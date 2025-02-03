Топ 10 приложения за отчитане на работното време за ефективно проследяване на времето

Независимо дали сте фрийлансър, който се занимава с няколко проекта едновременно, ръководител на екип, който контролира работната сила, или собственик на бизнес, който се стреми към максимална ефективност, едно нещо остава постоянно: стойността на времето.

За щастие, проследяването и управлението на времето стана по-лесно в ерата на цифровите иновации. Приложенията за отчитане на работното време революционизираха начина, по който проследяваме, управляваме и оптимизираме времето. Те ви помагат да проследявате времето, което служителите отделят за различни задачи или проекти, и да подобрите производителността.

Ако търсите перфектния начин да управлявате и проследявате времето си, сте на правилното място. От интуитивни интерфейси до мощни функции, ще разгледаме най-добрите софтуерни опции, за да ви помогнем да намерите идеалното приложение за отчитане на работното време.

Какво да търсите в приложенията за отчитане на работното време?

Функции като проследяване на времето, отчитане, надеждна поддръжка на клиенти и широка гама от интеграции са от съществено значение в едно приложение за отчитане на работното време. Ето функциите, които трябва да търсите, когато избирате такова приложение:

Софтуер за отчитане на времето : Обърнете внимание на набора от функции за отчитане на времето, предлагани от приложението, включително ръчно въвеждане на времето, функция за отмерване на времето, автоматично отчитане на времето и възможност за категоризиране на времето по проекти, клиенти или задачи. Обърнете внимание на набора от функции за отчитане на времето, предлагани от приложението, включително ръчно въвеждане на времето, функция за отмерване на времето, автоматично отчитане на времето и възможност за категоризиране на времето по проекти, клиенти или задачи.

Възможности за отчитане: Оценете възможностите за отчитане на приложението, като например възможността да генерирате подробни времеви разписания, да експортирате данни в различни формати (PDF, CSV, Excel), да следите разпределението на времето и да имате достъп до задълбочени анализи, за да получите ценна информация за производителността на вашия екип.

Интеграции : Проверете дали приложението поддържа интеграции с инструменти като CRM, : Проверете дали приложението поддържа интеграции с инструменти като CRM, софтуер за фактуриране , управление на проекти и инструменти за управление на задачи.

Съвместимост: Уверете се, че софтуерът за отчитане на работното време на служителите е съвместим с различни устройства, платформи (Windows, iOS и Android) и браузъри (Chrome, Edge и Firefox).

Леснота на използване: Потърсете приложение с интуитивен интерфейс, което улеснява вас и вашия екип да регистрирате часовете, да проследявате времето, прекарано в задачи, и да генерирате отчети без сложна крива на обучение.

Цени: Потърсете приложение, което предлага прозрачни ценови опции. Освен това, проверете внимателно дали приложението си струва цената. Ако имате нужда от основно проследяване на времето, безплатните приложения за отчитане на работното време на служителите може да са достатъчни. Ако обаче имате нужда от разширени функции, може да се наложи да инвестирате в платена версия.

10-те най-добри приложения за отчитане на работното време, които да използвате през 2024 г.

Сега, когато вече знаете какви функции да търсите, нека се запознаем с нашия списък с 10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време, които да използвате през 2024 г.:

1. ClickUp

ClickUp е универсален инструмент за продуктивност с мощни функции за проследяване на времето, които ви помагат да подобрите ефективността и производителността си.

Проследявайте времето от настолен компютър, мобилно устройство или уеб браузър

Записвайте времето от настолен компютър, мобилно устройство или уеб браузър с функцията за управление на времето на ClickUp. Можете да свържете проследяването на времето с вашата задача в ClickUp, да преминавате между задачите с глобален таймер и да добавяте бележки към вашите времеви записи за справка.

Освен това можете да маркирате времето като фактурируемо, да го филтрирате, да прилагате етикети и да синхронизирате между инструментите с интеграции. Можете също да зададете очаквания и да оцените необходимите времеви ресурси.

Искате цялостен преглед? Използвайте Workload View на ClickUp, за да проверите колко работа е планирана за всеки член на екипа.

Използвайте ClickUp Timesheets, за да записвате и проследявате времето

ClickUp Timesheets ви позволява лесно да преглеждате, проследявате и преглеждате задачите, за които се отчита времето. Можете да персонализирате настройките, за да зададете дневния си работен капацитет, да редактирате диапазона от дати, да променяте изгледа между задачите и всички записи и др.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за отчитане на работното време, за да записвате работните си часове.

ClickUp предлага и готови шаблони, като шаблона „Работно време за услуги“, за лесно проследяване на времето. Можете да организирате платените си часове, да разпределяте ресурси и да следите производителността си.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте времето на всяко устройство с глобален таймер

Филтрирайте времевата карта по фактуриране, етикети и проследяване на времето.

Задайте дневен или седмичен капацитет за по-добро управление на времето.

Създавайте и персонализирайте времеви графики според вашите изисквания.

Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения, включително Toggl, Everhour и др.

Получете обща представа за отчитането на времето на членовете на вашия екип.

Добавяйте бележки към времевите записи за справка.

Филтрирайте отчетеното време по дата, статус, приоритет, етикети и др.

Получавайте подробни отчети за това как служителите прекарват времето си.

Автоматично проследявайте отчитаните и непродуктивните часове

Използвайте шаблони за отчитане на работното време и времето , за да структурирате работата си.

Ограничения на ClickUp

Таблиците за отчитане на работното време са достъпни само в бизнес плана и по-високите планове.

Всички изгледи не са достъпни на мобилни устройства.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Jibble

чрез Jibble

Приложението за отчитане на работното време Jibble е идеално за големи екипи и организации с атрактивния си безплатен план за неограничен брой потребители. То предлага изчерпателни функции, които ви помагат да поддържате точни отчети за работното време от вашия десктоп, мобилни и уеб приложения.

Приложението за отчитане на работното време споделя подробни анализи и обратна връзка, за да ви помогне да анализирате изразходваното време, да създадете готови за изплащане ведомости, да получите обща представа за стотици записи за работното време и да ги експортирате. То предлага проследяване на проекти, интеграция с ведомостите за заплати, работни потоци за одобрение и шаблони за отчитане на работното време.

Най-добрите функции на Jibble

Използвайте автоматизирани времеви разписания, планиране на отчети и управление на отпуски.

Задайте фиксирани или гъвкави работни графици на базата на отделни членове и групи.

Използвайте PTO Time Tracker, за да управлявате автоматично отпуските си.

Задайте извънредни часове и персонализирани тарифи и актуализирайте времевите си разписания в реално време.

Получете достъп до надеждни функции за виртуално и локално отчитане на работното време.

Повишете точността на отчитането на времето с лицево разпознаване и GPS проследяване.

Експортирайте подробни отчети въз основа на времевите разписания в различни формати.

Решете проблемите си бързо с отзивчива поддръжка на клиенти

Ограничения на Jibble

Някои потребители срещнаха проблеми при излизане от мобилното приложение.

Има оплаквания, че приложението се срива няколко пъти по време на употреба.

Цени на Jibble

Безплатно

Премиум: 29 рупии/месец на потребител

Ultimate: 49 рупии/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jibble

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 800 отзива)

3. My Hours

чрез My Hours

My Hours е софтуер за отчитане на работното време, идеален за малки фирми и свободни професионалисти. Той ви позволява да автоматизирате отчитането на работното време и да се придържате към бюджета си с информация в реално време. Генерираните отчети са професионални и можете да ги интегрирате с други приложения.

Инструментът надхвърля старите добри Excel таблици за отчитане на работното време и предлага бързо записване на времето, опционален хронометър, шаблони, настройка на цени за проекти и делегиране на задачи. Можете да добавите неограничен брой потребители в безплатната версия, което я прави достъпна.

Платената версия на инструмента предлага някои фантастични функции, като създаване на месечни бюджети и бюджети за задачи. Можете също да добавите логото си към отчетите.

Най-добрите функции на My Hours

Направете процеса на отчитане на времето си ефективен с лесно за използване приложение за отчитане на работното време.

Присвойте времеви график на всеки член за ясен отчет.

Задайте бюджети в часове, фактурирани часове или разходи и прегледайте изразходвания бюджет по време на отчитането на времето.

Анализирайте разходите по проектите, като зададете тарифи за фактуриране и труд.

Получавайте ежедневни и седмични напомняния за отчитане на времето

Проследявайте времето от уеб приложение, браузър или мобилно приложение.

Интегрирайте с всичките си инструменти, използвайки Zapier.

Използвайте сигурност на корпоративно ниво

Получете поддръжка от отдела за обслужване на клиенти средно за 1 час.

Запазете достойнството и неприкосновеността на личния живот на вашия екип с функции без наблюдение, като мониторинг на екрана.

Ограничения на My Hours

Някои потребители поискаха по-голям контрол върху проектите и бюджетирането.

Безплатният план е ограничен до пет потребители.

Цени на My Hours

Безплатно: До пет потребители

Pro: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за My Hours

G2: 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (900+ отзива)

4. Toggl Track

Toggl Track е друго отлично приложение за отчитане на работното време за консултанти, свободни професионалисти и малки екипи. То предоставя подробен анализ на данните за времето и проследяване на времето в рамките на конкретен работен процес. Можете лесно да видите кои задачи са отговорни за максималния приход.

Инструментът е съвместим с GDPR и разполага с обслужване на клиенти с време за отговор от 3 часа. Можете да го интегрирате с над 100 инструмента, като Chrome, GitHub, Asana, Todoist и други.

Докато безплатната версия ви позволява да проследявате времето за неограничен брой клиенти и проекти, платените планове ви помагат да проследявате отчетните часове. Инструментът също така ви изпраща напомняния, ако работите, без да включите таймера.

Най-добрите функции на Toggl Track

Интегрирайте с над 100 инструмента за повишена продуктивност.

Преглеждайте вашите времеви записи в календарна форма

Проследявайте времето в реално време или офлайн

Филтрирайте и сортирайте данните си за готови за клиента отчети.

Разпределяйте фактурираните часове по членове на екипа, проекти и работни пространства.

Проследявайте напредъка и бюджетите с таблото за проекти

Проследявайте времето от всяко устройство, използвайки настолни, уеб или мобилни приложения.

Получете функция за откриване на неактивно време и автоматични тригери за проследяване на времето.

Ограничения на Toggl Track

Безплатният план позволява само пет члена

Цените за фактуриране са достъпни само за платени планове.

Цени на Toggl Track

Безплатно: До 5 потребители

Стартово ниво: 9 $/месец на потребител

Премиум: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Toggl Track

G2: 4,6/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)

5. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor е страхотно онлайн приложение за отчитане на работното време за отдалечени и разпръснати екипи, тъй като ви помага да откриете пропуските в работната сила с подробна информация за нея. То предлага автоматично проследяване на времето и ръчно редактиране на времето. Платформата е персонализирана и съвместима с Android, Chrome, iOS, Mac и Windows.

Софтуерът за автоматично проследяване на работното време на служителите работи на заден план, а производителността на служителите се наблюдава чрез екранни снимки на работния плот. Те ви помагат да елиминирате неефективността и да подобрите производителността. Функцията е изцяло опционална, така че можете лесно да я изключите.

Най-добрите функции на Time Doctor

Получавайте обобщения на дейностите, етично записване на екрана и опционални екранни снимки.

Изпращайте сигнали за неактивност, за да поддържате фокуса на служителите

Получете по-голяма видимост с табла в реално време

Получете видимост за дистанционните, хибридните и офисните работници.

Интегрирайте с над 60 приложения като Asana, Evernote, ClickUp, GSuite и други.

Повишете точността на фактурирането на клиентите с автоматизирано проследяване на времето и проследяване офлайн.

Получавайте подробни отчети, включително отчети за продуктивно и непродуктивно време.

Създайте персонализирани работни графици

Ограничения на Time Doctor

Някои потребители се оплакаха от неточно синхронизиране на времето между мобилни и настолни клиенти.

Няма наличен безплатен план

Потребителите са съобщили, че потребителският интерфейс е сложен.

Цени на Time Doctor

Базов пакет: 7 $/месец на потребител

Стандартен план: 10 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

6. Everhour

чрез Everhour

Everhour е едно от най-добрите приложения за отчитане на работното време, което предлага редактируеми и интерактивни табели. Можете да добавяте бележки, да попълвате и редактирате табелите, да добавяте нови задачи с коментари и дори да включвате заявки за отпуск. Можете също така лесно да ги изтеглите в различни формати.

Други функции включват добър център за управление на задачите, проследяване на работата в реално време, мониторинг на бюджета и лесно създаване на фактури. Приложението предлага и задълбочени анализи и персонализира отчетите според вашите изисквания.

Въпреки че инструментът се интегрира с приложения като Basecamp, Jira, Trello и др., той не предлага достатъчно функции за големи екипи. Затова, ако се нуждаете от по-комплексни функции, може да се наложи да обмислите алтернативи на Everhour.

Най-добрите функции на Everhour

Интегрирайте с над 40 приложения

Създавайте и организирайте задачи и добавяйте приблизителни времена за всяка от тях.

Получете обща представа за времето на всеки член на екипа

Следете бюджета на проекта си

Персонализируем и интерактивен работен график

Записвайте часовете ръчно или използвайте таймер

Получавайте напомняния за проследяване на времето

Проследявайте отпуските, включително болничните и ваканциите.

Проверете производителността на екипа с обобщаващи диаграми

Проследявайте разходите, свързани с работата

Ограничения на Everhour

Много важни функции, като неограничен брой места, интеграции, одобрение на времето, отпуск, фактуриране и счетоводство, са достъпни само в платената версия.

Ако се опитате да регистрирате повече часове от зададения лимит, Everhour ще покаже съобщение за грешка.

Цени на Everhour

Безплатно

Екип: 10 $/месец/място с минимум 5 места

Оценки и рецензии за Everhour

G2: 4,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

7. DeskTime

чрез DeskTime

DeskTime предлага прецизни възможности за проследяване на времето с автоматични и ръчни опции за проследяване. Приложението предоставя автоматични екранни снимки, проследяване на времето офлайн и интегриран уеб тракер. Така проследяването започва в момента, в който вашите служители включат устройствата си.

Приложението за отчитане на работното време на служителите ви позволява да оценявате по-цялостно тяхното представяне, като ви показва точно какво са правили и колко време са отделили за това. То проследява използваните URL адреси и приложения, заглавията на документи и проектите.

Платформата е съвместима с SaaS, Linux, Mac, iOS, Android и Windows.

Най-добрите функции на DeskTime

Получавайте подробни отчети и сравнявайте производителността на служителите.

Използвайте функции като автоматични екранни снимки, проследяване на URL адреси и приложения, проследяване на заглавия на документи и интегриран уеб тракер.

Организирайте работното си време с планиране на смени

Получете подробна информация за работния ден на всеки член чрез потребителския табло.

Интегрирайте с инструменти като Zapier, Google Calendar, Trello и Jira.

Ограничения на DeskTime

Някои потребители са се оплакали от остарелия потребителски интерфейс.

Ограничени възможности за интеграция

Цени на DeskTime

Pro: 5 $/месец на потребител

Премиум: 7 $/месец на потребител

Предприятие: 14 $/месец на потребител

DeskTime Lite: 0 $ само за един потребител

Оценки и рецензии за DeskTime

G2: 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

8. Time Clock

чрез Google Play

Time Clock е ефективен инструмент за отчитане на времето, който оптимизира усилията ви за отчитане на времето, като елиминира необходимостта от хаотична документация. Той е идеален за физически лица и свободни професионалисти, тъй като можете да регистрирате работното си време за всичките си задачи.

Можете лесно да създавате и споделяте времевите разписания в XLSX формат. Приложението ви помага да получавате оценки в реално време и яснота относно вашите доходи. Получавате също седмични и месечни отчети относно вашето време.

За малките предприятия приложението ви позволява да имате достъп до работното време на служителите, да опростите фактурирането, да активирате GPS локализация, да проследявате разходите за труд и да добавяте неограничен брой потребители.

Най-добрите функции на Time Clock

Достъпно за потребители на iOS и Android

Добавете неограничен брой потребители

Преглед на разходите по период на плащане

Лесно и сигурно проследяване на времето, включително архивиране в облак

Създавайте отчети за конкретни периоди и ги споделяйте чрез имейл или текстови съобщения.

Използвайте карти за отчитане на работното време, за да планирате, като въвеждате почивки, възстановявания, данъци, удръжки, бележки и начални и крайни часове.

Настройте напомнящи известия

Използвайте джаджи за бързо отчитане на работното време

Активирайте регистрирането на GPS местоположението

Ограничения на Time Clock

Ограничени функции за цялостно проследяване на времето

Някои потребители се сблъскаха с объркващи интерфейси и неточни изчисления за двуседмичното заплащане след актуализациите.

Цени на Time Clock

Безплатно

Платено: Няма

Оценки и рецензии за Time Clock

G2: NA

Capterra: NA

9. RescueTime

чрез RescueTime

RescueTime е напълно автоматизирано приложение за отчитане на работното време, което предоставя подробни отчети за това как прекарвате времето си. Приложението проследява времето, прекарано в приложения, уебсайтове и конкретни документи, дори и офлайн.

Тези подробни отчети ви помагат да разберете работното си време и навици и да си поставите цели за подобряване на производителността. RescueTime Assistant следи поведението ви и ви помага да постигнете целите си.

Освен това, инструментът изпраща предупреждения за разсейване, позволява блокиране на уебсайтове и приложения и разработва точни времеви разписания с Timesheets AI.

Искате да научите повече за Rescue Time? Прочетете нашето подробно ревю!

Най-добрите функции на RescueTime

Създавайте подробни и точни времеви разписания

Получете цялостен поглед върху това как прекарвате времето си.

Проследявайте уебсайтове, приложения и заглавия на документи

Интегрирайте с инструменти като Google Calendar, Slack и Outlook.

Използвайте иновативен коучинг, за да останете в крак с работата си.

Използвайте функцията „Фокусни сесии“, за да елиминирате разсейващите фактори.

Използвайте асистента за персонализирана сутрешна прогноза и задачи за всеки ден.

Получавайте предупреждения за разсейване

Присъединете се към фокус групите на общността за допълнителна мотивация и продуктивност.

Ограничения на RescueTime

Няма наличен безплатен план

Огромното количество данни, генерирани от безплатното приложение за отчитане на работното време, може да изглежда прекалено много.

Някои потребители изразиха опасения относно поверителността

Цени на RescueTime

RescueTime Lite: Безплатно завинаги

RescueTime Premium: 12 $/месец

Рейтинги и отзиви за RescueTime

G2: 4. 1/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

10. TimesheetsPro

чрез Monday

TimesheetsPro е отлично онлайн приложение за отчитане на работното време, което ви помага да планирате и проследявате времето си на платформата Monday. Можете да създавате времеви разписания, да получавате полезна информация и лесно да подавате и публикувате времевите си разписания.

Инструментът предоставя ценни отчети с персонализирания Pivot Mode, който ви позволява да визуализирате данните си по най-добрия възможен начин.

Най-добрите функции на TimesheetsPro

Получете информация за капацитета и използването

Визуализирайте данните от времевите разписания по ваше удобство.

Плъзгайте и пускайте елементи бързо, използвайки календарния изглед.

Коригирайте грешките с двуетапен процес

Филтрирайте работата си по всяко поле в календарния изглед.

Ограничения на TimesheetsPro

Ограничени функции за проследяване на времето

Може да липсва удобство за ползване след актуализации и може да не се справя с комплексни периоди на заплащане.

Цени на TimesheetsPro

Безплатно: 0 $/месец на потребител с 200 записи

Бронз: 25 $/месец на потребител с 2500 записи

Silver: 75 $/месец на потребител с 7500 записи

Gold: 150 $/месец на потребител с 15 000 записи

Платина (неограничен): 300 $/месец на потребител с 200 записи

Оценки и рецензии за Timesheet Pro

G2: NA

Capterra: NA

Оптимизирайте управлението на времето с ClickUp

Подходящото приложение за отчитане на работното време може да направи разлика в производителността и управлението на времето ви, независимо дали сте фрийлансър, малък бизнес или голяма организация. То може да ви помогне да следите времето си, да получите полезни съвети за подобряване на производителността и дори да блокирате разсейващите фактори.

Приложенията, изброени тук, са предназначени за различни хора и аудитории. Има обаче едно, което е подходящо за всички организации, независимо дали са малки или големи.

С ClickUp можете да правите повече от просто да записвате и проследявате времето си – можете да го спестявате! ClickUp предлага отлични функции за спестяване на време, като стотици шаблони, персонализирани изгледи, безпроблемна интеграция и подробни отчети. Регистрирайте се безплатно!