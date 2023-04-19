50 ефективни въпроса за интервю за мениджър на строителни проекти

Интересен факт: Ролите в управлението на строителни проекти са много търсени.

И тази тенденция няма да се промени в близко бъдеще!

Бюрото за статистика на САЩ прогнозира, че до края на 2031 г. позициите в управлението на строителни проекти ще отбележат 8% ръст – по-висок от този на всяка друга индустрия. 🛠

Друг интересен факт? Това е и една от най-високоплатените позиции в тази област. 👀

Това може да направи намирането на следващата ви мечтана работа по-трудно поради задълбочени интервюта, конкурентни кандидати, дълги квалификации и др.

А за набиращите персонал или отделите по човешки ресурси, които провеждат интервюто за управление на строителни проекти...

Много зависи от въпросите, които задавате, за да си осигурите най-добрия кандидат, защото избраният от вас строителен мениджър ще има голямо влияние върху изпълнението на проекта.

Но за щастие, ние можем да ви помогнем в това отношение с 50 уникални и показателни въпроса за интервю за управление на строителни проекти, които да зададете на следващия си кандидат.

Какво е управление на строителни проекти?

Управлението на строителни проекти е процесът на планиране, координиране и изпълнение на строителен проект от начало до край.

Като мениджър на строителни проекти вие носите отговорност да гарантирате, че проектът ще бъде завършен навреме, в рамките на бюджета и в съответствие с изискванията на клиента.

Обичайно е мениджърите на строителни проекти да работят с архитекти, инженери, заинтересовани страни и други строителни специалисти по време на целия проект, за да спазват изискванията и да доставят продукт с най-високо качество.

50 полезни въпроса и отговора за интервю за мениджър на строителни проекти

Най-добрият начин да се подготвите за интервю за мениджър на строителни проекти е да познавате ролята, проекта и термините от управлението на строителството като петте си пръста – независимо от коя страна на масата седите.

Освен да знаете правилните въпроси, които да зададете, трябва да имате и представа за типа отговор, който искате да чуете.

Целта е да започнете смислена и естествена дискусия с вашите въпроси. Това ще помогне на всички участници да се чувстват по-комфортно и ще доведе до по-щастлив резултат за всички – в края на краищата, това не е разпит. 😳

P. S. , това не важи само за лицето, което води интервюто. Като кандидат за работа, вие интервюирате строителната компания точно толкова, колкото и те интервюират вас! И за двете страни изборът трябва да е подходящ.

Ето 50 въпроса за интервю, които ще ви помогнат при следващото ви интервю за мениджър на строителни проекти.

1. Какви видове строителни проекти сте управлявали в миналото?

Този въпрос ще даде значима представа за вашия основен опит в управлението на строителни проекти.

Това също така дава на интервюиращия по-добра представа за вида знания или специалности, с които кандидатът може да допринесе за предстоящия ви проект.

Като кандидат, опитайте се да подчертаете разнообразието на вашето портфолио – дайте подробен преглед на различните видове проекти, които сте управлявали, включително размер и местоположение. Покажете вашата гъвкавост! Когато формулирате отговора си, имайте предвид проекти като:

Жилищно строителство

Търговско строителство

Индустриално строителство

Строителство на инфраструктура

Ремонт или обновяване

Опитът и нивото на вашия опит също могат да бъдат фактор при определянето на заплатата ви за проекта – не се страхувайте да се застъпите за себе си, кандидати!

2. Какви са основните умения, които всеки мениджър на строителни проекти трябва да притежава?

Това е вашият шанс да покажете на интервюиращия колко добре познавате ролята.

Подобно на Лиъм Нийсън в Taken, всеки мениджър на строителни проекти трябва да притежава много специфичен набор от умения. Но за разлика от Лиъм Нийсън в Taken, уменията на мениджъра на строителни проекти включват:

Умения за работа в екип и управление на екип

Ясна и кратка комуникация

Умения за определяне на приоритети

Планиране и изпълнение

Управление на риска

Управление на качеството

Правила за безопасност и здраве

Лесно приоритизирайте задачите на вашата Kanban табло, като филтрирате, сортирате и използвате функцията „Приоритети“ на ClickUp с изглед „Табло“.

Важно е също да споменете всеки софтуер за управление на строителни проекти, който ви е помогнал да следите минали проекти.

3. С какви предизвикателства се сблъсквате като мениджър на строителни проекти?

Мениджърите на строителни проекти трябва да се справят с много предизвикателства.

Това може да включва справяне с кратки срокове, забавени доставки, бюджетни проблеми, взискателни клиенти и много други. Но вместо да се фокусирате върху огромния брой проблеми, с които може да се сблъска един мениджър на строителен проект, пренасочете разговора, за да подчертаете как сте ги преодоляли! Покажете уменията си за решаване на проблеми. 🤓

4. Какви са основните роли на мениджъра на строителен проект?

Мениджърите на строителни проекти трябва да разберат, че това е многостранна позиция.

Мениджърът на строителни проекти изпълнява няколко функции, като всяка от тях е ключова за успеха на проекта. Някои от основните области, които трябва да се споменат, включват:

Формулиране на целите на проекта

Създайте високо ниво цели с Goals в ClickUp, след което ги разделите на по-малки цели, за да проследявате напредъка си.

Всеки проект започва с цел и мениджърите на строителни проекти са отговорни за формулирането на тези цели. Това показва способността да се види цялостната картина зад всяка идея и изисква подходящи умения за планиране и координация, за да се реализира успешен строителен проект.

Бюджетиране на проекти и контрол на разходите

Лесно е да добавите парична стойност към задачите, за да поддържате бюджета на проекта в рамките на планираното.

След като целите на проекта са определени, мениджърът на строителния проект е отговорен за изготвянето на бюджет и спазването на този бюджет. Контролът на разходите е фактор, който определя успеха или провала на всеки строителен проект. Той изисква отлични умения за финансово планиране и управление, за да се направят реалистични финансови избори.

Създаване на плана за проекта

Следете графика на проекта си с помощта на персонализираните изгледи на ClickUp.

Планирането на проекти е друга съществена част от работата на мениджъра на строителни проекти. Той е отговорен за създаването на подробен план, който да насочва строителния процес и неговото изпълнение на ежедневна база. Всеки човек, участващ в проекта, е засегнат от този план и ако той не е изготвен внимателно, това ще се отрази на крайните резултати.

Съвет от професионалист: Инструментите за управление на проекти са отличен ресурс за справяне с тежките задачи в етапа на планиране. Разчитайте на гъвкава и персонализирана платформа за управление на строителни проекти като ClickUp, за да уловите и най-малките детайли!

Изпълнение на проекта

Останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Тук е мястото, където лидерският стил на мениджъра на строителни проекти наистина ще блесне. След като целите, бюджетът и планът са финализирани, проектният мениджър ще наблюдава изпълнението на самия проект. Това означава, че всеки участващ може да изпълни обещанията си и да завърши проекта според предвижданията.

В тази фаза мениджърът на строителния проект иска да се сблъска с възможно най-малко изненади, за да може всичко да върви по план.

Мониторинг и контрол на проекти

Следете процента си спрямо целта с напредъка на изпълнените цели в ClickUp goals.

Дори след като проектният план е завършен и строителството е в ход, все още има работа за вършене. Част от изпълнението на плана е наблюдението и контролирането на напредъка на проекта.

5. Какви видове строителни проекти харесвате?

Това е чудесен начин да разберете общите цели и интереси на кандидата. Този въпрос ще помогне на интервюиращия да прецени вашите силни страни и адаптивност като мениджър на строителни проекти.

Всеки експерт има своя ниша и интервюиращият иска да знае коя е вашата.

Нашият съвет по този въпрос? Говорете от сърце. Те искат да знаят какви видове строителни проекти харесвате вие и защо вие ги харесвате.

6. Има ли строителни проекти, които не харесвате?

Отново, бъдете честни.

Целта на този въпрос е да се увери, че се чувствате комфортно да работите по проектите, с които се занимава компанията. В противен случай, вероятно това не е подходяща позиция за нито една от двете страни.

Освен предпочитанията си, трябва да споменете и всички строги ограничения, които сте си поставили по отношение на безопасността, местоположението, метеорологичните условия и т.н.

7. Какъв е вашият подход към управлението на проекти?

Съществуват различни методологии за управление на проекти, всяка с свои предимства и недостатъци. Сред най-популярните са:

Ключът е да обясните защо предпочитате определен подход. Предпочитате ли гъвкава методология или цените повече структурата?

8. Какъв е вашият опит с софтуер за управление на проекти?

Софтуерът и техниките за управление на проекти помагат на мениджърите да планират, изпълняват и наблюдават проекти. Не всички инструменти за управление на проекти са предназначени за проекти в различни отрасли, но като мениджър на строителни проекти, ще искате да споменете всеки инструмент, който сте използвали в миналото, и уменията, които сте придобили от него.

Полезни и често срещани функции и възможности на една ценна платформа за управление на проекти в строителството могат да включват диаграми на Гант, планиране на критичния път, диаграми PERT, табла и отчети, управление на задачи, шаблони за строителство и др.

Вижте натоварването си по задачите, останали по критичния път, с едно натискане в Gantt изгледа на ClickUp!

Опитът с този тип софтуер ще покаже на интервюиращия, че разбирате колко е важно да сте ориентирани към детайлите и да се ръководите от показателите, за да изпълните проектите си навреме и да вземете предвид всички възможни резултати.

Търсите следващата си платформа за управление на строителни проекти?



9. Какви са вашите силни и слаби страни?

Този въпрос има за цел да помогне да се опознае по-добре кандидатът, а не да го унижи.

Интервюиращият иска да знае вашите силни страни, за да може да ви намери подходящи строителни проекти. Той иска да знае и вашите слаби страни, за да може да ви помогне да се подобрите.

Опитайте се да подходите по-позитивно към „слабите страни” в този въпрос и ги преформулирайте като области с потенциал. Фокусирайте се върху това как работите за преодоляването им, а не върху това как те ви превъзхождат. 💜

10. Какви документи и лицензи са необходими преди стартирането на строителния проект?

Разбирането на правните аспекти, свързани със строителните проекти, е от решаващо значение за всеки проектен мениджър.

Интервюиращият иска да види, че сте запознати с различните правни аспекти, свързани със строителните проекти. Някои от най-често срещаните изисквания включват:

Строителни разрешения

Строителни договори

Строителни облигации

Трябва да споменете всеки от тези документи, в допълнение към всички други лицензи, които могат да са от значение за строителния проект, за който кандидатствате.

Още въпроси за управлението на строителни проекти, за да продължите дискусията

Горните 10 въпроса определено ще ви помогнат да започнете ценен и естествен разговор с кандидата. Обещахме ви 50 въпроса и ги имаме! Но ето как стоят нещата...

Никое интервю не трябва да продължава 50 въпроса.

Сериозно, и двамата ще сте затворени в този разговор с часове! В никакъв случай не е в интерес и на двама ви да задавате повече от 10 въпроса, но ако търсите по-конкретни преживявания, следните 40 въпроса ще ви дадат правилната представа за това как да постигнете целта си.

11. Какъв е вашият опит с CRM софтуер за строителството ? 12. Какъв е вашият опит с графиците за строителство ? 13. Какъв е вашият опит с управлението на бюджета? 14. Как се справяте с трудни ситуации и разрешаване на конфликти при строителни проекти? 15. Как поддържате организация и управлявате множество приоритети? 16. Какъв е вашият опит с управлението на риска в строителството? 17. Как се справяте със закъсненията и надхвърлянето на разходите при строителни проекти? 18. Какъв е вашият опит с контрола и осигуряването на качеството при строителни проекти? 19. Как мотивирате екипа си при строителни проекти? 20. Как се справяте с въпросите, свързани със здравето и безопасността на строителните обекти? 21. Какъв е вашият опит с искове и спорове в строителството? 22. Можете ли да ми разкажете за случай, в който сте се сблъскали с труден подизпълнител или доставчик? 23. Как се справяте със закъсненията в проектите, причинени от времето или други проблеми? 24. Какъв е вашият опит с доставките в строителството?25. Как поддържате проектите си в график, когато настъпват промени?26. Какъв е вашият опит с инженерство на стойността в строителството?27. Как се справяте със ситуации, когато изпълнителят не може да завърши работата в срок?28. Какви са някои от вашите стратегии за подобряване на ефективността и ефикасността на проектите?29. Какъв е вашият опит с администрирането на искове в строителството?30. Какъв е вашият опит с приключването на проекти в строителството?31. Какви са някои от вашите стратегии за справяне с трудни хора?32. Как се справяте със ситуации, когато обхватът на работата се променя?33. Какъв е вашият опит с софтуер за управление на проекти?34. Как управлявате комуникациите по строителни проекти?35. Какъв е вашият опит с безопасността в строителството?36. Какъв е вашият опит с администрирането на договори в строителството?37. Какъв е вашият опит с управлението на риска в строителството?38. Как се справяте със ситуации, когато бюджетът на проекта е ограничен?39. Как се справяте с конфликти в екипа на проекта?40. Как определяте приоритетите на задачите в работата?41. След като станете мениджър на строителни проекти, какви са вашите следващи кариерни цели в бранша?42. Как ще използвате софтуера за изкуствен интелект в строителството ?43. Какви са вашите неотменими изисквания на строителната площадка?44. Каква е вашата философия на управление?45. Как делегирате отговорности в строителен проект?46. Какво сте направили, за да подобрите знанията си в строителния бранш?47. Какъв е вашият опит с предотвратяването и разрешаването на искове в строителни проекти?48. Спасявали ли сте някога ден в строителен проект и как сте го направили?49. Какви тенденции ви fascinate в строителния бранш?50. Какви са често срещаните екологични проблеми в строителния сектор?

Зададохте всички правилни въпроси – и сега какво?

Подготовката за интервю с примерни въпроси е най-добрият начин да поддържате уменията си на ниво и да водите разговора от позицията на честност.

В допълнение към въпросите за упражнение, не забравяйте да проучите добре компанията, кандидатите, интервюиращия и портфолиото на човека, с когото ще се срещнете.

И след като изберете подходящия кандидат за позицията, запознайте го с динамичната и мощна платформа за управление на строителни проекти, която ще го подкрепя през целия проект.

