10-те най-добри приложения за отчитане на работното време през 2025 г.

Разбира се, възможността да управлявате времето си и резултатите от работата си би била чудесна.

Но знаете ли какво би било още по-добре? Да имате приложение, което да се грижи за всичко от начало до край!

И не, не говорим за някакви измислени инструменти, които ще се появят като по магия през 2065 г.

Става дума за приложения за отчитане на работното време—10 от които ще разгледаме в този изчерпателен наръчник.

Готови ли сте да управлявате времето като експерт?

Какво да търсите в приложенията за отчитане на работното време?

Приложенията за отчитане на работното време функционират като инструмент за проследяване на времето и предоставят цифрово решение за нуждите на вашия бизнес, свързани с управлението на времето. Има много приложения за отчитане на работното време, от които можете да избирате.

Преди да се впуснете в различните приложения, нека разгледаме параметрите за проследяване на времето, които трябва да имате предвид при избора на приложение за отчитане на работното време, което е подходящо за вас:

Защо: От решаващо значение е да определите какво искате да постигнете с приложението за отчитане на работното време. Искате ли да намалите усилията, които полагате за записване и изчисляване на часовете? Да научите колко време служителите ви отделят за задачите си или да дигитализирате процесите си по управление на човешките ресурси? Определете модела на работното време на екипа си, за да се възползвате от приложенията за отчитане на работното време Въпрос: Приложението за отчитане на работното време записва ли всички еработни часове на служителите? Двойственост: Приложението за отчитане на работното време трябва да проследява както присъствието, така и времето, а не как ръчно използвате електронни таблици или онлайн карти за отчитане на работното време. Предимства: Приложението за отчитане на работното време трябва да ви спести: време, което иначе бихте прекарали в водене на отчети разходи по отношение на текущите разходи време, което иначе би било изразходвано за водене на документация разходите по отношение на текущите разходи Хостинг или онлайн?: Анализирайте дали се нуждаете от хостинг или онлайн приложение за отчитане на работното време. Вторият вариант е по-разумен избор, тъй като не се налага да правите ъпгрейди или да харчите хиляди долари за настройки.

10-те най-добри приложения за отчитане на работното време, които да използвате през 2024 г.

При толкова много опции е трудно да изберете най-доброто приложение за отчитане на работното време; тук на помощ идва нашето проучване.

Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри приложения за отчитане на работното време, които можете да използвате, за да проследявате работното си време и да управлявате графиците безпроблемно.

Лесно преглеждайте и проследявайте времевите оценки за задачите в ClickUp за по-добро управление на ресурсите

Сред многото функции, които предлага ClickUp, това е преди всичко инструмент за продуктивност.

ClickUp разполага с мощна функция за проследяване на времето по проекти, която ви помага да проследявате времето си от всяко устройство. А ако използвате Chrome, платформата предлага удобен плъгин — разширението ClickUp за Chrome — за проследяване на времето.

Разширението ClickUp Chrome обединява пет от най-различаващите се функции на управлението на проекти в едно невероятно приложение. Създавайте задачи, проследявайте времето, съхранявайте екранни снимки, добавяйте уебсайтове в отметки, запазвайте бележки и прикачайте имейли – всичко това от разширението ClickUp Chrome.

Независимо дали искате да фактурирате клиентите си навреме, да добавите подробни бележки към отчитането на работното време или да създадете етикети за проследяване на продължителността на даден проект, функцията за отчитане на работното време на ClickUp отговаря на всички тези изисквания.

Използвайте шаблона за управление на времето на ClickUp, за да оптимизирате графика си и да увеличите производителността си интуитивно.

Добре изготвеният график е от съществено значение, за да се гарантира, че вашите проекти напредват навреме и в рамките на бюджета. Ето тук на помощ идва шаблона за управление на времето на ClickUp!

Един бърз поглед върху положителните страни на приложенията за отчитане на работното време на ClickUp:

Много лесно е за използване от начинаещи потребители благодарение на шаблоните за работни часове

Приложението предлага надеждни функции за отчитане и се интегрира безпроблемно във вашата технологична платформа.

Приложението предлага отличен изглед на натоварването, който дава обща представа за вътрешното управление на ресурсите.

За да повторим, ClickUp е отличен инструмент за управление на проекти, а вградените му функции за управление на времето са също толкова добри и работят безпроблемно заедно.

Най-добрите функции на ClickUp:

Проследявайте времето от таблети и мобилни приложения за отчитане на работното време, като просто натиснете бутона „Инсталирай“

Преглеждайте капацитета на екипа на седмична или месечна база, като използвате изгледа „Работна натовареност“

Проследявайте отработените часове и експериментирайте с други видове автоматизирани опции за управление на работния процес

Използвайте възможностите за отчитане, за да получите информация за това как служителите прекарват времето си (и как да го подобрите)

Етикетирайте, категоризирайте и създавайте бележки към времевите записи

Ограничения на ClickUp:

В момента възможностите на това мобилно приложение за отчитане на работното време са донякъде ограничени, но в следващите няколко месеца се очакват допълнителни подобрения.

Тъй като това е инструмент за продуктивност, може да се наложи да се научите да го използвате, особено ако искате просто да следите работното време.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Clockify

чрез Clockify

Clockify е приложение за отчитане на работното време и изготвяне на табели с интересни шаблони за регистриране на работното време — използвайте го, за да проследявате работното време за множество проекти за неограничен брой потребители.

Въпреки че е безплатно приложение за отчитане на работното време, Clockify се използва от водещи марки като Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO и други.

Подобно на другите приложения за отчитане на работното време в този списък, Clockify също ви позволява да проследявате присъствието, производителността и отработените часове.

Най-добрите функции на Clockify:

Таймер: Проследявайте работните часове в реално време

Timesheet: Записвайте седмичните дейности по различни проекти и задачи

Календар : Свържете се с Google Calendar или Outlook и преглеждайте дните в 5-, 15-, 30- или 60-минутни времеви блокове

Автоматично проследяване: Проследявайте как прекарвате времето си в уебсайтове и приложения и вижте пълна разбивка на това, което използвате и кога

Киоск: Отбелязвайте работното време от споделено устройство с PIN код

Ограничения на Clockify:

Безплатната версия на Clockify е базова и включва множество ограничения на ключови функции; разширените възможности са достъпни само в абонаментната версия.

Някои потребители съобщават, че програмата е бавна и понякога може да не отговаря

Отмяната е възможна само онлайн, а потребителят трябва да изпрати имейл – досаден и мъчителен начин за управление на задачите, според някои потребители.

Цени на Clockify:

Basic (Администрация) : 3,99 $ на потребител/месец, фактурирано ежегодно

Стандартен (Работно време и фактуриране) : 5,49 $ на потребител/месец, фактурирано ежегодно

Pro (Печалба и производителност) : 7,99 $ на потребител/месец, фактурирани ежегодно

Enterprise (контрол и сигурност): 11,99 $ на потребител/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Clockify:

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4600 отзива)

3. Timesheet

Timesheet е за потребители, които са винаги в движение – независимо дали сте заседнали в трафика или пътувате често, Timesheet ви позволява да проследявате работното си време, без да отваряте приложението.

Друго предимство, което може да ви интересува, е, че не се нуждаете от отделно приложение, за да въведете времето. Освен това, потребителите не се нуждаят от допълнително обучение, за да започнат да го използват.

Отчетите за работното време също са по-лесни за извличане и изпращане до отдел „Човешки ресурси“. Timesheet е добро приложение за отчитане на работното време на пазара за проследяване на отпуските и седмичните часове на служителите.

Най-добри функции на Timesheet:

WLAN и Geofencing технология : WLAN и Geofencing технологията на това приложение за отчитане на работното време ви позволява лесно да проследявате работното време. Задайте типа автоматизация и оставете приложението да поеме контрола

Timesheet автоматично ще проследява работното ви време, когато влезете в определено място или използвате предварително зададена точка за достъп и спрете

Ограничения на времевите разписания:

Някои потребители съобщават, че приложението не е достатъчно ефективно, когато става въпрос за проследяване на времето в реално време, особено за служители, които искат да отчитат работното си време.

Ако нуждите на клиента от проследяване на времето са обширни и сложни, това приложение може да не отговаря на изискванията

Цени на Timesheet:

Basic: Безплатно завинаги

Плюс : 5 $/месец

Pro: 10 $/месец/потребител

Оценки и рецензии за Timesheet:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Sling

чрез Sling

Всички сме използвали приложения за задачи, за да отбелязваме нещата от списъка си. Но какво да кажем за задачите за проследяване на времето?

Sling е добро приложение, когато става въпрос за приложение за отчитане на работното време на служителите. Следете работното време на служителите и синхронизирайте веднага техните работни листове, което води до безпроблемен процес на изчисляване на заплатите.

Това приложение за отчитане на работното време ви позволява също да разгледате в детайли какво е причината за неточностите в отчитането на работното време на служителите (ако има такива). Проследявайте периодите като извънреден труд и почивни дни и проверявайте географското местоположение или смени на вашите служители.

Най-добрите функции на Sling:

Проследяването на времето става по-лесно, защото можете да превърнете смартфона си в приложение за отчитане на работното време

Предлага опционален киоск за проследяване на работното време на служителите

Автоматично синхронизира работните часове на служителите с ведомостите за заплати, като същевременно предоставя опция за експортиране

Ограничения на Sling:

Някои потребители съобщават, че приложението замръзва и продължава да се зарежда; те трябва да рестартират приложението, за да продължат да работят, което може да бъде досадно.

Други потребители също съобщават, че получават множество известия и сигнали за чатове, в които не участват пряко.

Цени на Sling:

Безплатно (неограничен брой служители, мениджъри и местоположения)

Премиум : 1,70 $ на потребител на месец

Бизнес: 3,40 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Sling:

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

5. Replicon

чрез Replicon

Replicon е унифициран софтуер за проследяване на времето за проекти, заплащане, фактуриране и съответствие.

Благодарение на точните си времеви разписания, приложението повишава производителността с 10-15% и подобрява рентабилността на проектите с 10%.

Най-добрите функции на Replicon:

ZeroTime: Наскоро пусната функция за проследяване на времето, базирана на изкуствен интелект, която автоматично записва данните за работата и времето на вашите служители във всички над 100 цифрови приложения, които те използват, като Asana, Slack, Jira, Zoom и други.

Чатботът, базиран на изкуствен интелект , помага за проследяването на времето под формата на разговор и предоставя достъп до актуализации в реално време относно подадените времеви отчети.

Проследяването в реално време предлага видимост на местоположението на служителите, за да контролирате отдалечените (и полеви) екипи от дома си

Ограничения на Replicon:

Някои потребители съобщават, че отчетите на приложението могат да бъдат подобрени

Липсата на таймер в табела за отчитане на работното време е ограничение за много потребители

Цени на Replicon:

Project Time Tracking Suite: Цена от 12 $/месец

Пакет продукти за отчитане на работното време и присъствието : Започва от 6 $/месец

Professional Services Automation Suite: Цена от 29 $/месец

Оценки и рецензии за Replicon:

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

6. Harvest

чрез Harvest

Инструментите за отчитане на работното време в агенциите често са високо оценявани за подобряване на производителността (и с право).

Harvest е един от тези софтуери за отчитане на работното време, който изпраща дискретни напомняния, за да следите ежедневното си работно време.

Приложението е интуитивно и лесно за използване, което гарантира, че вашият екип ще го използва за проследяване на проекти и работни часове.

Най-добрите функции на Harvest:

Приложения за различни настолни компютри (Mac и PC), мобилни устройства (iOS и Android) и уеб браузъри

50+ интеграции с популярни приложения и инструменти

Ограничения на Harvest:

За някои потребители отчетите не са достатъчно подробни

Намирането на проекти в приложението е една от най-големите трудности на Harvest според активните потребители

Цени на Harvest:

Harvest : 0 $ безплатно завинаги

Harvest Pro: 10,80 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Harvest:

G2: 4. 3/5 (790+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (570+ отзива)

7. Inch

чрез Inch

Най-големият страх на работодателите е да се уверят, че служителите са на правилното място, когато се регистрират при пристигане и напускане. Приложението Inch time clock се грижи за този проблем с прецизност.

Независимо дали искате да експортирате времеви разписания за лесно обработване на заплатите или фактуриране на клиенти, или да проследявате работните часове на служителите, или да използвате приложение или устройство, Inch отговаря на всички ваши нужди и случаи на крайна употреба.

Най-добри функции:

Функцията Geofencing гарантира, че служителите отчитат точно началото и края на работния си ден

Възможност за проследяване на управлението на задачите и параметрите, свързани с времето , като отработеното време на служителите, координатите на местоположението, времето, прекарано в изпълнение на задачите, и т.н. , като отработеното време на служителите, координатите на местоположението, времето, прекарано в изпълнение на задачите, и т.н.

Съставяйте интерактивни отчети за отчитане на работното време

Приложението Inch може да активира предупреждение, ако служител се опита да се регистрира, преди да достигне местоназначението си, или ако служителят остави устройството си на работното място, без да се отпише.

Ограничения:

Inch е преди всичко приложение за управление на задачи, което предлага функции за проследяване на времето — функциите за проследяване не са толкова усъвършенствани, колкото при други специализирани приложения за отчитане на работното време.

Цена на инч:

Безплатни за използване

Оценки и рецензии:

Не е налично

8. Justworks Time Tracking (по-рано Justworks Hours)

чрез Justworks Time Tracking

Когато добавите Justworks Time Tracking към Justworks PEO или Payroll, резултатът е подобрено управление на времето в целия екип.

Това приложение предлага функции за спестяване на време, като синхронизиране на заплатите, правила за извънреден труд и почивки, възможности за географско ограничаване, напомняния и предупреждения и др.

Най-добрите функции на Justworks Time Tracking:

Проверявайте местата на влизане и излизане с помощта на функции за географско ограждане

Служителите на място и дистанционно могат да проследяват времето си, използвайки мобилните си приложения за отчитане на работното време, Slack и др.

Полезни функции за отчитане на работното време, като например наблюдение на извънредния труд, автоматични напомняния за почивки за хранене и почивки и др.

Ограничения на Justworks Time Tracking:

Приложението е изключително скъпо за самостоятелни предприемачи и по-малки фирми

Цени на Justworks Time Tracking:

Базов пакет: 59 $ /месец/служител (49 $/месец за всеки следващ служител след 50-ия)

Плюс: 99 $/месец/служител (89 $/месец за всеки следващ служител след 50-ия)

Оценки и рецензии за Justworks Time Tracking:

Не е налично

9. ClockInEasy

чрез ClockInEasy

ClockinEasy laser се фокусира върху отчитането и проследяването на времето.

Като агенция, не можете да оцените управлението на бюджетите на проектите, но ClockinEasy прави тази задача до голяма степен рентабилна и лесна.

Независимо дали прогнозирате разходите за труд или проследявате присъствието на работниците на работното място в реално време, това приложение предлага точни и подробни времеви разписания в облака с едно кликване.

Най-добрите функции на ClockInEasy:

Функция за разпознаване на лица за управление на цифровите работни графици на служителите, без да се допускат случаи на кражба на работно време или подмяна на работни часове

Функцията Проект или разходи по задача ви помага да проследявате разходите по задачата с подробни записи на работните часове на служителите, включително точното време и GPS местоположението

Табло с карта на живо с GPS локация позволява сигурно проследяване на работното време на служителите

Ограничения на ClockInEasy:

Приложението изисква леко учене

Понякога приложението се блокира при опит за отчитане на влизане и излизане

Цени на ClockInEasy:

Безплатно завинаги: 0 $ (само за единични потребители)

Професионална версия: 4,00 $ на потребител на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ClockInEasy:

G2: 3. 6/5 (4 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

10. Connecteam

чрез Connecteam

Приложението за отчитане на работното време Connecteam ви помага да оптимизирате времето на всички нива

Можете да помолите служителите да отбелязват началото и края на работния си ден с помощта на мобилни приложения за отчитане на работното време или приложението на киоска на място. То предоставя опционални функции за цифрово географско ограждане.

Екипът може лесно да се регистрира, като синхронизира графиците си при започване на смяна или работа. Лесният за използване интерфейс на приложението улеснява управлението на заявки за отпуск, отсъствия и извънреден труд.

Най-добрите функции на Connecteam:

Уведомления за закъснения/пропуснати регистрации за проследяване на времето и присъствието

Незабавен чат по въпроси, свързани с работата, в рамките на приложението

Възможност за задаване на правила за почивки и извънреден труд

Незабавни предупреждения за несъответствия, като превишени лимити за извънреден труд и двойни резервации

Автоматично изброява почивките, часовете, извънредния труд и отпуските в табелите за отчитане на работното време, като гарантира, че те са готови за изчисляване на заплатите

Ограничения на Connecteam:

Някои потребители искат повече интеграционни функции с отворена API функционалност, която понастоящем липсва

Потребителите също не харесват факта, че приложението изисква много ъпгрейди, особено ако искате да използвате новите функции, които приложението пуска.

Цени на Connecteam:

Operations Expert: 99 $/месец (за първите 30 потребители); 3 $/месец за всеки допълнителен потребител

Разширени операции: 49 $/месец (за първите 30 потребители); 1,5 $/месец за всеки допълнителен потребител

Operations Basic: 29 $/месец (за първите 30 потребители); 0,5 $/месец за всеки допълнителен потребител

План за малки предприятия: 0 $ (до 10 потребители)

Оценки и рецензии за Connecteam:

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

ClickUp: Вашият спътник за проследяване на времето за цял живот

Ако вашите служители изобщо не използват приложението си за отчитане на работното време или, по-лошо, губят ценно време, за да разберат как да го използват, може би е време да промените нещата.

Помогнете им да работят по-бързо и да свършат работата си с ClickUp.

Вашите служители ще харесат това цифрово решение и ще го използват активно, за да отбелязват началото и края на работните си смени и да управляват графиците си.

Не се доверявайте само на думите ни! Регистрирайте се безплатно и вижте защо ClickUp предлага най-доброто от двата свята – като един от най-добрите инструменти за управление на проекти, подобрен с мощни функции за управление на времето.

Готови ли сте да определите професионалните си цели за 2024 г., като използвате времето като своя четвърта суперсила? Мислехме си, че е така.