20 въпроса за интервю за Agile (с отговори)

Трябва да се подготвите за някои въпроси за интервю за Agile?

Използвана от много компании за създаване на страхотни продукти, Agile методологията е вероятно най-широко използваният подход за управление на проекти в света.

Независимо дали планирате да станете Scrum майстор или Agile тестер в дадена компания, трябва да знаете всичко за Agile и Scrum.

Но ако се притеснявате за предстоящото си интервю за Agile, не се тревожете!

Тази статия ще ви помогне с тези въпроси и дори ще използва някои примери от живота на главния сценарист Лиз Лемон в сериала 30 Rock.

За да направим нещата по-забавни, Лиз и нейният шеф Джак (който ръководи екип от сценаристи в телевизионна мрежа) ще ви научат как да отговаряте на всички трудни въпроси за Agile по време на интервю.

Готови ли сте да получите наставничество?

Въпроси за интервю относно Agile

Току-що започвате да се запознавате с Agile? Отговорите на тези въпроси ще ви превърнат от начинаещ в Agile в експерт!

1. Какво е Agile?

Agile подходът за разработка на софтуер и управление на проекти помага на екипите да доставят продукти, ориентирани към клиента, в кратки цикли на разработка, известни като спринтове.

Всеки спринт трае около две до четири седмици, през които екипите разработват работна версия на продукта. След спринта версията се представя на заинтересованите страни за обратна връзка и съответните промени се правят в следващия спринт.

Това е като да си ученик на Джак... Получаваш много обратна връзка.

Но нека се надяваме, че обратната връзка, която ще получите, ще е по-добра от тази:

2. Какво е Agile манифестът?

Манифестът Agile е кратък документ, който очертава 4-те ценности и 12-те принципа на метода Agile. Тези ценности и принципи ни помагат да разберем как методологията Agile се различава от традиционните рамки за управление на проекти, като Waterfall.

Като такъв, Agile манифестът очертава кодекса за поведение на Agile екипите.

Доста прилича на книгата с житейски съвети на Лиз Лемон, Dealbreaker.

3. Какви ценности и принципи ръководят Agile метода?

Четирите Agile ценности са както следва:

Индивидите и взаимодействията пред процесите и инструментите

Работещ софтуер вместо изчерпателна документация

Сътрудничество с клиента вместо договаряне на договор

Приемане на промяната вместо следване на план

12-те Agile принципа могат да бъдат групирани в следните 4 категории:

Принципи на удовлетвореността на клиентите

Принципи на качеството

Принципи на работата в екип

Принципи на управлението на проекти

Въпреки това, нито една от тези ценности или принципи не е особено строга, независимо колко Лиз се опитва да ви убеди в обратното!

Те са предназначени просто да усъвършенстват Agile мисленето, което помага на членовете на екипа да доставят продукти, които клиентите наистина обичат.

4. Какво е Agile работен процес?

Agile работният процес е типичният процес на всеки Agile проект и включва следните 5 стъпки:

Стъпка 1: Концепция

Разработвате визия за проекта, създавате списък с продукти и започвате да планирате спринта си.

Стъпка 2: Начало

Тук разпределяте спринтове на различни екипи, предоставяте им ресурсите, с които да работят, и изяснявате времевата рамка на проекта.

Стъпка 3: Итерация

Екипът за разработка на софтуер Agile започва да работи по елементите от списъка със задачи за спринта на този етап. Въпреки че целта е да се пусне работещ софтуер в края на всеки спринт, първите няколко версии обикновено включват много ограничени функции.

Стъпка 4. Пускане

В края на спринта разработчиците пускат продукта на пазара, за да получат обратна връзка от клиентите.

Стъпка 5: Пенсиониране

Тук текущата версия на продукта се изтегля от пазара и се заменя със спринт за ново издание.

Тези 5 стъпки се повтарят за всеки спринт, докато крайният продукт бъде напълно разработен.

И макар Agile методологията да насърчава екипите да експериментират и да усъвършенстват собствения си Agile работен процес, те трябва да разбират значението на всяка стъпка.

Особено ако членовете на вашия екип имат навика да преминават от 0 на 100 като телевизионната звезда Джена Марони!

5. С какво Agile се различава от традиционното управление на проекти?

Agile е съвременна методология, която има за цел да отговори на динамичните нужди на софтуерното разработване в новата ера.

Най-голямата разлика между Agile и традиционните методологии за управление на проекти като Waterfall е в процеса.

Традиционните методи за управление на проекти имат дълъг, линеен производствен цикъл, който може да продължи до шест месеца или повече.

Представете си да накарате Лиз да чака толкова дълго за нещо!

От друга страна, Agile екипът доставя работещи версии на продукта в по-къси спринтове.

Това гарантира, че те получават обратна връзка от клиентите по време на целия процес, а не само в края му, което помага за разработването на продукти, ориентирани към клиента.

Тази разлика се отразява във всички аспекти на функционирането на Agile екипа:

Те са по-гъвкави, адаптивни и отворени към промени в плановете.

Те имат по-добри възможности за експериментиране.

Те са самоорганизирани и мултифункционални.

Те си сътрудничат с клиента на всеки етап от процеса.

И сме сигурни, че геният в мениджмънта Джак Донаги ще препоръча Agile.

6. Какви са предизвикателствата при мащабирането на Agile рамката и как да ги преодолеем?

Agile е идеално подходяща за малки, практични екипи, които искат да постигнат бързи резултати.

Но това е малко по-трудно за голяма компания, която трябва да я приложи в няколко вертикални структури, функции и проекти.

Помислете за предизвикателствата, с които се сблъска Джак Донаги, когато пое ръководството на телевизионната мрежа.

При мащабиране на Agile рамката, компаниите трябва да бъдат подготвени да се справят с предизвикателства като:

Преход от традиционните, бавни практики за управление на проекти към Agile рамката

Помагане на мениджърския екип да следва Agile Манифеста, точно както екипът за разработка

Синхронизиране между няколко големи екипа, работещи по един и същ продукт

Макар че задълбоченото разбиране на Agile метода ще им помогне, те се нуждаят и от допълнителната подкрепа на мащабируема рамка.

Пример за това е Scaled Agile Framework: набор от принципи и модели на работния процес, които помагат на големите организации да станат Agile.

Agile моделът, описан в Scaled Agile Framework, разглежда проблеми като стратегия, инвестиции и координация между екипи на различни нива.

Едно от основните предимства на модел като Scaled Agile Framework е, че той повишава прозрачността и адаптивността на големи екипи.

7. Кой е Agile треньорът и как ръководи проекта?

Agile треньорът е като Джак Донаги за Лиз Лемон.

Приятелски настроен, полезен и подкрепящ ментор.

И точно като него, Agile треньорът помага:

Подобряване на съществуващите процеси, за да се повиши ефективността на екипа

Обучете членовете на екипа на всичко, свързано с Agile

Преодоляване на комуникационните бариери между различни екипи, като например екипа за разработка и екипа за маркетинг

Интервютата за Agile треньор тестват специално вашите умения за комуникация, лидерство и менторство.

Ако имате опит в работата в Agile екип, можете да се запишете в институт за Agile обучение или да посещавате сертифицирани онлайн курсове, за да станете Agile треньор.

8. Какво е Agile тестване?

Agile тестването е процесът на тестване, присъстващ в Agile управлението на проекти.

Тестването е абсолютно решаващо за всеки Agile проект. За разлика от традиционните методологии за управление на проекти, Agile проектът непрекъснато тества своите продукти, използвайки различни тестови случаи.

Подобно на това как звездата от „The Girlie Show“, Трейси Джордан, продължава да изпитва търпението на Лиз.

Но докато изцепките на Трейси нямат никаква логика, Agile методологията за тестване е много добре кодифицирана.

Можете да отговорите на въпрос от интервю за Agile тестване, като говорите за 4-те типа Agile тестване:

Разработка, базирана на поведението : членовете на екипа наблюдават поведението на продукта в различни тестови случаи или изкуствени сценарии.

Разработка, базирана на тестове за приемане : съвместно тестване от тестиращия, разработчика и клиента.

Изследователско тестване : потапящо тестване, при което тестващите си играят с продукта, вместо да следват определена методология за тестване.

Тестване на базата на сесии: подобно на проучвателното тестване, но с „тестова харта“, която определя дневния ред за всяка сесия.

Всяка от тези тестове може да бъде проведена, като се използва някоя от следните Agile тестови квадранти:

Автоматизирано тестване

Автоматизирано и ръчно тестване

Ръчно тестване

Специални инструменти

По принцип, методологията Agile за тестване е достатъчно подробна, за да помогне на Лиз да разгадае кода за управление на Трейси!

9. Кой е Agile тестиращ и какви са неговите отговорности?

Agile тестиращият е основният ръководител на всеки Agile тест в екипа.

Те отговарят за провеждането на цялостни, задълбочени тестове на продукта и за предоставянето на разработчиците на конкретни показатели за измерване на напредъка.

Agile тестиращият трябва:

Определете обхвата и оценката на всеки тест, включително коя част от продукта ще бъде тествана и коя не.

Проектирайте различни тестови случаи

Автоматизирайте колкото се може повече части от теста

Документирайте резултатите и ги съобщавайте на разработчиците

Сътрудничество с разработчици и клиенти за разрешаване на проблеми

За да направи всичко това, Agile тестиращият трябва да има задълбочено разбиране за Agile методологията, познания по програмиране и отлични комуникативни умения.

10. Какво е двойно програмиране?

Парното програмиране е Agile техника, при която двама програмисти работят в екип, за да решат даден проблем.

Подобно на „Решаващите проблеми“ тук:

Въпреки това, програмистите, работещи в двойка, се координират по-добре от Трейси и Джена.

Те дори споделят компютър, клавиатура и мишка.

Този с клавиатурата е известен като „директор“ или „шофьор“ и ръководи обучението на другия програмист, известен като „наблюдател“ или „навигатор“. Те също така разменят ролите си, за да максимизират обучението и ангажираността.

Въпреки това, подобно на комбинацията Трейси-Джена, парното програмиране не е без своите капани.

Известно е, че двойното програмиране забавя ученето, вместо да го ускорява. То също така увеличава разходите за работа, тъй като увеличава броя на човекочаса, необходими за всяка задача.

11. Кои са различните популярни Agile рамки?

Agile методологията е вдъхновила редица модели за управление на проекти, които споделят нейните основни принципи, но се различават по начина на прилагане.

Най-широко използваните Agile рамки за разработка са:

Scrum: итеративен, инкрементален Agile модел за бързо създаване на продукт; най-подходящ за малки, сплотени екипи

Kanban : визуален метод за Agile управление, при който екипът използва табло „Kanban” , за да покаже своя работен процес.

Scrum ban : Agile модел, който комбинира методологиите Scrum и Kanban

Lean : стил на управление на проекти без излишни елементи, чиято цел е да намали всички загуби.

XP (Extreme Programming): процес на управление на проекти с допълнителен акцент върху инженерни практики, които подобряват качеството на софтуерните продукти.

Въпроси за интервю относно Scrum

Интервюто ви се фокусира върху Scrum? Нека пренасочим вниманието си, за да разгледаме по-отблизо Scrum и всичко, което трябва да знаете, за да бъдете истински Scrum майстор!

12. Какво е методологията Scrum?

Scrum е Agile управленска рамка, която набляга на сътрудничеството с клиента, за да ускори разработката на софтуер.

Въпреки че има корени в технологичния свят, рамката Scrum се е доказала като ефективна и в екипи като маркетинг и продажби.

Всъщност, смятаме, че дори Джак би могъл да използва Agile Scrum методологията, за да постигне най-добри резултати от екипа на Лиз!

Методологията Scrum се състои от 3 важни елемента:

С всички тези различни елементи, Agile Scrum методологията може да насърчи по-добро сътрудничество в екипа и да се адаптира към всяко предизвикателство по пътя си.

Дори и избухване на Джена!

13. Scrum различава ли се от Agile? Как?

Scrum черпи много от своите работни принципи от Agile методологията.

Но това не е същото като Agile.

Ето основните разлики между двете:

Рамката Scrum е приложима само за Scrum екипи, докато всеки малък екип може да се превърне в Agile екип за разработка.

Agile екипът има по-централизирана структура на ръководство, като по-голямата част от отговорностите се поемат от собственика на продукта или проекта.

Рамката Scrum развива още повече стремежа на Agile към бързина и експериментиране и създава пространство за независими, самодостатъчни екипи. Екипите вземат няколко решения сами — ролята на Scrum майстора е само да ги насочва по отношение на принципите на Scrum.

14. Опишете процеса в методологията Agile Scrum.

Scum е цикличен процес.

Всеки Scrum спринт се повтаря, докато продуктът не бъде усъвършенстван и пуснат в окончателния си вид на пазара.

Да приемем, че Лиз ви помоли да създадете приложение, което да й помогне да управлява по-добре екипа.

Вашият Scrum цикъл ще започне с първоначалното разбиране и документиране на нейните изисквания.

Предвид дългия списък с въпроси, това може да отнеме доста време.

В етапа на производство ще започнете да разработвате продукта в кратки спринтове от по две до четири седмици всеки.

След всеки Scrum спринт текущата версия на софтуера се тества с целевата аудитория. В този случай това са Лиз и нейните писатели.

Използвайки обратната връзка от екипа, ще започнете следващия Scrum спринт. И по този начин, с всеки Scrum цикъл ще се доближавате все повече до по-фокусиран, ориентиран към обратната връзка продукт!

15. Кои са различните хора, участващи в Scrum процеса?

Проектът Scrum е като комедийно шоу на живо: за да се осъществи, е необходимо участието на всички!

Трите основни роли в Scrum са :

Собственик на продукта

Продуктният мениджър е отговорен за разбирането на нуждите на клиентите и за комуникирането им към екипа. Той ръководи целия Agile процес на разработка и полага основите под формата на „потребителски истории“.

Ролята на Scrum майстора

Scrum майсторът насочва екипа относно нюансите на Scrum процеса. Ролята на Scrum майстора също така подкрепя собственика на проекта и улеснява Scrum срещите, ако е необходимо.

Развойна екип

Включва многофункционални, самоорганизиращи се разработчици, които създават продукта от нулата. Обикновено те са софтуерни разработчици. Но екипът за разработка може да включва и изследователи, анализатори, дизайнери или всеки, който допринася директно за продукта.

И заедно те ръководят шоуто!

16. Кои са основните Scrum церемонии?

Всеки екип се нуждае от поводи да се събира: за да общува, да планира и да обмисля.

И за всяка от тези цели има Scrum церемония.

Петте ключови церемонии в Scrum са:

Среща за планиране на спринт

Тези срещи дават старт на спринтовете и обикновено се ръководят от продуктовия мениджър. Срещата за планиране на спринта дава на екипа списък с задачи за спринта и ясно определена цел, към която да се стреми.

Ежедневно събрание или ежедневен Scrum

Всеки ден за Scrum екипа започва със standup или ежедневна Scrum среща. Екипът се събира за до 20 минути около Scrum таблото, за да обсъди дневния ред и евентуалните препятствия, с които може да се сблъска.

Усъвършенстване на продуктовия беклог

Тук екипът се събира, за да обсъди дали се занимава с всеки елемент от продуктовия беклог в правилния ред. Под ръководството на продуктовия собственик, всички промени в продуктовия беклог се правят по време на тези срещи.

Преглед на спринта

След приключване на спринта екипът се среща с ключовите заинтересовани страни, за да представи работна версия на софтуера и да получи обратна връзка от тях.

Ретроспектива на спринта

В ретроспективата на спринта екипът прави вътрешен преглед на своите процеси и представяне по време на спринта. Можете да използвате нашия удобен шаблон, за да генерирате идеи и формати за доклад за ретроспективата на спринта.

Въпреки че в Scrum Guide не се споменават партита, няма причина да не организирате такова след успешен спринт!

17. Какви са артефактите на Scrum?

Артефактите са инструменти, които ви предоставят важна информация за напредъка на проекта.

В случая на Лиз сценарият на шоуто й (и реакцията на Джак към него) са артефакти.

Защо?

Защото това й дава точно разбиране за посоката, в която се развива шоуто й!

Scrum определя 3 ключови артефакта:

Продуктов беклог

Собственикът на продукта превръща нуждите на клиента в конкретни характеристики на продукта. Всяка характеристика се нарича елемент от продуктовия беклог и се разглежда от екипа според приоритета на клиента.

Спринт беклог

Когато всеки елемент от продуктовия беклог се раздели на изпълними задачи за всеки Scrum цикъл, списъкът се нарича спринт беклог. Той съдържа и план за пускане на пазара, за да се разработят функциите на продукта в правилния ред на приоритет в рамките на всеки спринт.

Увеличение на продукта

Това е работната версия на софтуера, доставена от екипа на клиента в края на спринта.

Редовното преглеждане на Scrum артефактите помага на екипа да остане в синхрон с целта на спринта.

18. Как измервате напредъка в един Scrum проект?

Лиз трябва да се справя с отличните преговорни умения на Джак всеки ден.

Тя трябва постоянно да доказва своята стойност и тази на екипа си за компанията.

Обикновено нейният прочут ум и креативност вършат работа!

Но ако тя ръководеше Scrum проект, щеше да й е нужно нещо повече.

Ето какво би използвала, за да измери напредъка на проекта си:

Диаграма на скоростта

Тъй като всеки спринт е внимателно подбрана и подредена списък със задачи, един от начините за измерване на напредъка е да изчислите степента на завършеност на вашия екип, като използвате диаграми за скорост.

Диаграма Burndown

Диаграмата Burndown ви показва количеството работа, което остава да бъде изпълнено по проекта.

Графика на изразходваните ресурси

Тази диаграма ви позволява да сравните текущия си напредък с общия обем работа по проекта.

Кумулативна диаграма на потока

Кумулативната диаграма ви помага да проследявате напредъка на задачите и да идентифицирате пречките по пътя.

19. Как най-добре да управлявате Scrum екип?

Екипът Scrum е уникален.

Тя се основава на наскоро разработена методология и не съответства на отдавна установените норми на работното място относно структури, процеси и йерархия.

Именно затова управлението им изисква различни умения.

Точно както Лиз трябва да продължава да преосмисля своя стил на управление, за да работи с Трейси и Джена.

За да управлявате своя Scrum екип, трябва да:

Разделете големите обеми работа на малки, конкретни и изпълними задачи.

Определете ясни приоритети за тези задачи, като имате предвид по-голямата цел на проекта.

Насърчавайте сътрудничеството на всички нива и помагайте на екипа да преодолее строгата йерархия.

Дайте глас на членовете на вашия екип

Създайте условия за самоорганизация на членовете

Използвайте силата на инструментите за управление на проекти Agile или Scrum, за да преодолеете пропуските

20. Какъв софтуер за Agile управление може да ви помогне да управлявате Scrum проект?

Обичайното интервю за Agile Scrum не само тества теоретичното ви разбиране за методологиите, но също и как можете да ги приложите на практика.

Част от това е да знаете какъв софтуер може да подпомогне Agile проектния мениджър.

Въпреки че на пазара има много възможности, вие заслужавате само най-доброто.

Ето защо се нуждаете от ClickUp.

Но какво е ClickUp?

ClickUp е водещият в света инструмент за управление на проекти, който се използва от високопродуктивни екипи, от стартиращи компании до технологични гиганти, за лесно управление на техните Agile проекти.

С голямото си разнообразие от функции за Agile разработка на софтуер и сътрудничество, той има всичко необходимо, за да подкрепи безкомпромисната ефективност на Джак Донаги!

Ето някои от многото невероятни Agile функции, които ClickUp предлага на вашия екип:

Но това не е всичко!

Списъкът с функциите за Agile управление на проекти на ClickUp е като любимата сирена на Лиз: безкраен... с нови, добавяни всяка седмица.

Заключение

Ако планирате да изградите кариера в управлението на проекти или разработката на софтуер, задълбоченото познаване на Agile и Scrum е от жизненоважно значение за вашето развитие.

Тя ще ви помогне да приложите уменията си в различни екипи и да станете незаменим член на екипа!

Използвайте този списък с въпроси за интервю за Agile, за да започнете да се подготвяте за интервюто си за Agile Scrum.

Успех на интервюто ви за Agile Scrum и се надяваме, че скоро ще имате повод да празнувате успеха си, точно като Лиз и Джак!

И докато сте в процес на подготовка, защо не се регистрирате в ClickUp и да бъдете напълно подготвени за новия Agile или Scrum проект, с който ще се заемете в бъдеще?