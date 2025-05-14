10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Otter.ai през 2025 г.

В днешно време по време на срещите се случват много неща. Сякаш присъствате на някакъв вид дигитален парад, с говорещи глави, споделени екрани, забавни фонове и, да, борбата да си водите бележки настрани.

Въведете Otter AI. Той е като дигитален супергерой, който се втурва да спаси деня, като гарантира, че няма да пропуснете никакви важни коментари или точки за действие. Той разполага с AI-задвижван двигател, който транскрибира вашите срещи в текст.

Но Otter AI не е без недостатъци. Платформата все още има проблеми с точността на преобразуването на реч в текст, особено при различни акценти и диалекти. Въпреки подобренията в транскрипцията в реално време, има случаи, в които тя не работи с желаната точност. Освен това, макар Otter AI да е проектиран да улесни процеса на водене на бележки, неговият потребителски интерфейс все още може да бъде предизвикателство за някои потребители. Otter AI също не предлага солиден пакет от инструменти за сътрудничество, което оставя много потребители с повече бележки от срещи, но без възможност да ги превърнат в изпълними задачи.

Макар Otter AI да има своите предимства, той може да не е най-подходящият вариант за всеки. Има няколко достойни алтернативи, които можете да изберете. Нека се впуснем в най-добрите алтернативи на Otter AI за водене на бележки!

Какво е Otter AI?

Otter AI транскрибира онлайн срещи в реално време и генерира точни резюмета на срещите, включващи ключови моменти, екранни снимки и записан аудио файл. Задвижван от мощен AI двигател, двигателят за транскрибиране на реч в текст на Otter разпознава различни диалекти и акценти.

С инструменти за транскрибиране на срещи като Otter, вие сте свободни да се потопите в разговора. Инструментът автоматично записва гласовете на говорителите, транскрибира срещата в реално време, добавя споделени слайдове към бележките от срещата и др.

Изгубихте ли малко концентрация по време на срещата след обилен обяд? Винаги можете да се върнете и да прегледате дискусията преди следващата среща.

Дистанционното сътрудничество е начинът, по който работим днес, а с инструментите за видеоконферентна връзка можете да увеличите производителността си и да работите колективно по по-важни задачи.

Ако оценявате софтуер за транскрипция, има и няколко алтернативи на Otter AI. Трябва само да знаете какво да търсите в тях.

Какво да търсите в алтернативите на Otter AI?

В идеалния случай всяка среща трябва да започва с подробна дневна ред, а всеки участник трябва да се придържа към нея. Без шум, само работа!

Но това рядко се случва.

Добрите инструменти за транскрибиране на срещи, които интелигентно записват всяка дейност, ви помагат да създадете протоколи от срещите само с най-важната информация. Инструменти като Otter AI помагат за точното записване на изказванията на различните говорители в чист и ясен формат.

С помощта на инструменти за обобщаване и редактиране на живо, тези инструменти гарантират, че никога няма да пропуснете ключов момент.

Ако търсите алтернатива на Otter. ai, имайте предвид следните фактори:

Точност: Ако инструментът не може да транскрибира точно речта в текст, той ще се окаже малко полезен. Уверете се, че инструментът може да разпознава речта и да я транскрибира правилно.

Транскрипция в реално време: Инструментът трябва да транскрибира точно и в реално време. С добавената функция на редактор можете да следите важните моменти по време на работа.

Възможност за запис на екрана: Записът на екрана е толкова важен, колкото и транскрипцията на речта. Уверете се, че избраният от вас инструмент записва всеки важен екран.

Обобщаващ инструмент, задвижван от AI: Представете си точно обобщение на най-важните точки от срещата, което се представя веднага след нейния край. Няколко AI инструмента за срещи правят точно това.

Леснота на употреба: Лесно за настройка, лесно за употреба – инструментът трябва да се интегрира и с предпочитаната от вас платформа за срещи.

Сигурност и поверителност на данните: Вашите разговори никога не трябва да напускат чат стаята, освен ако не е предвидено така. Търсете високо ниво на криптиране, защита на данните и съответствие с нормативните изисквания, както и контрол на достъпа.

Сътрудничество: Инструментът трябва да има и възможност да улеснява съвместното водене на бележки между участниците. Трябва да можете да изпратите обобщението, след като сте прегледали бележките от срещата.

Многоезична поддръжка: Инструментът трябва да разпознава и интерпретира без грешки множество езици и диалекти

11-те най-добри алтернативи на Otter AI, които можете да използвате

Otter е популярен за транскрибиране и водене на бележки, особено в екипите по продажби и продукти, но има няколко подобни AI-базирани инструмента за срещи, които могат да свършат работа. Ето 10-те най-добри алтернативи на Otter AI и как се представят в сравнение.

1. ClickUp

Започнете с ClickUp AI Note Taker Получавайте автоматични транскрипции на срещите с ясни етикети на говорителите, използвайки ClickUp AI Notetaker.

ClickUp пренася срещите на ново ниво, като комбинира функции за водене на бележки, задвижвани от AI, с усъвършенствани инструменти за управление на задачи и сътрудничество. Това приложение за работа гарантира, че всяка среща допринася за подобряване на работните процеси и общата ефективност на екипа чрез автоматизиране и структуриране на процеса на водене на бележки.

ClickUp разполага с изключително интуитивно вградено решение за управление на бележки от срещи с изкуствен интелект – ClickUp AI Notetaker. То записва всеки детайл от вашите срещи и го събира в частни документи, което ви позволява да се концентрирате върху разговора, вместо да се притеснявате за воденето на бележки.

AI Notetaker автоматично транскрибира срещите, генерирайки ясни обобщения и практически задачи от вашите дискусии. Той ще ви изпрати подробни бележки, включително обобщение, ключови изводи, задачи за действие, обсъдени теми и пълен транскрипт.

Можете лесно да интегрирате тези транскрипции в текущите си проекти в ClickUp, като по този начин гарантирате, че бележките от срещите се превръщат директно в задачи, които се проследяват, организират и изпълняват. Работи директно с популярни платформи като Zoom, Teams и Google Meet.

Научете повече за AI Notetaker тук 👇

Освен това, ClickUp Meetings обединява всичко под един покрив – управление на дневен ред, определяне на задачи, документиране на седмични срещи и други. По този начин можете да имате достъп до всичките си документи, задачи и други материали, без да превключвате раздели. Можете да използвате шаблона за бележки от срещи на ClickUp , за да структурирате тези бележки и да се уверите, че са добре документирани, преди да ги споделите със заинтересованите страни.

ClickUp Brain, инструментът на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект, също може да ви помогне да преведете бележките си от срещи на други езици и да предложи подобрения/потенциални задачи за правилно организиране на информацията. А най-хубавото? Можете директно да преобразувате бележките и резюметата от срещи в задачи или действия и да ги свържете с конкретни проекти и работни процеси.

Създавайте обобщения на срещи и превеждайте бележки от срещи с ClickUp Brain.

Можете също да получите достъп до множество разширени функции за управление на проекти и сътрудничество в екип, включително най-модерни инструменти за водене на бележки с разширени настройки. AI асистентът за писане в Notepad на ClickUp и ClickUp Docs подобряват вашия опит във воденето на бележки и консолидират вашите бележки, документи, екип и работа – всичко на едно място.

Notepad е чудесен за бързи бележки и списъци за проверка, докато ClickUp Docs може да се използва за всякакъв вид бележки, от прости списъци със задачи до подробни публикации в блогове, бележки от срещи, пътни карти на проекти, дневен ред на срещи, ретроспективи и други.

Най-добрите функции на ClickUp

Преписва срещи и дискусии в текст в реално време

Обобщава ключовите точки и идентифицира задачите за действие

Превежда писмено съдържание на над 10 езика, включително английски, френски, испански, арабски и китайски.

Преобразувайте бележките от срещите в задачи, които могат да бъдат проследявани с мощните функции за управление на проекти на ClickUp.

Интегрира се безпроблемно с над 100 бизнес приложения като Slack, HubSpot и Zapier.

Достъп до над 1000 безплатни шаблона, като шаблона за обхват на работата по аудио транскрипция , за да управлявате проекти за транскрипция и бизнес процеси.

Лесно споделяйте екранни снимки и висококачествени видеоклипове с ClickUp Clips.

Усъвършенствани приложения за редактиране на текст и бяла дъска

Ограничения на ClickUp

С толкова много настройки и функции, може да отнеме известно време, докато свикнете с инструмента.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Notta

AI-базираният асистент за срещи на Notta с многоезични възможности го прави силен конкурент за всеки, който развива бизнес в глобален мащаб.

Notta функционира както като всеобхватно средство за транскрибиране, така и като интелигентна платформа за водене на бележки, преобразувайки разговорите в текст, който може да се търси и редактира, на впечатляващите 58 езика.

Notta може да се включи във вашите виртуални разговори на повечето платформи, да транскрибира и превежда дискусии в реално време и да генерира AI обобщения в рамките на минути.

Най-добрите функции на Notta

Транскрибира и превежда в реално време на 58 различни езика.

Генерира обобщения на срещи, базирани на изкуствен интелект, с действия за изпълнение.

Предлага функции за разпознаване на говорители и времеви отметки.

98. 86% точност на транскрипцията

Интегрира се с популярни платформи за конференции и поддържа различни медийни формати.

Без ограничения

Безплатният план е ограничен до 3 минути на запис.

Някои потребители съобщават за неравномерна работа с определени акценти и диалекти.

Интерфейсът може да изглежда претрупан, когато работите с няколко функции едновременно.

Цени на Notta

Безплатен план: 120 минути/месец с ограничение от 3 минути на файл

Професионален план: 14,99 $/потребител/месец (или 8,17 $ с годишен план); 1800 минути транскрипция/месец

Бизнес план: 16,67 $/потребител/месец (или 16,67 $ с годишен план); неограничени минути за транскрибиране

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

App Store: 4. 0/5 (750+ отзива)

3. Airgram

Чрез Airgram

Airgram е друг ефективен инструмент за записване и транскрибиране на срещи. Той работи на автопилот – записва, транскрибира, обобщава и след това споделя бележките от срещата с всички участници.

Освен обичайните функции за планиране, транскрибиране, водене на бележки и сътрудничество, допълнителното предимство на AI обобщителя, задвижван от GPT–4 (в момента в бета версия), инструментът обещава да бъде полезен помощник. ✍️

Airgram поддържа осем езика: английски, испански, немски, френски, португалски, руски, японски и мандарински китайски. Можете също да създавате кратки видеоклипове от части от срещата, които да изпращате на други хора.

Най-добрите функции на Airgram

Създавайте кратки видеоклипове с важни части от срещата, които да споделяте.

Записва срещите с високо качество и ги съхранява трайно.

Поддържа 8 основни световни езика

Ограничения на Airgram

Понастоящем ограничено до Google Meet, Zoom, Microsoft Teams и Webex.

Налична е безплатна версия с ограничени възможности.

Цени на Airgram

Основно: Безплатно

Плюс: 18 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Airgram

G2 : 4,6/5 (над 80 рецензии)

Product Hunt : 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Colibri. ai

Colibri може да записва и транскрибира вашите срещи в реално време. Асистентът за срещи на Colibri започва да записва и транскрибира срещите, обобщава най-важните точки и изпраща обобщението по имейл на участниците.

Допълнителното предимство на субтитрите в реално време позволява на говорителя да следва собствената си реч, ако това не ви разсейва.

Освен това Colibri се интегрира с повечето основни софтуери за видеоконферентна връзка и често използвани корпоративни инструменти като Slack и Salesforce. Той генерира кратки, редактируеми и подлежащи на търсене обобщения на срещите и предоставя предварително създадени шаблони за дневен ред на срещите.

С усъвършенстван AI двигател, който захранва обобщителя, получавате интелигентен анализ и информация от всичките си срещи.

Най-добрите функции на Colibri. ai

Компетентен AI двигател, захранващ инструмента за транскрипция и обобщаване

Удължете или съкратете текста с помощта на AI

Готови шаблони за дневен ред на срещи за бързо сътрудничество

Лесна интеграция със Slack и Salesforce

Ограничения на Colibri. ai

Предлага AI функционалности само в плана Pro.

Colibri не поддържа множество езици и диалекти.

Цени на Colibri. ai

Основно : Безплатно

Стартово ниво : 16 долара на потребител/месец

Pro: 40 долара на потребител/месец

Colibri. ai оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (5+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Fireflies. ai

Fireflies AI е особено популярна услуга за записване и транскрибиране на срещи. Тя автоматично се присъединява, записва и транскрибира срещи в повечето приложения за видеоконферентна връзка и диалинг.

Подобно на Otter AI, инструментът позволява на участниците да си сътрудничат и да редактират, докато AI обобщителят генерира високоточно резюме на срещата.

Fireflies работи добре с повече от 40 езика и диалекта и ви позволява да възпроизвеждате гласовия запис, когато кликнете върху част от разговора. Безплатният план предлага около 800 минути съхранение, а про версията предлага десет пъти повече.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Точно превод и транскрипция на над 40 езика и диалекта

Повече от 800 минути съхранение в безплатния план

Лесна интеграция с множество платформи за конференции, сътрудничество и CRM

Неограничено пространство за съхранение за бизнес и корпоративни планове

Сравнително евтино за бизнес потребители

Ограничения на Fireflies. ai

Записването на видео е достъпно само в про плана.

Интеграциите с CRM и сътрудничество са достъпни само в платените планове.

Цени на Fireflies. ai

Основно : Безплатно

Pro : 10 долара на потребител/месец

Бизнес и корпоративни планове: от 19 долара на потребител

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2 : 4,5/5 (85+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. tl;dv

tl;dv е друг инструмент за запис и транскрипция на срещи, базиран на GPT, който можете да интегрирате с вашия софтуер за видеоконферентна връзка. Разширението за Chrome и интеграцията с Zoom се отличават от другите алтернативи на Otter AI, изброени по-рано.

Например, можете да записвате срещи с високо качество, да споделяте клипове от срещи и да транскрибирате на повече от 30 езика.

Безплатният план предлага няколко функции, които са толкова полезни, колкото и тези, които се предлагат срещу заплащане в други инструменти за срещи. Не е чудно, че tl;dv вече е натрупал около един милион потребители. С про плана можете да автоматизирате работните си процеси от срещи с много интеграции, които се предлагат.

tl;dv най-добри функции

Неограничено записване и транскрибиране с безплатната версия

Висококачествено записване, съчетано с възможност за споделяне на клипове от срещата

Транскрипция на над 30 езика

Ограничения на tl;dv

Повечето интеграции в платените планове

Ограничено до Google Meet и Zoom

tl;dv ценообразуване

Основен план : Безплатен

Професионален план: 20 долара на потребител/месец

tl;dv оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 100 рецензии)

Product Hunt: 4. 8/5 (40+ отзива)

7. Tactiq

Рекламиран като „AI Meeting Kit“, Tactiq може да ви помогне с транскрибиране на срещи в реално време на различни платформи за конференции на над 15 езика. Tactiq предлага ограничена функционалност за видеозапис, но инструментът може да записва и транскрибира срещи с идентификация на говорителите и времеви отметки.

След това инструментът обобщава срещата, създава задачи за участниците и определя дневния ред за следващата среща.

Въпреки че не е толкова богат на функции като другите инструменти, изброени тук, той все пак е полезен за индивидуални потребители и малки екипи. Можете да разберете аналитичните данни за ангажираността на участниците в срещата – това е функция, която малцина инструменти за срещи предлагат.

Най-добрите функции на Tactiq

Затворени надписи, времеви отметки и идентификация на говорителите в транскрибирани бележки в реално време

Транскрипции, експортирани в Google Docs по време на срещата

Ограничения на Tactiq

Няма място за съхранение на аудио записи

Ограничена функционалност за запис на видео

Ограничени възможности на изкуствения интелект

Цени на Tactiq

Основно : Безплатно

Pro: от 8 долара нагоре

Оценки и рецензии за Tactiq

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra : Недостатъчно отзиви

Product Hunt: 4. 9/5 (над 60 рецензии)

8. Rev

Rev не се ограничава до ролята на асистент за срещи: Rev предлага услуги за транскрибиране на аудио в текст, както чрез експертни транскрибатори, така и чрез API, готови за използване в предприятията.

Макар Rev да се окаже скъп или непрактичен за ежедневната транскрипция на срещи, услугата е отлична за различни индустрии и диалекти. Rev обаче не предлага транскрипция в реално време или удобството на обобщения на срещи и интеграции.

Най-добрите функции на Rev

Осигурява високоточна работа с усъвършенствано разпознаване на реч и транскрипция.

Работи на мобилни устройства

Ограничения на Rev

Не предлага транскрипция в реално време или обобщения на срещи.

Таксува се по минути, а не по потребители (трудно е да се мащабира, тъй като цените се повишават с увеличаването на броя на срещите)

Липсват функции за помощник на срещи, като обобщение, дневен ред или интеграция.

Ценообразуване на Rev

Автоматизирано транскрибиране: 0,25 долара на минута

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (45+ отзива)

9. Trint

Trint използва изкуствен интелект, за да преобразува речта от видео и аудио файлове в точни текстови транскрипции. С Trint можете да транскрибирате текст на повече от 30 езика, а след това да сътрудничите, редактирате и споделяте транскрибираните файлове между потребителите.

Макар Trint да не предлага записване на срещи в реално време или функции за асистиране на срещи, неговият компетентен AI модел може да превежда текст с висока степен на точност. Услугата е достъпна и като мобилно приложение.

Въпреки че Trint не е алтернатива на Otter. ai, все пак можете да използвате софтуера, за да напишете машинно транскрибиран текст от различни видео и аудио файлове.

Най-добрите функции на Trint

Уеб-базирана автоматизирана транскрипция на няколко видео и аудио формата

Транскрипция, както и превод на повече от 30 езика

Ограничения на Trint

Няма функция за записване или транскрибиране на срещи в реално време.

Без функции за идентифициране или етикетиране на говорители

Цени на Trint

Стартово ниво : 48 долара на потребител/месец

Разширено: 60 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Trint

G2 : 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 3,9/5 (17 отзива)

10. Vowel

Vowel е инструмент за видеоконферентна връзка, базиран на изкуствен интелект, който ви позволява да провеждате срещи, да транскрибирате и записвате разговорите, а след това да превръщате транскрипцията в кратки резюмета. С Vowel можете също така да създавате съвместно дневен ред и да редактирате бележки от срещи.

Като инструмент за видеоконферентна връзка от край до край (подобен на Zoom), Vowel блести, когато се нуждаете от съвместно работно пространство.

Обичан от продуктови и инженерни екипи и стартиращи компании, работещи от разстояние, Vowel може да замести множество по-малки инструменти за сътрудничество и да ви помогне да оптимизирате работния си процес.

Най-добрите функции на Vowel

Предлага планиране, конференции, запис, водене на бележки и сътрудничество – цялостно решение за срещи.

Съхранява и споделя генерирани от AI обобщения на срещи и точки за действие.

Не се изисква приложение – работи перфектно в повечето браузъри.

Ограничения за гласните

Услугата за транскрипция има ограничени интеграции и функции в безплатния план.

По-малко функции и по-скъпи от конкурентните инструменти за видеоконферентна връзка

Цени на Vowel

Основно : Безплатно

Pro: 16,50 $ на месец за хост

Оценки и рецензии на Vowel

G2 : 4,6/5 (над 170 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Microsoft Teams

Microsoft Teams е синоним на работни пространства за съвместна работа. Teams, който замени Skype for Business, предлага стабилна платформа за срещи, чат и водене на бележки – и е достъпен на различни устройства като приложение (Microsoft, Android, iOS и др.).

Макар да не е алтернатива на Otter AI, Teams може да ви помогне да си сътрудничите и да споделяте ресурси бързо в защитена работна среда. Можете също да записвате аудио и видео, да създавате резюмета и да изготвяте дневен ред по време на срещи. И да, предлага и запис на екрана на Mac.

Професионален съвет: Свържете Microsoft Teams с вашата работна среда, задвижвана от изкуствен интелект, ClickUp! Никога няма да пропуснете нищо.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Множество инструменти за управление на проекти и интеграции за оптимизиран работен процес

По-евтино от повечето платформи за управление на проекти и сътрудничество

Ограничения на Microsoft Teams

Ограничени възможности за транскрипция и превод

Без AI-управлявани обобщители или бележници

Цени на Microsoft Teams

Основно : Безплатно

Разширено: 4,80 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 рецензии)

ClickUp – цялостното решение

Транскрипциите, записите и бележките гарантират, че всеки разговор е записан и че разполагате с цялата необходима информация. Ключът се крие в начина, по който тази информация се разпространява между различните инструменти и процеси.

Това прави изграждането на интегрирано преживяване от решаващо значение за вашия бизнес. В противен случай ще създадете само изолирани структури и много шум, вместо да получите полезна информация.

Интегрирана платформа като ClickUp е цялостното решение за съвместната работна среда, която всички търсят.