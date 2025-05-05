10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Lucidchart за диаграми през 2025 г.

Намирането на подходящия инструмент за създаване на диаграми е истинско предизвикателство. Прекарах часове в проучване на алтернативи на Lucidchart, за да открия варианти на различни платформи и да разбера кои инструменти предлагат най-добрата стойност, като същевременно осигуряват гъвкавост и лекота на използване. 📈

Изборът на подходящия инструмент променя начина, по който създавате диаграми за творчески работни процеси, очертавате технически процеси или сътрудничите с екипа си. 🗃️

След като проучих различни опции и взех предвид разнообразните нужди на проектите, съставих списък с най-добрите визуални алтернативи на Lucidchart за сътрудничество, които ефективно отговарят на ежедневните изисквания.

Въз основа на практическия опит, тези селекции имат за цел да повишат ефективността ви и да подобрят яснотата на вашите визуални проекти. Ето какво открих, че е най-ефективно.

Какво да търсите в алтернативите на Lucidchart?

Когато търсите алтернативи на Lucidchart, е важно да прецените няколко важни фактора. Ето какво да търсите:

Удобен интерфейс: Лесният за навигация и интуитивен интерфейс улеснява вас и вашия екип да се потопите веднага в работата, като ви позволява ефективно създаване на диаграми.

Функции за сътрудничество: Потърсете инструменти за създаване на диаграми, които предлагат едновременно редактиране, коментиране и контрол на версиите, за да подобрите екипната работа и да повишите производителността.

Възможности за интеграция: Уверете се, че инструментът работи безпроблемно с друг софтуер, включително платформи Уверете се, че инструментът работи безпроблемно с друг софтуер, включително платформи за управление на проекти инструменти за комуникация , за да сведете до минимум необходимото време и усилия.

Библиотеки с шаблони и фигури: Разгледайте инструменти, които предлагат богата колекция от Разгледайте инструменти, които предлагат богата колекция от шаблони и фигури за бяла дъска , за да подобрите ефективността на процеса на създаване на диаграми.

Опции за персонализиране: Персонализирането на диаграмите, за да съответстват на вашата марка или нуждите на проекта, е от съществено значение. Това включва избор на цветове, шрифтове и стилове.

Съвместимост с платформата: Уверете се, че инструментът работи безпроблемно с вашата операционна система и устройства. Има уеб-базирани инструменти и други, които предоставят настолни приложения за Windows, macOS или Linux.

Преглед на алтернативите на Lucidchart

Когато търсите алтернативи на Lucidchart, разгледайте инструменти с мощни функции, предназначени за разнообразни изисквания за диаграми и сътрудничество в екип. Ето някои забележителни инструменти за създаване на диаграми, които ще помогнат на вас и вашия екип:

Инструмент Основни функции Цени ClickUp 📍 Бели дъски с интегрирани задачи, мисловни карти, автоматизация на работния процес и персонализирани шаблони 💹 Безплатен план; Платените планове започват от 7 долара на потребител/месец Creately 📍 Визуално работно пространство, съчетаващо създаването на диаграми с управлението на проекти, динамична библиотека с фигури 💹 Безплатен план; Платените планове започват от 5 долара на потребител/месец Miro 📍 Онлайн платформа с бяла дъска за мозъчна атака и планиране в екип, интеграции с Jira и Teams, лепящи се бележки 💹Безплатен план; Платените планове започват от 8 долара на потребител/месец Microsoft Visio 📍 Професионално създаване на диаграми, векторна графика, разширени диаграми, безпроблемна интеграция с Office 365 💹 Абонаментни планове, започващи от 5 долара на потребител/месец Draw. io 📍 Безплатен инструмент за създаване на диаграми с отворен код, интегриран с облачно хранилище и офлайн функционалност 💹 Безплатно Gliffy 📍 Онлайн инструмент за създаване на диаграми, интегриран с Confluence и Jira, поддръжка на UML, създаване на блок-схеми, редактор с функция „плъзгане и пускане“ 💹 Безплатен план; Платени планове, започващи от 6 долара на потребител/месец OmniGraffle 📍 Диаграми с висока прецизност, разширено управление на слоевете, интеграция с екосистемата на Apple, криви на Безие 💹 Абонамент за 12,49 $; Опции за еднократно плащане, започващи от 59,99 $. Figma 📍 Сътрудничество в реално време при UI/UX дизайна, прототипиране, векторна графика, достъпност на различни платформи 💹 Безплатен план; Платени планове, започващи от 15 долара на потребител/месец Visual Paradigm за UML 📍 UML и ERD моделиране, код инженеринг, дизайн на софтуерна архитектура, интеграция с IDE 💹 Планове, започващи от 6 долара на месец XMind 📍Структурирано мисловно картографиране, поддръжка на диаграми на Гант, шаблон за мозъчна атака с режим на презентация 💹 Безплатен план; Платени планове, започващи от 4,92 $ на месец Mural 📍 Инструменти за фасилитиране на работни групи, интерактивни функции като гласуване и таймери, шаблони за дизайн мислене 💹 Безплатен план; Платени планове, започващи от 9,99 $ на потребител/месец

11-те най-добри алтернативи на Lucidchart, които можете да използвате

Ето списък с най-добрите алтернативи на Lucidchart, всяка от които има уникални предимства, които ще ви помогнат да намерите идеалното решение за вашите проекти и визуални нужди.

1. ClickUp (най-добър за визуално управление на проекти и сътрудничество)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екипа, всичко в една платформа, ускорена от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

Той предлага множество функции за ефективно управление на проекти и сътрудничество на работното място. Чрез комбиниране на инструменти за управление на задачи, проследяване на цели и комуникация, ClickUp гарантира, че екипите остават съгласувани и продуктивни.

ClickUp Whiteboards предлага динамично платно, на което екипите могат да обменят идеи, да планират и да си сътрудничат визуално. Разширени инструменти за рисуване, персонализирани рамки и AI интеграция улесняват създаването и модифицирането на визуални елементи.

Възможността да превърнете елементите от бялата дъска директно в изпълними задачи гарантира плавен преход от мозъчна атака към реализация. Ако искате решение, което е по-ориентирано към последователни диаграми, ClickUp също ви предлага такова!

Организирайте сложни проекти в по-малки задачи с помощта на ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps улеснява разбиването на сложни проекти, като ви помага да разработвате стратегии и да се организирате ефективно. Свържете задачи и подзадачи в рамките на картата, за да създадете ясен визуален път от общите цели до конкретните стъпки за действие.

Възможност за сътрудничество в реално време с членовете на екипа ви с ClickUp Docs

Но за да сте сигурни, че диаграмите ви са точни, винаги е най-добре да започнете с кратко описание на проекта, в което се очертават обхватът и целите на диаграмата. ClickUp Docs улеснява това с функции за сътрудничество в екип, като динамично редактиране на текст, което улеснява създаването и споделянето на подробна документация в платформата.

Той предлага богато форматиране на текст, вграждане на медии и интеграция на задачи, което ви позволява да свързвате документи безпроблемно в рамките на работните процеси.

Тази интеграция гарантира, че документацията е напълно интегрирана и играе активна роля в управлението на проекти.

Автоматизирайте повтарящите се задачи чрез ClickUp Workflow Automations

И накрая, когато сте готови да приложите диаграмите си в работния процес, използвайте мощната автоматизация на работния процес на ClickUp, за да опростите повтарящите се задачи, да създадете персонализирани тригери и да оптимизирате процесите.

Оптимизирайте работния си процес, като създавате персонализирани тригери и действия, които променят статуса на задачите, разпределят задачи или изпращат известия. Тази автоматизация подобрява работните процеси, намалява ръчните задачи и гарантира последователността на проекта.

💡Съвет от професионалист: ClickUp предлага различни шаблони, като например шаблона Simple Mind Map за професионални диаграми, които започват с централна идея и се разширяват към свързани теми, като лесно организират вашите задачи или етапи на проекта. Освен това, шаблонът за диаграма „Fishbone“ показва основните причини за даден проблем. Този шаблон ви позволява да категоризирате визуално факторите, допринасящи за проблема, чрез предварително дефинирани категории, обхващащи всичко – от хора и процеси до външни влияния. 📂

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители се сблъскват с трудности при усвояването на програмата поради широкия набор от разширени функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Creately (най-добър за управление на проекти с диаграми)

чрез Creately

Creately е платформа за сътрудничество в екип, която интегрира инструменти за създаване на диаграми и управление на проекти.

Интелигентното форматиране на платформата помага за създаването на професионални визуализации без ръчни настройки, а контекстните ленти с инструменти осигуряват бърз достъп до инструменти въз основа на избрания елемент.

Възможностите за сътрудничество в реално време на Creately, като например проследяване на мишката на живо, улесняват съвместната работа на екипите. Интуитивният дизайн е привлекателен за широк спектър от индустрии, което го прави адаптивна опция за професионалисти, търсещи цялостно решение.

Най-добрите функции на Creately

Използвайте функцията Plus Create, за да добавяте фигури и връзки с едно кликване.

Създавайте персонализирани бази данни за съхранение и управление на информация, свързана с конкретни проекти.

Управлявайте проектите си с помощта на разширени функции като диаграми на Гант и проследяване на задачите.

Ограничения на Creately

Проблеми с производителността, докладвани от потребители с големи диаграми

Цени на Creately

Безплатни

Лично: 8 долара на месец

Екип: 8 долара на потребител/месец

Бизнес: 149 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

3. Miro (най-добър за съвместно планиране)

чрез Miro

Miro е интерактивна онлайн платформа за бяла дъска, която подобрява мозъчната атака, планирането и сътрудничеството в екипа.

Неограниченото платно позволява на екипите да създават обширни табла без ограничения.

Няколко потребители могат да работят едновременно на една и съща дъска, а функции като видео чат в приложението го правят универсален инструмент за екипи, които се нуждаят от визуални функции за сътрудничество.

Бонус: Miro срещу Jira!

Най-добрите функции на Miro

Опростете управлението на визуалното съдържание с интуитивния интерфейс

Направете мозъчната атака по-интуитивна с лепящи се бележки, гласуване и таймери.

Създайте видео ръководство за вашата Miro табло и го споделете с екипа си.

Ограничения на Miro

Има тенденция да изисква много ресурси на по-старите устройства.

Цени на Miro

Безплатни

Стартово ниво: 10 долара на потребител/месец

Бизнес: 29 $ на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 рецензии)

💡 Професионален съвет: Ако искате да разгледате инструменти за създаване на диаграми, които предлагат по-добри възможности за проследяване на времето с по-усъвършенствани интеграции на трети страни, разгледайте алтернативите на Miro с нашия наръчник. 🎯

4. Microsoft Visio (най-добър за професионално създаване на диаграми и векторна графика)

чрез Microsoft Visio

Microsoft Visio е динамична алтернатива на Lucidchart и приложение за векторна графика, което се отличава с възможностите си за визуализация на технически данни.

Visio позволява на потребителите да актуализират автоматично визуализациите при промяна на данните, като свързват диаграмите с източници на данни в реално време, като Excel и SQL бази данни. Възможностите за персонализиране на шаблоните позволяват на потребителите да създават прецизни диаграми за проектиране на мрежи, инженеринг и архитектура.

Неговите основни функции за създаване на сложни диаграми го правят подходящ избор за професионалисти, които се нуждаят от точни диаграми.

Най-добрите функции на Microsoft Visio

Достъп до обширна библиотека с фигури за различни нужди при създаването на диаграми

Напишете макроси за добавки към Office, за да активирате автоматизирането на рисуването.

Създавайте сложни диаграми с функции като свързване на данни и валидиране на диаграми.

Ограничения на Microsoft Visio

Цената му е по-висока в сравнение с други алтернативи.

Цени на Microsoft Visio

Visio в Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 долара на потребител/месец

Visio Plan 2: 15 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Visio

G2: 4. 2/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

5. Draw. io (най-добър за безплатно и отворен код диаграми)

Draw. io е безплатен инструмент за създаване на диаграми с отворен код, който предлага широка гама от форми и шаблони. Той поддържа офлайн редактиране и няколко услуги за съхранение в облак, което го прави гъвкав вариант за различни нужди при създаването на диаграми.

Платформата насочва потребителите към редактирането на диаграми, като служи като перфектно решение за начинаещи потребители, които търсят платформа с изчистен дизайн.

Получавате основни и разширени функции за създаване на диаграми – всичко на едно място, което ви спестява време и повишава производителността на екипа ви.

Най-добрите функции на Draw.io

Импортирайте и експортирайте диаграми в различни формати, включително .vdsx.

Използвайте лесни за употреба автоматични оформления, за да създавате блок-схеми и диаграми.

Редактирайте офлайн с приложения за настолни компютри, които можете да изтеглите

Ограничения на Draw.io

Ограничена поддръжка на клиенти поради отворения код на софтуера

Цени на Draw.io

Безплатни

Draw. io оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

чрез Gliffy

Gliffy е многофункционален инструмент за създаване на диаграми, който ви позволява да създавате диаграми, блок-схеми, UML диаграми и други, като същевременно дава възможност за сътрудничество в реално време.

Използвайте го, за да създавате диаграми с разширяеми и сгъваеми секции, които ви позволяват да взаимодействате с различни слоеве информация за по-интерактивно преживяване.

Вашият екип може да разгледа отблизо облачната инфраструктура и ИТ мрежите, за да улесни и ускори изготвянето на техническата документация на екипа ви.

Най-добрите функции на Gliffy

Проследявайте промените в проектите с помощта на контрол на версиите

Създавайте подробни UML диаграми със специализирани библиотеки с фигури за типове UML диаграми.

Използвайте лесен за употреба интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ и основни шаблони.

Ограничения на Gliffy

Има ограничена функционалност за напреднали нужди от диаграми.

Цени на Gliffy

1-9 потребители: 10 долара на потребител/месец

10-50 потребители: 8 долара на потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Gliffy

G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (70+ отзива)

7. OmniGraffle (най-добър за подробно създаване на диаграми на macOS и iOS)

чрез OmniGraffle

OmniGraffle е инструмент за създаване на диаграми и цифрови илюстрации, създаден специално за потребители на Mac и iOS. Тази алтернатива на Lucidchart осигурява изключителна прецизност за професионалисти, които търсят визуално привлекателни и подробни диаграми.

Инструментът за създаване на диаграми предлага разширени функции като разпознаване на форми и управление на слоеве, които са идеални за създаване на подробни визуализации.

Най-добрите функции на OmniGraffle

Създавайте диаграми с висока прецизност, използвайки криви на Безие и интелигентни водачи.

Управлявайте сложни проекти с редактиране на слоеве

Достъп до шаблони и модели за различни случаи на употреба

Ограничения на OmniGraffle

Достъпът е ограничен до платформите macOS и iOS.

Цени на OmniGraffle

Абонамент: 12,49 $ на месец

Еднократна стандартна лицензия: 59,99 $

Еднократна професионална лицензия: 119,99 $

Оценки и рецензии за OmniGraffle

G2: 4. 1/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

8. Figma (най-добър за съвместно проектиране на UI/UX и създаване на прототипи)

чрез Figma

Figma е уеб-базирана алтернатива на Lucidchart, която се отличава в дизайна на UI/UX и прототипирането. Неговите векторни графики и инструменти за прототипиране го правят универсален за създаване на диаграми, wireframes и макети.

Figma и FigJam предлагат достъпност на различни платформи и функции за сътрудничество за екипи. Това ги прави идеални за дизайнери, разработчици и продуктови мениджъри, които трябва да създават и споделят визуални дизайни бързо.

Най-добрите функции на Figma

Достъп до векторни инструменти за създаване на диаграми за създаване на подробни компоненти на потребителския интерфейс

Преход между фазите на проектиране и тестване с интерактивни дизайни

Осигурете съвместимост между устройствата с функционалност, базирана на браузър.

Ограничения на Figma

Предлага ограничени възможности за персонализиране, което може да не е идеално за специфичните нужди на екипа.

Цени на Figma

Starter Team: Безплатен

Професионален екип: 12 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Организация: 45 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 75 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 рецензии)

💡 Професионален съвет: Ако търсите инструменти за създаване на диаграми с богат набор от функции или по-интуитивен дизайн, разгледайте 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на FigJam, за да разберете кои от тях отговарят най-добре на вашите изисквания.

9. Visual Paradigm за UML (най-добър за UML и софтуерно моделиране)

чрез Visual Paradigm за UML

Visual Paradigm е специализиран инструмент за UML и софтуерно моделиране. Той предлага набор от инструменти, пригодени за разработчици и софтуерни инженери.

Той поддържа различни диаграми, като UML, ERD и BPMN, което го прави идеален за създаване на сложни софтуерни архитектури и работни потоци. Агилното управление на забавените задачи и процесите на Visual Paradigm, включително картографиране на потребителски истории и планиране на спринтове, подобрява агилните работни потоци за разработка.

Най-добрите функции на Visual Paradigm за UML

Управлявайте ефективно сложни модели чрез планиране на проекти и извличане на модели

Използвайте картата на процесите Just-in-Time, за да персонализирате моделирането на процесите в реално време.

Получете достъп до разширени функции за създаване на диаграми за технически диаграми и документация за жизнения цикъл на софтуера.

Visual Paradigm за ограниченията на UML

Той е фокусиран предимно върху UML и технически диаграми, което ограничава използването му от нетехнически потребители.

Цени на Visual Paradigm за UML

Modeler: 6 долара на месец

Стандартен: 19 $ на месец

Професионална версия: 35 долара на месец

Enterprise: 89 долара на месец

10. XMind (най-добър за структурирано мисловно картографиране и организиране на идеи)

чрез XMind

XMind е инструмент за мисловно картографиране и мозъчна атака, който позволява на потребителите да визуализират своите мисли. Платформата генерира идеи, планира проекти и решава проблеми.

Организационните диаграми и режимите на представяне на XMind повишават функционалността отвъд основните шаблони за мисловни карти, позволявайки на потребителите да превърнат идеите си в организирани планове и атрактивни презентации.

Най-добрите функции на XMind

Организирайте мислите си с мисловни карти като радиални, дървовидни и рибни кости.

Планирайте проекти с организационни диаграми на Гант

Представяйте идеите си визуално с режим на презентация

Ограничения на XMind

Има ограничен брой професионални диаграми, освен мисловни карти.

Цени на XMind

Безплатни

Pro: 10 долара на месец

Премиум: 15 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за XMind

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

11. Mural (най-подходящ за екипни семинари и визуално сътрудничество)

чрез Mural

Mural предлага динамично цифрово работно пространство, пригодено за визуално сътрудничество, което го прави подходящ инструмент за диаграми за екипни семинари, сесии за мозъчна атака и съвместно планиране.

Той подобрява участието на екипа с интерактивни лепящи се бележки, инструменти за гласуване и функции за таймер. Режимът на контур позволява на потребителите да създават структурирана рамка в рамките на стената, което им помага да се ориентират по-лесно в сложни срещи.

Най-добрите функции на Mural

Събирайте бързо обратна връзка с вградените функции за анкетиране и гласуване.

Заключете конкретно съдържание на стената, за да предотвратите случайни промени по време на съвместни сесии.

Използвайте частния режим, за да работите независимо, преди да споделите с групите.

Ограничения на Mural

Не е идеален за традиционни диаграми в сравнение с други инструменти, фокусирани върху технически диаграми.

Цени на Mural

Безплатни

Team+: 12 долара на потребител/месец

Бизнес: 17,99 $ на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4. 6/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Използвайте гъвкав инструмент за създаване на диаграми, който отговаря на нуждите на вашия проект

Сега вече знаете основните характеристики и ограничения на тези най-добри алтернативи на Lucidchart. Все още не сте сигурни? Потърсете инструмент, който най-добре отговаря на вашите цели за визуализация и управление на проекти.

Ако търсите решение, което предлага повече от създаване на диаграми за вашата организация, ClickUp заслужава да му обърнете по-голямо внимание.

Той комбинира визуално управление на проекти, управление на задачи, проследяване, сътрудничество в реално време и автоматизация, което го прави отличен избор за екипи, желаещи да подобрят производителността си.

Разгледайте богатия набор от функции на ClickUp, за да видите как ще подобри визуалните ви работни процеси и ще повиши производителността на екипа ви.

