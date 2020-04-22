15 съвета за работа от дома, които ще повишат производителността ви при дистанционна работа (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Как да създадете перфектния дом офис?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Създайте перфектния дом офис, като изберете подходяща стая с естествена светлина и бюро за работа в изправено положение. "}},{"@type":"Question","name":"Защо е важно да имате рутина, когато работите от дома?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"С рутина можете да поддържате баланс между работата и личния живот и да увеличите производителността си. "}},{"@type":"Question","name":"Кои са най-добрите инструменти за работа от дома?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp, Zoom и Slack са незаменими инструменти за управление на работата ви и комуникация с екипа ви. "}},{"@type":"Question","name":"Как да се настроите правилно за работа от дома?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Разчистете бюрото си, изберете подходяща фонова музика и добавете успокояващи аромати, за да се настроите на работа. "}}]}

Имате нужда от съвети за създаване на перфектния дом офис?

Милиони хора са принудени да работят дистанционно поради пандемията от COVID-19.

Но това не означава, че производителността ви трябва да падне като световните фондови пазари!

Можете лесно да продължите професионалния си живот, като превърнете стаята си в страхотно работно място за дистанционна работа.

Работата от дома може да бъде много подобна на работата в обичайния офис, но с много по-голям комфорт!

В тази статия ще ви дадем няколко важни съвета за работа от дома и ще споделим няколко инструмента, които могат да ви помогнат да повишите производителността си при работа от разстояние. И тъй като работата от дома трябва да е забавна, ще помолим The Beatles да ни помогнат в това!

Защото какво по-хубаво от това най-известната банда в света да ви пее в тези трудни времена, нали?

Да започваме!

Стъпка 1: Създаване на перфектната среда за работа от дома

Няма нищо по-лесно от това да работите от удобството на собственото си легло.

Просто трябва да се събудите, да вземете лаптопа си и да започнете, нали?

Ето защо не е изненада, че проучване на пазара разкри, че 80% от младите професионалисти в Ню Йорк редовно работят от леглото си!

Но само защото хората го правят, не означава, че е добра идея.

Мозъкът ви асоциира офиса с място за работа, което автоматично повишава производителността ви. По този начин, в момента, в който влезете в офиса, мозъкът ви е готов за работа!

Когато започнете да работите от леглото си, мозъкът ви губи тази връзка и продуктивността, която идва с нея.

За щастие, не всичко е загубено.

Най-добрият начин да създадете професионална атмосфера у дома е да създадете продуктивен дом!

Ето няколко съвета за дизайн на домашния офис, които ще ви помогнат да започнете:

1. „Има място“: Изберете подходящата стая

Ако живеете сам, можете бързо да подредите работното си място в хола и да създадете малък дом офис, тъй като никой няма да ви пречи.

Но за тези, които имат съквартиранти или семейство наоколо, изборът на стая може да се окаже предизвикателство.

Когато търсите подходящо място за продуктивна работа от дома, имайте предвид следните съвети:

За предпочитане е да бъде тиха стая с врата – за да сте сигурни, че никой няма да нахлуе и да прекъсне работния ви процес (ако имате стая за гости или свободна спалня, сте готови).

Трябва да имате стабилна Wi-Fi връзка

Трябва да има достатъчно място за мебелите и оборудването ви.

Трябва да има прозорец за вентилация и естествена светлина.

Не забравяйте, че Beatles обичаха толкова много своето звукозаписно студио, че кръстиха албум на него.

Никога не подценявайте важността на подходящото помещение!

2. „Got To Get You Into My Life”: Определете от какво се нуждаете

Ще прекарате поне една трета от деня си в работа.

Затова трябва да направите офис пространството си възможно най-удобно.

Не искам да кажа, че трябва да си направите крепост от одеяла!

Започнете с добър офис стол.

Какъв е добрият офис стол?

Това са столове с изправена облегалка, която ви предпазва от прегърбване. Освен това, те трябва да имат механизъм за регулиране на височината, за да можете да намерите идеалната позиция!

Не можете да си купите офис стол поради ограниченията, свързани с COVID-19?

Няма проблем!

Ако не можете да си купите добър офис стол – просто използвайте най-добрия стол в къщата.

Но столовете не са всичко, от което се нуждаете.

Ако сте нощно птиче, трябва да се погрижите да си купите настолна лампа!

Четенето под светлината на настолна лампа може да помогне за намаляване на напрежението в очите.

Ако работата ви изисква да попълвате много документи, бюрото ви със сигурност ще се превърне в място, където се трупат разни неща.

Помислете за закупуване на шкафове за документи, за да си улесните живота. А ако не можете да си купите шкафове за документи, просто използвайте старите си рафтове като временно решение!

Бонус съвет

Когато работите от дома, ще огладнеете... много!

Вместо да ходите до кухнята, защо не си направите кът за закуски наблизо?

3. „Here Comes The Sun”: Допуснете малко естествена светлина

Не можем да подчертаем това достатъчно – излагането на слънце е от съществено значение за психичното здраве и продуктивността.

Липсата на слънчева светлина може да доведе до САР ( сезонно афективно разстройство).

(Колко подходящо е това име!?)

И точно както подсказва името му, SAD може да намали мотивацията и дори да предизвика депресия у екипите, които работят дистанционно.

За щастие, всичко, от което се нуждаете, е малко слънце, за да се предпазите от това.

Не само че достатъчното количество слънце повишава нивата на витамин D (важен за изграждането на имунитет), но естествената светлина може да ви помогне и да спите по-добре!

Поставете домашния си офис в центъра на стаята, близо до прозорец, за да влиза естествена светлина.

Ако искате да осветите стаята си още повече, обмислете да поставите огледало срещу прозореца, за да използвате слънчевата светлина максимално.

Какво да направите, ако работното ви място е с ограничено слънчево осветление?

За щастие, за това има устройства за светлинна терапия като HumanCharger! То стимулира мозъка ви с бяла светлина – подобно на естествената светлина!

4. „I Saw Her Standing There”: Останете активни с стоящо бюро

Бийтълс напълно промениха музиката, такава каквато я познаваме, нали?

По същия начин, стоящото бюро ще промени живота ви!

Ikea предлага много достъпни стоящи бюра, които ще променят живота ви.

Повярвайте ни.

Ефектът от това да не седите цял ден ще ви остави без думи!

Преминаването от седене към стоене добавя разнообразие към вашия работен ден от разстояние – поддържа мозъка ви по-активен и продуктивен. Ако не можете да си позволите бюро за работа в изправено положение, поне се уверявайте, че ставате и се разхождате на полуредовен принцип.

Няма значение дали сте работохолик, да дадете на ума си малко време да се отпусне и да се раздвижите е нещо добро. И винаги можете да предотвратите напрежението в очите, като си вземете почивка от гледането в екрана на лаптопа!

Стъпка 2: Създайте идеалната атмосфера

Най-хубавото нещо в домашния офис?

Можете да персонализирате работното си място точно така, както ви харесва!

И никой не може да разбърка и наруши продуктивната ви организация на домашния офис.

Но интериорът на офиса не е достатъчен.

Трябва да създадете идеалната атмосфера, за да се настроите за работа.

Ето няколко идеи, които ще ви помогнат да създадете подходяща атмосфера в работното си пространство:

5. „Тук, там и навсякъде“: Разчистете бюрото си

Погледнете бюрото си.

Вероятно е затрупано с разхвърляни листа хартия, дреболии или една-две стари чаши за кафе.

Сега погледнете това бюро:

Изглежда странно удовлетворяващо, нали?

Когато подреждаме бюрото си, изпитваме чувство на удовлетворение. А когато се гордеем, сме мотивирани да постигнем целите си!

Подреденото бюро също така намалява разсейването, така че умът ви може да се концентрира върху задачата, която изпълнявате, и да не се губи в хаоса.

Откъде да започнете?

Не е добре бюрото ви да е прекалено празно – дръжте винаги на него купчина офис консумативи.

Също така е добра идея да подредите важните си документи, като сметки за комунални услуги и бизнес документи, и да ги съхранявате в цветни папки.

А ако получавате толкова много поща, колкото са получавали Бийтълс – определено трябва да си създадете пощенска станция!

6. „While My Guitar Gently Weeps”: Изберете подходяща фонова музика

В зависимост от това кого попитате, слушането на музика по време на работа може да ви разсейва или да ви въведе в състояние на хиперфокусиран дзен!

Когато става въпрос за избор на фонова музика, има пет типа хора:

Без шум, благодаря ви много. Имам нужда от музика. Lofi hip hop radio binges на Youtube Фонова атмосфера (вълни, вода) Само бял/кафяв шум

Не сте сигурни какво ви харесва?

Сега е най-доброто време да преоткриете себе си!

Ако ви липсват разговорите в офиса, докато работите дистанционно, препоръчваме Noisli.

Той генерира фонов шум, подобен на този в кафене или градска среда, който може да заглуши разсейващите фактори.

Ако търсите нещо напълно различно – разгледайте Brain.fm. Този сайт генерира инструментална музика в специфични дължини на вълните, за които е научно доказано, че повишават концентрацията.

7. „Strawberry Fields Forever”: Добавете успокояващи аромати на работното си място

Аромати като розмарин, лавандула и ягода могат да ви накарат да се почувствате добре – това са обичайни аромати, наистина.

Но сега тези съвети за работа от дома са и научно доказани!

Проучвания показват, че лавандулата и розмаринът могат да повишат бдителността.

И се оказва, че „щастието не е топло оръжие“... а ароматът на ягоди!

Дръжте дифузер с етерични масла близо до бюрото си и нека стресът се стопи, докато работите! Ако нямате масла под ръка, ароматизирани свещи или пресни билки също могат да свършат работа.

Стъпка 3: Създайте перфектната рутина

„Събудете се“,

„Кафе“,

„Душ“,

„Пътуване до работа“,

„Работа“.

Звучи ли ви познато?

Нашите ежедневни рутинни дейности ни помагаха да запазим здравия си разум през делничните дни и работното време.

Въпреки това, поради COVID-19, същата рутина вече не работи.

Нужно е нещо ново.

В началото на 60-те години The Beatles свиреха традиционна поп-рок музика, но всичко се промени, когато издадоха „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“.

Албумът звучеше като нищо, което е съществувало досега – и се превърна в огромен хит!

Ето как можете да промените рутината и стила си, точно като Бийтълс:

8. „Baby’s In Black”: Облечете се

Много хора приравняват „Работа от дома“ с „Работа без панталони!“

Зная, че е изкушаващо просто да се измъкнем от леглото и да работим по бельо, но...

Трябва да се принудите да станете и да се приготвите, точно както в обикновен работен ден.

Не е необходимо да носите тежки работни ризи, ако не искате – черна тениска ще свърши работа…но не забравяйте панталоните!

Подготовката за работа ви кара да се чувствате по-професионални и продуктивни.

Освен това, няма да бъдете изненадани, ако някой иска да се включите бързо във видеоразговор!

9. „Не ме безпокойте“: Дръжте телефона си в друга стая

Нашият свят е станал зависим от свързаността по начин, който никое предишно поколение не би могъл да си представи.

Макар това да може да бъде изключително полезно, то също така създава неограничени възможности за протакане.

Следващия път, когато работите от дома, опитайте следното:

Оставете телефона си в друга стая и го проверявайте само на предварително определени интервали.

Ако работата ви от разстояние изисква да провеждате разговори на всеки няколко минути, си купете отделен телефон за работа.

Този „резервен“ телефон трябва да има само най-необходимото – за да не се загубите в гледането на безкрайни видеоклипове за кафе „Далгона“!

Бонус: Разгледайте нашия наръчник за дигитално разчистване за още съвети!

10. „Осем дни в седмицата“: Поддържайте баланс между работата и личния живот

Преди, след като излезехте от офиса, можехте да продължите с живота си.

Но сега, без офис, от който да избягате, вашият работен живот се превърна във вашия личен живот.

Вероятно ще се наложи да работите по PowerPoint презентация в 4 сутринта!

Или…

Не губете контрол над живота си!

Определете си работно време за работа от разстояние, като заделите около 6 часа на ден за работа. Ако имате деца или семейство у дома, трябва да създадете основни правила.

В противен случай производителността ви може да пострада.

Ето някои правила, които можете да установите:

Затваряйте вратата на домашния си офис, докато работите

Разделете правилата и отговорностите с вашия партньор

Избягвайте да се занимавате с домакински задачи по време на работното време

Планирайте време за игра с децата си след работното време

11. „Ставайте по-добри“: Останете хидратирани и здрави

Мозъкът е всъщност просто лепкава капка вода.

Без вода нямате мозък.

Но повечето хора не пият необходимото количество вода на ден.

Дехидратацията може да доведе до огромно разнообразие от физически и психически последствия като пряк (и напълно предвидим) резултат.

Дръжте вода наблизо и пийте постоянно. Е... без да прекалявате, разбира се!

Водата ви поддържа бодри и здрави – две неща, които са полезни, ако искате да бъдете продуктивни.

12. „Толкова съм уморен“: Правете редовни почивки

Ако мозъкът ви имаше любим хештег в Instagram, той би бил #Wanderlust.

Умът ни се разсейва средно 15-20% от времето.

Така че, ако се опитате да работите продължително време – да речем 2 часа без почивка, най-вероятно ще загубите нишката на мисълта си по средата.

Как да запазите концентрацията си, докато работите дистанционно?

Като си вземате много почивки!

Тук на помощ идва техниката Помодоро.

Идеята е да разделите задачите си на 25-минутни блокове, с 5-минутна почивка между два блока. След като завършите четири такива блока, получавате награда под формата на 15-минутна почивка!

Тази техника може да ви помогне да свършите работата си по-бързо от всякога и да не изгубите ума си!

Бийтълс не биха били нищо без своите инструменти.

По същия начин, имате нужда от подходящите инструменти, които да ви помогнат да работите дистанционно:

13. „We Can Work It Out“: Опростете работния си процес с ClickUp

Какво е най-досадното нещо в работата от дома?

Постоянен поток от имейли и текстови съобщения от други служители.

Обикновено е хаотично да разберете какво трябва да направите през деня.

А координирането на задачите е още по-хаотично, когато всички работите от дома!

Но не се притеснявайте.

Ако вие и вашите служители искате по-ефективен начин за работа от разстояние, просто използвайте ClickUp.

Какво е ClickUp?

ClickUp е едно от най-високо оценените инструменти за управление на проекти от разстояние в света.

Той разполага с всички функции, от които се нуждаете, за да опростите работата си от разстояние, и още много други!

Ето как можете да използвате ClickUp, за да управлявате своя отдалечен екип:

1. Разпределяйте задачи на вашите дистанционни служители

ClickUp прави разпределянето на работния процес във вашия виртуален екип изключително лесно:

Можете да:

Добавете задачи и ги разпределете на отделни членове на екипа

Разделете задачите на по-малки подзадачи

Определете кои задачи трябва да бъдат изпълнени възможно най-скоро

Не се притеснявайте за пропуснати задачи!

Членовете на вашия отдалечен екип получават незабавно уведомление в момента, в който им бъде възложена работа.

2. Лесно проверявайте статуса на проектите

Искате да знаете състоянието на даден проект по всяко време на деня, без да бомбардирате екипа си с текстови съобщения?

Просто проверете сами с ClickUp!

ClickUp предлага няколко изгледа на проекти, които ви помагат да проверявате статуса на задачите на вашия отдалечен екип.

Можете да изберете:

Изглед на таблото : където задачите по проекта са изброени като карти в табло Kanban/Scrum

Изглед на списък : където задачите по проекта са представени в списък за проверка

Всяка от тези гледни точки сортира задачите ви според техния статус, като например „Отворени“, „В процес на изпълнение“, „Завършени“ и т.н.

По този начин можете да следите незабавно напредъка на проекта, докато работите дистанционно в домашния си офис.

Тази проста функция ще ви спести часове на седмица! Повече от достатъчно, за да се справите с всички тези мръсни чинии!

3. Проверявайте постоянно кой върху какво работи

Над какво работи вашият виртуален екип днес?

Влезте в изгледа ClickUp Box.

Този изглед показва върху какви задачи работят индивидуално членовете на вашия екип. Можете също да видите кой е претоварен с работа и кой може да поеме още няколко задачи.

4. Общувайте с екипа си в реално време

Как да обсъждате задачите с вашите дистанционни служители без лични разговори?

Мислите да ги замените с имейл?

Не, това работи само в романтичните комедии от 90-те години! Или ако сте носталгичен И влюбен.

И има толкова много видеоразговори, които можете да проведете на ден, без да видите нещо, което никога не можете да „изтриете“ от паметта си!

За щастие, ClickUp ще ви спести тези неприятности!

Откажете се от пощенската си кутия и вместо това чатете в ClickUp!

В ClickUp всяка задача има специална секция за коментари, така че можете да обсъждате задачата в реално време.

Вашият екип, работещ от разстояние, може дори да споделя файлове, връзки и други важни данни в коментарите.

Но чакайте, има още!

Можете дори да присвоявате коментари на членовете на вашия виртуален екип – за да сте сигурни, че те ще изпълнят това, което им казвате да направят!

Бонус съвет: ClickUp се интегрира със Slack!

14. „Няма да отнеме много време: Използвайте инструмент за отчитане на времето

Когато работим в офис, погледът ни е постоянно насочен към часовника.

Независимо дали са 5 минути от обедната почивка или 20 минути до края на работния ден, ние винаги съзнаваме, че времето минава.

Но когато работите от дома, времето губи всякакво значение.

Не знаем колко е часът, кой ден или седмица е!

И ако сте един от онези гениални програмисти, дори и това може да ви се случи!

В резултат на това може да се окажете, че работите по 12-13 часа на ден, без дори да го забележите!

Това е проблем, защото редовното извънредно работно време може да ви разбие сърцето – буквално!

Проследяването на времето не само ще ви предпази от преумора, но и ще ви помогне да поддържате работното си време.

Как да го направите?

Разширението за Chrome на ClickUp ви позволява да следите времето, прекарано в изпълнение на задачите ви.

Просто създайте задача в ClickUp и започнете да я проследявате!

Можете дори да зададете приблизително време за изпълнение на дадена задача, за да не прекарвате прекалено много време в работа.

Вече използвате програма за отчитане на работното време?

ClickUp се интегрира с множество инструменти за отчитане на времето, включително Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely и други. По този начин винаги можете да управлявате времето, което отделяте за проектите си!

15. „Искам да ви кажа“: Комуникирайте редовно с екипа си

Социалната изолация не означава да се затворите в жълтата си подводница!

Самотата на работното място може да навреди на производителността, креативността и уменията ви за вземане на решения.

Сега повече от всякога е време да поддържате връзки с вашите колеги, които също работят от разстояние.

Използвайте инструменти като Google Hangouts (сега се нарича Google Meet) и Zoom ( интегриран с ClickUp ), за да организирате срещи с екипа си.

Опитайте се да провеждате видеоразговори всеки ден – дори и да е само за 5 минути, за да проверите напредъка и благосъстоянието на екипа.

Няма да повярвате колко голяма разлика могат да направят!

Заключение

Независимо колко голям или малък е вашият бизнес – дистанционната работа е на дневен ред за всички.

И тъй като не можем да променим ситуацията, просто трябва да я приемем такава, каквато е. *

Въпреки това, да оставим нещата да се случват не означава, че не можем да бъдем продуктивни.

„Представете си всички хора

Работете от дома си в спокойствие!

Следвайки тези съвети и идеи за работа от дома, можете да бъдете по-продуктивни от всякога.

Но не можете да го направите само с домашния офис... трябва да се възползвате от някои безплатни инструменти за продуктивност като ClickUp. Той разполага с всички функции, от които се нуждаете, за да управлявате работата си от разстояние, да съхранявате идеи, да поддържате бизнеса си и да управлявате своите дистанционни служители!

Защо да не оставите ClickUp да бъде Пол Маккартни за вашия Джон Ленън и да позволите на вашата продуктивност да се изстреля?

Регистрирайте се в ClickUp още днес безплатно!