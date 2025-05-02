15-те най-добри софтуера за планиране на строителни проекти през 2025 г.

Попитайте всеки строителен предприемач за най-лошия му ден на работа и вероятно ще чуете за катастрофа в планирането.

Това включва подизпълнители, които се явяват без материали, бетоновози, които пристигат, преди да са готови кофражите, или забавяния по критичния път, които водят до седмици на забавяния.

Зад всяко забавяне в строителството стои проблем в комуникацията, който е можело да бъде предотвратен. Добрият софтуер за планиране на строителни проекти решава тези проблеми. Той осигурява яснота и гарантира, че всички са на една и съща страница.

В тази публикация в блога ще разгледаме 15 инструмента, на които изпълнителите се доверяват, за да гарантират безпроблемното изпълнение на проектите си. ​​​​​​​​​​​​​​​​🚦

Какво трябва да търсите в софтуера за планиране на строителни проекти?

Намирането на подходящия софтуер за планиране на строителни проекти може да определи успеха или провала на даден проект. Най-добрите инструменти поддържат екипите организирани, спазват сроковете и свеждат неочакваните забавяния до минимум.

Но при толкова много опции, как да разберете коя от тях отговаря на вашите нужди? Потърсете приложение за планиране на строителни работи, което предлага следните функции. 💁

Интуитивен интерфейс: Сложният софтуер ви забавя – изберете инструмент, който е прост и лесен за използване и приспособяване.

Управление на ресурсите и задачите: От разпределянето на задачите до проследяването на материалите и графиците на екипа, софтуерът ви трябва да ви помага да поддържате организация, а не да създава допълнителна работа.

Сътрудничество в реално време: Строителството се развива бързо и вашият екип се нуждае от незабавни актуализации, за да се избегнат недоразумения и изненади в последния момент.

Диаграми на Гант и визуални графици: Ясният, интерактивен Ясният, интерактивен график на проекта ви помага да откриете конфликтите навреме, да коригирате графиците и да поддържате гладкото протичане на процесите.

Автоматизация и интеграции: По-малко ръчна работа, по-малко грешки – свържете външни инструменти, получите По-малко ръчна работа, по-малко грешки – свържете външни инструменти, получите шаблони за работни графици и оставете автоматизацията да се справи с повтарящите се задачи.

Мобилен достъп: Работата се извършва на място, а не в офиса. Вашият екип трябва да може да проверява графиците и да актуализира напредъка отвсякъде.

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че глобалният пазар на софтуер за строителството ще нарасне до 21,04 милиарда долара до 2032 г. Той показва съставен годишен ръст от 9,9% през прогнозния период (2024-2032 г.).

Софтуер за планиране на строителни проекти на един поглед

Преди да се впуснем в подробности, нека накратко разгледаме най-добрите инструменти за планиране на строителни проекти.

Име на инструмента Най-подходящ за Основни характеристики Цени ClickUp Координиране на екипите с помощта на инструменти за планиране, подобрени с изкуствен интелект Автоматизирайте задачите, коригирайте календарите и управлявайте смени с шаблони. Наличен е безплатен план; Персонализирани планове за предприятия Procore Наблюдение на графиците за строителство в мащаба на предприятието Синхронизирайте дейността на обекта с търгове, запитвания за информация и централизирани табла. Персонализирани цени Buildertrend Информиране на собствениците на жилища по време на строителството на жилищни сгради Съгласувайте избора на клиента и графиците на екипа, като същевременно записвате визуализациите на проекта. Персонализирани цени Wrike Съгласуване на графиците в отделите, които не са свързани със строителството Проследявайте зависимости, задействайте одобрения и създавайте персонализирани табла. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 25 $/потребител/месец. Autodesk Construction Cloud Сливане на 3D модели с графици в реално време Свържете BIM елементите с времевите графики за точно подреждане и откриване на конфликти. Персонализирани цени Workyard Мониторинг на разходите за труд с GPS и кодове за разходи Маркирайте часовете за задачите, проверявайте маршрутите и регистрирайте разходите за ефективност на заплащането. Цената започва от 8 $/потребител/месец. Monday. com Управление на напредъка на проекта чрез визуални табла Превключвайте изгледи, автоматично разпределяйте задачи и проследявайте важни събития в реално време. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/потребител/месец. Fieldwire Задаване на задачи на работниците на място директно от цифрови чертежи Разпределяйте работата на място, качвайте планове и координирайте списъците с недовършени задачи. Наличен е безплатен план; Платени планове на цена 54 $/потребител/месец GanttPRO Структуриране на графици с подробни времеви диаграми на Гант Разделете задачите, създайте зависимости и визуализирайте промените в критичния път. Цена от 9 $/потребител/месец Smartsheet Актуализиране на работните процеси в електронни таблици с автоматизация Превърнете таблиците в Excel в табла и планиране на базата на условия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/потребител/месец. eSUB Управление на задачи на различни обекти за търговци Проследявайте закъсненията, записвайте логове и синхронизирайте промените в поръчките с актуализации в реално време. Персонализирани цени Jobber Извършване на планиране в движение за малки екипи за обслужване Планирайте повтарящи се задачи, автоматизирайте известията за клиенти и управлявайте задачите от разстояние. Цена от 199 $/потребител/месец Ръководител на строителен обект Баланс между ефективност и достъпност за малки екипи Планирайте наличността на екипа, управлявайте графиците и проследявайте поддръжката на оборудването. Цената започва от 99 $/месец (тримесечно фактуриране) Buildxact Превръщане на прогнозите за жилищни сгради в изпълними календари Свържете поръчките за материали с планираните задачи и се подгответе за сезонни промени. Цени от 169 $/месец BuildBook Опростяване на видимостта на проекта за строителите, които работят с клиенти Споделяйте графици, снимки на напредъка и напомняния за плащания чрез клиентски портали. Персонализирани цени

Най-добрият софтуер за планиране на строителни работи

Ето най-добрите инструменти за планиране на строителни проекти, с които всичко ще върви по план. 🧑‍💻

1. ClickUp (Най-добър за планиране на екипната работа и автоматизация на работния процес)

На първо място в списъка ни с инструменти за управление на строителни проекти е ClickUp.

Това е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. То премахва необходимостта от предположения при планирането, така че екипите да могат да се съсредоточат върху изпълнението на задачите.

Нека заедно разгледаме богатите функции на ClickUp.

ClickUp Calendar

В управлението на строителството времето е всичко. Пропуснете един краен срок и целият проект се превръща в скъпоструващо забавяне. Тук на помощ идва календарът на ClickUp.

Опитайте календара на ClickUp Актуализирайте ежедневните графици в реално време с календара на ClickUp.

Да предположим, че генералният изпълнител се занимава с няколко обекта, всеки от които има свой екип, доставчици и инспекции. Той може да използва календара, за да види всички задачи, крайни срокове и срещи на едно място. Календарът може да включва всичко, от проследяване на датите за изливане на бетон до определяне на крайни срокове за разрешителни.

ClickUp Calendar също така държи екипите на място информирани.

Ръководителите на обекти могат да задават напомняния за проверки на безопасността, доставки на материали или ежедневни отчети за напредъка, като по този начин гарантират, че нито една важна задача няма да бъде пропусната. Трябва да координирате среща на обекта в последния момент? Просто кликнете върху времеви интервал, добавете участници и свържете чертежи или списъци със задачи, за да е всичко готово.

ClickUp Brain

Интегрираният AI асистент, ClickUp Brain, го прави още по-мощен. Този инструмент анализира графици, идентифицира зависимости и коригира планове в реално време.

Оптимизирайте графика си с ClickUp Brain

Да предположим, че супервайзорът на обекта трябва да разпредели смени, така че електротехниците и водопроводчиците да не се пресичат в тесното пространство. Brain преглежда натоварването, предлага оптимизиран график и преразпределя задачите въз основа на вашите указания, когато възникнат закъснения.

Ако доставката закъснее, засегнатите работници получават уведомление и графикът се актуализира без ръчна намеса.

ClickUp Time Tracking

Освен планирането, ефективното управление на задачите е също толкова важно.

Проследявайте работното време на работниците в реално време за точно изчисляване на заплатите с помощта на ClickUp Time Tracking.

ClickUp Tasks съхранява всички подробности по всеки проект на едно място, помагайки на екипите да разпределят работата, да проследяват напредъка и да поддържат ясна комуникация.

Освен това, функцията ClickUp Time Tracking в рамките на задачите помага на екипите да регистрират часовете точно, без ръчни изчисления.

Работниците могат да задават краен срок с приоритетни флагове директно в ClickUp, когато започват да изпълняват дадена задача. Часовете се записват автоматично, което предотвратява грешки и гарантира, че изчисленията на заплатите отразяват действително извършената работа.

Шаблон за графика на служителите в ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за графици на служителите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате графиците на служителите, натоварването им и др.

Не искате да започвате от нулата? Шаблонът за графици на служителите на ClickUp е идеалният начин да започнете.

Той ви позволява да визуализирате и планирате работни графици, да приоритизирате задачите, да ги синхронизирате с наличността на служителите и да проследявате заявките за отпуск. Шаблонът ви помага да спазвате трудовото законодателство, като гарантира, че всички смени са заети с квалифициран персонал.

За екипи, които се нуждаят от допълнителни инструменти за планиране, шаблоните за блокиране на графици на ClickUp помагат за ефективното разпределение на работните часове, за да се предотврати презапълването. Освен това, шаблоните за графици на смени на ClickUp опростяват управлението на ротационните смени и следят кой кога работи.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 040 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Кратък откъс от потребител на Reddit:

Трябва да кажа, че календарът ми харесва много. Интерфейсът му е доста готин, а изкуственият интелект го прави още по-добър. Преди не можеше да се направи много с Brain в Calendar View. Автоматично планиране? Аз съм за.

Трябва да кажа, че календарът ми харесва много. Интерфейсът му е доста готин, а изкуственият интелект го прави още по-добър. Преди не можеше да се направи много с Brain в Calendar View. Автоматично планиране? Аз съм за.

🧠 Интересен факт: Древните египтяни са били едни от първите строителни мениджъри. Великата пирамида в Гиза, построена преди над 4500 години, е изисквала прецизна координация на работната сила, проследяване на материалите и планиране – и всичко това без съвременни технологии.

2. Procore (най-подходящ за управление на сложни проекти с участието на няколко екипа)

чрез Procore

Генералните изпълнители, собствениците и специализираните екипи разчитат на облачната платформа на Procore за управление на сложни проекти от начало до край. С подход, ориентиран към мобилните устройства, тя ви позволява да запазите контрола, дори когато сте на място и се занимавате с оферти, преглеждате планове или проследявате актуализации.

Освен това синхронизацията в реално време минимизира грешките и закъсненията, като осигурява безпроблемна комуникация между обекта и офиса. Проектиран за тези, които управляват мащабни проекти, Procore осигурява структурата и видимостта, необходими за поддържане на всичко в ред, независимо от продължителността на проекта.

Най-добрите функции на Procore

Проследявайте етапите и крайните срокове на проекта във всички фази с табла в реално време.

Управлявайте тръжните процедури и документите за искане на информация (RFI) от всяко устройство, като оптимизирате одобренията.

Автоматизирайте процесите на излитане и оценяване с интелигентни инструменти като „Auto-Count“ и безпроблемна интеграция на данни за точни предложения.

Интегрирайте ги със системи за планиране на ресурсите на строителното предприятие (ERP) и други софтуерни решения.

Ограничения на Procore

Ограничени възможности за персонализиране, включително цветово кодиране

Някои потребители смятат, че интерфейсът е тромав и не винаги интуитивен, особено за интегрираните програми за обучение.

Цени на Procore

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Procore

G2: 4,6/5 (3335 отзива)

Capterra: 4,5/5 (2760+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Procore?

Директно от рецензия в G2:

Софтуерът е много лесен за използване и е добре проектиран за работа на терен. Много ми харесват уроците и курсовете за сертифициране. Страхотно е, че можете да научите дадена тема чрез кратки и ясни видеоклипове.

Софтуерът е много лесен за използване и е добре проектиран за работа на терен. Много ми харесват уроците и курсовете за сертифициране. Страхотно е, че можете да научите дадена тема чрез кратки и ясни видеоклипове.

3. Buildertrend (най-добър за синхронизиране на екипи в жилищното строителство)

чрез Buildertrend

Строителите на жилища се сблъскват с уникални предизвикателства при планирането, а Buildertrend се справя с тях. Тази платформа е насочена изрично към специфичния ритъм на жилищното строителство. Тя преодолява комуникационната пропаст между изпълнителите и собствениците на жилища, които могат да влязат в системата, за да видят напредъка, без да се налага да правят постоянни обаждания или да изпращат съобщения.

Функциите за фото и видео документация на Buildertrend добавят визуална яснота към актуализациите на графиците, което улеснява обясняването на закъсненията. Освен това, той се отличава в планирането преди строителството, като помага на екипите да определят реалистични срокове още преди началото на работата.

Най-добрите функции на Buildertrend

Създайте крайни срокове за избор на клиенти, които автоматично предупреждават собствениците на жилища, когато е необходимо да вземат решение.

Планирайте повтарящи се екипни срещи директно в платформата с автоматично генерирани дневен ред, базирани на предстоящи важни етапи.

Прогнозирайте предварително нуждите от работна ръка въз основа на предстоящите фази от графика за ефективно разпределение на работната сила.

Създавайте професионални актуализации на графиците за собствениците на имоти, които превеждат строителния жаргон на достъпни за непрофесионалистите отчети за напредъка.

Ограничения на Buildertrend

Работният процес не може да се персонализира, което може да не е подходящо за всички бизнес процеси.

Потребителите намират функцията за изготвяне на планове за нестабилна и трудна за използване.

Цени на Buildertrend

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Buildertrend

G2: 4. 2/5 (155+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (2495+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Buildertrend?

Ето какво казва един потребител на Reddit за Buildertrend:

Аз го използвам за управление на нашата строителна фирма за жилищно строителство с оборот 10 млн. годишно. Намирам го за изключително полезен, особено по отношение на документацията. Използваме го за селекции, ежедневни регистри, оценки, водене на отчети. Наистина е страхотен. Вземете про версията и се потопете в нея, ако го правите. Прилагането е ключово.

Аз го използвам за управление на нашата строителна фирма за жилищно строителство с оборот 10 млн. долара годишно. Намирам го за изключително полезен, особено по отношение на документацията. Използваме го за селекции, ежедневни регистри, оценки, водене на отчети. Наистина е страхотен. Вземете професионалната версия и се потопете в нея, ако решите да го използвате. Ключът е в прилагането.

💡 Съвет от професионалист: За сложни проекти не се задоволявайте само с основното планиране. Използвайте методи като метода на критичния път (CPM) за идентифициране на ключови задачи или техниката за оценка и преглед на програмата (PERT) за по-точно изчисляване на времевите рамки. Интелигентното планиране води до по-гладко изпълнение.

4. Wrike (Най-добър за междуотделна координация в строителството)

чрез Wrike

Строителството не функционира изолирано – то е свързано с маркетинга, продажбите и проектирането. Wrike преодолява тези различия с гъвкаво работно пространство, което поддържа съгласуваност между всички отдели. Екипите могат да организират проектите по клиенти, тип имот или всяка друга система, която отговаря на техния работен процес.

Освен това, интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява управлението на отпуските, което прави планирането по-ефективно. Въпреки че Wrike не разполага с някои специфични за строителството инструменти, мощните му опции за персонализиране и правила за автоматизация компенсират това.

Най-добрите функции на Wrike

Създайте персонализирани табла за всеки заинтересован, показващи само показателите за графика и сроковете, които са от значение за тяхната роля.

Настройте автоматични работни потоци за одобрение, които предупреждават собствениците на проекти, когато е необходимо да се вземат решения, свързани с времето.

Визуализирайте зависимостите, за да видите как забавянията в една област се отразяват на целия график на проекта.

Автоматизирайте оценките на риска, които идентифицират потенциални пречки въз основа на данни от минали проекти.

Предотвратете претоварването, като проследявате натоварването на екипа в различни строителни проекти.

Ограничения на Wrike

Липсват специфични за строителството инструменти, като дневни регистри.

Интеграцията с приложения като Outlook може да доведе до забавяне на известията с повече от час.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3760+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (2785+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Един коментар в Reddit го изразява по следния начин:

Използвал съм много системи за управление на проекти и много харесвам Wrike. Не само защото съм проектен мениджър, а защото 30-те членове на екипа ми лесно се научиха да го използват и го използват ежедневно. Фактът, че софтуерът се използва на 100%, значително улеснява работата ми като проектен мениджър. Все пак това е наистина сложна система от гледна точка на бекенда; настройка на персонализирани полета, персонализирани типове елементи, създаване на формуляри за подаване и т.н. От гледна точка на PM има малко крива на обучение, но прави МНОГО.

Използвал съм много системи за управление на проекти и много харесвам Wrike. Не само защото съм проектен мениджър, а защото 30-те членове на екипа ми лесно се научиха да го използват и го използват ежедневно. Фактът, че софтуерът се използва на 100%, значително улеснява работата ми като проектен мениджър. Все пак това е наистина сложна система от гледна точка на бекенда; настройка на персонализирани полета, персонализирани типове елементи, създаване на формуляри за подаване и т.н. От гледна точка на PM има малко крива на обучение, но прави МНОГО.

5. Autodesk Construction Cloud (най-добър за интеграция на BIM-график)

чрез Autodesk Construction Cloud

Autodesk пренася планирането на строителството на ново ниво, като безпроблемно свързва 3D модели с графиците на проектите. Екипите могат да свързват конкретни компоненти на сградата с елементи от графика, създавайки визуална пътна карта на строителния процес. Това е особено ценно при координационните срещи, където веднага се вижда как различните части на сградата се съгласуват с фазите на проекта.

Истинското предимство се проявява, когато конфликтите в графика се наслагват с моделиране на строителната информация. Потенциалните конфликти стават видими рано, което предотвратява скъпи забавяния, преди те да ескалират на място.

Най-добрите функции на Autodesk Construction Cloud

Свържете дейностите по графика директно с елементите на модела, създавайки 4D симулации на строителните последователности.

Количествено изчислете материалите от данните на модела и автоматично попълнете графиците за доставки с изискванията за времето за изпълнение.

Експортирайте визуализации на графиците за презентации пред заинтересованите страни, които показват точни последователности на строителните дейности.

Записвайте напредъка на място чрез мобилен достъп до модела и актуализирайте процентите на завършеност на графика въз основа на визуална проверка.

Ограничения на Autodesk Construction Cloud

Необходими са BIM познания, за да се използват пълноценно възможностите за интеграция, което прави процеса на внедряване сложен за компании, които за първи път използват продуктите на Autodesk.

По-висока начална цена за по-малките строителни фирми

Цени на Autodesk Construction Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Autodesk Construction Cloud

G2: 4. 4/5 (4040 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Autodesk Construction Cloud?

От рецензент на G2:

Използването на Construction Cloud е изключително лесно. Работя в среда, в която трябва да си сътруднича с хора от различни страни, а ACC прави това много лесно. Мога да следя всички актуализации и промени в моделите... При публикуване на 3D модели от Revit, всички CAD подложки, свързани с модела, няма да се виждат правилно в модела на ACC. Друг проблем е дългото време на изчакване при публикуване на големи модели...

Използването на Construction Cloud е изключително лесно. Работя в среда, в която трябва да си сътруднича с хора от различни страни, а ACC улеснява значително тази задача. Мога да следя всички актуализации и промени в моделите... При публикуване на 3D модели от Revit, всички CAD подложки, свързани с модела, не се виждат правилно в модела на ACC. Друг проблем е дългото време на изчакване при публикуване на големи модели...

🔍 Знаете ли, че... През Средновековието строителните проекти се ръководеха от майстори строители, които изпълняваха функциите на архитекти, инженери и проектни мениджъри. Те управляваха всичко – от проектирането на катедрали до надзора на работниците, които дялаха камъни.

6. Workyard (най-добър за прецизно проследяване на труда)

чрез Workyard

Управлението на разходите за труд в строителството е едно от най-големите предизвикателства за проектните мениджъри. Без проследяване в реално време разходите могат да излязат извън контрол, което да доведе до превишаване на бюджета. Workyard отговаря на тези предизвикателства с функцията си за кодиране на разходите, мощно средство, което проследява както времето, така и разходите на ниво конкретна задача.

Той позволява на вашите екипи да маркират своите обекти директно за различни видове работа, като ви дава видимост върху разходите за труд. Освен това, възможностите му за експортиране на данни допълнително подобряват финансовия надзор, улеснявайки интеграцията с счетоводните системи.

Най-добрите функции на Workyard

Проследявайте времето точно с GPS функции, за да подобрите точността на заплащането и да елиминирате кражбата на работно време.

Документирайте напредъка на работата с бележки, разписки и споделени снимки директно в приложението.

Следете маршрутите на шофьорите и местоположението на персонала в реално време, за да оптимизирате управлението на работната площадка и да подобрите оперативната ефективност.

Комуникирайте ефективно чрез вградените функции за съобщения, за да оптимизирате взаимодействията в екипа.

Ограничения на Workyard

Потребителите намират за досадно да коригират и настройват времевите записи, особено когато даден запис е пропуснат.

Мобилното приложение няма някои функции, които са налични в десктоп версията, като например премахване на служители от работното пространство.

Цени на Workyard

Стартово ниво: 8 $/месец на потребител

Pro: 16 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workyard

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за Workyard?

Директно от рецензия на Capterra:

Обичам лекотата на употреба и поддръжката. Някой ме запозна с него и не ме отпрати към видео, което да гледам, а ми показа как да го използвам за моя бизнес, което беше страхотно... Бих искал някои от функциите да бъдат по-персонализирани, например вместо да променяме проектите, бих искал да можем да променяме някои от тези стандартизирани функции.

Обичам лекотата на употреба и поддръжката. Някой ме преведе през него и не ме отпрати към видео, което да гледам. Беше страхотно, че някой ми показа как да го използвам за моя бизнес... Бих искал някои от функциите да бъдат по-персонализирани, например вместо да се променят проектите, бих искал да можем да променяме някои от тези стандартизирани функции.

7. Monday. com (Най-добър за визуално планиране на строителството)

Monday.com опростява сложните графици с цветно кодирани табла, което прави статуса на проекта ясен с един поглед и превръща претоварените графици в управляеми работни процеси. Гъвкавите му изгледи позволяват на екипите да превключват между диаграми на Гант, календари или табла Канбан в зависимост от нуждите си за планиране.

Софтуерът за управление на строителни проекти предлага и висока степен на видимост на графика, позволявайки детайлен преглед на задачите. Неговата персонализирана автоматизация елиминира ръчното актуализиране на статуса, освобождавайки проектните мениджъри от постоянния стрес, свързан с поддържането на графика.

Най-добрите функции на Monday.com

Създайте многослойни графици, които разделят резултатите от проекта на собственика от вътрешните етапи, като същевременно поддържате взаимоотношенията в графика.

Създайте персонализирани формуляри за подаване, които автоматично попълват планираните задачи, когато подизпълнителите предоставят информация.

Въведете проследяване на времето директно в планираните задачи, за да сравнявате очакваната и действителната продължителност за бъдещо планиране.

Разработете шаблони за управление на задачите за различни видове строителни работи, за да поддържате последователност.

Ограничения на Monday.com

Възможностите му за проследяване на времето може да не са достатъчно изчерпателни за прецизно управление на времето.

Възможностите на формулите са по-малко надеждни от тези на инструментите за планиране на базата на електронни таблици.

Цени на Monday.com

Безплатен (ограничен до двама потребители)

Базов: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 880 отзива)

Capterra: 4,6/5 (5385+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

Ето какво казва едно ревю в G2 за Monday.com:

Monday е изключително полезен инструмент за сътрудничество между отделите. Потребителският интерфейс е опростен и лесен за използване, с невероятна гъвкавост, базирана на индивидуалните нужди на всеки заинтересован. Персонализирането на всеки борд въз основа на това, което проследява, е лесно и ефективно. […] Тъй като има толкова много възможни функционалности, в началото е необходимо известно време за усвояване. Настройката отнема известно време за всяка по-голяма организация, а обучението също отнема доста време.

Monday е изключително полезен инструмент за сътрудничество между отделите. Потребителският интерфейс е опростен и лесен за използване, с невероятна гъвкавост, базирана на индивидуалните нужди на всеки заинтересован. Персонализирането на всеки борд въз основа на това, което проследява, е лесно и ефективно. […] Тъй като има толкова много възможни функционалности, в началото има лека крива на обучение. Настройката отнема известно време за всяка по-голяма организация, а обучението също отнема доста време.

🤝 Приятелско напомняне: Прекалено амбициозните срокове водят до прибързана работа и скъпи грешки. Работете с екипа си, за да определите постижими цели въз основа на реални данни – вземете предвид времето, разрешителните и веригите за доставки. Реалистичният план спестява време и главоболия.

8. Fieldwire (Най-добър за планиране на екипи на място)

чрез Fieldwire

Fieldwire е създаден за екипите на място, като предоставя на генералните изпълнители и мениджърите на място практичен начин да проследяват задачите там, където се извършва реалната работа. Той опростява нещата, като се фокусира върху задачите на екипа, актуализациите на напредъка и бързото качване на чертежи, за да поддържа плановете лесно достъпни.

Съобщенията в реално време преодоляват разстоянието между обекта и офиса, като намаляват закъсненията и недоразуменията. Софтуерът за управление на строителни проекти е предназначен за практични екипи и въвежда ред в хаоса без излишна сложност.

Най-добрите функции на Fieldwire

Разпределяйте задачите директно върху цифрови чертежи, свързвайки дейностите от графика с точните местоположения в рамките на проекта.

Документирайте промените на място чрез фотоанотации, които автоматично актуализират последиците за графика.

Създайте хиперлокални графици за конкретни зони или помещения, които се включват в основния график на проекта.

Създайте списък с задачи, които автоматично се попълват в планираните задачи с възложени отговорности.

Ограничения на Fieldwire

Няма вградени инструменти за оценка на разходите; потребителите се нуждаят от отделен софтуер за бюджетиране и финансово планиране.

Ограничена възможност за персонализиране на функцията за формуляри

Цени на Fieldwire

Безплатно

Pro: 54 $/месец на потребител

Бизнес: 74 $/месец на потребител

Business Plus: 104 $/месец на потребител

Персонализирани договори: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Fieldwire

G2: 4,5/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,6/5 (85+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fieldwire?

Едно ревю го изразява по следния начин:

Fieldwire е чудесен за съхранение на файлове и спецификации на едно място. Плановете и списъците с задачи могат да се споделят между всички участници, което го прави изключително лесен за използване, особено ако получавате много SK. Бих искал маркерите за задачи да се изчистват от плановете, след като бъдат маркирани като изпълнени. Това може да доведе до претрупване на плана в края на работата.

Fieldwire е чудесен за съхранение на файлове и спецификации на едно място. Плановете и списъците с задачи могат да се споделят между всички участници, което го прави изключително лесен за използване, особено ако получавате много SK. Бих искал маркерите за задачи да се изчистват от плановете, след като бъдат маркирани като изпълнени. Това може да доведе до претрупване на плана в края на работата.

🧠 Интересен факт: Индустриалната революция промени строителството завинаги. С възхода на стоманата, бетона и железопътния транспорт проектите станаха по-големи, както и необходимостта от формално управление на строителството. Тази епоха ни даде диаграмите на Гант (изобретени през 1910 г.) и метода на критичния път (CPM) – и двете все още се използват в планирането днес.

9. GanttPRO (Най-добър за прецизност на времевата линия с диаграми на Гант)

чрез GanttPRO

GanttPRO е проектиран за прецизност. Той предоставя на строителните мениджъри ясен и структуриран начин за планиране на всеки етап от проекта. Разделя задачите на управляеми части, като задава логически зависимости, за да поддържа работните процеси в правилната посока.

Освен това визуалната времева линия улеснява ранното откриване на потенциални пречки, като гарантира гладкото изпълнение на проекта. Фокусиран върху планирането, а не върху допълнителни функции, GanttPRO е идеален за планиращи, които дават приоритет на яснотата, ефективността и безпроблемното подреждане на задачите.

Най-добрите функции на GanttPRO

Създайте сравнения на базови нива, показващи как текущите графици се съотнасят с първоначалните прогнози за анализ на отклоненията.

Разработвайте хистограми на ресурсите директно от данните на Gantt, показващи разпределението на труда по времевата линия на проекта.

Експортирайте професионални визуализации на времевата линия за презентации пред клиенти и договорна документация.

Изчислете автоматични корекции в графика при промяна на продължителността на задачите, като незабавно покажете въздействието върху завършването на проекта.

Ограничения на GanttPRO

Липсват му офлайн възможности.

Някои потребители желаят повече опции за персонализиране на отчетите.

Цени на GanttPRO

Основна цена: 9 USD/месец на потребител (за пет потребители)

Разширено: 15 $/месец на потребител (за пет потребители)

Бизнес: 24 $/месец на потребител (за пет потребители)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2: 4,8/5 (510+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (510+ отзива)

Какво казват реалните потребители за GanttPRO?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Функционалността на диаграмата на Гант прави изключително лесно определянето на крайни срокове, разпределянето на задачи и визуализирането на напредъка. Възможността за лесно променяне на графиците и задаване на задачи и подзадачи също е много добра. […] Визуализацията на диаграмите на Гант може да бъде подобрена, но това е малък недостатък. Все още не съм проучил софтуера изцяло, но смятам да го направя.

Функционалността на диаграмата на Гант прави изключително лесно определянето на крайни срокове, разпределянето на задачи и визуализирането на напредъка. Възможността за лесно променяне на графиците и задаване на задачи и подзадачи също е много добра. […] Визуализацията на диаграмите на Гант може да бъде подобрена, но това е малък недостатък. Все още не съм проучил напълно софтуера, но имам намерение да го направя.

10. Smartsheet (най-подходящ за планиране на базата на електронни таблици)

чрез Smartsheet

Smartsheet е създаден за тези, които предпочитат електронни таблици, но се нуждаят от повече мощност. Той превръща традиционните редове и колони в динамични графици за строителство, комбинирайки познатата Excel среда с автоматизация и Gantt изгледи.

Проектните мениджъри получават пълна видимост на рисковете, зависимостите и разпределението на ресурсите, което позволява по-интелигентно вземане на решения. Освен това, неговите персонализирани шаблони и инструменти за автоматизация елиминират повтарящите се задачи като въвеждане на данни и актуализиране на статуса, което намалява грешките и освобождава време за работа с висока стойност.

Най-добрите функции на Smartsheet

Преобразувайте съществуващите Excel графици за строителство в интерактивни диаграми на Гант, без да ги създавате от нулата.

Създайте правила за условно форматиране, които визуално маркират елементи от графика, като наближаващи крайни срокове или важни дати.

Разработвайте обобщаващи отчети, които събират планираните данни от множество проекти за анализ на ниво портфолио.

Създайте изгледи на таблото с показатели като проследяване на бюджета за цялостен надзор на проекта.

Ограничения на Smartsheet

Липсват му множество раздели, което ограничава потребителите до една единствена таблица.

Потребителите са имали проблеми като грешки при удостоверяване и невъзможност за достъп до акаунти.

Цени на Smartsheet

Безплатно

Pro: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (19 080+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3420+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet?

Ето какво казва един потребител за Smartsheet:

Използвах Smartsheet за известно време, но го намерих за малко прекалено сложен. В крайна сметка опитах ClickUp и той се оказа много по-добър. Има много от същите функции, но е много по-лесен за използване и се развива заедно с екипа ми.

Използвах Smartsheet за известно време, но го намерих за малко прекалено сложен. В крайна сметка опитах ClickUp и той се оказа много по-добър. Има много от същите функции, но е много по-лесен за използване и се развива заедно с екипа ми.

🔍 Знаете ли, че... Емпайър Стейт Билдинг беше завършен предсрочно и под бюджета само за 13,5 месеца благодарение на ефективното планиране, разпределение на ресурсите и денонощните работни смени. Съвременните небостъргачи все още се борят да достигнат тази скорост.

11. eSUB Construction Software (най-подходящ за специализирани подизпълнители)

чрез eSUB Construction Software

eSUB е облачен инструмент за управление на строителни проекти, създаден за подизпълнители, които управляват множество обекти. Проектиран за специализирани дейности като ОВК и зидарство, той оптимизира ежедневните регистри, качването на планове и комуникацията между обекта и офиса.

С актуализации в реално време и безпроблемна интеграция със софтуер за счетоводство и оценка, eSUB гарантира, че екипите винаги разполагат с най-актуалните данни за проекта. Това намалява грешките, повишава ефективността и позволява на подизпълнителите да се съсредоточат върху строителството, а не само върху документацията.

Най-добрите функции на софтуера за строителство eSub

Документирайте закъсненията в графика, причинени от стандартизирани формуляри, които защитават подизпълнителите при искане на удължаване на сроковете.

Създавайте отчети за производителността, в които сравнявате прогнозните и действителните работни часове.

Проследявайте графиците за използване на инструменти и оборудване в различни задачи, за да предотвратите конфликти при ресурсите.

Създайте графици за промени, които се синхронизират с първоначалния график и ясно показват как закъсненията се отразяват на датата на завършване на проекта.

Ограничения на софтуера за строителство eSub

Системата не предлага подробни отчети за информация като данни от работни листове.

Добавянето на контакти може да бъде тромав процес, който може да повлияе на ефективността на комуникацията.

Цени на софтуера за строителство eSub

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за софтуера за строителство eSub

G2: 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (250+ отзива)

Какво казват реалните потребители за софтуера за строителство eSub?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Предимствата на eSUB са, че можете да имате по-голям контрол върху работното време на всеки служител и да имате по-добър отчет или по-добър контрол върху времето, прекарано по всеки проект. Недостатъкът на eSUB е, че ако имате различни устройства и правите промени в даден проект на друго устройство, промените, които правите, не се появяват, а много пъти отчетите се дублират, което ви кара да губите много време, защото манипулира работното време във всеки проект.

Предимствата на eSUB са, че можете да имате по-голям контрол върху работното време на всеки служител и да имате по-добър отчет или по-добър контрол върху времето, прекарано по всеки проект. Недостатъкът на eSUB е, че ако имате различни устройства и правите промени в даден проект на друго устройство, промените, които правите, не се появяват, а много пъти отчетите се дублират, което ви кара да губите много време, защото манипулира работното време във всеки проект.

12. Jobber (Най-подходящ за изпълнители, ориентирани към услугите)

чрез Jobber

Jobber е създаден за самостоятелни изпълнители и малки екипи, които са постоянно в движение. Проектиран за професионалисти в областта на услугите, като озеленители и специалисти по ремонт, той оптимизира планирането с подход, ориентиран към мобилните устройства.

Лесно разпределяйте задачи отвсякъде, като поддържате синхронизация в екипа си без допълнителни стъпки. Клиентите могат да проверяват графиците чрез прост портал, което намалява необходимостта от многократни обаждания. За тези, които работят на няколко обекта едновременно, Jobber превръща телефона в мощен център за планиране.

Най-добрите функции на Jobber

Създайте автоматизирани комуникации с клиенти, които изпращат актуализации за промени в графика или предстоящи сервизни посещения.

Разработвайте периодични графици за обслужване, които автоматично генерират нови работни поръчки на определени интервали.

Създайте работни процеси от офертата до графика, които преобразуват одобрените прогнози директно в планирани срокове за проекта.

Създайте персонализирани формуляри, които събират информация на място, която задейства актуализации на графика въз основа на условията на терен.

Ограничения на Jobber

Системата за картографиране на мобилното приложение е критикувана за неефективност, което се отразява на планирането на маршрутите.

Липсват усъвършенствани инструменти за управление на проекти, като диаграми на Гант и зависимости между задачите.

Цени на Jobber

Connect: 102 $/месец на потребител

Grow: 210 $/месец на потребител

Плюс: 360 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Jobber

G2: 4,5/5 (310+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1050 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jobber?

Ето какво казва един потребител за Jobber:

Като нова компания, успях да рационализирам операциите и да оптимизирам процедурите си бързо и лесно с Jobber като основа на информационните ми системи. Благодарение на лесната употреба на интеграциите, офертите, фактурирането и т.н. на място и в офиса, успях да се съсредоточа върху други аспекти за разрастване на бизнеса си. За съжаление, той не е оптимизиран за HVAC компании, които използват договори за поддръжка (сервизни договори) без някаква форма на работа, която да улеснява нещата.

Като нова компания, успях да рационализирам операциите и да оптимизирам процедурите си бързо и лесно с Jobber като основа на информационните ми системи. Благодарение на лесната употреба на интеграциите, офертите, фактурирането и т.н. на място и в офиса, успях да се съсредоточа върху други аспекти за разрастване на бизнеса си. За съжаление, той не е оптимизиран за HVAC компании, които използват договори за поддръжка (сервизни договори) без някаква форма на работа, която да улеснява нещата.

13. Contractor Foreman (Най-подходящ за екипи с ограничен бюджет)

чрез Contractor Foreman

Contractor Foreman е икономичен избор за малки и средни екипи, които искат да поддържат организация, без да харчат прекалено много. Той оптимизира планирането, проследяването на задачите и управлението на ресурсите, като същевременно контролира разходите.

Благодарение на простия и интуитивен дизайн, екипите могат да започнат да го използват без да се налага да преминават през дълъг процес на обучение. Използван в над 75 страни, той е практично решение за изпълнители, които се нуждаят от ефективност без излишна сложност. За екипи, фокусирани върху производителността и бюджета, Contractor Foreman поддържа проектите в правилната посока с лекота.

Най-добрите функции на Contractor Foreman

Свържете графиците за поддръжка на оборудването с графиците на проектите, за да предотвратите неочаквани прекъсвания в работата на оборудването.

Създайте клиентски портали, показващи важни етапи от графика, без да разкривате вътрешни срокове.

Разработвайте графици за поръчки, които се синхронизират с дейностите по строителството, за да гарантирате навременна доставка на материалите.

Създавайте графици за екипите за различни проекти, като оптимизирате разпределението на трудовите ресурси.

Ограничения на Contractor Foreman

Някои потребители считат интеграцията с QuickBooks за тромава, като срещат проблеми със синхронизацията на данните и сложността на настройките.

Потребителите са сигнализирали за проблеми със сигурността, при които лица без необходимите разрешения могат да получат достъп до чувствителни файлове.

Цени за бригадири на строителни предприемачи

Безплатна пробна версия

Стандартен: 99 $/месец (тримесечно)

Плюс: 155 $/месец (тримесечно)

Pro: 212 $/месец (тримесечно)

Без ограничения: 312 $/месец (тримесечно)

Оценки и рецензии на Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (295+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (720+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Contractor Foreman?

Директно от рецензия в Reddit:

Използвам го всеки ден и много ми харесва, а и сте прав, цената е много по-ниска от тази на другите компании. Има и функции като подаване на документи, които не бихме могли да получим, освен ако не изберем някой като Procore, но това щеше да струва над 10 000 долара годишно в сравнение с 1000.

Използвам го всеки ден и много ми харесва, а и сте прав, цената му е много по-ниска от тази на другите компании. Той има и функции като подаване на документи, които не бихме могли да получим, освен ако не изберем някой като Procore, но това щеше да ни струва над 10 000 долара годишно, в сравнение с 1000.

🤝 Приятелско напомняне: Претоварените работници водят до грешки, а недостатъчно натоварените екипи водят до загуба на пари. Използвайте функциите за изравняване на ресурсите в софтуера си за графици, за да разпределите работата равномерно, така че никой екип да не е претоварен, а друг да е без работа. Нагласете времето за задачите, за да оптимизирате ефективността, без да жертвате качеството.

14. Buildxact (Най-добър за изготвяне на прогнози и графици за жилищни сгради)

чрез Buildxact

Превръщането на прогнозите в графици често е голямо предизвикателство в жилищното строителство, а Buildxact опростява този процес. Той превръща изчисленията и прогнозите в ясни, изпълними графици, помагайки на малките строители да се придържат към плана без ненужна сложност.

Интуитивният календарен изглед помага на екипите на място да се фокусират върху ежедневните приоритети, а диаграмите на Гант дават на мениджърите по-широка представа за напредъка на проекта. Това, което отличава инструмента за планиране на строителни проекти, е способността му да свързва количествата материали с планираните задачи, като по този начин гарантира, че ресурсите са на разположение точно когато са необходими.

Най-добрите функции на Buildxact

Преобразувайте изчисленията на материалите директно в графици за доставки, като вземете предвид вградените срокове за доставка.

Планирайте графици, адаптирани към метеорологичните условия, които отчитат сезонните условия в различните фази на строителството.

Очертайте графици за уведомяване на доставчиците, които автоматично предупреждават доставчиците, когато са необходими материали.

Ограничения на Buildxact

Софтуерът не може да генерира документи за запитване за оферта (RFQ) за текущи проекти, което може да затрудни процесите по възлагане на поръчки.

След като поръчката е създадена, коригирането на грешки изисква отмяна и повторно въвеждане, което увеличава административната натовареност.

Цени на Buildxact

Вход: 169 $/месец на потребител

Pro: 279 $/месец за двама потребители

Екипи: 439 $/месец за четирима потребители

Оценки и рецензии за Buildxact

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 155 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buildxact?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Това, което най-много ми харесва в Buildxact, е как опростява целия работен процес за нашите строителни проекти. Харесва ми колко е лесен за използване. Дори и да не сте супер технически подготвени, ще ви е доста лесно да се ориентирате в него. Приятно е да го използвате за изчисляване на разходите, а след като работата е в ход, е лесно да управлявате поръчките за покупка, промените и изходящите фактури. […] Мисля, че едно нещо, което може да се подобри, е синхронизацията в реално време. […] Ако един човек запише работата си, тя не се актуализира автоматично за другия човек и той трябва да обнови страницата си, преди да направи промени, или рискува да загуби промените си.

Това, което най-много ми харесва в Buildxact, е как опростява целия работен процес за нашите строителни проекти. Харесва ми колко е лесен за използване. Дори и да не сте супер технически подготвени, ще ви е доста лесно да се ориентирате в него. Приятно е да го използвате за изчисляване на разходите, а след като работата е в ход, е лесно да управлявате поръчките за покупка, промените и изходящите фактури. […] Мисля, че едно нещо, което може да се подобри, е синхронизацията в реално време. […] Ако един човек запише работата си, тя не се актуализира автоматично за другия човек и той трябва да обнови страницата си, преди да направи промени, или рискува да загуби промените си.

15. BuildBook (Най-добър за комуникация между изпълнител и клиент)

чрез BuildBook

BuildBook е за строители, които дават приоритет на ясната комуникация с клиентите. Той информира собствениците на жилища с лесен за следване график, което намалява недоразуменията и несигурността. С прост и опростен интерфейс можете да задавате задачи, да споделяте актуализации и да организирате всичко в специален клиентски портал.

Някои от основните му функции включват планиране с диаграма на Гант за безпроблемно управление на графика, проследяване на избора на клиенти и проследяване на бюджета за финансов надзор в реално време.

Най-добрите функции на BuildBook

Настройте последователности от съобщения за клиенти, задействани от планирани етапи, за да информирате автоматично собствениците.

Заснемайте преди, по време и след фотодокументация, свързана с планираните дейности, за да покажете визуален напредък.

Създавайте визуализации на времевата линия, за да улесните разбирането на клиентите без използване на строителен жаргон.

Изпращайте напомняния за плащания въз основа на графика, за да поддържате финансовите задължения на клиентите в съответствие с напредъка на проекта.

Ограничения на BuildBook

Потребителите не могат да виждат процентите на печалбата директно от финансовите данни на проекта, което ограничава финансовия надзор.

Софтуерът не разполага с функции за проследяване на времето, които са от съществено значение за цялостното управление на проекти.

Цени на BuildBook

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на BuildBook

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за BuildBook?

Ето какво казва един потребител за BuildBook:

Това, което отличава моя бизнес на пазара, е този софтуер и моят процес на проектиране. Тази програма постига моята цел да насърчавам висока степен на прозрачност между мен и клиента, като същевременно ми позволява да разполагам с ефективна и ясна система за управление на проекти. […] Продуктът изглежда толкова силно фокусиран върху клиентското преживяване, че функциите за изпълнение на проекти са слаби.

Това, което отличава моя бизнес на пазара, е този софтуер и моят процес на проектиране. Тази програма постига моята цел да насърчавам висока степен на прозрачност между мен и клиента, като същевременно ми позволява да разполагам с ефективна и ясна система за управление на проекти. […] Продуктът изглежда толкова силно фокусиран върху клиентското преживяване, че функциите за изпълнение на проекти са слаби.

💡 Съвет от професионалист: Не всички задачи трябва да следват една след друга незабавно. Прилагайте „закъснение“, за да забавите зависимите задачи, когато е необходимо, например да се остави бетонът да изсъхне, преди да продължите. И обратно, използвайте „предварително време“, за да започнете да припокривате задачи, когато е безопасно, например да поръчате материали, докато подготовката на обекта все още е в ход.

Изградете пътя си към успеха с ClickUp

Строителните проекти не се забавят заради грешки в планирането. Ако екипът не е там, където трябва да бъде, или дадена задача бъде отложена без предизвестие, това се отразява на целия график.

ClickUp опростява планирането с автоматизация, базирана на изкуствен интелект, актуализации в реално време и вградено проследяване на времето.

Работните графици, планирането на смени и задачите се съхраняват на едно място, така че екипите винаги знаят какво предстои.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅