10 най-добри безплатни програми за създаване на концептуални карти през 2025 г.

Екипите често се сблъскват с предизвикателства, които пречат на тяхната креативност. Предизвикателства като липса на вдъхновение, пренасищане с информация и ограничени перспективи затрудняват реализирането на иновативни идеи.
С помощта на софтуера за създаване на концептуални карти екипите могат да преодолеят творческите блокажи и да намерят вдъхновение, като визуално представят идеите си и правят връзки между сложни концепции. 🌐
Създателят на концептуални карти ви помага да се ориентирате в претрупаната информация и лесно да откривате важни идеи. Когато хората разполагат с общо пространство, в което да споделят идеи, целият екип се възползва от силата на колективното мислене и издига идеите на ново ниво.
Ако сте готови да започнете творческия процес, опитайте шаблона за концептуална карта на ClickUp и отключете ново ниво на организация и сътрудничество. Очертайте обхвата на проекта, маркирайте членовете на екипа и оставяйте обратна връзка в реално време! 🎨
Какво е софтуер за създаване на концептуални карти?
Софтуерът за създаване на концептуални карти е софтуерен инструмент, който позволява на отделни лица или екипи да визуализират идеи и връзки между сложни концепции. Той помага на потребителите да организират информация, да генерират нови идеи и да си сътрудничат с други в реално време.
Какво трябва да търсите в софтуера за концептуални карти?
Има няколко ключови фактора, които ръководителите на екипи трябва да имат предвид при избора на софтуер за създаване на концептуални карти. Правилният избор може да окаже голямо влияние върху ефективността на сътрудничеството, визуализацията на идеите и цялостния успех на проекта! 🏆
Ето някои от най-важните функции, които трябва да търсите:
- Опции за персонализиране, с които можете да персонализирате външния вид на концептуалната карта, да добавите визуални подсказки и да създадете шаблони за концептуални карти за бъдеща употреба.
- Десктоп и мобилни приложения за свързване от различни устройства и платформи, включително браузъри, десктоп приложения и мобилни устройства.
- Функции за сътрудничество за споделяне и редактиране на концептуални карти в реално време, оставяне на коментари и възлагане на задачи на членовете на екипа.
- Сигурност на платформата за защита на чувствителни данни, включително криптиране на данни, контрол на достъпа и редовни архивирания
- Интеграции за свързване с други работни приложения, включително софтуер за управление на проекти, комуникационни инструменти или платформи за споделяне на файлове, за да оптимизирате работните процеси и да подобрите производителността.
- Модерен интерфейс за достъп и редактиране на концептуални карти без сложна крива на обучение
С оглед на тези функции, нека се запознаем с най-добрите софтуери за създаване на концептуални карти, които ще подпомогнат творческия процес и развитието на вашия екип!
10-те най-добри софтуера за създаване на концептуални карти
1. ClickUp
ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с стотици напълно персонализируеми функции, които позволяват на екипите да работят по начина, по който желаят. Независимо от стила на работа на членовете на вашия екип, има над 15 изгледа за визуализиране на идеи и задачи, включително ClickUp Whiteboards и Mind Maps.
Тези мощни инструменти за визуално сътрудничество в платформата са проектирани да поддържат мултифункционалните екипи актуализирани по всяко време, независимо дали работите в реално време или асинхронно. Пренесете планирането на проектите си на следващото ниво, като свържете множество обекти чрез прости действия с плъзгане и пускане.
Добавете още повече контекст към основната си идея или ключови концепции, като качвате изображения, добавяте уеб връзки и създавате проследими задачи в ClickUp. Най-доброто от всичко е, че интеграционната мощ на ClickUp се свързва с над 1000 други приложения, така че екипите могат да имат достъп до работата си от едно място!
Най-добрите функции на ClickUp
- Над 1000 интеграции с други работни инструменти, включително Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office и други.
- Подробен онлайн център за помощ, уебинари и поддръжка, които ще ви помогнат да използвате платформата в най-голяма степен.
- Огромна библиотека с шаблони ускорява процеса на създаване само с няколко кликвания.
- Отчети и табла за незабавен обзор на високо ниво на вашата работа
- Богат безплатен план завинаги и достъпни опции във всеки ценови план
- Множество изгледи, които се адаптират към Agile, Scrum, Kanban или всеки друг стил на работа по проекти
- Множество изпълнители на задачи за пълна прозрачност на целия напредък
- Персонализирани статуси на задачите за незабавна актуализация на напредъка с един поглед
- Над 50 автоматизации на задачи за оптимизиране на работния процес на всеки проект
- Сътрудничество в реално време с членовете на екипа с Docs
- Персонализирани статуси на задачите според нуждите на вашия проект
Вижте още шаблони за концептуални карти !
Ограничения на ClickUp
- Многото мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още
Цени на ClickUp
- Безплатен план завинаги
- Неограничен план: 7 долара на месец за потребител
- Бизнес план: 12 долара на потребител на месец
- План за предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)
2. Xmind
XMind е софтуер за създаване на концептуални карти, с който потребителите могат да създават визуални диаграми на своите мисли, идеи и проекти. Той предлага различни типове карти, като мисловни карти, диаграми „рибна кост“ и организационни диаграми, осигурявайки гъвкавост за различни случаи на употреба.
Съвместим с Windows и Mac OS, XMind е подходящ както за бизнес, така и за лична употреба. Интуитивният му дизайн улеснява започването на работа и създаването на визуални елементи. Опциите за персонализиране, хипервръзките и режимът на представяне предлагат допълнителна гъвкавост за свързване на фрази и споделяне на информация!
Най-добрите функции на Xmind
- Поддържаните формати включват PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (за Pitch Mode) и други.
- Map Shot за настройка на формата за показване и преглед
- Tree Table за представяне на теми с вложени правоъгълници
- Интелигентна цветова тема за единен вид и усещане
- Аудио бележки, прикачени към концептуалната карта
Ограничения на Xmind
- Минимален брой статии в центъра за поддръжка, които помагат за отстраняване на проблеми
- Липсват функции за управление на проекти или задачи
Цени на Xmind
- Свържете се с Xmind за подробности относно цените.
Оценки и рецензии за Xmind
- G2: 4. 4/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,4/5 (над 90 рецензии)
Научете разликите между мисловна карта и концептуална карта !
3. GitMind
GitMind е лесен за използване софтуер за създаване на концептуални карти, който помага за изграждането на информативни концептуални карти. С неговия интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ можете бързо да добавяте кутии, стрелки, изображения и текст към диаграмите си. Софтуерът предлага разширени функции като очертаване, персонализиране на форми, споделено редактиране, коментиране и експортиране.
Сътрудничейте с множество потребители в реално време и интегрирайте с приложения като Slack и Google Drive за безпроблемна комуникация. GitMind предоставя шаблони за различни типове концептуални карти, което улеснява започването. Той предлага и опции за персонализиране с теми, икони и изображения, за да внесе яснота във вашите карти!
Най-добрите функции на GitMind
- Формат на бояджията, за да копирате всички формати от първия възел към втория възел
- Глобално търсене за намиране на концептуална карта или мисловна карта по ключови думи
- Връзки за свързване на два възела на концептуална карта
- Генератор на концептуални карти с режим на контур
- Галерия с шаблони за бързо генериране на нови идеи
Ограничения на GitMind
- Не разполага с инструменти за управление на проекти
- Мащабируемостта е ограничена за по-големи екипи.
Цени на GitMind
- Свържете се с GitMind за подробности относно цените.
Оценки и рецензии за GitMind
- G2: 4,8/5 (3 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (5+ отзива)
4. Canva
Canva е безплатен онлайн софтуер за графичен дизайн, с който можете да създавате впечатляващи визуализации и дизайни, включително концептуални карти. Благодарение на лесния за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и мощните инструменти за дизайн, всеки може да създава диаграми, готови за презентация. С преминаването към платен план получавате достъп до богата библиотека с изображения, илюстрации и шрифтове, с които можете да персонализирате дизайните си.
С широката си гама от шаблони и опции за споделяне, можете лесно да споделяте работата си с другите. Генерирайте уникален URL адрес, за да споделите с конкретни лица, или публикувайте работата си директно в социалните медии!
Най-добрите функции на Canva
- Изображението подобрител за коригиране на тъмни, размазани и пренаситени снимки
- Онлайн видео рекордер, който помага да се обяснят сложни концепции
- Решетъчни дизайни за снимки и други дизайнерски елементи
- Динамични съобщения чрез текстови анимации
- Конвертор от PDF към PPT
Ограничения на Canva
- Множествените изтегляния на файлове се компресират автоматично в zip файл.
- Не е подходящ за физически лица или малки и средни предприятия (разгледайте тези алтернативи на Canva ).
Цени на Canva
- Canva Free
- Canva Pro: 119,99 $/година за един човек
- Canva for Teams: 149,90 $/година за първите пет души
Оценки и рецензии за Canva
- G2: 4,7/5 (над 4000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 11 170 отзива)
5. Freeplane
Freeplane е безплатна платформа с отворен код за създаване на концептуални карти. С Freeplane потребителите могат визуално да свързват концепции чрез множество линии и да илюстрират взаимоотношенията, както и йерархиите между тях.
Независимо дали се използва за лични проекти, образователни цели или професионално сътрудничество, Freeplane предоставя пространство за ефективно концептуално картографиране и визуална организация на информацията.
Най-добрите функции на Freeplane
- Добавки за разширяване и персонализиране на софтуера
- Условно стилизиране за идентифициране на ключови концепции
- Теми в светъл и тъмен режим
- Малка библиотека с шаблони
- Проверка на правописа
Ограничения на Freeplane
- Липсват функции за сътрудничество, които да позволяват на екипите да проучват различни примери за концептуални карти.
- Остарял интерфейс в сравнение с други софтуери за създаване на концептуални карти
Цени на Freeplane
- Freeplane е безплатен за ползване.
Оценки и рецензии за Freeplane
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
6. TheBrain
TheBrain е софтуер за създаване на концептуални карти, който помага на потребителите да организират мислите и идеите си. С интерактивния си формат на мисловна карта всеки може визуално да структурира информацията за учене, стратегическо планиране и решаване на проблеми.
Потребителите могат да подобрят своите карти, като добавят снимки, видеоклипове, документи и връзки към всеки възел. А с удобната синхронизация можете да получите достъп до сесиите си за мозъчна атака и задачите си от настолния си компютър, уеб браузъра или мобилното си устройство!
Най-добрите функции на TheBrain
- Поддръжка на настолни компютри, мобилни устройства и браузъри
- Свързани теми за намиране на свързана информация
- Маркирайте документи с индикатори за приоритет
- Приложения за събития и напомняния
- Изгледи на контур и мисловна карта
Ограничения на TheBrain
- Не е мащабируем за създаване на мощни шаблони за концептуални карти
- Липсват инструменти за сътрудничество за екипи
Цени на TheBrain
- Безплатна версия
- Само лиценз: еднократна такса от 219 долара
- Лиценз и услуга: 299 долара за първата година, подновяване за 159 долара на година
- Само услуга: 16 долара на месец
Оценки и рецензии за TheBrain
- G2: 4,6/5 (4 рецензии)
- Capterra: 4/5 (3 отзива)
7. Mind42
Mind42 е безплатен софтуер за създаване на концептуални карти, с който можете да създавате всякакъв вид визуални диаграми. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да свързвате идеи и да ги организирате визуално. С помощта на персонализирани шаблони и икони можете да създавате концептуални карти с професионален вид.
За да сътрудничите по новите си идеи, имате възможност да поканите други хора да разгледат или редактират картата. Това позволява безпроблемен обмен на мисли и мнения от членовете на екипа или сътрудниците!
Най-добрите функции на Mind42
- Падащ редактор за разширяване на фокусния въпрос или централната тема
- Статистика за публикуваните мисловни карти
- Сътрудничество в реално време
- Клавишни комбинации
- Автоматично запазване
Ограничения на Mind42
- Поддържа се от реклами
- Възлите се подреждат автоматично
Цени на Mind42
- Mind42 е безплатен за ползване.
Оценки и рецензии за Mind42
- G2: 3,4/5 (10+ рецензии)
- Capterra: Н/Д
8. MindGenius
MindGenius е софтуер за създаване на концептуални карти с инструменти за сътрудничество, функции за управление на задачи и възможности за създаване на времева линия. Той ви позволява да разбивате сложна информация, да организирате идеи, да споделяте концепции с екипи и да планирате задачите си.
Благодарение на интуитивния си интерфейс, потребителите могат лесно да създават концептуални карти, пълни с текст, изображения и персонализирани свойства. Чрез установяване на ясна рамка за приоритети, екипите могат да работят по-ефективно и да постигат целите си по-бързо.
Най-добрите функции на MindGenius
- @Чат за разговори с членовете на екипа в концептуалната карта
- Персонализирани фонове за всяка конкретна тема
- Интеграция с MS Teams за организиране на концепции
- Инструменти за управление на задачите за проследяване на работната натовареност
- Визуализации на мисловни карти и времеви линии
Ограничения на MindGenius
- Скъпи планове в сравнение с други софтуери за създаване на концептуални карти
- Не е подходящ за междуфункционални задачи или проекти.
Цени на MindGenius
- Абонамент: 13,33 долара на месец за едно работно място
- Предприятия: Свържете се с MindGenius за подробности
Оценки и рецензии за MindGenius
- G2: 4,7/5 (15+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (15+ рецензии)
9. Creately
Creately е интуитивен софтуер за създаване на концептуални карти, който улеснява визуализирането на сложни идеи и концепции. С Creately потребителите могат да създават професионално изглеждащи мисловни карти, UML диаграми, организационни диаграми, блок-схеми и мрежови диаграми, без да е необходимо да имат технически познания.
Инструментът разполага с лесен за използване интерфейс и библиотека с професионално проектирани елементи за концептуални карти, с които можете да започнете. Той също така предлага мощни инструменти за сътрудничество, така че потребителите да могат да споделят своите диаграми с други в реално време за обратна връзка, редактиране и др.
Най-добрите функции на Creately
- Текстови курсори и показалки на мишката в реално време
- Задачи и функционалност за коментиране
- Поддръжка на ръчно рисуване и маркиране
- Над 8000 професионални шаблона
- История на промените по елемент
Ограничения на Creately
- Ограничено пространство за съхранение в основните планове
- Персонализираните шаблони са платена функция.
Цени на Creately
- Безплатна версия
- Стартово ниво: 8 долара на потребител на месец
- Бизнес: 149 долара на месец
- Предприятия: Свържете се с Creately за подробности
Оценки и рецензии за Creately
- G2: 4,3/5 (520+ отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 160 отзива)
10. InVision
InVision е софтуер за създаване на концептуални карти, с който потребителите могат да изграждат визуални представяния на идеи и концепции. С интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ той позволява на потребителите да създават визуално привлекателни и информативни карти, които са едновременно естетически приятни и лесни за интерпретиране.
Той предлага и разнообразни функции, които улесняват споделянето на карти, съвместната работа по проекти и публикуването им онлайн. InVision дори предоставя безплатни шаблони за начало, което позволява на потребителите да се учат в свое собствено темпо. С мощните си възможности InVision е чудесен инструмент за всеки, който иска да създава концептуални карти бързо.
Най-добрите функции на InVision
- История на версиите за преглед и връщане към автоматично съхранени версии
- Интеграции с Adobe XD, Zoom, Figma и други
- Персонализирани шаблони за създаване на концептуална карта
- Специализирани административни роли
- Разрешения за гости
Ограничения на InVision
- Няма функция за създаване на блок-схема или карта на сайта за прототип.
- Липсват възможности за управление на екип и натоварване
Цени на InVision
- Безплатна версия
- Pro: 4 $/месец за активен потребител
- Предприятия: Свържете се с InVision за подробности
Оценки и рецензии за InVision
- G2: 4,4/5 (над 670 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (720+ отзива)
Започнете да планирате проекти с програма за създаване на концептуални карти
С стотиците персонализирани функции на ClickUp можете да персонализирате платформата, за да расте заедно с вашия екип. От празно платно до динамична концептуална карта, ClickUp Whiteboards подобрява работния процес и визуалната организация, правейки работата по-лесна и по-приятна за екипите! 🤩
Открийте как ClickUp може да промени подхода ви към създаването на концептуални карти и управлението на проекти. Започнете безплатно с ClickUp Workspace още днес!