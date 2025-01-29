10-те най-добри алтернативи на Scoro за управление на проекти и задачи [избрани от експерти]

Започването на нов проект е толкова страшно, колкото и вълнуващо. Ще бъде ли успешен или ще се превърне в поредната поучителна история? 👀

Истината е, че вашите решения играят решаваща роля за бъдещето на вашия проект, а изборът на качествен софтуер за управление на проекти е стъпка в правилната посока. Съществува положителна корелация между използването на такъв софтуер и ефективността на проектите – всъщност, цели 77% от всички високопроизводителни проекти са били управлявани с тези специализирани инструменти!

Цялостна платформа като Scoro улеснява ефективното управление на проекти и задачи, предоставя полезна информация и в крайна сметка допринася за по-добри бизнес резултати. Съществуват обаче и много други инструменти за управление на проекти, които предлагат сходни функционалности.

Ако сте пробвали Scoro, но не ви е харесал, не се връщайте към старите таблици и имейли. Разгледайте нашия списък с 10 способни алтернативи на Scoro, придружен с подробен анализ на основните им функции, ограничения и цени, и изберете тази, която отговаря на целите на вашия проект! ✌️

Какво е Scoro?

Scoro интегрира различни функционалности в една унифицирана платформа, която ви позволява да:

Като събира цялата информация, свързана с проектите, на едно място, от предложенията на клиенти до фактурирането, Scoro насърчава по-доброто сътрудничество между екипите по продажбите, доставките и финансите.

Освен това, персонализираните табла на Scoro ви дават реална картина в реално време на статуса на проектите, крайните срокове и други ключови показатели в тази софтуерна решение за управление на проекти. Функцията за диаграми на Гант ви позволява да визуализирате графиците на проектите, което ви помага да приоритизирате задачите въз основа на крайните срокове.

Когато става въпрос за финанси, Scoro съхранява, анализира и прогнозира финансови показатели. Това позволява на бизнеса да оптимизира разпределението на ресурсите и да управлява паричния поток проактивно. 💸

CRM функциите на Scoro ви позволяват да проследявате взаимодействията, продажбите и историята на всеки клиент, като ви дават 360-градусова представа за вашите клиентски взаимоотношения. Тази платформа има разширени функции, което се отразява в малко по-високата цена. Ако не се нуждаете от всичките й екстри, може да си струва да разгледате алтернативите на Scoro.

Какво трябва да имате предвид, преди да изберете алтернатива на Scoro?

След като напълно оцените нуждите на вашия бизнес, използвайте тези насоки, за да изберете алтернатива на Scoro, която е подходяща за вас:

Основни възможности: Уверете се, че платформата предлага необходимите ви функции, независимо дали става въпрос за : Уверете се, че платформата предлага необходимите ви функции, независимо дали става въпрос за управление на проекти , CRM функционалности или нещо друго. Персонализиране: Потърсете система, която може да бъде адаптирана към вашите специфични бизнес процеси. Сътрудничество в екип : Платформата трябва да улеснява комуникацията и сътрудничеството между членовете на екипа, в идеалния случай в реално време. Полезни показатели : една добра система трябва да предлага полезни данни чрез богати табла или отчети. Мащабируемост: Изберете платформа, която може да се адаптира към растежа на вашия бизнес, било то чрез добавяне на нови функции или чрез възможност за обработка на повече данни и потребители. Съвместимост с трети страни: Проверете дали платформата може да се интегрира безпроблемно с другите инструменти, които вашата компания използва в момента, като например инструменти за маркетинг или комуникация. Обслужване на клиенти: Уверете се, че има достатъчна поддръжка, независимо дали чрез център за помощ, чат поддръжка или директни линии за обслужване на клиенти. Отзиви: Проверете отзивите и оценките на потребителите за продукта, за да се запознаете с удовлетвореността на клиентите и често срещаните проблеми (ако има такива).

Управлявайте проектите си по-ефективно: 10-те най-добри алтернативи на Scoro, които да проучите

Въпреки че Scoro предлага широк набор от функции и оптимизира много бизнес операции, той не е непременно идеалното решение за всяка организация. Независимо дали търсите по-специализирани функции, бюджетни опции или може би различно потребителско изживяване, следният списък с 10-те най-добри алтернативи на Scoro има по нещо за всеки!

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е една от най-гъвкавите алтернативи на Scoro, благодарение на своето изчерпателно решение за управление на проекти. Всъщност, софтуерът е продукт №1 на G2 за управление на проекти за 2023 г.! 🌞

С този мощен инструмент за управление на проекти можете да управлявате всеки аспект от портфолиото си от проекти, независимо дали става дума за организиране на работни процеси, проследяване на срокове или разпределяне на ресурси.

Визуализирайте и планирайте работния си процес с помощта на над 15 персонализируеми изгледа, като списъци, диаграми на Гант, календари или табла. Таблата на ClickUp обединяват важни показатели за проекта, като напредъка на екипа, статуса на задачите и отчитането на времето.

Записвайте точно времето, прекарано в задачи и проекти в ClickUp

В основата на всеки ефективен екип е отличното управление на задачите, а функцията ClickUp Tasks го прави лесно. От разбиването на сложни задачи на подзадачи до приоритизирането им въз основа на спешност, ClickUp гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Спестете часове всяка седмица, като използвате ClickUp Automations и Recurring Tasks, за да се освободите от натоварената работа. Имате нужда от повече свободно време? Шаблонът за управление на задачи на ClickUp помага на мултифункционалните екипи да изпълняват задачите си в кратки срокове, като предоставя ефективна рамка за планиране и наблюдение на ежедневните задачи.

В AI-базирания ClickUp Docs имате единно пространство за цялата документация по проектите. Сътрудничеството по проектни брифинги и графици за доставка в реално време и свързването на важни документи с работни потоци гарантират безпроблемно изпълнение на задачите.

ClickUp AI революционизира управлението на документи, като усъвършенства вашето писане, обобщава документи и генерира стандартни елементи като бележки от срещи и имейли. Не е ли това най-добрият помощник в работата? 🤖

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Едно от най-големите предимства на ClickUp е неговата широка интеграция. Платформата може да се свърже с над 1000 инструмента безплатно, което я прави чудесен избор за бизнеса в специфични софтуерни екосистеми.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Настройката може да бъде предизвикателство за начинаещите (но подробните уроци от екипа на ClickUp я улесняват).

Мобилните приложения биха могли да използват повече функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Asana

Asana предлага комбинация от гъвкавост и функционалност, идеална за екипи от всякакъв размер, включително и за мултифункционални екипи. Разделете проектите на лесноразбираеми части, за да ви е по-лесно да видите кой какво прави и до кога.

Това, което наистина отличава Asana, са визуалните функции, които ви помагат да разберете проекта си с един поглед. Използвайте времеви линии, за да видите как напредва проектът, и диаграми на Гант за по-подробен преглед на графиците и зависимостите между задачите.

Освен това Asana предлага редица софтуерни интеграции. Вече използвате Slack, Google Drive или Microsoft Teams? Можете безпроблемно да интегрирате тези платформи за гладък работен процес.

Най-добрите функции на Asana

Визуални времеви линии за проследяване на проекти

Функция за зависимости за управление на взаимоотношенията между задачите

Подзадачи за разбиване на сложни работни процеси

Персонализирани шаблони

Над 100 интеграции

Ограничения на Asana

Управлението на документи може да се нуждае от подобрение

Новите потребители преминават през период на обучение

Цени на Asana*

Basic : Безплатен завинаги

Премиум : 10,99 $/месец на потребител

Бизнес : 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4,3/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 рецензии)

3. Rodeo Drive

Rodeo Drive разполага с много от стандартните функции, които бихте очаквали от платформа за управление на проекти. Тя ви помага да следите времето, прекарано в задачите, и ви показва как се развива проектът ви от гледна точка на бюджета. Тя също така позволява на вас и вашия екип да управлявате лесно статуса на задачите с удобна функция за плъзгане и пускане.

Това, което прави Rodeo Drive специален, е персонализираната поддръжка за фактуриране за всеки проект и клиент. Можете да настроите фактуриране, което протича фаза по фаза, и да очертаете паричните потоци. Освен това инструментът ви позволява да следите специалните тарифи и условия за плащане за различни клиенти!

Най-добрите функции на Rodeo Drive

Сравнение в реално време на планираните дейности и действителните разходи

Планиране на задачи с плъзгане и пускане в изглед на времевата линия

Персонализирани фактури и фактуриране на етапи

Интегрирано управление на контактите с клиенти и доставчици

Разширени функции за отчитане управление на натоварването

Ограничения на Rodeo Drive

Използването на функцията за планиране на капацитета може да бъде предизвикателство.

Тъй като това е сравнително нов продукт, все още има някои бъгове.

Цени на Rodeo Drive

Безплатно

Achiever: 14,99 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Rodeo Drive

G2 : 4,3/5 (по-малко от 10 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (по-малко от 10 рецензии)

4. Monday. com

Имате нужда от нещо по-ориентирано към клиента? Monday.com улеснява сътрудничеството с клиенти чрез контролиран гост достъп до проекти. Този инструмент също така предлага възможности за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и маркетинг на съдържание. Благодарение на тази полезна комбинация от функции, той е сред най-пълните алтернативи на Scoro в нашия списък!

Управлявайте вашите проекти с функции за управление на потенциални клиенти и контакти и проследяване на сделки, и използвайте специализирани шаблони за продажби и CRM работни процеси.

Платформата разполага с Kanban табло за визуално представяне на състоянието на проекта, както и с интегрирани инструменти за фактуриране и издаване на фактури.

Той предлага ясни визуални графики и диаграми на Гант, които ви помагат лесно да разберете напредъка на проекта, проследяване на етапите, за да спазите графика на проектите, и проследяване на разходите, за да не надхвърлите бюджета.

Най-добрите функции на Monday.com

Контролиран достъп на гости и клиенти

Вградени CRM възможности

Удобно за ползване визуално управление на проекти

Интегрирани инструменти за фактуриране и издаване на фактури

Персонализирани шаблони за различни индустрии

Ограничения на Monday.com

Интерфейсът не е особено интуитивен.

Ограничени възможности за търсене в сравнение с други софтуери за управление на проекти

Цени на Monday.com*

Безплатно

Basic : 8 $/месец на потребител

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Pro : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Monday. com оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (8500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

5. Wrike

Wrike използва изкуствен интелект и машинно обучение за оптимизиране на работните процеси. С помощта на своя пакет Work Intelligence, базиран на изкуствен интелект, можете да прогнозирате и управлявате рисковете по проектите, да автоматизирате създаването на задачи и да подобрите сътрудничеството между членовете на екипа.

Освен това платформата предлага динамични, интерактивни диаграми на Гант, които са полезни за планиране и коригиране на графиците на проектите. Можете дори да чатите с членовете на екипа и да споделяте документи директно в изгледа на диаграмата на Гант.

Wrike може да се похвали с впечатляващ набор от над 400 интеграции с приложения за продуктивност. За тези, които използват премиум плана Pinnacle, са достъпни и специализирани функции като проследяване на бюджета, фактуриране и издаване на фактури. 🧾

Най-добрите функции на Wrike

Work Intelligence пакет с изкуствен интелект и машинно обучение

Интерактивни диаграми на Гант за планиране на проекти

Функции за проследяване на бюджета, фактуриране и издаване на фактури

Над 400 интеграции

Ограничения на Wrike

Липсва функция за чат

Ограничени възможности за отчитане

Цени на Wrike*

Безплатно

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с отдела по продажбите

Pinnacle: Свържете се с отдела по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4. 2/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2500 отзива)

6. Infinity

Infinity е многофункционален инструмент с богат набор от функции, който ви позволява да организирате работата си точно както искате. Изберете от различни изгледи като колони, таблици и календари, за да покажете задачите и проектите си.

За да започнете бързо, Infinity предоставя повече от 50 персонализирани шаблона, пригодени за различни работни сценарии.

Infinity е сред първите, които са възприели изкуствения интелект. С Infinity AI получавате препоръки, базирани на изкуствен интелект, които ви помагат да генерирате креативни идеи, да подобрите вземането на решения и да повишите производителността.

Ако екипът ви се затруднява да събира вътрешна или външна информация, започнете да събирате данни с персонализираните формуляри на Infinity. Те ви позволяват да събирате обратна връзка и да прикачвате подкрепящи документи. 📝

Най-добрите функции на Infinity

Високо персонализирани работни процеси с сортиране, филтриране и групиране

Препоръки, базирани на изкуствен интелект, за творчески работни процеси

Персонализирани формуляри за обратна връзка и събиране на данни

Над 50 персонализируеми шаблона

Автоматизация на процесите

Безкрайни ограничения

Може да бъде сложно за използване

Възможностите за автоматизация са ограничени

Цени на Infinity*

Basic : 3,75 $/месец на потребител

Pro : 6 $/месец на потребител

Неограничен : 74 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за персонализирана оферта

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Infinity

G2 : 4,6/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

7. Jira

Създаден първоначално за разработка на софтуер, Jira се отличава в Agile разработката и проследяването на бъгове. Той включва функции като Scrum и Kanban табла за различни проектни нужди, пътни карти за планиране на цялостната картина и стабилна система за отчитане с повече от 15 вида отчети.

Това предоставя информация в реално време, помагайки на екипите да коригират приоритетите си и да се фокусират върху важните неща.

В допълнение към основните си функции, Jira ви позволява да присвоявате различни роли, като разработчик, репортер и зрител, на потребителите за персонализиран достъп. Той също така се гордее с над 3000 софтуерни интеграции в различни категории, което го прави гъвкав и адаптивен към различни работни среди.

Jira е част от екосистемата на Atlassian и предлага пълен достъп до софтуера за управление на работата за бизнес екипи.

Най-добрите функции на Jira

Агилна разработка с Scrum и Kanban табла

Надеждно проследяване на проблеми

Изчерпателни пътни карти за планиране на цялостната картина

Над 3000 интеграции

Интелигентни контроли за достъп

Поддържа пълен достъп до Jira Work Management

Ограничения на Jira

Потребителският интерфейс не изглежда удобен за някои потребители.

Функциите за отчитане могат да бъдат подобрени за управление на проекти

Цени на Jira

Безплатно за до 10 потребители

Стандартен : 8,15 $/месец на потребител

Премиум : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Цена от 141 000 долара/година

Data Center: Започва от 42 000 долара/лиценз

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4,3/5 (над 5500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 500 рецензии)

Разгледайте тези решения за управление на ИТ операции!

8. Productive

Въпреки името си, Productive е много повече от приложение за продуктивност. Това е едно гише, насочено към агенции, които се нуждаят от помощ при управлението на всичко – от проекти и взаимоотношения с клиенти до финанси и сътрудничество в екипа.

Това, което го прави добре балансирана алтернатива на Scoro, са добре обмислените му функционалности за проследяване на времето, управление на задачи, управление на бюджети, изпращане на фактури и дори следене на представянето на вашия екип по продажбите. Productive предлага и надеждни анализи, които предоставят информация в реално време за представянето на вашата агенция. 📊

С функции като съвместна работа с документи и инструменти за комуникация с клиенти, Productive улеснява по-добрата работа в екип и държи всички, включително и вашите клиенти, в течение.

Най-добрите функции за продуктивност

Разширени възможности за проследяване на бюджета и фактуриране

Подробна информация за продажбения фуния

Решения за проследяване на времето, разпределение на ресурсите и управление на задачите

Сътрудничество по документи с редактиране в реално време

Финансови отчети и показатели

Ограничения на производителността

Биха могли да се използват повече опции за персонализиране

Липсва подходяща интеграция с електронна поща

Продуктивни цени*

Essential : 9 $/месец на потребител

Професионална : 24 $/месец на потребител

Ultimate и Enterprise: Свържете се с Productive

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за продуктивност

G2 : 4,6/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (70+ отзива)

9. Trello

Trello използва табло в стил Kanban, където можете да създавате карти за задачи, а тези карти могат да съдържат богата информация като задачи, крайни срокове и прикачени файлове.

Една от отличителните характеристики на Trello е „Butler“ – система за автоматизация, която помага да се сведе до минимум ръчната работа по проектите. С едно натискане на бутон Butler може да премести карта, да маркира членове на екипа и много други.

Trello предлага и различни „Power-Ups” или плъгини, които можете да добавите, за да подобрите възможностите на таблото си. Те варират от интеграции с друг софтуер като Slack и Jira до функции като разширени списъци за проверка и клавишни комбинации.

Платформата разполага с ресурсни центрове, които ви помагат да адаптирате инструмента за различни случаи на употреба, което допринася за качествено потребителско преживяване. Но това е по-скоро приложение за продуктивност, отколкото специализиран инструмент за управление на проекти.

Най-добрите функции на Trello

Табло в стил Kanban за управление на задачи

Възможности за автоматизация с Butler

Персонализирани шаблони

Над 180 софтуерни интеграции

Богат център за ресурси

Ограничения на Trello

Интерфейсът може да е труден за разбиране

Някои потребители го намират за неподходящ за сложни проекти.

Цени на Trello*

Безплатно

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 17,50 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 22 500 отзива)

10. ProofHub

ProofHub има стандартни функции за управление на проекти, но е особено силен в сътрудничеството, като предлага инструменти като дискусионни форуми и групови чатове. Можете дори да правите съобщения, да маркирате хора и да планирате събития директно на платформата! 📅

Софтуерът се отличава и с отчетността и административния контрол. Получавате подробни отчети за проектите, които показват статуса, крайния срок и ефективността на всеки член на екипа.

Може да искате да персонализирате нивото на достъп за различните членове на екипа или да поканите хора, които нямат акаунт в ProofHub, като гости. По този начин всеки разполага с необходимата информация за контекстуална комуникация и сътрудничество.

Интересното е, че ProofHub предлага сравнително рядко срещана фиксирана цена за неограничен брой потребители.

Най-добрите функции на ProofHub

Разширени функции за сътрудничество

Удобни отчети за проекти

Разнообразие от изгледи на проектите

Настройваеми административни контроли

Опции за бърз достъп

Ограничения на ProofHub

Сравнително слаб контрол върху известията

Ограничени интеграции

Цени на ProofHub*

Essential : 45 $/месец

Ultimate Control: 89 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ProofHub

G2 : 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (80+ отзива)

Опитайте управлението на проекти с ClickUp: едно кликване над останалите

Намерихте ли идеалния заместител на Scoro? Макар че не е лесно да се намерят идентични продукти, много от опциите в нашия списък впечатляват с богатия си набор от функции.

Ако Scoro не ви допада, ClickUp се отличава като гъвкава и лесна за използване платформа, пълна с функции за екипи от всякакъв размер. И най-хубавото е, че безплатният му план е доста богат, така че можете да разгледате всичките му невероятни функции без никакви ограничения!

Регистрирайте се сега, заслужава си да кликнете! 🤩