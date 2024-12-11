3 Free Affinity Diagram Templates in Word, Excel, & ClickUp

Софтуерът за афинитетни диаграми превръща хаоса в яснота. Тези надеждни диаграми действат като визуален инструмент, който може да ви помогне при решаването на проблеми, мозъчна атака и управление на проекти. Те ще ви помогнат да вземете неструктурирани данни, да генерирате идеи, да организирате идеи и да ги превърнете в значими групи с естествени взаимоотношения.

Преди можехте да запишете отделни точки на лепящи се бележки и да ги залепите на стена или бяла дъска. След това екипът ви можеше да премести и групира лепящите се бележки в свързани категории, създавайки диаграма на афинитета.

В днешния офис има голяма вероятност вашият екип да не се намира в една и съща стая. Как можете да използвате диаграмата на афинитета и картирането на афинитета в съвременното (и често отдалечено) работно място?

Отговорът е да използвате безплатни, персонализирани шаблони за диаграми на афинитет, като нашите най-добри примери за диаграми на афинитет са изброени по-долу.

Какво е шаблон за диаграма на афинитета?

Както ще видите в нашите примери за диаграми на афинитет, картографирането на афинитет с тези шаблони улеснява създаването на диаграма на афинитет. Най-добрите примери и шаблони за диаграми на афинитет често имат заместващи символи или секции, където вие или дори няколко членове на екипа можете да записвате идеи и бързо да ги премествате в значими категории.

Когато създадете диаграма на афинитета с предварително създаден пример за диаграма на афинитета за вашата сесия за мозъчна атака, това ви дава отправна точка за организиране на различни идеи, мисли или данни в свързани групи. Няма нужда да създавате цялостна диаграма на афинитета от нулата. Шаблоните за диаграми на афинитета ви позволяват да пропуснете неудобството от ръчното подреждане на лепящи се бележки и да се съсредоточите върху мозъчната атака и стратегическото планиране (т.е. забавната част).

Безплатни примери и шаблони за диаграми на афинитет са достъпни за много платформи за управление на проекти, като ClickUp, Excel и Word, така че можете да намерите пример за диаграма на афинитет, който отговаря на вашите нужди и вашите технологии, за да ви помогне да прокарате проекта си напред.

Какво прави един добър шаблон за диаграма на афинитета?

Един добър шаблон може да направи разликата между хаос и прекрасно организирана идея. Когато търсите добър афинитетен диаграма онлайн, потърсете афинитетни диаграми със следните характеристики:

Ясно и интуитивно оформление: Един добър шаблон трябва да ви насочва при изготвянето на диаграми на афинитета и да улеснява записването на идеи, идентифицирането на модели и получаването на ценни прозрения при анализа на данните. Разделите трябва да са лесно разпознаваеми и да оставят достатъчно място за мозъчна атака и групиране.

Лесно персонализиране: Вашият Вашият процес на създаване на диаграми на афинитета може да варира . Предварително проектираният шаблон е полезен само доколкото са полезни опциите за персонализиране. Потърсете шаблони, които могат да се адаптират към вашия работен процес и ви позволяват да им придадете свой собствен стил.

Интегрира се с вашия технологичен стек: Независимо дали използвате онлайн инструмент за създаване на диаграми на афинитет или нещо, интегрирано в съществуващите ви приложения, софтуерът за диаграми на афинитет трябва да работи с предпочитания от вас технологичен стек. Бонус е, ако може лесно да се споделя с други хора в различни приложения, така че да можете да включите повече хора в процеса, особено заинтересованите страни.

Подходящият шаблон може да даде възможност на екипа да разреши сложни проблеми и да намери практични решения. Има фантастични опции, така че намерете подходящия шаблон за вашия екип и отключете по-добри техники за мозъчна атака.

3 безплатни шаблона за диаграми на афинитет, които да използвате през 2024 г.

Ето нашите три най-добри безплатни шаблона за афинитетен дизайн за вашите сесии за мозъчна атака и решаване на проблеми през 2024 г.

1. Шаблон за диаграма на афинитета на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за диаграма на афинитета на ClickUp

Имате нужда от виртуална бяла дъска за по-добра дистанционна съвместна работа? ClickUp я има вградена. Комбинирайте бялата дъска на платформата с шаблона за диаграма на афинитета на ClickUp, за да получите печеливша комбинация, която дава възможност на екипите да се справят с комплексни предизвикателства и да намерят иновативни решения.

Ето защо ще харесате този шаблон:

Безкраен платно

Безплатният шаблон за афинитетна диаграма на ClickUp служи като виртуална площадка за генериране на идеи. Вашият екип може да даде свобода на своята креативност на цифровото платно, като използва предоставените виртуални лепящи се бележки и просторно пространство за мозъчна атака, за да пренесе идеите от главите си на хартия (поне виртуално).

С пространство, което се адаптира към вашите нужди, няма ограничения за вашата креативност. Можете да генерирате десет идеи или десет хиляди и все пак да имате място, където да подредите всичко.

Удобният за ползване интерфейс насърчава дори и най-малко технически подготвените членове на екипа да се включат, създавайки пространство за сътрудничество, където всеки може да допринесе. С използването на цифрови лепящи се бележки няма опасност някой да изгуби своята печеливша идея в бъркотията и няма нужда да почиствате изхвърлените лепящи се бележки след срещата.

Удобен интерфейс, който насърчава сътрудничеството

Сътрудничеството отвъд физическите граници позволява на членовете на екипа от различни места да се съберат в едно виртуално пространство, за да обменят идеи и да творят заедно. Това повишава ангажираността към проблема и насърчава обмена на идеи.

Всеки може да допринесе едновременно, без да прекъсва работния си процес. Вашият екип може да използва цифровите лепящи се бележки, за да записва бързо идеите си, като ги премества на виртуалната бяла дъска, за да ги видят останалите членове на екипа. Простият интерфейс с кликване и плъзгане означава, че всеки може да сътрудничи в етапа на групиране. Приятното и лесно за използване пространство прави процеса на създаване на диаграми на афинитета приятен.

Диаграмата на ClickUp опростява процеса на мозъчна атака с интуитивен дизайн, като дори на новодошлите става веднага ясно къде да генерират своите идеи и как да ги прехвърлят в групи.

Най-доброто решение за гъвкавост

Всеки проект е уникален. Шаблонът за диаграма на афинитета на ClickUp предлага висока степен на гъвкавост, за да отговори на тези променящи се нужди. Можете да използвате шаблона за мозъчна атака за разработване на продукти, сесии за маркетингова стратегия или дори за преодоляване на вътрешни препятствия. Шаблонът е основа за идеи и може да расте заедно с вас, като добавяте повече категории според нуждите. Шаблонът се настройва, за да се приспособи към структурата на вашата диаграма, така че да може да расте заедно с вашите идеи.

Благодарение на интуитивния интерфейс, вашият екип може да променя шаблона с няколко кликвания, без да се затруднява с техническите подробности, така че идеите не трябва да се прекъсват за форматиране.

Едно от най-големите предимства на шаблона за диаграма на афинитета на ClickUp е, че той е част от по-голямата екосистема на ClickUp. ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти, така че тя е нещо повече от пространство за мозъчна атака. Можете да използвате виртуалната си бяла дъска, за да създадете изпълними задачи, възложени на различни членове на екипа, или Kanban табло, за да постигнете целта на проекта.

Възползвайте се от многобройните функции на платформата и я използвайте, за да постигнете резултати. От диаграмата на афинитета до изпълнената мисия, ClickUp може да ви помогне да трансформирате процесите си по управление на проекти.

2. Диаграма на афинитета в Microsoft Word от My Word Templates

Чрез My Word Templates

Microsoft Word е друг инструмент за създаване на диаграми на афинитет, който ви помага да създадете структура от хаоса, използвайки универсална офис платформа. Хостван на My Word Templates, този безплатен шаблон за диаграма на афинитет за Word може да запознае потребителите с инструмент, който понастоящем се използва от повечето офис служители.

Този шаблон има много добре структурирана рамка. Той отлично ви води през процеса на генериране на идеи. Ще откриете ясна йерархична организация, която започва с поле „Нужда“ на най-високо ниво.

Това поле помага да се определи целта или необходимостта от диаграмата на афинитета, като например усъвършенстване на вашата стратегия за имейл маркетинг. Поставянето на общата цел за диаграмата в това поле създава условия за проучване на потенциални идеи и решения.

Спускайки се надолу по йерархията, ще намерите места, където да изброите факторите, които стоят в основата на проблема или темата. Тези фактори са влиятелните елементи, които определят посоката на вашите сесии за мозъчна атака.

Например, може би разглеждате настоящата си стратегия за имейл маркетинг, защото процентът на отворени писма и кликвания е под целта. Или слабите продажби налагат необходимостта да увеличите усилията си в имейл маркетинга. Можете да изброите проблемите, които налагат необходимостта от решение, в тези полета. Когато очертаете движещите сили, добавяте фокус и перспектива към сесията за мозъчна атака и поддържате екипа си в правилната посока.

Шаблонът ви предоставя и полета за критични за качеството елементи (CTQ). Тези полета позволяват на вас и вашия екип да изброите критичните елементи за успех. Например, когато работите по вашата имейл маркетингова кампания, един от CTQ факторите може да е достигане на 3% кликване или да ви е необходим определен брой нови потенциални клиенти всяка седмица.

Това са вашите ключови показатели за успех и могат да ви помогнат да се уверите, че вашето решение съответства на първоначалната ви нужда.

Накрая, шаблонът ви предоставя място, където да изброите потенциални мерки. Брейнстормингът започва с потенциални мерки. Използвайте това място, за да сътрудничите с членовете на екипа си по идеи за решения или действия, свързани с нуждите. Може би трябва да изпращате два имейла седмично вместо един, или искате да проучите нови идеи за начална страница.

Насърчете екипа си да добави иновативни отговори или да разгледа различни гледни точки и да комбинира тези идеи в свързани категории. Вие и вашият екип можете да отворите шаблона в Microsoft Word, да отидете в „Редактиране“ и да изберете „Редактиране в браузъра“, за да работите съвместно върху този шаблон в реално време.

3. Афинитетна диаграма в Excel от Visual Paradigm

Чрез Visual Paradigm

Visual Paradigm предлага набор от динамични шаблони за диаграми на афинитет в Excel. Тези шаблони напомнят структурата на Excel таблиците, така че потребителите, които са запознати с програмата, ще се чувстват като у дома си при редактирането им.

Платформата Visual Paradigm предлага набор от персонализирани и безплатни шаблони за диаграми на афинитет, включително такива, пригодени за стартиращи бизнеси, непрекъснато подобряване на процесите и повишаване на морала на персонала. Разнообразието от безплатни шаблони за диаграми на афинитет може да ви помогне да намерите такъв, който отговаря на вашите нужди. Ако не можете да намерите такъв, който ви харесва, можете лесно да редактирате съществуващ шаблон в онлайн редактора. С лесни възможности за редактиране можете да създадете персонализиран шаблон за всеки проект и нужда.

Опциите за персонализиране са истинската сила на тези шаблони за диаграми на афинитет в Excel. Можете да адаптирате всеки аспект на шаблона, от добавяне или премахване на секции до цветово кодиране или създаване на етикети, които да ви помогнат в процеса на мозъчна атака. Гъвкавостта гарантира, че ще получите шаблона, от който се нуждаете, независимо от контекста на вашия проект или предизвикателство.

Бонус: Шаблони за контекстни диаграми!

Шаблоните в Excel предлагат прост и изчистен дизайн, който улеснява създаването на диаграми на афинитета.

Споделете екрана си с екипа си и редактирайте шаблоните в платформата Visual Paradigm, като същевременно записвате техните идеи и обратна връзка. Можете също да експортирате шаблоните като PDF или JPG файлове или да ги копирате като изображение в Excel и да ги редактирате там. Ако решите да сътрудничите в Excel, не забравяйте да редактирате файла онлайн, така че всички да могат да допринесат едновременно за шаблона. По този начин можете да избегнете кошмара с историята на ревизиите, свързан с разпращането на един-единствен Excel файл.

Гъвкавостта на опциите за експортиране ви позволява да работите в която програма предпочитате и да се адаптирате към нуждите на различни екипи и проекти. Това, което работи за един проект, може да не е най-добрият избор за следващия. Изтеглянето на шаблона в различни формати ви гарантира, че ще се адаптирате към променящите се ситуации, но все пак ще разполагате с шаблона, който познавате и харесвате.

Използвайте тези шаблони, за да дадете тласък на вашата сесия за мозъчна атака в Excel. Те могат да ви предоставят бърза, предварително изградена рамка, върху която да започнете да градите вашите идеи, както и начин да оползотворите креативността и иновативността на вашия екип. Ще видите как една електронна таблица може да превърне една идея в добре структурирано решение.

Как да създадете диаграма за афинитетно картографиране

Искате да създадете сами шаблон за диаграма на афинитета? Следвайте тези стъпки, за да създадете шаблон, който идеално отговаря на нуждите на вашия екип:

Стъпка 1: Определете целта си

Уточнете за какво ще използвате шаблона за диаграма на афинитета – дали ви е необходим като универсален инструмент за мозъчна атака или като шаблон за събиране на конкретни данни за решаване на проблеми. Ако започнете процеса с ясно разбиране за целта на шаблона, това ще ви помогне да създадете нещо по-полезно.

Стъпка 2: Изберете платформата

Имате много възможности, затова започнете, като обмислите платформите, които вашият екип използва най-често или намира за най-полезни. Обмислете инструментите, които са на разположение в предпочитаните от вас приложения, за да ви помогнат да създадете диаграма, или проверете дали има готови шаблони, които можете да адаптирате според вашите нужди.

Стъпка 3: Създайте своя макет

Ще искате да създадете ясен макет за шаблона си за диаграма на афинитета, с раздели, в които можете да записвате индивидуални точки с данни, и области, в които можете да групирате точките с данни в категории. Разгледайте примери за диаграми и вижте какво е проработило за другите; много безплатни шаблони за диаграми на афинитета използват система от решетки или клъстери за лесно категоризиране. Оставете достатъчно място във всяка област, за да е лесно да работите и да премествате индивидуалните точки с данни.

Стъпка 4: Поддържайте визуалните елементи чисти

Когато става въпрос за дизайн на шаблони, по-малко е повече. Не претрупвайте работното пространство с графики. Използвайте неутрална цветова схема. Целта на шаблона е да създаде работно пространство за мозъчна атака и решаване на проблеми. Затова оставете данните да свършат тежка работа и оставете по-голямата част от шаблона празна. Това ще ви даде повече място за работа по-късно.

Стъпка 5: Тествайте и усъвършенствайте шаблона

Направете пробно тестване с малка група, за да видите дали вашият шаблон е интуитивен и работи както очаквате. Получете обратна връзка от потребителите за шаблона и я използвайте, за да усъвършенствате дизайна и да оптимизирате функционалността му.

Добре проектираният шаблон създава условия за организирано обсъждане и вземане на решения въз основа на данни. Проектирането и усъвършенстването на шаблон обаче може да отнеме много време, а може би вече съществуват отлични готови варианти.

Можете да си спестите усилията да изобретявате колелото и да си върнете времето, като потърсите готови шаблони за диаграми на афинитет. С малки промени в съществуващите шаблони можете да създадете идеалния за вас шаблон за секунди, за да започнете по-бързо да работите с екипа си.

Създайте диаграма на афинитета с ClickUp!

