалния случай вие искате нещо просто, но без да липсва функционалност. Ето как Miro и Lucidchart се сравняват един с друг:

Miro

Miro се отличава с простота и интуитивност.

Таблото на приложението е изчистено и директно, което позволява на новите потребители да се научат бързо да работят с Miro. Всички инструменти за добавяне на връзки, рисуване, текст и икони са лесно достъпни в лявата част на таблото и са визуално обозначени.

Можете да организирате таблата си, да преглеждате последните актуализации и да филтрирате таблата си с помощта на функцията за търсене на Miro. Като цяло, потребителският интерфейс на Miro е лесен за използване, дори и за начинаещи в работата с цифрови бели дъски.

Lucidchart

Интерфейсът на Lucidchart е лесен за използване, но изглежда малко остарял в сравнение с Miro.

В някои отношения Lucidchart компенсира това по други начини, включително с мощна функция за търсене за сортиране по тагове, шаблони за диаграми на афинитет, скорошна активност и коментари в диаграмите.

Можете да започнете проекти в Lucidchart, като кликнете върху бутона нов. Това действие автоматично ще ви даде възможност да започнете с шаблон, но можете да изберете и празна дъска, ако предпочитате да започнете проекта си от нулата.

2. Диаграми

Най-добрите инструменти за диаграми улесняват създаването както на прости, така и на сложни диаграми, без да са необходими допълнителни приложения. Miro и Lucidchart споделят тази функционалност, но кой от двата наистина доминира, когато става въпрос за диаграми?

Miro

Ако се придържате към безплатния план, ще усетите ограниченията на Miro в тази категория. За да получите достъп до по-обширна библиотека с фигури и свързващи елементи и усъвършенствани инструменти за диаграми, ще бъдете принудени да преминете към един от платените абонаменти на Miro.

Lucidchart

Lucidchart печели пред Miro, когато става въпрос за функционалност за диаграми. Lucidchart не само предлага стотици форми и библиотека с персонализирани форми, но и ви дава възможност да свържете данни в реално време и да използвате условно форматиране за вашите диаграми.

3. Софтуер за бяла дъска

Цифровите бели дъски са инструмент за сътрудничество, творчески, ангажиращи и функционални. Всички видове екипи могат да се възползват от този инструмент, но е важно да обмислите добре, преди да инвестирате в един софтуер за бели дъски пред друг, защото всеки инструмент може да бъде много различен. И така, къде се намират Miro и Lucidchart в спектъра на виртуалните бели дъски?

Miro

Miro е един от водещите инструменти в индустрията, що се отнася до софтуера за бели дъски. Той се отличава в тази категория с интуитивния си и лесен за използване интерфейс, който позволява и сътрудничество – основните характеристики на белите дъски!

Miro ви позволява да вграждате лепящи се бележки, изображения, видеоклипове, връзки и PDF файлове, но най-добрата му функция за бяла дъска е възможността за видеоконферентна връзка и видео чат.

Lucidchart

От друга страна, Lucidchart е преди всичко инструмент за създаване на диаграми и едва след това инструмент за бяла дъска, което прави онлайн бялата дъска по-малко безпроблемна в сравнение с тази на Miro.

Както на цифрова бяла дъска, можете да вграждате изображения, видеоклипове и документи в платното на Lucidchart. Освен това можете да свържете визуалните си елементи с данни в реално време – нещо, което липсва в Miro. Lucidchart също има функция за чат в реално време, но за разлика от Miro, няма вградена функция за видеоконферентна връзка.

4. Интеграции

Идеалният софтуер ще ви помогне да намалите технологичния си стак и ще се интегрира с други работни инструменти, за да ви помогне да оптимизирате процесите си. Miro и Lucidchart се интегрират с множество основни инструменти, включително Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira и други.

Така че, що се отнася до интеграциите, Lucidchart и Miro си поделят короната. 👑

Miro срещу Lucidchart в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за Miro и Lucidchart. Когато търсите Miro и Lucidchart в Reddit, много потребители са съгласни, че гъвкавостта на Lucidchart е трудно да бъде надмината:

„Подкрепям. LucidChart е страхотен инструмент и е много гъвкав за различни приложения.“

Други потребители на Reddit отбелязват, че Miro е чудесен вариант за по-малки екипи:

„Miro е страхотен дори и в безплатната си версия, ако имате малък екип, с който искате да го споделите...“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Miro и Lucidchart

Макар Lucidchart и Miro да разполагат с усъвършенствани функции, които им помогнаха да се изкачат по стълбицата на белите дъски, те не могат да бъдат сравнявани едно към едно и обслужват по различен начин всеки отделен случай на употреба.

Така че, ако правите компромис в двата случая, какво е истинското решение за софтуер за бяла дъска и диаграми?

Ще ви дадем подсказка – това е ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. 😎

ClickUp дава възможност на екипи от различни индустрии да създават и управляват виртуални бели дъски, диаграми на работния процес, организационни диаграми и др. Екипите разчитат на ClickUp, за да обединят задачи, проекти, документи, диаграми, интеграции и чатове в едно съвместно работно пространство, което гарантира безпроблемно сътрудничество и несравнима продуктивност.

Нека разгледаме тези функции по-подробно. 🧭

1. Бели дъски

Започнете Превърнете идеите си в задачи с функцията ClickUp Whiteboard.

ClickUp Whiteboards предефинира сътрудничеството, като интегрира мозъчна атака, планиране и изпълнение на едно място.

Основни характеристики:

Сътрудничество в реално време: Работете на живо с екипа си, като използвате курсори на живо и Работете на живо с екипа си, като използвате чат в приложението опции за безпроблемно споделяне, за да останете синхронизирани.

Динамично създаване на съдържание: Вмъкнете лепящи се бележки, текст, изображения, видеоклипове и други визуални елементи, за да създадете интерактивни табла.

Преобразуване на задачи: Преобразувайте всяка форма, лепкава бележка или диаграма в изпълнима задача с едно кликване, като оптимизирате работните процеси без усилие.

Визуализации, задвижвани от изкуствен интелект: Използвайте ClickUp Brain , вградения изкуствен интелект на платформата, за да генерирате визуализации директно от текст, като по този начин реализирате идеите си по-бързо.

Интерфейс, подходящ за докосване: скицирайте, рисувайте и манипулирайте елементи с интуитивни жестове, което гарантира лекота на използване по време на съвместни сесии.

С ClickUp Whiteboards вашият екип не само обсъжда идеи, но и ги превръща в практически планове, и всичко това в рамките на една и съща платформа. 🙌🏼

2. ClickUp Mindmaps

Брайнсторминг на идеи и рисуване на свободна форма на мисловна карта в режим „Blank Mode“ в ClickUp

Mind Maps в ClickUp са идеалният инструмент за създаване на свободни или ориентирани към задачи диаграми за визуализиране на работни потоци по проекти, нови процеси или сложни идеи.

Можете да избирате между режим „Задача“ или „Празен“, за да създадете своя мисловна карта от нулата, като добавяте възли, задачи и връзки директно към платното си за незабавен контекст – дори с един поглед.

С ClickUp имате пълен контрол над цветовете, формите и връзките в мисловното си картиране и можете да редактирате същата диаграма заедно с екипа си, без да се припокривате по всяко време.

3. Готови шаблони за диаграми

Библиотеката с шаблони на ClickUp е наистина несравнима, с стотици предварително създадени, персонализирани шаблони за диаграми за всеки случай на употреба, за да може вашият екип да започне работа по-бързо, като използва функциите на ClickUp в пълна степен.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за дърво на решенията на ClickUp е идеалният инструмент за бърза оценка на всеки път и потенциален резултат.

Независимо дали създавате диаграма на афинитета, дърво на решенията или проста мисловна карта, ClickUp постоянно разработва нови и гъвкави начини за повишаване на производителността ви по начин, който работи най-добре за вашия екип. Например, можете да използвате шаблона за диаграма на афинитета на ClickUp, за да започнете бързо, без да започвате от нулата.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за диаграма на афинитета на ClickUp предлага структуриран подход за организиране на идеи и прозрения, улесняващ задълбочени дискусии и сесии за мозъчна атака.

Цени на ClickUp

ClickUp предлага обширен безплатен план Free Forever с няколко премиум функции и платени планове, които се разширяват с разрастването на вашия екип. Ето разбивката:

Безплатен план завинаги : Вашите първи три бели дъски, мисловни карти, неограничен брой задачи, неограничен брой членове, 100 MB пространство за съхранение и още много други

Неограничен (7 долара на член, на месец) : По-разширени изгледи на проекти, неограничено пространство за съхранение, неограничени интеграции, неограничени табла, гъвкави отчети и др.

Бизнес (12 долара на член, на месец) : Google SSO, неограничен брой екипи, персонализирано експортиране, разширено публично споделяне, разширени автоматизации и др.

План за предприятия ( свържете се с отдела по продажбите за цени ): Бяло етикетиране, API за предприятия, насоки за въвеждане, специален мениджър за успех : Бяло етикетиране, API за предприятия, насоки за въвеждане, специален мениджър за успех

Miro и Lucidchart имат много предимства, но истинският шампион идва отнезаде – ClickUp!

Вместо да избирате между софтуер за бяла дъска и инструмент за диаграми, инвестирайте в платформа за продуктивност, която предлага функционалността и на двете – и много повече – без да разчитате на основни интеграции, за да го постигнете.

Повишете сътрудничеството, ефективността, креативността и много други с динамичния списък с функции и богатите ценови планове на ClickUp.

Получете достъп до бели дъски, мисловни карти, стотици шаблони, над 1000 интеграции и много други, като се регистрирате в ClickUp още днес! 💯