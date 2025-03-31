Топ 10 AI програми за обобщаване на транскрипти, които ще ви спестят време

Искам да прекарвам по-малко време в срещи и повече време в работа. Не съм единственият.

Служителите прекарват средно 11,3 часа в срещи всяка седмица – това е почти 30% от работната седмица!

Дългите срещи често водят до многозадачност (превъртане на екрана, отговаряне на имейли и съобщения в Slack). 55% от служителите признават, че извършват многозадачност по време на по-дълги сесии, а 39% дори са заспивали по време на срещата.

Тук AI инструментите за транскрипция могат да ви помогнат. Те не само транскрибират, но и подчертават ключовите моменти, обобщават дискусиите и ни помагат да се фокусираме върху това, което наистина има значение.

⏰ 60-секундно обобщение След като тествах най-добрите AI инструменти за обобщаване на транскрипти и AI генератори на обобщения, аз ги стесних до тези 10, за да ви спестя време, да поддържам вашата продуктивност и да ви помогна да избегнете омразната умора от срещите: ClickUp (Най-добър за ефективна работа с транскрипции и аудио проекти)

Otter. ai (Най-добър за съвместни бележки от срещи)

Sonix (Най-добър за транскрипция на няколко езика)

Trint (Най-подходящ за журналистическа употреба)

Rev (Най-добър за каталогизиране на архиви)

Fireflies. ai (Най-доброто решение за документиране на срещи на различни платформи)

Scribe (Най-добър за документиране)

Descript (Най-добър за бързо редактиране на видеоклипове)

Deepgram (Най-добър текст-към-реч с висока производителност и минимална латентност)

Fathom (Най-подходящ за екипи по продажби и успех на клиентите)

Какво трябва да търсите в инструментите за обобщаване на транскрипти?

Преди използвах софтуер за преобразуване на реч в текст, за да генерирам подробни обобщения на срещите. Но функциите на AI за обобщаване на транскрипти правят това много по-лесно.

Ето какво търся в един добър инструмент за обобщаване на текст:

Точност: Имам нужда от инструменти с точност над 98%, за да не се превърнат лаенето на кучето ми в задачи за изпълнение.

Персонализиране: Независимо дали искам списък с точки или ключови акценти, то трябва да съответства на моя стил.

Интеграции: Това е спасител, когато се синхронизира с Zoom, Google Drive или Slack.

Езикова поддръжка: За многоезичните екипи широката езикова съвместимост е задължителна.

Леснота на употреба: Не искам да губя време в навигация из тромави менюта.

Опции за експортиране: Гъвкави формати като PDF или DOCX улесняват споделянето на обобщенията.

Тези функции ми помагат да направя срещите по-продуктивни и да оправдаят времето, което им отделям.

🧠 Интересен факт: Проучване на SurveyMonkey установи, че 42% от служителите понякога смятат, че „тази среща можеше да се проведе по имейл“, а 32% смятат така през повечето време или винаги.

10-те най-добри програми за обобщаване на транскрипти

Когато видях над 45 срещи в календара си за миналия месец, трябваше да разбера как да използвам AI за бележки от срещи и да спестя време. Затова прекарах цяла седмица в изучаване на това как работят AI програми за обобщаване на транскрипти и коя от тях да използвам. Ето какво открих.

1. ClickUp (Най-добър за ефективна работа с транскрипции и аудио проекти)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Използвам ClickUp като платформа за цялостно управление на проекти в работата си от почти 2 години. Тя функционира и като моя лична уики. Опитах няколко AI инструмента за обобщаване на транскрипти (които са изброени по-долу), но винаги се връщах към ClickUp.

ClickUp AI Notetaker превръща срещите в полезни идеи с автоматизирани транскрипции, интелигентни обобщения и идентифицируеми задачи за действие. Той се интегрира безпроблемно с вашите задачи и документи в ClickUp, като гарантира, че всички бележки от срещите са организирани и достъпни. Ключовите решения и задачи се записват, разпределят и проследяват в ClickUp, което оптимизира работния процес. С обобщения, генерирани от изкуствен интелект, и задачи за действие, публикувани автоматично в чат каналите ви, ClickUp AI Notetaker поддържа всички в синхрон и продуктивни.

Обичам и това, че ClickUp Brain ми помага да работя по-умно и по-бързо, като генерира ясни обобщения и ключови точки и се интегрира безпроблемно със Slack и електронната ми поща. Това наистина е всеобхватно AI инструмент за транскрипция и обобщаване.

Обобщавайте транскрипции, документи, дискусии, коментари и други с ClickUp Brain.

Календарът на ClickUp организира живота ми с ясна визуализация на крайните срокове. Той се интегрира и с моя Google Календар, което улеснява управлението на графика ми. Това ми помага да следя всичките си срещи и улеснява получаването на всички транскрипции от срещите!

Транскрибирайте всички срещи с интеграция на ClickUp и Google Calendar.

С ClickUp Clips мога да записвам аудио по време на срещи, което може да се управлява в ClickUp Clips Hub и да се обобщава с помощта на ClickUp Brain. Можете също да регулирате дължината на обобщението за по-голямо удобство.

Транскрибирайте аудио клипове с помощта на ClickUp Brain за секунди

Най-много ми харесва функцията ClickUp Connected Search. Вместо да превъртам бележките или да слушам цели записи, търся думата и ClickUp ме отвежда директно до нужния раздел в нужния документ. С ClickUp Connected Search мога да търся буквално всичко в моята Clickup екосистема.

Това спестява много време, особено в моментите, когато си казвате „Вече обсъждахме ли това?“.

Споделянето на транскрипции с екипа ми е също толкова лесно, а знанието, че всичко е свързано на едно място, прави сътрудничеството безпроблемно. Това ми помогна да работя по-умно, по-бързо и с много по-малко умора от срещите.

Създавайте незабавно убедителни и ясни бележки за всякакви ситуации и цели с ClickUp Docs.

А най-хубавото е, че вече не е нужно да претърсвате разпръснати файлове. Съхранявайте всичките си резюмета на транскрипти, бележки и ключови точки в един организиран център с ClickUp Docs. Структурирайте документите си по проекти, теми или категории, като използвате папки и подпапки, за да си осигурите бърз достъп до важната информация.

И не съм само аз. Ето какво казва за ClickUp Марианела Фернандес, консултант по пречистване на вода в Eco Supplier Panamá.

Чрез интегрирането на различни функционалности като известия, календари, имейли и работни процеси в изпълнението на проекта, ClickUp ефективно кара работниците да престанат да се фокусират върху постоянно преглеждане на различните технологични механизми и да се концентрират върху задачи, които генерират стойност.

Чрез интегрирането на различни функционалности като известия, календари, имейли и работни процеси в изпълнението на проекта, ClickUp ефективно кара работниците да престанат да се фокусират върху постоянно преглеждане на различните технологични механизми и да се концентрират върху задачи, които генерират стойност.

💡 Професионален съвет: ClickUp разполага с огромна библиотека от шаблони за всеки случай на употреба, като например шаблона ClickUp Meeting Tracker. Този шаблон ще ви помогне да следите всяка среща и да се подготвите за предстоящи срещи с дневен ред, бележки, списъци със задачи и подробни протоколи от срещите.

Най-добрите функции на ClickUp

Превеждайте съдържание на над 10 езика, включително английски, френски, испански, арабски и китайски.

Обобщавайте текстове от пощенската си кутия, ClickUp Docs, задачи, коментари и чатове с едно кликване, спестявайки време и усилия.

Интегрирайте ClickUp с над 1000 бизнес приложения като Slack, Hubspot, Grammarly и Zapier, за да подобрите работния си процес.

Достъп до ClickUp безпроблемно в уеб, на настолен компютър, мобилно устройство или чрез разширението за Chrome за максимална гъвкавост

Бързо преобразувайте речта в текст с AI-базирания софтуер за транскрипция на ClickUp и създавайте контекстно-ориентирани обобщения, за да уловите ключовите моменти.

Споделяйте незабавно записи на екрана и създавайте задачи директно от ClickUp Clips, за да поддържате екипа си съгласуван и продуктивен.

Ограничения на ClickUp

Ограничен офлайн достъп

Стръмна крива на обучение поради голямата библиотека с функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain : Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин се уверявате, че нищо не се пропуска.

2. Otter. ai (Най-добър за съвместни бележки от срещи)

Otter. ai записва разговорите в реално време, така че да не се налага да се занимавате с водене на бележки.

След всяка среща трябваше да седнем и да анализираме кой какво е казал (ако не бяхме записали конкретно имената). Ето защо най-много ми хареса функцията за обобщаване на AI на Otter за идентифициране на говорителите.

Той ви позволява също да създавате персонализиран речник, за да отразите вашия жаргон, като по този начин гарантирате, че всеки разговор се записва точно, дори и с термини, специфични за дадена индустрия.

Благодарение на интеграцията си с платформи като Zoom, Google Meet и дори Microsoft Teams, Otter. ai автоматично се присъединява към всички срещи, транскрибира ги и създава персонализирани обобщения.

Най-добрите функции на Otter.ai

Възпроизвеждайте аудио с скорост от 0,5x до 3x за удобно преглеждане в свой ритъм.

Лесно споделяйте и сътрудничете с екипа си по бележки и обобщения на транскрипции.

Създавайте обобщения на срещи в панела „Outline“ за бърза справка с ключовите точки.

Достъп до бележки и транскрипции по всяко време и навсякъде, с междуплатформена достъпност в уеб, iOS и Android.

Ограничения на Otter.ai

Не поддържа експортиране на подробно обобщение във формати PDF, DOCX или TXT, което може да бъде неудобно за някои потребители.

Точността на транскрипцията може да се влоши при лошо качество на аудиозаписа или нестабилна мрежова връзка.

Цени на Otter.ai

Безплатно

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Otter. ai оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Otter вече е моят предпочитан инструмент за записване и транскрибиране на разговори. Otter поставя времеви отметки, генерира бележки и идентифицира задачи за действие и важни моменти от моите срещи.

Otter вече е моят предпочитан инструмент за записване и транскрибиране на разговори. Otter поставя времеви отметки, генерира бележки и идентифицира задачи за действие и важни моменти от моите срещи.

3. Sonix (най-добър за транскрипция на няколко езика)

чрез Sonix

Брейнстормингът обикновено предизвиква твърде много емоции – и сленгът взима превес! Този AI генератор на резюмета гарантира, че дори и те се улавят по време на транскрипцията. Sonix поддържа транскрипция на над 50 езика с точна идентификация на говорещия и функции за времеви отметки.

Редакторът в браузъра ви позволява да правите редакции и коментари в реално време веднага след като транскрипцията бъде генерирана, а също така ви позволява да регулирате дължината на обобщението.

Автоматизираните преводи, субтитри и обобщения на Sonix също подобряват управлението на съдържанието.

Най-добрите функции на Sonix

Получавайте автоматични времеви отметки за всяка дума за бърза навигация до конкретни моменти.

Организирайте разговорите по говорители за лесно справяне

Достъп до гъвкави опции за експортиране, включително DOCX, TXT, PDF, SRT и VTT, за лесно споделяне

Ограничения на Sonix

Няма безплатна версия.

Инструментът за обобщаване с изкуствен интелект е премиум функция.

Цени на Sonix

Плащане по изразходване : 10 долара на час

Премиум абонамент : 5 долара на час + 22 долара на потребител на месец

Абонамент за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2 : 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 80 рецензии)

4. Trint (Най-подходящ за журналистическа употреба)

чрез Trint

Ако сте репортер, се опитвате да включите цитати и мнения на експерти по темата (SME), където е възможно, за да обогатите статиите си. Trint ви помага да се справите по-добре с това.

Създаден от журналиста Джеф Кофман, носител на награда „Еми“, този AI инструмент превръща дългите, понякога хаотични записи в изчистени транскрипции с невероятна бързина и точност.

Той включва персонализиран речник, в който да записвате ключовите термини от вашата област. Можете също да споделяте информация в реално време с колеги, за да я проверите, да извадите цитати и да изградите историята си, докато тя се развива.

Най-добрите функции на Trint

Поканете членове на екипа с различни нива на достъп (преглед, коментари и редактиране) за ефективна съвместна работа.

Сътрудничество в редактора с помощта на подчертавания, маркери, етикети и коментари, както и управление на дължината на обобщенията.

Съставете части от няколко транскрипции, за да създадете изчерпателни истории.

Получавайте кратки резюмета от до 400 думи за секунди с функцията за резюмиране с едно кликване на Trint.

Ограничения на Trint

Само едно обобщение на транскрипт

Всяко видео трябва да е с продължителност поне 5 минути, за да може да се генерира транскрипт.

Цени на Trint

Плащане по време на ползване : 15 долара на час

Месечен абонамент : 60 долара на потребител

Годишен абонамент : 540 долара на потребител (равно на 45 долара на месец)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Trint

G2 : 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trint?

Харесва ми възможността да забавям или ускорявам записите, за да мога по-лесно да правя корекции. Харесва ми също, че с едно кликване някъде в транскрипцията аудиозаписът автоматично преминава към съответната част от записа. Бих искал да може да улавя по-добре по-тихите гласове или неясните думи.

Харесва ми възможността да забавям или ускорявам записите, за да мога по-лесно да правя корекции. Харесва ми също, че с едно кликване някъде в транскрипцията аудиозаписът автоматично преминава към съответната част от записа. Бих искал да може да улавя по-добре по-тихите гласове или неясните думи.

5. Rev (Най-добър за каталогизиране на архиви)

чрез Rev

С впечатляваща точност от над 99% при транскрипцията на човешки текст, Rev е идеален за потребители, които изискват прецизност, включително юристи и журналисти. Автоматизираната транскрипция на Rev също предлага впечатляваща точност от над 95%, гарантирайки, че бързите, генерирани от изкуствен интелект транскрипции отговарят на високи стандарти за качество.

Мрежа от проверени транскриптори внимателно преглежда и редактира всеки файл, поддържайки строг контрол на качеството, за да гарантира точност и последователност. Тази услуга надеждно създава изпипани и прецизни резюмета на транскрипции, като комбинира човешкия опит с усъвършенствана AI технология.

Най-добрите функции на Rev

Интегрирайте инструменти за запис на аудио и видео с платформи като Google Meet, Zoom и Microsoft Teams чрез Rev’s VoiceHub.

Записвайте съдържанието на срещите в реално време с помощта на функцията Rev Notetaker за транскрипция на живо.

Записвайте на ход с мобилното приложение, което ви позволява да отбелязвате ключови моменти по време на дискусиите.

Лесно извличайте цитати, задачи за действие или ключови изречения с библиотеката с AI шаблони на Rev, идеална за срещи, интервюта и фокус групи.

Използвайте AI Transcript Assistant, за да задавате въпроси директно от транскрипцията и да генерирате идеи, публикации в социалните медии или обобщения.

Автоматизирайте услугите за транскрипция и субтитриране чрез API интеграция, идеални за бизнеса и производителите на съдържание, които работят с големи обеми медийни файлове.

Ограничения на Rev

Инструментът предлага само 30-минутна пробна версия.

Цената е малко висока в сравнение с други инструменти.

Цени на Rev

Плащане по изразходване : 1,50 долара на минута транскрипция

Месечен абонамент : 120 долара на потребител (включва неограничен брой транскрипции)

Решения за предприятия: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 500 рецензии)

6. Fireflies. ai (Най-доброто решение за документиране на срещи на различни платформи)

След всяка среща всеки участник получава кратко резюме от Fireflies, в което са подчертани ключовите моменти и задачите за изпълнение, което улеснява проследяването на последващите действия.

Функциите за анализ са особено полезни. Ще получите подробни данни за времето за говорене на говорителя и употребата на запълващи думи. Подобно на други инструменти, той автоматично започва да записва и транскрибира всичко в реално време, като се интегрира с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Fireflies. ai най-добри функции

Изберете ключовите теми и ги превърнете бързо в ясни и практични точки.

Споделяйте резюметата от срещите си директно с Notion, Google Docs и други, като синхронизирате всичко за безпроблемно сътрудничество.

Създавайте обобщения с естествен тон, които са лесни за четене и разбиране.

Ограничения на Fireflies.ai

Резюметата му са по-дълги от необходимото.

Поддържа само един език на среща

Цени на Fireflies.ai

Безплатен план завинаги

Професионален план : 18 долара на месец за едно работно място

Бизнес план : 29 долара на месец за работно място

План за предприятия: Персонализирани цени

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 150 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Намирам софтуера за лесен за използване и достъпен. Протоколите са толкова добри, колкото и тези, изготвени от човек, с допълнителния бонус на аудио/видео запис, транскрипция и някои приятни екстри.

Намирам софтуера за лесен за използване и достъпен. Протоколите са толкова добри, колкото и тези, изготвени от човек, с допълнителния бонус от аудио/видео запис, транскрипция и някои приятни екстри.

👀 Знаете ли, че... Според доклад на Лондонската школа по икономика над една трета от бизнес срещите са непродуктивни, което струва на фирмите 259 милиарда долара годишно в САЩ и 50 милиарда паунда във Великобритания.

7. Scribe (най-подходящ за документиране)

чрез Scribe

Scribe е инструмент за съвместна работа с документи, който може да ви помогне да избегнете изцяло срещите. Ако повечето от вашите срещи са свързани с продукти, функции или процеси, можете да ги превърнете в подробни стъпка по стъпка ръководства с помощта на Scribe.

С няколко кликвания можете да създадете подробни ръководства със скрийншоти, YouTube видеоклипове и бележки. За мен и моя екип тези ръководства бяха идеални за обучение на нови членове на екипа и документиране на работните процеси. Персонализирането на тези ръководства с помощта на AI за документиране с нашата марка добави професионален щрих.

Най-добрите функции на Scribe

Комбинирайте множество ръководства, хипервръзки и видеоклипове в едно изчерпателно ръководство с Scribe Pages.

Вземете вашите ръководства на всеки уебсайт и използвайте Scribe Sidekick, за да покажете инструкциите в полезен прозорец, разположен до основния.

Скрийте чувствителна и лична информация с автоматично или ръчно редактиране на текст.

Вградете Scribes в настоящите си платформи, за да помогнете на служителите да завършват процесите отвсякъде.

Вижте кой е прочел вашите ръководства и съберете обратна връзка от служителите за всеки набор от инструкции.

Ограничения на Scribe

Scribe не предлага безплатен план.

Лошото качество на аудиозаписа или шума в записа могат да повлияят на точността на обобщението.

Цени на Scribe

Безплатна пробна версия : 30 минути безплатна транскрипция, за да започнете

Плащане по изразходване : 10 долара на час

Месечен абонамент : 60 долара на потребител

Годишен абонамент : 540 долара на потребител (равно на 45 долара на месец)

Решения за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Scribe

G2 : 4. 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

8. Descript (Най-добър за бързо редактиране на видеоклипове)

чрез Descript

Ако работите както с видео, така и с аудио продукция, Descript ще ви хареса! Това е инструмент „всичко в едно“, който ви позволява да пишете, записвате, транскрибирате, редактирате и сътрудничите, всичко това в един интуитивен интерфейс.

Вместо да разчитате на традиционното редактиране на вълнови форми, което, повярвайте ми, е досадно и техническо, Descript транскрибира аудиофайловете ви в текст. Можете да редактирате записите си точно както бихте редактирали статия – изрязвайки думи като „ъм“ или „ъъ“ или премахвайки неудобни паузи с едно просто натискане на backspace.

Най-добрите функции на Descript

Редактирайте аудио и видео, като променяте транскрипцията с интуитивната система за редактиране на текст.

Транскрибирайте аудио и видео файлове бързо и точно с помощта на AI-базирана транскрипция.

Наслагвайте текст, за да създавате гласови коментари и да замествате думи, без да презаписвате цели сегменти.

Подобрете качеството на звука с Studio Sound, като намалите фоновия шум и ехото.

Подстригвайте, пренареждайте и подобрявайте видеосъдържанието с помощта на всеобхватни инструменти за редактиране на видео

Превеждайте субтитри на различни езици, за да достигнете до по-широка аудитория.

Ограничения на Descript

Стръмна крива на обучение

Възможностите за експортиране са ограничени.

Безплатният план има ограничен брой минути за транскрипция.

Цени на Descript

Безплатно

Създател : 12 долара месечно (фактурира се ежегодно)

Pro : 24 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Descript

G2 : 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Descript ми спестява часове работа всяка седмица, тъй като ми позволява да качвам видео файлове и за секунди получавам пълен транскрипт. Вместо да гледам часове наред предварително записани уебинари, мога просто да кача и прегледам транскрипта, за да намеря точната информация, от която се нуждая. Можете дори да премахнете излишните думи от транскрипта с едно кликване, което е страхотно!

Descript ми спестява часове работа всяка седмица, тъй като ми позволява да качвам видео файлове и за секунди получавам пълен транскрипт. Вместо да гледам часове наред предварително записани уебинари, мога просто да кача и прегледам транскрипта, за да намеря точната информация, от която се нуждая. Можете дори да премахнете излишните думи от транскрипта с едно кликване, което е страхотно!

9. Deepgram (Най-добър текст-към-реч с висока производителност и минимална латентност)

чрез Deepgram

Това, което отличава Deepgram, е неговият мощен набор от API, който предлага на разработчиците безпрецедентен достъп до възможностите на AI за гласово разпознаване – от транскрипция до анализ на настроения. Поддържа над 30 езика, като обслужва разнообразни приложения в множество езици и индустрии.

Той ви позволява да обучавате персонализирани модели, пригодени за конкретни случаи на употреба, което означава, че получавате по-висока точност с терминология, специфична за отрасъла, като по този начин гарантирате, че вашите транскрипции са прецизни. Той предлага уникални гласове, оптимизирани за разговори, подобни на човешките (естествен тон, ритъм и паузи).

Най-добрите функции на Deepgram

Максимизирайте контрола на разработчиците с опции за отворен код, затворен код или Bring-Your-Own LLMs.

Справяйте се с прекъсванията с моделиране за откриване на края на мисълта (EOT) за по-гладки разговори.

Транскрибирайте над час аудио за само 12 секунди

Автоматично форматирайте транскриптите с препинателни знаци и абзаци за по-лесно четене.

Проследявайте намерението на говорещия през целия разговор, за да предприемете действия, основани на намерението, които повишават удовлетвореността на клиентите.

Ограничения на Deepgram

За да интегрирате API на Deepgram във вашите работни процеси, ще ви е необходимо известно техническо ноу-хау, което може да се окаже пречка за хора, които не са разработчици.

Качеството на генерираните обобщения може да зависи от яснотата на аудиозаписа, затова обърнете внимание на качеството на вашите записи.

Цени на Deepgram

Безплатен пробен период : 200 $ в кредити (до 45 000 минути)

Плащане по време на ползване : 1,50 долара на час за транскрипция

Месечен абонамент : Започва от 15 долара на месец за 10 часа транскрипция

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Deepgram

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 рецензии)

10. Fathom (Най-подходящ за екипи по продажби и успех на клиентите)

чрез Fathom

Fathom е друг инструмент за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, който автоматично записва, транскрибира и обобщава вашите срещи. Най-много ми хареса фокусът му върху безпроблемния работен процес след срещата. Вместо да пресявате часове наред записи, можете незабавно да извлечете задачи за действие или ключови точки, което ми спестява часове ръчно водене на бележки.

Възможността му да се синхронизира с CRM системи като Salesforce и HubSpot го прави фантастичен инструмент за екипите по продажби и обслужване на клиенти. Можете автоматично да синхронизирате обобщенията на разговорите с подходящия контакт във вашата CRM система.

Разберете най-добрите функции

Маркирайте ключовите моменти по време на разговорите и ги категоризирайте с персонализирани етикети като „положително“ или „проблемно“.

Получавайте незабавен транскрипт в чат формат с възможност да преминавате към конкретни моменти в записа.

Редактирайте текста или преразпределете говорителите според нуждите и подрежете записите, за да премахнете паузите или отклоненията.

Автоматично генерирайте списък със задачи, решения и предложения за лесно споделяне и действие.

Напишете чернови на последващи имейли с обобщение на разговора и линк към срещата

Изпращайте задачи за действие директно към приложения за продуктивност като Asana, Todoist и Slack, като прикачите подходящи клипове от срещата за контекст.

Разберете ограниченията

Повечето разширени функции са достъпни само в про версията.

Форматите на обобщенията не могат да се персонализират.

Разберете цените

Безплатно завинаги : Достъп до основни функции безплатно

Pro : 12 долара на месец за потребител

Бизнес : 24 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Разберете оценките и рецензиите

G2 : 4,8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (50+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Fathom AI!

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Резюметата са наистина полезни, правят всичко, от което се нуждаете. Като пълния транскрипт на видеото плюс резюме по много различни начини, плюс вграден чат бот, плюс е супер лесно да се споделя.

Резюметата са наистина полезни, правят всичко, от което се нуждаете. Като пълния транскрипт на видеото плюс резюме по много различни начини, плюс вграден чат бот, плюс е супер лесно да се споделя.

Отвличате ли се по време на срещи? Концентрирайте се върху полезни идеи с ClickUp

Аз уча чрез YouTube и подкасти, докато работя на пълен работен ден, което означава безкрайни срещи. Програмите за обобщаване на транскрипти ми позволяват бързо да пресявам важната информация, превръщайки часове наред съдържание в кратки, практични идеи. Те ми спестяват време, подобряват производителността ми и ми помагат да бъда на върха на играта си.

Но трябва ли да добавите нов инструмент към вашия технологичен набор? Като бизнес, вие вече използвате различни инструменти.

Проучвания показват, че средните компании могат да спестят около 94 000 долара годишно, след като намалят ненужните разходи за други AI инструменти. Тук е мястото, където ClickUp блести!

Възможността на ClickUp да обедини вашите задачи, разговори и работни процеси ви помага да управлявате времето си ефективно. Неговата вградена AI улеснява обобщаването на ключова информация, организирането на бележки и бързото транскрибиране дори на най-сложните текстове.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и го тествайте сами.