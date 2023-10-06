10-те най-добри инструмента за отчитане на работното време в агенции за творци, дизайнери и маркетинг специалисти през 2025 г.

Софтуерът за отчитане на работното време е като кристална топка, която разкрива скрити възможности за повишаване на производителността и рентабилността на вашата агенция. ?

С лесни за използване интерфейси и разширени функции за отчитане, тези инструменти улесняват проследяването на времето и могат да разкрият няколко тайни за успеха.

Въпросът е: Кой е най-добрият софтуер за отчитане на работното време за агенции?

Е, ние направихме проучването и имаме отговорите.

За да ви помогнем да намерите идеалното решение за вашия екип, съставихме този списък с 10-те най-добри инструмента за отчитане на работното време, с които можете да управлявате и оптимизирате времето си.

Какво е софтуер за отчитане на работното време в агенции?

Приложенията за отчитане на работното време в агенциите са популярни сред креативните, дизайнерските и маркетинговите агенции. Тези инструменти отчитат платените часове, които членовете на вашия екип и фрийлансърите прекарват в различни задачи и проекти, за да повишат производителността.

Това води до по-прецизно фактуриране, по-голяма прозрачност на проектите и по-лесно бюджетиране на проектите. Тези решения предоставят точни данни за отчитане на работното време, които ви помагат да анализирате производителността и да приложите най-добрите техники за управление на времето за бъдещи проекти.

Инструментите за отчитане на работното време служат и като софтуер за наблюдение на служителите, като повишават производителността на екипа и рентабилността на проектите. Това може да бъде от голямо значение за мениджмънта на дигитални агенции и проектните мениджъри, които редовно работят с отдалечени екипи. ?

Най-добрите приложения за отчитане на работното време могат да заместят приложенията за проследяване на цели, като станат неразделна част от работния процес. Членовете на екипа могат да видят как прекарват времето си, какви цели трябва да постигнат и да получават актуална информация в реално време за напредъка си.

Как да изберете най-добрия инструмент за отчитане на работното време за агенция

Най-добрият софтуер за отчитане на работното време зависи от вашата агенция, бранш и работния процес. Ето някои ключови неща, които трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време за малки предприятия:

10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време в агенции през 2024 г.

Готови ли сте да намерите подходящия софтуер за отчитане на работното време, с който да оптимизирате работния процес на вашата агенция и да подобрите финансовите си резултати?

Следете ни, за да сравните 10-те най-добри инструмента за отчитане на работното време за точно този случай на употреба. Намерете ключови функции, ограничения, рецензии, цени и още.

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за отчитане на работното време в ClickUp.

ClickUp е най-добрият софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, който помага на екипи, креативни агенции и компании от различни индустрии да повишат производителността си и да спестят ценно време. Той предлага стотици усъвършенствани функции, които ви позволяват да централизирате всичките си проекти в една платформа за управление на работата.

Задавайте приблизителни времена, проследявайте времето в ClickUp, извличайте отчети за времето, следете фактурираните часове и много други, като използвате един от многото инструменти за проследяване на времето на проектите в ClickUp. А за да бъдете в крак с вашите стратегии за управление на времето, докато управлявате работната си натовареност от всеки ъгъл, изберете от над 15 персонализирани изгледа на ClickUp, включително Gantt, Timeline, Calendar и Table.

ClickUp предлага и обширна библиотека с готови шаблони и над 1000 интеграции за ускоряване на всеки процес. ⏱️

Етикетите за отчитане на времето позволяват на екипа да види подробна информация за това къде се изразходва времето, така че процесите да могат да бъдат непрекъснато подобрявани.

ClickUp предлага стотици предварително създадени автоматизации за справяне с ежедневните задачи, а освен това ClickUp AI може да ви помогне да пишете имейли, публикации в социалните медии, резюмета от срещи, публикации в блогове и много други.

ClickUp AI може да генерира безкраен брой типове документи, като проектни брифинги, планове за уроци и други документи, за да ускори работния ви процес.

Накратко, ние оптимизирахме ClickUp за творчески агенции, които се нуждаят от цялостно управление на проекти и отчитане на работното време на служителите. И можете да получите достъп до повечето функции безплатно – не се изисква кредитна карта.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматичните функции за отчитане на работното време ви позволяват да задавате почасови тарифи, да отчитате фактурираното време, да изчислявате работните часове, да добавяте бележки и да преглеждате отчети, за да подобрите производителността на агенцията.

Уеб приложение, мобилно приложение и приложение за настолни компютри, за да се гарантира съвместимост с почти всяко устройство.

Хиляди шаблони за всичко – от управление на ресурси, разходи по проекти и фактури на клиенти до мозъчна атака и планиране на проекти.

Интеграции с над 1000 други инструмента, включително Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub и Zoom.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споделят, че им е било необходимо време, за да се запознаят с многобройните функции за управление на проекти на ClickUp.

ClickUp AI се предлага само с платени планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител при годишно плащане; 10 USD/месец на потребител при месечно плащане

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Harvest

чрез Harvest

Софтуерът за отчитане на работното време Harvest има за цел да оптимизира процеса на фактуриране и да създава точни времеви разписания. Той помага на агенциите да генерират отчети, да фактурират клиенти и да проследяват бюджетите на проектите от един единствен интерфейс.

Най-добрите функции на Harvest

Софтуерът за отчитане на работното време точно записва времето на свободно практикуващите и служителите, позволява ви да задавате разрешения за това, което всеки човек може да вижда, и генерира леки отчети за работното време.

Инструментите за отчитане на екипа, проследяване на разходите и бюджетиране на проекти помагат да се намали изтощението и да се подобри финансовият резултат.

Можете да настроите автоматично фактуриране и да приемате онлайн плащания чрез PayPal и Stripe.

Интеграцията с инструменти като QuickBooks, Asana, Jira и GitHub подобрява и унифицира работния процес на вашата агенция.

Ограничения на Harvest

Някои потребителски отзиви посочват, че Harvest няма толкова разширени функции в сравнение с други приложения за отчитане на работното време и инструменти за управление на проекти.

Безплатната версия е ограничена до основни функции, един потребител и два проекта.

Цени на Harvest

Безплатно завинаги

Pro: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Harvest

G2: 4,3/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

3. Продуктивен

чрез Productive

Productive е мощен инструмент за отчитане на работното време, който помага на отделните лица и екипи да бъдат организирани и фокусирани. Той предлага също така подробно управление на задачите, отчитане на работното време, инструменти за сътрудничество в екип и автоматично фактуриране, за да ви освободи време за други неща. ?

Най-добрите функции за продуктивност

Проследявайте времето, прекарано за всяка задача, за да анализирате къде членовете на екипа и мениджърите могат да подобрят ефективността си.

Отчетите и анализите предоставят данни за производителността на екипа и идентифицират областите, които могат да бъдат подобрени.

Инструментите за сътрудничество ви позволяват да споделяте документи, да оставяте коментари и да комуникирате в реално време.

Интеграциите с платформи като Slack, Trello и Asana обединяват съществуващия ви работен процес.

Ограничения на производителността

Някои потребителски отзиви споменават ограничени функции за фактуриране за клиентски проекти.

Няма безплатен план (потребителите могат да изпробват Productive безплатно с 14-дневен пробен период)

Продуктивно ценообразуване

Essential : 11 $/месец на потребител

Професионална : 28 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за продуктивност

G2: 4,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

4. Hubstaff

чрез Hubstaff

Hubstaff е инструмент за наблюдение на служителите, който проследява времето на дистанционните служители и фрийлансърите. Той предоставя автоматично изчисляване на заплатите, проследяване на времето и подробни отчети за производителността, за да покаже на мениджърите как членовете на екипа им прекарват времето си. ?

Най-добрите функции на Hubstaff

Функциите за отчитане на времето включват отчитане на фактурираните часове, GPS проследяване и мониторинг на мишката и клавиатурата.

Автоматизираните системи за изчисляване на заплатите обработват плащанията на служителите въз основа на данни за отчитане на работното време, за да ги направят по-ефективни.

Потребителите получават достъп до допълнителни инструменти за управление на проекти, които помагат за организирането на задачите по проекта.

Интеграцията с популярни приложения като Asana, GitHub и Trello подобрява сътрудничеството в екипа

Ограничения на Hubstaff

Някои рецензенти съобщават за проблеми с точното отчитане на времето по време на срещи и липса на автоматично отчитане при преминаване от една задача към друга.

Минимум двама потребители за всички планове и няма безплатен план (потребителите могат да изпробват Hubstaff с 14-дневна безплатна пробна версия)

Цени на Hubstaff

Стартово ниво : 7 $/месец на потребител

Grow : 9 $/месец на потребител

Екип : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1400 отзива)

5. Wrike

чрез Wrike

Wrike е популярен софтуер за управление на проекти, който помага на агенциите и екипите да управляват сроковете и да оптимизират работните процеси. Той включва подробно отчитане на времето, комуникация в реално време, функции за проследяване на задачите и автоматично отчитане на проектите.

Най-добрите функции на Wrike

Функцията за отчитане на времето позволява на потребителите да регистрират колко време прекарват в задачи и проекти, като предоставя на мениджърите информация за тяхната производителност.

Десетки готови шаблони за проекти за разработка на софтуер, маркетингови кампании и др.

Инструментите за сътрудничество включват споделяне на файлове, коментиране в реално време и @споменавания, за да помогнат на екипите да работят заедно и да постигнат повече.

Интеграции с популярни инструменти като Slack, Salesforce, Google Drive и Microsoft Teams.

Ограничения на Wrike

Някои потребители съобщават, че интерфейсът не е интуитивен, което затруднява навигацията и разбирането на функциите на Wrike.

Безплатната версия не предлага достъп до проследяване на времето и няколко други разширени функции; платените версии имат минимални изисквания за потребители, вариращи от двама до пет.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3400+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2400 отзива)

6. RescueTime

чрез RescueTime

RescueTime е лесен за използване инструмент за отчитане на работното време за свободни професионалисти и други специалисти. Той отчита времето, прекарано в изпълнение на задачи, генерира подробни отчети и може да блокира разсейващи уебсайтове, за да подобри производителността и концентрацията. ?‍?

Най-добрите функции на RescueTime

Инструментът за отчитане на работното време предоставя подробни отчети за това как служителите прекарват времето си на компютъра и мобилните устройства.

Функциите за поставяне на цели позволяват на служителите и мениджърите да определят цели за това как искат да прекарват времето си и да проследяват напредъка си съответно.

Блокирането на уебсайтове позволява на екипите да блокират определени уебсайтове по време на работното време, за да увеличат производителността и да намалят разсейването.

Интеграцията със Slack, Google Calendar и Outlook улеснява непрекъснатото сътрудничество и унифицирания работен процес.

Ограничения на RescueTime

Някои отзиви посочват, че интерфейсът е остарял, което затруднява навигацията в приложението и отчитането на времето.

RescueTime е създаден за индивидуални потребители и може да не разполага с функциите на по-мощния софтуер за отчитане на работното време в агенции.

Цени на RescueTime

RescueTime Lite : Безплатен

RescueTime: 12 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за RescueTime

G2: 4. 1/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

7. VeriClock

чрез VeriClock

Vericlock е софтуер за отчитане на работното време за малки предприятия. Той отчита работното време на служителите въз основа на система за отчитане на влизане и излизане, предоставя инструменти за управление на проекти и генерира фактури въз основа на отработените часове.

Най-добрите функции на VeriClock

Функцията за отчитане на работното време позволява на служителите да регистрират часовете си на работа, без да е необходима система с терминал или електронна таблица.

Автоматичното изчисляване на извънредния труд намалява риска от човешка грешка при изплащането на допълнителните часове на служителите.

Инструментите за отчитане на работното време могат да генерират точни фактури въз основа на отработените часове на служителите и да създават персонализирани отчети за проследяване на производителността на служителите.

Интеграцията с счетоводни платформи като QuickBooks, PeachTree и Sage улеснява изчисляването на заплатите и счетоводството

Ограничения на VeriClock

В някои отзиви се споменава, че служителите не разбират приложението или им е трудно да регистрират ръчно отработените часове.

Само един платен план; няма безплатен план (потребителите могат да изпробват VeriClock безплатно с 14-дневен пробен период)

Цени на VeriClock

VeriClock: 10 $/месец плюс 5 $/потребител

Оценки и рецензии за VeriClock

G2: 4,8/5 (3+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

8. Clockify

чрез Clockify

Clockify е приложение за отчитане на работното време в агенции, което позволява на потребителите да управляват отчитаните часове и да проследяват колко време прекарват в отделни задачи. То предлага и инструменти за управление на проекти, сътрудничество и автоматично фактуриране, за да спести време и да повиши рентабилността. ?

Най-добрите функции на Clockify

Функцията за отчитане на работното време позволява на мениджърите и членовете на екипа да подобрят производителността въз основа на подробни отчети.

Настолните, мобилните и уеб приложенията са съвместими с повечето устройства, включително Android, iOS, macOS, Windows, Linux и Chrome.

Функциите за управление на екипа и интегрирано отчитане позволяват на потребителите да управляват екипи, да проследяват напредъка на проектите, да генерират отчети за използването на времето и др.

Интеграцията с популярни инструменти като Trello, Asana, Jira, Github и Wrike централизира сътрудничеството и комуникацията в екипите.

Ограничения на Clockify

Някои рецензенти съобщават за чести грешки на потребителите и затруднения при внасянето на промени в табелите за отчитане на работното време, когато е необходимо.

Безплатният план не предлага достъп до разширени функции като фактуриране, отпуски и планиране.

Цени на Clockify

Безплатно

Основен пакет: 3,99 $/месец на потребител

Стандартен: 6,99 $/месец на потребител

Pro: 9,99 $/месец на потребител

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 150 отзива) Capterra: 4,7/5 (над 4600 отзива)

9. Time Doctor

чрез Time Doctor

Софтуерът за отчитане на работното време Time Doctor работи добре за фирми и агенции от всякакъв мащаб. Той позволява на потребителите да управляват и регистрират времето си за индивидуални задачи и проекти, за да предоставят подробни отчети и информация за производителността.

Най-добрите функции на Time Doctor

Автоматизираното отчитане на работното време и почивките елиминира необходимостта от ръчни актуализации и повишава точността и съответствието на работните часове.

Подробни функции за наблюдение на служителите, като записване на натисканията на клавишите, наблюдение на уебсайтове и екранни снимки, дават на мениджърите подробна представа за това, какво правят членовете на екипа.

Автоматизираното създаване на фактури, използващо отследяваното време за всеки служител, спестява време и намалява риска от човешка грешка.

Интеграцията с десетки платформи като WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto и Bitbucket помага да се поддържат всички и всичко на една и съща страница.

Ограничения на Time Doctor

Някои потребителски отзиви съобщават за проблеми със синхронизацията и потребителските разрешения, което води до увеличаване на грешките в работните графици на служителите.

Няма безплатен план (Time Doctor позволява на потребителите да изпробват приложението без кредитна карта с 14-дневен безплатен пробен период).

Цени на Time Doctor

Основен : 7 $/месец на потребител

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Премиум : 20 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

10. Paydirt

чрез Paydirt

Paydirt е прост софтуер за фактуриране и отчитане на работното време за свободни професионалисти, агенции и малки предприятия. Този инструмент за отчитане на работното време е проектиран с оглед на членовете на екипа, което го прави бърз и лесен за отчитане на фактурираните часове. Paydirt предлага също така функции за автоматично фактуриране, управление на екипа и бизнес отчети.

Най-добрите функции на Paydirt

Софтуерът за отчитане на времето позволява на служителите да регистрират до 60 минути неотчетено време в началото на работната си сесия, ако са забравили да стартират таймера.

Допълнителните бюджетни прогнози за всяка задача или проект помагат на екипите да се придържат към плана въз основа на почасовата ставка на потребителя и средното време, прекарано в подобни дейности.

Създавайте подробни отчети, за да разберете производителността на екипа и да получите информация за оптимизиране на работния процес.

Интеграцията с инструменти като Trello, Chrome, Basecamp и Redbooth позволява на служителите да отчитат времето си, независимо от това къде и как работят.

Ограничения на Paydirt

Липсата на обратна връзка в популярните платформи за ревюта затруднява оценката на стандартното преживяване с софтуера за отчитане на работното време на Paydirt.

Планът Starter е ограничен до трима клиенти; няма безплатен план (потребителите могат да изпробват PayDirt с 14-дневен безплатен пробен период).

Цени на Paydirt

Стартово : 8 $/месец за един потребител

Hustler : 16 $/месец за един потребител

Co-op : 29 $/месец за трима потребители

Малък екип : 49 $/месец за шест потребители

Голям екип : 79 $/месец за 10 потребители

Агенция: 149 $/месец за 20 потребители

Оценки и рецензии на Paydirt

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Останете на път, винаги

Ето го! 10-те най-добри решения за отчитане на работното време в агенции за 2024 г. С тези инструменти на ваше разположение можете да проследявате производителността на екипа си, да подобрите управлението на проектите и да прогнозирате резултатите, използвайки подробни анализи и отчети.

Въпреки че всички тези опции предлагат страхотни функции, трябва да признаем, че никоя от тях не може да се сравни с функционалността на ClickUp. С хиляди функции и интеграции, тази платформа, която предлага всичко на едно място, е точно това, от което се нуждаете. ✨

Защо чакате? Време е да синхронизирате членовете на екипа си. Регистрирайте се в ClickUp още днес!