Miro или Jira: коя е по-добрата опция за вас?

Какво е по-важно за управлението на проекти – сътрудничеството в екипа или разпределението и управлението на задачите? Кое от двете е по-важно?

Ето защо хората се затрудняват в дебата Miro срещу Jira.

Докато Miro предлага отлични възможности за сътрудничество в екип, Jira разполага с надеждни функции за проследяване и управление на задачи.

В тази статия ще ви помогнем да изберете между Miro и Jira и ще ви предложим още една алтернатива. Ще разгледаме основните функции на всяка платформа, за да ви помогнем да решите коя от тях отговаря най-добре на вашите изисквания.

Да започнем.

Какво е Miro?

Пътна карта на Miro

Miro е един от най-популярните инструменти за бяла дъска, известен с визуалните си функции за управление на проекти. За разлика от традиционните инструменти за управление на проекти и agile инструменти, той се фокусира повече върху визуалните работни процеси и сътрудничеството.

Функциите за диаграми и безкрайна бяла дъска го отличават от конкурентите. Добавянето на презентации на живо и видео ръководства прави Miro отлична платформа за визуално сътрудничество.

Функции на Miro

Уникалната характеристика на Miro е неговата способност за генериране на идеи и визуална екипна работа. Нека обсъдим подробно някои от основните функции на Miro.

1. Карти Miro

Miro Cards

Създавайте задачи от лепящи се бележки или текстови бележки, като ги преобразувате в карти. Организирайте задачите си и разпределяйте работата на различните членове на екипа с едно кликване.

Добавете подробни описания на задачите, като добавите отговорни лица, крайни срокове, етикети и други подробности. Преглеждайте състоянието на задачите и крайните срокове във визуален табло. Плъзгайте и пускайте картички и организирайте задачите си както желаете.

2. Kanban изглед

Miro Kanban View

Отидете в менюто „Приложения“, за да изберете рамката Kanban. Подредете рамката си във визуален изглед Kanban, за да опростите управлението на задачите.

Създавайте колони и плавателни коридори с едно натискане на бутон и променяйте размера на Kanban таблото си, като го плъзгате от ъгъла. Плъзгайте и пускайте плавателни коридори и колони и ги организирайте както желаете.

3. Интеграции

Miro предлага лесна интеграция с над 130 приложения и инструменти, включително инструменти за управление на проекти и задачи, приложения за сътрудничество и комуникация в екип и инструменти за дизайн.

Макар Miro да е инструмент за мисловно картографиране, той позволява гъвкаво управление на проекти чрез стабилна интеграция с инструменти като Jira и Azure DevOps.

Тя ви предоставя и API достъп за разработване на персонализирани Miro приложения за различни цели.

Диаграми и картиране на процеси с Miro

Miro е известен със своите мисловни карти и визуални работни процеси. Разполага с над 200 фигури и обширна библиотека от свързващи елементи и икони, които ви помагат да създавате сложни схеми и диаграми.

Тя ви позволява също да създавате автоматизирани работни потоци, за да оптимизирате процесите и да спестите време при повтарящи се задачи. Въпреки че автоматизацията не е възможна чрез вградените инструменти, можете да интегрирате решения на трети страни, като работните потоци на Okta.

4. Сътрудничество в реално време

Miro ви позволява да каните членове на екипа си в таблата си, за да сътрудничите в реално време. То позволява коментиране и маркиране, сътрудничество в реално време между няколко членове и много други.

Провеждайте видео разходки на живо, организирайте интерактивни сесии и сътрудничество с вашите разпръснати екипи, използвайки функциите за сътрудничество на Miro.

Цени на Miro

Безплатно : За неограничен брой потребители с ограничени функции

Стартово ниво : 10 долара на месец за член

Бизнес : 20 долара на член на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Какво е Jira?

Jira изглед на проекта

Jira е един от най-популярните инструменти за управление на проекти, който отговаря на разнообразните нужди на различни проектни мениджъри. Той е разработен от софтуерния гигант Atlassian и е един от най-добрите инструменти за гъвкави екипи за разработка на софтуер.

Той опростява управлението на проекти, като предоставя различни изгледи за управление на вашите задачи.

Функции на Jira

Jira предлага няколко полезни функции за гъвкави екипи. Нека обсъдим накратко някои от основните функции.

1. Графици

Изглед на времевата линия в Jira

Създавайте графици с задачи по проекта и подробности за тях, като начална и крайна дата, статус и зависимости.

Това е чудесно за планиране на спринтове, общо планиране на проекти и управление на задачи.

Най-хубавото е, че Jira предлага готови за употреба шаблони за различни случаи и изгледи. Не е нужно да започвате от нулата. Можете да създадете график за управление на проекта за минути, като използвате един от шаблоните.

2. Аджайл табла

Изглед на Kanban табло в Jira

Jira предлага Kanban изглед за гъвкави проекти, който ви помага да визуализирате работния си процес, включително статуса на различните задачи. Лесно премествайте картите и ги организирайте в категории, като „в процес“, „завършено“ и „завърши“.

Той предлага и специализирани функции за планиране на спринтове, лесно възлагане на задачи и проследяване на напредъка.

Освен времевата линия и изгледите Kanban, можете да визуализирате проектите си и с помощта на изглед Gantt Chart.

3. Интеграции

Jira предлага над 3000 интеграции на приложения, което ви позволява да свържете цялата си технологична платформа. Пазарът на Atlassian ви позволява да се свържете с всички видове инструменти и платформи.

Това включва инструменти за управление на работния процес, CRM инструменти, инструменти за управление на проекти и други. Многобройни приложения са проектирани да добавят специфична функционалност към Jira и да се свързват безпроблемно с платформата.

4. Автоматизирани работни процеси

Jira използва прост, но ефективен модел за автоматизация „ако, тогава“. Ако са изпълнени определени условия, се задействат конкретни действия.

Използвайте го, за да създадете автоматизирани работни процеси и да опростите управлението на проекти. Той предлага различни тригери за автоматизация и правила за създаване на прости работни процеси.

Много от предварително създадените шаблони за автоматизирани работни процеси са готови за употреба. Изберете подходящия, персонализирайте го според вашите предпочитания и стартирайте автоматизиран работен процес бързо.

5. Сътрудничество в реално време

Jira е отлично средство за сътрудничество в реално време между членовете на екипа. Няколко души могат да работят едновременно по таблата и промените да стават незабавно видими за останалите членове на екипа.

По всяко време можете да видите кой е онлайн и работи на таблото, независимо дали в хронологията, списъка, таблото или друг изглед. Можете също да видите кой редактира коя карта на таблото или всяка клетка в изгледа на списъка.

Цени на Jira

Безплатно : За до 10 потребители

Стандартен : 8,15 долара на потребител на месец

Премиум : 16 долара на месец за член

Enterprise: Започва от 141 000 долара на година за 801-1000 потребители

Miro срещу Jira: сравнение на функциите

Най-значителната разлика между Jira и Miro е, че Jira е пълноценен инструмент за управление на проекти, докато Miro е по-скоро инструмент за мисловно картографиране и мозъчна атака.

Miro предлага функции за управление на проекти чрез интеграция на инструменти и предварително създадени шаблони, които възпроизвеждат различните изгледи на проекти, предлагани от инструменти като Jira.

Ето едно кратко сравнение между функциите на Miro и Jira.

Функции Miro Jira Изглед на времевата линия ✅ ✅ Kanban изглед ✅ ✅ Изглед на диаграмата на Гант ✅ ✅ Сътрудничество в реално време ✅ ✅ Готови шаблони ✅ ✅ Автоматизирани работни процеси ✅ ✅ Диаграми ✅ ❌ Видео чат/конференции ✅ ❌ Поддръжка по телефона ❌ ✅ Таблици за отчитане на работното време/проследяване на отпуските ❌ ✅ Планиране на спринтове ✅ ✅ Предсказуема аналитика ❌ ✅

Сега, след като имате кратък обзор, нека преминем към подробностите.

Miro и Jira предлагат множество визуални функции за управление на проекти, включително изгледи на проекти като Kanban табла, времеви линии и списъчни изгледи.

Критичната разлика между Miro и Jira е, че първият се фокусира повече върху визуалните функции за сътрудничество в екипа, докато вторият предлага по-стабилни възможности за управление на задачите.

И двата инструмента предлагат готови за употреба шаблони за различни случаи на употреба.

Въпреки това, Miro не е най-добрият вариант, ако търсите надежден инструмент за управление на проекти и задачи за гъвкави екипи. Можете да разгледате една от алтернативите на Miro.

Победител: Като цяло Jira има предимство пред Miro в управлението на проекти, тъй като Miro е създаден предимно като инструмент за екипно сътрудничество и генериране на идеи.

2. Автоматизация и работни процеси

Jira има вградени възможности за автоматизация, които ви позволяват да създавате мощни автоматизирани работни процеси.

Можете да използвате логиката „ако>тогава“, за да създадете прости или сложни автоматизирани работни процеси от нулата. Като алтернатива можете да използвате един от предварително създадените шаблони за автоматизация, за да създадете работни процеси за често срещани случаи.

Miro, от друга страна, е известен с картографирането на процеси и визуалните работни потоци. Функцията му за диаграми е една от най-добрите в бранша.

Въпреки това, той предлага автоматизация на работния процес чрез интеграции с инструменти на трети страни, като Okta Workflows. Въпреки това, неговият визуален конструктор на работни процеси е стабилен, особено предвид обширната му библиотека от фигури, конектори и икони.

Победител: Jira е по-добър в автоматизацията, докато Miro е без конкуренция в визуалните работни процеси. Резултатът е равен.

3. Интеграции

Miro предлага интеграции с над 130 приложения, а неговата функционалност зависи от тези интеграции. Ще намерите достатъчно опции за интеграция, за да извлечете максимума от Miro и да използвате пълния му потенциал.

От друга страна, Jira е разработена от Atlassian и има достъп до пълния пазар на приложения. Това й позволява да предлага хиляди интеграции с всички инструменти и платформи.

Победител: Jira е ясен победител тук, благодарение на интеграцията си с над 3000 приложения чрез Atlassian marketplace.

4. Сътрудничество в реално време

Нека си признаем: Miro е проектиран специално за визуално сътрудничество и генериране на идеи. Неговите безкрайни бели дъски и мощни функции за диаграми са нищо в сравнение с опциите за сътрудничество, които предлага.

Членовете на вашия екип могат едновременно да работят по проект, да оставят коментари или да маркират други хора. Тя също така предлага опции за сътрудничество на живо чрез видео.

Означава ли това, че Jira изостава?

Не много. Jira също предлага функции за сътрудничество в реално време между няколко члена, които са достатъчно добри за малки екипи. Въпреки това, тя не поддържа сътрудничеството чрез видео на живо, необходимо за мозъчна атака и генериране на идеи, както предлага Miro.

Така че, ако търсите точно това, обмислете алтернативите на Jira.

Победител: Miro е победител в областта на визуалното сътрудничество в реално време, въпреки че Jira също предлага отлични възможности за сътрудничество.

5. Цени

Когато сравнявате Miro и Jira по отношение на цените, ще забележите, че и двете предлагат сходни ценови планове. И двете следват структурирана ценова структура, а цените на плановете им също са сходни.

Ценовите планове на Jira обаче са малко по-ниски.

Препоръчваме обаче да сравните инструментите по-скоро по техните функции, отколкото по цената. Jira е по-подходящ за гъвкаво управление на проекти, докато Miro е по-подходящ за екипно сътрудничество и генериране на идеи.

Победител: Само по отношение на цените Jira има леко предимство, тъй като плановете му са по-конкурентни.

Miro срещу Jira в Reddit

Когато отнесохме дебата Miro срещу Jira в Reddit, открихме, че повечето хора не сравняваха двата инструмента, а обсъждаха как те могат да бъдат интегрирани.

Това може да се дължи на факта, че нито една от двете не е пряк конкурент и е проектирана за различни цели.

Докато Jira е предпочитан инструмент за управление на проекти за гъвкави екипи, Miro е популярна платформа за мозъчна атака и сътрудничество.

И двата инструмента предлагат безпроблемна интеграция и допълват функциите един на друг. Ако комбинирате визуалните работни процеси и функциите за сътрудничество на Miro с възможностите за проследяване на задачи и проблеми на Jira, ще откриете едно мощно решение.

Запознайте се с ClickUp – перфектната алтернатива на Miro и Jira

Управлявайте проектите и задачите си с помощта на множество разширени изгледи на ClickUp

ClickUp е най-добрата алтернатива на Jira и Miro, защото предлага цялостно решение, съчетаващо най-добрите характеристики на двата инструмента.

Jira е добър инструмент за управление на проекти, но не може да се сравни с разширените изгледи на ClickUp. Той надхвърля Kanban таблата и времевите линии, за да предостави много повече опции на проектните мениджъри да управляват задачите си по начина, по който предпочитат.

Той предлага несравнима гъвкавост и опции за персонализиране, които ви позволяват да създавате работни процеси за проекти, които отговарят на вашите нужди, вместо да се налага да се приспособявате към конкретна рамка.

Искате ли да знаете най-хубавата част?

Възможностите на ClickUp не се ограничават до управлението на проекти. Подобно на Miro, ClickUp предлага множество функции за мозъчна атака, генериране на идеи и сътрудничество. От създаването на мисловни карти до изграждането на работни потоци с помощта на бели дъски, ClickUp предлага всичко, от което един проектен мениджър някога се нуждае.

Нека обсъдим някои специфични функции на ClickUp, които го правят чудесна алтернатива на Miro и Jira.

Функция №1 на ClickUp: Kanban табла

Групирайте задачите по статус, използвайте карти с функция „плъзгане и пускане“ и правете много други неща с таблата Kanban на ClickUp

Докато Miro е чудесен за сътрудничество, а Jira – за управление на проекти, ClickUp предлага най-доброто от двата свята. Той предоставя по-разширени функции за управление на проекти от Jira, с функции за сътрудничество, подобни на тези на Miro.

Например, изгледът на таблото Kanban в ClickUp е идеален за визуално организиране на всички задачи по вашите проекти. Той е чудесен както за гъвкави екипи, така и за обикновени екипи за управление на проекти.

Можете да създавате задачи и подзадачи, да ги възлагате на няколко изпълнители и да следите статуса им с един поглед.

Разгледайте най-добрия безплатен софтуер за Kanban!

Функция на ClickUp, конкурентна на функция № 2: изглед на диаграма на Гант

Създавайте визуални времеви линии и проследявайте статуса на задачите с помощта на Gantt Chart view на ClickUp.

Изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp е идеален за създаване и управление на графици на проекти. Той ви позволява да визуализирате зависимостите в проекта, да проследявате крайните срокове на задачите и да задавате етапи за проекта си.

Помага за управлението на сложни проекти с многобройни задачи и строги срокове.

Тя предлага различни шаблони за проекти с диаграми на Гант, така че не е нужно да започвате от нулата. Персонализирайте и използвайте тези готови шаблони, за да започнете по-бързо.

Най-хубавото е, че ClickUp предлага много разширени изгледи за управление на проекти. От времеви линии и календари до списъци и таблици, можете да организирате задачите и работните си процеси по всякакъв начин, по който желаете.

Прочетете, за да научите за най-добрия безплатен софтуер за диаграми на Гант!

Функция на ClickUp, конкурираща с Jira #3: ClickUp Whiteboards

Създавайте визуални работни процеси, обсъждайте идеи и сътрудничете с членовете на екипа в реално време с помощта на ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards е специализиран инструмент за мисловно картографиране и генериране на идеи. Получавате и мощни функции за управление на проекти, което не е една от силните страни на Miro.

Освен основните конектори и форми, белите дъски на ClickUp ви позволяват да вграждате лепящи се бележки, видеоклипове и други. Функцията за чат в приложението подобрява сътрудничеството в екипа, като позволява на различни членове на екипа да работят на дъската в реално време и да споделят идеи.

Разгледайте шаблоните за бяла дъска на ClickUp!

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги : 0 $

Неограничен : 10 долара на член на месец

Бизнес : 19 долара на месец за член

Enterprise : Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Улеснете управлението на проекти с ClickUp

Макар Jira и Miro да имат уникални функции и предимства, те не са цялостни решения за управление на проекти като ClickUp.

ClickUp съчетава най-добрите функции на Miro и Jira, за да предложи по-комплексно решение за управление на проекти.

Той предлага по-разширени изгледи от Jira за управление на задачи, като Kanban табла, времеви линии, диаграми на Гант и календари. Също така включва функции за мисловно картографиране и диаграми, подобни на Miro. Разполага с всички функции, от които се нуждаете за ефективно планиране и управление на проекти.

Искате да разгледате всичко, което ClickUp може да ви предложи? Регистрирайте се в ClickUp и открийте функциите за планиране на проекти и сътрудничество, които предлага.