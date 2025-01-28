10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време през 2025 г.

Търсите начини да спестите време при отчитането на работното време? Изглежда, че се нуждаете от софтуер за отчитане на работното време!

Добрата новина е, че има много опции, предназначени да подпомагат екипи и организации от всякакъв мащаб. Някои предлагат основни функции за отчитане на работното време, докато други са пълноценни платформи, които комбинират отчитането на работното време и присъствието с управление на проекти, системи за изчисляване на заплати, администриране на социални придобивки и др.

Запознайте се с това, което трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време, и намерете идеалния инструмент за вашата организация в този подбрани списък.

Какво е софтуер за отчитане на работното време?

Софтуерът за отчитане на работното време може да изпълнява много роли. На базово ниво той предлага възможност за проследяване на часовете, през които работят служителите.

Повечето софтуери обаче предлагат много повече – например инструменти за разделяне на работния ден на часове, прекарани в работа по конкретни задачи или проекти, или функции за проследяване на отработените часове и генериране на фактури. Някои софтуери дори предлагат пълен набор от инструменти за управление на проекти, включително изгледи на табла и карти, с които можете да планирате проекти, да проследявате задачи и да си сътрудничите с членовете на екипа.

Какво трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време?

С всички налични опции може да бъде объркващо да изберете най-подходящия за вашия екип. Търсете софтуер, който има следните основни функции.

Опростеност: Вместо да добавяте още едно приложение към вашата колекция от приложения, потърсете софтуер, който може да намали броя на приложенията, които използвате, като софтуер за отчитане на работното време, който предлага и инструменти за управление на проекти, Вместо да добавяте още едно приложение към вашата колекция от приложения, потърсете софтуер, който може да намали броя на приложенията, които използвате, като софтуер за отчитане на работното време, който предлага и инструменти за управление на проекти, дневни регистри или други полезни функции.

Интуитивен потребителски интерфейс: Предотвратете ниските нива на приемане, като изберете софтуер, който улеснява отчитането на работното време, проследяването на работните часове, подаването на заявки за отпуск и др.

Подходящите функции за вашата компания: С толкова много налични опции, не се задоволявайте със софтуер, който не може да проследява отработените часове, натрупаните отпуски или други важни инструменти, от които вашата компания се нуждае.

Конфигурируем интерфейс: Софтуерът за отчитане на работното време трябва да може да се персонализира, за да можете да създадете табло, което ви показва най-необходимата информация с един поглед.

Лесно въвеждане на работното време: Не всички софтуери за отчитане на работното време позволяват лесно ръчно променяне на часовете или времето на пристигане и напускане, но човешките грешки са неизбежни и трябва да можете лесно да правите корекции, когато е необходимо.

10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време

Готови ли сте да намерите най-добрия софтуер за отчитане на работното време? Всички опции в списъка по-долу предлагат разнообразни страхотни функции: инструменти за планиране на смени, системи за изчисляване на заплати, отчитане на работното време в облака и други.

Създавайте времеви разписания и следете отчетеното време в ClickUp.

ClickUp ви дава гъвкавостта да проследявате времето по всякакъв начин, по който имате нужда. Например, можете да използвате листа за присъствие на ClickUp, за да проследявате кой работи или кой присъства на срещи. С функциите за проследяване на времето по проекти на ClickUp можете да проследявате отработените часове отвсякъде, да правите промени със задна дата, когато е необходимо, и да водите бележки за отработеното време, за да можете да сортирате между фактурирани часове и часове, отработени по конкретни проекти. Шаблонът за отчет за отработено време на ClickUp Services отива още по-далеч, като ви предоставя лесен начин не само да проследявате отработените часове, но и да проследявате и управлявате разходите и ресурсите за услугите, които предоставяте.

Освен проследяване на работното време, ClickUp предлага цялостен набор от инструменти за наблюдение на дейността на служителите, проследяване на задачи и организиране на проекти. Използвайте таблата за проекти, за да помогнете на екипите да се съсредоточат върху задачите си, или използвайте изгледа „Работна натовареност“, за да видите колко работа има всеки член на екипа. Можете също да проследявате дейността на служителите чрез изгледа „Дейност“.

По отношение на човешките ресурси, можете да използвате HR Views на ClickUp, за да управлявате назначаването на служители, графиците и други важни детайли. Създайте централен хъб, който съдържа информация за служителите и поверителна комуникация между служителите и техните ръководители. Можете да използвате този хъб, за да проследявате развитието, да управлявате анкети за ангажираността на служителите и да се подготвите за предстоящи оценки на представянето.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

Ако търсите основно проследяване на работното време, ClickUp може да ви предложи повече инструменти, отколкото ви трябват.

Бъдете готови да отделите време, за да се запознаете с всички инструменти и функции, които ClickUp предлага.

Цени на ClickUp:

Безплатен завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 рецензии)

2. Clockify

чрез Clockify

Като едно от най-добрите приложения за отчитане на работното време, Clockify предлага много функции на сравнително ниска цена. То ви дава възможност да отчитате часовете по различни начини: в табели за заплати, по проекти и по отчитани часове. Работниците могат да се регистрират чрез мобилни устройства, а вие можете да настроите таблет с Clockify Kiosk, където всеки може да се регистрира бързо с ПИН код.

Най-добрите функции на Clockify:

Използвайте таймерите на Time Tracker, за да регистрирате часовете по проекти, фактурираните часове и др.

Създавайте времеви разписания за отдела по заплатите за по-малко от минута.

Настройте Clockify Kiosk, за да създадете проста система за отчитане на работното време за служителите, които работят на място.

Интегрирайте го с популярни приложения за продуктивност , включително Asana, Trello, Jira и други.

Ограничения на Clockify:

Потребителски грешки, като забравяне да стартирате или да спрете таймера, могат да доведат до неточно отчитане на работното време.

Софтуерът, базиран в облака, може да не работи добре на работни места без достъп до интернет.

Цени на Clockify:

Безплатен завинаги с ограничени функции

Основен: 3,99 $ на потребител/месец

Стандартен: 5,49 $ на потребител/месец

Предимство: 7,99 долара на потребител/месец

Enterprise: 11,99 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Clockify:

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4600 отзива)

3. QuickBooks Time

чрез QuickBooks

Когато хората мислят за QuickBooks, те си представят софтуер за счетоводство, но с QuickBooks Time получавате и набор от надеждни инструменти за отчитане на работното време. За начало, QuickBooks Time е достъпен за мобилни и настолни платформи, което улеснява отчитането на работното време, независимо къде ви отвежда работата. Ще използвате табели за отчитане на работното време, а това приложение дава на мениджърите лесен начин да видят кой работи и върху какво.

Най-добрите функции на QuickBooks:

Настройте времеви листи, за да проследявате не само отработените часове, но и пробега, данните за местоположението и др.

Получете информация за това кой работи, по кои проекти работи и други важни подробности.

Създавайте персонализирани отчети, за да получите информация за разходите по проектите, планирането на заплатите и рентабилността.

Интегрирайте го с популярни софтуери за човешки ресурси и заплати като ADP, Square и JazzHR.

Ограничения на QuickBooks:

Настройката може да бъде предизвикателна и не е толкова интуитивна за нови потребители, колкото другите опции.

Опциите за регистриране на времето въз основа на различни проекти или задачи са ограничени.

Редактирането на времето за пристигане и напускане може да бъде предизвикателство.

Цени на QuickBooks:

Simple Start: 15 $/месец

Essentials: 30 $/месец

Плюс: 45 $/месец

Разширен: 100 $/месец

Оценки и рецензии за QuickBooks:

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6500 отзива)

4. TimeClick

чрез TimeClick

Много приложения за отчитане на работното време са на абонаментен принцип, но TimeClick е еднократна покупка, която включва софтуер за отчитане на работното време, табели за отчитане на работното време, проследяване на платените отпуски и всичко останало, от което се нуждаете, за да управлявате заплатите и отработените часове. Освен това можете да използвате този софтуер, за да проследявате времето на подробно ниво. Използвайте кодове на задачи, за да управлявате лесно отработените часове в различни екипи и проекти.

Най-добрите функции на TimeClick:

Отбелязвайте началото и края на работния ден чрез терминал на работното място или чрез мобилно приложение от всяко място.

Автоматизирайте управлението на платеното работно време с тракера за платено отпускно време (PTO)

Автоматизирайте изчисляването на заплатите с бързи и лесни автоматични изчисления на работното време.

Създавайте напълно персонализирани отчети, които могат да се експортират като PDF, Excel или CSV файлове.

Ограничения на TimeClick:

Не поддържа повече от една ставка на заплащане на служител за служители, които заемат няколко длъжности.

Потребителите споделят, че интерфейсът може да бъде малко по-удобен за ползване.

Цени на TimeClick:

Prime: 249 $ плюс 99 $/година за опционалния план за поддръжка

Премиум: 499 $ плюс 169 $/година за опционалния план за поддръжка

Плюс: 699 $ плюс 219 $/година за опционалния план за поддръжка

Платина: 999 $ плюс 289 $/година за опционалния план за поддръжка

Оценки и рецензии за TimeClick:

G2: 4,3/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

5. Buddy Punch

чрез Buddy Punch

Платформата Buddy Punch е проектирана да автоматизира целия процес на отчитане на работното време и изчисляване на заплатите, така че да можете да се откажете от таблиците и отнемащите време изчисления. Освен отчитането на отработените часове, тя автоматично изчислява натрупаните болнични, отпуски и извънреден труд. Buddy Punch предоставя и система за отчитане на присъствието, така че да имате представа кой работи и върху какво.

Най-добрите функции на Buddy Punch:

Използвайте географско ограждане и заключване на IP адреси, за да проследявате отдалечените служители.

Интегрирайте го с популярни софтуери за изчисляване на заплати, като QuickBooks и ADP.

Дръжте работниците отговорни с проследяване на изображения и GPS

Автоматично обработване на заплатите без таблици или изчисления

Ограничения на Buddy Punch:

Отзивите на потребителите показват, че може да е трудно да се коригират картите за отчитане на работното време на служителите, когато е необходимо.

Не можете да провеждате видеоконференции с Zoom или други приложения, докато Buddy Punch също използва камерата на устройството, освен ако не изключите Buddy Punch, което също спира функциите за отчитане на работното време.

Цени на Buddy Punch:

Стандартен: 2,99 $ на потребител/месец, плюс 19 $ фиксирана базова такса

Предимства: 3,99 долара на потребител/месец, плюс 19 долара фиксирана базова такса

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Buddy Punch:

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 900 отзива)

6. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor е софтуер за отчитане на работното време и платформа за анализи. Той ви предоставя всички функции за отчитане на работното време, които бихте очаквали – като табели за отчитане на работното време, възможност за отчитане на работното време на дистанционните работници и други. Time Doctor комбинира това с надеждни анализи, така че можете да отчитате часовете, прекарани по проекти, и дори да определите кои са най-добрите ви служители.

Най-добрите функции на Time Doctor:

Проследявайте времето с точност до минута за оптимизирана точност на фактурирането и изчисляването на заплатите.

Позволете на работниците да отчитат работното си време, дори когато работното място ги лишава от достъп до интернет.

Следете уебсайтовете и приложенията, които служителите използват най-често.

Анализирайте индивидуалните работни процеси, за да откриете области за подобрение.

Ограничения на Time Doctor:

Някои потребители съобщават, че времето не винаги се синхронизира точно при преминаване от един компютър или устройство на друг.

Потребителите казват, че мобилното приложение не разполага с много от функциите на версията за настолни компютри.

Цени на Time Doctor:

Основен: 5,90 $ на потребител/месец

Стандартен: 8,40 долара на потребител/месец

Премиум: 16,70 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Time Doctor:

G2: 4. 4/5 (360+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

7. When I Work

чрез When I Work

Това приложение предлага система за управление на графици, която е проста и интуитивна. С нея можете да създавате и споделяте работни графици с екипа си за минути. Функциите за съобщения позволяват на членовете на екипа да комуникират лесно, дори ако са в различни отдели или работят на различни смени, а вие можете да интегрирате графиците с функции за отчитане на работното време, така че служителите да могат без усилие да се регистрират, да излизат и да проследяват отработените часове.

Най-добрите функции на When I Work:

Създавайте графици, като използвате цветово кодиране, календарни изгледи и други инструменти.

Използвайте функциите за чат, за да комуникирате с членовете на екипа.

Предоставете на членовете на екипа организирано място, където да разменят смени или да подават заявки за отпуск.

Публикувайте и споделяйте графици, за да уведомите незабавно служителите за техните смени.

Ограничения на When I Work:

Отзивите на потребителите показват, че обслужването на клиенти може да бъде бавно.

Липсват функции за добавяне на почивки в графиците на служителите.

Цени на When I Work:

Essential: 2,50 $/потребител

Предимство: 5 $/потребител

Премиум: 8 $/потребител

Рейтинги и отзиви за When I Work:

G2: 4,3/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

8. Everhour

чрез Everhour

Everhour е популярен избор за софтуер за отчитане на работното време, защото предлага прост инструмент за проследяване на времето, който ви позволява да следите отработените часове, почивките на служителите, времето, прекарано в изпълнение на задачи и т.н. Можете да използвате Everhour и за да следите бюджета си и да генерирате фактури за клиенти.

Най-добрите функции на Everhour:

Планирайте проекти и графици на служителите с интуитивен визуален интерфейс.

Проследявайте както времето, така и разходите, за да контролирате бюджета на проекта си.

Създавайте и изпращайте фактури на клиенти само с няколко кликвания

Интегрирайте го с популярни софтуери за управление на проекти като Asana, Jira, ClickUp и Trello.

Ограничения на Everhour:

Платените планове изискват минимум от двама до пет потребители, което не е идеално за индивидуални потребители или малки екипи, които се нуждаят от повече функции.

Според рецензиите, могат да бъдат добавени някои функции, като например възможността за кодиране на задачите с цветове.

Цени на Everhour:

Безплатно: до пет потребители

Lite: 5 долара на потребител/месец

Екип: 8,50 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Everhour:

G2: 4,7/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,7/5 (390+ отзива)

9. TCP Software

чрез TCP Software

TCP Software всъщност предлага три различни продукта: оригиналния TimeClock Plus, TCP Humanity и TCP Aladtec. TimeClock Plus е решение за управление на персонала с функции за отчитане на работното време, което ви позволява лесно да управлявате часовете и заплатите, като същевременно спазвате правителствените разпоредби. TCP Humanity предлага динамично планиране на графиците на служителите, което ви позволява да опростите създаването на графици с автоматизирана проверка за конфликти. Aladtech е идеален за работа в публичния сектор, като спешна медицина, пожарна и спасителна служба и правоприлагащи органи, където се нуждаете от функционалност за поддръжка на ротационни смени.

Най-добрите характеристики на TCP Software:

Проследявайте присъствието, работното време, извънредния труд и други в един прост интерфейс.

Използвайте кодове на задачите, за да проследявате отработените часове по задачи или проекти.

Персонализирайте таблата, за да виждате на един поглед необходимите ви данни за работното време.

Използвайте устройства за отчитане на работното време, проектирани да работят с продуктите на TCP Software.

Ограничения на софтуера TCP:

Цените не са прозрачни за нито един от плановете или продуктите.

Потребителите съобщават, че настройването и инсталирането на тази система може да бъде трудно.

Някои отзиви посочват, че обслужването на клиенти може да бъде бавно.

Цени на TCP Software:

Необходимо: Свържете се с отдела по продажбите

Професионален: Свържете се с отдела по продажбите

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за TCP Software:

G2: 4,3/5 (390 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (190+ отзива)

10. Rippling

чрез Rippling

Rippling е уникално решение за отчитане на работното време, което ви позволява да създадете своя собствена платформа, като избирате от а ла карт селекция от модули. Платформата Rippling Unified Workforce Management Platform отива отвъд отчитането на работното време, за да ви предостави инструменти за набиране и управление на човешки ресурси. Можете да я комбинирате с Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud или Rippling Unity, за да получите разнообразни разширени функции за задачи като проследяване на разходи, администриране на социални придобивки, сигурност на приложения и устройства или автоматизация на работния процес.

Най-добрите функции на Rippling:

Създайте централизирана система за проследяване на работното време на служителите, разходите за труд и разходите.

Осигурете самообслужване за достъп до информация за заплатите, пакети от социални придобивки и политики на компанията.

Използвайте аналитични данни, за да получите информация за производителността и рентабилността.

Използвайте IT Cloud, за да управлявате не само служителите, но и устройствата, които те използват.

Ограничения на Rippling:

Цените не са ясни – ще трябва да изберете допълнителните си функции, а след това да се свържете с екипа по продажбите на Rippling, за да научите повече.

Внедряването може да бъде дълъг процес.

Толкова много добавки затрудняват потребителите да намерят точното за тях продукт.

Динамично ценообразуване:

Цената започва от 8 долара на месец за потребител, но се свържете с отдела по продажбите за цени над основните функции.

Оценки и рецензии на Rippling:

G2: 4,8/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,9/4 (над 2900 отзива)

Оптимизирайте отчитането на работното време и управлението на проекти с ClickUp

С толкова много налични софтуерни опции за отчитане на работното време, лесно е да намерите приложение или платформа, която да отговаря на вашите нужди, но с ClickUp можете да получите всички функции за управление на времето, от които се нуждаете, и много повече. Използвайте функциите и шаблоните на ClickUp, за да създавате времеви разписания, да проследявате отчитаните часове и да създавате фактури за вашите клиенти. Междувременно можете да разчитате на функциите за управление на проекти на ClickUp, за да планирате проектите и да поддържате екипа си в правилната посока.

Готови ли сте да научите повече? Регистрирайте се тук безплатно, за да откриете как можете да оптимизирате както отчитането на работното време, така и управлението на проекти.