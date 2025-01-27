10 първокласни алтернативи на Everhour и решения за отчитане на работното време през 2025 г.

Надежден инструмент за отчитане на работното време е жизненоважен за всеки екип, фокусиран върху производителността. Всъщност, най-новите пазарни статистики показват, че мултитаскингът без отчитане на работното време може да намали производителността с 45%! 😱

Продукти като Everhour гарантират, че отчитането на времето е нещо повече от просто отбелязване на влизане и излизане. С функции като визуално планиране на задачи, таймери за автоматично спиране и фактуриране, този инструмент служи и като решение за управление на проекти. Но това не е единственият софтуер от този вид на пазара и може би дори не е най-добрият.

Ако търсите алтернативи на Everhour, нашият удобен за купувачите наръчник ще ви помогне да направите правилния избор. Независимо дали искате инструмент с повече функции или по-евтина опция, разгледайте нашата класация на 10-те най-добри, за да намерите следващия си софтуер за отчитане на работното време!

Какво е Everhour?

Everhour е самостоятелно приложение, което позволява на екипите да отчитат времето и да управляват проекти. Можем да кажем, че е по-ориентирано към бизнеса от обичайните приложения за отчитане на работното време, тъй като включва функции за наблюдение на задачите на служителите и бюджетиране. 🔢

Независимо дали проследявате часовете, прекарани в задачи, интегрирате безпроблемно с любимия си софтуер за управление на проекти или получавате ценна информация чрез отчети и анализи, Everhour оптимизира администрирането на работния процес, за да сте винаги на върха.

Благодарение на своите възможности за фактуриране и отчитане, Everhour е много полезен за фрийлансъри и малки агенции, като им позволява да превърнат отчетеното време в изчистени фактури. А ако трябва да се придържате към бюджета на проекта, Everhour ви подкрепя с навременни предупреждения, за да предотврати превишаване на разходите.

Въпреки че е приличен инструмент, Everhour може да не разполага с достатъчно функции, за да поддържа по-големи проекти и екипи.

Какви функции да търсите в алтернативите на Everhour

Идеалната алтернатива на Everhour трябва да разполага с набор от функции, включващи проследяване на времето и задачите, управление на проекти и опции за фактуриране. Желателните функционалности включват:

Разпределение на ресурсите : Ако управлявате екип, дайте приоритет на функциите за управление на задачите и натоварването , за да се уверите, че никой служител не е претоварен или недостатъчно зает. Разширени отчети и анализи: Изберете решение, което предоставя задълбочени анализи, надхвърлящи основните данни за отчитане на работното време. Това включва информация за рентабилността на проектите, производителността на служителите и просрочените задачи. Проследяване на разходите и фактуриране: Това ви позволява да следите разходите по конкретни проекти и лесно да ги включвате във фактурите на клиентите. Планиране на задачи : Потърсете мощни инструменти за планиране, като диаграми на Гант и календари, за да визуализирате времевите рамки на задачите и потенциалните зависимости. Интеграция с приложения на трети страни: Потърсете алтернатива на Everhour, която се интегрира с инструментите, които използвате, като CRM системи, комуникационни платформи. : Потърсете алтернатива на Everhour, която се интегрира с инструментите, които използвате, като CRM системи, счетоводен софтуер Интуитивен интерфейс: Чистият интерфейс с опции за цветово кодиране и етикетиране може значително да подобри производителността и потребителското преживяване.

10 най-добри алтернативи на Everhour за ефективно управление на времето

Разгледайте нашата селекция от 10 изключителни алтернативи на Everhour и конкурентен софтуер за отчитане на работното време и вижте как преминаването към нов инструмент за управление на времето може да подобри работата ви. 💯

Създавайте времеви разписания и следете отчетеното време за целия си екип в ClickUp.

Независимо дали измервате усилията на отделните членове на екипа или следите напредъка на проекта, можете да се доверите на софтуера за продуктивност и отчитане на работното време „всичко в едно“ на ClickUp. 😍

Като решение за проследяване на времето по проекти, ClickUp предлага както ръчно (ретроактивно), така и автоматично проследяване на времето. Можете да стартирате таймер в уеб браузъра си (използвайки разширението за Chrome ) или в десктоп или мобилното си приложение и да синхронизирате записите си за времето отвсякъде. Посочете записите си с етикети, бележки, обобщения и фактурирано време за точно водене на отчети!

Таблиците за отчитане на работното време на ClickUp показват индивидуалното и общото отчитане на работното време за цялата ви организация или избрани членове на екипа. Използвайте филтри, за да навигирате в записите и да ги сравните с предварително зададените оценки.

ClickUp се интегрира с няколко инструмента за отчитане на работното време, включително Everhour, Time Doctor и Toggl, за да ви помогне да централизирате разпръснатите записи за работното време и да ги използвате за изчерпателни отчети. С ClickApps можете да получите достъп до различни отчети за отчитане на работното време, като Time Reporting Card, Timesheet Card и Billable Report!

Освен проследяване на времето, ClickUp е мощно решение за управление на задачи. Организирайте работното си пространство, като групирате и разпределяте задачи, планирате срокове за изпълнение с зависимости, създавате етапи за ключови цели и маркирате приоритетни елементи. Таблото в ClickUp 3.0 ви дава богат визуален преглед на работното ви пространство по всяко време!

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с таблата в ClickUp 3. 0

Работите по няколко проекта, задачи и графици? Използвайте шаблона ClickUp Project Tracker, за да управлявате задачи, бюджети и срокове в един прозорец! Той ви позволява да планирате проекти в реално време, използвайки диаграми на Гант, табла и календари, което ви помага да следите сроковете.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Безплатният план ограничава използването на определени функции.

Мобилното приложение би могло да има повече функции в сравнение с някои алтернативи на Everhour.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с компанията за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и ревюта за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. QuickBooks Time

QuickBooks Time ви позволява да персонализирате вашите времеви разписания, за да следите часовете на екипа точно както искате, като по този начин повишавате ефективността и производителността. Но ето и истинската промяна: мобилно проследяване на времето чрез приложението QuickBooks Workforce. Представете си, че проследявате, подавате и одобрявате работни потоци от всяко място и по всяко време. 📱

Софтуерът за отчитане на работното време позволява GPS отчитане на работното време, за да оптимизира управлението на отдалечени или мобилни екипи. Мениджърите могат да следят отчетените часове и местоположенията и да правят корекции в графика на работата в движение, за да изграждат доверие между екипите.

Когато става въпрос за вземане на информирани решения, използвайте персонализираните отчети на платформата , за да прогнозирате разходите за работа, да планирате заплатите и да увеличите печалбата си с лекота.

Най-добрите функции на QuickBooks Time

Информация в реално време за дейностите на мобилния екип

Персонализирани отчети

Интегрира се с приложения за счетоводство и заплати за проследяване на разходите

Сигнали за несъответствие в часовете на влизане/излизане

Поддържа изчисляване на данък върху продажбите

Ограничения на QuickBooks Time

Ограничени административни инструменти и разрешения в сравнение с други алтернативи на Everhour

Функцията за платен отпуск (PTO) се нуждае от подобрение.

Цени на QuickBooks Time

Премиум : 20 $/месец + 8 $/месец на потребител Базова такса

Elite: 40 $/месец + 10 $/месец на потребител Базова такса

Оценки и ревюта за QuickBooks Time

G2 : 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

3. Harvest

С функции за отчитане на работното време и безпроблемно управление на разходите, Harvest революционизира техниките за управление на времето за бизнеса и отдалечените екипи.

Този инструмент за управление на проекти предлага пълен контрол над отчетените часове, проектите и бюджетите. Задайте еднократни или повтарящи се напомняния за работния график , за да попълните вписванията си за влизане и излизане от работа преди крайния срок.

Можете да персонализирате функцията, за да я направите полезна за екипите за фактуриране, управление на проекти и оценка на производителността. ⏲️

Но Harvest не се занимава само с напомняния – той се фокусира върху насърчаването на производителността. Служителите получават леки подкани да записват времето си, което намалява разсейването и повишава ефективността.

На таблото на екипа можете да видите как се справят вашите колеги чрез отчети като Извънреден труд, Области, върху които да се работи и Общо отчетени часове.

Най-добрите функции на Harvest

Функции за автоматично проследяване на разходите и времето

Бързо одобряване на работните часове с автоматични напомняния

Бюджетиране на проекти, проследяване на напредъка и планиране

Над 50 интеграции (включително инструменти за фактуриране за по-подробно проследяване на разходите)

Ограничения на Harvest

Комплексни инструменти за отчитане и фактуриране

Функцията за месечен преглед се нуждае от подобрение

Цени на Harvest

Безплатно завинаги

Pro: 10,80 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и ревюта за Harvest

G2 : 4,3/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 500 рецензии)

4. Hubstaff

Hubstaff предлага набор от инструменти за наблюдение на дейността на служителите, определяне на цели за производителност и оптимизиране на разходите за труд. Достъпен за настолни компютри и смартфони, той помага да управлявате работния ден на всеки член на екипа, за да можете да се уверите, че разполагат с всичко необходимо, за да успеят. 🤸

Мениджърите могат да използват вградените възможности за отчитане , за да видят контекстуални данни като това как се използва времето или кои уебсайтове се посещават често по време на работа. Достъп до над 20 отчета, обхващащи аспекти като:

Одобрения на времеви разписания Анализ на работната сила Опит на служителите Честота на срещите Смени и присъствие Разходи, подлежащи на фактуриране и не подлежащи на фактуриране

Тези прозрения ви помагат да вземете важни решения за разпределяне на ресурсите, намаляване на изтощението и подкрепа на екипа ви. Интегрирайте Hubstaff с инструменти като Asana, Slack и Trello, за да сведете до минимум превключването между приложенията.

Вижте някои алтернативи на Hubstaff тук!

Най-добрите функции на Hubstaff

Изчерпателни опции за отчитане

Интеграции с популярни инструменти за управление на проекти

Автоматично отчитане на работното време на мобилни устройства и настолни компютри

Персонализирани табла за оптимизиране на работния процес

Поставяне на цели за производителност и контрол на разходите за труд

Ограничения на Hubstaff

Потребителите съобщават за спорадични технически проблеми.

Интерфейсът може да бъде тромав за навигация в сравнение с някои алтернативи на Everhour.

Цени на Hubstaff

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 4,99 $/месец на потребител

Grow : 7,50 $/месец на потребител

Екип : 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и ревюта за Hubstaff

G2 : 4,3/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

5. Apploye

Apploye твърди, че повишава производителността на екипа с до 20%! Неговите дневни, седмични, месечни и персонализирани времеви таблици предоставят подробна информация за напредъка на вашия екип.

Функцията live feed на Apploye позволява да се проследява кой активно се занимава с задачите. Системата може да открива дълги периоди на неактивност и да изпраща леки напомняния на служителите да се върнат на работа. Подло? Вероятно. Ефективно? Определено! 😼

Освен проследяване на времето, платформата ви помага да задавате бюджети за проекти, да управлявате разрешения и да изпращате фактури на клиенти бързо. За компании с служители, които работят дистанционно или в движение, Apploye позволява GPS проследяване и географско ограждане.

Можете също да получите достъп до екранни снимки, използване на приложения и проследяване на URL адреси, за да наблюдавате отдалечените служители, което го прави един от най-добрите софтуери за управление на проекти за екипна работа.

Най-добрите функции на Apploye

Дистанционно наблюдение на служителите

Управление на проекти с инструменти за бюджетиране и разрешения

Напомняния за неактивност

Живо предаване и моментални екранни снимки

Таймер Pomodoro за повишена продуктивност

Ограничения на Apploye

Сравнително по-малко функции в сравнение с конкурентите

Биха могли да се използват повече опции за интеграция

Цени на Apploye

Solo : 2 $/месец за един потребител

Стандартен : 2,5 $/месец на потребител

Премиум : 3 $/месец на потребител

Elite: 3,5 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и ревюта на Apploye

G2 : 4,5/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

6. Time Doctor

Нуждаете се от инструмент, който да насърчава баланса между работата и личния живот? Time Doctor може да бъде софтуерът за отчитане на работното време, който търсите! Той следи отблизо използването на приложения и уебсайтове, за да осигури пълна прозрачност на работните процеси на служителите. В същото време ви позволява да създавате персонализирани платени почивки за отделни лица, групи или отдели. ☕

Ако се фокусираме върху инструментите за отчитане на работното време и фактуриране, Time Doctor предлага предупреждения за разсейване, следи нивата на активност и отчита времето, прекарано офлайн, за да опрости изчисляването на заплатите за отдалечени, хибридни и офшорни екипи.

За екипи, работещи на терен (като строителни екипи ), платформата позволява GPS проследяване с напомняния за отклонение от маршрута. По същество, ако някой се отклони от определеното или очакваното местоположение, системата изпраща напомняния, за да уведоми мениджъра, улеснявайки коригиращите действия.

Най-добрите функции на Time Doctor

GPS проследяване с предупреждения за отклонение от маршрута

Снимки на екрана и мониторинг на чата

Информация за използването на уебсайта/приложението

Проследяване на присъствието и почивките

Над 60 интеграции с трети страни

Ограничения на Time Doctor

Ограничена мобилна функционалност

Сложен интерфейс, според някои потребители

Цени на Time Doctor

Базов : 5,9 $/месец на потребител

Стандартен : 8,4 $/месец на потребител

Премиум: 16,7 $ на месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2 : 4,4/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 500 рецензии)

7. Toggl Track

Toggl Track е добре познат инструмент за отчитане на работното време, предпочитан от фрийлансъри и отдалечени екипи, които искат да повишат производителността си. Той ви позволява да отчитате времето си за различни задачи едновременно, като ви помага да записвате отработените часове, без да пропускате нищо. 🎵

Платформата е особено полезна за мениджърите, които се борят да разпределят управляеми работни натоварвания на своите екипи. С помощта на страхотната функция Schedule Reports to Email (Планиране на отчети по имейл) можете да получавате автоматични отчети за работното време по имейл. Това ще ви улесни да следите текущите дейности и да планирате графиците отговорно.

А най-хубавото? Възможността на този инструмент да идентифицира неактивното време! Системата измерва използването на компютъра и неактивните минути, за да проследява точно отчитаните часове, което позволява на ръководителите на екипи да установят по-бързо пропуските в производителността.

Най-добрите функции на Toggl Track

Проследяване на времето, специфично за управление на задачи

Планирайте отчети по имейл за автоматизирано отчитане на работните часове

Привлекателен дизайн на приложението за лесно сътрудничество в екип

Проследяване на неактивното време за точно фактуриране

Мобилно и уеб приложение със синхронизация на браузъра

Ограничения на Toggl Track

Може да се използва по-добро цветово кодиране за по-интуитивна навигация.

Без проследяване на доходите с безплатния план

Цени на Toggl Track

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 9 $/месец на потребител

Премиум : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Toggl Track оценки и ревюта

G2 : 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

8. TMetric

TMetric е отлично решение за отчитане на времето, определяне на тарифи и създаване на отчети и фактури за различни проекти и задачи. Освен основните си функции, той разполага с вграден календар и функции за управление на задачи, предлагайки допълнителна възможност за планиране на срещи, споделяне на информация и наблюдение на текущата работа. 🗓️

Платформата съобразява функциите си, за да подпомага отдела по заплатите. Инструментът Screenshots Capturing случайно заснема екрана на монитора на служителя на всеки 10 минути. Не на всички може да им харесва този ниво на наблюдение, но все пак това са ценни данни за прекараното време. Можете също така да проследявате редовно отпуските и присъствието, за да елиминирате догадките при фактурирането.

Ако става дума за фактури, TMetric може да анализира най-продуктивните ви времеви интервали, като изчисли печалбите, които генерирате!

Най-добрите функции на TMetric

Вградени таймери с ръчно въвеждане и офлайн проследяване

Случайни екранни снимки, за да поддържате продуктивността на служителите

Поддръжка на фактуриране

Интеграция с Quickbooks, Gitlab, Jira и други

Ограничения на TMetric

Полезните функции са ограничени предимно до платените планове.

Въвеждането на времето се губи от време на време

Цени на TMetric

Безплатно завинаги

Професионална : 5 $/месец

Бизнес: 7 $/месец

Оценки и рецензии за TMetric

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

9. Clockify

Clockify е ценен софтуер за отчитане на работното време, който помага на бизнеса, екипите и отделните лица да разберат как прекарват времето си и да оптимизират процесите си. Той също така автоматизира задачите и се интегрира с други системи, помагайки ви да централизирате целите си за отчитане. ✅

Clockify, подобно на конкурентите си, предлага различни опции за отчитане, като седмични отчети, отчети за разходи и задачи. Извличайте отчети по статус на фактуриране, проект или всеки друг критерий, от който се нуждаете.

Например, седмичният отчет показва колко часа са отделини за даден проект всяка седмица, а отчетът за одит на времето ви помага да откриете и коригирате неправилни записи за времето.

Clockify поддържа проследяване на времето по метода Pomodoro за повишаване на производителността (ако това работи за вас) и опция за редактиране на записаното време за по-точно фактуриране.

Най-добрите функции на Clockify

Изчерпателни отчети за наблюдение на производителността на екипа и разпределението на времето

Редактируеми таймери

Управление на отпуски и почивни дни

Интегрира се добре с други системи

Ограничения на Clockify

Няма функция за планиране с безплатен план

Не е много интуитивен интерфейс в сравнение с някои алтернативи на Everhour в този списък.

Цени на Clockify

Безплатно завинаги

Основен : 3,99 $/месец на потребител

Стандартен : 5,49 $/месец на потребител

Pro : 7,99 $/месец на потребител

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и ревюта за Clockify

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

10. TimeCamp

TimeCamp е мощно средство за продуктивност, което предоставя на служителите и мениджърите набор от инструменти за отчитане на времето, сравняване на производителността и повишаване на ефективността.

За служителите той предлага възможност да следят посещенията на уебсайтове и използването на софтуер, както и да отчитат времето за конкретни задачи, за да насърчават самоусъвършенстването. Ръководителите на екипи, от друга страна, могат да използват възможностите за отчитане на TimeCamp, за да получат информация за разпределението на времето на екипа през деня. Те могат също да използват функцията за определяне на цели, за да измерват продуктивното и непродуктивното време. 📊

С функции за проследяване и управление на фактури за множество клиенти с различни тарифи, вашият счетоводен екип няма да остане разочарован от тази платформа. Ето още няколко алтернативи на TimeCamp, които можете да разгледате!

Най-добрите функции на TimeCamp

Надеждни отчети за бюджета, времето и служителите

Записване и одобрение на работни часове

Богата функционалност за фактуриране

Поддържа самоконтрол

70+ интеграции

Ограничения на TimeCamp

Има значителна крива на обучение

Недостатъчни възможности за персонализиране на фактурирането

Цени на TimeCamp

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 2,99 $/месец на потребител

Базов : 5,99 $/месец на потребител

Pro: 7,99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и ревюта за TimeCamp

G2 : 4,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 500 рецензии)

Повишете производителността си с точен инструмент за отчитане на работното време

В един 3D свят, където времето е най-ценният ни ресурс, изборът на подходящото решение за отчитане на работното време може да направи голяма разлика.

Когато става въпрос за намиране на перфектната алтернатива на Everhour, списъкът с опции може да бъде прекалено голям. Ето защо ви препоръчваме да разгледате ClickUp — извлечете максимума от всяка секунда от деня си с първокласни функции за отчитане на времето, заедно с инструменти за продуктивност, проследяване на бюджета и възможности за сътрудничество в екип. ⌛