Trello срещу Todoist: Кой инструмент за управление на задачи е по-добър?

Какво е Trello?
Функции на Trello
1. Табла, карти и списъци
2. Автоматизации
- Изпращане на съобщения в каналите на Slack
- Създаване на Jira билети
- Добавяне на коментари към съществуващи билети
3. Разнообразни изгледи на проектите
Цени на Trello
- Безплатно
- Стандартен: 5 $/месец на потребител
- Премиум: 10 $/месец на потребител
- Enterprise: 17,50 $/месец на потребител
Какво е Todoist?
Функции на Todoist
1. Проследяване на производителността
2. Шаблони
3. Kanban табла
Цени на Todoist
- Начинаещи: Безплатно
- Pro: 4 $/месец
- Работно пространство за начинаещи: Безплатно
- Business Workspace: 6 $/месец на потребител
Trello срещу Todoist: сравнение на функциите
1. Функции за сътрудничество
2. Проследяване на задачи
3. Интеграции
Trello срещу Todoist в Reddit
Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Trello срещу Todoist
1. Станете професионалист в организацията с ClickUp Tasks
- Гъвкава настройка и проследяване на цели
- Важни етапи, за да останете мотивирани с постиженията си
- Автоматизация на повтарящи се задачи
- Опции за цветово кодиране и етикетиране
- Шаблони за списък със задачи и блокиране на време