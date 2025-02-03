Топ 10 приложения за отчитане на работното време за ефективно проследяване на времето

Независимо дали сте фрийлансър, който се занимава с няколко проекта едновременно, ръководител на екип, който контролира работната сила, или собственик на бизнес, който се стреми към максимална ефективност, едно нещо остава постоянно: стойността на времето.
За щастие, проследяването и управлението на времето стана по-лесно в ерата на цифровите иновации. Приложенията за отчитане на работното време революционизираха начина, по който проследяваме, управляваме и оптимизираме времето. Те ви помагат да проследявате времето, което служителите отделят за различни задачи или проекти, и да подобрите производителността.
Ако търсите перфектния начин да управлявате и проследявате времето си, сте на правилното място. От интуитивни интерфейси до мощни функции, ще разгледаме най-добрите софтуерни опции, за да ви помогнем да намерите идеалното приложение за отчитане на работното време.
Какво да търсите в приложенията за отчитане на работното време?
Функции като проследяване на времето, отчитане, надеждна поддръжка на клиенти и широка гама от интеграции са от съществено значение в едно приложение за отчитане на работното време. Ето функциите, които трябва да търсите, когато избирате такова приложение:
- Софтуер за отчитане на времето : Обърнете внимание на набора от функции за отчитане на времето, предлагани от приложението, включително ръчно въвеждане на времето, функция за отмерване на времето, автоматично отчитане на времето и възможност за категоризиране на времето по проекти, клиенти или задачи.
- Възможности за отчитане: Оценете възможностите за отчитане на приложението, като например възможността да генерирате подробни времеви разписания, да експортирате данни в различни формати (PDF, CSV, Excel), да следите разпределението на времето и да имате достъп до задълбочени анализи, за да получите ценна информация за производителността на вашия екип.
- Интеграции: Проверете дали приложението поддържа интеграции с инструменти като CRM, софтуер за фактуриране, управление на проекти и инструменти за управление на задачи.
- Съвместимост: Уверете се, че софтуерът за отчитане на работното време на служителите е съвместим с различни устройства, платформи (Windows, iOS и Android) и браузъри (Chrome, Edge и Firefox).
- Леснота на използване: Потърсете приложение с интуитивен интерфейс, което улеснява вас и вашия екип да регистрирате часовете, да проследявате времето, прекарано в задачи, и да генерирате отчети без сложна крива на обучение.
- Цени: Потърсете приложение, което предлага прозрачни ценови опции. Освен това, проверете внимателно дали приложението си струва цената. Ако имате нужда от основно проследяване на времето, безплатните приложения за отчитане на работното време на служителите може да са достатъчни. Ако обаче имате нужда от разширени функции, може да се наложи да инвестирате в платена версия.
10-те най-добри приложения за отчитане на работното време, които да използвате през 2024 г.
Сега, когато вече знаете какви функции да търсите, нека се запознаем с нашия списък с 10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време, които да използвате през 2024 г.:
1. ClickUp
ClickUp е универсален инструмент за продуктивност с мощни функции за проследяване на времето, които ви помагат да подобрите ефективността и производителността си.
Записвайте времето от настолен компютър, мобилно устройство или уеб браузър с функцията за управление на времето на ClickUp. Можете да свържете проследяването на времето с вашата задача в ClickUp, да преминавате между задачите с глобален таймер и да добавяте бележки към вашите времеви записи за справка.
Освен това можете да маркирате времето като фактурируемо, да го филтрирате, да прилагате етикети и да синхронизирате между инструментите с интеграции. Можете също да зададете очаквания и да оцените необходимите времеви ресурси.
Искате цялостен преглед? Използвайте Workload View на ClickUp, за да проверите колко работа е планирана за всеки член на екипа.
ClickUp Timesheets ви позволява лесно да преглеждате, проследявате и преглеждате задачите, за които се отчита времето. Можете да персонализирате настройките, за да зададете дневния си работен капацитет, да редактирате диапазона от дати, да променяте изгледа между задачите и всички записи и др.
ClickUp предлага и готови шаблони, като шаблона „Работно време за услуги“, за лесно проследяване на времето. Можете да организирате платените си часове, да разпределяте ресурси и да следите производителността си.
Най-добрите функции на ClickUp
- Проследявайте времето на всяко устройство с глобален таймер
- Филтрирайте времевата карта по фактуриране, етикети и проследяване на времето.
- Задайте дневен или седмичен капацитет за по-добро управление на времето.
- Създавайте и персонализирайте времеви графики според вашите изисквания.
- Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения, включително Toggl, Everhour и др.
- Получете обща представа за отчитането на времето на членовете на вашия екип.
- Добавяйте бележки към времевите записи за справка.
- Филтрирайте отчетеното време по дата, статус, приоритет, етикети и др.
- Получавайте подробни отчети за това как служителите прекарват времето си.
- Автоматично проследявайте отчитаните и непродуктивните часове
- Използвайте шаблони за отчитане на работното време и времето, за да структурирате работата си.
Ограничения на ClickUp
- Таблиците за отчитане на работното време са достъпни само в бизнес плана и по-високите планове.
- Всички изгледи не са достъпни на мобилни устройства.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)
2. Jibble
Приложението за отчитане на работното време Jibble е идеално за големи екипи и организации с атрактивния си безплатен план за неограничен брой потребители. То предлага изчерпателни функции, които ви помагат да поддържате точни отчети за работното време от вашия десктоп, мобилни и уеб приложения.
Приложението за отчитане на работното време споделя подробни анализи и обратна връзка, за да ви помогне да анализирате изразходваното време, да създадете готови за изплащане ведомости, да получите обща представа за стотици записи за работното време и да ги експортирате. То предлага проследяване на проекти, интеграция с ведомостите за заплати, работни потоци за одобрение и шаблони за отчитане на работното време.
Най-добрите функции на Jibble
- Използвайте автоматизирани времеви разписания, планиране на отчети и управление на отпуски.
- Задайте фиксирани или гъвкави работни графици на базата на отделни членове и групи.
- Използвайте PTO Time Tracker, за да управлявате автоматично отпуските си.
- Задайте извънредни часове и персонализирани тарифи и актуализирайте времевите си разписания в реално време.
- Получете достъп до надеждни функции за виртуално и локално отчитане на работното време.
- Повишете точността на отчитането на времето с лицево разпознаване и GPS проследяване.
- Експортирайте подробни отчети въз основа на времевите разписания в различни формати.
- Решете проблемите си бързо с отзивчива поддръжка на клиенти
Ограничения на Jibble
- Някои потребители срещнаха проблеми при излизане от мобилното приложение.
- Има оплаквания, че приложението се срива няколко пъти по време на употреба.
Цени на Jibble
- Безплатно
- Премиум: 29 рупии/месец на потребител
- Ultimate: 49 рупии/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Jibble
- G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,9/5 (над 800 отзива)
3. My Hours
My Hours е софтуер за отчитане на работното време, идеален за малки фирми и свободни професионалисти. Той ви позволява да автоматизирате отчитането на работното време и да се придържате към бюджета си с информация в реално време. Генерираните отчети са професионални и можете да ги интегрирате с други приложения.
Инструментът надхвърля старите добри Excel таблици за отчитане на работното време и предлага бързо записване на времето, опционален хронометър, шаблони, настройка на цени за проекти и делегиране на задачи. Можете да добавите неограничен брой потребители в безплатната версия, което я прави достъпна.
Платената версия на инструмента предлага някои фантастични функции, като създаване на месечни бюджети и бюджети за задачи. Можете също да добавите логото си към отчетите.
Най-добрите функции на My Hours
- Направете процеса на отчитане на времето си ефективен с лесно за използване приложение за отчитане на работното време.
- Присвойте времеви график на всеки член за ясен отчет.
- Задайте бюджети в часове, фактурирани часове или разходи и прегледайте изразходвания бюджет по време на отчитането на времето.
- Анализирайте разходите по проектите, като зададете тарифи за фактуриране и труд.
- Получавайте ежедневни и седмични напомняния за отчитане на времето
- Проследявайте времето от уеб приложение, браузър или мобилно приложение.
- Интегрирайте с всичките си инструменти, използвайки Zapier.
- Използвайте сигурност на корпоративно ниво
- Получете поддръжка от отдела за обслужване на клиенти средно за 1 час.
- Запазете достойнството и неприкосновеността на личния живот на вашия екип с функции без наблюдение, като мониторинг на екрана.
Ограничения на My Hours
- Някои потребители поискаха по-голям контрол върху проектите и бюджетирането.
- Безплатният план е ограничен до пет потребители.
Цени на My Hours
- Безплатно: До пет потребители
- Pro: 9 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за My Hours
- G2: 4,6/5 (над 250 отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (900+ отзива)
4. Toggl Track
Toggl Track е друго отлично приложение за отчитане на работното време за консултанти, свободни професионалисти и малки екипи. То предоставя подробен анализ на данните за времето и проследяване на времето в рамките на конкретен работен процес. Можете лесно да видите кои задачи са отговорни за максималния приход.
Инструментът е съвместим с GDPR и разполага с обслужване на клиенти с време за отговор от 3 часа. Можете да го интегрирате с над 100 инструмента, като Chrome, GitHub, Asana, Todoist и други.
Докато безплатната версия ви позволява да проследявате времето за неограничен брой клиенти и проекти, платените планове ви помагат да проследявате отчетните часове. Инструментът също така ви изпраща напомняния, ако работите, без да включите таймера.
Най-добрите функции на Toggl Track
- Интегрирайте с над 100 инструмента за повишена продуктивност.
- Преглеждайте вашите времеви записи в календарна форма
- Проследявайте времето в реално време или офлайн
- Филтрирайте и сортирайте данните си за готови за клиента отчети.
- Разпределяйте фактурираните часове по членове на екипа, проекти и работни пространства.
- Проследявайте напредъка и бюджетите с таблото за проекти
- Проследявайте времето от всяко устройство, използвайки настолни, уеб или мобилни приложения.
- Получете функция за откриване на неактивно време и автоматични тригери за проследяване на времето.
Ограничения на Toggl Track
- Безплатният план позволява само пет члена
- Цените за фактуриране са достъпни само за платени планове.
Цени на Toggl Track
- Безплатно: До 5 потребители
- Стартово ниво: 9 $/месец на потребител
- Премиум: 18 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Toggl Track
- G2: 4,6/5 (над 1500 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)
5. Time Doctor
Time Doctor е страхотно онлайн приложение за отчитане на работното време за отдалечени и разпръснати екипи, тъй като ви помага да откриете пропуските в работната сила с подробна информация за нея. То предлага автоматично проследяване на времето и ръчно редактиране на времето. Платформата е персонализирана и съвместима с Android, Chrome, iOS, Mac и Windows.
Софтуерът за автоматично проследяване на работното време на служителите работи на заден план, а производителността на служителите се наблюдава чрез екранни снимки на работния плот. Те ви помагат да елиминирате неефективността и да подобрите производителността. Функцията е изцяло опционална, така че можете лесно да я изключите.
Най-добрите функции на Time Doctor
- Получавайте обобщения на дейностите, етично записване на екрана и опционални екранни снимки.
- Изпращайте сигнали за неактивност, за да поддържате фокуса на служителите
- Получете по-голяма видимост с табла в реално време
- Получете видимост за дистанционните, хибридните и офисните работници.
- Интегрирайте с над 60 приложения като Asana, Evernote, ClickUp, GSuite и други.
- Повишете точността на фактурирането на клиентите с автоматизирано проследяване на времето и проследяване офлайн.
- Получавайте подробни отчети, включително отчети за продуктивно и непродуктивно време.
- Създайте персонализирани работни графици
Ограничения на Time Doctor
- Някои потребители се оплакаха от неточно синхронизиране на времето между мобилни и настолни клиенти.
- Няма наличен безплатен план
- Потребителите са съобщили, че потребителският интерфейс е сложен.
Цени на Time Doctor
- Базов пакет: 7 $/месец на потребител
- Стандартен план: 10 $/месец на потребител
- Премиум: 20 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (350+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)
6. Everhour
Everhour е едно от най-добрите приложения за отчитане на работното време, което предлага редактируеми и интерактивни табели. Можете да добавяте бележки, да попълвате и редактирате табелите, да добавяте нови задачи с коментари и дори да включвате заявки за отпуск. Можете също така лесно да ги изтеглите в различни формати.
Други функции включват добър център за управление на задачите, проследяване на работата в реално време, мониторинг на бюджета и лесно създаване на фактури. Приложението предлага и задълбочени анализи и персонализира отчетите според вашите изисквания.
Въпреки че инструментът се интегрира с приложения като Basecamp, Jira, Trello и др., той не предлага достатъчно функции за големи екипи. Затова, ако се нуждаете от по-комплексни функции, може да се наложи да обмислите алтернативи на Everhour.
Най-добрите функции на Everhour
- Интегрирайте с над 40 приложения
- Създавайте и организирайте задачи и добавяйте приблизителни времена за всяка от тях.
- Получете обща представа за времето на всеки член на екипа
- Следете бюджета на проекта си
- Персонализируем и интерактивен работен график
- Записвайте часовете ръчно или използвайте таймер
- Получавайте напомняния за проследяване на времето
- Проследявайте отпуските, включително болничните и ваканциите.
- Проверете производителността на екипа с обобщаващи диаграми
- Проследявайте разходите, свързани с работата
Ограничения на Everhour
- Много важни функции, като неограничен брой места, интеграции, одобрение на времето, отпуск, фактуриране и счетоводство, са достъпни само в платената версия.
- Ако се опитате да регистрирате повече часове от зададения лимит, Everhour ще покаже съобщение за грешка.
Цени на Everhour
- Безплатно
- Екип: 10 $/месец/място с минимум 5 места
Оценки и рецензии за Everhour
- G2: 4,7/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)
7. DeskTime
DeskTime предлага прецизни възможности за проследяване на времето с автоматични и ръчни опции за проследяване. Приложението предоставя автоматични екранни снимки, проследяване на времето офлайн и интегриран уеб тракер. Така проследяването започва в момента, в който вашите служители включат устройствата си.
Приложението за отчитане на работното време на служителите ви позволява да оценявате по-цялостно тяхното представяне, като ви показва точно какво са правили и колко време са отделили за това. То проследява използваните URL адреси и приложения, заглавията на документи и проектите.
Платформата е съвместима с SaaS, Linux, Mac, iOS, Android и Windows.
Най-добрите функции на DeskTime
- Получавайте подробни отчети и сравнявайте производителността на служителите.
- Използвайте функции като автоматични екранни снимки, проследяване на URL адреси и приложения, проследяване на заглавия на документи и интегриран уеб тракер.
- Организирайте работното си време с планиране на смени
- Получете подробна информация за работния ден на всеки член чрез потребителския табло.
- Интегрирайте с инструменти като Zapier, Google Calendar, Trello и Jira.
Ограничения на DeskTime
- Някои потребители са се оплакали от остарелия потребителски интерфейс.
- Ограничени възможности за интеграция
Цени на DeskTime
- Pro: 5 $/месец на потребител
- Премиум: 7 $/месец на потребител
- Предприятие: 14 $/месец на потребител
- DeskTime Lite: 0 $ само за един потребител
Оценки и рецензии за DeskTime
- G2: 4,6/5 (над 250 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)
8. Time Clock
Time Clock е ефективен инструмент за отчитане на времето, който оптимизира усилията ви за отчитане на времето, като елиминира необходимостта от хаотична документация. Той е идеален за физически лица и свободни професионалисти, тъй като можете да регистрирате работното си време за всичките си задачи.
Можете лесно да създавате и споделяте времевите разписания в XLSX формат. Приложението ви помага да получавате оценки в реално време и яснота относно вашите доходи. Получавате също седмични и месечни отчети относно вашето време.
За малките предприятия приложението ви позволява да имате достъп до работното време на служителите, да опростите фактурирането, да активирате GPS локализация, да проследявате разходите за труд и да добавяте неограничен брой потребители.
Най-добрите функции на Time Clock
- Достъпно за потребители на iOS и Android
- Добавете неограничен брой потребители
- Преглед на разходите по период на плащане
- Лесно и сигурно проследяване на времето, включително архивиране в облак
- Създавайте отчети за конкретни периоди и ги споделяйте чрез имейл или текстови съобщения.
- Използвайте карти за отчитане на работното време, за да планирате, като въвеждате почивки, възстановявания, данъци, удръжки, бележки и начални и крайни часове.
- Настройте напомнящи известия
- Използвайте джаджи за бързо отчитане на работното време
- Активирайте регистрирането на GPS местоположението
Ограничения на Time Clock
- Ограничени функции за цялостно проследяване на времето
- Някои потребители се сблъскаха с объркващи интерфейси и неточни изчисления за двуседмичното заплащане след актуализациите.
Цени на Time Clock
- Безплатно
- Платено: Няма
Оценки и рецензии за Time Clock
- G2: NA
- Capterra: NA
9. RescueTime
RescueTime е напълно автоматизирано приложение за отчитане на работното време, което предоставя подробни отчети за това как прекарвате времето си. Приложението проследява времето, прекарано в приложения, уебсайтове и конкретни документи, дори и офлайн.
Тези подробни отчети ви помагат да разберете работното си време и навици и да си поставите цели за подобряване на производителността. RescueTime Assistant следи поведението ви и ви помага да постигнете целите си.
Освен това, инструментът изпраща предупреждения за разсейване, позволява блокиране на уебсайтове и приложения и разработва точни времеви разписания с Timesheets AI.
Искате да научите повече за Rescue Time? Прочетете нашето подробно ревю!
Най-добрите функции на RescueTime
- Създавайте подробни и точни времеви разписания
- Получете цялостен поглед върху това как прекарвате времето си.
- Проследявайте уебсайтове, приложения и заглавия на документи
- Интегрирайте с инструменти като Google Calendar, Slack и Outlook.
- Използвайте иновативен коучинг, за да останете в крак с работата си.
- Използвайте функцията „Фокусни сесии“, за да елиминирате разсейващите фактори.
- Използвайте асистента за персонализирана сутрешна прогноза и задачи за всеки ден.
- Получавайте предупреждения за разсейване
- Присъединете се към фокус групите на общността за допълнителна мотивация и продуктивност.
Ограничения на RescueTime
- Няма наличен безплатен план
- Огромното количество данни, генерирани от безплатното приложение за отчитане на работното време, може да изглежда прекалено много.
- Някои потребители изразиха опасения относно поверителността
Цени на RescueTime
- RescueTime Lite: Безплатно завинаги
- RescueTime Premium: 12 $/месец
Рейтинги и отзиви за RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)
10. TimesheetsPro
TimesheetsPro е отлично онлайн приложение за отчитане на работното време, което ви помага да планирате и проследявате времето си на платформата Monday. Можете да създавате времеви разписания, да получавате полезна информация и лесно да подавате и публикувате времевите си разписания.
Инструментът предоставя ценни отчети с персонализирания Pivot Mode, който ви позволява да визуализирате данните си по най-добрия възможен начин.
Най-добрите функции на TimesheetsPro
- Получете информация за капацитета и използването
- Визуализирайте данните от времевите разписания по ваше удобство.
- Плъзгайте и пускайте елементи бързо, използвайки календарния изглед.
- Коригирайте грешките с двуетапен процес
- Филтрирайте работата си по всяко поле в календарния изглед.
Ограничения на TimesheetsPro
- Ограничени функции за проследяване на времето
- Може да липсва удобство за ползване след актуализации и може да не се справя с комплексни периоди на заплащане.
Цени на TimesheetsPro
- Безплатно: 0 $/месец на потребител с 200 записи
- Бронз: 25 $/месец на потребител с 2500 записи
- Silver: 75 $/месец на потребител с 7500 записи
- Gold: 150 $/месец на потребител с 15 000 записи
- Платина (неограничен): 300 $/месец на потребител с 200 записи
Оценки и рецензии за Timesheet Pro
- G2: NA
- Capterra: NA
Оптимизирайте управлението на времето с ClickUp
Подходящото приложение за отчитане на работното време може да направи разлика в производителността и управлението на времето ви, независимо дали сте фрийлансър, малък бизнес или голяма организация. То може да ви помогне да следите времето си, да получите полезни съвети за подобряване на производителността и дори да блокирате разсейващите фактори.
Приложенията, изброени тук, са предназначени за различни хора и аудитории. Има обаче едно, което е подходящо за всички организации, независимо дали са малки или големи.
С ClickUp можете да правите повече от просто да записвате и проследявате времето си – можете да го спестявате! ClickUp предлага отлични функции за спестяване на време, като стотици шаблони, персонализирани изгледи, безпроблемна интеграция и подробни отчети. Регистрирайте се безплатно!