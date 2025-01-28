10 най-добри алтернативи и конкуренти на Whimsical през 2025 г.

Whimsical е един от най-добрите инструменти за визуално сътрудничество, позволяващ на екипите да работят заедно на място и дистанционно върху бяла дъска и да провеждат визуални мозъчни атаки в реално време.

Той е популярен с причина, но това не означава, че е перфектен. Може би търсите друг инструмент за визуална работа, за вашите собствени нужди или за вашите разпръснати екипи. Може би причината е ограничените възможности за персонализиране, липсата на задълбочени възможности за управление на проекти, забавяне при по-сложната визуализация на данни или тромави функции за сътрудничество.

Инструментът не е подходящ за всеки, а тази статия може да ви помогне да откриете най-добрите алтернативи и конкуренти на Whimsical.

Какво е Whimsical?

В основата си Whimsical е софтуер за диаграми и мисловни карти, който помага на отдалечени екипи да работят заедно по задачи, като свободно обсъждане на идеи или структурирано прототипиране на уебсайтове. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” позволява на потребителите бързо да създават диаграми и прототипи.

Като облачно решение, вие работите в уеб браузъра си. Whimsical разчита на интернет връзка и няма оптимизация за мобилни приложения.

Той обаче разполага с някои ключови функции, които всяка алтернатива на Whimsical трябва да притежава:

Сътрудничество в реално време за множество потребители чрез интегрирана функция за чат и коментари.

Връзки между проекти чрез вътрешни връзки във вашите мисловни карти

Възможности за създаване на wireframes и шаблони за бързо създаване на прототипи на уебсайтове

Функция за диаграми, която ви помага да създавате организационни диаграми или работни потоци за проекти.

Изглед на Kanban табло, който помага при управлението на проекти

Интегрирана функция Docs за водене на бележки, документиране на проекти и записване на идеи.

Когато обмисляте алтернативи на Whimsical, тези функции са основните. Другият софтуер трябва да ги съответства или да предлага други, по-добри инструменти, които да помагат при диаграми, мисловни карти, комуникация, управление на проекти и др.

Какво да търсите в алтернатива на Whimsical?

В търсенето си на най-добрите алтернативи на Whimsical се фокусирайте върху поне няколко ключови функции, включително:

Визуален интерфейс, който позволява например създаването на бели дъски или мрежови диаграми.

Възможности за сътрудничество в реално време за работа на няколко потребители заедно

Интеграция на проекти за планиране на проекти и задачи за всички членове на екипа

Интеграции с външен софтуер за сътрудничество, като Google Drive

Възможност за споделяне на файлове и документи между различни потребители

Инструмент с функция „плъзгане и пускане“, който улеснява скицирането на идеи, създаването на форми и използването на съществуващи компоненти.

Библиотека с шаблони за дизайнери и разработчици за бързо създаване на идеи.

Облачно решение, до което потребителите имат достъп отвсякъде, за да създават и сътрудничат.

Проста, организирана платформа, която улеснява визуалното сътрудничество.

Добрата алтернатива на Whimsical трябва да притежава всички тези функции. Ако инструментът има още повече функционалности, това само може да добави към предимствата му.

10 най-добри алтернативи на Whimsical

Преди да се ангажирате с Whimsical, може да искате да разгледате и други опции. Това са най-добрите алтернативи на Whimsical за дизайнери, разработчици и други потребители през 2024 г. и след това.

Планирайте и организирайте проекти, идеи или съществуващи задачи в ClickUp за най-доброто визуално представяне.

ClickUp има много да предложи като платформа за продуктивност. Това е инструмент за визуално сътрудничество, управление на проекти и диаграми в едно. Има причина ClickUp да е начело в този списък, а фактът, че е най-добрият софтуер за бяла дъска, който можете да намерите, е само част от нея. Функции като мисловни карти и обширни шаблони добавят към неговата стойност.

Нека разгледаме възможностите за управление на проекти като пример. С едно кликване можете да превърнете мисловни карти в задачи и да изградите цялостен работен процес за по-голям проект. Можете да организирате всичко в един инструмент, като организационни диаграми или професионални диаграми. Добавете AI възможности към комбинацията и ще получите цялостно решение, което може да опрости и рационализира целия ви проект.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Whiteboards е визуално работно пространство за отдалечени екипи, в което могат да създават работни потоци, диаграми и wireframes.

ClickUp Mind Maps позволява на потребителите да правят връзки между задачи и проекти, за да организират по-добре мислите си.

ClickUp Collaboration улеснява потребителите да си сътрудничат, да обменят идеи и да работят в екип.

Широките възможности за интеграция, като Google Drive и Zoom, позволяват провеждането на видеоконференции директно от задачите в инструмента.

Ограничения на ClickUp

Трудно е да се научи и овладее, тъй като софтуерът е по-комплексен от инструмент за еднократна употреба, като Whimsical.

Сътрудничеството в реално време може да бъде трудно в безплатната версия, която е най-подходяща за лична употреба.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за закупуване за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Figma

Чрез Figma

Figma е инструмент за прототипиране и лесно визуално работно пространство, което помага на дизайнерите и разработчиците да си сътрудничат. Няколко потребители могат да работят заедно, за да създадат красиви крайни продукти, използвайки прости мисловни карти, сложни шаблони за прототипиране и оптимизиран работен процес.

Най-добрите функции на Figma

Удобно за ползване с изчистен дизайн, което улеснява създаването на диаграми и работата по проекти.

Разширени функции за прототипиране, позволяващи на потребителите да симулират потоци на приложения без кодиране.

Набор от над 300 шаблона, като например дизайни на wireframes, пътни карти и шаблони за брейнсторминг.

Интегрирани допълнителни функции, като например възможности за редактиране на снимки, които опростяват работния процес и намаляват броя на необходимите инструменти.

Ограничения на Figma

Планът за предприятия включва някои от най-добрите функции, които може да се окажат скъпи за някои потребители.

Мобилните възможности са ограничени; платформата работи най-добре на настолни устройства.

Цени на Figma

Безплатно завинаги

Професионална версия: 12 $/месец на редактор

Организация: 45 $/месец на редактор

Enterprise: 75 $/месец на редактор

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 рецензии)

3. MindManager

Чрез MindManager

Както подсказва името му, MindManager е специализиран инструмент за мисловно картографиране. Софтуерът позволява на потребителите лесно да си сътрудничат при визуализирането на данни, като времеви линии, блок-схеми и концептуални диаграми. Това е облачно решение, достъпно за всички операционни системи, така че работи особено добре за разпределени екипи.

Най-добрите функции на MindManager

Опростено управление на проекти с възможност за създаване на задачи, които се интегрират директно в платформата.

Потребителски интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, включващ основни форми и разширени или импортирани графики.

Разширена функционалност за експортиране, включително възможност за извеждане на файлове и документи в софтуер за редактиране, като Microsoft Word.

Чести актуализации, което прави бъговете и забавянията рядкост на платформата.

Ограничения на MindManager

Ограничени функции за управление на проекти в сравнение с другите опции в този списък.

Нецентрализирано водене на бележки, като бележките се прикачват директно към вашите мисловни карти и шаблони.

Цени на MindManager

Essentials: 99 $ на година

Професионална версия: 179 долара на година

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MindManager

G2: 4,5/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (60+ отзива)

4. Miro

Чрез Miro

В най-добрия си вариант Miro е празно платно, което може да доведе до прости мозъчни бури, сложни диаграми, прототипи и други. Добавете инструменти за сътрудничество и ще имате готова среда за изследване и сътрудничество. В крайна сметка, има причина да обмислите Miro, когато търсите следващото си визуално работно пространство и разглеждате алтернативи на Whimsical.

Най-добрите функции на Miro

Широката гама от шаблони прави подхода на софтуера с празно платно по-малко плашещ.

Видео интеграция за разпределени екипи, за да сътрудничат в реално време

Функции за презентации, които улесняват организирането на вашите мисли и данни за външни заинтересовани страни.

Miro Cards, иновативен подход към управлението на проекти в интерфейс с бяла дъска и блок-схеми.

Ограничения на Miro

Ограничени възможности за редактиране, особено когато се излиза извън основните функции и шаблони на инструмента.

Сравнително висока крива на обучение, имайки предвид простотата на инструмента.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/месец на член

Бизнес: 16 $/месец на член

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

5. MindMeister

Чрез MindMeister

MindMeister е браузър-базиран инструмент, който помага на екипите да визуализират идеите си заедно. Функционалността му се фокусира върху тази основна функция, което го прави може би най-близката алтернатива на Whimsical в този списък. Създавайте пространства за брейнсторминг, планирайте проектите си, съберете екипа си да работи заедно и създайте визуален начин за комуникация.

Най-добрите функции на MindMeister

Лесно вграждане на медии за създаване на по-изчерпателни диаграми и проекти

Интуитивен интерфейс за преместване на елементи с плъзгане и пускане, създаване на задачи, изграждане и визуализиране на вашата работа.

Сигурно съхранение на данни и информация, което отговаря на всички международни правила за поверителност.

Софтуерна гъвкавост, която ви позволява да създавате проекти и идеи по свой собствен начин.

Ограничения на MindMeister

Ограничена функционалност за експортиране и интеграция с решения за съхранение, като Google Drive.

Невъзможност да се проследяват индивидуалните промени, което може да затрудни сътрудничеството между няколко потребители.

Цени на MindMeister

Basic: Безплатно

Лично: 6 $/месец на потребител

Pro: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MindMeister

G2: 4,3/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (260+ отзива)

6. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart често фигурира в списъка с най-добрите алтернативи на инструменти за визуално сътрудничество, като SmartDraw. Интуитивният му интерфейс ви помага да изградите и съгласувате творческата си визия. Най-подходящ е за визуални проекти, като уебсайт wireframes, диаграми и блок-схеми.

Най-добрите функции на Lucidchart

Отлично решение за диаграми, позволяващо на множество потребители да сътрудничат по визуални документи и връзки.

Интеграция с често използвани инструменти за сътрудничество, като Google Drive, Slack и Microsoft Teams.

Обширна безплатна база от знания , която помага на новите потребители да започнат бързо да изразяват своите идеи.

Многобройни шаблони за всички видове данни и документи

Ограничения на Lucidchart

Облачната природа позволява сътрудничество в реално време, но може да се окаже трудна, когато често работите по проекти онлайн.

Някои неинтуитивни разширени функции и инструменти изискват дълъг период на обучение за новите потребители.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 7,95 $/месец

Екип: 9 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 4700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1900 рецензии)

7. SmartDraw

Чрез SmartDraw

Мнозина считат SmartDraw за един от най-добрите софтуери за диаграми, тъй като е идеален за сложни проекти. Интерфейсът улеснява организирането дори на най-сложните данни в прости визуални файлове, което позволява на вашия екип и външни потребители да създават обзорни диаграми, като организационни диаграми и производствени потоци.

Най-добрите функции на SmartDraw

Интегрираната CAD функция помага при по-сложни проекти, отколкото повечето софтуери за диаграми.

Вградените разширения могат да извличат данни директно в инструмента за по-добра визуализация.

Автоматичното пренареждане на диаграмите поддържа интуитивността на данните ви, когато информацията става по-сложна.

Интеграцията с множество инструменти за управление на проекти ви позволява да преминете от идеи към изпълнение в реално време.

Ограничения на SmartDraw

Сложно за научаване и овладяване, тъй като има много разширени функции.

Няма безплатна версия

Цени на SmartDraw

Един потребител: 9,95 $/месец

Множество потребители: 8,25 $/месец за лиценз

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2: 4,6/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (100+ отзива)

8. Microsoft Visio

Чрез Microsoft

Ако търсите основни алтернативи за диаграми и блок-схеми, Visio може да отговори на тези нужди. Като част от облачния пакет Office 365, този софтуер ви помага да създавате диаграми с помощта на интуитивния си интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който се усвоява за секунди.

Най-добрите функции на Visio

Широка интеграция с други инструменти на Microsoft Office, като Word, Teams, Power BI и OneDrive.

Софтуер, базиран в облака, с офлайн възможности, който ще синхронизира създадените от вас блок-схеми, когато следващия път сте онлайн.

Функции за достъпност, включително Narrator, Accessibility Checker и поддръжка на висок контраст за потребители с увреждания.

Шаблони за инженерни диаграми за напреднали са налични в по-разширения премиум план.

Ограничения на Visio

Възможността за импортиране на данни или визуални обекти, като видео и изображения, е ограничена.

Потребителите на Mac имат достъп до платформата само онлайн, тъй като версията за настолни компютри е само за Windows.

Цени на Visio

Visio в Microsoft 365: Включено в търговските планове на Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 $/месец за лиценз

Visio Plan 2: 15 $/месец за лиценз

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Visio

G2: 4. 2/5 (650+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

9. OmniGraffle

Чрез OmniGroup

OmniGraffle е за професионалисти, които търсят подобрена визуализация. Той предлага разширени функции, които могат да помогнат дори при най-сложните инженерни чертежи. С този софтуер няма да можете да създавате бързи диаграми, така че вероятно не е най-добрият вариант за начинаещи, които търсят алтернативи на Whimsical.

Най-добрите функции на OmniGraffle

Интерфейсът за бързо прототипиране ви позволява бързо да създавате красиви шаблони, които можете да споделяте.

Интелигентното групиране, прилепване и подреждане ви позволяват да позиционирате елементите с прецизност.

Функционалността на слоестите документи позволява създаването на сложни диаграми, които надхвърлят едно измерение.

Обширна библиотека с изображения и интеграция на видео, за да добавите контекст към вашите диаграми и чертежи.

Ограничения на OmniGraffle

Налично само за Mac, като пълнофункционалният софтуер е достъпен само за настолни устройства.

Функциите за сътрудничество са ограничени, така че е най-подходящ за единични потребители.

Цени на OmniGraffle

Абонамент: 12,49 $ на месец

v7 Стандартна лицензия: 149,99 $ еднократно плащане

v7 Pro лиценз: 249,99 $ еднократно плащане

Оценки и рецензии за OmniGraffle

G2: 4. 1/5 (100+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

10. Taskade

Чрез Taskade

Taskade е алтернативата на Whimsical с най-широк набор от налични опции. Плановете варират от безплатни до разширени корпоративни опции, които включват усъвършенствана AI функционалност, пълна персонализация на интерфейса, усъвършенствана интеграция на данни и обзор на проекти на високо ниво.

Най-добрите функции на Taskade

Редката алтернатива на Whimsical, която е еднакво ефективна в управлението на задачи и визуалното сътрудничество.

Интерфейс с игрови елементи, който прави създаването на най-сложните задачи забавно.

Инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, като автоматизирано генериране на проекти и интегриран разговорен AI двигател.

Персонализиране на всяка функция, за да я направите наистина своя

Ограничения на Taskade

Ограничени интеграции, особено с API за автоматизация, като Zapier.

AI инструменти, които изискват кредити; можете да ги изразходвате бързо в по-нископлатените версии, което ограничава функционалността.

Цени на Taskade

Безплатно

Стартово ниво: 4 $/месец за до 3 потребители

Плюс: 8 $/месец за до 5 потребители

Pro: 19 $/месец за до 10 потребители

Бизнес: 49 $/месец за до 25 потребители

Ultimate: 99 $/месец за до 50 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Taskade

G2: 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

Управлявайте проекти и създайте своето визуално работно пространство с ClickUp

Ако търсите функции за сътрудничество, които ви позволяват да визуализирате сложни идеи и да действате въз основа на тях, защо да не потърсите софтуер, който може да направи всичко това? ClickUp е най-добрата алтернатива на Whimsical и има основателна причина за това.

За разлика от другите алтернативи на Whimsical, вие не получавате само една функционалност. Вместо това, има цял набор от инструменти, които ви помагат да работите по-добре индивидуално и в екип.

Най-хубавото е, че с безплатния план можете да опитате ClickUp, за да видите дали е най-добрият вариант за вашите нужди.

Готови ли сте да започнете? Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес!