Топ 10 алтернативи и конкуренти на Adobe Workfront за 2025 г.

Вдигнете ръка, ако сте били лично жертва на безплатната пробна версия на Adobe.

Няма нищо по-лошо от чувството на „удари си челото“ – когато ти се начислява абонамент от 600 долара, който си забравил да отмениш, след като си редактирал този PDF набързо.

Това не означава, че тези продукти не са невероятни. Има причина, поради която всеки от поколението на хилядолетието е бил обсебен от Photoshop в средното училище – Adobe има приложение за всичко и тези приложения са наистина добри.

Adobe предлага пет различни софтуерни пакета с общо над 50 приложения. На пръв поглед това е впечатляващо.

Сред тези приложения? Workfront.

Придобита от Adobe през 2020 г. и сега част от Experience Cloud, Workfront е платформа за управление на корпоративни проекти за надзор на стратегии, членове на екипа, ресурси и работни процеси.

Софтуерът за управление на проекти на корпоративно ниво е критична инвестиция и макар Workfront да предлага някои функции за съвместна работа за ефективен онлайн маркетинг и управление на работата, той не е без недостатъци и компромиси.

И така, какво правим? Търсим алтернативи!

Представяме ви 10-те най-добри алтернативи на Adobe Workfront, включително основните им характеристики, предимства, ограничения, цени и оценки на клиентите.

Нека да разгледаме по-подробно.

Какво е Adobe Workfront?

Чрез Adobe Workfront

Workfront е софтуер за управление на проекти, част от Adobe Experience Cloud – пакет от продукти, предназначени за онлайн маркетинг, уеб анализи, продажби и взаимодействие с клиенти.

Много от ключовите функции на Workfront са фокусирани върху показатели, анализи и мониторинг, за да гарантират, че творческите кампании и проекти, които реализирате, ще постигнат добри резултати. В класическата форма на управление на проекти Workfront предлага инструменти за създаване на задачи, добавяне на коментари, възлагане на действия и персонализиране на шаблони.

Докато някои инструменти са предназначени да обслужват по-добре малки екипи или индивидуални потребители, Workfront е решение, предназначено преди всичко за големи компании или такива, които в момента се разрастват до този мащаб.

От една страна, това ограничава кръга от фирми, които биха могли да използват или наистина да се възползват от Workfront, а от друга, повишава залога за приложението. Значение: Много клиенти, служители и висши ръководители разчитат на този софтуер да изпълни обещанията си и да поддържа гладкото протичане на процесите.

Колко добре се представя Workfront в действителност?

Основни функции на Adobe Workfront

Автоматизация на работата за синхронизиране на актуализациите в различни приложения

Съгласуване на целите, за да ги проследявате и организирате в табло

Планиране на сценарии за проактивно сравняване на възможните резултати и вземане на решения въз основа на данни

Управление на работния процес и гъвкаво управление чрез задачи, подзадачи, шаблони, интеграции, забавяния и информация в реално време

Проверка и одобрение за свързване на проектните планове със заинтересованите страни, творческите екипи, проектните мениджъри и други отдели

Отчети и табла с множество изгледи, филтри и персонализиране, за да имате достъп до най-важната информация по всяко време

Сигурност – може би най-важната характеристика за всеки корпоративен екип е възможността да се довери на платформата, която съхранява и защитава данните му.

На хартия всичко това звучи чудесно, но приложението на тези функции на практика може да е съвсем друго.

Ограничения на Adobe Workfront

Обучението за работа с комплексен софтуер за управление на проекти като Workfront е процес сам по себе си. И дори след като сте научили приложението от А до Я, все още може да имате някои въпроси без отговор и да не сте разбрали някои функции.

Стръмна крива на обучение

Съгласуването на целите, планирането, одобряването и управлението на работата са сериозни идеи, които всеки софтуер трябва да обещава, защото изискват време и усилия от страна на потребителя, за да се научи.

Макар че тези идеи са конкретно посочени като някои от ключовите функции на Workfront, те са по-скоро бизнес процеси, които изискват множество функции, работещи в тандем, и много практика, за да се интегрират напълно във вашите проекти.

Функции като коментари, възложени задачи, подзадачи, табла и изгледи на работния процес са сред най-често срещаните функции за управление на работата. Но да разберете как да ги използвате по най-ефективния начин може да отнеме много опити, грешки и разочарования с усложнен софтуер като Workfront, особено ако никога преди не сте го използвали.

Освен това, като се има предвид, че Workfront е предназначен за големи компании и се вземе предвид огромният брой потребители, с които работите, стръмната крива на обучение може да се окаже скъпоструващо предизвикателство за вашия бизнес в повече от едно отношение.

Неудобен интерфейс

Искате всеки член на екипа да отвори софтуера и да знае точно къде трябва да отиде, за да получи достъп до работата си. Но с огромна платформа като Workfront, това не винаги е така.

Неинтуитивният и сложен интерфейс може да бъде решаващ фактор, когато става въпрос за:

Кривата на обучение

Цялостна функционалност

Дали вашият екип ще се ангажира с инструмента

Въпреки че е относително изчистен, интерфейсът на Workfront просто не е достатъчно интуитивен, за да може много потребители да го използват бързо и ефективно. Освен това, той изглежда и доста остарял.

Никой не обича да се чувства като досаден човек, който пита мениджърите къде се намира информацията в платформата или пропуска важни подробности, защото не може да разбере как да получи отново достъп до определена област в работното си пространство.

Ограничаване на диаграмите на Гант

Диаграмите на Гант са критично важен метод за Agile екипите, за да наблюдават проектите, да се придържат към плана и да доставят качествени продукти. Те са от голямо значение, тъй като предоставят подробности като зависимости между задачите, етапи, графици, крайни срокове и взаимоотношения между задачите.

Въпреки че Workfront предлага диаграми на Гант, тяхната функционалност не е на нивото на други популярни софтуери за управление на проекти.

В Workfront диаграмите на Гант са доста неприятни за окото, трудни за работа и още по-трудни за редактиране.

Липса на функция за глобално търсене

Искате софтуерът ви за управление на проекти да ви помогне да повишите производителността във всички аспекти, което до голяма степен се постига чрез спестяване на ценно време. А ако не можете бързо да намерите работата, която търсите в избрания от вас софтуер, тогава не използвате времето си продуктивно.

Един от най-добрите начини да намерите бързо работа е чрез функцията за търсене в приложението, която Workfront просто не притежава.

Това означава, че ако търсите конкретна задача, документ, идея, коментар или информация в Workfront, трябва да я търсите ръчно всеки път. Това е процес, който е сложен, а не е необходимо да бъде такъв!

Ето защо много хора търсят алтернативи в друг софтуер, който може да направи тези връзки за своите потребители по-бързи всеки път.

Цени на Adobe Workfront

Adobe Workfront предлага три различни ценови плана и пакета:

Предимства : За отделни отдели с частично управление на работата, функции за сигурност, съхранение и поддръжка

Бизнес : За множество отдели с допълнителни функции за управление на работата, съхранение и планиране

Enterprise: За цялата ви компания с всички функции (плюс платени добавки)

Чудите се колко ще ви струват тези пакети? За тази информация ще трябва да се свържете с Adobe за всеки план.

10-те най-добри алтернативи на Adobe Workfront

Въпреки че Adobe Workfront е популярен сред някои компании, неговите ограничения повдигат въпроса: Защо да продължаваме да използваме Workfront?

Преди да инвестирате в софтуер, е важно да проучите добре, за да намерите инструмента, който ви се струва създаден за вас. И повярвайте ни, той съществува! Има много мощни инструменти за управление на проекти, които ще заместят Workfront и просто ще ви улеснят живота.

За щастие, ние вече сме направили проучването, за да създадем внимателно подбрана списък с 10-те най-добри алтернативи на Workfront с разбивка на ключовите функции, предимства, недостатъци, цени и оценки на клиентите.

Изберете от над 15 персонализирани изгледа в ClickUp, за да визуализирате всякакви работни процеси.

ClickUp е мощен, всеобхватен софтуер за продуктивност, който ви позволява да управлявате работните процеси, да създавате ефективни процедури и да свързвате цялата си работа в различни приложения на една платформа. Екипи от всякакъв размер, дори цели компании, разчитат на ClickUp, за да управляват всичко – от ежедневните операции до сложни проекти – благодарение на разнообразния набор от персонализирани функции и възможности за сътрудничество.

Интуитивният интерфейс и функционалността „плъзгане и пускане” на ClickUp улесняват екипите да навигират в работната си среда, да определят ясни приоритети, да управляват времето си и да спазват графиците си. С над 15 изгледа на работния процес, включително списък, диаграма на Гант, календар и изглед на табло, подобен на Kanban, ClickUp предоставя цялостно управление на работата, за да повиши производителността в цялата компания.

Основни характеристики на ClickUp

Над 15 гъвкави изгледа , за да видите работния си поток, включително Списък, Гант, Календар, Таблица, уникалния изглед Everything на ClickUp и други

Collaborative ClickUp Docs с редактиране в реално време, за да работите заедно с екипа и да документирате всичко, от SOP до красиво форматирани уикита.

ClickUp Whiteboards , за да започнете да реализирате идеите си в момента, в който се появят

Автоматизация на задачи и шаблони за установяване на последователни процеси, като се елиминира ненужната работа

Табла в реално време за незабавен и персонализиран обзор на високо ниво на състоянието на вашите проекти и ключови показатели

Коментари, които лесно се редактират и присвояват на други хора, превръщайки всяка мисъл в действие

Персонализирани статуси на задачите за по-голяма прозрачност във всяка фаза на проекта или задачата

Измерими цели с ясни срокове и задачи за съгласуване на екипа

Предимства на ClickUp

Недостатъци на ClickUp

Може да се наложи известно учене за някои потребители, които го използват за първи път.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение... все още

Цени на ClickUp

ClickUp предлага четири ценови плана с допълнителна, персонализирана опция за корпоративни потребители:

Безплатен план завинаги : Не се изисква кредитна карта

Неограничен план : 7 долара на член на месец

Бизнес план : 12 долара на член на месец

Enterprise: За повече подробности се свържете с отдела по продажбите.

Оценки на клиенти за ClickUp

G2: 4. 7/5 (4790+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (3100+ отзива)

2. Monday. com

Чрез Monday

Monday е сред най-големите конкуренти на Workfront, като позволява на потребителите да създават и управляват задачи в реално време. Той предлага опростен начин за екипите да наблюдават своите проекти и да насърчават по-сътрудническо и прозрачно работно преживяване.

Когато екипите престанат да се борят с проектите, те стават мотивирани, което в крайна сметка увеличава доверието и ангажираността на служителите. Това е, което прави Monday един от най-добрите инструменти за управление на проекти на планетата.

Основни характеристики на Monday

Възможности за екипна работа по сложни проекти

Проследяване на времето за проекти

Табло с ценна информация

Разпределение на задачите в екипната работа

Управление на ресурсите за максимално оползотворяване на наличните ресурси

Интегрирайте външни инструменти, за да обновите и оптимизирате работния процес

Предимства на Monday

Неограничен брой табла и документи в безплатния план

Интуитивни и лесни за използване, особено за начинаещи потребители

Екипите комуникират добре чрез този инструмент за управление на проекти

Недостатъци на Monday

Ценообразуването може да бъде ненужно объркващо

Мнозина го намират за твърде сложен и с липса на възможности за персонализиране.

Цени на Monday

Индивидуален : Безплатен

Базов : 8 долара на потребител на месец

Стандартен : 10 долара на потребител на месец

Pro: 16 долара на месец за потребител

Оценки на клиентите за Monday

G2: 4. 7/5 (над 6200 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 2700 рецензии)

3. Wrike

Чрез Wrike

Wrike е друга платформа за управление на проекти, но тя често се използва от компании, предлагащи професионални услуги. Подобно на Workfront, тя разполага с мощни функции на корпоративно ниво, които ви помагат в управлението на задачи, сътрудничеството по проекти и управлението на ресурси.

Това е и една от най-добрите безплатни алтернативи на Workfront благодарение на мощния си базов вариант. За съжаление, въпреки че има солиден базов план, приложението е трудно за навигация, особено за начинаещи потребители.

Основни характеристики на Wrike

Интерактивни диаграми на Гант за безпроблемно проследяване на проекти и

Уникален табло с три панела за видимост в реално време

Създавайте формуляри с условна логика и възлагайте задачи

Споделяйте задачи, отчети и файлове с лекота

Функции за управление на ресурсите за разпределяне на задачи

Предимства на Wrike

Достатъчно гъвкави, за да се адаптират към вашия екип

Вградена функция за проследяване на времето, за да сравните очакваното с действително изразходваното време

Интегрирайте приложението с над 400 различни SaaS приложения с добавката Wrike Integrate.

Недостатъци на Wrike

Не гарантира най-добрата възвръщаемост на инвестицията ви

Трудно е да се определи коя сметка би била най-подходяща за вашата организация.

В сравнение с другите продукти в този списък, липсват възможности за управление на документи.

Цени на Wrike

Безплатен план

Професионален план : 9,80 долара на потребител на месец

Бизнес план: 24,80 долара на потребител на месец

Оценки на клиентите на Wrike

G2: 4. 2/5 (3100+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (1790+ отзива)

4. Smartsheet

Чрез Smartsheet

Подобно на Adobe Workfront, Smartsheet е инструмент за управление на проекти и сътрудничество, с фокус върху електронните таблици. Основната му функция е Control Center – решение за управление на портфолио и проекти. Проектните мениджъри могат да спестят часове ръчна работа с помощта на автоматизираните функции на Control Center.

Функции на Smartsheet

Табла за управление на проекти за проследяване на напредъка

Прикачени файлове с електронни таблици

Автоматизация на работния процес за повтарящи се процеси

Множество изгледи, вариращи от Kanban табло до диаграма на Гант и таблица

Предимства на Smartsheet

Динамичен, лесен за използване интерфейс

Удобно за ползване мобилно приложение

Солидни функции за екипно сътрудничество, включително управление на групи, споделяне на файлове и др.

Разширени функции за сигурност като 2FA и Google SSSO

Недостатъци на Smartsheet

Няма наличен безплатен план

Опциите за управление на задачите не са толкова стабилни, колкото другите в този списък.

Работи предимно като решение за управление на проекти в електронни таблици.

Цени на Smartsheet

Предимства: 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 25 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки на клиентите на Smartsheet

G2: 4. 4/5 (8400+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (над 2400 рецензии)

5. Citrix Podio

Via Podio

В основата си Podio е инструмент с ниско ниво на кодиране, който помага на бизнеса да персонализира работата и комуникацията. Как точно Podio се вписва като инструмент за управление на проекти?

Е, тази алтернатива на Workfront ви позволява да съгласувате всички данни, работни процеси и разговори по вашите проекти в един централен център за сътрудничество.

Основни характеристики на Podio

Позволява управление на задачите чрез коментари

Централен административен портал, който ви помага да задавате разрешения за достъп и да контролирате роли

Лични табла за дизайн, които да работят по вашия начин

Комуникационни инструменти, които поддържат споделяне на файлове

Свързан CRM за по-интуитивно управление на проекти, свързани с клиенти

Персонализирани работни процеси за управление на проекти по ваш начин, според нуждите на вашия екип

Предимства на Podio

Добавките за Podio са достъпни за конкретни случаи на употреба.

Удобен за ползване интерфейс

Неограничено сътрудничество за бързо и динамично мащабиране

Интегрира се с популярни приложения, включително FreshBooks, Dropbox и Google Drive

Podio

Функциите за отчитане са малко основни.

Podio може да бъде трудно да се настрои и персонализира според нуждите на вашата организация.

Ограничени разширени функции за софтуер за управление на корпоративни проекти

Цени на Podio

Podio предлага както платени, така и безплатни планове. Безплатният план обаче предлага само най-необходимото за задачите по управление на корпоративни проекти.

Безплатни

Основен : 7,20 долара на потребител на месец

Плюс: 11,20 долара на потребител на месец

Премиум: 19,20 долара на потребител на месец

Оценки на клиентите на Podio

G2: 4. 2/5 (420+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (290+ отзива)

6. Celoxis

Чрез Celoxis

Celoxis е софтуер за управление на проекти, който се рекламира като перфектното съчетание между автоматизация на работния процес, съвременни Agile тенденции и класическо управление на проекти. Той е конкурент на Adobe Workfront, който е изключително детайлно ориентиран, с мощни табла и възможности за отчитане, подходящи за всякакви екипи.

Основни характеристики на Celoxis

Динамични табла и отчети

Проследяване на проекти чрез анализ на критичния път , EVA и RAG индикатори за състоянието

Автоматично планиране на проекти и декларации за зависимости между проекти

Преглед и управление на портфолио

Счетоводство на проекти с прогнозиране на приходите, проследяване на печалбата и маржа и персонализирани финансови KPI

Предимства на Celoxis

Позволява „изключване“ на функции, от които нямате нужда

Персонализирани джаджи и оформление

Улеснява планирането на доставката на отчети чрез имейли

Множество споделени табла за оптимизиране на управлението на проекти

Подробни инструменти за проследяване на времето

Недостатъци на Celoxis

Интерфейсът може да бъде предизвикателство за начинаещите потребители.

Трудно конфигуриране

Липсват известия в приложението

Бавно обслужване и поддръжка на клиенти

Цени на Celoxis

С Celoxis можете да изберете между локален пакет или годишен облачен пакет.

Облак: 22,50 долара на потребител на месец

На място: 450 долара, фактурирани еднократно, с неограничен брой потребители и безплатна поддръжка за една година

Оценки на клиентите на Celoxis

G2: 4. 3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (240+ отзива)

7. Microsoft Project

Чрез Microsoft Project

Microsoft Project е мощно решение за управление на проекти с множество функции, включително проследяване на времето, управление на портфолио и управление на ресурси за видимост в реално време на статуса на проектите.

Основни функции на Microsoft Project

Динамично планиране, за да останете на път без усилие

Създайте интерактивни табла, за да видите цялостното състояние на вашите проекти

Автоматизация на работния процес, за да ви помогне да иноватирате бързо и уверено

Диаграми на Гант за визуализиране на проекти в движение

Споделена база данни за съхранение на проектни данни

Управление на търсенето

Управление на портфолио

Предимства на Microsoft Project

Интегрира се безпроблемно с Microsoft Teams, SharePoint и Skype

Надеждно обслужване и поддръжка на клиенти

Адаптируеми към различни, междуотделни цели

Недостатъци на Microsoft Project

Проблеми със съвместимостта на файловете

Project Online има някои функции за проследяване на времето, но те не са достатъчно надеждни.

Стръмна крива на обучение, което означава, че трябва да прекарате много време в помощните им документи.

Не може да се присвояват коментари

Цени на Microsoft Project

Облак: 10 долара на потребител на месец

На място: 620 долара (еднократно плащане)

Оценки на клиентите на Microsoft Project

G2: 4. 0/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

8. Asana

Чрез Asana

Asana е друга популярна платформа за управление на работата, използвана от много проектни мениджъри. Тя предлага множество опции за интеграция, които ви помагат да управлявате работата си ефективно.

Когато сравнявате Workfront и Asana, ще откриете, че Asana ви предлага повече функции със същия опростен интерфейс. Един от недостатъците на това приложение за управление на проекти е, че не предлага вграден изглед на карта.

Основни функции на Asana

Проста и ясна система за коментиране, с която можете да споделяте бързи актуализации с екипа си.

Диаграма на Гант с времеви линии за преглед на състоянието на проекта

Прегледайте задачите си в списък, Kanban или времева линия

Интегрира се с редица други приложения като Gmail, Dropbox и Slack.

Над 50 шаблона за проекти, които ще ви помогнат да започнете

Предимства на Asana

Множеството работни пространства ви дават възможност да поддържате организиран всеки проект за работа в екип.

Функции за чат и сътрудничество в реално време за всяка задача

Прикачени файлове могат да се добавят към всяка задача и да се ползват по-късно в архива на екипа.

Тяхната лента с дейности е едно цялостно решение, което позволява да видите всички известия.

Удобен за ползване инструмент с функции за отчитане

Asana минуси

Без персонализирани статуси

Това решение за управление не позволява добавянето на няколко изпълнители (както другите в този списък).

Ограничени разрешения за споделяне и поверителност

Цени на Asana

Основни : Безплатни

Премиум : 10,99 $ на потребител на месец

Бизнес: 24,99 $ на потребител на месец

Enterprise: Индивидуални цени по заявка с безплатна демо версия

Оценки на клиентите на Asana

G2: 4. 3/5 (8900+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (над 11 300 отзива)

9. Basecamp

Via Basecamp

Basecamp е друга алтернатива на софтуера Workfront, която разполага с някои функции за управление на проекти, които ви помагат да организирате и управлявате задачите си в няколко екипа.

Той е особено ефективен за насочване на хора с различни роли към обща цел. Това ще проработи, ако вашият екип е бил принуден да използва Workfront, дори и да не сте разработчик или да не се занимавате с проследяване на проблеми или бъгове.

Основни характеристики на Basecamp

Създавайте списъци със задачи и подзадачи и ги възлагайте на екипа си

Вградена система за коментари за лесна комуникация с членовете на вашия екип

Единен център за документи и споделяне на файлове

Универсално търсене

Автоматични въпроси за регистрация за standups

Отчитане на задачи

Предимства на Basecamp

Позволява сътрудничество в реално време

Специализирани функции, предназначени за Agile екипи, като автоматизация на работния процес и управление на забавените задачи

Подходящи за управление на множество проекти и големи екипи

Има клиентски портал за външни екипи

Недостатъци на Basecamp

Няма приоритети на задачите

Без персонализирани статуси

Без поддръжка за проследяване на времето

Малко липсват функции за разпределение на ресурсите

Цени на Basecamp

Личен план : Безплатен

Бизнес план: 99 долара на месец

Оценки на клиентите на Basecamp

G2: 4. 1/5 (4790+ рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (13 100+ отзива)

10. Clarity PPM

Via Clarity

Clarity PPM е решение за управление на проекти и портфолио, което ви помага да управлявате и разработвате стратегии за вашите проекти.

Освен това, тази алтернатива на Workfront помага да се свърже стратегията с изпълнението в целия портфейл от инвестиции в проекти и осигурява необходимата прозрачност за подобряване на възвръщаемостта на инвестициите в проекти.

Основни характеристики на Clarity PPM

Управлявайте планове и бюджети в таблица в стил Excel

Прегледайте накратко пътната карта на проекта с гъвкави диаграми на Гант

Планиране на ресурсите

Финансово управление

Анализ на разходите/ползите и отчитане

Лесно управление на задачите на ниво проект

Предимства на Clarity PPM

Интуитивен интерфейс, който предоставя всички основни функции

Отчитане в реално време, комбинирано с бизнес анализи

Можете да създавате извлечения и след това да ги персонализирате според нуждите си.

Прогнозиране на всички нива – от проект до ресурси и портфолио

Clarity PPM минуси

Без готови шаблони

Комуникацията може да изглежда изолирана

Няма реални функции за автоматизиране на работния процес

Изглежда прекалено сложно, ако понякога изпълнявате лесни проекти.

Цени на Clarity PPM

Свържете се с нас за подробности относно цените или безплатна демонстрация.

Оценки на клиентите на Clarity PPM

G2: 3. 7/5 (80+ рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

Най-добрата алтернатива на Workfront е само на един клик разстояние

Добре, 10 са много софтуерни алтернативи, които да тествате, така че ако ще започвате отнякъде, започнете от върха на този списък – с ClickUp.

Независимо от отрасъла, размера на екипа или случая на употреба, ClickUp е отговорът на всеки въпрос за производителността в книгата. Проектиран да централизира цялата ви работа в най-добрия център за съвместна работа, ClickUp разполага с всички инструменти, шаблони и функции, от които се нуждаете, за да достигнете нови висоти в ефективността.

Освен това, всичко това може да се направи за една малка част от цената.

Достъп до множество функции за управление на проекти, документи, бели дъски, персонализирани шаблони и много други безплатно и завинаги, когато се регистрирате в ClickUp!