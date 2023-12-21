Колко часа трябва да работите на седмица, за да предотвратите изчерпване?

Ах, вечният въпрос: колко часа трябва да работите? В Съединените щати повечето корпоративни фирми определят средната работна седмица на 40 часа или повече.

Отговорът на този въпрос е по-сложен, отколкото си мислите. Не само видът на работата ви влияе на резултата, но и вашето отношение към баланса между работата и личния живот. Културните влияния, капацитетът и очакванията също играят роля тук. И окончателният отговор е: зависи.

Тук ще разгледаме по-подробно колко работни часа трябва да работите на седмица. Ще проучим рисковете както от недостатъчна, така и от прекомерна работа. Освен това ще ви предложим стратегии, с които да извлечете максимума от времето, което прекарвате в работа, без да се изтощавате. 🤩

Колко часа трябва да работите?

Колко часа трябва да работите всеки ден или всяка седмица? Отговорът зависи от това на какъв етап от професионалния си живот се намирате и от намирането на баланс, който работи за вас. Предприемачите, които стартират нов бизнес, трябва да очакват да работят по-дълго от професионалистите на средно ниво, които вече са успели да оптимизират процесите и да максимизират времето за редовните задачи.

Какъв е консенсусът относно това колко часа трябва да работите? Е, изглежда, че няма такъв. Но има няколко мнения по този въпрос. 👀

Гари Вайнерчук, известен маркетинг гуру, предизвика бурна реакция, когато заяви, че основателите на стартиращи компании трябва да работят по 18 часа на ден или повече през първата година. Идеята тук е, че всяка минута от събуждането ви трябва да бъде посветена на успеха на вашия бизнес в началото.

Илон Мъск е известен работохолик и е застъпил идеята за 80- до 120-часова работна седмица. Той казва, че натовареността е поносима, но включва спане в офиса, пропускане на хранения и често пропускане на душ – дори ако това ви прави малко луди.

В проучване на EuroNews се посочва, че пълноработните служители в Европа обикновено работят между 32 и 42 часа седмично. Европейците са известни с по-добрия си баланс между работата и личния живот в сравнение с американците, които се ръководят от офисната менталност „бъди първият, който идва, и последният, който си тръгва“.

Wired сподели историята на маркетингова агенция от Ливърпул, която изпробва шестчасов работен ден. Те установиха, че служителите са по-ефективни, но също така стават по-стресирани от натрупването на интензивна работа в по-кратки времеви интервали. Затова се спряха на три дълги работни дни и два по-къси работни дни за по-добър баланс.

Както можете да видите, отговорът на въпроса „Колко часа трябва да работите?“ зависи от културата, от това, върху какво работите, и от това, което ви прави щастливи. Независимо дали работите 40 часа седмично, малко повече или малко по-малко, вашата цел трябва да бъде да създадете идеалната работна седмица, която да максимизира производителността, без да се чувствате изтощени или отегчени на работното си място.

Рисковете от недостатъчна работа и преумора

Независимо дали имате работа на пълен работен ден или работите на непълен работен ден, прекалената или недостатъчната работа е вредна. Ако работите до изнемога, ще се почувствате изтощени и откъснати от задачата. Ако се отпуснете, ще изостанете и ще се почувствате стресирани, когато дойде време за оценка на работата ви. 📚

Ето някои от рисковете от преумората:

Лишаване от сън: Проучвания показват, че прекомерната натовареност с работа и Проучвания показват, че прекомерната натовареност с работа и липсата на сън всъщност могат да намалят производителността.

Високи нива на стрес: Дългите работни часове могат да доведат до стрес, който намалява способността ви да работите добре.

Неудовлетвореност: Работниците, които прекарват дълги часове в офиса, често изпитват неудовлетвореност от работата си, което увеличава нещастието им и често вреди на взаимоотношенията между служителите.

Проблеми с психичното и физическото здраве: Връзката между Връзката между изчерпването и психичното здраве е забележителна, като много работници, които прекарват дълги часове в офиса, се чувстват демотивирани, депресирани и тревожни.

Физически здравословни проблеми: Не само психическото ви здраве страда. Прекалено натоварените работни графици са Не само психическото ви здраве страда. Прекалено натоварените работни графици са свързани с повишен риск от сърдечни заболявания и други неразположения. Може да се чувствате без енергия и да не сте в състояние да тренирате или да извършвате други физически натоварващи дейности.

Нарушени взаимоотношения: Прекалената работа може да повлияе на способността ви да изграждате значими взаимоотношения в личния си живот. Лишавате се от време с семейството, приятелите и близките си, което води до чувство на откъснатост.

Недостатъчната заетост е също толкова лоша. Тя може да ви доведе до емоционално изтощение, като ви накара да се чувствате виновни, недостойни за похвали и притеснени за сигурността на работата си. В някои случаи ниската производителност може да доведе до депресия и тревожност, което прави трудно да се измъкнете от рутината.

Ето някои от основните рискове, свързани с недостатъчното работно време:

Вина: Ако не използвате времето си добре, може да се появи чувство на вина, когато не постигнете Ако не използвате времето си добре, може да се появи чувство на вина, когато не постигнете целите на проекта или други служители бъдат засегнати от пропуснатите от вас срокове за задачите.

Тревожност: Ако работите по-малко часове, отколкото би трябвало, и пропускате срокове, оценките на представянето могат да предизвикат тревожност и стрес.

Намалена сигурност на работното място: Когато не си вършите работата, прехраната ви е изложена на риск, което може да доведе до депресия и тревога.

Какви са алтернативните график за работа?

Алтернативни работни графици (AWS) е термин, използван за описание на гъвкави работни режими извън стандартната 40-часова работна седмица. Тази идея става все по-разпространена след пандемията и се фокусира върху изпълнението на определени задачи, когато е удобно, а не в рамките на определен брой часове.

Много компании внедряват AWS, за да подобрят благосъстоянието на служителите си и да увеличат ефективността. Идеята е да се даде възможност на служителите да изпълняват задачите си по време на най-продуктивните си часове. Независимо дали това е рано сутрин или късно вечер, мениджърите проследяват успеха на базата на задачи или проекти, а не на базата на работните часове всяка седмица.

Много компании определят основни работни часове. Това време е предназначено да помогне на екипите, които се нуждаят от сътрудничество, тъй като се очаква всички да са онлайн и да отговарят едновременно. Всеки служител може да реши кога и колко дълго да работи извън този времеви период. Резултатът е, че всеки прекарва различно количество време в работата си. 📊

Алтернативните работни графици включват и почивка от типичната петдневна работна седмица. Някои фирми имат по-къси три- или четиридневни работни седмици с по-дълги работни часове. Други разпределят задачите на шест дни, но с по-малко часове на ден.

Въвеждането на алтернативни работни графици включва определяне на ясни очаквания, особено ако позволявате на служителите да решават как да разпределят времето си. Това означава също, че мениджърите трябва да имат по-добър надзор и да използват инструменти за внимателно проследяване на напредъка, за да се избегнат забавяния в проектите.

Стратегии за максимално оползотворяване на работното време

Изборът на подходящо работно време всеки ден или всяка седмица не е толкова важен, колкото максималното оползотворяване на времето, когато работите. Като се фокусирате повече върху ефективната и ефикасна работа, можете да направите времето, което прекарвате на работа, наистина значимо, вместо да губите часове в сърфиране в интернет или социалните медии.

Ето някои стратегии за максимизиране на производителността и извличане на максимална полза от броя часове, които сте решили да работите. От съвети за управление на времето до подобряване на бизнес процесите, ще намерите всичко необходимо, за да свършите работата си по-добре и по-бързо.

Използвайте инструмент за отчитане на времето, за да спазвате сроковете

Много служители, особено тези с непълно работно време, гъвкави условия на работа и дистанционни работници, не знаят колко часа работят. Използвайте инструмент като ClickUp за проследяване на времето, прекарано по проекти, за да видите колко часа отнема изпълнението на всяка задача. ⏰

Получателите могат лесно да проследяват времето, прекарано по дадена задача, което се показва в прост падащ списък.

Като изпълнител или фрийлансър, това улеснява отчитането на часовете и изпращането на фактури. Като служител на пълно или непълно работно време с заплата, отчитането на времето ви прави по-ефективни. Можете да видите задачите, които отнемат най-много от времето ви, и да намерите начини да автоматизирате процесите, за да ги направите по-бързи и по-ефективни.

Най-хубавото е, че можете да следите времето от всяко устройство и от всяко място, където работите. Добавяйте бележки, за да предоставите контекст, ако дадена задача отнема повече време от очакваното. Създавайте етикети, за да категоризирате времето, прекарано по даден проект, и използвайте филтри за сортиране, за да видите пречките и областите, които могат да бъдат подобрени на часова база.

Създайте график на задачите с календарни изгледи, за да визуализирате работните процеси

За да максимизирате работното си време, трябва да знаете върху какво работите и кога. За служителите, които работят по различни проекти, създаването на календар може да бъде визуален инструмент, който да ви помогне да спазвате графика и да не пропускате важни срокове. Тази техника за управление на времето ви помага да бъдете организирани и ви гарантира, че сте на път към успеха. 🗓️

Бъдете продуктивни, като спазвате сроковете, управлявате графиците и организирате работния капацитет с помощта на календара на ClickUp. Добавете цветно кодиране, за да категоризирате работата по определени проекти, и използвайте флагове за приоритет, за да подчертаете най-важната или рискованата работа.

Управлявайте проекти и планирайте задачи в гъвкавия календар, за да поддържате синхронизация между екипите.

Създайте персонализирани полета, за да добавите контекст към всяка задача. Добавете зависимости, за да идентифицирате задачите, които чакат вашето внимание. След като приключите с нещо, използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да го преместите в следващия етап от вашия процес – и се насладете на добре свършената работа!

Разделете работата на управляеми задачи

Всички сме били в тази ситуация. Седите на бюрото си с огромен проект и не знаете откъде да започнете. Чувствайки се претоварени, започвате да работите по нещо друго или се впускате в социалните медии, за да избегнете изцяло работата. 👨🏽‍💻

Вместо това, използвайте инструмент като ClickUp Tasks, за да разделите работата на управляеми, по-малко плашещи проекти. Добавете няколко изпълнители към задачата, ако работите с друг колега, или използвайте коментари, за да опростите предаването на задачите за следващите стъпки.

Повишете яснотата в проектите си с персонализирани типове задачи и подобрете организацията в усилията си за управление на задачите.

Персонализираните подзадачи ви позволяват да разделите работата на по-малки части, за да можете да се концентрирате и да се чувствате удовлетворени от свършената работа. Превключвайте между различни изгледи, като списъци със задачи, табла и диаграми на Гант, в зависимост от това какво ви мотивира повече.

Определете приоритети и зависимости за задачите по проекта

Друг лесен начин да се разсеете на работа е да правите неща, които не са свързани с целите на компанията. Бъдете организирани и извлечете максимума от деня си, като създадете списъци с приоритетни задачи и подчертаете работата, която изисква най-много внимание. ⚠️

Приоритетите на задачите в ClickUp премахват необходимостта от предположения за максимизиране на производителността. С четири цвята флагчета, от които да избирате, маркирайте спешната работа с червено флагче и работете по списъка си със задачи, като присвоявате на всяка задача ниво на приоритет. По този начин, когато влезете в офиса или се логнете, ще знаете в какъв ред да работите по задачите.

Бързо преглеждайте, добавяйте, присвоявайте или коментирайте зависимости директно в задача в ClickUp.

ClickUp Dependencies ви дава още по-добра представа за работата и връзката между отделните задачи, върху които работите. Бързо ще видите кои задачи блокират друга работа, за да можете да се справите с тях първо и да предотвратите създаването на пречки по-нататък.

Откажете нова работа, ако сте на пълна заетост

Максимизирането на производителността не се състои само в използването на инструменти за управление на проекти. То означава също да знаете как да казвате „не“ и да информирате мениджърите, когато сте натоварени до краен предел. Ако постоянно отговаряте с „да“ на всяка молба, ще имате по-малко време за значима работа, която изисква вашето внимание. ⛔️

Сравнете визуално натоварването на екипа и проследявайте напредъка с изгледа на времевата линия в ClickUp.

Ако някой ви помоли да изпълните натоварени или рутинни задачи, откажете, ако нямате време. Предложете да автоматизирате конкретния процес или да използвате асистент или друг служител, който има повече капацитет за работата.

Ограничете многозадачността, за да избегнете разсейването

Изследванията показват, че многозадачността всъщност води до по-бавен напредък, тъй като губите време в преминаване от една задача към друга. Освен това, има по-голям риск да допуснете грешки или да не завършите задачата напълно, тъй като сте разсеяни. Известно като преминаване от един контекст към друг – процесът на преминаване от една несвързана задача към друга – тази практика може да навреди на производителността и да доведе до проблеми с проекта. 🛠️

Получете цялостен поглед, за да предвиждате и организирате по-добре ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара с ClickUp Home.

Вместо да се занимавате с много задачи едновременно, фокусирайте се върху една конкретна задача. Създайте дневен график с няколко основни задачи, които искате да изпълните. След това разделите работата и изпълнявайте по една задача наведнъж. Избягвайте изкушението да преминавате от една задача към друга, докато работите.

Отделете време за задълбочена работа

Едно от най-добрите умения за управление на времето е да отделяте време за задълбочена работа. По този начин имате определен брой часове, през които да се фокусирате върху най-важните задачи, без да се разсейвате.

Лесно преглеждайте и проследявайте приблизителното време за задачите в ClickUp за по-добро управление на ресурсите.

Използвайте инструменти за блокиране на времето, за да отделите части от времето си за конкретна работа. Може би това са няколко часа сутрин, за да се справите с управленски задачи, или няколко часа следобед, за да се потопите в разработването на продукти, маркетингови кампании или отчети за продажбите. Каквато и да е работата, групирайте сходни процеси в един времеви интервал и се фокусирайте върху работата за определения период само върху тези задачи.

Повишете производителността си, когато работите с ClickUp

Като собственик на бизнес или служител, решението колко часа трябва да работите е първата стъпка в управлението на времето и проектите. След това ще искате да се фокусирате върху максимизиране на времето, което прекарвате в работа.

В края на краищата, няма значение колко часа работите. Най-важното е да вършите добра работа и да оптимизирате времето, което отделяте за задачите си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете да работите по-ефективно. С инструментите за управление на задачите ще контролирате върху какво работите, как приоритизирате графика си и ще останете на пътя към успеха с календари и списъци със задачи. Освен това вградените автоматизации спестяват време, така че да можете да работите по-умно, а не по-усилено. 🙌