10-те най-добри инструмента за отчитане на работното време в агенции за творци, дизайнери и маркетинг специалисти през 2025 г.

Софтуерът за отчитане на работното време е като кристална топка, която разкрива скрити възможности за повишаване на производителността и рентабилността на вашата агенция. ?
С лесни за използване интерфейси и разширени функции за отчитане, тези инструменти улесняват проследяването на времето и могат да разкрият няколко тайни за успеха.
Въпросът е: Кой е най-добрият софтуер за отчитане на работното време за агенции?
Е, ние направихме проучването и имаме отговорите.
За да ви помогнем да намерите идеалното решение за вашия екип, съставихме този списък с 10-те най-добри инструмента за отчитане на работното време, с които можете да управлявате и оптимизирате времето си.
Какво е софтуер за отчитане на работното време в агенции?
Приложенията за отчитане на работното време в агенциите са популярни сред креативните, дизайнерските и маркетинговите агенции. Тези инструменти отчитат платените часове, които членовете на вашия екип и фрийлансърите прекарват в различни задачи и проекти, за да повишат производителността.
Това води до по-прецизно фактуриране, по-голяма прозрачност на проектите и по-лесно бюджетиране на проектите. Тези решения предоставят точни данни за отчитане на работното време, които ви помагат да анализирате производителността и да приложите най-добрите техники за управление на времето за бъдещи проекти.
Инструментите за отчитане на работното време служат и като софтуер за наблюдение на служителите, като повишават производителността на екипа и рентабилността на проектите. Това може да бъде от голямо значение за мениджмънта на дигитални агенции и проектните мениджъри, които редовно работят с отдалечени екипи. ?
Най-добрите приложения за отчитане на работното време могат да заместят приложенията за проследяване на цели, като станат неразделна част от работния процес. Членовете на екипа могат да видят как прекарват времето си, какви цели трябва да постигнат и да получават актуална информация в реално време за напредъка си.
Как да изберете най-добрия инструмент за отчитане на работното време за агенция
Най-добрият софтуер за отчитане на работното време зависи от вашата агенция, бранш и работния процес. Ето някои ключови неща, които трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време за малки предприятия:
- Интеграции: Изберете приложение за отчитане на работното време в агенции, което работи с вашите съществуващи инструменти, за да оптимизирате работния си процес и да подобрите ефективността.
- Съвместимост: Най-добрите софтуерни опции за отчитане на работното време разполагат с приложения за настолни компютри, уеб и мобилни устройства. Те трябва да са съвместими с Android, iOS, Windows, macOS, Linux и Chrome, за да има подходящо решение за всеки.
- Шаблони: Спестете време, като изберете инструмент, който предлага шаблони за отчитане на работното време, шаблони за консултации, шаблони за работни графици и др.
- Сътрудничество: Намерете инструмент, който позволява на екипа ви да сътрудничи в реално време за по-добро управление на клиентите, управление на задачите и ефективност.
- Автоматизация: Някои от най-добрите софтуери за отчитане на работното време в агенциите разполагат с функции за автоматизация, които се занимават с въвеждането на работното време, създаването на график и дори фактурирането, за да имате повече свободно време.
10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време в агенции през 2024 г.
Готови ли сте да намерите подходящия софтуер за отчитане на работното време, с който да оптимизирате работния процес на вашата агенция и да подобрите финансовите си резултати?
Следете ни, за да сравните 10-те най-добри инструмента за отчитане на работното време за точно този случай на употреба. Намерете ключови функции, ограничения, рецензии, цени и още.
1. ClickUp
ClickUp е най-добрият софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, който помага на екипи, креативни агенции и компании от различни индустрии да повишат производителността си и да спестят ценно време. Той предлага стотици усъвършенствани функции, които ви позволяват да централизирате всичките си проекти в една платформа за управление на работата.
Задавайте приблизителни времена, проследявайте времето в ClickUp, извличайте отчети за времето, следете фактурираните часове и много други, като използвате един от многото инструменти за проследяване на времето на проектите в ClickUp. А за да бъдете в крак с вашите стратегии за управление на времето, докато управлявате работната си натовареност от всеки ъгъл, изберете от над 15 персонализирани изгледа на ClickUp, включително Gantt, Timeline, Calendar и Table.
ClickUp предлага и обширна библиотека с готови шаблони и над 1000 интеграции за ускоряване на всеки процес. ⏱️
ClickUp предлага стотици предварително създадени автоматизации за справяне с ежедневните задачи, а освен това ClickUp AI може да ви помогне да пишете имейли, публикации в социалните медии, резюмета от срещи, публикации в блогове и много други.
Накратко, ние оптимизирахме ClickUp за творчески агенции, които се нуждаят от цялостно управление на проекти и отчитане на работното време на служителите. И можете да получите достъп до повечето функции безплатно – не се изисква кредитна карта.
Най-добрите функции на ClickUp
- Автоматичните функции за отчитане на работното време ви позволяват да задавате почасови тарифи, да отчитате фактурираното време, да изчислявате работните часове, да добавяте бележки и да преглеждате отчети, за да подобрите производителността на агенцията.
- Уеб приложение, мобилно приложение и приложение за настолни компютри, за да се гарантира съвместимост с почти всяко устройство.
- Хиляди шаблони за всичко – от управление на ресурси, разходи по проекти и фактури на клиенти до мозъчна атака и планиране на проекти.
- Интеграции с над 1000 други инструмента, включително Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub и Zoom.
Ограничения на ClickUp
- Някои потребители споделят, че им е било необходимо време, за да се запознаят с многобройните функции за управление на проекти на ClickUp.
- ClickUp AI се предлага само с платени планове.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 USD/месец на потребител при годишно плащане; 10 USD/месец на потребител при месечно плащане
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Рейтинги и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)
2. Harvest
Софтуерът за отчитане на работното време Harvest има за цел да оптимизира процеса на фактуриране и да създава точни времеви разписания. Той помага на агенциите да генерират отчети, да фактурират клиенти и да проследяват бюджетите на проектите от един единствен интерфейс.
Най-добрите функции на Harvest
- Софтуерът за отчитане на работното време точно записва времето на свободно практикуващите и служителите, позволява ви да задавате разрешения за това, което всеки човек може да вижда, и генерира леки отчети за работното време.
- Инструментите за отчитане на екипа, проследяване на разходите и бюджетиране на проекти помагат да се намали изтощението и да се подобри финансовият резултат.
- Можете да настроите автоматично фактуриране и да приемате онлайн плащания чрез PayPal и Stripe.
- Интеграцията с инструменти като QuickBooks, Asana, Jira и GitHub подобрява и унифицира работния процес на вашата агенция.
Ограничения на Harvest
- Някои потребителски отзиви посочват, че Harvest няма толкова разширени функции в сравнение с други приложения за отчитане на работното време и инструменти за управление на проекти.
- Безплатната версия е ограничена до основни функции, един потребител и два проекта.
Цени на Harvest
- Безплатно завинаги
- Pro: 12 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Harvest
- G2: 4,3/5 (над 700 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)
3. Продуктивен
Productive е мощен инструмент за отчитане на работното време, който помага на отделните лица и екипи да бъдат организирани и фокусирани. Той предлага също така подробно управление на задачите, отчитане на работното време, инструменти за сътрудничество в екип и автоматично фактуриране, за да ви освободи време за други неща. ?
Най-добрите функции за продуктивност
- Проследявайте времето, прекарано за всяка задача, за да анализирате къде членовете на екипа и мениджърите могат да подобрят ефективността си.
- Отчетите и анализите предоставят данни за производителността на екипа и идентифицират областите, които могат да бъдат подобрени.
- Инструментите за сътрудничество ви позволяват да споделяте документи, да оставяте коментари и да комуникирате в реално време.
- Интеграциите с платформи като Slack, Trello и Asana обединяват съществуващия ви работен процес.
Ограничения на производителността
- Някои потребителски отзиви споменават ограничени функции за фактуриране за клиентски проекти.
- Няма безплатен план (потребителите могат да изпробват Productive безплатно с 14-дневен пробен период)
Продуктивно ценообразуване
- Essential: 11 $/месец на потребител
- Професионална: 28 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- Ultimate: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за продуктивност
- G2: 4,6/5 (над 30 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)
4. Hubstaff
Hubstaff е инструмент за наблюдение на служителите, който проследява времето на дистанционните служители и фрийлансърите. Той предоставя автоматично изчисляване на заплатите, проследяване на времето и подробни отчети за производителността, за да покаже на мениджърите как членовете на екипа им прекарват времето си. ?
Най-добрите функции на Hubstaff
- Функциите за отчитане на времето включват отчитане на фактурираните часове, GPS проследяване и мониторинг на мишката и клавиатурата.
- Автоматизираните системи за изчисляване на заплатите обработват плащанията на служителите въз основа на данни за отчитане на работното време, за да ги направят по-ефективни.
- Потребителите получават достъп до допълнителни инструменти за управление на проекти, които помагат за организирането на задачите по проекта.
- Интеграцията с популярни приложения като Asana, GitHub и Trello подобрява сътрудничеството в екипа.
Ограничения на Hubstaff
- Някои рецензенти съобщават за проблеми с точното отчитане на времето по време на срещи и липса на автоматично отчитане при преминаване от една задача към друга.
- Минимум двама потребители за всички планове и няма безплатен план (потребителите могат да изпробват Hubstaff с 14-дневна безплатна пробна версия)
Цени на Hubstaff
- Стартово ниво: 7 $/месец на потребител
- Grow: 9 $/месец на потребител
- Екип: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Hubstaff
- G2: 4,3/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 1400 отзива)
5. Wrike
Wrike е популярен софтуер за управление на проекти, който помага на агенциите и екипите да управляват сроковете и да оптимизират работните процеси. Той включва подробно отчитане на времето, комуникация в реално време, функции за проследяване на задачите и автоматично отчитане на проектите.
Най-добрите функции на Wrike
- Функцията за отчитане на времето позволява на потребителите да регистрират колко време прекарват в задачи и проекти, като предоставя на мениджърите информация за тяхната производителност.
- Десетки готови шаблони за проекти за разработка на софтуер, маркетингови кампании и др.
- Инструментите за сътрудничество включват споделяне на файлове, коментиране в реално време и @споменавания, за да помогнат на екипите да работят заедно и да постигнат повече.
- Интеграции с популярни инструменти като Slack, Salesforce, Google Drive и Microsoft Teams.
Ограничения на Wrike
- Някои потребители съобщават, че интерфейсът не е интуитивен, което затруднява навигацията и разбирането на функциите на Wrike.
- Безплатната версия не предлага достъп до проследяване на времето и няколко други разширени функции; платените версии имат минимални изисквания за потребители, вариращи от двама до пет.
Цени на Wrike
- Безплатно
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- Pinnacle: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Wrike
- G2: 4. 2/5 (3400+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 2400 отзива)
6. RescueTime
RescueTime е лесен за използване инструмент за отчитане на работното време за свободни професионалисти и други специалисти. Той отчита времето, прекарано в изпълнение на задачи, генерира подробни отчети и може да блокира разсейващи уебсайтове, за да подобри производителността и концентрацията. ??
Най-добрите функции на RescueTime
- Инструментът за отчитане на работното време предоставя подробни отчети за това как служителите прекарват времето си на компютъра и мобилните устройства.
- Функциите за поставяне на цели позволяват на служителите и мениджърите да определят цели за това как искат да прекарват времето си и да проследяват напредъка си съответно.
- Блокирането на уебсайтове позволява на екипите да блокират определени уебсайтове по време на работното време, за да увеличат производителността и да намалят разсейването.
- Интеграцията със Slack, Google Calendar и Outlook улеснява непрекъснатото сътрудничество и унифицирания работен процес.
Ограничения на RescueTime
- Някои отзиви посочват, че интерфейсът е остарял, което затруднява навигацията в приложението и отчитането на времето.
- RescueTime е създаден за индивидуални потребители и може да не разполага с функциите на по-мощния софтуер за отчитане на работното време в агенции.
Цени на RescueTime
- RescueTime Lite: Безплатен
- RescueTime: 12 долара на месец на потребител
Оценки и рецензии за RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)
7. VeriClock
Vericlock е софтуер за отчитане на работното време за малки предприятия. Той отчита работното време на служителите въз основа на система за отчитане на влизане и излизане, предоставя инструменти за управление на проекти и генерира фактури въз основа на отработените часове.
Най-добрите функции на VeriClock
- Функцията за отчитане на работното време позволява на служителите да регистрират часовете си на работа, без да е необходима система с терминал или електронна таблица.
- Автоматичното изчисляване на извънредния труд намалява риска от човешка грешка при изплащането на допълнителните часове на служителите.
- Инструментите за отчитане на работното време могат да генерират точни фактури въз основа на отработените часове на служителите и да създават персонализирани отчети за проследяване на производителността на служителите.
- Интеграцията с счетоводни платформи като QuickBooks, PeachTree и Sage улеснява изчисляването на заплатите и счетоводството.
Ограничения на VeriClock
- В някои отзиви се споменава, че служителите не разбират приложението или им е трудно да регистрират ръчно отработените часове.
- Само един платен план; няма безплатен план (потребителите могат да изпробват VeriClock безплатно с 14-дневен пробен период)
Цени на VeriClock
- VeriClock: 10 $/месец плюс 5 $/потребител
Оценки и рецензии за VeriClock
- G2: 4,8/5 (3+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)
8. Clockify
Clockify е приложение за отчитане на работното време в агенции, което позволява на потребителите да управляват отчитаните часове и да проследяват колко време прекарват в отделни задачи. То предлага и инструменти за управление на проекти, сътрудничество и автоматично фактуриране, за да спести време и да повиши рентабилността. ?
Най-добрите функции на Clockify
- Функцията за отчитане на работното време позволява на мениджърите и членовете на екипа да подобрят производителността въз основа на подробни отчети.
- Настолните, мобилните и уеб приложенията са съвместими с повечето устройства, включително Android, iOS, macOS, Windows, Linux и Chrome.
- Функциите за управление на екипа и интегрирано отчитане позволяват на потребителите да управляват екипи, да проследяват напредъка на проектите, да генерират отчети за използването на времето и др.
- Интеграцията с популярни инструменти като Trello, Asana, Jira, Github и Wrike централизира сътрудничеството и комуникацията в екипите.
Ограничения на Clockify
- Някои рецензенти съобщават за чести грешки на потребителите и затруднения при внасянето на промени в табелите за отчитане на работното време, когато е необходимо.
- Безплатният план не предлага достъп до разширени функции като фактуриране, отпуски и планиране.
Цени на Clockify
- Безплатно
- Основен пакет: 3,99 $/месец на потребител
- Стандартен: 6,99 $/месец на потребител
- Pro: 9,99 $/месец на потребител
- Enterprise: 11,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Clockify
- G2: 4,5/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 4600 отзива)
9. Time Doctor
Софтуерът за отчитане на работното време Time Doctor работи добре за фирми и агенции от всякакъв мащаб. Той позволява на потребителите да управляват и регистрират времето си за индивидуални задачи и проекти, за да предоставят подробни отчети и информация за производителността.
Най-добрите функции на Time Doctor
- Автоматизираното отчитане на работното време и почивките елиминира необходимостта от ръчни актуализации и повишава точността и съответствието на работните часове.
- Подробни функции за наблюдение на служителите, като записване на натисканията на клавишите, наблюдение на уебсайтове и екранни снимки, дават на мениджърите подробна представа за това, какво правят членовете на екипа.
- Автоматизираното създаване на фактури, използващо отследяваното време за всеки служител, спестява време и намалява риска от човешка грешка.
- Интеграцията с десетки платформи като WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto и Bitbucket помага да се поддържат всички и всичко на една и съща страница.
Ограничения на Time Doctor
- Някои потребителски отзиви съобщават за проблеми със синхронизацията и потребителските разрешения, което води до увеличаване на грешките в работните графици на служителите.
- Няма безплатен план (Time Doctor позволява на потребителите да изпробват приложението без кредитна карта с 14-дневен безплатен пробен период).
Цени на Time Doctor
- Основен: 7 $/месец на потребител
- Стандартен: 10 $/месец на потребител
- Премиум: 20 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)
10. Paydirt
Paydirt е прост софтуер за фактуриране и отчитане на работното време за свободни професионалисти, агенции и малки предприятия. Този инструмент за отчитане на работното време е проектиран с оглед на членовете на екипа, което го прави бърз и лесен за отчитане на фактурираните часове. Paydirt предлага също така функции за автоматично фактуриране, управление на екипа и бизнес отчети.
Най-добрите функции на Paydirt
- Софтуерът за отчитане на времето позволява на служителите да регистрират до 60 минути неотчетено време в началото на работната си сесия, ако са забравили да стартират таймера.
- Допълнителните бюджетни прогнози за всяка задача или проект помагат на екипите да се придържат към плана въз основа на почасовата ставка на потребителя и средното време, прекарано в подобни дейности.
- Създавайте подробни отчети, за да разберете производителността на екипа и да получите информация за оптимизиране на работния процес.
- Интеграцията с инструменти като Trello, Chrome, Basecamp и Redbooth позволява на служителите да отчитат времето си, независимо от това къде и как работят.
Ограничения на Paydirt
- Липсата на обратна връзка в популярните платформи за ревюта затруднява оценката на стандартното преживяване с софтуера за отчитане на работното време на Paydirt.
- Планът Starter е ограничен до трима клиенти; няма безплатен план (потребителите могат да изпробват PayDirt с 14-дневен безплатен пробен период).
Цени на Paydirt
- Стартово: 8 $/месец за един потребител
- Hustler: 16 $/месец за един потребител
- Co-op: 29 $/месец за трима потребители
- Малък екип: 49 $/месец за шест потребители
- Голям екип: 79 $/месец за 10 потребители
- Агенция: 149 $/месец за 20 потребители
Оценки и рецензии на Paydirt
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
Останете на път, винаги
Ето го! 10-те най-добри решения за отчитане на работното време в агенции за 2024 г. С тези инструменти на ваше разположение можете да проследявате производителността на екипа си, да подобрите управлението на проектите и да прогнозирате резултатите, използвайки подробни анализи и отчети.
Въпреки че всички тези опции предлагат страхотни функции, трябва да признаем, че никоя от тях не може да се сравни с функционалността на ClickUp. С хиляди функции и интеграции, тази платформа, която предлага всичко на едно място, е точно това, от което се нуждаете. ✨
Защо чакате? Време е да синхронизирате членовете на екипа си. Регистрирайте се в ClickUp още днес!