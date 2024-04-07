ClickUp блог
Trello срещу Todoist: Кой инструмент за управление на задачи е по-добър?

Engineering Team
7 април 2024 г.

Какво е Trello?

Табло на Trello
Чрез: Trello

Функции на Trello

1. Табла, карти и списъци

Trello
Чрез: Trello

2. Автоматизации

  • Изпращане на съобщения в каналите на Slack
  • Създаване на Jira билети
  • Добавяне на коментари към съществуващи билети
trello автоматизация
Чрез: Trello

3. Разнообразни изгледи на проектите

Цени на Trello

  • Безплатно
  • Стандартен: 5 $/месец на потребител
  • Премиум: 10 $/месец на потребител
  • Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Какво е Todoist?

Пример за табло за продуктивност на Todoist
Чрез: Todoist

Функции на Todoist

1. Проследяване на производителността

Todoist Karma
Чрез: Todoist

2. Шаблони

3. Kanban табла

Todoist Kanban табло
Чрез: Todoist

Цени на Todoist

  • Начинаещи: Безплатно
  • Pro: 4 $/месец
  • Работно пространство за начинаещи: Безплатно
  • Business Workspace: 6 $/месец на потребител

Trello срещу Todoist: сравнение на функциите

1. Функции за сътрудничество

2. Проследяване на задачи

3. Интеграции

Trello срещу Todoist в Reddit

👉🏽Прочетете също: Todoist срещу Microsoft To Do: дилемата при управлението на задачите

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Trello срещу Todoist

ClickUp за управление на задачи
Управлявайте задачи и проекти и сътрудничеството с екипа си ефективно с помощта на ClickUp.

1. Станете професионалист в организацията с ClickUp Tasks

Повтарящи се задачи в ClickUp
Задавайте задачи да се повтарят по време или събитие в ClickUp

2. Насладете се на управление в стил електронна таблица с изгледа на таблици в ClickUp

Плъзгане и пускане на задачи в таблица на ClickUp
Плъзгайте и пускайте задачите в табличния изглед на ClickUp за лесна организация

3. Останете фокусирани с таблата Kanban на ClickUp

ClickUp Kanban табла
Създавайте задачи и ги управлявайте в изглед на таблото ClickUp

ClickUp: Вашият личен помощник за управление на задачи

