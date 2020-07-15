Zoom срещу Webex: преглед за 2025 г. (характеристики, цени)

Опитвате се да изберете между Zoom и Webex за вашия бизнес?

С разпространението на дистанционната работа софтуерът за видеоконферентна връзка става незаменим за повечето екипи.

Но при наличието на толкова много подобни инструменти, откъде да започнете да търсите този, който отговаря на вашите нужди?

Смятаме, че сравнението между двата лидера на пазара за видеоконферентни услуги – Zoom и Webex, е добро начало.

А с помощта на актьорите от сериала „IT Crowd“ скоро ще можете да направите правилния избор.

В тази статия ще направим сравнение между Zoom и Webex, за да ви помогнем да решите коя от тези две приложения за видеоконферентна връзка ви подхожда най-добре. Ще разгледаме и как да използвате видеоконферентната връзка за управление на вашите проекти , докато работите дистанционно.

Да започнем!

Какво е Zoom?

Чакайте... защо започваме с „Какво е Zoom?“

Ако има нещо, с което IT отделите са известни, то е тяхната прецизност.

Знаете колко сериозно се отнася към това Джени, ръководителката на ИТ отдела!

(Това означава „Аз съм откачен“, за тези от нас, които не знаят немски. )

Ето защо започваме с разглеждане на двете услуги за видеоконферентна връзка, преди да преминем към сравнението им.

Но ако искате да преминете веднага към раздела с сравнението, просто кликнете тук.

За всички останали, да започваме!

И така, какво всъщност е Zoom?

От дълги работни разговори до групови срещи по време на COVID, лесните за използване функции на Zoom го превърнаха в популярен инструмент за видеоконферентна връзка за всички видове потребители.

Основана от настоящия главен изпълнителен директор на Zoom Ерик Юан през 2011 г., потребителската база на Zoom беше около 10 милиона през декември 2019 г.! По време на пандемията през 2021 г. използването „изстреля“ до нови нива, с повече от 300 милиона участници в ежедневни срещи през април 2020 г.!

Да.

Нашият ИТ екип се замисля: „Какво е причината за безпрецедентния растеж на Zoom?“

Ето някои от най-забележителните характеристики, които са го направили толкова популярен.

A. Zoom Meetings & Chat

Приложението Zoom предлага на своите потребители удобна платформа за видеоконференции с тази водеща функция за видеоразговори.

При разговор в Zoom можете да добавите до 1000 участници с видео и едновременно да видите до 49 от тях на екрана си!

По време на онлайн срещата можете също така:

за споделяне на документи и екран за бързо Използвайте функциятаза бързо сътрудничество

Активирайте „ запис “, за да позволите на Zoom да транскрибира на живо вашата видеоконференция.

Добавете виртуален фон (можете да запазите изображение от любимото си телевизионно предаване, като IT Crowd, като фон на разговора си!)

Провеждайте анкети или сесии с въпроси и отговори

Вдигнете ръка виртуално

Провеждайте срещи в рамките на среща с функцията „стаи за почивка”.

HD качеството на видеото и аудиото на Zoom също ще подобри вашето преживяване при видеоконферентни разговори, като ви помогне да опознаете по-добре екипа си, както шефът на Reynholm Industries, Дъглас.

Освен това Zoom усъвършенства функциите си за поверителност и сигурност, за да ви предпази от нежелани гости. Например, организаторите на срещи могат да осигурят пълна сигурност на срещата с пароли и двуфакторна автентификация.

Б. Zoom Rooms

Функциите за видеоконферентна връзка на Zoom са изключително полезни, когато работите от дома.

Но това не е всичко, което Zoom може да предложи!

Функцията Zoom Rooms ви помага да провеждате виртуални срещи, когато се върнете да работите от офиса.

Zoom Rooms е софтуерна поддръжка на Zoom за конферентните зали на вашата компания.

Тя е особено полезна, когато вие и вашият екип сте в конферентната зала на компанията и се опитвате да се свържете с група хора извън залата – всички едновременно.

Но за разлика от мазето в офиса на Reynholm Industries, Zoom Rooms ви позволява:

Използвайте съществуващи системи за конферентни зали като оборудване на Polycom, Cisco или Lifesize за допълнителна поддръжка.

Свържете се с други Zoom Rooms или Zoom потребители чрез тяхното десктоп или телефонно приложение

Споделяйте няколко екрана по време на разговора

Участвайте в срещи и споделяйте файлове с едно докосване

Работете на безжична система

Използвайте интерактивни онлайн табла , които могат да се споделят с целия екип по време на разговорите.

Управлявайте всички Zoom Rooms от един контролен панел

Забележка: Тази функция за предприятия се предлага срещу абонаментна такса от 49 USD на месец за стая с 30-дневен безплатен пробен период.

Zoom е достъпен на:

Мобилни устройства: Android и iOS

Настолен компютър: уеб, Windows и Mac

Прочетете подробния ни преглед на Zoom и научете повече за най-добрите алтернативи на Zoom тук.

Какво е Webex?

Ако приложението Zoom е чудото на света на видеоконферентните разговори, то Webex на Cisco е неговият прародител.

Основана през 1995 г., Webex е закупена от Cisco през 2007 г., за да бъде включена в обширния пакет за видеоконферентна връзка и сътрудничество за продуктивност на Cisco.

През март 2020 г. главният изпълнителен директор на Cisco Чък Робинс заяви, че платформата е регистрирала 5,5 милиарда минути срещи!

И сме сигурни, че Джен вероятно е допринесла значително за този резултат!

Чудите се какво отличава Cisco Webex от останалите?

Ето двете му основни характеристики:

A. Webex Meetings

Webex на Cisco предлага всички обичайни функции в приложение за видеоконферентна връзка, като споделяне на екран, HD аудио и видео, функции за запис и много други!

Освен обичайните функции за видеоконферентна връзка, Cisco Webex ви позволява също така:

Добавете 10 000 души на конферентна връзка и гледайте 25 видео потока едновременно на екрана си.

Изберете колко видео канала искате да продължите да гледате

Използвайте функцията споделяне на екран за подробни обяснения.

Прегледайте „ Информация за хората “, за да прочетете за историята на дадено лице в компанията, неговата роля и друга публична информация.

Получавайте транскрибирани бележки от срещата по електронна поща

Записвайте срещи с едно кликване и ги намирайте в Webex Recordings на вашия Webex сайт (можете също да ги съхранявате локално)

Б. Обучение за Webex

Докато традиционните видеоконференции са напълно подходящи за провеждането на малки обучения на ниво отдел, Webex на Cisco ви позволява да пренесете сесиите си на по-високо ниво.

Webex Training е предназначен за сериозни обучители и преподаватели, които работят с класове с до 1000 души едновременно.

Получавате множество интуитивни функции, като:

Изборът между живи и записани сесии по заявка

Автоматизирано оценяване за опростяване на процеса на коригиране на тестове

Функционалност за електронна търговия , като например плащане на обучението, за да печелите пари от него.

Поддръжка на 13 езика, като испански, френски, японски и турски

Освен това, обучителите могат да се възползват от експертния опит на Cisco в бранша с широката гама от ресурси за поддръжка на Webex Training.

Кой знае, може би някой ден това ще помогне на IT инженера Мос да подобри правописа си!

Cisco Webex е достъпен на:

Мобилни устройства: Android и iOS

Настолен компютър: уеб, Windows и Mac

Zoom срещу Webex: 5 разлики, които ще ви помогнат да решите коя от двете е по-подходяща за вас

Разбира се, Webex и Zoom предлагат някои очевидни предимства пред алтернативи като Google Meet (по-рано известен като Google Hangout) и Microsoft Teams.

Но освен това, и двата изглеждат доста сходни, нали?

Не, те имат своите разлики!

Чудите се какви са те?

Нашите ИТ специалисти ще ви помогнат да откриете разликите между двата инструмента и да определите кой инструмент за видеоконферентна връзка да изберете!

Вземете си кафе и се присъединете към Мос и неговия екип!

Разлика № 1: Стартиране на разговор

Когато става въпрос за удобство за ползване, Zoom и Cisco следват различни подходи:

A. Zoom

Всеки може да се присъедини към среща в Zoom с един линк — не е необходимо да създавате акаунт.

Това е най-добрият вариант за тези, които искат да се свържат с хора от различни компании (без да използват обща платформа за сътрудничество) или се нуждаят от видеоразговор в последния момент.

Б. Webex

За разлика от Zoom, Webex може да бъде неудобен, когато искате да се включите в бърза среща.

За да се включите в разговор в Webex, трябва да:

Създайте акаунт в Webex

Потвърдете чрез имейл

И накрая, влезте в системата, за да участвате в среща.

Това понякога може да разстрои хора като Джен.

Разлика № 2: Организиране на събития

Онлайн видео срещите не са единственото приложение на софтуера за видеоконферентна връзка, нали?

А какво ще кажете за груповите обучения, учебните сесии или програмите за работа с общността, които сте били принудени да отложите поради карантинните мерки?

Възможно ли е да ги отмените всички?

Е, знаете какво мисли по този въпрос Ричмънд, готикът от IT отдела:

За щастие, както Zoom, така и Webex разполагат с някои впечатляващи функции за организиране на събития:

A. Zoom

Ако искате безпроблемно уебинар без излишни екстри, изберете Zoom.

Можете да:

Добавете до 10 000 души като зрители

Обозначете до 100 души от тях като участници в панела .

Изберете между живо или по заявка уебинар

Управлявайте уебинара с контроли за домакина, като например изключване/включване на звука на участниците, повишаване на участниците в панелисти и др.

След приключване на събитието Zoom ви предоставя отчети за регистрираните участници, присъстващите и др. за подробен анализ и последващи действия.

Независимо дали провеждате месечното си обучение по проект чрез видеоконференция или преминавате към онлайн обучение на вашия отдел, Zoom Webinars е идеалният инструмент за вас.

Б. Webex

Уебинарът на Webex ви позволява да добавите до 100 000 души и да получите допълнителна поддръжка, като например:

Маркетинг на вашето събитие с персонализиран сайт за регистрации, персонализирани покани и автоматизирани напомняния

Сертифициран производител на Webex , който предлага техническа поддръжка в реално време и съвети за най-добрите практики.

Виртуална репетиционна зала, в която участниците в панела могат да усъвършенстват представянето си

Ако предпочитате да организирате незабравими, потапящи онлайн преживявания, Cisco Webex е платформата за вас!

Сигурни сме, че Мос би харесал Cisco Webex, тъй като обича да прави грандиозно влизане:

Разлика № 3: Сигурност

Никое ревю на продукти за видеоконферентна връзка не е пълно без подробен поглед върху техните политики за сигурност.

A. Zoom

Въпреки че Zoom се сблъска с някои проблеми, свързани със сигурността, компанията бързо внедри функции, които ги решават. Всъщност, в началото на април 2020 г. Zoom замрази всички нови актуализации за 90 дни, за да отговори на опасенията относно сигурността си.

Сега разполага с няколко нови функции за сигурност, като например:

Криптиране на данни (макар и (макар и все още не от край до край

Двуфакторна автентификация за тези, които искат да я активират

Визуални сигнали , когато някой от участниците записва разговора

Чакални , които могат да бъдат наложени от администраторите на ниво акаунт или повикване

Контроли на домакина за споделяне на файлове или екран и поставяне на участниците в режим на изчакване

Б. Webex

Макар Webex да е отдавнашен фаворит в здравния и финансовия сектор (където поверителността и сигурността са изключително важни), той не е без някои проблеми – както е посочено на страницата „известни проблеми“ на уебсайта им.

Въпреки това, Cisco непрекъснато се занимава с тези проблеми и ги решава с функции като:

Опционално криптиране от край до край за всяка видеоконференция

Гъвкави възможности за управление на пароли , които могат да се прилагат по различен начин от всеки администратор.

Разрешения за домакини и администратори да предоставят и отнемат достъп на всеки участник

Физически защитени центрове за данни

Като цяло, както Zoom, така и Cisco Webex предлагат разумни гаранции за сигурността на своите потребители.

Но нито един от тях не може да спаси Мос от самия него!

(За Moss ви е необходим инструмент, който е още по-усъвършенстван от Zoom Webex. )

Разлика № 4: Интеграции

Ако вече работите с инструмент, който управлява работните процеси в цялата компания, е логично да потърсите инструмент за видеоконферентна връзка, който се интегрира с него.

Защо?

Функцията за интеграция във вашия инструмент за видеоконферентна връзка ще спести на вашия екип усилието да превключва между прекалено много прозорци.

Знаем колко изтощително е това за нашата любима ръководителка на екип, Джен:

И Zoom, и Webex се интегрират с някои често използвани инструменти за сътрудничество и платформи за съхранение в облак, като Google Drive, Google Calendar и Microsoft OneDrive.

Съществуват обаче и други интеграции, които са уникални за всяка платформа за видеоконферентна връзка:

A. Zoom

ClickUp

Маркета

Eloqua

Workplace от Facebook

Salesforce

Skype (присъединете се към среща за клиент на Skype for Business)

Microsoft Outlook

Hipchat

Appointlet

Dropbox

Panopto

Б. Webex

Slack

Microsoft Teams

Box

Jira

Trello

Salesforce

Sharepoint

И Zoom, и Cisco Webex предлагат опции за интеграция с широка гама от приложения за сътрудничество и производителност. Акаунтите в Zoom обаче обхващат платформи, които обслужват разнообразни бизнес функции, което ги прави по-адаптивната опция.

Разлика № 5: Цени

Нямаме никакво съмнение, че Мос и Рой знаят достатъчно за технологиите.

Но когато става въпрос за покупка, Джен взима решението.

Ето и кратко описание на платените планове за двете приложения за уеб конференции.

Забележка: И двете услуги се таксуват на база „домакин“ — този, който създава срещата и кани другите; да не се бърка с „участник“ — който може само да присъства на срещата.

A. Zoom

Приложението Zoom се предлага в четири ценови плана:

Basic (безплатен план): поддържа до 100 участници + неограничен видео чат един на един; но има ограничение от 40 минути за всеки разговор, в който участват повече от двама души.

Pro (14,99 $/хост на месец): предлага всички функции на „Basic plan“, но ограничението за продължителност на срещите е 24 часа + функции за отчитане и администраторски контрол.

Business (19,99 $/хост на месец): предлага всички функции на „Pro plan“, но поддържа до 300 участници + админ панел + персонализиран URL + транскрипции на записи в облака.

Enterprise (19,99 $/хост на месец): включва функциите на „Бизнес план“ + поддръжка за до 1000 участници + специален мениджър (19,99 $/хост на месец): включва функциите на „Бизнес план“ + поддръжка за до 1000 участници + специален мениджър за успех на клиентите и неограничено съхранение в облака.

Б. Webex

Cisco Webex се предлага в пет плана:

Безплатен план на Webex: предлага лична заседателна зала + възможност за до 200 участници + неограничени видеоразговори

Starter (13,50 $/хост на месец): включва функциите на „Безплатния план“ + хост за до 50 участници + 5 GB пространство за съхранение в облака + 1-9 хост лиценза

Plus (17,95 $/хост на месец): включва функциите на „Starter plan“ + до 100 участници + 1-50 хост лиценза + 24/7 поддръжка на клиенти

Business (26,95 $/хост на месец): предлага функциите на „Plus plan“ + поддръжка за до 200 участници + 5-100 хост лиценза + 10 GB пространство за съхранение в облака

Enterprise (цена по заявка): предлага функциите на „Бизнес план“ + добавя до 1000 участници + поддръжка за големи онлайн видео срещи и събития

За всяка платформа можете да използвате безплатния план достатъчно дълго, за да се уверите, че качеството на видеоконференцията отговаря на вашите нужди.

Как да използвате видеоконферентни разговори за ефективно управление на вашите проекти

Разбираме ви.

Работата от разстояние може да бъде разочароваща, а Мос и Рой могат да потвърдят това.

Но когато работите от дома, видеоразговорът е единственият начин да се свържете наистина с екипа си.

Но видеоконферентните услуги едва ли могат да задоволят всички нужди на вашия проект, нали?

За да изпълните успешно проекта си, се нуждаете и от отличен инструмент за продуктивност и управление на проекти като ClickUp.

Но какво е ClickUp?

ClickUp е един от водещите инструменти за управление на проекти в света, който се използва от екипи от стартиращи компании до технологични гиганти като Google, Netflix, Webflow и Airbnb за лесно управление на техните проекти.

От планирането на проекти до проследяването на работата на вашия отдалечен екип, това е единственият инструмент, от който се нуждаете за управление на проекти!

И сме сигурни, че техническите гении от Reynholm Industries биха харесали всяка функция на ClickUp.

Нали, момчета?

Ето как можете да използвате ClickUp и инструмента си за видеоконферентна връзка за безпроблемно управление на проекти:

Стъпка 1: Интегрирайте софтуера си за видеоконферентна връзка с ClickUp

Помните ли как интеграциите оптимизират вашите работни процеси?

Ако използвате Zoom за видеоразговори, можете да го интегрирате с ClickUp, за да си сътрудничите с екипа си чрез настолен компютър или мобилно устройство.

Просто следвайте тези 3 прости стъпки, за да проведете видеоконференция в Zoom от вашата платформа ClickUp:

A. Активиране на Zoom ClickApp

Ето стъпките за активиране на Zoom ClickApp:

Отворете настройките на работната среда (за целта трябва да сте собственик или администратор ).

Изберете ClickApps

Намерете Zoom ClickApp и го активирайте.

Активирайте го за всички необходими пространства

След като го активирате, в горната част на всяка задача в ClickUp ще се появи икона на Zoom — вече можете да започвате онлайн видео срещи незабавно (можете да използвате и командата /zoom за това!).

Б. Свържете своя Zoom акаунт в ClickUp

Следвайте тези стъпки, за да свържете своя Zoom акаунт:

Отидете в интеграцията на Zoom в раздела „Моите приложения“ в настройките си.

Натиснете „Свържи се“

Влезте в своя Zoom акаунт

Приемете заявката за приложението ClickUp, за да го интегрирате с вашия Zoom акаунт.

C. Стартирайте Zoom среща в ClickUp

Ето стъпките, които трябва да следвате, за да стартирате бързо Zoom среща в ClickUp:

Отворете всяка задача

Натиснете иконата Zoom в секцията със задачи (или използвайте командата /zoom).

Свържете своя Zoom акаунт в изскачащия прозорец

Присъединете се към срещата незабавно

Стъпка 2: Използвайте видеоразговори, за да планирате целите на проекта си

Знаете как се чувства Дъглас по отношение на работата...

С такова отношение би било трудно да се управлява строго.

За щастие, Джен е по-добър мениджър, който може да използва видео инструмента си, за да стартира редовно проекти с видео разговори, в които участват всички служители.

Тази видеоконференция е от решаващо значение за:

Задайте цели и определете резултати

Оценете и определете необходимите ресурси за всеки резултат

Изчислете и се ангажирайте с крайни срокове

Разпределете отговорностите между членовете на екипа

Ето как ClickUp ще й помогне с интуитивни функции като:

Цели : разбийте целта на проекта си на по-малки измерими цели, което ще улесни екипа ви в работата му.

Персонализирани статуси : създавайте персонализирани статуси на задачите, които отразяват точно нуждите на вашия проект.

Запис на екрана : използвайте Clip (вградения екранен рекордер на ClickUp), за да записвате екрана си и да го споделяте с екипа си за по-добри обяснения.

Назначени лица : назначете колкото членове на екипа желаете за всяка задача

Крайни срокове : лесно задавайте крайни срокове за задачите

Тези функции са изключително полезни за проследяване на ежедневния напредък на проектите в Agile или Scrum екипи.

С ClickUp на нейна страна, какво мисли екипът на Джен за нейните организационни умения?

Стъпка 3: Поддържайте връзка с екипа си чрез редовни видеоразговори

С план в ръка и определени срокове, вашият екип е на път да стане блажено зает.

Е, нека заменим „блажено“ с „трескаво“!

Лесно е да загубите представа за времето, когато имате толкова много задачи, които препълват списъка ви с неща за вършене.

Можете да прекъснете това забързано темпо с видеоконференция.

Тя ще ви даде време и пространство за корекция на курса и необходимото усъвършенстване на уменията.

Макар тази практика да е един от стълбовете на методологията Agile или Scrum, други екипи също могат да се възползват от нея.

Ето някои функции на ClickUp, които могат да ви помогнат да се свържете с екипа си:

Стъпка 4: Прегледайте проекта си в окончателна видеоконференция

Знаете колко Рой и Мос обичат да (преструват се, че) анализират всеки мач, нали?

Прегледът на проекта донякъде прилича на тези сесии за анализ след мача.

Освен че Мос не може да се измъкне с блъф от тази ситуация!

След като проектът ви е завършен, трябва да проведете видеоконференция с екипа си, за да обсъдите:

Ако изискванията на проекта са били изпълнени по подходящ начин

С какви проблеми се сблъска екипът по време на процеса

Какви подобрения трябва да бъдат направени в следващия проект

Провеждането на такива дискусии ще ви помогне да подобрите работните си процеси, което от своя страна ще повиши производителността на екипа ви в бъдещи проекти.

Заключение

Изборът на подходящ софтуер за видеоконферентна връзка е изключително важен за повечето компании в днешно време.

И между Zoom и Webex няма ясен победител – всяко от приложенията за видеоконферентна връзка е идеално за конкретни нужди.

Ако сте малка или средна компания, Zoom или някоя от тези алтернативи е подходящата за вас.

Ако обаче искате да провеждате големи корпоративни видеоконференции, изберете Cisco Webex.

Но само с подходящото решение за видеоконферентна връзка няма да станете гений в проектите.

Също така се нуждаете от специализиран инструмент за управление на проекти като ClickUp!

От проследяване на целите на вашия проект до бързи разговори в Zoom, ClickUp може да се справи с всяко предизвикателство, което му поставите.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и провеждайте продуктивни срещи за управление на проекти, които ще мотивират вашия екип: