10-те най-добри инструмента за съкращаване на текст с изкуствен интелект за 2025 г.

Спомням си първия път, когато се опитах да съкратя 20-странична изследователска работа до едностранично резюме. Да кажем просто, че това включваше прекалено много кафе и упорито отказване да призная, че съм се преценил.

След часове на опити да „обобщавам“, като същевременно се стремя да достигна оптималния брой думи, разбрах, че трябва да има по-добър начин.

Въведете AI инструменти за съкращаване на текст – съвременните спасители за студенти, затрупани с крайни срокове, професионалисти, които оптимизират доклади, и създатели на съдържание, които изработват впечатляващи изводи.

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че изкуственият интелект в бизнеса ще нарасне с 36,6% годишно до 2030 г.

Тези инструменти не само намаляват броя на думите, но и са проектирани да запазват ключовите моменти, като ви спестяват време. След като тествах някои от най-добрите инструменти за обобщаване, базирани на изкуствен интелект, които се предлагат днес, ето какво научих.

Ако сте по-скоро визуален тип, разгледайте този видеоблог за обобщаване с AI!

⏰ 60-секундно обобщение Инструментите за съкращаване на текст с изкуствен интелект са вашите решения за кондензиране на дълго съдържание в ясни, кратки обобщения, без да се губи същността. ClickUp: Най-доброто за управление на документация с изкуствен интелект Най-доброто за управление на документация с изкуствен интелект

QuillBot: Най-добър за гъвкава помощ при писане, задвижвана от изкуствен интелект

TLDR Това: Най-доброто за обобщаване на онлайн съдържание без реклами

Scribbr: Най-добър за съкращаване на академични текстове и подкрепа при цитиране

Notta: Най-доброто решение за транскрипция на срещи и обобщаване в реално време

Paraphraser. io: Най-добър за гъвкаво съкращаване и пренаписване на текст

ChatGPT: Най-добър за обобщаване на текстове на базата на изкуствен интелект

Editpad: Най-добър за гъвкаво обобщаване и редактиране на текст

Summary Generator: Най-добър за бързи обобщения на текстове, базирани на изкуствен интелект

Jasper AI: Най-добър за многоезично обобщаване на текстове и преобразуване на съдържание

Какво трябва да търсите в инструмент за съкращаване на текст?

Обобщаването на съдържание за споделяне онлайн е по-лесно с инструменти за съкращаване на текст, но тяхната ефективност варира значително. Подходящият инструмент може да подобри потребителското преживяване и ангажираността и да предостави ценна аналитична информация.

В този наръчник ще подчертая какво да търсите, за да изберете най-добрия инструмент за съкращаване на текст за вашите нужди.

Настройваема дължина на обобщението: Позволява ви да зададете конкретен брой думи или процентно съкращение

Поддръжка на множество формати: Приема входни данни като обикновен текст, PDF файлове, Word документи или уеб адреси

Точност, базирана на изкуствен интелект: Използва усъвършенствани алгоритми, за да запази ключовите моменти и да избегне загубата на важни детайли

Поле за директно въвеждане на текст: лесен начин да поставите или въведете текст, без да качвате файлове

Обобщаване по конкретна тема: Може да адаптира стила за научни статии, статии или маркетингово съдържание и да генерира точно обобщение за всеки от тях

Езикова поддръжка: Работи с множество езици за неанглийско съдържание

Показване на броя думи и символи: Проследява дължината както на оригиналния, така и на обобщения текст

Интеграция с други инструменти: Синхронизира се с приложения като Google Docs или софтуер за водене на бележки за безпроблемна работа

Обобщаване на партиди: Обработва няколко текста едновременно, идеално за изследвания или масивни задачи

Опции за експортиране: Лесно запазвайте обобщенията като файлове или ги споделяйте директно

🧠 Интересен факт: Инструментите за съкращаване на текст използват механизми за фокусиране на вниманието върху най-важните части от изречението. Това е като да имате супер умен маркер!

10-те най-добри инструмента за съкращаване на текст

Намирането на подходящия инструмент за съкращаване на текст може да се окаже трудна задача, като се има предвид голямото разнообразие от опции. Аз тествах най-добрите инструменти и ето моите препоръки за съкращаване на дълги текстове, като се запазват ключовите моменти.

Нека разгледаме тези инструменти в детайли:

1. ClickUp (най-добър за управление на документация с изкуствен интелект)

Опитайте ClickUp Brain безплатно Превърнете информацията в действия, съобразени с вашите нужди, с ClickUp Brain

Използвам ClickUp Brain и това е едно от най-умните AI инструменти, които съм пробвал за съкращаване на текст. То позволява на потребителите да съкращават задачи, коментари, актуализации на проекти и списъци в кратки обобщения.

Независимо дали се нуждаете от бърз преглед на напредъка по задачите, обобщение на дълъг коментар или актуализация на етапите на проекта, ClickUp AI прави всичко това с няколко кликвания.

Мога да генерирам персонализирани обобщения за конкретни времеви периоди или да филтрирам задачи въз основа на конфигурации, като използвам функции като Обобщение, Актуализация на напредъка и Обобщение на списъка.

Това, което го прави още по-добър, е ClickUp Docs. Не е нужно да се занимавам с няколко приложения, защото всичко се случва в един безпроблемен интерфейс. Мога да създавам чернови, да обобщавам и да редактирам AI съдържание в работната среда, където се намират моите проекти и задачи.

🔮 Бонус съвет: С ClickUp Brain можете да генерирате актуализации на проекти на високо ниво за конкретни периоди, като последните 7 или 30 дни, и да филтрирате по конфигурации на задачи за персонализирани анализи. Разгледайте всички начини, по които ClickUp AI може да оптимизира вашия работен процес!

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматично съкращавайте документи, коментари и задачи в лесни за възприемане обобщения

Получавайте незабавни отговори на въпроси относно работното си пространство с обобщения, съобразени с вашите нужди

Създавайте, редактирайте и обобщавайте документи директно в работното си пространство

Проследявайте промените безпроблемно с вградения контрол на версиите на документи за по-добра съвместна работа и прозрачност

Ограничения на ClickUp

Някои потребители съобщават за по-стръмна крива на обучение за нови членове на екипа, които не са запознати с екосистемата на ClickUp

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Един потребител сподели опита си с ClickUp, като подчерта как той оптимизира управлението на проекти и документацията:

Основните функции за управление на проекти на ClickUp са повече от достатъчни за нашите нужди. Допълнителните функции като множество изгледи (Kanban, календар, диаграма на Гант) са изключително полезни – те улесняват значително организирането и проследяването на работата. Функцията за документи също е много полезна; ние я използваме често, за да съхраняваме всичко на едно място. Имам чувството, че ClickUp ви предоставя всичко, от което се нуждаете.

2. QuillBot (Най-добър за гъвкава помощ при писане, базирана на изкуствен интелект)

чрез QuillBot

QuillBot е AI инструмент за обобщаване, който комбинира парафразиране, проверка на граматиката и обобщаване на текст. Неговият инструмент за обобщаване на параграфи поддържа създаването на персонализирани обобщения и съкращаване на съдържанието, което го прави идеален за академична и професионална употреба.

Работи безпроблемно на различни платформи с разширения за браузъри, мобилни приложения и интеграции като Google Docs. Парафразаторът предлага девет уникални режима, които позволяват гъвкаво пренаписване, съобразено с вашите нужди.

Най-добрите функции на QuillBot

Създавайте обобщения с дължина до 6000 думи

Създавайте персонализирани обобщения за конкретни нужди от съдържание

Парафразирайте неограничен текст с множество режими за пренаписване

Откривайте съдържание, генерирано от AI, за проверка на оригиналността

Ограничения на QuillBot

Проверката на граматиката може да предостави по-усъвършенствани предложения

Интерфейсът на екрана изглежда претрупан при продължителна употреба

Цени на QuillBot

Безплатно

Премиум: 9,95 $/месец

Оценки и рецензии за QuillBot

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

Един потребител подчертава как QuillBot прави процеса на писане по-бърз и безстресов:

Това ми помага да ускоря работата си, без да компрометирам качеството на текстовете си. С помощта на Quillbot мога да работя без притеснения и стрес, благодарение на способността му да перифразира изреченията ми, да коригира граматиката ми и да обобщава съдържанието ми!

3. TLDR This (най-доброто за обобщаване на онлайн съдържание без реклами)

чрез TLDR This

TLDR Това опростява претоварването с информация, като обобщава статии, уеб страници и документи с AI прецизност. Можете да го използвате, за да извличате метаданни, да елиминирате разсейващите елементи и да представяте кратки анализи.

Той поддържа дори PDF и Word файлове до 25 MB. Разширението за браузъра улеснява обобщаването на уеб страници. Подчертаването на ключовите аргументи и пропускането на излишната информация гарантира яснота без ненужни подробности.

TLDR Най-добрите функции

Обобщавайте статии и документи автоматично

Извличайте метаданни като автор, дата и време за четене

Елиминирайте рекламите и разсейващите елементи за по-чисто четене

Използвайте разширения за браузъра за незабавни обобщения на уеб страници

TLDR Тези ограничения

Рядко опростява прекалено сложната информация

TLDR Тази цена

Безплатно

Pro: 9,99 $/месец

TLDR Тези оценки и рецензии

Недостатъчно рецензии

​​4. Scribbr (Най-добър за съкращаване на академични текстове и подкрепа при цитиране)

чрез Scribbr

Инструментите на Scribbr са създадени специално за студенти и академични лица и включват безплатен инструмент за обобщаване на текст, който опростява дългите академични текстове. Инструментът за обобщаване е ефективен за съкращаване на есета, изследователски работи или дисертации до по-лесно управляемо съдържание.

В комбинация с инструмента за проверка на плагиатство и AI генератора на съдържание, това е чудесен ресурс за академично писане.

Най-добрите функции на Scribbr

Обобщавайте бързо академични текстове с безплатния инструмент за обобщаване на текст

Генерирайте точни цитати в различни стилове, като APA и MLA

Откривайте плагиатство и AI съдържание в текстовете си

Използвайте безплатни инструменти като граматически проверяващи и инструменти за перифразиране

Получете достъп до спестяващи време шаблони за академични документи

Ограничения на Scribbr

Фокусирани предимно върху академична употреба, ограничавайки по-широките приложения

Цени на Scribbr

Безплатно

Оценки и рецензии на Scribbr

Недостатъчно рецензии

5. Notta (най-добър за транскрипция на срещи и обобщаване в реално време)

чрез Notta

Notta е инструмент, базиран на изкуствен интелект, за транскрибиране, обобщаване и споделяне на резюмета от срещи. Неговата способност да създава точни транскрипти и кратки резюмета от срещи на живо или записи спестява време и повишава производителността.

Поддържайки 58 езика, Notta гарантира, че двуезичните срещи се транскрибират и превеждат без усилие. Благодарение на безпроблемната интеграция с платформи като Notion, Slack и Salesforce, управлението на работния процес е опростено.

Най-добрите функции на Notta

Транскрибирайте срещи и записи на над 58 езика

Създавайте практични обобщения с подчертани решения и идеи

Споделяйте бележки и обобщения незабавно с членовете на екипа

Експортирайте бележки в различни формати като TXT, Word, PDF и SRT

Без ограничения

Понякога има проблеми с точността на транскрипцията в шумни среди

Цени на Notta

Безплатно

Pro: 14,99 $/месец

Бизнес: 27,99 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Notta

G2: 4. 4/5 (над 130 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Съосновател на стартираща компания сподели как Notta е оптимизирала срещите на екипа им:

Airgram функционира като асистент, не само записва и транскрибира срещи, но и прави бележки, включително обобщение, списъци с действия, глави за навигация и др. Аз съм съосновател на стартираща компания и това е чудесно за нашите екипни срещи: спестява много време и повторно обсъждане на неща, казани на предишни срещи.

6. Paraphraser. io (Най-добър за гъвкаво съкращаване и пренаписване на текст)

Paraphraser. io предоставя AI-базирани инструменти за ефективно преразказване, пренаписване и обобщаване на текст. Множество режими като Fluency, Creative и Shorten позволяват на потребителите да генерират уникално и кратко съдържание, като запазват оригиналния смисъл.

Поддържа над 20 езика и е подходящ за глобална аудитория. Функцията му за обобщаване е особено полезна за студенти, учители и професионалисти, които искат да опростят дългите текстове за по-добра четимост и производителност.

Най-добрите функции на Paraphraser.io

Обобщавайте и перифразирайте текст, използвайки усъвършенствани AI режими

Запазете оригиналния смисъл, като опростите структурата

Създавайте текстове без плагиатство с персонализирани режими за преформулиране

Ограничения на Paraphraser.io

Понастоящем поддържа само стандартни езици; по-широки езикови опции биха подобрили използваемостта

Цени на Paraphraser.io

Сребро: 23 $/месец

Злато: 40 $/месец

Diamond: 499 $/месец

Оценки и рецензии за Paraphraser.io

Недостатъчно рецензии

7. ChatGPT (Най-добър за обобщаване на текстове чрез изкуствен интелект)

чрез OpenAI

ChatGPT, разработен от OpenAI, е многофункционален инструмент за генериране на резюмета с изкуствен интелект, способен да генерира резюмета, да отговаря на запитвания и да създава персонализирано съдържание в различни области.

Той е особено ефективен за опростяване на дълги текстове в кратки резюмета или извличане на ключови моменти. Неговата естествена способност за разговор го прави подходящ за различни задачи по съкращаване на текст, от академично съдържание до сътрудничество по бизнес документи.

Най-добрите функции на ChatGPT

Създавайте подробни или кратки обобщения въз основа на въведените от потребителя данни

Адаптирайте отговорите към конкретни тонове, формати или изисквания

Извличайте ключови моменти от дълги документи или дискусии

Работи безпроблемно на различни устройства чрез уеб приложението и API на OpenAI

Ограничения на ChatGPT

Проблеми с точността при високотехнически или нишови теми

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5,0 (над 650 рецензии)

Capterra: 4,5/5,0 (70+ отзива)

Един потребител сподели как ChatGPT се отличава като мощен и гъвкав инструмент:

ChatGPT, за разлика от другите търсачки, има памет и разбира контекста, като използва предишните подсказки, което го прави мощна система за отговаряне на въпроси. Актуализираните версии ви позволяват да прикачвате изображения и видеоклипове в допълнение към текстовите подсказки, което е много полезно. Добър спътник за кодиране. Прави ежедневните задачи по-бързи и по-лесни.

🧠 Интересен факт: ChatGPT достигна 1 милион потребители само за 5 дни – по-бързо от която и да е социална медийна апликация в историята.

8. Editpad (Най-добър за гъвкаво обобщаване и редактиране на текст)

чрез EditPad

Editpad е инструмент за обобщаване на текст, който комбинира обобщаване на бележки, пренаписване и редактиране на текст. Неговият инструмент за обобщаване на текст ефективно съкращава дълги текстове като статии, научни статии и доклади в лесноразбираеми обобщения, без да губи ключови моменти.

Този AI инструмент за обобщаване предлага парафразиране, откриване на плагиатство и проверка на граматиката, което го прави всеобхватно решение за студенти, писатели и професионалисти. Той също така извлича текст от изображения и генерира есета или истории, и всичко това на достъпни цени.

Най-добрите функции на Editpad

Обобщавайте дълги документи в кратки и точни доклади

Препишете и перифразирайте съдържание с инструменти, базирани на изкуствен интелект

Извличайте текст от PDF файлове и изображения за анализ или обобщаване

Създавайте есета, разкази и преписани текстове бързо и лесно

Включва допълнителни инструменти като откриване на плагиатство и проверка на граматиката

Ограничения на Editpad

Парафразирането може понякога да промени смисъла на ключови изречения, което изисква ръчна проверка

Цени на Editpad

Basic Student: 5,99 $ (7 дни)

Основен месечен план: 12,99 $/месец

Pro Student: 9 $ (7 дни)

Pro Monthly: 19 $/месец

Оценки и рецензии за Editpad

Недостатъчно рецензии

9. Summary Generator (Най-добър за бързи AI-базирани обобщения на текстове)

чрез Summary Generator

Този AI-базиран инструмент превръща дългите текстове в кратки и съществени резюмета. Идеален за студенти, изследователи и професионалисти, той извлича ключовите моменти, като пропуска ненужните подробности. Този инструмент е идеален за работа с научни статии, доклади или дълги статии, когато времето е ограничено.

Усъвършенстваните AI алгоритми гарантират прецизност, запазвайки важната информация, без да променят контекста. С лесен за използване интерфейс, той предоставя точни и лесни за четене обобщения за секунди, улеснявайки консумацията на съдържание за натоварени графици.

Най-добрите функции на Summary Generator

Създавайте мигновено кратки резюмета на дълги документи

Извличайте важни подробности, като избягвате нерелевантното съдържание

Запазете оригиналния смисъл с прецизност, подпомогната от изкуствен интелект

Опростен интерфейс, позволяващ на потребителите да поставят текст и да го обобщават с едно кликване

Ограничения на генератора на резюмета

Ограничен до обобщаване на поставен текст и липсва интеграция с външни платформи

Цени на Summary Generator

Безплатно

Оценки и рецензии за Summary Generator

Недостатъчно рецензии

10. Jasper AI (Най-добър за обобщаване на многоезични текстове и преработване на съдържание)

чрез Jasper AI

AI-базираният инструмент за обобщаване на текст на Jasper предлага усъвършенствани функции за съкращаване на дълги документи, статии или доклади до ясни и кратки обобщения. Поддържащ над 25 езика, Jasper гарантира, че потребителите могат да генерират обобщения, съобразени с тяхната аудитория, като същевременно запазват оригиналния смисъл.

С добавени функции като Brand Voice и възможността за пренасочване на съдържанието за различни платформи, това е многофункционален инструмент за професионалисти, маркетинг специалисти и създатели на съдържание. Разширените шаблони и опции за персонализиране го правят особено мощен за ефективно мащабиране на създаването на съдържание.

Най-добрите функции на Jasper AI

Обобщавайте текстове до 5000 символа на над 25 езика

Персонализирайте обобщенията с настройки за формалност и настройки за целева аудитория

Преобразувайте обобщенията в публикации в социалните медии или съдържание на имейли с лекота

Използвайте усъвършенствани AI шаблони, за да оптимизирате работните процеси и да персонализирате резултатите

Ограничения на Jasper AI

Стръмна крива на обучение за овладяване на дизайна на подсказки за оптимални резултати

Цени на Jasper AI

Създател: 49 $/месец на работно място

Pro: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

Дългогодишен потребител похвали Jasper за неговата бързина, ефективност и способност да отговаря на очакванията:

Jasper е отличен AI, който ще създаде информативни текстове. След като използвам този AI в продължение на много години, Jasper отговаря на всичките ми очаквания. Скоростта, с която задачите могат да бъдат изпълнени, е просто невероятна, след като се научите как да съгласувате Jasper с вашите цели. С нарастването на моите умения в работата с платформата, аз използвам най-високото ниво, което ми спестява пари и време.

Мислете извън обобщенията: подобрете работния си процес с ClickUp

Когато избирам AI инструмент за съкращаване на текст, не се фокусирам само върху основната му функционалност – искам да съм сигурен, че той се вписва безпроблемно в моя работен процес.

Търся функции като сътрудничество в реално време, поддръжка на различни платформи и възможност за персонализиране на резултатите според различни нужди. Способността на даден инструмент да се адаптира към различни проекти, екипи и комуникационни платформи може да определи неговата стойност.

Това е областта, в която ClickUp наистина се отличава. Той не е просто онлайн инструмент за обобщаване на текст, а цялостно решение за продуктивност, което свързва вашите задачи, документи и екипи.

Независимо дали работя по актуализации на проекти, изготвям новинарски статии или опростявам доклади, ClickUp гарантира, че всичко работи гладко и ефективно.

Готови ли сте да подобрите работния си процес? Регистрирайте се в ClickUp още днес.