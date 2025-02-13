10 най-добри безплатни програми за създаване на концептуални карти през 2025 г.

Екипите често се сблъскват с предизвикателства, които пречат на тяхната креативност. Предизвикателства като липса на вдъхновение, пренасищане с информация и ограничени перспективи затрудняват реализирането на иновативни идеи.

С помощта на софтуера за създаване на концептуални карти екипите могат да преодолеят творческите блокажи и да намерят вдъхновение, като визуално представят идеите си и правят връзки между сложни концепции. 🌐

Създателят на концептуални карти ви помага да се ориентирате в претрупаната информация и лесно да откривате важни идеи. Когато хората разполагат с общо пространство, в което да споделят идеи, целият екип се възползва от силата на колективното мислене и издига идеите на ново ниво.

Ако сте готови да започнете творческия процес, опитайте шаблона за концептуална карта на ClickUp и отключете ново ниво на организация и сътрудничество. Очертайте обхвата на проекта, маркирайте членовете на екипа и оставяйте обратна връзка в реално време! 🎨

Шаблон за концептуална карта от ClickUp

Какво е софтуер за създаване на концептуални карти?

Софтуерът за създаване на концептуални карти е софтуерен инструмент, който позволява на отделни лица или екипи да визуализират идеи и връзки между сложни концепции. Той помага на потребителите да организират информация, да генерират нови идеи и да си сътрудничат с други в реално време.

Какво трябва да търсите в софтуера за концептуални карти?

Има няколко ключови фактора, които ръководителите на екипи трябва да имат предвид при избора на софтуер за създаване на концептуални карти. Правилният избор може да окаже голямо влияние върху ефективността на сътрудничеството, визуализацията на идеите и цялостния успех на проекта! 🏆

Ето някои от най-важните функции, които трябва да търсите:

Опции за персонализиране , с които можете да персонализирате външния вид на концептуалната карта, да добавите визуални подсказки и да създадете шаблони за концептуални карти за бъдеща употреба.

Десктоп и мобилни приложения за свързване от различни устройства и платформи, включително браузъри, десктоп приложения и мобилни устройства.

Функции за сътрудничество за споделяне и редактиране на концептуални карти в реално време, оставяне на коментари и възлагане на задачи на членовете на екипа.

Сигурност на платформата за защита на чувствителни данни, включително криптиране на данни, контрол на достъпа и редовни архивирания

Интеграции за свързване с други работни приложения, включително за свързване с други работни приложения, включително софтуер за управление на проекти , комуникационни инструменти или платформи за споделяне на файлове, за да оптимизирате работните процеси и да подобрите производителността.

Модерен интерфейс за достъп и редактиране на концептуални карти без сложна крива на обучение

С оглед на тези функции, нека се запознаем с най-добрите софтуери за създаване на концептуални карти, които ще подпомогнат творческия процес и развитието на вашия екип!

10-те най-добри софтуера за създаване на концептуални карти

Лесно добавяйте възли, задачи и връзки към интуитивната си мисловна карта ClickUp.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с стотици напълно персонализируеми функции, които позволяват на екипите да работят по начина, по който желаят. Независимо от стила на работа на членовете на вашия екип, има над 15 изгледа за визуализиране на идеи и задачи, включително ClickUp Whiteboards и Mind Maps.

Тези мощни инструменти за визуално сътрудничество в платформата са проектирани да поддържат мултифункционалните екипи актуализирани по всяко време, независимо дали работите в реално време или асинхронно. Пренесете планирането на проектите си на следващото ниво, като свържете множество обекти чрез прости действия с плъзгане и пускане.

Добавете още повече контекст към основната си идея или ключови концепции, като качвате изображения, добавяте уеб връзки и създавате проследими задачи в ClickUp. Най-доброто от всичко е, че интеграционната мощ на ClickUp се свързва с над 1000 други приложения, така че екипите могат да имат достъп до работата си от едно място!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Многото мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план : 7 долара на месец за потребител

Бизнес план : 12 долара на потребител на месец

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Xmind

чрез Xmind

XMind е софтуер за създаване на концептуални карти, с който потребителите могат да създават визуални диаграми на своите мисли, идеи и проекти. Той предлага различни типове карти, като мисловни карти, диаграми „рибна кост“ и организационни диаграми, осигурявайки гъвкавост за различни случаи на употреба.

Съвместим с Windows и Mac OS, XMind е подходящ както за бизнес, така и за лична употреба. Интуитивният му дизайн улеснява започването на работа и създаването на визуални елементи. Опциите за персонализиране, хипервръзките и режимът на представяне предлагат допълнителна гъвкавост за свързване на фрази и споделяне на информация!

Най-добрите функции на Xmind

Поддържаните формати включват PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (за Pitch Mode) и други.

Map Shot за настройка на формата за показване и преглед

Tree Table за представяне на теми с вложени правоъгълници

Интелигентна цветова тема за единен вид и усещане

Аудио бележки, прикачени към концептуалната карта

Ограничения на Xmind

Минимален брой статии в центъра за поддръжка, които помагат за отстраняване на проблеми

Липсват функции за управление на проекти или задачи

Цени на Xmind

Свържете се с Xmind за подробности относно цените.

Оценки и рецензии за Xmind

G2 : 4. 4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 90 рецензии)

Научете разликите между мисловна карта и концептуална карта !

3. GitMind

чрез GitMind

GitMind е лесен за използване софтуер за създаване на концептуални карти, който помага за изграждането на информативни концептуални карти. С неговия интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ можете бързо да добавяте кутии, стрелки, изображения и текст към диаграмите си. Софтуерът предлага разширени функции като очертаване, персонализиране на форми, споделено редактиране, коментиране и експортиране.

Сътрудничейте с множество потребители в реално време и интегрирайте с приложения като Slack и Google Drive за безпроблемна комуникация. GitMind предоставя шаблони за различни типове концептуални карти, което улеснява започването. Той предлага и опции за персонализиране с теми, икони и изображения, за да внесе яснота във вашите карти!

Най-добрите функции на GitMind

Формат на бояджията, за да копирате всички формати от първия възел към втория възел

Глобално търсене за намиране на концептуална карта или мисловна карта по ключови думи

Връзки за свързване на два възела на концептуална карта

Генератор на концептуални карти с режим на контур

Галерия с шаблони за бързо генериране на нови идеи

Ограничения на GitMind

Не разполага с инструменти за управление на проекти

Мащабируемостта е ограничена за по-големи екипи.

Цени на GitMind

Свържете се с GitMind за подробности относно цените.

Оценки и рецензии за GitMind

G2 : 4,8/5 (3 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (5+ отзива)

4. Canva

чрез Canva

Canva е безплатен онлайн софтуер за графичен дизайн, с който можете да създавате впечатляващи визуализации и дизайни, включително концептуални карти. Благодарение на лесния за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и мощните инструменти за дизайн, всеки може да създава диаграми, готови за презентация. С преминаването към платен план получавате достъп до богата библиотека с изображения, илюстрации и шрифтове, с които можете да персонализирате дизайните си.

С широката си гама от шаблони и опции за споделяне, можете лесно да споделяте работата си с другите. Генерирайте уникален URL адрес, за да споделите с конкретни лица, или публикувайте работата си директно в социалните медии!

Най-добрите функции на Canva

Изображението подобрител за коригиране на тъмни, размазани и пренаситени снимки

Онлайн видео рекордер, който помага да се обяснят сложни концепции

Решетъчни дизайни за снимки и други дизайнерски елементи

Динамични съобщения чрез текстови анимации

Конвертор от PDF към PPT

Ограничения на Canva

Множествените изтегляния на файлове се компресират автоматично в zip файл.

Не е подходящ за физически лица или малки и средни предприятия (разгледайте тези алтернативи на Canva ).

Цени на Canva

Canva Free

Canva Pro : 119,99 $/година за един човек

Canva for Teams: 149,90 $/година за първите пет души

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 170 отзива)

5. Freeplane

чрез Freeplane

Freeplane е безплатна платформа с отворен код за създаване на концептуални карти. С Freeplane потребителите могат визуално да свързват концепции чрез множество линии и да илюстрират взаимоотношенията, както и йерархиите между тях.

Независимо дали се използва за лични проекти, образователни цели или професионално сътрудничество, Freeplane предоставя пространство за ефективно концептуално картографиране и визуална организация на информацията.

Най-добрите функции на Freeplane

Добавки за разширяване и персонализиране на софтуера

Условно стилизиране за идентифициране на ключови концепции

Теми в светъл и тъмен режим

Малка библиотека с шаблони

Проверка на правописа

Ограничения на Freeplane

Липсват функции за сътрудничество, които да позволяват на екипите да проучват различни примери за концептуални карти.

Остарял интерфейс в сравнение с други софтуери за създаване на концептуални карти

Цени на Freeplane

Freeplane е безплатен за ползване.

Оценки и рецензии за Freeplane

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

6. TheBrain

чрез TheBrain

TheBrain е софтуер за създаване на концептуални карти, който помага на потребителите да организират мислите и идеите си. С интерактивния си формат на мисловна карта всеки може визуално да структурира информацията за учене, стратегическо планиране и решаване на проблеми.

Потребителите могат да подобрят своите карти, като добавят снимки, видеоклипове, документи и връзки към всеки възел. А с удобната синхронизация можете да получите достъп до сесиите си за мозъчна атака и задачите си от настолния си компютър, уеб браузъра или мобилното си устройство!

Най-добрите функции на TheBrain

Поддръжка на настолни компютри, мобилни устройства и браузъри

Свързани теми за намиране на свързана информация

Маркирайте документи с индикатори за приоритет

Приложения за събития и напомняния

Изгледи на контур и мисловна карта

Ограничения на TheBrain

Не е мащабируем за създаване на мощни шаблони за концептуални карти

Липсват инструменти за сътрудничество за екипи

Цени на TheBrain

Безплатна версия

Само лиценз : еднократна такса от 219 долара

Лиценз и услуга : 299 долара за първата година, подновяване за 159 долара на година

Само услуга: 16 долара на месец

Оценки и рецензии за TheBrain

G2 : 4,6/5 (4 рецензии)

Capterra: 4/5 (3 отзива)

7. Mind42

чрез Mind42

Mind42 е безплатен софтуер за създаване на концептуални карти, с който можете да създавате всякакъв вид визуални диаграми. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да свързвате идеи и да ги организирате визуално. С помощта на персонализирани шаблони и икони можете да създавате концептуални карти с професионален вид.

За да сътрудничите по новите си идеи, имате възможност да поканите други хора да разгледат или редактират картата. Това позволява безпроблемен обмен на мисли и мнения от членовете на екипа или сътрудниците!

Най-добрите функции на Mind42

Падащ редактор за разширяване на фокусния въпрос или централната тема

Статистика за публикуваните мисловни карти

Сътрудничество в реално време

Клавишни комбинации

Автоматично запазване

Ограничения на Mind42

Поддържа се от реклами

Възлите се подреждат автоматично

Цени на Mind42

Mind42 е безплатен за ползване.

Оценки и рецензии за Mind42

G2 : 3,4/5 (10+ рецензии)

Capterra: Н/Д

8. MindGenius

чрез MindGenius

MindGenius е софтуер за създаване на концептуални карти с инструменти за сътрудничество, функции за управление на задачи и възможности за създаване на времева линия. Той ви позволява да разбивате сложна информация, да организирате идеи, да споделяте концепции с екипи и да планирате задачите си.

Благодарение на интуитивния си интерфейс, потребителите могат лесно да създават концептуални карти, пълни с текст, изображения и персонализирани свойства. Чрез установяване на ясна рамка за приоритети, екипите могат да работят по-ефективно и да постигат целите си по-бързо.

Най-добрите функции на MindGenius

@Чат за разговори с членовете на екипа в концептуалната карта

Персонализирани фонове за всяка конкретна тема

Интеграция с MS Teams за организиране на концепции

Инструменти за управление на задачите за проследяване на работната натовареност

Визуализации на мисловни карти и времеви линии

Ограничения на MindGenius

Скъпи планове в сравнение с други софтуери за създаване на концептуални карти

Не е подходящ за междуфункционални задачи или проекти.

Цени на MindGenius

Абонамент : 13,33 долара на месец за едно работно място

Предприятия: Свържете се с MindGenius за подробности

Оценки и рецензии за MindGenius

G2 : 4,7/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (15+ рецензии)

9. Creately

чрез Creately

Creately е интуитивен софтуер за създаване на концептуални карти, който улеснява визуализирането на сложни идеи и концепции. С Creately потребителите могат да създават професионално изглеждащи мисловни карти, UML диаграми, организационни диаграми, блок-схеми и мрежови диаграми, без да е необходимо да имат технически познания.

Инструментът разполага с лесен за използване интерфейс и библиотека с професионално проектирани елементи за концептуални карти, с които можете да започнете. Той също така предлага мощни инструменти за сътрудничество, така че потребителите да могат да споделят своите диаграми с други в реално време за обратна връзка, редактиране и др.

Най-добрите функции на Creately

Текстови курсори и показалки на мишката в реално време

Задачи и функционалност за коментиране

Поддръжка на ръчно рисуване и маркиране

Над 8000 професионални шаблона

История на промените по елемент

Ограничения на Creately

Ограничено пространство за съхранение в основните планове

Персонализираните шаблони са платена функция.

Цени на Creately

Безплатна версия

Стартово ниво : 8 долара на потребител на месец

Бизнес : 149 долара на месец

Предприятия: Свържете се с Creately за подробности

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4,3/5 (520+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 160 отзива)

10. InVision

чрез InVision

InVision е софтуер за създаване на концептуални карти, с който потребителите могат да изграждат визуални представяния на идеи и концепции. С интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ той позволява на потребителите да създават визуално привлекателни и информативни карти, които са едновременно естетически приятни и лесни за интерпретиране.

Той предлага и разнообразни функции, които улесняват споделянето на карти, съвместната работа по проекти и публикуването им онлайн. InVision дори предоставя безплатни шаблони за начало, което позволява на потребителите да се учат в свое собствено темпо. С мощните си възможности InVision е чудесен инструмент за всеки, който иска да създава концептуални карти бързо.

Най-добрите функции на InVision

История на версиите за преглед и връщане към автоматично съхранени версии

Интеграции с Adobe XD, Zoom, Figma и други

Персонализирани шаблони за създаване на концептуална карта

Специализирани административни роли

Разрешения за гости

Ограничения на InVision

Цени на InVision

Безплатна версия

Pro : 4 $/месец за активен потребител

Предприятия: Свържете се с InVision за подробности

Оценки и рецензии за InVision

G2 : 4,4/5 (над 670 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (720+ отзива)

Започнете да планирате проекти с програма за създаване на концептуални карти

С стотиците персонализирани функции на ClickUp можете да персонализирате платформата, за да расте заедно с вашия екип. От празно платно до динамична концептуална карта, ClickUp Whiteboards подобрява работния процес и визуалната организация, правейки работата по-лесна и по-приятна за екипите! 🤩

Открийте как ClickUp може да промени подхода ви към създаването на концептуални карти и управлението на проекти. Започнете безплатно с ClickUp Workspace още днес!